00:29 17 февраля
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США разворачивают на орбите сеть спутников "судного дня"

Пентагон инициировал старт программы по поставке на орбиту передовых спутников связи. Эти сателлиты являются страховкой на случай ядерной войны, посколько они смогут поддерживать связь даже в экстремальных условиях. Новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) смогут обеспечить связь во время ядерной войны и устойчивы к электронным помехам, сообщает журнал Popular Mechanics.

США разворачивают на орбите сеть спутников "судного дня"


На сегодняшний день на геостационарной орбите находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году будут запущены еще два спутника, на создание которых выделено 29,8 миллиона долларов.


Система из таких спутников способна посылать сигналы даже в условиях ядерной войны, когда атмосфера заполнена излучающими электромагнитные волны заряженными частицами. Обычная связь не работает при таком «шуме», однако технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, поддерживая специальную «горячую линию» для Белого дома.

Кроме того, проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки.

Использованы фотографии: Don't Panic
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. МИХАН Вчера, 16:30
    А в России по моему такие уже давно летают и странно меняют орбиту ..
    А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!
    МИХАН
    1. хрыч Вчера, 16:33
      Спутники то может и будут работать, зато в атмосфере, т.е. на земле только: "Барышня, соедините со Смольным ..." laughing
      хрыч
      1. ASed Вчера, 16:41
        У них все качественное! Непроходимое ПРО, неперехватываемые РВ, спутники видят даже под землей, ничем непробиваемые броники, и все пробивающие патроны. И самомнение, самое-самое! Пока не сталкнется с "... Хьюстон, у нас проблемы...
        ASed
        1. Злой543 Вчера, 17:07
          Лазерные пушки дополнительно? На корабль смастерить нормальный не смогли, а тут в космосе на спутник. Похоже пересмотрели звездные войны. what у
          Злой543
          1. cniza Вчера, 17:33
            Нормальная информационная война и раскручивание гонки вооружений.
            cniza
            1. Shurik70 Вчера, 22:46
              Цитата: МИХАН
              А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников

              Нет уж! Если подрывать на орбите, то только с пафосом!
              То есть не с гвоздями, а с шурупами, причём с левой резьбой!
              Shurik70
        2. резервист Вчера, 18:08
          У них все качественное! Непроходимое ПРО, неперехватываемые РВ, спутники видят даже под землей, ничем непробиваемые броники, и все пробивающие патроны. И самомнение, самое-самое

          Значит, засомневались в своей исключительности!
          Наступит для них Судный день!
          Вот тогда посмеёмся am laughing
          резервист
          1. ASed Вчера, 18:16
            Цитата: резервист
            У них все качественное! Непроходимое ПРО, неперехватываемые РВ, спутники видят даже под землей, ничем непробиваемые броники, и все пробивающие патроны. И самомнение, самое-самое

            Значит, засомневались в своей исключительности!
            Наступит для них Судный день!
            Вот тогда посмеёмся am laughing


            Классика вырывания из контекста!!! ::))) Cм оригинал сообщения...
            ASed
          2. DMB_95 Вчера, 18:46
            Цитата: резервист

            .....Вот тогда посмеёмся am laughing

            ТОГДА смеяться то будет особо некому .
            Система из таких спутников способна посылать сигналы даже в условиях ядерной войны,....... поддерживая специальную «горячую линию» для Белого дома.

            Интересно , сколько времени будет существовать Белый дом в "условиях ядерной войны" по их мнению ?
            DMB_95
        3. влад66 Вчера, 20:16
          Мистеру Трампу не дают покоя лавры Рональда Рейгана с его СОИ. laughing
          влад66
      2. dauria Вчера, 17:08
        когда атмосфера заполнена излучающими электромагнитные волны заряженными частицами


        Это "шедевр". Это что ж за волны такие , и что за частицы их излучают ? Может, просто области повышенной ионизации , нарушающие распространение СВ, КВ .

        А , понял. Это админы подкидывают поверхностные статьи, чтобы мы себя полными профанами не чувствовали. Вариант "Славы Ковтуна" .
        dauria
    2. Комментарий был удален.
    3. ASed Вчера, 17:07
      Цитата: МИХАН
      А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!


      Спутнику на орбите втретить один случайный гвоздь из миллиона шанс конечно есть. Но через
      миллион лет. Там сложно минные заграждения ставить.
      ASed
      1. Вадим237 Вчера, 18:02
        Это бесполезно - свои спутники завалишь и орбит много на все гвозди не вывести.
        Вадим237
    4. лаврентий павлович Вчера, 17:10
      ]
      Цитата: МИХАН
      А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!

      Бочка с гвоздями не сможет определять чьи спутники сшибает.
      Слишком много ура патриотизма на сайте. А реально на данный момент:
      - американцы запустили сверхтяжелую ракету, наша возможно будет готова к 2027г.
      - всемогущий Панцирь в Сирии сбивал фанерные БЛА уже над базой, а не на подступах. Это косяк и сколько бы сбили современных БЛА?
      - Автомобили Тигр не оправдали себя в Сирии, слабая противоминная защита, закупаем опять у итальяшек.
      - Су 57 - где они? Сколько реально их могут построить, а Ф-35 лепят и лепят.
      - коломенская турбина на долгострое Адмирал Горшков развалилась
      - Армата, Коалиция - куча проблем, поэтому только для парада и рекламы.
      Конечно с новым вооружением не так все плохо как в 90-е, но радоваться рано, проблем полно и нам бы хотя бы не догнать, а поближе приблизиться по вооружениям к полосатым.
      лаврентий павлович
      1. Комментарий был удален.
      2. Vlad.by Вчера, 17:57
        - американцы запустили сверхтяжелую ракету, наша возможно будет готова к 2027г.
        Сверхтяжелой она будет считаться после вывода таки 64 тонн на НОО. А пока только пиар, пиар, пиар.
        И вообще - единственная сверхтяжелая ракена - это Энергия. Ну, возможно комплекс Шаттл.
        Все-таки под 100 тонн РЕАЛЬНОЙ полезной нагрузки.

        - всемогущий Панцирь в Сирии сбивал фанерные БЛА уже над базой, а не на подступах. Это косяк и сколько бы сбили современных БЛА?
        В последнем налете "мирных" израильтян на "агрессивных" сирийцев именно СИРИЙСКИЙ панцирь сбил 19 ракет из 26. "КОСЯК", однако...

        - Автомобили Тигр не оправдали себя в Сирии, слабая противоминная защита, закупаем опять у итальяшек.
        Пруф в студию слабо? Сколько, чего закупили, где используется...

        - Су 57 - где они? Сколько реально их могут построить, а Ф-35 лепят и лепят.
        Сколько Сушек - это вам к ФСБ, там ВСЕ расскажут, а может и покажут.
        Вы мне другое скажите - сколько летают Б1 и Б2? Крутые по самое не хочу! А уже списывают. И с чего бы?
        Я вам так скажу - быстрей бы они заменили Ф-15 и Ф-16 на Супер Пингвин! Нам спалось бы спокойнее.

        - коломенская турбина на долгострое Адмирал Горшков развалилась
        Насколько я знаю, развалился китайский дизель, но не суть - даже если и турбина. Отрицательный результат - это тоже результат. Поправят, будет работать еще лучше чем планировали.

        - Армата, Коалиция - куча проблем, поэтому только для парада и рекламы.
        И? Новейшая концепция, ни у кого нет ничего подобного даже близко, естественно испытывается, доводится до ума. У нас же не голо поле - Т90, Т80 и Т-72 и Мста вполне по зубам любому агрессору настучать могут.

        Это все ТАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
        Слабовато как то, не находите?
        Vlad.by
        1. лаврентий павлович Вчера, 19:54
          Вам никто ничего не доказывает, просто надо снять розовые очки и включить мозги. Если в ракетостроении на момент распада СССР, мы опережали весь мир лет на 15-20, то сейчас уже нет никакого преимущества. В электронике у нас отставание от полосатых, это не секретная информация. В остальных вооружениях, откройте хотя бы википедию и сравните армию СССР и РФ, авиация, флот, сухопутные войска... Пока не поступили массово в войска, то можно считать, что ни СУ -57, ни арматы, ни коалиции..... просто нет.
          лаврентий павлович
      3. ASed Вчера, 18:00
        У Штатовцев всего до ... много. В этом тоже проблема. Бережливости нет.
        У них даже разход бензина самый большой в мире.
        Сломалась вездеходка - починят за охрененные деньги. Трудно? - спишут, им другую пришлют.
        Нет проблем.
        И так во всем.
        А нас за это еб... наказывали строго. И по этому мы к технике бережливые. Так что есть у нас некие морально-материальные приемущества. Хоть немного, их бюджет своей бережливостью нивелируем.
        ASed
        1. Korax71 Вчера, 19:03
          В карьерах особенно видно было насколько бережливые.когдак каменсам и либхерам наших золоторуких и бережливых даже не подпускали.берегли работающую технику от рационализаторов.ремонт что у нас,что у них всегда дорогое удовольствие.и у нас ремонтируют до упора не от бережливости,а от нищеты.
          Korax71
      4. МИХАН Вчера, 19:59
        Цитата: лаврентий павлович
        Бочка с гвоздями не сможет определять чьи спутники сшибает.

        Ну рассчитать то можно все же ..! и лазеры не нужны , просто "БУМ" перед носом спутника и ВСЕ!
        Цитата: лаврентий павлович
        Слишком много ура патриотизма на сайте. А реально на данный момент:

        Слишком много нытья и пораженческих воплей на нашем сайте..!!!
        Я помню 90-е тоже с нытья начинался развал СССР! Увы господа в этот раз очередной передел собственности у вас не получится, мочить будем теперь ВСЕХ! Научены горьким опытом кровавой историей России..
        МИХАН
    5. Звездочка Вчера, 20:22
      Ядерный взрыв в космосе все решит и пусть никто даже и не ставит на спутники. В случае чего о космосе можно забыть....
      Звездочка
      1. Комментарий был удален.
  2. хрыч Вчера, 16:31
    Морзе солнечным зайчиком wassat
    хрыч
    1. poquello Вчера, 17:00
      Цитата: хрыч
      Морзе солнечным зайчиком wassat

      а пыль зайчика пропустит?
      poquello
      1. хрыч Вчера, 17:35
        Так и дым с паром (облаками) нет, главное надежда ...
        хрыч
    2. просто экспл Вчера, 17:33
      морзе не морзе , а никто не обратил внимание на главное .
      Кроме того, проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки.

      ка бы это не был в реальности проект спутника истребителя . а связь это так , для маскировки или как приятный бонус .
      просто экспл
      1. Мих1974 Вчера, 17:41
        Да что уж там мелочится, пусть сразу видео показывают
        Мих1974
      2. poquello Вчера, 17:45
        Цитата: просто экспл
        морзе не морзе , а никто не обратил внимание на главное .
        Кроме того, проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки.

        ка бы это не был в реальности проект спутника истребителя . а связь это так , для маскировки или как приятный бонус .

        а у них было заявление типа им нужен мирный спутник ремонтник, ну там подлететь, починить - может совместить решили )))))
        poquello
  3. частное лицо Вчера, 16:33
    Наивные кому они будут подавать сигналы и зачем. После ядерного удара разве что марсиане примут их сигнал.
    частное лицо
    1. КВУ-НСвД Вчера, 16:39
      Наивные кому они будут подавать сигналы и зачем. После ядерного удара разве что марсиане примут их сигнал.
      Они нужны для связи управляющих структур во время хаоса после удара , ответки при любом раскладе + сбить их на "стационаре" крайне затруднительно..
      КВУ-НСвД
    2. Вадим237 Вчера, 18:04
      Весь остальной мир, который ядерные удары не затронут.
      Вадим237
  4. BerBer Вчера, 16:35
    Скажите, у меня у одного такое ощущение, что США в своих тратах пошло вразнос? Такое ощущение массового помешательства.
    BerBer
    1. taiga2018 Вчера, 17:07
      печатный станок работает в три смены...
      taiga2018
      1. Вадим237 Вчера, 18:04
        Печатный станок у них давно автоматизирован.
        Вадим237
  5. Теренин Вчера, 16:35
    Только что и не придумают матрасные, что бы их от земных ресурсов не оторвали angry
    Теренин
  6. КВУ-НСвД Вчера, 16:36
    Наши тоже недавно подобный спутник на "стационар" подвесили...
    КВУ-НСвД
  7. предки с Дона Вчера, 16:41
    С кем будут соединять эти спутники в случае полномасштабного ядерного конфликта ?, разве что администрацию США с вождями индейских племен которых они уничтожили.
    предки с Дона
    1. taiga2018 Вчера, 17:10
      Цитата: предки с Дона
      С кем будут соединять эти спутники

      ответ таким гнусавым голосом:"с далёкой,далёкой Галактикой..."
      taiga2018
  8. Прутков Вчера, 16:56
    В условиях уменьшения количества коммерческих запусков для Росскосмоса, есть необходимость активнее задействовать государственные заказы под запуски спутников.
    Прутков
  9. Heterosigma Вчера, 16:58
    никто подземный телефонный кабель ещё не отменял
    Heterosigma
  10. mavrus Вчера, 16:58
    Цитата: МИХАН
    А в России по моему такие уже давно летают и странно меняют орбиту ..
    А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!

    В том то и дело... Что СОИ оказалась блефом, а Горби повёлся. И это оказалось ещё одним гвозьдём в крышку гроба Советского союза...
    Скорее всего и сейчас "на понт" взять хотят.
    mavrus
    1. МИХАН Вчера, 20:12
      Цитата: mavrus
      Скорее всего и сейчас "на понт" взять хотят.

      Таки и есть..хе хе На МКС нашими ракетами доставляют ВСЕ! Можем и кое что другое доставить на орбиту ..Имеем право! soldier
      МИХАН
  11. Azazelo Вчера, 17:00
    ТИпа чтобы можно было маме позвонить когда радиоактивные дожди пойдут....
    Azazelo
  12. лысова Вчера, 17:08
    Спутник - передатчик (прим.), а вот какой аппарат будет принимать и излучать сигналы на земле? - Электромагнитный импульс, выключит всю аппаратуру, да и не нужна она уже будет, разве что после нейтронного заряда. Но до него не дойдёт , если что. Пускай делают - антидот найдётся.
    лысова
    1. Вадим237 Вчера, 18:07
      ЭМИ только радиосвязь может заглушить, на время и не более - всё остальное фантастика.
      Вадим237
      1. лысова Вчера, 19:04
        Так в статье и написано, на случай ядерной войны, а это ЭМИ.
        лысова
  13. gig334 Вчера, 17:09
    А они оптимисты если думают, что после ядерной войны между сша и Россией, они останутся в живых. Думаю, что связь уже никому не понадобится. И да, пушки лазерные на спутниках , вряд ли спасут их от ведра гвоздей.
    gig334
    1. Вадим237 Вчера, 18:08
      У России пока нет ни "вёдер" ни "гвоздей" от спутников.
      Вадим237
  14. andrej-shironov Вчера, 17:15
    Никакой ядерной войны! МЧС мамой поклялось!
    andrej-shironov
  15. _Ugene_ Вчера, 17:31
    готовятся к ядерной войне?
    _Ugene_
  16. APASUS Вчера, 17:35
    проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки

    Американцы создали новый неиссякаемый источник энергии ,что то я не слышал.Про СОИ вроде слышал,про лазеры вроде то же,а вот про наличие нового источника энергии ...............
    APASUS
  17. mitrich Вчера, 17:38
    Цитата: КВУ-НСвД
    Наши тоже недавно подобный спутник на "стационар" подвесили...

    Откуда дровишки, поделитесь...
    mitrich
  18. Ураган70 Вчера, 17:42
    Цитата: МИХАН
    А в России по моему такие уже давно летают и странно меняют орбиту ..
    А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!

    Летают...и за амерцами присматривают, но вам, Михан, не поверят, затянут песню о столетней отсталости, вспомнят про Союз, закончат сливом Путина и либерастами, саботирующими космос...
    Ураган70
    1. МИХАН Вчера, 20:16
      Цитата: Ураган70
      Летают...и за амерцами присматривают, но вам, Михан, не поверят, затянут песню о столетней отсталости, вспомнят про Союз, закончат сливом Путина и либерастами, саботирующими космос...

      Да знаю я это все и как умею затыкаю шакалов воющих на границе России и внутри (самые злобные..)
      Прорвемся , мы окружены шакалами запада опять.. negative
      МИХАН
  19. HAM Вчера, 17:49
    "..... поддерживая специальную «горячую линию» для Белого дома...."

    Похоже, весь мир в прах,а Белый дом бессмертен!Клинический случай САМОУВЕРЕННОСТИ.
    HAM
    1. Вадим237 Вчера, 18:11
      У них есть непробиваемая уверенность, что их системы ПРО спасут и чем больше этих систем будет, тем эта уверенность будет крепчать.
      Вадим237
  20. Vita VKO Вчера, 17:58
    технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам
    Только американцы способны тратить огромные средства на абсурдную технологию, а "законы физики" менять ради рекламы. Не знаю как в США, но по моему любой школьник с 4-кой по физики понимает, что чем выше частота сигнала тем меньше его проникающая способность . Поэтому сигналы AEHF 44 и 20 ГГц даже при слабой облачности теряет до 50% мощности. В условиях ионизации потери мощности будут десятками децибел!
    Vita VKO
    1. Вадим237 Вчера, 18:15
      Быть может дело не в радиосигнале, а в передаче информации микроволновым или лазерным лучом.
      Вадим237
      1. Vita VKO Вчера, 18:23
        Цитата: Вадим237
        микроволновым или лазерным лучом

        лазеры вообще через облачность не проходят - рассеиваются. А диапазон AEHF как раз и относится к микроволновому.
        Vita VKO
  21. кедр Вчера, 18:03
    Цитата: лаврентий павлович
    ]
    Цитата: МИХАН
    А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!

    Бочка с гвоздями не сможет определять чьи спутники сшибает.
    Слишком много ура патриотизма на сайте. А реально на данный момент:
    - американцы запустили сверхтяжелую ракету, наша возможно будет готова к 2027г.
    - всемогущий Панцирь в Сирии сбивал фанерные БЛА уже над базой, а не на подступах. Это косяк и сколько бы сбили современных БЛА?
    - Автомобили Тигр не оправдали себя в Сирии, слабая противоминная защита, закупаем опять у итальяшек.
    - Су 57 - где они? Сколько реально их могут построить, а Ф-35 лепят и лепят.
    - коломенская турбина на долгострое Адмирал Горшков развалилась
    - Армата, Коалиция - куча проблем, поэтому только для парада и рекламы.
    Конечно с новым вооружением не так все плохо как в 90-е, но радоваться рано, проблем полно и нам бы хотя бы не догнать, а поближе приблизиться по вооружениям к полосатым.


    А причём здесь ура и патриотизм?
    кедр
    1. МИХАН Вчера, 20:19
      Цитата: кедр
      А причём здесь ура и патриотизм?

      Россию они ненавидят и таких как я особенно..Им нытье нужно . как в 90-х!
      МИХАН
  22. Proton Вчера, 18:05
    Он что,проводами с землей связан будет,что б через жесткое излучение работать? laughing
    Proton
    1. MadCat Вчера, 20:16
      он будет связываться с наземными ретрансляторами которых военные понатыкали тысячи в разных уголках планеты, ретрансляторы соединены в сеть.
      MadCat
  23. вакса Вчера, 18:19
    Дом, покрашенный белой краской.
    вакса
  24. NKT Вчера, 19:09
    Я чего-то не понял, эти Джоны и Бобы надеются остаться в живых после обмена ядерными ударами?
    NKT
    1. Вадим237 Вчера, 19:29
      А что нет - у большинства есть свои бункеры, с большими запасами.
      Вадим237
  25. ушкуйник Вчера, 19:17
    "проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки".- Марья Ивановна также думала, "что поможет"- Не помогло!
    ушкуйник
    1. Вадим237 Вчера, 19:31
      Марье Ивановне может и не помогло - а вот спутнику поможет.
      Вадим237
  26. Старый26 Вчера, 19:39
    Цитата: МИХАН
    А в России по моему такие уже давно летают и странно меняют орбиту .

    Если такие летают, Виталик, но они "странно орбиты не меняют". Они, как и американские весят на геостационаре

    Цитата: МИХАН
    А еще можно бочку с гвоздями подорвать на орбитах этих спутников (очень простое решение , еще со времен СССР) Эх господа , видать денег вам девать некуда ..Вспомните СОИ свое..!

    Да, один недалекий человек в свое время сказанул о гвоздях и все. теперь война в космосе без применения гвоздей многими уже не воспринимается.
    А за подорванную на этой орбите бочку с гвоздями американцы наградят вас самым своим высшим орденом и поставят вам 10 метровый памятник. В благодарность, Ведь вы сделаете то, что сложно было бы сделать им. Уничтожите космический сегмент СПРН России. И о старте американских ракет мы узнаем не через 10-15 секунд, а когда они преодолеют уже половину пути

    Цитата: BerBer
    Скажите, у меня у одного такое ощущение, что США в своих тратах пошло вразнос? Такое ощущение массового помешательства.

    Ну почему помешательство. Может быть с ценами они порой и перебарщивают, но тратить на абсолютно ненужное оружие - они вряд ли бы стали. А что касается прохождения радиоволн в возмущенной атмосфере - но ведь наши командные ракеты системы "периметр" ведь тоже передают (будут передавать) команды в такой же ситуации. Значит это возможно
    Старый26
    1. МИХАН Вчера, 20:29
      Цитата: Старый26
      А за подорванную на этой орбите бочку с гвоздями американцы наградят вас самым своим высшим орденом и поставят вам 10 метровый памятник. В благодарность, Ведь вы сделаете то, что сложно было бы сделать им. Уничтожите космический сегмент СПРН России. И о старте американских ракет мы узнаем не через 10-15 секунд, а когда они преодолеют уже половину пути

      Ну с бочкой с гвоздями . я все же пошутил (хотя такая стратегия есть..0)
      А если серьезно мы в России пуганные и уже не раз. и на гонку вооружений в космосе нас не раскрутить в очередной раз..Нам есть чем ответить и ЭТО ГЛАВНОЕ!
      Я все же за танковый кулак ..Уж сотня доберется до Атлантике и обмоет траки в океане ! Отомстив за нас ВСЕХ !
      МИХАН
  27. мерцание Вчера, 20:29
    Новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) смогут обеспечить связь во время ядерной войны и устойчивы к электронным помехам, сообщает журнал Popular Mechanics.
    осталось только уточнить между кем обеспечат связь, между спутником 1 и спутником 2 ?
    проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками
    полагаю, что и атомными электростанциями. Успеха в распиле.
    мерцание
  28. ASed Вчера, 20:38
    Цитата: МИХАН
    Цитата: лаврентий павлович
    Бочка с гвоздями не сможет определять чьи спутники сшибает.

    Ну рассчитать то можно все же ..! и лазеры не нужны , просто "БУМ" перед носом спутника и ВСЕ!
    Цитата: лаврентий павлович
    Слишком много ура патриотизма на сайте. А реально на данный момент:

    Слишком много нытья и пораженческих воплей на нашем сайте..!!!
    Я помню 90-е тоже с нытья начинался развал СССР! Увы господа в этот раз очередной передел собственности у вас не получится, мочить будем теперь ВСЕХ! Научены горьким опытом кровавой историей России..

    Цитата: Звездочка
    Ядерный взрыв в космосе все решит и пусть никто даже и не ставит на спутники. В случае чего о космосе можно забыть....

    Там пространство другое - космос, а не поверхность. Не решит!
    ASed
    1. МИХАН Вчера, 22:40
      Цитата: ASed
      Там пространство другое - космос, а не поверхность. Не решит!

      Вот в космосе как раз, каскозакидательством можно спокойно заниматься .. Хочу в космос ! soldier
      МИХАН
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