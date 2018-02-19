«Армата» и предшественники. Идеи старых проектов в новом танке



Танк Т-14 "Армата". Фото Vitalykuzmin.net



Схема "Объекта 640". Рисунок Wikimedia Commons



"Черный орел" на полигоне. Фото Militaryrussia.ru



"Объект 195". Рисунок Wikimedia Commons



Опытный Т-95 на полигоне. Фото Militaryrussia.ru



"Объект 195", вид на борт и корму. Фото Nevskii-bastion.ru

По материалам сайтов:

http://uvz.ru/

http://nevskii-bastion.ru/

http://armor.kiev.ua/

http://btvt.info/

http://vestnik-rm.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-313.html

Несмотря на окончание Холодной войны и распад Советского Союза, российские конструкторы продолжали работы по развитию бронетанковой техники. Разрабатывались варианты модернизации существующих танков, а кроме того, создавались совершенно новые проекты. Ожидалось, что последние в ближайшем будущем смогут дойти до серийного производства и привести к началу перевооружения армии. Тем не менее, в течение длительного времени дальнейшая судьба смелых разработок оставалась под вопросом, а в итоге от них отказались в пользу нового проекта.В качестве потенциальной замены для существующих танков в прошлом рассматривались машины, известные под рабочими обозначениями «Объект 195» и «Объект 640». По известным данным, в этих проектах предлагались новые и пока не характерные для отечественного танкостроения идеи, позволявшие получить заметный прирост характеристик и общей эффективности. Несколько лет назад работы по этим проектам были прекращены. При этом официальные лица отметили, что определенные идеи и решения, проработанные в рамках закрытых проектов, будут использоваться при создании перспективного танка, ныне известного как Т-14 «Армата».К большому сожалению любителей военной техники, большая часть информации о проектах «Объект 195», «Объект 640» и Т-14 до сих пор закрыта. По этой причине значительный объем доступных ныне данных основывается на отдельных отрывочных сообщениях или даже на оценках и предположениях. Впрочем, и в такой ситуации можно увидеть, какие именно наработки закрытых проектов могли найти применение при создании новейшего отечественного танка.Напомним, основной боевой танк «Объект 195» создавался Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (г. Нижний Тагил). Разработка стартовала еще до распада СССР и реализовывалась в рамках программы «Совершенствование-88». Целью проекта являлся поиск новых конструктивных решений, способных обеспечить получение максимально возможных характеристик. Одновременно с этим инженерам пришлось отказаться от целого ряда традиционных идей.По известным данным, разработка технической документации была завершена не позднее второй половины девяностых годов, и вскоре предприятие «Уралвагонзавод» построило не менее одного опытного танка. Далее, вероятно, «Объект 195» вышел на испытания, в ходе которых подтвердил или опроверг расчеты своих создателей. Те или иные работы по проекту продолжались до конца двухтысячных годов.Весной 2010 года руководство министерства обороны объявило о прекращении разработки существующего проекта в пользу новой программы «Армата». Чуть позже корпорация «Уралвагонзавод» объявила о планах по завершению создания танка Т-95, но уже без поддержки военного ведомства. Согласно заявлениям того времени, армия сочла предлагаемый танк морально устаревшим и не соответствующим предъявляемым требованиям. После 2010-11 годов новые сообщения об «Объекте 195» не поступали, что может говорить о полной остановке работ.В 1997 году Омское конструкторское бюро транспортного машиностроения впервые показало свой вариант танка будущего под названием «Объект 640». Эта бронемашина также носила название «Черный орел». Позже появился и был показан второй опытный вариант танка на переработанном шасси. Обе версии танка получили характерную низкопрофильную башню, которая, однако, всегда закрывалась маскировочной сеткой.Слухи и отрывочные данные о продолжении работ по «Объекту 640» с возможным принятием на вооружение в будущем появлялись в течение нескольких лет, хотя ни разу речь не шла о конкретных сроках или цифрах. В 2009 году руководство одной из структур министерства обороны указало, что никакого танка «Черный орел» или «Объект 640» не существует. Впрочем, уже в 2011-м стало известно, что некоторые наработки «несуществующего» проекта будут использованы при разработке платформы «Армата».В 2015 году состоялся первый публичный показ перспективного танка Т-14, построенного на основе универсальной платформы «Армата». Несмотря на чрезвычайно ограниченное количество доступных данных, можно было понять, что в новом проекте действительно использовались те или иные наработки по более старым «Объекту 195» и «Объекту 640». Это привело к определенному внешнему сходству, а также к появлению некоторых общих черт, которые не удастся разглядеть снаружи.По известным данным, оба проекта недавнего прошлого предусматривали значительную переработку традиционной компоновки, позволявшую заметным образом повысить защищенность экипажа. Новый проект «Армата», как можно судить, заимствовал подобные идеи у танка Т-95. Так, в передней части корпуса Т-14 помещается изолированная броневая капсула с рабочими местами всего экипажа. Позади нее имеется автоматизированное боевое отделение, а корма вмещает силовые агрегаты. Проект «Черный орел» предлагал иную компоновку. В целом, она была похожа на классическую, но предусматривала размещение всего экипажа ниже крыши корпуса.По опыту эксплуатации и боевого применения современных танков, в обоих старых проектах предлагалось использование собственной брони корпуса, а также динамической и, возможно, активной защиты. Для противодействия некоторым угрозам танки могли бы нести комплекс оптико-электронного подавления «Штора». Новый проект «Армата» тоже использует такие подходы. Поверх брони корпуса предлагается устанавливать блоки динамической защиты «Малахит». Защита танка от подлетающих боеприпасов возлагается на комплекс «Афганит». Характерной чертой танка Т-14 является «двойная» броневая защита экипажа. Помимо внешнего корпуса его защищает броня внутренней обитаемой капсулы. Новинкой проекта стала противоминная защита, в состав которой включены усиленные панели днища и средства дистанционного обезвреживания взрывных устройств.Ранее сообщалось, что танк «Объект 195» комплектуется Х-образным дизельным двигателем мощностью не менее 1500-1600 л.с. Позже стало известно, что силовая установка такого типа используется и на бронемашине Т-14. При этом, согласно сообщениям последних лет, двигатель «Арматы» сможет развивать мощность до 1800 л.с. Механик-водитель будет иметь возможность самостоятельного выбора максимальной мощности.Танки «Объект 195», «Объект 640» и «Армата» отличаются от предшественников компоновкой и конструкцией ходовой части. В связи с ростом боевой массы и некоторым увеличением размеров корпуса пришлось использовать шасси с семью опорными катками на каждом борту вместо «традиционных» шести. Однако на этом сходство новых образцов заканчивается. «Черный орел» и Т-95 должны были комплектоваться торсионной подвеской, тогда как проект Т-14 предусматривает использование активной подвески. Автоматика должна следить за особенностями трассы и изменять параметры амортизаторов. Это должно повысить подвижность танка на пересеченной местности, а кроме того, улучшит точность стрельбы в движении.В проектах «Объект 195» и «Объект 640» использовались разные подходы к созданию боевого отделения. Нижнетагильский танк получил отделение лафетной компоновки, полностью обслуживаемое автоматикой. В случае с омским проектом использовалась низкопрофильная башня, а рабочие места экипажа были размещены ниже крыши корпуса. Кроме того, два танка отличались вооружением. Использовав имеющиеся возможности, авторы оснастили Т-95 более мощным 152-мм орудием.Проект Т-14, подобно «Объекту 195», использует необитаемое боевое отделение, все действия в котором осуществляются только автоматикой по командам экипажа. Устройства с дистанционным управлением отвечают за наведение вооружения, подготовку орудия к выстрелу и т.д. Участие человека необходимо только при подготовке бронемашины к выходу на поле боя. После этого все основные задачи берет на себя автоматика.Взяв у предшественника основные компоновочные идеи, танк «Армата» не стал заимствовать более мощное вооружение. По желанию заказчика, в этом проекте используется орудие-пусковая установка калибром 125 мм. Эта пушка, получившая обозначение 2А82, способна применять все существующие отечественные танковые выстрелы разного назначения. Кроме того, для нее разрабатываются новые боеприпасы. Впрочем, в будущем в проект «Армата» могут внести определенные изменения, направленные на повышение огневой мощи. Неоднократно сообщалось, что новая модификация такого танка может получить 152-мм орудие.Танки «Черный орел» и Т-95 отличались составом дополнительного вооружения. Так, определенные цели, для которых 152-мм орудие было бы избыточным, танк «Объект 195» должен был атаковать при помощи 30-мм автоматической пушки 2А42. Проект «Объект 640» в этом отношении был более консервативным: орудие танка дополнялось парой пулеметов разного калибра. В основном танке Т-14 реализован подход, характерный для «Объекта 640» и иных предыдущих проектов. Он оснащается двумя пулеметами, спаренным и зенитным; причем второй монтируется на дистанционно управляемом боевом модуле.Точные сведения о системах управления огнем, разработанных для опытных танков девяностых годов, отсутствуют. Известно только то, что характерная компоновка «Объекта 195» потребовала создать новые прицельные устройства на основе оптико-электронных компонентов. Из-за невозможности применения традиционной оптики экипажу следовало бы полагаться на видеосистемы, выводящие сигнал с камер на экраны рабочих мест. Танк «Армата» тоже получил изолированную капсулу экипажа, в связи с чем комплектуется только оптико-электронными прицельными устройствами.По известным данным, проект «Черный орел» предусматривал строительство только танка, отличающегося от существующей техники повышенными характеристиками. Схожим образом обстояло дело и с «Объектом 195», но с определенного времени указывалось, что шасси такого основного танка в будущем может стать основой для бронетехники иных типов. На семикатковом шасси с мощным двигателем можно было строить самоходные артиллерийские установки, машины поддержки танков, инженерную технику и т.д.Проект под шифром «Армата» развил эти идеи. С самого начала он предусматривал создание не конкретной боевой или специальной машины, но универсальной гусеничной платформы, которую можно было бы применять в тех или иных проектах. С учетом нужд армии первым вариантом техники на базе этой платформы стал танк. Также уже разработаны тяжелая боевая машина пехоты и ремонтно-эвакуационная машина. В обозримом будущем ожидается появление новых унифицированных образцов.На рубеже десятилетий российское министерство обороны определило, как именно будут развиваться бронетанковые войска в обозримом будущем. По всей видимости, к этому времени проект «Объект 640» уже не рассматривался в качестве возможной замены для существующей техники. Будущее армии связывали с альтернативной разработкой – «Объектом 195». Впрочем, и этот танк не смог дойти до серийного производства и эксплуатации в войсках.В самом конце прошлого десятилетия командование вооруженных сил решило отказаться от имеющегося Т-95. При всех своих преимуществах, этот танк оказывался слишком сложным и дорогим для массового производства. Армии требовалась техника с достаточно высокими характеристиками и рядом преимуществ перед современными образцами, но при этом имеющая приемлемые экономические и эксплуатационные показатели. Именно такие соображения привели к закрытию проекта «Объект 195» в пользу новой программы «Армата».Следует отметить, что такое решение военного ведомства подверглось критике со стороны специалистов и любителей военной техники. До сих пор они напоминают, что к 2010 году «Объект 195» успел пройти значительную часть испытаний и доводки, а на разработку новой «Арматы» требовалось немало времени. Как следствие, промышленность и армия, получив экономические и иные выгоды, были вынуждены расплачиваться за них потерей времени. Оглашенные сроки поставок серийных Т-14 в войска до сих пор используются как аргумент в пользу этого мнения.Разработка новой унифицированной платформы и техники на ее базе была поручена научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» – единственному на данный момент российскому производителю танков. В состав корпорации к этому времени вошли оба разработчика танков будущего из девяностых годов, и их опыт можно было использовать в новой программе. Известные результаты проекта Т-14 наглядно показывают, какие именно наработки по предыдущим проектам были использованы при создании перспективного танка.Действительно, с определенной точки зрения новый танк Т-14 смотрится переработанной, улучшенной и в некоторой мере упрощенной версией предыдущего Т-95. Можно заметить, что «Армата» уступает «Объекту 195» только по калибру основного и составу дополнительного вооружения. В остальных отношениях два танка, как минимум, равны. Современные радиоэлектронные системы, улучшенная защита и другие нововведения должны давать более новому танку заметные преимущества перед предшественником.Известные проблемы девяностых годов нанесли серьезный удар по развитию отечественной бронетехники. Разрабатывались и испытывались новые танки, но их не удалось довести до серийного производства из-за отсутствия финансирования. А ко времени появления требуемых возможностей существующие новые проекты морально устарели. В результате министерству обороны пришлось запускать совершенно новую программу, в которой, однако, предлагалось использовать уже имеющиеся наработки.Доступные сведения показывают, что существующие решения, проработанные в рамках нового проекта, не пропали и нашли применение. При этом их соединили с новыми идеями, в результате чего появился основной боевой танк, имеющий большие преимущества как перед отечественными, так и перед зарубежными образцами. В обозримом будущем бронемашина Т-14 «Армата» будет принята на вооружение и начнет поставляться в войска. Таким образом, наработки восьмидесятых-девяностых годов, после определенного переосмысления, все же дадут реальный результат в контексте обновления парка техники армии.