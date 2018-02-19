12:39 19 февраля

«Армата» и предшественники. Идеи старых проектов в новом танке

Несмотря на окончание Холодной войны и распад Советского Союза, российские конструкторы продолжали работы по развитию бронетанковой техники. Разрабатывались варианты модернизации существующих танков, а кроме того, создавались совершенно новые проекты. Ожидалось, что последние в ближайшем будущем смогут дойти до серийного производства и привести к началу перевооружения армии. Тем не менее, в течение длительного времени дальнейшая судьба смелых разработок оставалась под вопросом, а в итоге от них отказались в пользу нового проекта.

В качестве потенциальной замены для существующих танков в прошлом рассматривались машины, известные под рабочими обозначениями «Объект 195» и «Объект 640». По известным данным, в этих проектах предлагались новые и пока не характерные для отечественного танкостроения идеи, позволявшие получить заметный прирост характеристик и общей эффективности. Несколько лет назад работы по этим проектам были прекращены. При этом официальные лица отметили, что определенные идеи и решения, проработанные в рамках закрытых проектов, будут использоваться при создании перспективного танка, ныне известного как Т-14 «Армата».


Танк Т-14 "Армата". Фото Vitalykuzmin.net



К большому сожалению любителей военной техники, большая часть информации о проектах «Объект 195», «Объект 640» и Т-14 до сих пор закрыта. По этой причине значительный объем доступных ныне данных основывается на отдельных отрывочных сообщениях или даже на оценках и предположениях. Впрочем, и в такой ситуации можно увидеть, какие именно наработки закрытых проектов могли найти применение при создании новейшего отечественного танка.

Напомним, основной боевой танк «Объект 195» создавался Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (г. Нижний Тагил). Разработка стартовала еще до распада СССР и реализовывалась в рамках программы «Совершенствование-88». Целью проекта являлся поиск новых конструктивных решений, способных обеспечить получение максимально возможных характеристик. Одновременно с этим инженерам пришлось отказаться от целого ряда традиционных идей.

По известным данным, разработка технической документации была завершена не позднее второй половины девяностых годов, и вскоре предприятие «Уралвагонзавод» построило не менее одного опытного танка. Далее, вероятно, «Объект 195» вышел на испытания, в ходе которых подтвердил или опроверг расчеты своих создателей. Те или иные работы по проекту продолжались до конца двухтысячных годов.

Весной 2010 года руководство министерства обороны объявило о прекращении разработки существующего проекта в пользу новой программы «Армата». Чуть позже корпорация «Уралвагонзавод» объявила о планах по завершению создания танка Т-95, но уже без поддержки военного ведомства. Согласно заявлениям того времени, армия сочла предлагаемый танк морально устаревшим и не соответствующим предъявляемым требованиям. После 2010-11 годов новые сообщения об «Объекте 195» не поступали, что может говорить о полной остановке работ.


Схема "Объекта 640". Рисунок Wikimedia Commons


В 1997 году Омское конструкторское бюро транспортного машиностроения впервые показало свой вариант танка будущего под названием «Объект 640». Эта бронемашина также носила название «Черный орел». Позже появился и был показан второй опытный вариант танка на переработанном шасси. Обе версии танка получили характерную низкопрофильную башню, которая, однако, всегда закрывалась маскировочной сеткой.

Слухи и отрывочные данные о продолжении работ по «Объекту 640» с возможным принятием на вооружение в будущем появлялись в течение нескольких лет, хотя ни разу речь не шла о конкретных сроках или цифрах. В 2009 году руководство одной из структур министерства обороны указало, что никакого танка «Черный орел» или «Объект 640» не существует. Впрочем, уже в 2011-м стало известно, что некоторые наработки «несуществующего» проекта будут использованы при разработке платформы «Армата».

В 2015 году состоялся первый публичный показ перспективного танка Т-14, построенного на основе универсальной платформы «Армата». Несмотря на чрезвычайно ограниченное количество доступных данных, можно было понять, что в новом проекте действительно использовались те или иные наработки по более старым «Объекту 195» и «Объекту 640». Это привело к определенному внешнему сходству, а также к появлению некоторых общих черт, которые не удастся разглядеть снаружи.

По известным данным, оба проекта недавнего прошлого предусматривали значительную переработку традиционной компоновки, позволявшую заметным образом повысить защищенность экипажа. Новый проект «Армата», как можно судить, заимствовал подобные идеи у танка Т-95. Так, в передней части корпуса Т-14 помещается изолированная броневая капсула с рабочими местами всего экипажа. Позади нее имеется автоматизированное боевое отделение, а корма вмещает силовые агрегаты. Проект «Черный орел» предлагал иную компоновку. В целом, она была похожа на классическую, но предусматривала размещение всего экипажа ниже крыши корпуса.

«Армата» и предшественники. Идеи старых проектов в новом танке
"Черный орел" на полигоне. Фото Militaryrussia.ru


По опыту эксплуатации и боевого применения современных танков, в обоих старых проектах предлагалось использование собственной брони корпуса, а также динамической и, возможно, активной защиты. Для противодействия некоторым угрозам танки могли бы нести комплекс оптико-электронного подавления «Штора». Новый проект «Армата» тоже использует такие подходы. Поверх брони корпуса предлагается устанавливать блоки динамической защиты «Малахит». Защита танка от подлетающих боеприпасов возлагается на комплекс «Афганит». Характерной чертой танка Т-14 является «двойная» броневая защита экипажа. Помимо внешнего корпуса его защищает броня внутренней обитаемой капсулы. Новинкой проекта стала противоминная защита, в состав которой включены усиленные панели днища и средства дистанционного обезвреживания взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что танк «Объект 195» комплектуется Х-образным дизельным двигателем мощностью не менее 1500-1600 л.с. Позже стало известно, что силовая установка такого типа используется и на бронемашине Т-14. При этом, согласно сообщениям последних лет, двигатель «Арматы» сможет развивать мощность до 1800 л.с. Механик-водитель будет иметь возможность самостоятельного выбора максимальной мощности.

Танки «Объект 195», «Объект 640» и «Армата» отличаются от предшественников компоновкой и конструкцией ходовой части. В связи с ростом боевой массы и некоторым увеличением размеров корпуса пришлось использовать шасси с семью опорными катками на каждом борту вместо «традиционных» шести. Однако на этом сходство новых образцов заканчивается. «Черный орел» и Т-95 должны были комплектоваться торсионной подвеской, тогда как проект Т-14 предусматривает использование активной подвески. Автоматика должна следить за особенностями трассы и изменять параметры амортизаторов. Это должно повысить подвижность танка на пересеченной местности, а кроме того, улучшит точность стрельбы в движении.

В проектах «Объект 195» и «Объект 640» использовались разные подходы к созданию боевого отделения. Нижнетагильский танк получил отделение лафетной компоновки, полностью обслуживаемое автоматикой. В случае с омским проектом использовалась низкопрофильная башня, а рабочие места экипажа были размещены ниже крыши корпуса. Кроме того, два танка отличались вооружением. Использовав имеющиеся возможности, авторы оснастили Т-95 более мощным 152-мм орудием.


"Объект 195". Рисунок Wikimedia Commons


Проект Т-14, подобно «Объекту 195», использует необитаемое боевое отделение, все действия в котором осуществляются только автоматикой по командам экипажа. Устройства с дистанционным управлением отвечают за наведение вооружения, подготовку орудия к выстрелу и т.д. Участие человека необходимо только при подготовке бронемашины к выходу на поле боя. После этого все основные задачи берет на себя автоматика.

Взяв у предшественника основные компоновочные идеи, танк «Армата» не стал заимствовать более мощное вооружение. По желанию заказчика, в этом проекте используется орудие-пусковая установка калибром 125 мм. Эта пушка, получившая обозначение 2А82, способна применять все существующие отечественные танковые выстрелы разного назначения. Кроме того, для нее разрабатываются новые боеприпасы. Впрочем, в будущем в проект «Армата» могут внести определенные изменения, направленные на повышение огневой мощи. Неоднократно сообщалось, что новая модификация такого танка может получить 152-мм орудие.

Танки «Черный орел» и Т-95 отличались составом дополнительного вооружения. Так, определенные цели, для которых 152-мм орудие было бы избыточным, танк «Объект 195» должен был атаковать при помощи 30-мм автоматической пушки 2А42. Проект «Объект 640» в этом отношении был более консервативным: орудие танка дополнялось парой пулеметов разного калибра. В основном танке Т-14 реализован подход, характерный для «Объекта 640» и иных предыдущих проектов. Он оснащается двумя пулеметами, спаренным и зенитным; причем второй монтируется на дистанционно управляемом боевом модуле.

Точные сведения о системах управления огнем, разработанных для опытных танков девяностых годов, отсутствуют. Известно только то, что характерная компоновка «Объекта 195» потребовала создать новые прицельные устройства на основе оптико-электронных компонентов. Из-за невозможности применения традиционной оптики экипажу следовало бы полагаться на видеосистемы, выводящие сигнал с камер на экраны рабочих мест. Танк «Армата» тоже получил изолированную капсулу экипажа, в связи с чем комплектуется только оптико-электронными прицельными устройствами.


Опытный Т-95 на полигоне. Фото Militaryrussia.ru


По известным данным, проект «Черный орел» предусматривал строительство только танка, отличающегося от существующей техники повышенными характеристиками. Схожим образом обстояло дело и с «Объектом 195», но с определенного времени указывалось, что шасси такого основного танка в будущем может стать основой для бронетехники иных типов. На семикатковом шасси с мощным двигателем можно было строить самоходные артиллерийские установки, машины поддержки танков, инженерную технику и т.д.

Проект под шифром «Армата» развил эти идеи. С самого начала он предусматривал создание не конкретной боевой или специальной машины, но универсальной гусеничной платформы, которую можно было бы применять в тех или иных проектах. С учетом нужд армии первым вариантом техники на базе этой платформы стал танк. Также уже разработаны тяжелая боевая машина пехоты и ремонтно-эвакуационная машина. В обозримом будущем ожидается появление новых унифицированных образцов.

На рубеже десятилетий российское министерство обороны определило, как именно будут развиваться бронетанковые войска в обозримом будущем. По всей видимости, к этому времени проект «Объект 640» уже не рассматривался в качестве возможной замены для существующей техники. Будущее армии связывали с альтернативной разработкой – «Объектом 195». Впрочем, и этот танк не смог дойти до серийного производства и эксплуатации в войсках.

В самом конце прошлого десятилетия командование вооруженных сил решило отказаться от имеющегося Т-95. При всех своих преимуществах, этот танк оказывался слишком сложным и дорогим для массового производства. Армии требовалась техника с достаточно высокими характеристиками и рядом преимуществ перед современными образцами, но при этом имеющая приемлемые экономические и эксплуатационные показатели. Именно такие соображения привели к закрытию проекта «Объект 195» в пользу новой программы «Армата».


"Объект 195", вид на борт и корму. Фото Nevskii-bastion.ru


Следует отметить, что такое решение военного ведомства подверглось критике со стороны специалистов и любителей военной техники. До сих пор они напоминают, что к 2010 году «Объект 195» успел пройти значительную часть испытаний и доводки, а на разработку новой «Арматы» требовалось немало времени. Как следствие, промышленность и армия, получив экономические и иные выгоды, были вынуждены расплачиваться за них потерей времени. Оглашенные сроки поставок серийных Т-14 в войска до сих пор используются как аргумент в пользу этого мнения.

Разработка новой унифицированной платформы и техники на ее базе была поручена научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» – единственному на данный момент российскому производителю танков. В состав корпорации к этому времени вошли оба разработчика танков будущего из девяностых годов, и их опыт можно было использовать в новой программе. Известные результаты проекта Т-14 наглядно показывают, какие именно наработки по предыдущим проектам были использованы при создании перспективного танка.

Действительно, с определенной точки зрения новый танк Т-14 смотрится переработанной, улучшенной и в некоторой мере упрощенной версией предыдущего Т-95. Можно заметить, что «Армата» уступает «Объекту 195» только по калибру основного и составу дополнительного вооружения. В остальных отношениях два танка, как минимум, равны. Современные радиоэлектронные системы, улучшенная защита и другие нововведения должны давать более новому танку заметные преимущества перед предшественником.

Известные проблемы девяностых годов нанесли серьезный удар по развитию отечественной бронетехники. Разрабатывались и испытывались новые танки, но их не удалось довести до серийного производства из-за отсутствия финансирования. А ко времени появления требуемых возможностей существующие новые проекты морально устарели. В результате министерству обороны пришлось запускать совершенно новую программу, в которой, однако, предлагалось использовать уже имеющиеся наработки.

Доступные сведения показывают, что существующие решения, проработанные в рамках нового проекта, не пропали и нашли применение. При этом их соединили с новыми идеями, в результате чего появился основной боевой танк, имеющий большие преимущества как перед отечественными, так и перед зарубежными образцами. В обозримом будущем бронемашина Т-14 «Армата» будет принята на вооружение и начнет поставляться в войска. Таким образом, наработки восьмидесятых-девяностых годов, после определенного переосмысления, все же дадут реальный результат в контексте обновления парка техники армии.


По материалам сайтов:
http://uvz.ru/
http://nevskii-bastion.ru/
http://armor.kiev.ua/
http://btvt.info/
http://vestnik-rm.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-313.html
Автор: Рябов Кирилл


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Комментарии 31

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:54
    старые песни о танках-ничего нового.
    андрей юрьевич
  2. svp67 Сегодня, 06:57
    Можно заметить, что «Армата» уступает «Объекту 195» только по калибру основного и составу дополнительного вооружения.
    И это не есть хорошо... Хотя всегда был противником перегруженности танка оружием, но именно в таком виде, в каком мы сейчас видим Т-14, просто НЕОБХОДИМО мало того, что вернуть в башню дополнительную 30-мм автоматическую пушку, так еще и не забыть про пулемет, а лучше автоматический гранатомет в необитаемой башне установить. Только так можно сделать этот танк действительно грозной боевой машиной, а не одноразовым огневым средством, после израсходования снарядов, превращающаяся в мишень
    svp67
    1. cariperpaint Сегодня, 07:37
      а чего стесняться то? еще можно зенитные ракеты поставить и птуров напихать.
      это танк а не робот их тихоокеанского рубежа.
      cariperpaint
      1. svp67 Сегодня, 07:43
        Цитата: cariperpaint
        еще можно зенитные ракеты поставить и птуров напихать.

        ПТУРы там в БК есть, а вот,аналог "ВЕРБЫ", но с вертикальным пуском не помешал бы.
        Цитата: cariperpaint
        это танк а не робот их тихоокеанского рубежа.

        Как раз это уже и есть робот. К пушке на поле боя доступа НЕТ, пополнить бк, только в тылу, а бк, что та "кошка наплакала", значит расходовать его надо очень осторожно... Вот почему и ратую, за дополнительное вооружение, при отказе основного орудия, есть шанс еще хоть как то отстреляться...да и бк основного калибра поберечь, а то ж по гранатометчику придется из пушки стрелять.
        svp67
        1. cariperpaint Сегодня, 07:49





















          вы хотите впихнуть невпихуемое в одну машину. для этих целей о которых вы говорите существуют другие машины а танк должен занимать конкретными задачами для которых его и создавали
          cariperpaint
          1. svp67 Сегодня, 07:52
            Цитата: cariperpaint
            а танк должен занимать конкретными задачами для которых его и создавали

            А какими? И главное какими "инструментами"?
            svp67
            1. cariperpaint Сегодня, 07:55
              при обороне — осуществляют поддержку мотострелковых войск при отражении наступления противника и наносят контратаки и контрудары;
              при наступлении — рассекают линию обороны противника и вклиниваются в оборонительные порядки на большую глубину.
              cariperpaint
              1. svp67 Сегодня, 07:58
                Цитата: cariperpaint
                при обороне

                Цитата: cariperpaint
                при наступлении

                Вы вопрос понимаете? Каким "инструментом" он все это будет делать? ОДНОЙ танковой пушкой, с ОЧЕНЬ ограниченным бк и модульной пулеметной установкой на башне? Напоминаю, что в башню, для устранения любой неисправности не попасть, то есть, достаточно выбить АЗР и все танк - БЕЗОРУЖЕН.
                svp67
                1. cariperpaint Сегодня, 07:59
                  Танк не ведёт бой отдельно от остальных войск, а расчищает для пехоты укреплённую оборону противника и пользуется огневой поддержкой артиллерии (и штурмовой авиации) там, где оборона противника опасна для выдвижения танков на огневую позицию.танк ― это штурмовое средство. Он не должен бороться с такими целями самостоятельно. Безопасность передвижения танков и беспрепятственное выдвижение их на огневую позицию ― это задача для других сил, взаимодействующих с ними на поле боя. С авиацией противника будет бороться собственная авиация и средства ПВО. еще раз повторю что танк это машина которая должна выполнять свои задачи. в зоне действия своего оружия.
                  cariperpaint
                  1. svp67 Сегодня, 08:03
                    Цитата: cariperpaint
                    Танк не ведёт бой отдельно от остальных войск,

                    Да, что Вы говорите... Спасибо за "ликбез", то есть когда в поле зрения наводчика появится готовый к стрельбе вражеский гранатометчик или пулемет, то наводчик, вместо поражения его из пулемета, будет решать, а стоит ли по нему тратить снаряд или срочно орать в эфир прося помощи пехоты или артиллерии. Не будет он орать, сразу скажу, а потратит снаряд. Которого, в нужный момент, как раз может и не хватить.
                    svp67
                    1. cariperpaint Сегодня, 08:05
                      конечно он сделает все возможное что бы его уничтожить. вот только до того скорее всего не дойдет.
                      cariperpaint
                      1. svp67 Сегодня, 08:07
                        Цитата: cariperpaint
                        вот только до того скорее всего не дойдет.

                        Слабое утешение, когда в самый пик боя, командир танка вдруг осознает, что танк остался без б.к, а значит БЕЗОРУЖЕН.
                        svp67
                    2. cariperpaint Сегодня, 08:08
                      то не ликбез. это азы. уходя например в атаку танки не будут останавливаться для уничтожения таких целей как пулемет.
                      cariperpaint
                      1. svp67 Сегодня, 08:11
                        Цитата: cariperpaint
                        уходя например в атаку танки не будут останавливаться для уничтожения таких целей как пулемет.

                        Конечно он ОБЯЗАН поразить его с ходу, иначе для чего он на поле боя и нужен, как не расчищать своим огнем, броней и гусеницами дорогу пехоте. А пулемет, это очень сильная преграда движению пехоты.
                        svp67
                    3. НЕКСУС Сегодня, 08:46
                      Цитата: svp67
                      будет решать, а стоит ли по нему тратить снаряд или срочно орать в эфир прося помощи пехоты или артиллерии

                      Для этого ,сейчас создали БМПТ Терминатор,дабы тот и прикрывал танк от таких неприятностей,как например гранатометчик противника.
                      НЕКСУС
                      1. svp67 Сегодня, 08:49
                        Цитата: НЕКСУС
                        Для этого ,сейчас создали БМПТ Терминатор,дабы тот и прикрывал танк от таких неприятностей,как например гранатометчик противника.

                        Танк - это ОПЕРАТИВНОЕ огневое средство, предназначенное решать любые боевые задачи "здесь и сейчас", для обеспечения безостановочного движения пехоты.
                        svp67
                      2. НЕКСУС Сегодня, 09:21
                        Цитата: svp67
                        Танк - это ОПЕРАТИВНОЕ огневое средство, предназначенное решать любые боевые задачи "здесь и сейчас", для безостановочного движения пехоты.

                        Но он ,равно как и любая бронетехника ,нуждается в прикрытии теми же Терминаторами и пехотой. Если танк будет разменивать свой БК ,чтобы уничтожать засевших бойцов с ПТРК ,то у него никакого БК не хватит биться с себе подобными.
                        НЕКСУС
      2. CruorVult Сегодня, 07:51
        Точно, у КНДР подглядеть :-D
        CruorVult
    2. Razvedka_Boem Сегодня, 08:13
      Вместо зенитного 12.7 мм пулемета лучше поставить дистанционно управляемую 20-30 мм зенитку, т.к. у пулемета мала дальность эффективной стрельбы. Пригодится также для обстрела легкобронированных целей и прощупывания зданий на наличие засад.
      И как вы правильно заметили - АГС тоже не будет лишним.
      Razvedka_Boem
      1. отто меер Сегодня, 10:26
        Цитата: Razvedka_Boem
        Вместо зенитного 12.7 мм пулемета лучше поставить дистанционно управляемую 20-30 мм зенитку
        Масса тела 2А14 порядка 300 кг., масса коробки на 50 выстрелов - 35 кг., плюс модули ДУ, плюс погон. В сумме будет в районе 1,5 т. Масса 6Г27 - 25 кг. Коробка на 20 выстрелов 14 кг. Плюс ДУ. Плюс установка. Система подачи. В в сумме около 350-400 кг. Итого - почитай 2 тонны. И о габаритах тоже не забывайте. И о функциональной перегруженности экипажа. Отсюда вопрос - как все это разместить на танк? Конечно хотелось бы, и лишним не будет, но надо же быть реалистами.
        отто меер
        1. Razvedka_Boem Сегодня, 11:34
          Модуль 20 мм пушкой думаю реально установить, а спаренный пулемет можно поставить 12.7 мм.
          Razvedka_Boem
          1. prodi Сегодня, 12:21
            самое правильное - придать каждому танковому взводу "терминатора" типа "бахчи", только со всеми штатными боеприпасами 125мм танковой пушки. И, да, пару ПЗРК ему не помешает
            prodi
          2. отто меер Сегодня, 12:35
            Цитата: Razvedka_Boem
            Модуль 20 мм пушкой думаю реально установить
            Конечно реально было бы желание, но как ни крути, а от веса и габарита все равно не уйти. То есть на выходе получаем нашлепку на башню высотой минимум пол метра и длинной минимум в 2. И весом в тонну (ну туда-сюда). Вот примерно такую стоит ли оно того? Честно скажу - не знаю.
            Цитата: Razvedka_Boem
            а спаренный пулемет можно поставить 12.7 мм

            Вот с этим, учитывая необитаемую башню, пожалуй соглашусь.
            отто меер
  3. vlad007 Сегодня, 07:05
    Кроме того, что сказано в статье, в омском "Объект 640" ("Черный Орел") впервые была применена 7-катковая ходовая, в "Армате" тоже 7-катковая ходовая.
    vlad007
    1. svp67 Сегодня, 07:44
      Цитата: vlad007
      Кроме того, что сказано в статье, в омском "Объект 640" ("Черный Орел") впервые была применена 7-катковая ходовая, в "Армате" тоже 7-катковая ходовая.

      Нет, не в первой. До этого все с семью катками экспериментировали, был и Т-64 о семи катках
      И не стоит забывать про ИС-4
      svp67
    2. CruorVult Сегодня, 07:50
      Невероятно, а у 195 то же 7, и у 299 - 7, и даже у харьковского 477 - 7, который появился лет за 10 до 640-го. Это связанно с увеличением массы и габаритов, 640-й тут вообще не причём.
      CruorVult
  4. кедр Сегодня, 08:07
    Цитата: svp67
    Можно заметить, что «Армата» уступает «Объекту 195» только по калибру основного и составу дополнительного вооружения.
    И это не есть хорошо... Хотя всегда был противником перегруженности танка оружием, но именно в таком виде, в каком мы сейчас видим Т-14, просто НЕОБХОДИМО мало того, что вернуть в башню дополнительную 30-мм автоматическую пушку, так еще и не забыть про пулемет, а лучше автоматический гранатомет в необитаемой башне установить. Только так можно сделать этот танк действительно грозной боевой машиной, а не одноразовым огневым средством, после израсходования снарядов, превращающаяся в мишень


    А на кой тогда БМПТ "Терминаторы"..? Тем более "Терминатор-3" на платформе Арматы..?
    кедр
  5. cariperpaint Сегодня, 08:10
    svp67,
    выходит из боя а на его место заходит резерв. и кстати вы же понимаете что для 30 мм и прочего тоже бк нужен который еще где то разместить надо .
    cariperpaint
  6. cariperpaint Сегодня, 08:15
    svp67, то смотря какой приказ.
    cariperpaint
  7. Radikal Сегодня, 12:18
    При этом официальные лица отметили, что определенные идеи и решения, проработанные в рамках закрытых проектов, будут использоваться при создании перспективного танка, ныне известного как Т-14 «Армата».
    Никуда негодный танк, что по концепции, что по внешнему виду. Только одна "форточка", или скорее "окно" справа (если смотреть на танк анфас), на башне о многом говорит. Интересно проводили обстрел башни, в том числе из стрелкового оружия - сколько в это "окно" после этого "прилетело", а главное - что там целого осталось? winked О форме башни вообще говорить не приходится - квадратный "нарост" какой-то, а не башня! Прям "Тигр" какой-то времён ВОВ. wassat А вот "Чёрный орел" действительно выглядит орлом! good
    Radikal
  8. Какой-то Компот Сегодня, 12:31
    В бою бы его обкатать
    Чтоб без вопросов
    Но новье, не дадут
    И это наверно правильно
    Какой-то Компот
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