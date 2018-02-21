С широко открытыми глазами: Воздушная радиоэлектронная борьба. Часть 4

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Что касается возможностей РЭБ для истребителей, то несомненно система AN/ASQ-239 от BAE Systems является одной из самых продвинутых воздушных систем РЭБ. Эта система устанавливается на истребители F-35A/B/C Lightning-II, а в конце 2016 года компания объявила о поставке 250-й системы AN/ASQ-239 для этого самолета. Стив Морэ, технический директор компании BAE Systems, сообщил, что темпы производства системы AN/ASQ-239 растут, «начали с 4 систем в месяц в 2016 году и закончим по плану 11 системами в месяц к 2019 году». Немного информации есть в отрытом доступе о характеристиках этого комплекса, быть может за исключением того, что он имеет круговую зону обзора, выдавая в реальном времени предупреждения об атаке ракет с радиолокационным, инфракрасным и возможно лазерным наведением. В компании BAE Systems также отмечают, что система AN/ASQ-239 включает автомат сбрасывания дипольных отражателей и ложных тепловых целей вместе с контроллером, а также оборудование и радиотехнической разведки (РТР). По некоторым данным, значительная часть конфигурации комплекса РТР AN/ALR-94 от BAE System, стоящего на истребителе F-22A Raptor, была перенесена в систему AN/ASQ-239.Соединенные Штаты продолжают модернизацию систем РЭБ значительной части парка боевых самолетов своих вооруженных сил. В ноябре 2016 года компания Boeing получила контракт стоимостью 478 миллионов долларов на этап разработки и подготовки к производству системы радиоэлектронной борьбы Eagle Passive/Active Warning and Sustainment System (EPAWSS) для ВВС США. Этот этап должен завершиться в 2020 году. Система EPAWSS предназначена для повышения возможностей РЭБ истребителей F-15C и F-15E Eagle/Strike Eagle, которых у США осталось в рабочем состоянии 431 машина. Boeing выдала компании ВАЕ Systems задание на разработку цифровой EPAWSS, которая повысит возможности самолета по обнаружению радиочастотных угроз и сбрасыванию дипольных отражателей и ложных тепловых цели для борьбы с ракетами с радиолокационным и инфракрасным наведением классов «поверхность-воздух» и «воздух-воздух». Морэ из компании ВАЕ Systems заметил, что «модернизация истребителя четвертого поколения остается для нас высоким приоритетом... что демонстрируют работы по F-15. Философия компании заключается в том, чтобы взять возможности РЭБ пятого поколения и применить их на самолете четвертого поколения с целью сохранения его боевой эффективности и востребованности, поскольку срок их эксплуатации планируется продлить и далее 2030 года».В последние годы командование ВВС США не раз заявляло, что комбинация истребителей F-15C/E и F-22A останется основой доктрины превосходства в воздухе до разработки так называемой доктрины Penetrating Counter-Air (PCA). По заявлению командования ВВС, итогом развития доктрины РСА должно стать появление истребителя шестого поколения, который может быть принят на вооружение в 2040-2050 годах. Как ожидается, система EPAWSS на самолетах F-15C/E заменит существующие приёмник системы оповещения о радиолокационном облучении AN/ALR-56C от ВАЕ Systems, передатчик помех РЛС AN/ALQ-135(V) от Northrop Grumman и систему предупреждения о применении средств РЭБ AN/ALQ-128 от Raytheon, в настоящее время обеспечивающие радиоэлектронную защиту истребителей F-15C/E. По словам Морэ, система EPAWSS в ближайшие пять лет будет установлена на все самолеты; первая система EPAWSS была отправлена компании Boeing в конце прошлого года для установки на первый истребитель семейства F-15. Далее Морэ отметил, что помимо программы установки EPAWSS на самолеты ВВС США компания занимается радиоэлектронной защитой самолетов F-15 других операторов. «Программа Digital Electronic Warfare System (DEWS) в соответствии с законом о продаже оружия и военной техники иностранным государствам направлена на модернизацию истребителей F-15 зарубежных покупателей. ВАЕ Systems в настоящее время поставляет систему DEWS неназванному зарубежному заказчику и ищет на эту систему других покупателей. Первый заказчик перегнал нам свой первый самолет для установки этой системы в конце 2016 года». Мощностей компаний достаточно для выпуска системы DEWS и установки на истребители F-15 следующего потенциального заказчика.Дополнительная поддержка средствами РЭБ предлагается для американской боевой авиации в виде расходуемого постановщика помех/ложных целей РЭБ ADM-160C MALD-J (Miniature Air-Launched Decoy-Jammer) разработки Raytheon, который предназначен для защиты самолетов от радиочастотных угроз. В ноябре 2016 года производитель миниатюрных ракет РЭБ ADM-160C получил контракт стоимостью 76 миллионов на поставку систем ADM-160C и обеспечивающего оборудования американским ВВС, поставки по которому должны завершиться к 2020 году. Тем временем, ракеты ADM-160C модернизируются системой навигации Global Positioning System Aided Inertial Navigation System-II (GAINS-II). Модернизация GAINS-II, по данным компании, дает два преимущества: улучшение навигационных возможностей ADM-160C и обеспечение устойчивой работы ADM-160C в условиях глушения сигнала GPS. В компании сообщили, что все системы ADM-160C, которые в настоящее время производятся и поставляются американским ВВС, оснащены подсистемой GAINS-II, которая может быть интегрирована также в существующие ракеты ADM-160C. При этом в компании не знают о какой-либо отдельной программе военно-воздушных сил по доработке существующих систем.Ракета ADM-160C квалифицирована для установки на борт истребителя F-16C/D, который может нести четыре таких системы, и стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, на котором можно разместить до 16 систем. С этой целью компания сотрудничает с ВМС США по проверке возможности развертывания ADM-160C на борту палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet. «Активным элементом» этой ракеты является Signature Augmentation System (SAS) от Northrop Grumman. Система SAS имитации РЛС-сигнатур, СВЧ, УКВ и микроволновых частот реалистично моделирует практически любые дозвуковые самолеты, от F-117 до В-52. Ракета MALD-J с системой SAS, оставаясь на борту самолета, позволяет экипажу выбирать между тактикой постановки помех или отвлечения средств РЭП, или может сбрасываться вместе с SAS только для постановки помех с целью ослепления вражеских РЛС шумом.Компания Raytheon также поддерживает деятельность флота в области воздушных средств РЭБ, разработав свой постановщик помех Next Generation Jammer (NGJ), предназначенный для оборудования самолета РЭБ EA-18G Growler. В состав NGJ входит активная фазированная антенная решетка. Система может выполнять одновременно несколько разных задач, при этом открытая архитектура NGJ упрощает ее модернизацию в будущем. NGJ заменит тактические системы постановки помех Exelis/Harris AN/ALQ-99E, в настоящее время установленные на самолетах EA-18G. Компания активно продвигает свою инициативную программу NGJ, а ее представитель сообщил, что «после получения в 2016 году от флота контракта на разработку мы много работали и надеемся начать поставку ВМС США первых систем в 2021 году».Также американские военные много внимания уделяют повышению возможностей своих беспилотников. Американская армия выпустила требование по многофункциональному комплексу РЭБ Multifunction Electronic Warfare (MFEW), который, по данным открытых источников, будет интегрирован в эксплуатирующиеся ею БЛА General Atomics MQ-1C Grey Eagle. Скорее всего, комплекс MFEW будет идти в виде контейнера, устанавливаемого под крылом. Так называемая контрольная точка «Milestone-B», когда армия примет решение о начале этапа отработки технологии и снижения рисков по комплексу MFEW для беспилотника MQ-1C, ожидается в этом году.Не отстает и Корпус морской пехоты США, стремясь также повысить свои возможности РЭБ. В связи с этим он сосредоточил свое внимание на контейнере AN/ALQ-231 Intrepid Tiger-II. Этот контейнер разрабатывался как независимая от платформы система, способная выполнять нескольких функций РЭБ. Система уже установлена на борту самолетов нескольких типов, эксплуатируемых Корпусом, включая штурмовики AV-8B Harrier и истребители F/A-18C/D. Новейший вариант системы AN/ALQ-231 (V)3 впервые был развернут на легких вертолетах Корпуса UH-1Y Venom в середине 2016 года. В дальнейшем миграция контейнера AN/ALQ-231 будет происходить и на другие воздушные суда Корпуса: ударные вертолеты АН-1Z Cobra, тяжелые транспортные вертолеты Sikorsky CH-53K King Stallion, а также топливозаправщики KC-130J и конвертопланы MV-22B Osprey. В соответствии с планами беспилотники RQ-21 Blackjack также получат систему AN/ALQ-231. Семейство AN/ALQ-231 включает несколько систем, каждая из которых предназначена для своего воздушного судна; они могут либо ставить помехи радарам, либо коммуникационному обмену. Начало разработки AN/ALQ-231 было положено еще в 2008 году, когда Корпус выпустил оперативное требование касательно плана развития средств РЭБ своей оперативной группировки до 2020 года. В нем определены возможности Корпуса в этой сфере до вывода из эксплуатации самолетов РЭБ ЕА-6В Prowler, которые пока остаются в строю, тогда как ВМС США списали эти самолеты в 2015 году. Хотя система AN/ALQ-231 в настоящее время сконфигурирована для глушения радиообмена, ведутся работы по расширению ее функциональности и включения функции постановки помех РЛС по программе AN/ALQ-231 Intrepid Tiger-II Block-X, которая началась в 2016 году и на которую выделены средства в оборонном бюджете.Спрос на бортовые системы радиоэлектронной защиты для военных самолетов не показывает признаков снижения. Как уже не раз отмечалось в цикле статей, электромагнитная обстановка становится все более перегруженной. Кроме того, современные ракеты класса «земля-воздух», например, из состава российского зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, представляют собой реальную угрозу США и их союзникам по всему миру. В открытых источниках отмечается, что батальонный комплект С-400 стоит порядка 200 миллионов долларов, а состоит он из 8 транспортно-пусковых установок с 32 ракетами, радиолокационного комплекса и командного центра. Ракета с полуактивным/активным наведением 40Н6 этого комплекса имеет радиус действия до 400 км. Таким образом, комплекс С-400 представляет собой систему запрета доступа/блокирования зоны, подходящую для тех заказчиков, которые либо не имеют достаточно средств, либо не имеют возможности покупать современные истребители поколений 4+ или 5. Неудивительно, что потенциальные противники США, Россия и Китай, приобрели эти системы и на очереди еще ряд стран, в том числе и Иран. Как отмечается в выпущенной в 2015 году публикации «Военные операции 21 века в сложной электромагнитной обстановке» научного совета по оборонным делам, консультирующего министерство обороны США по научно-техническим вопросам, «Вследствие широкого распространения во всем мире современной и высокоэффективной электроники и ее растущей доступности противники с ограниченными ресурсами способны серьезно осложнить для американских вооруженных сил электромагнитную обстановку».Значение воздушной радиоэлектронной борьбы в будущем будет только возрастать, на что указывает непрерывно растущий спрос на военное и коммерческое радиочастотное оборудование.Руководитель направления по системам РЭБ в компании Raytheon заявил, что «Без сомнения растет значение радиоэлектронной борьбы, в частности в связи с распространением коммерческих технологий. Потребность в воздушных системах РЭБ и возможностях существует там, где существует угроза ракет классов «воздух-воздух» и «земля-воздух». Между тем, не стоит забывать о важной роли радиотехнической разведки в операциях поддержки на земле (см. Часть 1). «Угроза всегда является стимулом. Она развивается быстро и становится все более динамичной, поскольку противник использует коммерческие технологии. По мере развития угрозы будет расти потребность в бортовых средствах РЭБ». «Параллельно идущие процессы развития угроз и устаревания воздушных систем РЭБ заставляют заказчиков искать новые и модернизированные возможности радиоэлектронной борьбы», - сказал технический директор компании BAE Systems Стив Морэ, отметив при этом, что большинство стран мира стремятся сократить свои оборонные расходы.Работая на перспективу, Управление перспективных оборонных исследований (DARPA) разрабатывающее новые технологии в интересах министерства обороны США, надеется интегрировать технологию, разработанную компанией BAE Systems для программы DARPA, получившую название ARC (Adaptive Radar Countermeasures - адаптивное радиолокационное противодействие) в существующие и будущие боевые самолеты американских ВВС. Программа ARC была начата в 2012 году и компания BAE Systems присоединилась к ней в следующем году. По данным DARPA, целью программы ARC является «автоматическое генерирование эффективных мер противодействия против новых, неизвестных и самоприспосабливающихся радаров (наземных и воздушных) в реальном времени в реальных условиях». В связи с этим архитектура ARC предназначена для «Изоляции неизвестных радиосигналов в присутствии других сигналов - противника, своих сил или нейтральных. Определения параметров угрозы, создаваемой радаром. Синтезирования и передачи помеховых сигналов с целью достижения желаемого воздействия на вражеский радар. Оценки эффективности мер противодействия на основе наблюдаемых изменений в работе угрозы». Архитектура ARC должна позволить приемникам предупреждения о радиолокационном облучении следующего поколения обнаруживать радиолокационные сигналы, передаваемые системами, которые используют сложные и быстроперестраиваемые формы сигналов и методики перенастройки частоты с целью уменьшения вероятности своего обнаружения и перехвата. С устаревшими аналоговыми радарами было всё гораздо проще, ведь они традиционно использовали фиксированные частоты и, как следствие, были легко обнаруживаемы.В ноябре 2016 года компания BAE Systems получила от DARPA контракт на третий этап программы стоимостью 3 миллионов долларов. На втором этапе, также возглавляемом BAE Systems, были продемонстрированы возможности архитектуры ARC по определению характеристик радиолокационных сигналов и настройке ответных сигналов для нейтрализации таких угроз. На третьем этапе завершится разработка алгоритмов для системы ARC и работы по переносу архитектуры ARC в самолеты ВВС США. По данным конфиденциального источника, внедрение подобной технологии, скорее всего, будет проводиться на таких платформах, как истребители F-35A Lightning-II и F-22A Raptor, а также на перспективных платформах, например, стратегическом бомбардировщике В-21 Raider.Очевидно, что разработчикам средств радиоэлектронной борьбы приходится решать все более сложные технические задачи, поскольку непрерывно развиваются противостоящие им системы. Как видно из цикла статей, специалисты по воздушной РТР и РЭБ имеют дело с радиочастотным спектром, который во многих частях света имеет беспрецедентную плотность. По мнению профессора Дэвида Стапплза из лондонского университета, одной из сложнейших задач на сегодня остается задача выделения интересующих сигналов из общего радиочастотного спектра. Этому могут помочь системы РТР и РЭБ, уже стоящие на борту воздушных судов, которые «располагают огромными мощностями по обработке сигналов, что позволяет в реальном времени анализировать сигналы и принимать решения». Как отметил Гай Алон, руководитель направления РЭБ в подразделении ELTA Systems компании Israel Aerospace Industries, «Традиционный способ сбора данных РТР в прошлом был на уровне платформы, то есть это было объединение данных, поступающих с таких же платформ. Сегодня вы можете собирать данные РТР с самых разных платформ, воздушных в нашем случае, основной задачей которых может и не быть ведение РТР, и интегрировать их в едином центре РТР. который обеспечит их большую доступность и большую достоверность». С технической точки зрения в основе философии компании IAI лежит применение модульного подхода при проектировании и разработке систем РТР. Он сосредоточен на «использовании одинаковой технологической основы, которая может масштабироваться под платформу, на которую ставится система РЭБ, будь то широкофюзеляжный самолет или малоразмерный беспилотник, поэтому все они могут принимать участие в формировании общей оперативной картинки».Стапплз продолжил, отметив, что при проведении боевых операций или выполнении ежедневных задач в мирное время вся эта информация РТР должна собираться воедино с целью обеспечения достоверной электронной картинки распознанных объектов Recognised Electronic Picture (REP) радиочастотного спектра в реальном времени. Алон согласился с ним, добавив, что «наши заказчики хотели бы, чтобы все данные РТР отправлялись в одно место, например, центр оперативного управления, так образом, чтобы их можно было изучать в реальном времени». На оперативных театрах подобную REP необходимо будет распределять между самолетами, однако, проблема доступной ширины пропускания останется первостепенной. Например, стандартный натовский тактический канал связи (ТКС) Link-16 обеспечивает передачу данных и речевых сообщений, шифрованных в частотном диапазоне от 969 МГц до 1.2 ГГц, и имеет ширину, достаточную для передачи данных на скоростях от 2.4 кбит/с до 16 кбит/с. Link-16, являясь основным ТКС при проведении воздушных операций НАТО, должен остаться в качестве стандартного ТКС, по меньшей мере, еще десять лет, а может и дольше этого срока. В связи с тем, что таких ТКС может быть недостаточно для распределения REP в реальном времени, одним из вариантов решения дефицита ширины пропускания могла бы стать загрузка актуальной версии REP в компьютер самолета на земле перед выполнением полетного задания. В этом случае вместо использования ТКС достаточно было бы во время полета обновлять эту картинку при любых ее изменениях.Многие компании, работающие в сфере РЭБ, уверены в рынке, прогнозируя, что спрос на их продукцию будет только расти. Как сказано в заявлении компании Elettronica, «Мы считаем, что мировой спрос на оборудование РЭБ будет медленно расти в следующее десятилетие и достигнет 20 миллиардов долларов к 2027 году». Стив Морэ из компании BAE Systems заявил, что «Мировой рынок систем РЭБ чувствует себя как никогда хорошо, отраслевые эксперты прогнозируют его рост со скоростью три процента в следующие несколько лет». Дэйв Эпплби из компании Leonardo заметил, что «Рынок воздушных систем РЭБ растет, поскольку правительства и министерства обороны стремятся защитить своих военных от современных угроз с радиолокационными системами наведения».Эпплби считает, что рост рынка подстегивается меняющейся природой угроз, перед которыми стоят ВВС всего мира. «Во время асимметричных конфликтов в Ираке и Афганистане работа воздушных систем РЭБ ограничивалась защитой от низкотехнологичных угроз с тепловым самонаведением, например, ракет ПЗРК. Нынешние и будущие конфликты с большей вероятностью будут включать также продвинутые угрозы с радиолокационным наведением и эта потребность в настоящее время активизирует рынок». В компании Elettronica, тем временем, уверены, что «В современных боевых действиях делается больший акцент на информационном превосходстве и ситуационной осведомленности. Скорее всего, это станет основным фактором, стимулирующим вложение инвестиции в этот сектор». В компании утверждают, что 36 процентов роста в предстоящее десятилетие - это реально достижимая цифра. Тем не менее, сокращение оборонных бюджетов развивающихся стран может задержать рост рынка, хотя конечно тренды будет определять спрос в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Статьи из этой серии: