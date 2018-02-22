Избалованные точностью: минометные мины для армии США

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На данный момент в сфере высокоточных минометных мин выполняются два основных контракта министерства обороны США, которые находятся на разных стадиях разработки. Контракт Корпуса морской пехоты по высокоточному снаряду увеличенной дальности PERM (Precision Extended Range Munition) был выдан компании Raytheon в конце 2015 года, тогда как несколько компаний выполняют программу армии по осколочно-фугасному управляемому минометному выстрелу HEGM (High Explosive Guided Munition). Хотя между этими двумя проектами имеются определенные отличия, они схожи тем, что стремятся удовлетворить потребности в высокоточной 120-мм минометной системе.По словам Пэта Фаррела, руководителя направления высокоточных систем департамента по разработке и исполнению программ по боеприпасам в Арсенале Пикатинни, «проект HEGM на данный момент находится на предварительных этапах разработки, начальные контракты на разработку и испытания прототипов своих систем были выданы трем компаниям».Консорциум Defense Ordnance Technology Consortium (DOTC) прошлым летом выдал контракты компаниям BAE Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems и Orbital ATK. Эти первоначальные контракты продлятся 15 месяцев и завершатся в октябре 2018 года. За это время должны быть проведены испытания снарядов в управляемом полете каждого из претендентов. Далее консорциум DOTC должен организовать полноценный открытый конкурс на продолжение этапа разработки и подготовки производства системы HEGM, на который смогут подать заявки и другие компании.Ожидается, что заявки на этот этап все претенденты представят весной, а в конце 2018 года будет выдан контракт компании-победителю. По плану серийное производство начнется в 2021 году и в общей сложности должны быть изготовлено порядка 14000 снарядов HEGM.«Что позволит получить система HEGM? Это увеличенная дальность и повышенная точность для 120-мм минометов на уровне командира батальона и роты, - пояснил Фарелл. - Она даст этим командирам возможность наносить точные удары на увеличенных дистанциях».HEGM даст армии ряд преимуществ: для необходимого воздействия необходимо будет меньше мин, чем стандартных осколочно-фугасных снарядов; повышенное поражающее действие за счет своей точности; и снижение косвенных потерь.«Каждый раз, когда вы ведете бой, например, в городском районе, вы хотите подобраться как можно ближе к цели и это решение даст вам такую возможность».В минометную мину HEGM будет интегрирована технология GPS, включая М-код (с повышенной помехоустойчивостью) и многоканальные варианты для работы в условиях слабого сигнала. По словам Фарелла, снаряд будет иметь круговое вероятное отклонение (КВО) около трех метров, а возможно даже и меньше. Это не только повысит летальность и сократит косвенные потери, но также снизит логистическую нагрузку на солдат. «Если вы отстреливаете меньшее количество снарядов, тогда вам нужно возить с собой меньше снарядов и меньше метательных зарядов. При этом вы оказываете такое же или большее воздействие на цель, а это повышение боевой эффективности».Майор Кеннет Фаулер, заместитель руководителя программы HEGM, также обратил внимание на логистические преимущества. «Теперь для того чтобы добиться необходимого воздействия, нужно отстрелить не два или три снаряда, а сделать всего один выстрел, - пояснил он. - Это снижает необходимый объем материально-технического обеспечения, что означает меньшую усталость личного состава, плюс существенно расширяется набор обстреливаемых целей».Одной из главных особенностей снаряда HEGM станет включение в его состав системы лазерного полуактивного наведения, которая дополнит систему наведения по координатам GPS. Лазер не только повысит общую точность системы, он также позволит изменять траекторию снаряда во время полета с целью поражения движущейся цели. Это связано с тем, что лазер наводится на конкретный объект, а не по координатам GPS. Кроме того, полуактивная лазерная система наведения повысит возможности снаряда HEGM в условиях слабого сигнала GPS или его отсутствия, что является одним из основных требований программы.«Повышенная функциональность боеприпаса HEGM позволит солдатам поражать движущиеся цели или цели, сменившие позицию с момента вызова огня, - сказал Антони Джиббс, предшественник Фарелла в департаменте по разработке и исполнению программ по боеприпасам. - Если цель переместилась, вы можете ее поразить, поскольку лазерная система способна захватить ее на сопровождение».Параллельно с разработками в сфере управляемых минометных снарядов полным ходом также ведутся разработки подсистем и компонентов для них, включая блоки наведения.Компания МТС Industries and Research производит приводы переднего рулевого оперения CAS (Canard Actuation Steering), с помощью которого снаряды и другие воздушные платформы направляются точно на свои цели. По словам Нира Элдара, коммерческого директора компании МТС, в последние годы сформировалось несколько направлений развития, особенно когда дело касается ценовой доступности и соответствия потребностям заказчика.Кроме того, Элдар указал на прорыв в интеграции механических и электронных систем в блоках CAS, что привело к появлению очень точных систем, проверенных в десятках экспериментов. CAS могут встраиваться не только в боеприпасы разных калибров, но и в другие платформы.Новейшей моделью, созданной компанией МТС, является система CAS-2603. По словам Элдара, система включает четыре отдельных бесщеточных электродвигателя постоянного тока, приводящих в действие четыре рулевые поверхности, тогда как «датчик положения измеряет угловое положение каждого крыла, а электронный микроконтроллер определяет скорость вращения двигателя». Система идет со сложенными крыльями, которые зафиксированы в этом положении; после выстрела специальный механизм раскрывает и фиксирует рулевые поверхности в раскрытом положении.По данным компании МТС, ее новая разработка под названием «гиродатчик крена» может интегрироваться в блок CAS с целью контроля крена ракеты или другой платформы. Также система CAS «обладает высокой стойкостью к самым неблагоприятным внешним условиям и совместима со стандартом MIL-STD 810 министерства обороны США, в котором описаны требования, предъявляемые военному оборудованию».Элдар отметил, что компания МТС «осуществляет полный цикл: изготовление, сборка, испытания, комплексная техническая поддержка». Системы покрываются специальными покрытиями, разработанными в собственной металлургической лаборатории компании. Он также упомянул «специально разработанные механизмы стопорения и раскрытия рулевых поверхностей, а также специальные электродвигатели высокой мощности и с большим крутящим моментом».Проект HEGM представляет собой дальнейшее развитие армейской программы APMI (Accelerated Precision Mortar Initiative - ускоренная инициатива по высокоточному боеприпасу). Минометные мины были закуплены в 2010 году в рамках срочных оперативных потребностей.По словам Фарелла, снаряд APMI имеет KBО 10 метров, то есть он менее точный, чем снаряд HEGM. Впрочем, «снаряд APMI показал хорошие результаты, что послужило толчком к реализации новой программы по снаряду HEGM». Боеприпасы APMI сегодня доступны для развертывания в рамках процесса планового снабжения.Джиббс со своей стороны заметил, что «решение APMI стало спасительным средством для наших солдат в Афганистане. Оно позволило удовлетворить срочные потребности в точном минометном ответном огне на разбросанных по всей стране боевых постах... Мы собираемся улучшить существующую технологию и включить в HEGM обновления следующего поколения, например, повышенную устойчивость к помехам и улучшенную маневренность».Решение APMI дало несколько преимуществ, которые в снаряде HEGM будут и дальше улучшены, отметил Джиббс. «Высокая точность позволяет использовать минометы в районах, где опасения по поводу косвенных потерь могут ограничить их применение, то есть минометы теперь всегда в деле. Имея возможность вести огонь из миномета с высокой точностью, вы способны быстро занять позицию, установить миномет, выстрелить и одним снарядом добиться желаемого успеха. В случае возможного ответного огня высокоточный снаряд дает вам возможность получить желаемый результат и затем быстро сменить позицию».Требованиям программы APMI соответствовал снаряд высокоточного наведения ХМ395 разработки компании Orbital ATK. При разработке ХМ395 компания пошла по проторенному пути. Как и в случае с программой по повышению точности 155-мм артиллерийских снарядов, когда вместо обычного взрывателя вкручивается комплект высокоточного наведения М1156 PGK (Precision Guidance Kit), стандартный минометный выстрел М394 также оснащается взрывателем с носовыми рулями и блоком наведения.По данным компании Orbital ATK, снаряд ХМ395 «обеспечивает боевых командиров высокоточными возможностями при стрельбе непрямой наводкой при нейтрализации целей на обратных склонах, в узких ложбинах, в городских застройках и в других сложных условиях, где они недоступны для настильного огня». Повышенная точность системы также «позволяет командиру поражать движущиеся объекты с большей вероятностью и сокращает количество снарядов, необходимых для успешного их поражения. В снаряде ХМ395 в одном блоке, заменяющем стандартные взрыватели, совмещены система GPS-наведения и управляемые рулевые поверхности. Комплект за относительно небольшую цену позволяет трансформировать существующие 120- мм минометные снаряды в высокоточные боеприпасы».Комплект PGK изначально разрабатывался для того, чтобы дать командиру большую гибкость. На поле боя, где местность и окружающие условия постоянно меняются, «очень важно снизить риски потерь среди своих сил и гражданского населения, а также косвенного ущерба инфраструктуре». Эта комбинация ограничений «в сочетании с характеристиками традиционных артиллерийских боеприпасов зачастую ограничивала командиру варианты действий и порой выводила артиллерию из боя». Система PGK предназначена для обеспечения необходимой точности и гибкости и «по такой цене, которая позволяет использовать ее в необходимых и больших количествах, в том числе для боевой подготовки».Одной из компаний, участвующих в программе HEGM, является Orbital ATK. Дэн Олсон, вице-президент подразделения по системам вооружения в компании Orbital ATK. указал на множество отличий этой программы от предыдущей APMI. «Для проекта HEGM необходим более точный, более маневренный снаряд, который имеет способность преодолевать различные меры противодействия, например, быть помехоустойчивым».Также он отметил тот факт, что новый снаряд должен быть способен работать в условиях отсутствия сигнала GPS. «APMI работает только на сигнале GPS. На поле боя все чаще появляются глушители, поскольку многие системы работают на GPS, от телефонов до транспортных средств и управляемого вооружения».Это является серьезной проблемой для военных операторов. «Что произойдет на поле боя в случае проблем с сигналом GPS? Как сохранить работоспособность всех этих систем?» - задается вопросом Олсон.Компания Orbital ATK стремится улучшить характеристики системы HEGM по ряду направлений в сравнении с системой APMI. В американской армии теперь считают, что наделение этой возможностью бойца на тактическом уровне реально дает превосходство на поле боя. Далеко не все потенциальные противники обладают подобными системами, - считает Олсон. - Высокоточные минометные снаряды действительно существенно могут повысить боевую эффективность наших подразделений».Олсон также отметил процесс развития боеприпасов высокоточного наведения, позволивший перейти к системе HEGM. «Наш компетенции и квалификация в точном наведении, создании взрывателей, боевых частей и системной интеграции дает нам тот опыт, который необходим для сотрудничества с армией по разработке и квалификации HEGM. Учитывая весь опыт, полученный при разработке системы Precision Guidance Kit для артиллерии, мы понимаем, как важны такие новые технологии, как например, HEGM, которые смогут дать нашим солдатам необходимое им превосходство над потенциальными противниками».Контракт по программе PERM Корпуса морской пехоты находится в более продвинутой стадии, чем контракт по HEGM; компания Raytheon получила его в конце 2015 года. PERM - первая программа министерства обороны по высокоточному минометному выстрелу. Огонь им будет вести существующий минометный комплекс Expeditionary Fire Support System (экспедиционная система огневой поддержки). «Эта высокоэффективная система вооружения предназначена для морских пехотинцев, - сказал руководитель программ по высокоточным минометным системам в компании Raytheon Аллен Хорман. - Применение снаряда PERM существенно повысит точность этого комплекса».PERM в настоящее время находится на этапе проектирования и разработки, а компания Raytheon совместно работает над этой системой с израильской IMI Systems. В американской компании заявляют, что PERM будет иметь дальность действия в два раза больше существующих минометных снарядов, при этом сократится косвенный ущерб и объем материально-технического снабжения.Raytheon видит потребность в повышении точности не только минометных снарядов, поскольку растет спрос на другие ее изделия, например, управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.«Точность дает определенные преимущества, - заметил Хорман. - Например, использование высокоточных систем с одним снарядом вместо нескольких. Она сокращает ваш логистический «хвост», а также уменьшает массу вашей системы транспортировки. А это имеет огромное значение, поскольку действия морской пехоты носят в основном экспедиционный характер».Компания Raytheon планирует представить модифицированный вариант своей системы PERM для армейской программы HEGM. По словам Хормана, самое большое отличие этих двух проектов состоит в том, что армия требует, чтобы система HEGM должна быть способна уничтожать цели за счет полуактивной лазерной системы наведения. Raytheon в случае успеха сможет «быстро зайти на рынок и использовать хорошо знакомую технологию лазерного полуактивного самонаведения».Хорман также сказал, что спрос на высокоточное наведение растет по всем калибрам и типам боеприпасов, упомянув в этой связи артиллерийский снаряд Excalibur, а также управляемую 40-мм гранату Pike, которая может быть отстреляна из подствольного гранатомета М320 на дальность более 1500 метров. «Мы предпочли бы, чтобы каждый калибр был высокоточным - это то, чем мы реально занимаемся».В перспективе Хорман ожидает неизбежный рост точности и поражающего воздействия минометных систем. «Одним из направлений, которое мы продолжаем развивать, является угол атаки. Я полагаю, что это направление, где точность будет продолжать повышаться».За точность всегда необходимо было платить, но «правомерностью трат должно заниматься министерство обороны и при этом учитывать интересы военнослужащих и одновременно государства», - добавил Хорман. Как бывший морской пехотинец, он считает, что точность и летальность «имеют первостепенное значение для вашей пехоты, ваших солдат и подразделений специальных операций, которые действуют в непосредственной близости друг от друга. Но с новым оружием теперь вы способны обстреливать цели с необходимой точностью и воздействием, обеспечивая себе преимущество на поле боя».Высокоточные минометные мины и другие высокоточные боеприпасы будут пользоваться всё большим спросом, поскольку военные получают с ними ряд преимуществ. Впрочем, эти системы стоят перед лицом серьезных проблем, поскольку продвинутый с технологической точки зрения противник может глушить сигналы GPS. В этой связи логичным выглядит включение системы лазерного полуактивного самонаведения в снаряд HEGM, которое к тому же повышает возможности целеуказания.За процессом разработки минометного снаряда HEGM внимательно следят самые влиятельные в оборонной сфере игроки. Хотя этот контракт, как и система PERM, привлекателен сам по себе, вполне возможно, что потенциал высокоточных боеприпасов вообще и управляемых минометных снарядов в частности в перспективе будет по достоинству оценен ведущими армиями мира.