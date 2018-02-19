12:43 19 февраля

«Красуха-2О»: по-настоящему тяжёлый случай

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Благодаря работе пресс-службы ЗВО мы в очередной раз побывали в нашей уже почти «домашней» бригаде РЭБ, которая, кстати, 23 февраля будет отмечать свою 55-ю годовщину со дня образования.

Срок, однако…


С момента нашего последнего посещения бригада успела стать лучшей в округе по итогам 2017 года и получить некоторое количество абсолютно новой техники.

Слова «некоторое количество» здесь уместны по двум причинам. Во-первых, дабы не разглашать, во-вторых, тут еще и экономическая составляющая присутствует.

Соседи, бригада ПВО, в прошлом году полностью обновила свой парк. Мы об этом писали, и, как только закончится переобучение, думаю, посмотрим на то, как оно прошло.

Так вот, полное перевооружение бригады ПВО обошлось в рублях дешевле, чем замена нескольких единиц техники у рэбовцев. Да, РЭБ – не дешевая история.

Но вернемся к нашему сегодняшнему объекту восхищения.



Да, после всего увиденного раньше «Красуха-2О» впечатляет. В первую очередь – размерами. Можно сказать, что «О» в аббревиатуре названия — это сокращение слова «огромная» или «обалденная». В различных вариациях.

Итак, станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2О».



Разработана ВНИИ "Градиент" (г. Ростов-на-Дону), производится ФГУП "БЭМЗ" (г. Брянск).

Назначение станции: прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов от радиолокационных средств воздушного базирования (в т. ч. типа AWACS).

Станция анализирует тип сигнала и обеспечивает воздействие на РЛС противника помеховым излучением, лишая противника возможности обнаруживать цели и наводить на них высокоточные средства поражения.

Шасси — БАЗ-6910-022. Кабина расчета бронированная, с защитой от СВЧ-излучения. Установлен кондиционер и независимый воздушный отопитель.



Колесная формула — 8 х 8
Двигатель — дизельный с турбонаддувом ЯМЗ-8492.10-033 мощностью 500 л. с.
Длина шасси – 12 403 мм
Ширина шасси – 2 750 мм
Минимальный радиус поворота — 14.5 м
Масса полная — 40 т
Скорость максимальная по шоссе — 80 км/ч
Запас хода по контрольному расходу топлива — 1000 км
Препятствия:
— ров — 1,5 м
— подъем — 30 градусов
— крен — 40 градусов
— брод — 1,4 м

Что можно сказать о боевых характеристиках... А почти ничего. В боевое положение станция приводится расчетом за 15 минут. Механических работ очень мало, в основном — снятие различных стопоров и установка машины на опоры.







Да, еще, конечно, куча кабельных соединений.




Подъем параболического отражателя, естественно, механический.


Комплекс в боевом положении.

Пусть никого не смущает такой угол наклона отражателя, тут все в порядке. Так и должно было быть. "Красуха-2о" работает по объектам находящимся на значительном удалении, поэтому "стрельба в зенит" ей ни к чему.

В принципе, дальность применения позволила бы вполне отработать по спутникам на низких орбитах, но... Иной рабочий диапазон частот. Так что "АВАКСы", если что — ловите.

"Красуха-2О" способна уверенно отработать на расстояниях до 400 км.



Прокатившись на марше, удивляешься тому, насколько плавно идет техника. И, надо сказать, довольно резво. Вообще, в Брянске молодцы, придумать такого динозавра, весом как приличный танк и резвостью грузовика — это нечто.



Естественно, пока расчет разворачивал комплекс, я забрался в кабину. И тут было чему удивиться.

Да, предыдущий борец с АВАКСами размещался в трех грузовиках. Современность в виде цифровых схем (буквочка "о" в названии не зря, все отличия с базовой моделью в этом плане) позволила сэкономить место и запихнуть все в одну машину. Пусть и таких размеров.

Но внутри все как в танке. Я еще отметил, что бойцы в расчете... небольшие.


Место водителя. Тут все понятно, все знакомо.


Вид с водительского места на кабину. Точнее, на ее часть. На командирское место с резервным складным пультом. Ну так, место есть...




Присутствует кондиционер и весьма неплохая автономка на солярке.


Рабочее место оператора. За спиной у командира расчета, боком к нему. Я там не пролез. Напрочь.


Снимать даже специальным объективом не просто, тут за каждый сантиметр война. По сути, работает расчет так: слева оператор, справа — командир. Информация на экранах и управление дублируются.

Пока я ворочался в кабине, пытаясь ее изучить и отснять, прилетели гости.


Синий сектор на экране — положение блока излучателей и антенны. Два зеленых (на самом деле зеленых) кружка — это две летающие цели, вошедшие в зону действия комплекса. Если их захватить, то они стали бы красными.

Но цели, видимо, тоже нас засекли, потому что из круга убрались очень быстро. Хорошо, хоть так успел снять.



В сравнении с предшественниками, "Красуха-2о" — чудо миниатюризации. Если 40-тонное чудовище можно так назвать. Но взамен — мобильность. Все-таки одна машина вместо трех — это серьезно.

Очень полезный агрегат, пусть и узкоспециализированный. Опасен только для авиаразведки, зато опасен по полной программе.

Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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Комментарии 14
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Мур Сегодня, 07:03 Новый
    Опасен только для авиаразведки

    А как насчёт тех, кто забредёт в зону работы излучателей? sad
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    Мур
    1. Esoteric Сегодня, 07:37 Новый
      Цитата: Мур
      А как насчёт тех, кто забредёт в зону работы излучателей?

      Чудак, отдыхая, по полю гулял,
      Под излученье «Красухи» попал.
      Волосы выпали, сам весь облез.
      Лучшее место для отдыха — лес!
      Если б свинцовыми были штаны,
      То не остался б чудак без жены...
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      Esoteric
    2. Слесарь Сегодня, 11:00 Новый
      Цитата: Мур
      А как насчёт тех, кто забредёт в зону работы излучателей?

      В луч 300 "забредал " на полигоне,сильно болит голова ,много интересного о себе узнал от офицера станции laughing
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      Слесарь
  2. Vard Сегодня, 07:27 Новый
    Болтун находка для шпиона... Именно такое ощущение от статьи...
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    Vard
  3. АнтиFREEZ Сегодня, 08:07 Новый
    Что то прикрытие слабенькое, всего одна машина. Или это даже не прикрытие? no Один снайпер с противоматериальной винтовкой 12,7 с 2-х километров..и нет агрегата. Вернее нужно будет отправлять в ремонт, а это время, куча времени.
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    АнтиFREEZ
    1. Мур Сегодня, 08:37 Новый
      Цитата: АнтиFREEZ
      Один снайпер с противоматериальной винтовкой 12,7 с 2-х километров..и нет агрегата.

      Агрегат в оперативном тылу вообще-то говоря работает. По этой логике:
      -один снайпер и нет СУ-34 при взрыве заправщика на аэродроме;
      -один снайпер и нет командующего армией
      и т.д.
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      Мур
      1. Вадим237 Сегодня, 08:46 Новый
        Эти ДРГ с крупнокалиберными винтовками - весьма опасны.
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        Вадим237
      2. АнтиFREEZ Сегодня, 09:26 Новый
        Цитата: Мур
        По этой логике:
        -один снайпер и нет СУ-34 при взрыве заправщика на аэродроме;
        -один снайпер и нет командующего армией
        и т.д.

        Совершенно верно. Посмотрите номенклатуру крупнокалиберных винтовок на оружейном сайте. Там почти все они позиционируются как противоматериальные.
        Цитата: Вадим237
        Эти ДРГ с крупнокалиберными винтовками - весьма опасны.


        Недаром в последнее время разрабатывают кучу антиснайперских средств, начиная от обнаружителей оптики, тепловизоров и заканчивая радарами заточенными на работу по биологическим объектам.
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        АнтиFREEZ
    2. Слесарь Сегодня, 11:04 Новый
      Цитата: АнтиFREEZ
      Один снайпер с противоматериальной винтовкой 12,7 с 2-х километров..и нет агрегата.

      Видимо нравится бред нести ,с 2 км он попадет максимум в антенну ,ей пару лишних дырок не помешают,если внимательно приглядеться там их есть . Кабина имеет осколочное бронирование ,попасть по волноводу с 2 км -это надо очень сильно постараться -а результа ноль ,волновод меняется за полчаса .
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      Слесарь
  4. Доктор Зло Сегодня, 08:17 Новый
    Если цели засекли "Красуху", то жить ей в военное время осталось недолго. ИМХО.
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    Доктор Зло
    1. электроОлег Сегодня, 10:15 Новый
      По красухам лучше стрелять с пушечного вооружения. потому что ракетам она может и "мозги" пожечь. Но поскольку противник у нас уже заранее обделанный, то вероятность артиллерийской атаки крайне низка. Пулять будут издалека и ракетами ибо цену подгузникам тоже в бюджет заложили laughing
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      электроОлег
  5. УВБ Сегодня, 10:59 Новый
    Америкосовские разведовательные беспилотники постоянно вдоль линии фронта на Донбассе курсируют, при этом с них просматривается и территория РФ. Вот где нужно провести испытания! С дальностью 400 км нет нужды близко выдвигаться, можно и из-под Ростова отработать.
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    УВБ
    1. swnvaleria Сегодня, 11:43 Новый
      а что , прикольно , устроить манёвры вдоль границ и когда слетится стая разведывательных безпилотников разом всех их и уронить , я думаю товарищи из лднр без проблем их нам передадут для изучения ну или для других политических действий.
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      swnvaleria
  6. Radikal Сегодня, 11:49 Новый
    Все-таки одна машина вместо трех — это серьезно.
    А что за КАМАЗ был на видео, в голове колонны? wink
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    Radikal
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