«Красуха-2О»: по-настоящему тяжёлый случай

Благодаря работе пресс-службы ЗВО мы в очередной раз побывали в нашей уже почти «домашней» бригаде РЭБ, которая, кстати, 23 февраля будет отмечать свою 55-ю годовщину со дня образования.Срок, однако…С момента нашего последнего посещения бригада успела стать лучшей в округе по итогам 2017 года и получить некоторое количество абсолютно новой техники.Слова «некоторое количество» здесь уместны по двум причинам. Во-первых, дабы не разглашать, во-вторых, тут еще и экономическая составляющая присутствует.Соседи, бригада ПВО, в прошлом году полностью обновила свой парк. Мы об этом писали, и, как только закончится переобучение, думаю, посмотрим на то, как оно прошло.Так вот, полное перевооружение бригады ПВО обошлось в рублях дешевле, чем замена нескольких единиц техники у рэбовцев. Да, РЭБ – не дешевая история.Но вернемся к нашему сегодняшнему объекту восхищения.Да, после всего увиденного раньше «Красуха-2О» впечатляет. В первую очередь – размерами. Можно сказать, что «О» в аббревиатуре названия — это сокращение слова «огромная» или «обалденная». В различных вариациях.Итак, станция радиоэлектронного подавления «Красуха-2О».Разработана ВНИИ "Градиент" (г. Ростов-на-Дону), производится ФГУП "БЭМЗ" (г. Брянск).Назначение станции: прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов от радиолокационных средств воздушного базирования (в т. ч. типа AWACS).Станция анализирует тип сигнала и обеспечивает воздействие на РЛС противника помеховым излучением, лишая противника возможности обнаруживать цели и наводить на них высокоточные средства поражения.Шасси — БАЗ-6910-022. Кабина расчета бронированная, с защитой от СВЧ-излучения. Установлен кондиционер и независимый воздушный отопитель.Колесная формула — 8 х 8Двигатель — дизельный с турбонаддувом ЯМЗ-8492.10-033 мощностью 500 л. с.Длина шасси – 12 403 ммШирина шасси – 2 750 ммМинимальный радиус поворота — 14.5 мМасса полная — 40 тСкорость максимальная по шоссе — 80 км/чЗапас хода по контрольному расходу топлива — 1000 кмПрепятствия:— ров — 1,5 м— подъем — 30 градусов— крен — 40 градусов— брод — 1,4 мЧто можно сказать о боевых характеристиках... А почти ничего. В боевое положение станция приводится расчетом за 15 минут. Механических работ очень мало, в основном — снятие различных стопоров и установка машины на опоры.Да, еще, конечно, куча кабельных соединений.Подъем параболического отражателя, естественно, механический.Комплекс в боевом положении.Пусть никого не смущает такой угол наклона отражателя, тут все в порядке. Так и должно было быть. "Красуха-2о" работает по объектам находящимся на значительном удалении, поэтому "стрельба в зенит" ей ни к чему.В принципе, дальность применения позволила бы вполне отработать по спутникам на низких орбитах, но... Иной рабочий диапазон частот. Так что "АВАКСы", если что — ловите."Красуха-2О" способна уверенно отработать на расстояниях до 400 км.Прокатившись на марше, удивляешься тому, насколько плавно идет техника. И, надо сказать, довольно резво. Вообще, в Брянске молодцы, придумать такого динозавра, весом как приличный танк и резвостью грузовика — это нечто.Естественно, пока расчет разворачивал комплекс, я забрался в кабину. И тут было чему удивиться.Да, предыдущий борец с АВАКСами размещался в трех грузовиках. Современность в виде цифровых схем (буквочка "о" в названии не зря, все отличия с базовой моделью в этом плане) позволила сэкономить место и запихнуть все в одну машину. Пусть и таких размеров.Но внутри все как в танке. Я еще отметил, что бойцы в расчете... небольшие.Место водителя. Тут все понятно, все знакомо.Вид с водительского места на кабину. Точнее, на ее часть. На командирское место с резервным складным пультом. Ну так, место есть...Присутствует кондиционер и весьма неплохая автономка на солярке.Рабочее место оператора. За спиной у командира расчета, боком к нему. Я там не пролез. Напрочь.Снимать даже специальным объективом не просто, тут за каждый сантиметр война. По сути, работает расчет так: слева оператор, справа — командир. Информация на экранах и управление дублируются.Пока я ворочался в кабине, пытаясь ее изучить и отснять, прилетели гости.Синий сектор на экране — положение блока излучателей и антенны. Два зеленых (на самом деле зеленых) кружка — это две летающие цели, вошедшие в зону действия комплекса. Если их захватить, то они стали бы красными.Но цели, видимо, тоже нас засекли, потому что из круга убрались очень быстро. Хорошо, хоть так успел снять.В сравнении с предшественниками, "Красуха-2о" — чудо миниатюризации. Если 40-тонное чудовище можно так назвать. Но взамен — мобильность. Все-таки одна машина вместо трех — это серьезно.Очень полезный агрегат, пусть и узкоспециализированный. Опасен только для авиаразведки, зато опасен по полной программе.