Сергей Лавров: ВС США собираются навеки поселиться в Сирии

Американский спецназ и другие подразделения находятся на земле в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН. У США, вероятно, должна быть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами.

Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов.