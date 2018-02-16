00:35 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Сергей Лавров: ВС США собираются навеки поселиться в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал все недавние действия и заявления США по Сирии. По словам главы российской дипломатии, Вашингтон нарушил все данные ранее обещания. Такое заявление министр иностранных дел сделал в эфире телеканала Euronews:
Американский спецназ и другие подразделения находятся на земле в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН. У США, вероятно, должна быть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами.


Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.

Сергей Лавров: ВС США собираются навеки поселиться в Сирии



Сергей Лавров:
Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов.


Напомним, что ранее США объявили о создании неких пограничных структур на севере Сирии, которые к реальным пограничным силам САР не имеют никакого отношения. После того как такие планы США были озвучены, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Сегодня главы дипломатии Турции и США договорились сотрудничать по выведению двусторонних отношений из кризиса. При этом Турция требует от США отказаться от поддержки курдских отрядов у турецких границ на территории Сирийской Арабской Республики.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 61

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. хрыч Вчера, 17:54
    Ну и оставить их на веки, в качестве захоронения
    хрыч
    1. cniza Вчера, 17:57
      Рано или поздно так и будет.
      cniza
      1. Касым Вчера, 18:05
        Надо с курдами работать. Года 4 назад писал, что они сиграют важную роль в этом конфликте. Эта работа должна выбить почву под такими планами запада. По сообщениям СМИ, курды уже просят поддержку САА в Африне. hi
        Касым
        1. Кент0001 Вчера, 18:25
          Нас вынудят просто к туркам присоединится и мешать продажных курдов с песком. Другого не будет. Просто тогда все зря, если мерикосы реализуют свои планы, и да они не договороспособные. Это я для наших правителей.
          Кент0001
          1. zivXP Вчера, 18:33
            Курды только тогда переметнутся у Ассаду, когда увидят как хорошо живут на остальной части Сирии, где не осталось курдов. Тогда они и смогут послать американцев. Но для этого нужно сравнивать с землей курдскую территорию, но на это наши пока не идут.
            zivXP
          2. Касым Вчера, 18:38
            Не обязательно. Ведь курды разрознены. Курдов в Африне штаты не могут поддержать - на таких противоречиях надо играть. Если Асад поддержит, то потом как сложатся отношения между западными и восточными курдами. Российские дипломаты - лучшие в своем деле - поддерживаемые ВС РФ, найдут как это использовать.
            Туркам не выгодно, чтобы штаты поддерживали курдов в Сирии - еще одно противоречие - клин между натовскими союзниками, который тоже надо использовать . hi
            Касым
      2. Александр 3 Вчера, 18:07
        Ситуация с ЧВК Вагнера может повториться.Кто окажется в этой ситуции -вопрос.
        Александр 3
        1. андрей юрьевич Вчера, 18:09
          Сергей Лавров: ВС США собираются навеки поселиться в Сирии
          андрей юрьевич
        2. Вас Влад Вчера, 18:25
          Цитата: Александр 3
          Ситуация с ЧВК Вагнера может повториться.Кто окажется в этой ситуции -вопрос.

          А какая там ситуация ну с этой ЧВК?Вот не кто не в курсе,а вас информацией смотрю не обидели.
          Вас Влад
          1. МИХАН Вчера, 18:32
            По словам главы российской дипломатии, Вашингтон нарушил все данные ранее обещания.

            А кто в этом сомневался ..? США и Израилю верить себя не уважать . Мы это простые уже давно поняли!
            Цитата: Вас Влад
            А какая там ситуация ну с этой ЧВК?Вот не кто не в курсе,а вас информацией смотрю не обидели.

            Ну с "этой ЧВК" , все будет хорошо ..Прикрывать их будут уже конкретно...! А вот рейнджерам США я теперь не завидую , мочить будут ! И Израиль тоже пусть имеет ввиду .. Русских разозлили , которые на вольных хлебах и не только ! negative
            МИХАН
            1. влад66 Вчера, 21:00
              Цитата: МИХАН
              Ну с "этой ЧВК" , все будет хорошо ..Прикрывать их будут уже конкретно...!

              Кто??? belay Разве ЧВК контракт с МО России заключило или с Асадом на прикрытие?
              Цитата: МИХАН
              А вот рейнджерам США я теперь не завидую , мочить будут !

              Сомневаюсь вот stop
              Цитата: МИХАН
              Русских разозлили ,

              Ну и дальше что.какой год от тебя это слышим.а воз и ныне там.
              влад66
              1. МИХАН Вчера, 22:46
                Цитата: влад66
                Цитата: МИХАН
                Ну с "этой ЧВК" , все будет хорошо ..Прикрывать их будут уже конкретно...!

                Кто??? belay Разве ЧВК контракт с МО России заключило или с Асадом на прикрытие?
                Цитата: МИХАН
                А вот рейнджерам США я теперь не завидую , мочить будут !

                Сомневаюсь вот stop
                Цитата: МИХАН
                Русских разозлили ,

                Ну и дальше что.какой год от тебя это слышим.а воз и ныне там.

                Владик , не зли меня..Я умоляю! hi
                МИХАН
                1. влад66 Вчера, 22:47
                  Цитата: МИХАН
                  Владик , не зли меня..Я умоляю

                  А че будет? what
                  влад66
          2. Александр 3 Вчера, 18:33
            215 двухсотых наших 7 февраля под Ефратом.
            Александр 3
            1. Вас Влад Вчера, 18:36
              Цитата: Александр 3
              215 двухсотых наших 7 февраля под Ефратом.

              Это голос америки сообщил?Или вы ну так сказать по большому секрету нам тут расказали?Тсс не кому am
              Вас Влад
              1. Александр 3 Вчера, 18:44
                Тоже не хочется верить.
                Александр 3
                1. Вас Влад Вчера, 18:48
                  Цитата: Александр 3
                  Тоже не хочется верить.

                  А зачем пишите?Вы посмотрите какой хаос кругом,вы не видите что нас раскачивают,информационно?
                  Вас Влад
                  1. Александр 3 Вчера, 19:00
                    Но врезать им надо.
                    Александр 3
                    1. Вас Влад Вчера, 19:02
                      Цитата: Александр 3
                      Но врезать им надо.

                      Ну врежем мы им,но вы то от куда об этом узнаете?
                      Вас Влад
            2. МИХАН Вчера, 22:52
              Цитата: Александр 3
              215 двухсотых наших 7 февраля под Ефратом.

              По ходу таки и есть..Бойню США серьезную устроили нам в отместку за сбитый Ф-16 Израильский!
              Вот америкосы подловили наших , падлы ..Теперь наш ход! Я бы начал с дерьмократов в Москве и потом , кто навел и т.д. Мочить всех ! negative Имеем полное право , за парней..!
              МИХАН
      3. Pax tecum Вчера, 18:27
        Они (американцы) гарантированно закрепляются там, где интересы России проявляются нагляднее всего, и где геополитическая выгода русских очевидна.
        Так было (даже вернее - началось) на Балканах, в Бывшей Югославии, на фоне которой НАТО переформатировалась в миротворческую организацию, подменив собой и дискредитировав ООН. А, должна была распуститься, в след за ОВД.
        В республиках Бывшей Югославии военные базы США (во главе НАТО), сразу при вводе в раздираемую гражданской войной страну заключали с местными властями (боснийцами, хорватами, косоварами) договоры о пребывании на 25 лет и более. В результате политики НАТО наши миротворческие базы уже через 8 лет перестали существовать, хотя и были частью миротворческих многонациональных сил IFOR-SFOR-KFOR.
        Там, американцы, так же опирались на местных, врагов сербов.
        Как пример, Кэмп-Бондстил - самая большая военная база США за рубежом в Косово. Попробуй теперь, сковырни их оттуда.
        Методика эта зарекомендовала себя как эффективная. Вот и адаптируют ее на БВ.
        Pax tecum
      4. starogil Вчера, 18:29
        В ближайшие шесть лет решительно ничего кардинального не произойдёт.
        Гарант-кунктатор предпочитает действиям трёхсторонние, Нетоньяха, Эрдоган, Трамп,
        сговоры за спиной Асада.
        Примерно как после обстрела Израилем Дамаска, налёта коалиции под командованием
        США на ЧВК Вагнера, проведение Турцией операции "Оливковая ветвь" и т.д.
        Все отзвонились, Нетоньяха даже, вроде, прилетало....
        starogil
    2. R.L. Вчера, 20:47
      Это баба надвое сказала. Россия там тоже с Асадом на веки вечные остаться собирается. Даже СССР, со своими "возможностями" к таким афёрам не стремилось
      R.L.
  2. Квадратный Вчера, 17:54
    ВС США собираются навеки поселиться в Сирии

    Почему-то не удивлен
    Квадратный
  3. Чичиков Вчера, 17:55
    Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.

    И на фоне этих внезапных прозрений, Россия продолжает "тащить за руку" Донбасс по дороге "минских соглашений"! Где логика, что такое двойные стандарты, в работе МИД России?
    Чем все это обернется и для Донбасса, и для самой России, в будущем?
    Чичиков
    1. Кент0001 Вчера, 18:26
      Что положено Цезарю, не положено быку. Мы не можем себе этого позволить, потому что мы пока никто (в экономике), да и в политике все к этому идет. К сожалению....
      Кент0001
  4. новичок Вчера, 17:55
    конечно навеки поселятся. выдавливать надо.
    новичок
  5. Тралл Вчера, 17:56
    Американцам верят или очень глупые, или слишком хитрые.
    Тралл
    1. svp67 Вчера, 18:00
      Цитата: Тралл
      Американцам верят или очень глупые, или слишком хитрые.

      или получающую выгоду.
      svp67
    2. Иван Сусанин_2 Вчера, 18:31
      Или сильно наглые
      Иван Сусанин_2
  6. mitrich Вчера, 17:57
    А кто то ждал чего другого? Кто их оттуда выгонит? Сирийцы- иранцы! Слабы, не та весовая категория. Мы? Да ну вы что! Этож наши партнеры! Ну, убили сияющеградные пяток- другой русско- подданных, вагнеровцев, ну с кем не бывает то! Чай, партнёры, не с.аться же из за пустяков!
    mitrich
    1. serg999 Вчера, 18:16
      По твоим понятиям, как надо сейчас ответить России? Нанести удар по американской базе? Или по Вашингтону? Каким бы вариантом ты был бы доволен?
      serg999
      1. Вас Влад Вчера, 18:30
        Цитата: serg999
        По твоим понятиям, как надо сейчас ответить России? Нанести удар по американской базе? Или по Вашингтону? Каким бы вариантом ты был бы доволен?

        А как всегда мы делали в таких случаях!Бей Иван я хвост прикрою и второй фантом накрою!И до этого рано или поздно дойдёт, ну если уже не сейчас так и происходит!По мне так нам надо разруливать на противоречиях региона не ввязываясь в большую авантюру.Незримо стоять за спиной сирийских солдат.
        Вас Влад
  7. cniza Вчера, 17:58
    Кто бы сомневался и выкинуть их оттуда будет очень тяжело и Турция уже хвостом завиляла.
    cniza
  8. svp67 Вчера, 17:59
    Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.
    Ну так и нам пора ДНР и ЛНР ПРИЗНАВАТЬ и мало того, помочь расширению их территорий.
    svp67
    1. taiga2018 Вчера, 18:36
      Цитата: svp67
      ДНР и ЛНР ПРИЗНАВАТЬ

      согласен,санкции всё равно ужесточают,так что одной санкцией больше,одной меньше...
      taiga2018
    2. cniza Вчера, 18:39
      Все идет к этому и не просто признавать , а признавать их законной властью Украины , остальную часть надо освобождать от бандеровцев.
      cniza
      1. Korax71 Вчера, 21:11
        Главное карандаш не забыть,чтоб губу накручивать,когда освобождать будете.а то вдруг под ноги попадет,наступите,упадете.
        Korax71
  9. Dzafdet Вчера, 18:03
    Надо не говорильней заниматься , а долбить по этим территориям баллистическими ракетами.Не просто Тополь в космос пулять, а туда. С боеголовкой...Из России с любовью! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  10. Геркулесыч Вчера, 18:12
    Только если в качестве удобрений земли Сирийской, я не против!
    Геркулесыч
  11. Silvestr Вчера, 18:13
    без сомнений, поскольку нет ни каких препятствий- не кому и не чем. В таком случае война в Сирии будет долго
    Silvestr
  12. samarin1969 Вчера, 18:15
    Запоздалая "проницательность". ...Теперь осталось услышать "откровение от Лаврова" про "гуманитарное НАТО" на Донбассе...
    samarin1969
    1. NordUral Вчера, 18:33
      Самое обидное, что это не из области невозможного с такой "нашей властью!
      Смотрим:
      Скрин сделал только что. И очень надеюсь, что это правда. Один голос из них за Грудинина мой.
      Больше ждать и надеяться нельзя, эта власть и этот президент сдадут страну, как сдали два Иуды - горбачев и ельцин.
      NordUral
      1. samarin1969 Вчера, 18:38
        Цитата: NordUral
        Самое обидное, что это не из области невозможного с такой "нашей властью!
        Смотрим:
        Скрин сделал только что. И очень надеюсь, что это правда. Один голос из них за Грудинина мой.
        Больше ждать и надеяться нельзя, эта власть и этот президент сдадут страну, как сдали два Иуды - горбачев и ельцин.

        (Без иронии) ...Завидую вашему оптимизму...Я давно никому из системных политиков не верю.
        samarin1969
      2. Вас Влад Вчера, 18:46
        На вашем сайде у Грудинина 54% победа будет,вангую yes
        Вас Влад
      3. КОТ БАЮН Вчера, 18:58
        сдали два Иуды - горбачев и ельцин

        аха.. А вы еще за одного Иудушку "топите" - за барыгу Грудинина. Вам оно надо?
        КОТ БАЮН
      4. Alexkorzun Вчера, 20:37


        Вот и интересно, как 18 марта будет....
        Alexkorzun
  13. gig334 Вчера, 18:22
    И на Украине поселятся на вечно, если кремль и дальше тупить будет, называя американцев партнёрами и отвечая им на всё озабоченностью.
    gig334
  14. NordUral Вчера, 18:26
    Г-н Лавров! Что же до вас все так долго доходит?
    NordUral
  15. Громобой Вчера, 18:27
    Думаю,что вся штука в том,что янки не боятся применять свою силу против Асада и наших спецов.И у них более многочисленная группировка,а на базы соседних с Сирией стран они способны относительно быстро перебросить резервы свои и своих союзников.Средиземное море это практически внутреннее море НАТО ,опять же,крайне насыщенное их флотскими группами и уже развёрнутой авиацией.Поэтому они и дальше будут только нагнетать и обострять,а Турция... в её верности НАТО и США я не сомневался ни на секунду,никогда.Да есть между ними проблемы,можно не сомневаться,что союзническая выгода для Эрдогана важнее,а Брюссель тоже рассматривает Анкару как выгодный плацдарм и инструмент для продавливания своих главных интересов(расширение и доминирование),поэтому готов закрыть глаза на многое.
    Отсюда и заводит Лавров разговоры про нарушение договорённостей,обещаний(в дипломатии это смешно,верить обещаниям),ООН и т.д. Потому что обычными вооружениями американцам навязать свою волю не удастся,а наша ядерная триада хороша для защиты наших священных рубежей,а в таких конфликтах неприменима в любом виде.
    Громобой
  16. МИХАН Вчера, 18:37
    На Кубу нам нужно вернуться опять...И это многие проблемы снимет быстро! Они нас ждут все же
    МИХАН
  17. предки с Дона Вчера, 18:37
    США устроили России в Сирии ловушку по типу Афганистана.
    предки с Дона
  18. КОТ БАЮН Вчера, 18:53
    Вашингтон нарушил все данные ранее обещания

    А когда было по другому? Нет им веры и быть не должно.
    КОТ БАЮН
  19. Дормидонт Вчера, 19:25
    Насчёт "поселиться" вряд ли, а вот остаться в сирийской земле навсегда - запросто
    Дормидонт
  20. мерцание Вчера, 20:02
    Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.
    Честное американское слово - звучит как анекдот. В нынешней Америке кидалово в почете. Республиканская партия обвиняет своего же выдвиженца Трампа в связях с Россией. Конгресс США не доверяет Трампу и принимает законы ограничивающие полномочия Трампа. США обещают поддержку Турции, потом кидают ее, дают гарантии поддержки Эрдогану, потом потом организовывают его свержение. Разоряют своего верного союзника КСА. Подталкивают КСА на своего же союзника Катар. Превращают верного им грузина Саакашвили в свидомого украинца, а потом и вовсе в бомжа.
    Курдов можно только "поздравить", настала их очередь.
    мерцание
    1. Pax tecum Вчера, 20:22
      Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее


      Как утверждали российские официальные лица, представители США и Германии обещали в 1990 году не расширять НАТО в Центральной и Восточной Европе ... - "Сфера полномочий НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток".
      Американско-НАТОвское "обещание давать обещание" нынешних руководителей страны ничему не научило? Или некоторым счета и недвижимость жмут за границей?
      Pax tecum
      1. Korax71 Вчера, 21:22
        Ну не все так просто.восточная Европа сама не против была вступить в НАТО.а вступив они могут сами попросили о размещении контингента .что могла предложить им Россия?по совести -ничего.наверное та же Польша и страны балтии помнят как их присоединяли.видимозападу они доверяют больше,чем восточному соседу.
        Korax71
  21. Звездочка Вчера, 20:11
    А что это только сейчас стало понятно?
    Звездочка
  22. Pax tecum Вчера, 20:37
    Цитата: NordUral
    Самое обидное, что это не из области невозможного с такой "нашей властью!
    Смотрим:
    Скрин сделал только что. И очень надеюсь, что это правда. Один голос из них за Грудинина мой.
    Больше ждать и надеяться нельзя, эта власть и этот президент сдадут страну, как сдали два Иуды - горбачев и ельцин.

    Ну, ведь не отдадут власть! Не будет идеальной мирной передачи. Это смерти подобно многим представителям ЕдРа, сместиться Путин (даже до второго лица в стране), им все равно хана. Это такой исход из страны будет - евреи удавятся. Только Путин сейчас может гарантировать неприкосновенность олигархата и прочей "Елиты". Им проще Грудинина убрать будет. В прямом смысле.
    Pax tecum
  23. Radikal Вчера, 21:16
    По словам главы российской дипломатии, Вашингтон нарушил все данные ранее обещания.quote]Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов.[/quote] И что? Я не понял, министр кому жалуется - нам (гражданам России) что ли?
    Radikal
  24. DPN Вчера, 21:47
    А кто США в этом помешает если сила ЕСТЬ ! Россия слаба других противников у них НЕТ !
    DPN
Картина дня