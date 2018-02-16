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Сергей Лавров: ВС США собираются навеки поселиться в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал все недавние действия и заявления США по Сирии. По словам главы российской дипломатии, Вашингтон нарушил все данные ранее обещания. Такое заявление министр иностранных дел сделал в эфире телеканала Euronews:
Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.
Сергей Лавров:
Напомним, что ранее США объявили о создании неких пограничных структур на севере Сирии, которые к реальным пограничным силам САР не имеют никакого отношения. После того как такие планы США были озвучены, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Сегодня главы дипломатии Турции и США договорились сотрудничать по выведению двусторонних отношений из кризиса. При этом Турция требует от США отказаться от поддержки курдских отрядов у турецких границ на территории Сирийской Арабской Республики.
Американский спецназ и другие подразделения находятся на земле в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН. У США, вероятно, должна быть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами.
Сергей Лавров отметил, что аналогичные действия США предпринимают в Ираке и Афганистане. Причём предпринимают вопреки всем тем обещаниям, которые давали ранее.
Сергей Лавров:
Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов.
Напомним, что ранее США объявили о создании неких пограничных структур на севере Сирии, которые к реальным пограничным силам САР не имеют никакого отношения. После того как такие планы США были озвучены, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Сегодня главы дипломатии Турции и США договорились сотрудничать по выведению двусторонних отношений из кризиса. При этом Турция требует от США отказаться от поддержки курдских отрядов у турецких границ на территории Сирийской Арабской Республики.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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