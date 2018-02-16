Эксклюзив: арктический «Тор-М2ДТ» работает по целям

Новая арктическая версия известного комплекса ПВО "Тор-М2ДТ" провела учебно-боевые стрельбы по ракетам-мишеням на полигоне Капустин Яр. Мишени имитировали вражеские крылатые ракеты, а сами стрельбы происходили в условиях активных помех.



В ходе испытаний осуществлялась проверка точности наведения зенитных ракет при стрельбе очередью. Стоит отметить, что ЗРК способен обстреливать сразу четыре цели.



Зенитно-ракетным комплексам "Тор-М2ДТ", которые были впервые представлены на Параде Победы 9 мая 2017 года, в скором времени предстоит пройти испытания в суровых условиях Арктики. Переподготовку пройдут и экипажи.





Комплекс ПВО Тор-М2ДТ" создан на базе вездехода ДТ-30. Его широкие гусеницы эффективно распределяют давление на грунт, что позволяет передвигаться даже по болотистой местности. А разделение транспортера на две части прибавляет комплексу мобильности.









