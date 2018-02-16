00:25 17 февраля

Эксклюзив: арктический «Тор-М2ДТ» работает по целям

Новая арктическая версия известного комплекса ПВО "Тор-М2ДТ" провела учебно-боевые стрельбы по ракетам-мишеням на полигоне Капустин Яр. Мишени имитировали вражеские крылатые ракеты, а сами стрельбы происходили в условиях активных помех.

В ходе испытаний осуществлялась проверка точности наведения зенитных ракет при стрельбе очередью. Стоит отметить, что ЗРК способен обстреливать сразу четыре цели.

Зенитно-ракетным комплексам "Тор-М2ДТ", которые были впервые представлены на Параде Победы 9 мая 2017 года, в скором времени предстоит пройти испытания в суровых условиях Арктики. Переподготовку пройдут и экипажи.


Комплекс ПВО Тор-М2ДТ" создан на базе вездехода ДТ-30. Его широкие гусеницы эффективно распределяют давление на грунт, что позволяет передвигаться даже по болотистой местности. А разделение транспортера на две части прибавляет комплексу мобильности.



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Комментарии 4

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  1. Салют Вчера, 18:48
    замечательная машина, но какой ресурс резиновых траков?
    Салют
  2. zulusuluz Вчера, 21:25
    Даже следа на грунте не видно. Интересно, а как дела обстоят с тепловой сигнатурой? Такая же скрытная?
    zulusuluz
  3. Radikal Вчера, 22:13
    А в движении не "умеет"? winked
    Radikal
    1. Григорий_45 Вчера, 23:43
      Цитата: Radikal
      А в движении не "умеет"?

      "Тор-М2" один из немногих, кто умеет стрелять и в движении
      Григорий_45
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