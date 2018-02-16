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Китай поставит в Бангладеш 300 модернизированных танков
КНР модернизирует 300 устаревших танков Тип 59 для армии Бангладеш. Дело в том, что бюджетные ограничения не позволяют этому государству приобретать современную технику для сухопутных войск. Поэтому было принято решение обзавестись находившимися в эксплуатации и снятыми с вооружения боевыми машинами китайской армии.
Как сообщается на странице Министерства обороны Бангладеш в Facebook, прошедшие апгрейд Тип 59 получат обозначение Durjoy и по своим тактико-техническим характеристикам станут соответствовать современному китайскому танку Тип 96.
В качестве основного вооружения выбрана 125-мм гладкоствольная пушка. Боекомплект 28 снарядов, в том числе бронебойно-подкалиберные, способные пробивать 550 мм брони на дистанции около 2 км.
С пушкой спарен 7,62-мм пулемет (боезапас 6000 патронов). Для борьбы с воздушными и наземными целями на башне будет установлен пулемет калибра 12,7-мм с лентами на 600 выстрелов.
Танк получит современную компьютеризированную систему управления огнем с лазерным дальномером. Для ведения боевых действий ночью установлен тепловизор.
Основная броня усилена динамической противокумулятивной защитой. Радиостанция позволяет поддерживать связь в радиусе 30 км.
Мощность двигателя - 800 л.с. Максимальная скорость - 49 км/ч. Запас хода - 450 км. Вес танка - 40 тонн. Экипаж - 4 человека, передает "РГ-Сила"
Как сообщается на странице Министерства обороны Бангладеш в Facebook, прошедшие апгрейд Тип 59 получат обозначение Durjoy и по своим тактико-техническим характеристикам станут соответствовать современному китайскому танку Тип 96.
В качестве основного вооружения выбрана 125-мм гладкоствольная пушка. Боекомплект 28 снарядов, в том числе бронебойно-подкалиберные, способные пробивать 550 мм брони на дистанции около 2 км.
С пушкой спарен 7,62-мм пулемет (боезапас 6000 патронов). Для борьбы с воздушными и наземными целями на башне будет установлен пулемет калибра 12,7-мм с лентами на 600 выстрелов.
Танк получит современную компьютеризированную систему управления огнем с лазерным дальномером. Для ведения боевых действий ночью установлен тепловизор.
Основная броня усилена динамической противокумулятивной защитой. Радиостанция позволяет поддерживать связь в радиусе 30 км.
Мощность двигателя - 800 л.с. Максимальная скорость - 49 км/ч. Запас хода - 450 км. Вес танка - 40 тонн. Экипаж - 4 человека, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/BD.Defence/
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