00:25 17 февраля
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Китай поставит в Бангладеш 300 модернизированных танков

КНР модернизирует 300 устаревших танков Тип 59 для армии Бангладеш. Дело в том, что бюджетные ограничения не позволяют этому государству приобретать современную технику для сухопутных войск. Поэтому было принято решение обзавестись находившимися в эксплуатации и снятыми с вооружения боевыми машинами китайской армии.

Китай поставит в Бангладеш 300 модернизированных танков


Как сообщается на странице Министерства обороны Бангладеш в Facebook, прошедшие апгрейд Тип 59 получат обозначение Durjoy и по своим тактико-техническим характеристикам станут соответствовать современному китайскому танку Тип 96.




В качестве основного вооружения выбрана 125-мм гладкоствольная пушка. Боекомплект 28 снарядов, в том числе бронебойно-подкалиберные, способные пробивать 550 мм брони на дистанции около 2 км.

С пушкой спарен 7,62-мм пулемет (боезапас 6000 патронов). Для борьбы с воздушными и наземными целями на башне будет установлен пулемет калибра 12,7-мм с лентами на 600 выстрелов.

Танк получит современную компьютеризированную систему управления огнем с лазерным дальномером. Для ведения боевых действий ночью установлен тепловизор.

Основная броня усилена динамической противокумулятивной защитой. Радиостанция позволяет поддерживать связь в радиусе 30 км.

Мощность двигателя - 800 л.с. Максимальная скорость - 49 км/ч. Запас хода - 450 км. Вес танка - 40 тонн. Экипаж - 4 человека, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/BD.Defence/
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Комментарии 33

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  1. МИХАН Вчера, 19:18
    Молодцы китайцы ! Вот нация трудолюбивая и никакой политики..
    А тюнинг отличный.. хе хе
    МИХАН
    1. poquello Вчера, 19:31
      Цитата: МИХАН
      Молодцы китайцы ! Вот нация трудолюбивая

      всем Китаем трудились чтобы 300 танков продать, хе хе
      poquello
      1. svp67 Вчера, 20:09
        Цитата: poquello
        всем Китаем трудились чтобы 300 танков продать, хе хе

        Я был бы рад, если бы мы свои старые, но модернизированные танки Бангладеш, в количестве 300 штук продали, это ведь не только деньги, но и влияние... А деньги ведь не только за сами танки, но и за обслуживание, запчасти, боеприпасы...
        svp67
  2. Геркулесыч Вчера, 19:20
    Вот и китайцы потихоньку избавляются от старых танков, которых у них на вооружении тысячи! Они смело могут их и в Африку постовлять, благо, что на черном континенте у китайцев огромные планы, которые они вовсю реализуют! Что может быть лучшим средством подкупа лояльности местных царьков? Правельно -халявная боевая техника и оружие!
    Геркулесыч
  3. Yujanin. Вчера, 19:29
    Этим машинам созданным на основе советского Т-54 сколько лет, 50-60 ? Наверняка орудие танков уже успели исчерпать свой ресурс, но похоже этот нюанс мало кого волнует.
    Yujanin.
    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:38
      В качестве основного вооружения выбрана 125-мм гладкоствольная пушка.

      Цитата: Yujanin.
      Этим машинам созданным на основе советского Т-54 сколько лет, 50-60 ? Наверняка орудие танков уже успели исчерпать свой ресурс, но похоже этот нюанс мало кого волнует.

      Орудие заменят на как у тип96 . Нормальная модернизация , Для Бангладеш и её задач вполне себе аппарат получится .
      КВУ-НСвД
      1. bouncyhunter Вчера, 19:41
        Цитата: КВУ-НСвД
        Для Бангладеш и её задач вполне себе аппарат получится .

        Как говорится : на безрыбье и кастрюля - соловей ! wink
        bouncyhunter
        1. КВУ-НСвД Вчера, 19:48
          Как говорится : на безрыбье и кастрюля - соловей !
          Ему б "динамику" навесить и модуль дистанционный , да современный прицельный комплекс с тепловизионным каналом - то этот советский старичок ещё многим бы смог объяснить , кто в доме папа laughing
          КВУ-НСвД
          1. bouncyhunter Вчера, 19:55
            Это да , но всё-таки стоит учитывать возраст , усталость металла и т.п. А так - вполне себе этакий бюджетный вариант . И ведь не только китайцы таким занимаются . yes
            bouncyhunter
            1. КВУ-НСвД Вчера, 20:07
              Цитата: bouncyhunter
              Это да , но всё-таки стоит учитывать возраст , усталость металла и т.п. А так - вполне себе этакий бюджетный вариант . И ведь не только китайцы таким занимаются . yes

              Ну я думаю технику предварительно обследовали специалисты на предмет целесообразности модификации , бангладешцы наверно головой тоже думают...Хотяяя...откаты бывает творят чудеса.. winked
              КВУ-НСвД
              1. bouncyhunter Вчера, 20:11
                Цитата: КВУ-НСвД
                Хотяяя...откаты бывает творят чудеса..

                Истину глаголете ! good
                Бангладеш хоть и нищая страна , но у тамошних чинуш тоже аппетит никто не отменял .
                bouncyhunter
            2. svp67 Вчера, 20:14
              hi
              Цитата: bouncyhunter
              Это да , но всё-таки стоит учитывать возраст , усталость металла и т.п. А так - вполне себе этакий бюджетный вариант . И ведь не только китайцы таким занимаются .
              Тут же вот какое дело, при такой модернизации кажНый танк разбирается ПОЛНОСТЬЮ, дефектуется и уже потом собирается, только из тех узлов, агрегатов и деталей, которые признаны годными к дальнейшей эксплуатации, а тут я смотрю так вообще мало чего родного остается... И честно, для меня загадка как они 125-мм пушку с башней Т-54 совместили, там же нагрузки при выстреле совсем иные, чем у родной 100-мм, думается мне, что ствол то они урезали...что бы мощность частично сократить и дополнительную нагрузку с переднего катка убрать
              Вот наш Омский завод как то выводил на выставку Т-55М6 ...башня а,ля "Черный орел", со 125-мм пушкой и забашенным МЗ, значительно усиленная ВЛД, но и дополнительный каток в носу...


              svp67
              1. bouncyhunter Вчера, 20:21
                Сергей , моё почтение ! hi Я так понимаю что китайцы выбирают для модернизации лучшее , а не то , что под руку подвернулось (по примеру свидомозавров) . В результате получают фактически новую машину , но ведь и то , на чём она основана всё-таки имеет износ . Жаль , в статье нет ни слова примерного соотношения старых/новых комплектующих - было бы проще оценивать возможности .
                bouncyhunter
                1. svp67 Вчера, 20:52
                  Цитата: bouncyhunter
                  Сергей , моё почтение

                  И мое Вам. hi Мало того, поздравляю сябров с ПЕРВЫМ ЗОЛОТОМ на Олимпиаде. drinks
                  Цитата: bouncyhunter
                  Я так понимаю что китайцы выбирают для модернизации лучшее , а не то , что под руку подвернулось

                  Вот посмотрим, по итогам эксплуатации, а то у китайцев это все ОЧЕНЬ неровно и даже у совершенно новых, а главное подготовленных танков балансиры лопаются и катки отваливаются....
                  svp67
                  1. bouncyhunter Вчера, 21:27
                    Цитата: svp67
                    поздравляю сябров с ПЕРВЫМ ЗОЛОТОМ на Олимпиаде.

                    Сердечное спасибо !!! good drinks Россияне сегодня ведь тоже отметились медалями , да и в хоккее порвали Словению . Так что мои поздравления всем россиянам !!! hi drinks
                    Цитата: svp67
                    Вот посмотрим, по итогам эксплуатации, а то у китайцев это все ОЧЕНЬ неровно и даже у совершенно новых, а главное подготовленных танков балансиры лопаются и катки отваливаются....

                    Не в последнюю очередь думал об этом , когда рассуждал выше . Но почему-то думается что у Бангладеш выбор по финансам не особенно велик . wink
                    bouncyhunter
                    1. svp67 Вчера, 22:02
                      Цитата: bouncyhunter
                      да и в хоккее порвали Словению

                      Я от ПЯТОГО гола вообще в экстазе...Это "песня" какая то... Так бы всегда играли...

                      Цитата: bouncyhunter
                      Так что мои поздравления всем россиянам !!!

                      Спасибо
                      Цитата: bouncyhunter
                      Но почему-то думается что у Бангладеш выбор по финансам не особенно велик

                      Это то понятно, жаль, что у нас с продвижением старой, но модернизированной техники особо "НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ", а ведь это ДЕНЬГИ, которые можно было бы заработать
                      svp67
                  2. Мих1974 Вчера, 21:45
                    Кстати - был в шоке от такого, лично предполагал что "отломить колесо" танку это запредельные нагрузки или деблизм, а оказалось - ЛЕГКО belay negative
                    Мих1974
                    1. svp67 Вчера, 22:04
                      Цитата: Мих1974
                      лично предполагал что "отломить колесо" танку это запредельные нагрузки

                      А они там таковы и есть. Кусок металла весом более 50-ти тонн, да еще и с разбегу ... это очень "больно", не все выдерживают
                      svp67
          2. mvg Вчера, 21:38
            Пробовали уже, На Т-55. Ценник нездоровый получается. Сравнивый с новым танком.
            Проще поставить 500 из них 200 на каннибализм. Против АК-47 самое то.
            mvg
            1. svp67 Вчера, 22:06
              Цитата: mvg
              Ценник нездоровый получается.

              Ну это как торговаться... Можно ценник и снизить, а недостачу потом, за счет обслуживания вернуть. Но для этого надо очень правильно ДОГОВОРА заключать
              svp67
      2. Yujanin. Вчера, 19:47
        КВУ-НСвД
        В качестве основного вооружения выбрана 125-мм гладкоствольная пушка

        Упустил из виду, виноват)
        Yujanin.
    2. svp67 Вчера, 20:12
      Цитата: Yujanin.
      Наверняка орудие танков уже успели исчерпать свой ресурс, но похоже этот нюанс мало кого волнует.

      Сори, но родная пушка Т-54 , это 100-мм ТП, а тут уже 125-мм, значится она НОВАЯ.
      svp67
    3. самоход Вчера, 20:47
      вообще интересно каким образом из старого Тип 59 (считай Т-54) можно получить танк, соответствующий по своим тактико-техническим характеристикам современному китайскому танку Тип 96 (так понимаю конкурент Т-72) да еще и за малые деньги, учитывая что "бюджетные ограничения не позволяют этому государству приобретать современную технику для сухопутных войск"?
      нечто подобное предлагала Украина - модернизация Т-55 до Т-55М8А2 (тоже с установкой 125-мм орудия) Перу. о закупках - ничего. или характеристики не удовлетворили заказчика или цена
      самоход
      1. svp67 Вчера, 21:14
        Цитата: самоход
        нечто подобное предлагала Украина - модернизация Т-55 до Т-55М8А2 (тоже с установкой 125-мм орудия) Перу. о закупках - ничего. или характеристики не удовлетворили заказчика или цена

        Они просто посмотрели как он дымит и решили не портить дивный воздух своей Родины...
        svp67
        1. самоход Вчера, 21:56
          видимо в Пакистане не столь ярые сторонники чистого воздуха hi
          самоход
          1. svp67 Вчера, 22:07
            Цитата: самоход
            видимо в Пакистане не столь ярые сторонники чистого воздуха

            Похоже на то. У них "зеленый" только цвет флагов и тюрбаны...
            svp67
  4. polpot Вчера, 19:35
    Подкинули оружия в счет будующих услуг и работягам своим работы дали , индусов позлили тоже приятно
    polpot
    1. andrewkor Вчера, 19:42
      Бангладеш возникла только благодаря военному вмешательству Индии против Пакистана ,Восточной провинцией которого та была.Я думаю,что "злить" индусов банглам как то не с руки.Хотя кто их там разберет ,Восток,одним словом!
      andrewkor
  5. предки с Дона Вчера, 19:52
    Уходя с полуострова Индостан, Британия оставила мину замедленного действия, которая, рано или поздно, должна была взорваться. Имя этой мины - Пакистан.
    Изначально, Восточному Пакистану была уготована роль бедной родственницы. И разрыв между благосостоянием Западного и Восточного Пакистана с годами только увеличивался.
    Центральные власти Пакистана своими руками сделали всё для возникновения сепаратистских сил в Восточном Пакистане.
    Закономерным итогом чего стало провозглашение в марте 1971 года независимого государства Бангладеш.
    Военные власти Пакистана направили в Бангладеш карательные части, которые, как и следовало ожидать, устроили резню.
    Начался исход беженцев на территорию Индии. Когда количество беженцев перевалило за миллион, возникла ситуация гуманитарной катастрофы, а неизбежность военного столкновения Индии и Пакистана стала очевидна.
    Уже в ноябре 1971 года произошли первые боестолкновения регулярных частей Индии и Пакистана, а 3 декабря 1971 года налёт авиации Пакистана на базы ВВС Индии превратил конфликт в широкомасштабную войну.
    И в этой войне удача сопутствовала Индии.
    Уже 16 декабря войска Пакистана в Бангладеш капитулировали, а 17 декабря боевые действия прекратились и на Западе.
    С помощью Индии Бангладеш удалось отстоять свою независимость от Пакистана, но вот ожидаемого роста благосостояния так и не произошло.
    И в настоящее время Бангладеш остаётся одной из беднейших стран мира.
    предки с Дона
  6. dogens Вчера, 20:25
    [quote=bouncyhunter]Это да , но всё-таки стоит учитывать возраст , усталость металла и т.п. А так - вполне себе этакий бюджетный вариант . И ведь не только китайцы таким занимаются .[/quote]
    А по-моему все стороны срубили по два хвоста. Китайцы на старых танках наварили денег а) на модернизации, электронике и т.д. б) ремкоплектах которые пологаются модернизированным танкам но при этом униыфицируются с тип 96, которых на вооружении около 2000 тыщ. (1000 тип 96 и 1200 по-моему 96а )в) 125 мм пушка - подразумевает снаряды, которых с учётом количества (смотри пункт б.) танков, итак наделано целая куча. конечно их можно закупить у нас или Казахстана, но боюсь это не предусмотрено соглашением. Г). Политический капитал, теперь если придется что-то закупать, закупать будут унифицированное с этой модификацией.
    Бангладеш получил а). Удешевление стоимости модернизации танкового парка б) отчитался за такую модернизацию с громкими словами [quote]по своим тактико-техническим характеристикам станут соответствовать современному китайскому танку Тип 96[/quote] вычеркиваем из статьи в прессе слова "китайскому" и "тип 96"- получаем громкий заголовок для избирателей (у них там избирают?), населения, начальства.
    Китайцы молодцы, мягко сказано. Опять умудрились на ровном месте денег заработать. И все довольны.
    dogens
  7. Lenivets2 Вчера, 20:49
    "Боекомплект 28 снарядов"
    Да чтож так мало то?!
    "способные пробивать 550 мм"
    Повторю: Да чтож так мало то?! hi
    Lenivets2
  8. тезей Вчера, 22:11
    Главный противник на сегодняшний день Бангладеш соседняя Мьянма. И там на вооружении имеются китайские танки- 100 Т-69-2 и 50 Т-72. И те и другие славные танкисты, но 300 танков против 150 погоду сделают в случае конфликта. А выгоду получает КНР. Учиться у них надо.
    тезей
  9. MOSKVITYANIN Вчера, 23:33
    КНР модернизирует 300 устаревших танков Тип 59 для армии Бангладеш.

    Видать индусы китайцев серьезно достали? С СРВ можно договориться через русских....
    MOSKVITYANIN
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