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В Киеве разрешили вывешивать бандеровский флаг по отдельным праздникам
Киевский городской совет на сессии в пятницу разрешил вывешивать в городе красно-чёрный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* по отдельным праздничным датам, сообщается на сайте горсовета.
Ранее представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.
Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН*, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг националистов.
Накануне Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг в дни некоторых памятных дат.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", передает РИА Новости
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России
Ранее представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.
Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН*, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг националистов.
Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН* также может быть вывешен и в другие дни— цитирует пресс-служба соавтора соответствующего проекта решения, депутата Киевсовета Владимира Бохняка.
Накануне Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг в дни некоторых памятных дат.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", передает РИА Новости
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России
Использованы фотографии: http://www.mv.org.ua/
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