00:31 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Киеве разрешили вывешивать бандеровский флаг по отдельным праздникам

Киевский городской совет на сессии в пятницу разрешил вывешивать в городе красно-чёрный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* по отдельным праздничным датам, сообщается на сайте горсовета.

Ранее представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.

В Киеве разрешили вывешивать бандеровский флаг по отдельным праздникам



Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН*, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг националистов.

Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН* также может быть вывешен и в другие дни
— цитирует пресс-служба соавтора соответствующего проекта решения, депутата Киевсовета Владимира Бохняка.

Накануне Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг в дни некоторых памятных дат.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", передает РИА Новости


* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России

Использованы фотографии: http://www.mv.org.ua/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сержант71 Вчера, 20:48
    Правильной дорогой идёте, товарищи! Особенно оценят это поляки wassat
    Сержант71
    1. cniza Вчера, 20:57
      Может это ускорит процесс прекращения существования этого образования под названием Украина.
      cniza
      1. Чёрный Вчера, 21:09
        Бандеру, который абсолютно ничего не сделал для Украины в опу целуют, Ленин, который создал Украину в нынешних границах, памятники валят. Если историческая справедливость сошлась на Бандере, то давайте и границы вернём времён УНР laughing
        Чёрный
        1. cniza Вчера, 21:12
          А чего ждать от рагулей - образование ноль , а жрать хотят.
          cniza
          1. 176 Вчера, 21:24
            Образование не "ноль"-советское.Жрать все хотят.Так и вышло.
            176
      2. влад66 Вчера, 21:29
        использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.

        Понятно что они курят. laughing
        влад66
        1. LSA57 Вчера, 21:40
          Цитата: влад66
          Понятно что они курят.

          там и рада не отстаёт lol
          LSA57
          1. влад66 Вчера, 21:43
            Цитата: LSA57
            там и рада не отстаёт

            Здарова Сергей! drinks Они еще и грибочки употребляют. laughing
            влад66
            1. LSA57 Вчера, 21:50
              Цитата: влад66
              Они еще и грибочки употребляют.

              Привета hi ну грибочки, это для разминки laughing
              LSA57
      3. Вадим237 Вчера, 22:14
        Злокачественная раковая опухоль всегда убивает хозяина - это произойдёт с Украиной.
        Вадим237
    2. Тралл Вчера, 20:57
      В СССР в Киеве можно было вешать и самих бандеровцев.
      Тралл
      1. Андрей К Вчера, 21:04
        Цитата: Тралл
        ...В СССР в Киеве можно было вешать и самих бандеровцев...

        Теплится ещё надежда, что эта чумка у "небратьев" пройдёт.
        Андрей К
        1. cniza Вчера, 21:13
          Вот я почему то убежден , что суд будет.
          cniza
          1. bouncyhunter Вчера, 21:39
            Цитата: cniza
            я почему то убежден , что суд будет

            И казнь последующая ... feel
            bouncyhunter
            1. cniza Вчера, 23:21
              Однозначно и мы будем это наблюдать.
              cniza
        2. LSA57 Вчера, 21:41
          Цитата: Андрей К
          Теплится ещё надежда, что эта чумка у "небратьев" пройдёт.

          сама не пройдёт
          LSA57
    3. МИХАН Вчера, 21:06
      В Киеве разрешили вывешивать бандеровский

      Ну мы тоже помнится вывешивали в Киеве .. soldier
      Эти следующие..

      МИХАН
    4. Scoun Вчера, 22:37
      Цитата: Сержант71
      Правильной дорогой идёте, товарищи! Особенно оценят это поляки

      Плюсанул статью. Но на поляках мир не крутится.
      Цитата: cniza
      Может это ускорит процесс прекращения существования этого образования

      Стопудово! Имха.
      Цитата: Чёрный
      Если историческая справедливость сошлась на Бандере,

      Да что это за вша, что бы её вообще упоминать?
      Камрады, идёт большой "передел", война "лайт версия для избранных", и интересно...когда Китай громко скажет своё ась...? Имха лет лет через 7-мь.
      Scoun
  2. Злой543 Вчера, 20:49
    Придет время и в Киеве разрешат вешать бандеровцев
    Злой543
    1. 210окв Вчера, 20:58
      Ваши слова,да Кремлю в уши..
      Цитата: Злой543
      Придет время и в Киеве разрешат вешать бандеровцев
      210окв
    2. LSA57 Вчера, 21:00
      Цитата: Злой543
      Придет время и в Киеве разрешат вешать бандеровцев

      не куев, но всё же
      LSA57
  3. Metallurg_2 Вчера, 20:54
    А флаг со свастикой уже можно вывешивать?
    Metallurg_2
  4. 210окв Вчера, 20:55
    Бандерштадт..Что взять..Раз расписаться над поверженным фашистским режимом не могем,то будем "любоваться"ихними знамёнами..
    210окв
  5. деда Барсик Вчера, 20:59
    Мы тоже бандеровским флагом
    по праздникам
    Подтираемся
    деда Барсик
    1. 210окв Вчера, 21:32
      Для Вас праздник подтереться этой тряпкой?Я бы задницу не стал бы позорить...
      Цитата: деда Барсик
      Мы тоже бандеровским флагом
      по праздникам
      Подтираемся
      210окв
  6. Комментарий был удален.
  7. Геркулесыч Вчера, 21:06
    По моему мнению, туда нужно вернутся на тяжелой боевой технике, и новое НКВД должно навести на украденых у России Русских землях железной рукой порядок!
    Геркулесыч
    1. Siegen Вчера, 22:36


      Цель на будущее good
      Siegen
      1. резервист Вчера, 23:19


        Будет Новороссия и Новопин...досия am
        резервист
  8. Аскет Вчера, 21:07
    Следующим шагом окончательно поменяют жовто-блакитный на бандеровский,вместо гимна «Марш украинских националистов», и здороваться только СУГС. А финал все равно будет примерно таким, история движется по спирали и имеет свойство периодически повторятся,будет и на нашей улице праздник
    Аскет
    1. Siegen Вчера, 22:34


      На отродье - урожай am
      Siegen
  9. Egorovich Вчера, 21:11
    В свое время нужно было бы не сажать бандеровцев на десять лет лагерей, а уничтожить их всех, расстреливать без пощады. Сейчас бы такого не было.
    Egorovich
    1. Siegen Вчера, 22:32


      Прозевали момент. В колыбели надо было давить am
      Siegen
  10. Теренин Вчера, 21:14
    "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне",, как ни призывай к совести международное сообщество, а кроме России никто адекватную оценку не даст. А оценка одна - см.видео форумчан выше, 1945 г.
    Теренин
  11. андрон-30 Вчера, 21:17
    "наши" либерасты из яблока или я блоха , в Питере хотят праздник Победы отменить , какой -то дрыщь надавыш , решил то что делали наши матери ,отцы ,деды ,бабушки , ни есть что они сражались за Родину , эти ушлёпки в редах гришки продажного до сих пор пытаются добраться до власти , да сейчас слава БОГУ ,не 90-е .
    андрон-30
  12. FalconD Вчера, 21:22
    Когда-нибудь трупы УПАшников будут заворачивать в эти самые флаги чтобы не смердили!!!
    FalconD
  13. СоветскийСоюз Вчера, 21:31
    Бандеровцев надо вывешивать и в буднии дни. Как то так.
    СоветскийСоюз
  14. iliitchitch Вчера, 21:31
    "..перечень дат не является исчерпывающим.." . Ну ещё бы , у оун будет ещё много "славных дат" , раз их не добили в своё время .
    iliitchitch
  15. предки с Дона Вчера, 21:38
    Особенно во Львове они будут смотреться и на КПП с Польшей у каждого отъезжающего патриота Украины должен быть такой флажок.
    предки с Дона
  16. anjey Вчера, 21:38
    в Берлине не разрешают флаг третьего рейха,а в Киеве разрешили флаг украинских наци,между прочим любимчиков гитлера,очень они добросовестно людей убивали,выслуживались перед ним,так что украина самая европодвинутая нация получается....
    anjey
    1. Siegen Вчера, 22:30



      Конец будет как у третьего рейха

      Siegen
  17. polpot Вчера, 21:41
    А людей они развешивать на фонарных столбах по бандеровским праздникам еще не разрешили
    polpot
  18. Siegen Вчера, 21:50
    Самая главная дата ещё впереди. ТРАУРНАЯ дата.
    Но флаг вывешивать уже будет некому am
    Siegen
  19. Околоточный Вчера, 22:00
    Коллеги, сегодня просто в трансе. У кого тарелка стоит Триколор? Канал "Наш детектив", сериал "Владмирская, 15". Смотрю - сериал украинский. Смотрю год выпуска - 2015. В фильме участники АТО ну прям ДУШКИ. Этот фильм крутит российский оператор для граждан России.
    Околоточный
    1. Вадим237 Вчера, 22:20
      Этот канал смотрят единицы.
      Вадим237
      1. Околоточный Вчера, 22:51
        У вас есть данные соц.исследования, сколько смотрят этот канал? Так огласите их.
        Да мне без разницы сколько его смотрят. Его смотрят в России. Вас ничего не смущает?
        Околоточный
  20. salat Вчера, 22:09
    СКОТ!!!! Другого не скажу!!
    salat
    1. Вадим237 Вчера, 22:17
      Да нет - просто навоз, медленного и вонючего разложения.
      Вадим237
  21. Ferdinant Вчера, 22:26
    Дальше куда лукавый за
    ведет .
    Ferdinant
    1. Вадим237 Вчера, 23:53
      Они все уже в котле у жареных петухов - кольцо сжимается.
      Вадим237
  22. Комментарий был удален.
  23. Дормидонт Вчера, 22:51
    Не за горами тот день, когда по отдельным праздникам будут вывешивать бандеровцев
    Дормидонт
  24. Heterosigma Вчера, 23:03
    красавцы,а я уж было собрался поп-корн выкидывать.А тут шоу набирает обороты.
    Heterosigma
  25. Incvizitor Вчера, 23:57
    Так... флаг синдрома дауна есть, флаг фашизма есть, осталось флаг ЛГБТ. laughing
    Incvizitor
Картина дня