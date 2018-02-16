00:31 17 февраля
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Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что европейская военная промышленность нуждается в расширении рынка для экспорта своей продукции, чтобы «выжить». По словам г-жи Парли, военпром континентальной Европы сегодня находится далеко не в лучшем своём состоянии, а потому нужны новые экспортные программы и консолидация усилий.

Из заявления Флоранс Парли на Мюнхенской конференции:
Мы, европейцы, сейчас раздроблены. Поэтому однажды, если бы мы производили только для себя, не экспортируя ничего, мы столкнулись бы с суровой реальностью - у нас не было бы возможностей производства.


Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении



По словам Парли, несмотря на трудности, французская военная промышленность продолжает соблюдать режим санкций, «действующий в отношении ряда стран». В частности, она упомянула Йемен.

Флоранс Парли отметила, что чётких правил в отправлении санкционной политики должны придерживаться все страны. Фактически министр обороны Франции посетовала на то, что, пока Европа вынуждена соблюдать санкции в отношении тех или иных стран, другие игроки на рынке вооружения пользуются этим и занимают торговую нишу.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Монос Вчера, 21:09
    Мистрали! Мистрали! Ми-и-и-истра-а-а-али.... laughing
    Монос
    1. Чёрный Вчера, 21:10
      Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении
      Забеременела что ли*? wassat
      Чёрный
    2. Андрей К Вчера, 21:12
      Цитата: Монос
      Мистрали! Мистрали! Ми-и-и-истра-а-а-али.... laughing

      С языка сняли lol
      Флоранс Парли
      ...европейская военная промышленность нуждается в расширении рынка для экспорта своей продукции, чтобы «выжить»...

      Исходя из слов главы МО получается, что разорвав контракт в одностороннем порядке, свою "жизнь" оборонная промышленность конкретно Франции, доверила меринам...
      Андрей К
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 21:16
        Т-72Б3 ВС РФ-Thales Group-Франция, Cу-30СМ-Thales HUD 3022 - Франция и так далее, и как же мы это обслуживаем, и покупаем? точно контрабандой,через Одессу...


        По своему невежеству "журналисты" запустили в эфир сюжет о танке Т-72Б3
        Аристарх Людвигович
        1. МИХАН Вчера, 21:24
          Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что европейская военная промышленность нуждается в расширении рынка для экспорта своей продукции, чтобы «выжить».

          Адольф вам нужен..? Все к этому идет и США вас к этому толкает ..Поход крестовый очередной на Россию..? Ну ну..

          Мы встретим , как всегда....
          МИХАН
          1. андрон-30 Вчера, 21:42
            да вот ёщё есть люди в шведских местах , не то что вы у берегов Невы .
            андрон-30
          2. lis-ik Вчера, 21:59
            Цитата: МИХАН
            Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что европейская военная промышленность нуждается в расширении рынка для экспорта своей продукции, чтобы «выжить».

            Адольф вам нужен..? Все к этому идет и США вас к этому толкает ..Поход крестовый очередной на Россию..? Ну ну..

            Мы встретим , как всегда....

            Виталь, прям духом воспрял от железного капута, спасибо Михан.
            lis-ik
          3. Пленник Вчера, 23:08
            Да ну бы их к чертям. Пусть у себя сидят. У нас дома дел немерено, все в порядок надо приводить, а они собаки под ногами путаются!
            Пленник
          4. резервист Вчера, 23:21


            Наш бронепоезд стоит на запасном пути!
            резервист
        2. XXXIII Вчера, 21:30
          Цитата: Аристарх Людвигович
          точно контрабандой,через Одессу...
          за чем стока посредников.... laughing
          Понятие военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами описывает не только процесс торговли вооружениями. Процесс военно-технического сотрудничества (далее ― ВТС) с другими государствами имеет отношение не только к торговле оружием и боеприпасами, но также к совместному проектированию и серийному производству военной техники и её сбыту на мировом рынке вооружения. И хотя в России приоритетом считается экспорт военной техники, в большинстве европейских странах и во Франции приоритетными рассматриваются другие виды ВТС, так как, чтобы спроектировать и наладить серийный выпуск современных видов вооружения требуется финансовый капитал, которое ни одно европейское государство не способно изыскать. Именно поэтому в государствах-членах ЕС, в том числе и во Франции, сформировалось единое военно-техническое пространство и именно в Европе происходят современные интеграционные процессы в сфере ВТС.
          hi
          XXXIII
        3. Андрей К Вчера, 23:16
          Аристарх Людвигович
          ...Т-72Б3 ВС РФ-Thales Group-Франция, Cу-30СМ-Thales HUD 3022 - Франция и так далее, и как же мы это обслуживаем, и покупаем? точно контрабандой,через Одессу...

          Прежде чем писать название страны - Франция, необходимо пояснить, что это страна месторасположения штаб-квартиры международной промышленной группы Thales. Производство изделий налажено в России и Белоруссии. Так что, про контрабанду через Одессу это к скакунам.
          ...По своему невежеству "журналисты" запустили в эфир сюжет о танке Т-72Б3...

          Можно долго расписывать, как фейкомёты в/на б/у Украины новости про "оккупацию" шлёпают. Вам-то это зачем?
          Сюжет показан на канале "Россия-1", название к ролику прилепили в/на б/у Украине.
          С чего Вы взяли, что на видео российский танк Т-72Б3?
          Для полной ясности - в/на б/у Украине было более 1300 танков Т-72 различных модификаций.
          ЛБТРЗ (Львов) специализируется на модернизации и капремонте Т-72, Т-72А, Т-72Б (в т.ч. и установка системы динамической защиты "Контакт").
          КБТЗ (Киев) проводил предпродажную подготовку (на экспорт) Т-72 (Т-72-УА1, Т-72-УА4, Т-72-УМГ).
          На базе хранения в Артемовске Донецкой области (в/ч А-2730) находились танки Т-72АВ, Т-72Б.
          Как Вы думаете, какой из имевшихся 1300 танков остававшихся в/на б/у Украине, снят в сюжете корреспондентов канала "Россия-1"?
          Андрей К
    3. 210окв Вчера, 21:29
      Россия!Купи,я все прошу!..Тьфу на этих убогих..
      Цитата: Монос
      Мистрали! Мистрали! Ми-и-и-истра-а-а-али.... laughing
      210окв
    4. влад66 Вчера, 21:39
      французская военная промышленность продолжает соблюдать режим санкций, «действующий в отношении ряда стран

      Санкции они как бумеранг,хотят наказать кого то.наказывают и себя заодно. yes
      влад66
      1. 176 Вчера, 21:50
        Понормальнее нас будут.Мистрали пристроили? wink Нам о себе,горемычных,стоит плакаться,а они живут в разы лучше-о них не печальтесь.О себе переживайте.И о Родителях своих,дабы в Германию не пришлось отправлять на лечение,а вы тут про Военпром Европы. am
        176
  2. новичок Вчера, 21:11
    короче, хочет продавать оружие на лево. ведь так заманчив рынок, допустим, Ирана.
    новичок
  3. iliitchitch Вчера, 21:16
    Мадам Флоранс развели , как Мавроди МММ-ешников . Им , похоже , и пара сотен "йеменских" мистралей не поможет .
    iliitchitch
  4. Аскет Вчера, 21:19
    Связались с индусами и все пошло наперекосяк...сначала пели с прононсом теперь мучаются поносом.
    программа модернизации парка истребителей Dassault Mirage 2000H/TH ВВС Индии оказалась под угрозой после того, как истекли гарантийные сроки на новое оборудование, поставленное в ходе модернизации французскими компаниями Dassault Aviation и Thales, и никто с индийской стороны не захотел оплачивать продолжение обслуживания этого оборудования.

    Программа модернизации истребителей Mirage 2000 ВВС Индии под угрозой
    Аскет
  5. Egorovich Вчера, 21:20
    Ну на Йемене лягушатники конечно много заработали бы, смешно даже. Это слишком дешевая отмазка. Вас скоро всех заставят матрасное оружие покупать, а не свое производить. Холопы должны пользоваться только хозяйским.
    Egorovich
  6. Наблюдатель2014 Вчера, 21:22
    Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении
    Беременные что ли? feel laughing
    Наблюдатель2014
  7. Симон Вчера, 21:28
    Цитата: Монос
    Мистрали! Мистрали! Ми-и-и-истра-а-а-али.... laughing

    Ага! Больше от нас французам заказов не видать. Меньше слушать надо было заокеанского босса. fool Свои " Мистрали" скоро построим! tongue
    Симон
  8. FalconD Вчера, 21:28
    Этот упадок понятно кому на руку! Дельцы из страны со звезно-полосатым флагом вам всё продадут за деньги, которые вы в кредит возьмёте у них же!

    Р.S. кстати я против упадка вашего тоже не против;)))
    FalconD
  9. предки с Дона Вчера, 21:35
    Совсем плохие, сначала разрывают контракты в угоду американцам, потом плачут по упущенной выгоде.
    предки с Дона
  10. svp67 Вчера, 21:41
    Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении

    "Она сказала ему: - Войдите в мое положение... И он вошел в ее положение и еще раз вошел в ее положение и оставил ее в ее положении". М.Жванецкий
    svp67
  11. polpot Вчера, 21:47
    Начните войну в Африке Чад пусть на Ливию нападет все при деле будут
    polpot
  12. федоров Вчера, 22:10
    Есть простой рецепт - выйти из НАТО, а в перспективе из ЕС. А далее будет все хорошо. Но сначала немного плохо, ведь придется налаживать нормально-конкретные отношения с Россией и Китаем, и посылать полосатых..и "братьев" немцев в опу..
    А друг у друга есть чего взять, и без матрасии с бундесом французы нормально бы жили.
    Р.S. этоя так , мечтаю... recourse пивко навеяло пятничное.
    федоров
    1. iliitchitch Вчера, 22:54
      Цитата: федоров
      Есть простой рецепт - выйти из НАТО, а в перспективе из ЕС. А далее будет все хорошо

      Для этого им парочка Де Голлей со "своим,особым, как всегда, мнением" , потребуется . А вот с этим как-то не . эммануельке сначала с мужем посоветоваться надо .
      iliitchitch
  13. Дормидонт Вчера, 22:49
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  14. резервист Вчера, 23:24


    Результат будет тот же самый!..
    резервист
  15. Сержант71 Вчера, 23:34
    Ничего. США вам помогут! wassat
    Сержант71
  16. sergo1914 Сегодня, 00:10
    Глава МО Франции??? Во Франции есть Московская область? Воробьев!!! Не спать!!!!! Отжимают!!!!
    Но если проблема с военпромом в МО. Отправьте тетеньку в Климовск. Сегодня полдня звуки это опровергали. Я уж думал переворот какой.
    sergo1914
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