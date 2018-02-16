Глава МО Франции: Военпром Европы в трудном положении

Мы, европейцы, сейчас раздроблены. Поэтому однажды, если бы мы производили только для себя, не экспортируя ничего, мы столкнулись бы с суровой реальностью - у нас не было бы возможностей производства.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что европейская военная промышленность нуждается в расширении рынка для экспорта своей продукции, чтобы «выжить». По словам г-жи Парли, военпром континентальной Европы сегодня находится далеко не в лучшем своём состоянии, а потому нужны новые экспортные программы и консолидация усилий.Из заявления Флоранс Парли на Мюнхенской конференции:По словам Парли, несмотря на трудности, французская военная промышленность продолжает соблюдать режим санкций, «действующий в отношении ряда стран». В частности, она упомянула Йемен.Флоранс Парли отметила, что чётких правил в отправлении санкционной политики должны придерживаться все страны. Фактически министр обороны Франции посетовала на то, что, пока Европа вынуждена соблюдать санкции в отношении тех или иных стран, другие игроки на рынке вооружения пользуются этим и занимают торговую нишу.