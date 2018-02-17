По материалам из открытых источников

Ежегодно 17 февраля в нашей стране отмечается День Службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации или просто День Службы горючего. Образованная в 1936 году данная служба с тех пор прошла серьезный путь развития, на который выпало огромное количество серьезных испытаний, главным из которых была Великая Отечественная война. В настоящее время Служба горючего выполняет одну из важнейших задач в обеспечении боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, поставляя в войска различные горюче-смазочные материалы, а также ракетное топливо.Транспорт всегда играл на войне важную роль, он использовался для оперативной переброски войск в зону проведения операций, подвоза боеприпасов и продовольствия, эвакуации с поля боя раненых. Но только в первой половине XX веке с началом массовой механизации вооруженных сил, появлением автомобилей, танков и самолетов, многократно возросла важность поставок всех видов топлива. До массового пришествия в войска автомобилей в армиях использовался в основном гужевой транспорт, еще в первой трети прошлого века именно кони перевозили больше всего армейских грузов, хотя уже в годы Первой мировой войны в армиях стало появляться все больше грузовиков, на поля сражений выкатились танки, а в небе завязались воздушные бои.При этом даже тогда некоторые полководцы не верили, что танки начнут играть ключевую роль на полях будущих сражений. В СССР были свои противники механизации армии, так как это сопровождалось сокращением кавалерийских частей. Однако в конечном итоге все поняли, что стране необходима современная армия, которая просто не сможет стать таковой без танков и автомобильного транспорта. Массовое использование механизированных соединений позволяло преодолевать большие расстояния за небольшие промежутки времени. При этом существовала одна очень важная проблема – снабжение войск горюче-смазочными материалами. Без топлива автомобили и бронетехника становились просто грудой металла. Это потребовало от командования создания специальной службы тыла, которая занялась бы своевременным пополнением запасов ГСМ, в том числе во время проведения наступательных операций. 17 февраля 1936 года приказом Наркома обороны Советского Союза К. Е. Ворошилова в стране было создано Управление по снабжению горючим ВС СССР. Именно поэтому День Службы горючего ВС России отмечается ежегодно 17 февраля.Первым по-настоящему серьезным испытанием готовности и профессионализма Службы горючего стало обеспечение топливом советских частей, которые вели боевые действия у озера Хасан. Всего за две недели боевых действий с Японией тогда было израсходовано более 8 тысяч тонн различного горючего. В следующем году с мая по август 1939 года во время боевых действий на реке Халхин-Гол советские войска израсходовали практически 87 тысяч тонн ГСМ. А во время зимней войны с Финляндией в 1939-1940 годах войска Красной Армии израсходовали уже 215 тысяч тонн топлива. С ростом механизации частей и соединений росли и потребности войск в горючем. К июню 1941 года удалось создать очень большие (на тот момент времени) мобилизационные запасы горючего – порядка 1,2 миллионов тонн (97 процентов от плановых объемов).Вторая мировая стала первым конфликтом, в котором танковые войска массово использовались всеми сторонами конфликта. Для Вермахта на первом этапе войны танковые и механизированные части стали главным залогом проведения успешных операций, в которых германцы серьезно преуспели. Первые месяцы Великой Отечественной войны обернулись для Красной Армии настоящей катастрофой, было разгромлено огромное количество частей, потеряно много складов и имущества, в немецком плену к концу года оказалось более трех миллионов советских военнослужащих, но наша страна выстояла в страшной схватке с агрессором. При этом Служба горючего не подвела армию даже в этих тяжелых условиях, об этом в своих мемуарах после войны писал Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Особый акцент он сделал на том, что ни одной крупной операции не было провалено из-за недостатка топлива. Даже в блокированной врагом с суши Ленинград удалось в рекордно короткие сроки организовать доставку горюче-смазочных материалов, которых хватало на обеспечение обороноспособности города.Уже в первое военное лето в августе 1941 года вместе с созданием главного управления тыла Красной Армии Служба горючего была переведена в подчинение заместителю наркома обороны страны – начальнику тыла, под руководством которого и вела свою деятельность в военные годы. Во время Великой Отечественной войны специалисты данной службы обеспечивали потребность сражающейся с врагом армии в ГСМ, а также в технических средствах. Для достижения победы в войне с нацистской Германией советские вооруженные силы израсходовали 16,4 миллиона тонн нефтепродуктов, при этом Служба горючего обеспечивала ГСМ сразу 50 крупных стратегических операций групп фронтов, более 250 фронтовых операций и порядка одной тысячи армейских операций и неподдающееся счету количество более мелких сражений и боев. Об успехах Службы горючего и других тыловых частей свидетельствует тот факт, что более половины их офицерского состава было отмечено в годы войны государственными наградами разного уровня.Начавшаяся после завершения Второй мировой войны холодная война спровоцировала гонку вооружений двух сверхдержав – США и СССР, результатом этой гонки стало появление и распространение ракетных войск. Поэтому Службе горючего пришлось осваивать принципиально новые виды топлива, которое требовало повышенных мер предосторожности. Однако и с этой задачей в Службе горючего смогли справиться с честью.Еще одним очень серьезным испытанием для Службы горючего стали боевые действия в Афганистане. Доставка топлива в эту страну осложнялась горным рельефом, а также многочисленными засадами душманов, которые устраивали нападения на «нитки», которые везли советским войскам не только горючее, но также боеприпасы и продовольствие. Всего за 9 лет и два месяца конфликта на территорию Афганистана из Советского Союза было поставлено 6,8 миллиона тонн горючего, в том числе по построенным полевым магистральным трубопроводам – 5,4 миллиона тонн (порядка 80 процентов), еще 1,4 миллиона тонн было доставлено в страну автомобильным, речным и воздушным транспортом. Помимо этого в Афганистан воздушным транспортом было доставлено 10 тысяч тонн ракетного топлива. Военную службу в Афгане прошли более 6 тысяч специалистов Службы горючего. Все годы конфликта снабженцы демонстрировали высокий уровень профессионализма, обеспечивая подразделения всеми необходимыми горюче-смазочными материалами, вплоть до вывода всей группировки советских войск из этой страны.Свою готовность к выполнению самых разных возложенных на нее задач Служба горючего продемонстрировала и при обеспечении подачи воды для ликвидации пожаров 1972 года, которые по своим масштабам и последствия можно было отнести к катастрофе национального масштаба. Сыграла свою роль данная служба и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также при обеспечении подачи питьевой воды в разрушенные землетрясением 1989 года города и села Армении, отмечают в пресс-службе Минобороны России. В дальнейшем Служба горючего вновь хорошо проявила себя в боевых действиях, теперь уже на территории Чечни, обеспечивая воющие федеральные войска необходимыми горюче-смазочными материалами.В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации используется более 200 различных марок ГСМ. Каждый год в войсках расходуется около двух миллионов тонн горюче-смазочных материалов. В нашей стране специально в интересах ВС РФ достаточно эффективно работает специальный 25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии. Сегодня это единственная в стране научно-исследовательская организация, которая в состоянии провести полный комплекс испытаний горюче-смазочных материалов, компонентов ракетного топлива, технических средств нефтепродуктообеспечения. Подобные институты существуют еще лишь в США, Франции и Германии.Сегодня, отвечая новым вызовам, специально для российской армии разрабатываются новые виды топлива и масла, которые могут использоваться в арктических условиях. В конце 2014 года в Арктике прошли их испытания при температуре окружающего воздуха -65 градусов, в будущем они будут использоваться российской группировкой. Разработанное в нашей стране дизельное топливо не вызывает проблем с запуском двигателя и на 60-градусном морозе. Есть свои новинки и в области ракетного топлива, некоторые компоненты которого с использованием наночастиц алюминия увеличивают его энергоемкость и плотность практически на 20 процентов, что позволяет увеличивать массу полезной нагрузки ракет.В настоящее время 25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии продолжает заниматься работами в области создания альтернативного нефтяного сырья. Проводятся испытания новых образцов авиационного синтетического топлива из природного газа и синтетической нефти. Проводятся исследования по получению новых видов моторного топлива из угля. Помимо этого разрабатывается топливо для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов. В перспективе эти аппараты смогут развивать в полете скорость более 5 Махов. Также ведутся работы над новыми марками компонентов ракетного топлива и ГСМ, в том числе ракетное горючее с повышенной энергоемкостью для новых поколений крылатых ракет большой дальности для нужд ВМФ и ВВС.17 февраля коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и ветеранов Службы горючего ВС Российской Федерации с их профессиональным праздником!