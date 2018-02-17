12:29 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Порошенко: Флаг России не должен развеваться нигде в мире

Президент Украины Пётр Порошенко – тот самый, который не так давно звонил в Кремль и просил о переговорах с президентом России – в ходе выступления на Мюнхенской конференции прокомментировал участие российского команды на Олимпиаде в Пхёнчхане без флага. По словам Порошенко, российский флаг не развевается на Играх в Южной Корее, «и не должен развеваться нигде в мире».

Из заявления украинского президента:
Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года. Российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну.


Российская тема стала для Порошенко главной и при встрече в Германии с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.


Порошенко: Флаг России не должен развеваться нигде в мире


Порошенко в очередной раз вспомнил о «российской агрессии»:
Главной темой разговора стал вопрос перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Согласились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а не замораживание конфликта и закрепления стасус-кво.


Порошенко добавил:
Также отметил необходимость принять международным сообществом дополнительные меры, чтобы заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190
.

А когда сам Пётр Алексеевич намерен начать исполнение хотя бы первого пункта Минских соглашений?

Использованы фотографии: Фейсбук
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. antiamerikan Сегодня, 06:09
    такая вот суверенная демократия:

    с одной стороны и отношения с "мировым сообществом" (=америкой) плохие (=флага нет на олимпиаде)

    а с другой той же америке никакой ответки за убитых музыкантов (сколько бы их не было - 5 или 500 - не важно)
    antiamerikan
    1. собаковод Сегодня, 06:20
      Удобный такой политик! При нужде можно сделать через него всё, что угодно "демократии", с целым государством!
      собаковод
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:45
        С флагом эта зараза переборщила, за такие шутки получают в зубки angry Ни дна ему, ни покрышки.
        ul_vitalii
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:05
          А может петюня уже втайне мечтает о Советском флаге и УССР в составе... belay Нынешняя незалежная оказалась никому не нужна,а самостоятельно нормально существовать не способна.
          ДЕДПИХТО
          1. Владимир16 Сегодня, 08:46
            Проснулся, прочитал, что говорят на украине и украинцы вне своих хат, послал всех их на буй, и спокойно занялся делами по дому.
            Владимир16
          2. ротмистр Сегодня, 10:28
            Цитата: ДЕДПИХТО
            А может петюня уже втайне мечтает о Советском флаге и УССР в составе... belay Нынешняя незалежная оказалась никому не нужна,а самостоятельно нормально существовать не способна.

            Интересно, это вам лидеры ЕС и США сказали, или вы сделали вывод смотря наш телевизор и читая комментарии на ВО?
            Украина как раз очень нужна в ЕС очень многим. А еще она очень нужна США и Канаде. Постараюсь вам объяснить почему. События на Украине отнимают у России огромные материальные, финансовые ресурсы. Имидж России, созданный западной прессой, на данном этапе гораздо хуже чем СССР и царской России. Санкции , которые ранее налагались на Россию с целью сделать ее сырьевым придатком Западной экономики , усилились. При чем не надо ничего изобретать , для принятия новых, ведь у России имидж агрессора. Так что вы сударь не правы. А по поводу красного флага и СССР; так СССР развалился из за флага и ленинской национальной политики. Кстати Сталин, Ордженикидзе, Дзержинский и ряд других деятелей РСДРП(б) были категорически против ленинского обустройства России. Они предупреждали Ленина об угрозе национализма.
            ротмистр
        2. 210окв Сегодня, 07:24
          Да,Вы правы.Только зачастую наши рукамиводители делают все,что бы наш флаг не развевался.
          Цитата: ul_vitalii
          С флагом эта зараза переборщила, за такие шутки получают в зубки angry Ни дна ему, ни покрышки.
          210окв
        3. 30 вис Сегодня, 08:42
          Согласен ! Премерзейший тип пан Вальцман -Порошенко Петя .. Шакал ! Хотя для " американских партнёров " очень удобный ,хорошо управляемый клиент .. Как ,говориться " редиска " -па...ла!
          30 вис
        4. Охотовед 2 Сегодня, 10:56
          Цитата: ul_vitalii
          С флагом эта зараза переборщила, за такие шутки получают в зубки angry Ни дна ему, ни покрышки.

          Вот однозначно плюс Вам, совсем берега перепутал! С какой радостью - Я посмотрел бы, как гордо развевается Петюня, подвешенный на какой нибудь Березке! feel
          Охотовед 2
      2. влад66 Сегодня, 09:32
        Из заявления украинского президента:

        Дайте грошей,а потом выпить или сначала выпить,а потом грошей. yes
        влад66
        1. Hoc vince Сегодня, 11:40
          Кастрюлькино счастье - не щи и не каша,
          Кастрюлькино счастье - убитая "Раша"...
          За Крым, что ушёл не спросив разрешенья,
          За тухлое тетушки Нуланд печенье.
          За чистый Донецк, что уже не вернётся,
          За "вату", которая всё не сдаётся.
          За ядерный статус и праздник Победы,
          (Ах, жаль, не добили бандеровцев деды!)
          За армию, Тополь, Калибр и Армату,
          За болт, что положен на Штаты и НАТО.
          За Сирию, космос и олимпиаду,
          За каждый успех, достиженье, награду.
          За то, что был Жуков, Кутузов, Ватутин,
          За то, что сегодня в России есть Путин!
          Кастрюльки не сеют, не строят, не пашут.
          Кастрюльки всё ждут, когда кончится "Раша"...
          Hoc vince
    2. сибиралт Сегодня, 06:53
      Порошенко опять пытается хоть что-то заработать на русофобии. Но это уже становится не смешным, но клиническим фактом.
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 08:37
        Цитата: сибиралт
        Но это уже становится не смешным, но клиническим фактом.

        hi
        Думаете, что это замечаем только мы (Россия)? Своё выступление в Мюнхене гетьман исполнил при почти полностью пустом зале. Слова о российском флаге он вякнул в кулуарах с каким-то еврочиновником, но журналюги привязали этот его опус к фотке с Гуттиеришем.
        Лелёк
        1. Alena Frolovna Сегодня, 11:24
          Оный гибрид, не получивший права полноценного выступления, успел однако потрясти европейской половой тряпкой и, выпустив зловоние, подобно змею-горынычу, прошипел о РУССКОМ ФЛАГЕ неподобающе.

          Реакция на данное словоблудие:

          Dagerval
          Гибридный президент, пришедший к власти в результате гибридного переворота, в своём гибридном обращении к гибридному народу объявил, шо Россия хочет бороться с гибридным миром гибридной войной, значит будет гибридный майдан у Брюсселях.
          Alena Frolovna
          1. Hoc vince Сегодня, 11:45
            " Пришёл посол США и спросил:
            - Чего тебе надобно, Климкин? --- Ему с поклоном Климкин отвечает:
            - Смилуйся, господин посол Американский, совсем озверел Петюня, говорит - Воротися, Климкин, поклонись послу США. Не хочу быть шоколадным королём, хочу, что б флаг России был всюду запрещен, и был бы я владыкой мира, и, что б Трамп был у меня на посылках."
            Hoc vince
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:04
      Своей смертью точно не подохнет .
      Spartanez300
      1. Александр 3 Сегодня, 08:27
        Ему надо покурить трубку мира в Германии,у Трампа, Ну везде , может добрее станет.Чего то ему не хватает.
        Александр 3
    4. Андрей К Сегодня, 10:24
      Цитата: antiamerikan
      ...такая вот суверенная демократия:
      с одной стороны и отношения с "мировым сообществом" (=америкой) плохие (=флага нет на олимпиаде)
      а с другой той же америке никакой ответки за убитых музыкантов (сколько бы их не было - 5 или 500 - не важно)...

      Тема статьи: поТрошенко и его любовь к российскому Флагу.
      Вам не надоело навоз на вентилятор накидывать?
      Андрей К
      1. Комментарий был удален.
    5. Starover_Z Сегодня, 11:38
      По словам Порошенко, российский флаг не развевается на Играх в Южной Корее, «и не должен развеваться нигде в мире».

      Может у него ностальгия по советскому флагу ? Неужто его больше устраивает СССР чем Россия ?!
      Наверно - ДА ! Тогда Украина имела больший вес в мире, даже выделенный голос в ООН и ядерное оружие своё !
      Starover_Z
  2. Kars Сегодня, 06:09
    Петро в своём репертуаре)))зачем то привёз простреляную тряпку с изображением флага ЕС.из под авдеевки)
    Kars
    1. volodya Сегодня, 06:19
      Много дури у Петра!
      volodya
  3. Дормидонт Сегодня, 06:26
    Почему это животное до сих пор живо?
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:03
      Вроде летает и ездиет много, подождём его мать. feel
      ul_vitalii
  4. Rusland Сегодня, 06:27
    Сошло всё с рук Пете во время телефонного разговора, вот он и пошел в разнос, его по щечке трепим, а он нас сковородой по голове, нашли тоже мне собеседника.
    Rusland
  5. Vard Сегодня, 06:31
    Похоже первый президент которого снимут за то что страдает белой горячкой...
    Vard
    1. Пленник Сегодня, 08:49
      Как минимум второй. ЕБН допился первым. И тут "кляты мос---ли" обставили. laughing
      Пленник
  6. Hard Rock Сегодня, 06:45
    Значит черно - красную тряпку, он разрешил вывешивать, а Российский флаг не должен быть нигде в мире. Железная логика. Хотя, чему удивляться.
    Hard Rock
  7. behemot Сегодня, 06:49
    нужно фабрику петрушину прикрыть в России. Говорит что то много. Ну что поделать, ему зарплату платят чтобы на нас тявкать. Остается только сочувствовать. Убожество. С хохляндией нужен железный занавес, выселить обратно гасторбайтеров, пусть валят обратно, цеэуропу поднимают. Прекратить любое экономическое взаимодействие с этой фашисткой помойкой.
    behemot
    1. LSA57 Сегодня, 08:46
      Цитата: behemot
      нужно фабрику петрушину прикрыть в России.

      да пусть нам налоги платит. я где то читал, он на налоги целую дивизию нашу содержит
      LSA57
  8. лысова Сегодня, 06:57
    Он ещё за многое ответит. Так было, есть и будет.
    лысова
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Это не политик, а политическая подстилка! Он бы на свою даунленту посмотрел хоть раз в своей некчемной жизни трезвыми глазами, прежде чем гав-кать на наш флаг!
    Геркулесыч
  10. тлауикол Сегодня, 07:04
    А бандеровский должен?
    тлауикол
  11. Хубун Сегодня, 07:21
    а это не тебе, потрох, решать где развеваться нашему флагу
    Хубун
  12. Dart Weyder Сегодня, 07:29
    Мал клоп,- да вонючь! Технически это как призыв к геноциду.,. Но когда угодно,- запад не замечает....если бы президент России такое сказал... сразу бы запахло со стороны...
    Dart Weyder
  13. Пленник Сегодня, 07:33
    Где развиваться нашему флагу будет решать наша Армия и наш Флот, а не украинский алкаш- диабетик!
    Пленник
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
    Этого недоумка надо уже наказывать, заигрались мы с ним. angry angry angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
      Сергей , привет ! hi
      По словам Порошенко, российский флаг не развевается на Играх в Южной Корее, «и не должен развеваться нигде в мире»

      Можно подумать , кто-то станет спрашивать его мнение . Петруччо , себе-то не ври , болван шоколадный . fool
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
        Привет, Паша! hi
        А мне вот интересно, пецьку свои порвут на куски, или всё таки успеет свалить! laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
          Цитата: a.s.zzz888
          пецьку свои порвут на куски, или всё таки успеет сдриснУть!

          А это как в Фашингтонском обкоме решат . wink
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
            bouncyhunter Сегодня, 11:23 ↑А это как в Фашингтонском обкоме решат . wink

            А как не успеет фашингтон? Вдруг какая очередная с бусами на шее бумаги перепутает, или волынку протянут (возможно и специально)? Порвут, таки!!! laughing
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
              Цитата: a.s.zzz888
              Порвут, таки!!!

              Не вижу причин для волнения - поделом ! Вот если сдриснуть успеет - хуже . yes
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
                bouncyhunter Сегодня, 11:30 ... Не вижу причин для волнения - поделом ! Вот если сдриснуть успеет - хуже . yes

                Таки и я говорю, что пить валериану не буду. А пецьку-алкаша погубит самонапыщенность. Ему бы стене не портреты жЁнки развешивать , а Усамы, Каддафи... Глядишь, и спалось бы крепче! bully
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
                  Да там не по нему одному гильотина и электрический стул давно плачут . am
                  bouncyhunter
  15. Wedmak Сегодня, 07:52
    Российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну.

    Это он так нам войну объявил что-ли? Его речи давно уже перешли границы правды и выдумки, походу подбираются к границам адекватного.
    Wedmak
  16. samarin1969 Сегодня, 08:01
    "А когда сам Пётр Алексеевич намерен начать исполнение хотя бы первого пункта Минских соглашений?"...

    А он и не скрывает. что не намерен. "Петр Алексеевич" оседлал трубу и торгуется с Газпромом. Москва, Киев и Партнёры заняты обсуждением деталей миссии "миротворцев" на территории ЛДНР и границе. ... Даже Михо закончил "командировку" на Украину. Лично у Порошенко - всё в "шоколаде".
    samarin1969
    1. Пленник Сегодня, 08:27
      Думается, это далеко не шоколад. Просто издалека напоминает сей продукт winked
      Пленник
  17. МИХАН Сегодня, 09:11
    Молодец Петя , пиарит Россию конкретно ! Русские -это уже "брэнд" мирового масштаба ..
    Многие страны мира уже плотно интересуются Россией и нашей культурой ..Спасибо господа ! Даже во времена СССР такой популярности русские не испытывали ..Ну за Россию матушку и за НАШИХ парней! drinks

    Вот такие дела идут в танковых войсках мужики..
    МИХАН
  18. demo Сегодня, 09:22
    Ладно, с этим перевертышем все ясно.
    Одной рукой в стране агрессоре деньги загребаю, а другой сук, на котором сижу пилю.
    Тут даже изощренного ума не достаточно чтобы понять логику мысли.
    Но вот есть еще один последователь.
    Только это пошел еще дальше.

    На фото: партнер инвестиционной компании Prudentia Гирт Рунгайнис.

    - У нас всех в этой стране есть единая цель — хотим жить в Германии. Как в Германии. В таких же домах, с такими же дорогами, машинами, магазинами и цены. Только говорить по-латышски. Это единая цель всех латышей. При этом, если мы возьмем так называемых русскоязычных, они могут говорить что угодно, но в реальности они ездят на немецких машинах, на которых написано "На Берлин!" Так что мы едины. И на 100 000 русскоязычных, которые иммигрировали в Евросоюз, лишь 600 переехали жить в Россию. Так что, без сомнений, они тоже хотят жить в Германии…

    Проблема лишь в том, что создание модели нашего будущего — строительство Германии — реализуют советские руководители: комсомольцы, коммунисты и чекисты. Советский менеджмент. Да и мы сами большей частью — советские люди.

    Что нас ждет в 2027-и году? Давайте считать! Каждый год у нас умирает около 30 000 человек в год, а рождается — около 20 000. Это значит, что за 10 лет у нас умрет 300 000 человек — в основном это будут советские граждане. Без сомнений, и среди них тоже есть милые и умные люди, но, главное, что для смены идей нужна смена людей. Моисей 40 лет водил евреев по Синайской пустыне, чтобы умерли рабы. Рабы должны умереть, в том числе и те, кто учит детей.

    В свою очередь, 200 000 родившихся через 18 лет получат избирательные права. Уже через 10 лет у нас будет около полумиллиона нового электората, выросшего в сравнительной свободе — они уже далеки от ужасов, которые были в нашей истории. Плюс каждый год к нам приезжают около трех-пяти тысяч в год сегодняшних иностранцев. И это число растет. Что сюда привлекает иностранцев? Например, латышские женщины — основа латышской цивилизации: их чарам трудно противиться. И мужчины оказываются там, где их женщины. Это один метод. Есть и другие.

    Кроме того, уровень жизни растет. Сегодня в Риге уровень жизни — 78% от среднеевропейского. И многие хотят жить тут — тут полно немцев, шведов и т.д. За 10 лет — около 50 000. Когда-то отсюда были вынуждены уехать балтийские немцы, были уничтожены наши евреи — их было 50-60 000. И это то, что нам нужно: привлечь сюда дополнительных нормальных людей. Понятно, что часть из них будет из бывшего Советского союза, но и они будут самыми нормальными из той популяции, которая там есть… Часть из них — коррупционеры и воры, но у них, по крайней мере, есть деньги. И большинство их детей тоже захотят жить как в Германии… Это хорошие новости!

    Это хорошие новости для всех нас.
    Пусть коррупционеры и воры - но с деньгами.
    Вот такое уродское сознание у латышей.

    Жить как в Германии, но "мова" - собственная.

    Жизнь как в Германии возможна лишь в Германии.
    Это аксиома.
    Куцый умишко местного банкира.

    А вот еще один абзац.
    Да, тут всегда был транзит, но почему Рига стала единственным подходящим для этого городом в Балтии? Потому что ни у эстонцев, ни у литовцев не было таких рек, а у нас — транспортная магистраль Даугава. А как еще в те времена было перевозить товары? Потому тут построили много железных дорог, но лишь потому, что тут жили балтийские немцы, которые умели их строить и обслуживать… В 21-м веке через Ригу должен идти транзит людей, идей и информации — про это надо думать, в этом будущее! Транзит — это часть сырьевой экономики, от которой, за десять лет, мы по большей мере избавимся.

    Тут как говорится без комментариев.

    Как же нашим руководителям и олигархам (так и рифмуется со словом олигофрен) в их мозги втемяшить что сильное государство, о которое никто не сможет вытирать ноги, прежде всего в их интересах.
    Ибо "там" они беззащитны перед местным законом.
    demo
  19. Metallurg_2 Сегодня, 09:48
    Это заявил гауляйтер страны 404, которая все годы незалежности использует флаг земли Нижняя Австрия и до сих пор не имеет "большого герба".
    Metallurg_2
  20. mikh-korsakov Сегодня, 09:51
    Порошенко и прочие остальные могут себе позволить хамить ровно настолько, насколько мы им это позволяем делать. В одном Порошенко прав, политика - это не только бизнес, но и пропаганда (он научился от своих западных друзей слово пропаганда в разговоре заменять словом ценности, то есть ценности = пропаганда). Пропаганда может отвратить западных бизнесменов от дел с нами, потому что бизнесмены это тоже люди. В передачах российского ТВ наши украинские братья позволяют себе хамить и оскорблять Россию. Их за это в лучшем случае выводят из студии, а в основном журят и на следующий день опять приглашают в передачу. . Почему? Да потому что в погоне за рейтингом, а значит за прибылью от рекламы, редакторы передач хотят добавить в ток-шоу "остроты", как бы давая зрителям понюхать портянки, многим нравится, мол, во как. Они платят деньги за возможность оскорблять нашу страну. Так чему тут удивляться? Раз им можно. то и Порошенко может себе позволить одновременно втихаря клянчить у Путина , а публично оскорблять Россию. Сами позволяем.
    mikh-korsakov
  21. gm9019 Сегодня, 09:57
    Вещал-вещал про "ах-рессора", а зал-то пустой - всех достал Попрошенко, слушать его надоело. То флаг не должен быть наш и "отато'чне прощева'йте", то лезет на переговоры и торгует. Иуда бесстыжий.
    gm9019
  22. Fil743 Сегодня, 10:00
    Ой, петюня, лучше б побеспокоился о том, как бы самому скоро не начать развеваться. А то начнут орать "Поросяку на гилляку!"
    Fil743
  23. prior Сегодня, 10:09
    Запретить флаг суверенной страны? Что-то новое в международной дипломатии.
    Как по мне, то на разрыв дипотношений он уже наговорил.
    prior
  24. Кент0001 Сегодня, 11:31
    А зачем с этой безмозглой тушкой встречаться? Прибавить ему статусности? Или сейчас модно с алкашами консультироваться?
    Кент0001
  25. Alex-a832 Сегодня, 11:57
    Когда от свиноликого наконец дождёмся заявления, что всех россиян надо физически уничтожить- вплоть до новорожденных?! А то всё вокруг да около...
    Alex-a832
  26. Fkjydjckfrgh Сегодня, 12:19
    Тоже мне директор планеты.
    Fkjydjckfrgh
Картина дня