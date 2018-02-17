Порошенко: Флаг России не должен развеваться нигде в мире

Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года. Российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну.

Главной темой разговора стал вопрос перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Согласились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а не замораживание конфликта и закрепления стасус-кво.

Также отметил необходимость принять международным сообществом дополнительные меры, чтобы заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190

Президент Украины Пётр Порошенко – тот самый, который не так давно звонил в Кремль и просил о переговорах с президентом России – в ходе выступления на Мюнхенской конференции прокомментировал участие российского команды на Олимпиаде в Пхёнчхане без флага. По словам Порошенко, российский флаг не развевается на Играх в Южной Корее, «и не должен развеваться нигде в мире».Из заявления украинского президента:Российская тема стала для Порошенко главной и при встрече в Германии с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.Порошенко в очередной раз вспомнил о «российской агрессии»:Порошенко добавил:А когда сам Пётр Алексеевич намерен начать исполнение хотя бы первого пункта Минских соглашений?