12:36 17 февраля
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Американские СМИ: "Русские боты" раскручивают в США оружейный запрет

Американское издание The Hill весьма оригинально комментирует очередной расстрел в одной из американских школ. Напомним, что речь идёт о расстреле 17-ти учащихся в школе американского Паркленда (штат Флорида) молодым человеком, который после задержания заявил, что убивать ему приказывали внутренние голоса.

Американские СМИ: "Русские боты" раскручивают в США оружейный запрет


В материале издания удивительным образом решили выйти на российский след. Причём в данном случае под «российским следом» понимаются публикации в российских СМИ и в социальных сетях. Авторы материала в The Hill заявили, что в России «чрезмерно активно» обсуждают тему расстрела в школе Паркленда, а это, видите ли, уже «вмешательство во внутренние дела». Мало того, американский информационный портал «обнаруживает» активность так называемых русских ботов, которые якобы от лица американцев распространяют по Соединённым Штатам заявления о необходимости прекратить свободный оборот стрелкового оружия в стране.


Тот факт, что безо всяких «ботов» в самих США сегодня больше трети граждан выступают за необходимость ужесточения контроля над оборотом оружия в стране, отдельные американские СМИ решили извратить, сочинив новую страшилку о «русском вмешательстве». Вполне понятно, что подобного рода заявления выгодны американским торговцам оружием на внутреннем рынке, ведь в случае ужесточения контроля над его оборотом они потеряют гигантскую прибыль.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:40
    Американские СМИ - это грязь , и люди работающие там моральные у**ды .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 08:01
      Столько политической мускулатуры исписали-не счесть.За время существования СССР всей этой грязи было кажется меньше.
      210окв
      1. МИХАН Сегодня, 08:09
        факт, что безо всяких «ботов» в самих США сегодня больше трети граждан выступают за необходимость ужесточения контроля над оборотом оружия в стране,

        Я всегда был против свободной продажи оружия..И прежде всего ради детей . ведь они его чаще всего пускают в ход
        МИХАН
        1. 210окв Сегодня, 08:20
          Виталий,посмотрите.Вот даже не этой трагедии кое кто там пытается нажить очки..Политические.Отвратительное гнилое в смысле морали государство.
          Цитата: МИХАН
          факт, что безо всяких «ботов» в самих США сегодня больше трети граждан выступают за необходимость ужесточения контроля над оборотом оружия в стране,

          Я всегда был против свободной продажи оружия..И прежде всего ради детей . ведь они его чаще всего пускают в ход
          210окв
          1. Андрей К Сегодня, 09:37
            210окв hi
            ...Виталий,посмотрите.Вот даже не этой трагедии кое кто там пытается нажить очки..Политические.Отвратительное гнилое в смысле морали государство...

            Подождите день-два и предположение о том, что:
            ..."Русские боты" раскручивают в США оружейный запрет...
            получит второе дыхание в виде утверждения, что этим недоумком и маньяком, расстрелявшим своих сверстников, руководили тоже "русские".
            Позабавила фраза высказанная в The Hill:
            ...в России чрезмерно активно обсуждают тему расстрела в школе Паркленда, а это, видите ли, уже вмешательство во внутренние дела...

            Вы заметили, как в зомби-мозг среднестатистического американца, ненавязчиво вкладывается мысль о экстерриториальности американского правосудия?
            Андрей К
            1. bulvas Сегодня, 10:21
              Им еще и выгодно, свалить на Россию:

              - Американцы больные?
              - нет, это Россия виновата, зомбирует наших детей и вмешивается в наши свободы
              bulvas
        2. БАРХАН Сегодня, 12:11
          Цитата: МИХАН
          Я всегда был против свободной продажи оружия..И прежде всего ради детей . ведь они его чаще всего пускают в ход

          Виталий ,а,что в Вашем понятии является свободная продажа оружия?Как семечки бабушки на остановке?Или вообще всё запретить?Откуда у детей оружие?
          БАРХАН
      2. влад66 Сегодня, 10:27
        Цитата: 210окв
        .За время существования СССР всей этой грязи было кажется меньше.

        Дима против СССР работали профессионалы,тот же советник Рональда Рейгана- Пол Крейг Робертс в ужасе от нынешних гнущих пальцы чиновников США,тех можно было уважать,очень достойный противник.от нынешних только тошнит. hi
        влад66
    2. Pax tecum Сегодня, 08:15
      А, нам то чем выгоден запрет на продажу оружие у них? Пусть, хотя бы логически помыслят и внятно объяснят.
      Так-то и наша доля есть на этом американском рынке, у "Калашникова".
      Хотя, это же СМИ США...этим все сказано, в общем то. Даже их президент того же негативного мнения о "демократических", но очень продажных, проститутствующих СМИ США в частности и западного мира в общем.
      Pax tecum
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:25
        Такое впечатление что кто-то из матрасных толстосумов объявил премию за лучшую привязку России к любой новости или событию . fool
        bouncyhunter
      2. dvina71 Сегодня, 09:54
        Цитата: Pax tecum
        Так-то и наша доля есть на этом американском рынке, у "Калашникова".

        В США Калашников не может торговать.. местные любители оружия очень этому печалятся..,особенно проходящим мимо них новинкам.
        dvina71
      3. Муссаси Сегодня, 11:37
        Цитата: Pax tecum
        А, нам то чем выгоден запрет на продажу оружие у них? Пусть, хотя бы логически помыслят и внятно объяснят.

        Ну а сами как думаете. Просто в случае вторжения русских окупантов у граждан США будет уже чем отбиваться. ...
        Муссаси
    3. Хагалаз Сегодня, 08:57
      Американские СМИ такие американские! Хотя, ничего удивительного. Кого то у них там голоса в голове заставляют стрелять в людей, а кого то голоса в голове заставляют выть на Россию. Паранойя очень редко протекает безвредно.
      Хагалаз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
    В материале издания удивительным образом решили выйти на российский след.

    И чего тут удивляться? Скоро мерикатосы заявят, что они вообще существуют только благодаря нам! bully
    a.s.zzz888
    1. dorz Сегодня, 07:59
      Если американцы не жалеют своих же граждан, то нас тем более.
      dorz
      1. МИХАН Сегодня, 08:10
        Довела мужика конкретно ..хе хе
        МИХАН
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:45
    СМИ США: "Русские боты" раскручивают в Америке оружейный запрет после расстрела в Паркленде
    Если честно.И у нас расскручивают запрет на возможное в будущем разрешение свободной торговли оружием feel
    Наблюдатель2014
    1. Володин Сегодня, 07:52
      Цитата: Наблюдатель2014
      .И у нас расскручивают запрет на возможное в будущем разрешение свободной торговли

      Запрет на возможное в будущем разрешение... what Это сильно!
      Володин
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:12
        Володин
        Запрет на возможное в будущем разрешение.
        Ну а как ещё ? Ещё никто ничего не разрешил.А со всех СМИ щелей ".Вот смотрите что будет" . Ну это понятно.Нам россиянам оружие в быту доверять нельзя.Это такое получить можно! belay
        laughing
        Наблюдатель2014
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:46
    "Вместе на свете происходит по веленью моему "-напевал сами знаете кто! wassat good
    Геркулесыч
  5. ul_vitalii Сегодня, 07:50
    И что интересно: ни в СМИ , ни в соцсетях нет ни капли злорадства с нашей стороны, только сочувствие и сожаление, да обсуждение доступности в приобретении оружия.
    ul_vitalii
  6. Machete Сегодня, 07:58
    Да-да, это русские боты. Они против того, чтобы людей пачками убивали на улицах.
    Но свободная демократическая страна против этого. ей нужно как можно больше трупов и оружейных денег.
    Люди должны иметь демократическое право мочить друг друга.
    ну, и пусть продолжают.
    Machete
  7. Михаил Р Сегодня, 08:05
    Цитата: a.s.zzz888
    В материале издания удивительным образом решили выйти на российский след.

    И чего тут удивляться? Скоро мерикатосы заявят, что они вообще существуют только благодаря нам! bully

    Вообще-то так и есть. Волею Александра II эскадра под началом адмирала Лесовского прибыв в Америку оказалась тем фактором, что обусловил выживание Америки в те годы. Да и ранее Екатерина II помогла вооруженным нейтралитетом. Так что вы сказали то, что имеет место быть.
    Михаил Р
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:13
    Оружие - очень опасные "игрушки". И мерикосы в эти игрушки заигрались. Расстрел в Вегасе, а сейчас - во Флориде... Психи заводятся от этих новостей... А новости во всех подробностях преподносят... Да ещё и в сетях обсуждение, и повторы, и любительские ролики "с места"... Те, у кого "течёт крыша" - для них это же просто "мальвазия"... Ничего они не запретят. Оружия на руках станет больше. И новости, подобные этой - будут появляться снова и снова...
    Горный стрелок
  9. Пленник Сегодня, 08:58
    laughing Нет это уже вообще за пределами разумного. Совсем "съехали"!
    Пленник
  10. PValery53 Сегодня, 09:14
    Губошлёпые американские моськи-СМИ , находясь на коротком поводке своего хозяина, лАют на Слона. С дедом И.А.Крыловым не поспоришь!
    PValery53
  11. Верхомнапуле Сегодня, 09:16
    черти,одним словом им уродам чё больше заняться не чем,кроме как Россию во всех америкосовских проблемах винить.Простым амерам ежедневно в башку вбивают такой "компот",аж уши вянут,а они до того уже мягкомозгие,что верят во весь этот бред.Из народа сделали стадо баранов,которые не в состоянии мыслить и сопоставлять,биомасса короче!!!
    Верхомнапуле
  12. Vard Сегодня, 09:40
    Русские боты... не смешите мои тапки... сейчас так путают след, что отследить откуда прилетело, совершенно не возможно... поэтому легче всего просто назначить виновных...
    Vard
  13. МИХАН Сегодня, 09:51
    Индейцам афроамериканцам нужно раздать оружие и водки русской с икрой..И все проблемы с США будут решены быстро!
    И нечего болтать понапрасну...

    Достали они нас уже все конкретно..)))
    МИХАН
  14. prior Сегодня, 09:58
    "Русские боты" раскручивают в США оружейный запрет."
    Американцам - от русских и не только ботов:
    " Да перестреляйте вы сами себя в своей Америке до последнего школьника! А последний пусть застрелится сам, если вам так дороги ваши кольты и винчестеры."
    prior
  15. taiga2018 Сегодня, 10:23
    и на кой нам это надо?по мне так пусть они все там друг друга перестреляют...
    taiga2018
  16. sir_obs Сегодня, 11:20
    Ботам надо бы Поработать со школотой, чтобы следующий раз постреляли в сенате или госдепе. Хоть какая-то польза.
    sir_obs
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