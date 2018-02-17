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Американские СМИ: "Русские боты" раскручивают в США оружейный запрет
Американское издание The Hill весьма оригинально комментирует очередной расстрел в одной из американских школ. Напомним, что речь идёт о расстреле 17-ти учащихся в школе американского Паркленда (штат Флорида) молодым человеком, который после задержания заявил, что убивать ему приказывали внутренние голоса.
В материале издания удивительным образом решили выйти на российский след. Причём в данном случае под «российским следом» понимаются публикации в российских СМИ и в социальных сетях. Авторы материала в The Hill заявили, что в России «чрезмерно активно» обсуждают тему расстрела в школе Паркленда, а это, видите ли, уже «вмешательство во внутренние дела». Мало того, американский информационный портал «обнаруживает» активность так называемых русских ботов, которые якобы от лица американцев распространяют по Соединённым Штатам заявления о необходимости прекратить свободный оборот стрелкового оружия в стране.
Тот факт, что безо всяких «ботов» в самих США сегодня больше трети граждан выступают за необходимость ужесточения контроля над оборотом оружия в стране, отдельные американские СМИ решили извратить, сочинив новую страшилку о «русском вмешательстве». Вполне понятно, что подобного рода заявления выгодны американским торговцам оружием на внутреннем рынке, ведь в случае ужесточения контроля над его оборотом они потеряют гигантскую прибыль.
В материале издания удивительным образом решили выйти на российский след. Причём в данном случае под «российским следом» понимаются публикации в российских СМИ и в социальных сетях. Авторы материала в The Hill заявили, что в России «чрезмерно активно» обсуждают тему расстрела в школе Паркленда, а это, видите ли, уже «вмешательство во внутренние дела». Мало того, американский информационный портал «обнаруживает» активность так называемых русских ботов, которые якобы от лица американцев распространяют по Соединённым Штатам заявления о необходимости прекратить свободный оборот стрелкового оружия в стране.
Тот факт, что безо всяких «ботов» в самих США сегодня больше трети граждан выступают за необходимость ужесточения контроля над оборотом оружия в стране, отдельные американские СМИ решили извратить, сочинив новую страшилку о «русском вмешательстве». Вполне понятно, что подобного рода заявления выгодны американским торговцам оружием на внутреннем рынке, ведь в случае ужесточения контроля над его оборотом они потеряют гигантскую прибыль.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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