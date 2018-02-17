Сирийские курды обвиняют ВС Турции в применении запрещённого оружия

Турецкая армия обладает самолётами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией — напалм и снаряды с газом хлор, также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных.

Официальный представитель курдских вооружённых формирований в Сирии Рейзан Хеда сделал заявление, в котором обвинил турецкие войска в применении химического оружия в районе Африна. Курдский официальный представитель отметил, что помимо обычных боеприпасов вооружённые силы Турции, действующие на юге САР, применяют напалм и снаряды с хлором. РИА Новости приводит заявление Рейзана Хеды:Под террористами Хеда понимает так называемую «сирийскую свободную армию», которая активно поддерживается Анкарой в боевых действиях против курдских отрядов.Между тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с президентом и министром иностранных дел Турции заявил о том, что стороны договорились о возможном создании на севере САР турецко-американского контингента. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил о том, что Вашингтон должен поспособствовать отводу курдских вооружённых формирований из района Манбиджа. Именно в этом районе располагается одна из американских военных баз.Ранее поступала информация и о том, к сирийскому Африну подошли правительственные войска САР - для оказания помощи курдам в боестолкновениях с турецкими и протурецкими силами.