12:35 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Сирийские курды обвиняют ВС Турции в применении запрещённого оружия

Официальный представитель курдских вооружённых формирований в Сирии Рейзан Хеда сделал заявление, в котором обвинил турецкие войска в применении химического оружия в районе Африна. Курдский официальный представитель отметил, что помимо обычных боеприпасов вооружённые силы Турции, действующие на юге САР, применяют напалм и снаряды с хлором.

РИА Новости приводит заявление Рейзана Хеды:
Турецкая армия обладает самолётами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией — напалм и снаряды с газом хлор, также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных.


Сирийские курды обвиняют ВС Турции в применении запрещённого оружия



Под террористами Хеда понимает так называемую «сирийскую свободную армию», которая активно поддерживается Анкарой в боевых действиях против курдских отрядов.

Между тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с президентом и министром иностранных дел Турции заявил о том, что стороны договорились о возможном создании на севере САР турецко-американского контингента. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил о том, что Вашингтон должен поспособствовать отводу курдских вооружённых формирований из района Манбиджа. Именно в этом районе располагается одна из американских военных баз.

Ранее поступала информация и о том, к сирийскому Африну подошли правительственные войска САР - для оказания помощи курдам в боестолкновениях с турецкими и протурецкими силами.

Использованы фотографии: Фейсбук
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:54
    А вот если турков спалить на этом вот тогда будет весело...
    Alex_Rarog
    1. МИХАН Сегодня, 08:58
      обвинил турецкие войска в применении химического оружия в районе Африна.

      Турцию придется США бомбить..???? laughing Эх курды . шаблоны старые и учителя явно знакомые! Скоро видео выкладывать с "детьми мертвыми" будут..Как это все уже приелось ! Мочи их Эрдоган, скоро Россия присоединится за наших парней погибших ..
      МИХАН
      1. Аскет Сегодня, 09:31
        Цитата: МИХАН
        Турцию придется США бомбить..???? Эх курды . шаблоны старые и учителя явно знакомые! Скоро видео выкладывать с "детьми мертвыми" будут..

        Эта шарманка будет играть вечно. По законам жанра надо бы топорами по турецким базам. В МО РФ запасаются попкорном laughing
        А если серьезно,жиденькая какая то химия, пострадали всего 6 взрослых мужиков ...такое впечатление.что паленого турецкого денатурата перебрали.а не хлором траванулись
        Аскет
        1. Vard Сегодня, 09:58
          При отравлении хлором вдыхание кислорода ПРОТИВОПОКАЗАНО... маски надели для драматизма...
          Vard
          1. Аскет Сегодня, 10:01
            Цитата: Vard
            маски надели для драматизма...

            В белых касках об этом не знают lol
            Аскет
            1. Андрей К Сегодня, 10:17
              Цитата: Аскет
              ...В белых касках об этом не знают lol...

              Об этом не знают в ОЗХО!!!
              Срочно депешу туда.
              ...Курдский официальный представитель отметил, что помимо обычных боеприпасов вооружённые силы Турции, действующие на юге САР, применяют напалм и снаряды с хлором...

              Где озабоченность Хизер Нойерт?
              Андрей К
              1. БАРХАН Сегодня, 11:25
                Цитата: Андрей К
                Где озабоченность Хизер Нойерт?

                Интересней ,как там Макрон?Он на днях грозился ,что жестоко вломит применившему химоружие...Вот бы посмотреть ,как облажается этот заец.
                Мы уже наблюдали ,как героически и пафосно выдвигался французский авианосец к берегам Сирии...правда потом где то потерялся по пути...
                БАРХАН
                1. Андрей К Сегодня, 11:28
                  БАРХАН hi
                  ...Мы уже наблюдали ,как героически и пафосно выдвигался французский авианосец к берегам Сирии...правда потом где то потерялся по пути...

                  Он не тем фарватером пошёл, заблудился laughing
                  Андрей К
      2. Gogia Сегодня, 09:36
        Скорее все пойдет по другому сценарию. Нам ломают игру на БВ. Турки в конце концов продадут нас, это факт. Сирию разделят на 3 части. Американцы оттуда не уйдут - это понятно. Никому доверять нельзя - случай с нашими парнями, которых американцы пожгли, хороший тому пример.
        Продать С-400 Турции американцы не дадут - Турция слишком много им должна. И в Африне скорее всего Амерская база будет. Вот что плохо.... Надо более серьезные шаги предпринимать было, чтобы Курды с Асадом остались.
        Gogia
      3. сибиралт Сегодня, 11:48
        Россия присоединится воевать с НАТО? belay
        сибиралт
    2. Охотовед 2 Сегодня, 09:05
      Цитата: Alex_Rarog
      А вот если турков спалить на этом вот тогда будет весело...

      Подскажите, а что такого веселого ещё может быть? belay Член НАТО - на территории сопредельного государства, применяет химическое оружие, воюют Все - против Всех, кто с кем и за кого, как говорится - без бутылки не разобраться. Оружие массового поражения (химия) походу уже в дело пошло. Вы - на Третью Мировую намекаете??? Тогда да - ОБХОХОЧЕМСЯ!!! fool
      Охотовед 2
      1. DenZ Сегодня, 10:17
        Цитата: Охотовед 2
        Подскажите, а что такого веселого ещё может быть?

        Думаю коллега имел ввиду какие оправдания придумает Турция применению хим. оружия и как на это будет реагировать США. Конечно скорее всего все промолчат. А третья мировая это, конечно, совсем не весело.
        DenZ
    3. Симон Сегодня, 09:19
      А мне кажется, что это специально ложь пущена, чтоб дискредитировать турок. Курдов в этом американцы научили. Американцы на это способны, ложь у них со всех щелей брызжет.
      Симон
    4. Pax tecum Сегодня, 10:07
      ВСУ/добробаты несколько раз "спалили" на применении химоружия против жителей ЛДНР. И что изменилось? Мы кинулись уничтожать склады с подобным оружием точечными ударами? Забылось что ли?
      А, теперь внимание все переключили на Ближний Восток. И вдруг озаботились.
      Там, где эта зараза-американцы, возможно все, от провокаций и до применения запрещенного. Босния и Косово с обедненным ураном уже "благополучно" забыты. Донбасс с фосфором, так же.
      ООН и Россия в т.ч. кроме озабоченности мало, что могут противопоставить американской сверхнаглости и цинизму. А, стоило бы...А, турки-это такая гадость, ничем не лучше амеров, хорошо у них учаться. И, применение запрещенного оружия это все от безнаказанности и вседозволенности. Даже обезьяны из ИГ могли себе это позволить.
      Pax tecum
  2. ПалБор Сегодня, 08:58
    А зачем туркам это нужно?Муть какая-то...
    ПалБор
  3. Dreamboat Сегодня, 08:59
    Никакой оригинальности у амерзикосов, чуть что не по ихнему, следует обвинение в использовании химического оружия!
    Причем самые большие запасы этого оружия у самих США, все нормальные страны, включая Россию, от запасов химоружия уже избавились.
    Dreamboat
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
      Dreamboat Сегодня, 08:59Причем самые большие запасы этого оружия у самих США, все нормальные страны, включая Россию, от запасов химоружия уже избавились.

      И появляется вполне законный вопрос - а для чего мерикатосы оставляют химию? Ответ лежит на поверхности - чтобы где то применить.
      a.s.zzz888
    2. Pax tecum Сегодня, 11:43
      ...все нормальные страны, включая Россию, от запасов химоружия уже избавились

      Очень, надеюсь, что нет.
      Дюже штука эта эффективная.
      А, та номенклатура хим.оружия и средства его применения и доставки, что была у нас, способна была выиграть любую войну.
      А, то фигня какая-то, не логичная, получается: значить сдохнуть от ядерного оружия, сгореть от огнесмеси нормально, а от химического уже не "гуманно", что ли? Что гуманнее: пуля или осколок?
      Pax tecum
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
    Официальный представитель курдских вооружённых формирований в Сирии Рейзан Хеда сделал заявление, в котором обвинил турецкие войска в применении химического оружия в районе Африна.

    Ну так известно откуда ноги растут и торчат уши! Все эти обсерватории, белые каски - они что зря деньги от црушников получают?!? angry
    a.s.zzz888
  5. Vard Сегодня, 09:29
    Как только дела у проамериканских бандитов... давайте называть вещи своими именами... начинают идти плохо... тут же вылезает химическое оружие... С точки зрения химика разведчика.. это я ... применение хлора в качестве ОВ просто идиотизм... по другому не скажешь... Это в первую мировую его применяли из емкостей... по ветру... а в снарядах совершенно не возможно создать нужную концентрацию и т.д....
    Vard
  6. лысова Сегодня, 09:33
    Вот уже и "тебе - мне" начинают. Встречаются и делят территорию чужого государства. Афигеть ( супер мягко). Всех бы их там накрыть.
    лысова
  7. Влад Морозов Сегодня, 09:35
    Старая песня! И артисты те же! Мочить, пока не по-умнеют, этих продажных курдов! А может и не курды там вовсе, а, как обычно сборище падонков?! Но всё равно жечь! Это террористы!
    Влад Морозов
  8. raki-uzo Сегодня, 09:36
    Курды-терористы отравились своим собственным газом - наложили в штаны при беге.
    raki-uzo
  9. prior Сегодня, 09:45
    Курды обвиняют турок в применении химического оружия, а воняет как всегда американским скунсом.
    prior
  10. askort154 Сегодня, 09:56
    Если присмотреться. Сегодня в США бардак, похожий на наш, в конце 80-х., начала 90-х.. Полная рассогласованность власти. ФРС, Белый дом, Конгресс, Пентагон, ЦРУ, АНБ, ФБР, ВПК - все пытаются играть одной рукой на одном рояле. Ближайший пример : глава Пентагона Джеймс Мэтис в интервью Newsweek - ".... нет никаких доказательств того, что Сирия когда-либо использовала химическое оружие ".. Трамп - ... мы полностью победили ИГИЛ . Тиллерсон - если Сирия ещё применит химическое оружие, мы нанесём по ней повторный удар. И т. д.
    Я уж не привожу примеры их блефа по С.Кореи. В одном они едины - Россия их главный враг.
    askort154
  11. Monster_Fat Сегодня, 10:05
    Не....не прокатит.... Это только Асада можно обвинять в применении химического оружия....остальные не могут его применять "по-определению"..... Мировое сообщество вой поднимает по этому поводу с обвинениями Асада, стоит только "белым каскам" паказать рассыпанный белый порошок на полу или выпущенные изо-рта слюни-а тут, можно хоть целый город трупов с перекошенными лицами, обгадившимися перед смертью показать-пофиг,- "ничего не знаем, ничего не видим."..
    Monster_Fat
Картина дня