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Сближение Ирана и Индии?
Не успели в США обрадоваться тому, что Индия выразила интерес в отношении американских истребителей F-35 (даже палубных модификаций), и тому, что официальный Нью-Дели объявил о возможном расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, из индийской столицы приходят тревожные для США новости. Речь идёт о визите в Индию иранского президента Хасана Роухани - визите на фоне американских заявлений о готовности выйти из ядерной сделки по Ирану и о возвращении ряда антииранских санкций.
Как сообщают индийские СМИ, основной темой для переговоров между лидерами двумя стран становится экономическое сотрудничество. В частности, иранский лидер призвал премьер-министр Индии разрешить вопрос с закупками Индией иранской нефти, а также вопрос открытия представительств иранских финансовых организаций (банков) на индийской территории.
Против этого выступают США, хотя на данный момент никаких конкретных ограничений по экономическому взаимодействию с Ираном нет. Ранее в Нью-Дели были вынужден дистанцироваться от сделок по углеводородом с Ираном, несмотря на то, что сама Индия крайне заинтересована в приобретении относительно дешёвой (в силу географической близости) иранской нефти.
Сегодня в Индии отмечают, что властям страны выгодно поддерживать Хасана Роухани на посту главы Ирана, так как его воспринимают как вполне умеренного политика, у которого «взвешенная позиция, в том числе и по вопросам границ Индии».
СМИ Индии дают понять, что взаимодействие с Ираном сегодня в процессе лавирования ещё и между подводными камнями американских интересов, важно для страны с точки зрения сдерживания соседнего Пакистана.
Как сообщают индийские СМИ, основной темой для переговоров между лидерами двумя стран становится экономическое сотрудничество. В частности, иранский лидер призвал премьер-министр Индии разрешить вопрос с закупками Индией иранской нефти, а также вопрос открытия представительств иранских финансовых организаций (банков) на индийской территории.
Против этого выступают США, хотя на данный момент никаких конкретных ограничений по экономическому взаимодействию с Ираном нет. Ранее в Нью-Дели были вынужден дистанцироваться от сделок по углеводородом с Ираном, несмотря на то, что сама Индия крайне заинтересована в приобретении относительно дешёвой (в силу географической близости) иранской нефти.
Сегодня в Индии отмечают, что властям страны выгодно поддерживать Хасана Роухани на посту главы Ирана, так как его воспринимают как вполне умеренного политика, у которого «взвешенная позиция, в том числе и по вопросам границ Индии».
СМИ Индии дают понять, что взаимодействие с Ираном сегодня в процессе лавирования ещё и между подводными камнями американских интересов, важно для страны с точки зрения сдерживания соседнего Пакистана.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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