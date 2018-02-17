12:27 17 февраля
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Сближение Ирана и Индии?

Не успели в США обрадоваться тому, что Индия выразила интерес в отношении американских истребителей F-35 (даже палубных модификаций), и тому, что официальный Нью-Дели объявил о возможном расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, из индийской столицы приходят тревожные для США новости. Речь идёт о визите в Индию иранского президента Хасана Роухани - визите на фоне американских заявлений о готовности выйти из ядерной сделки по Ирану и о возвращении ряда антииранских санкций.

Как сообщают индийские СМИ, основной темой для переговоров между лидерами двумя стран становится экономическое сотрудничество. В частности, иранский лидер призвал премьер-министр Индии разрешить вопрос с закупками Индией иранской нефти, а также вопрос открытия представительств иранских финансовых организаций (банков) на индийской территории.

Сближение Ирана и Индии?



Против этого выступают США, хотя на данный момент никаких конкретных ограничений по экономическому взаимодействию с Ираном нет. Ранее в Нью-Дели были вынужден дистанцироваться от сделок по углеводородом с Ираном, несмотря на то, что сама Индия крайне заинтересована в приобретении относительно дешёвой (в силу географической близости) иранской нефти.

Сегодня в Индии отмечают, что властям страны выгодно поддерживать Хасана Роухани на посту главы Ирана, так как его воспринимают как вполне умеренного политика, у которого «взвешенная позиция, в том числе и по вопросам границ Индии».

СМИ Индии дают понять, что взаимодействие с Ираном сегодня в процессе лавирования ещё и между подводными камнями американских интересов, важно для страны с точки зрения сдерживания соседнего Пакистана.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Vard Сегодня, 09:37
    Похоже полярный лис подбирается к американским бандитам со всех сторон... и правильно... ведут себя так, что порядочные люди от них шарахаются и стараются объединиться, что бы вместе противостоять...
    Vard
    1. Anarchist Сегодня, 09:39
      Индусы набирают силу. Правда ведут дела как девушка с низкой социальной ответственностью, но всё-таки... Армия вооружается, а значит придётся с ними считаться.
      Anarchist
      1. Vard Сегодня, 09:49
        Ну почему как женщина... Они отстаивают свои интересы в первую очередь... и представляется что это хороший пример для подражания...
        Vard
        1. Rusland Сегодня, 10:03
          У меня складывается такое впечатление, что у Индии дела идут по принципу хотели как лучше, а получается как всегда.
          Rusland
      2. garnik Сегодня, 11:02
        Ничего опасного в этом нет. Они естественные союзники нам.А вот мы ведем не всегда корректно с ними, то Пакистан,то Китай, которые во врагах индусов числятся,да и нам они не могут быть союзниками.А желаем
        чтоб индусы безоговорочного покупали наше вооружения.
        Индия и Иран древнейшие государства без экспансионистской политики, с которыми надо дружить.
        garnik
      3. влад66 Сегодня, 11:43
        Цитата: Anarchist
        Индусы набирают силу. Правда ведут дела как девушка с низкой социальной ответственностью

        Здрав Будь Саша! drinks Ну тут так звезды совпали request Ирану надо санкции обходить,а Индии союзники против Китая нужны,хотя Иран с Китаем и не ругается нефть свою им продает и не парится. drinks
        влад66
        1. cniza Сегодня, 12:16
          И не только против Китая. drinks
          cniza
    2. МИХАН Сегодня, 09:58
      Не успели в США обрадоваться тому, что Индия выразила интерес в отношении американских истребителей F-35

      Многоходовочка работает..хе хе Браво Иран !
      Сейчас "товарищи из Израиля" набегут со своими фактами из вики..хе хе
      МИХАН
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:53
    Выстраивание добрососедских отношений только приветствуется в мире, как правило это взаимовыгодное сотрудничество и поддержка друг друга в политических вопросах.
    ul_vitalii
    1. Удав КАА Сегодня, 11:02
      Цитата: ul_vitalii
      Выстраивание добрососедских отношений только приветствуется в мире, как правило это взаимовыгодное сотрудничество и поддержка друг друга в политических вопросах.

      Привет, hi
      Против этого трудно что-либо возразить.
      Но по сути это еще и попытка Ирана уйти из "загона" американских санкций, продиктованных им на ухо Израилем.
      Во-вторых, гарантированные поставки углеводородов для растущей индийской промышленности -- не маловажный фактор укрепления их регионального лидерства.
      В-третьих, понимая, что КНР стоит за спиной Пакистана, индусам нужна альтернатива этому союзу. Пусть хотя бы на экономическом фланге. Ведь Штаты продают вооружение не только индусам, но и пакам. Они, когда дело касается прибыли , без комплексов. Единственное исключение -- Израиль.
      Так что, объективно, это взаимовыгодная сделка. Вопрос в цене и прижимистости бхай-бхаев. Понимая затруднительность положения персов, они будут "выматывать их на переговорах по центу"!
      Удав КАА
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 09:57
    Индии нужны новые каналы поставки ресурсов , а Ирану технологии и варианты поставок высокотехнологичной продукции при возможности новых санкций , а также "левый" сбыт своих энергоносителей в этом случае . Так , что вполне могут договорится , если американцы не возьмут Дели за горло ..
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
      hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      Так , что вполне могут договорится , если американцы не возьмут Дели за горло ..

      Зная США - можно "если" смело заменить на "когда" . wink
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
        Зная США - можно "если" смело заменить на "когда"
        В общем-то тоже так думаю , но всё жё индусы те ещё продуманы с тысячелетним опытом . Умеют стервецы в политике и торговле впихивать невпихуемое и обходные пути находить когда очень заинтересованы...Впрочем и персы не мальчики безусые...Та ещё парочка в общем.. laughing Доброе утро Павел hi
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          Виктор , лучше просто Паша , как в профиле и прописано . drinks Да , верно : друг друга стоят эти две державы . Просто за их борьбой по теме "кто кого перехитрозадит" вполне могут известные уши торчать . Залужные ведь тоже не совсем валенком огреты .
          bouncyhunter
          1. Logall Сегодня, 10:52
            Привет,
            Цитата: bouncyhunter
            просто Паша

            hi
            Индусы насмотрелись, как Китай тихой сапой... Вот и взяли на вооружение приём
            Цитата: bouncyhunter
            "кто кого перехитрозадит"

            Сложное сплетение, но с их йогой, а особенно - камасутрой, шикарно получится...
            Logall
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
              Саня , салют ! hi
              Цитата: Logall
              Индусы насмотрелись, как Китай тихой сапой...

              Далековато им до Китая .
              Цитата: Logall
              Сложное сплетение, но с их йогой, а особенно - камасутрой, шикарно получится...

              Как бы это не обернулось Комой-с-утра wink
              bouncyhunter
              1. Logall Сегодня, 11:08
                Цитата: bouncyhunter
                Как бы это не обернулось Комой-с-утра

                Как бы сзади себя не...? Интузиазм - дело такое, можно переусердствовать!
                Logall
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
                  Сами себя вполне могут отхитропопить . belay
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:19
                    Всем доброго времени! hi , там ещё те мудрецы с обеих сторон.
                    cniza
            2. сибиралт Сегодня, 12:06
              Если индусы договорятся с Ираном по нефти, то вся "сила сибири" уйдет в Китай. winked
              сибиралт
          2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:54
            Залужные ведь тоже не совсем валенком огреты
            Паш . они сильны но не всесильны , и все , кто это понимает стараются их перехитрозадить .
            могут известные уши торчать
            Последнее время склоняюсь к мысли о часто надуманной америанской вездесущности...Не тот уж цезарь , не тот...и очень от этого нервяки у него сильные..Ну раз уж Паша , тогда просто Витя.. drinks winked По соточке и в школу не пойдём ?.. laughing
            КВУ-НСвД
            1. Logall Сегодня, 11:04
              Цитата: КВУ-НСвД
              Не тот уж цезарь

              Нужно чтоб был тот!
              Где же ты, Брут?
              Logall
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:07
              Цитата: КВУ-НСвД
              Не тот уж цезарь , не тот...и очень от этого нервяки у него сильные..

              Те же мысли посещают , но эти "исключительные" так просто сдаваться не хотят - по принципу "тонешь сам - топи другого" . negative
              Цитата: КВУ-НСвД
              Ну раз уж Паша , тогда просто Витя..

              Принято ! bully
              Цитата: КВУ-НСвД
              По соточке и в школу не пойдём ?..

              Это запросто - лишь бы не спалили нас . lol
              bouncyhunter
              1. Logall Сегодня, 11:13
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: КВУ-НСвД
                По соточке и в школу не пойдём ?..
                Это запросто - лишь бы не спалили нас .

                Я всё вижу! Теперь меня либо убивать, либо с собой брать... Я конечно не индус, но на хвоста падать умею. Тем более, что харчами перебирать не буду, как индусы - хочу российской, хочу американской... Я хочу с друзьями!
                Logall
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
                  Дык Саня : кто ж против-то ? drinks
                  bouncyhunter
  4. Аскет Сегодня, 09:58
    Тут есть один интересный момент .1 ноября Минэнерго России и Министерство нефти Ирана подписали меморандум о поддержке проекта поставок газа из Ирана в Индию. Фактически речь идет об участии «Газпрома» в проекте строительства газопровода по дну Персидского залива, а также об участии российской компании в разработке газовых месторождений в Иране. Протяженность газопровода составит 1200 км.
    Москва и Тегеран подписали меморандум по поставкам газа из Ирана в Индию
    Если персы договорятся с индусами о расширении экономического сотрудничества. тогда этот меморандум о намерениях может превратиться в реальный проект. Планируется экспортировать газ в Индию из России т.н. своповым методом. Это обменная операция-наша страна будет поставлять газ на север Ирана, а в обмен Иран будет экспортировать свой газ в Индию по новому трубопроводу (возможно, тех месторождений, в разработке которых будет участвовать «Газпром»).

    ссылка
    Поэтому снятие санкций с Ирана и укрепление сотрудничества Ирана и Индии дает нам определенные преференции,в том числе
    направляя иранский газ в Индию, «Газпром» снижает вероятность выхода иранского топлива на европейский рынок.

    Аскет
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:14
    Против кого дружим? Вот ведь новая головная боль америкосам wassat
    Горный стрелок
  6. Громобой Сегодня, 10:18
    Ирану подольше бы оставаться в изоляции,т.к. если он потащит свой газок в Европу,то это серьёзно подвинет Газпром.Ну,это конечно моё мнение.
    Громобой
  7. Livonetc Сегодня, 12:16
    Цитата: Громобой
    Ирану подольше бы оставаться в изоляции,т.к. если он потащит свой газок в Европу,то это серьёзно подвинет Газпром.Ну,это конечно моё мнение.

    Ничего страшного.
    Газпром подвижнее станет.
    Самый главный успех постсоветской России, что научились договариваться и взаимодействовать с любыми партнерами.
    Livonetc
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