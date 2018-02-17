12:34 17 февраля
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Саакашвили в интервью австрийскому СМИ: Украина - мафиозное, олигархическое государство

Бывший губернатор Одесской области, оказавшись в Европе, стал настоящим ньюймейкером в отношении событий, происходящих на Украине. При этом Саакашвили охотно приглашают для интервью европейские средства массовой информации, для читателей (зрителей) которых заявления выдворенного с территории Украины политика часто становятся откровением.

Так, в интервью австрийскому изданию Die Presse Михаил Саакашвили сообщил о том, что Украина близка к развалу. По словам бывшего главы Одесской областной госадминистрации, Украину «разрывают на части олигархические войны». Олигархи, по словам Саакашвили, подпитывают сепаратистские настроения в регионах, пытаясь заручиться поддержкой той или иной региональной группы.

Главными украинскими олигархами Саакашвили назвал Рината Ахметова и действующего президента Украины Петра Порошенко. Само украинское государство экс-президент Грузии в интервью австрийскому СМИ провозгласил мафиозным.


Саакашвили в интервью австрийскому СМИ: Украина - мафиозное, олигархическое государство


Саакашвили:
70% всей украинской экономики сосредоточены в руках семи олигархов. Некоторые из них вообще содержат свои армии, которые вносят в общество нестабильность.


Из материала:
Это ведёт к тому, что восток и юг страны экономически гибнут, на Буковине и в Закарпатье растут сепаратистские настроения.


В своём интервью Саакашвили заявил, что Австрия пользуется популярностью у олигархов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 10:03
    Саакашвили в интервью австрийскому СМИ: Украина - мафиозное, олигархическое государство
    Конечно. Так и есть. И только такое государство могло дать гражданство и сделать губернатором ушлёпка, приказавшего обстреливать из "градов" спящий Цхинвал.
    Саакашвили отрабатывает деньги одних олигархов, в борьбе с другими. Но хочется признаться делает он это очень хорошо, сложно найти ещё аналог такому клоуну.
    Чёрный
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:08
      Правильно пусть всю правду выложит про Укропию , хоть таким макаром откроет глаза Европе на происходящее там yesПускай грызутся Петя и Миша angry
      Spartanez300
      1. МИХАН Сегодня, 10:11
        Что то затошнило меня после прочтения статьи..Петя и Миша -два клоуна госдеповских! Кого они разыгрывают ?
        МИХАН
        1. Tusv Сегодня, 10:20
          Цитата: МИХАН
          Петя и Миша -два клоуна госдеповских!

          Говорят, что в Йеле были не разлейвода. Но! Чтобы Мишико победил Петро, нужно сожрать вагон галстуков. А тут Вада такой допинг запретил. Так что Петро ляксеевич спокойно разминается красненьким и потирает руки
          Tusv
          1. Тралл Сегодня, 11:15
            Журналист DW утопил Мишу:
            Тралл
            1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:30
              Не могу понять...
              Это традиция уже такая?
              До конца срока совсем немного же осталось - выберите другого, спокойно, без закидонов.
              Нет, надо выйти на улицу и тратить время на раскачивание лодки в которой сам же и сидишь.
              Дмитрий Беловецкий
          2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:29
            Д-а-а...-Украина -это нечто.
            Беглый грузинский преступник, делает майдан.
            Дмитрий Беловецкий
        2. 210окв Сегодня, 10:27
          Я вот знаете что скажу..Этот чел любит только себя.Нагадил на свою Родину,отказался от гражданства.Теперь гадить тем кто ему предоставил ВСЕ.Вот взять нас,кто критикует власть в нашей стране.Я никогда не назову свою Россию теми словами как Мишка обозвал Украину.Хотя считаю что нами правят воры и олигархи.
          Цитата: МИХАН
          Что то затошнило меня после прочтения статьи..Петя и Миша -два клоуна госдеповских! Кого они разыгрывают ?
          210окв
          1. МИХАН Сегодня, 10:47
            Цитата: 210окв
            Я вот знаете что скажу..Этот чел любит только себя.Нагадил на свою Родину,отказался от гражданства.Теперь гадить тем кто ему предоставил ВСЕ.Вот взять нас,кто критикует власть в нашей стране.Я никогда не назову свою Россию теми словами как Мишка обозвал Украину.Хотя считаю что нами правят воры и олигархи.

            А я вам так отвечу Дмитрий , запад готовит уже давно этаких "космополитов" у которых ни Родины ни чести ни совести нет ..куда прикажут за бабки туды и рвутся и гражданство меняют как перчатки..А самое главное кровь и смуту сеют..! hi
            Таких и в России много "закладок" ..Которые ждут своего часа, как и на сайте нашем.. soldier
            МИХАН
            1. Тралл Сегодня, 11:04
              Такие как Михо были всегда. И заканчивали они свою жизнь в одиночестве, нищете и болезнях, презираемыми даже теми ради кого они предавали своих друзей.
              Тралл
          2. Балу Сегодня, 11:58
            Цитата: 210окв
            Я вот знаете что скажу..Этот чел любит только себя.Нагадил на свою Родину,отказался от гражданства.Теперь гадить тем кто ему предоставил ВСЕ.Вот взять нас,кто критикует власть в нашей стране.Я никогда не назову свою Россию теми словами как Мишка обозвал Украину.Хотя считаю что нами правят воры и олигархи.
            Цитата: МИХАН
            Что то затошнило меня после прочтения статьи..Петя и Миша -два клоуна госдеповских! Кого они разыгрывают ?

            Это крыса, которую фашингтонские макаки натравили на других непослушных крыс.
            Балу
    2. Hanokem Сегодня, 11:28
      Миша- это на сегодняшний день единственный шанс Украины на достойное будущее
      Hanokem
      1. Тралл Сегодня, 11:34
        Цитата: Hanokem
        Миша- это на сегодняшний день единственный шанс Украины на достойное будущее

        Если Вы на самом деле так думаете, то пригласите его ещё и в Израиль. Пусть Михаэль разберётся и с вашими барыгами wassat
        Тралл
      2. влад66 Сегодня, 11:38
        Цитата: Hanokem
        Миша- это на сегодняшний день единственный шанс Украины на достойное будущее

        Браво laughing laughing good Вы сделали мне день! good
        Если ваше счастье сбудется,где ожидать таких залпов belay В Донецке?Луганске?В Крыму?И что последует в ответ?Не догадываетесь. request
        влад66
        1. cniza Сегодня, 12:02
          Влад, drinks боюсь что никто не знает , что будет с Украиной , но нам этот хаос под боком мешает больше всех.
          cniza
    3. сибиралт Сегодня, 11:58
      На фото Мишико показывает справку об освобождении что ли?
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 12:27
        Цитата: сибиралт
        На фото Мишико показывает справку об освобождении что ли?

        Лицензию на право работы в квартале красных фонарей Амстердама smile
        Тралл
  2. ul_vitalii Сегодня, 10:08
    Удивительный пример, когда мы видим, что зараза к заразе не пристает и паразитирует в сторонке, независимо друг от друга.
    ul_vitalii
    1. ротмистр Сегодня, 10:37
      Спасибо Миша, не побоялся правду сказать про Петю. Дай тебе господь удачу, что бы ты стал президентом Украины. Может поможешь вернуть России русские земли, которые большевики подарили украинским националистам.
      ротмистр
      1. 210окв Сегодня, 10:44
        Да,"опыт"у него есть...
        Цитата: ротмистр
        Спасибо Миша, не побоялся правду сказать про Петю. Дай тебе господь удачу, что бы ты стал президентом Украины. Может поможешь вернуть России русские земли, которые большевики подарили украинским националистам.
        210окв
  3. Андрей К Сегодня, 10:08
    Саакашвили
    ...Украина - мафиозное, олигархическое государство...

    Вывода два:
    1. Саакашвили хамелеон, сам немало приложивший к становлению такого "государства".
    2. В/на б/у украинская забава "моя хата с краю" заразна - сукашвили заразился и ощущает себя непричастным к этой помойке.
    ...70% всей украинской экономики сосредоточены в руках семи олигархов. Некоторые из них вообще содержат свои армии, которые вносят в общество нестабильность...

    Мишико хотел стать восьмым и прибрать оставшиеся 30%, но не срослось. Семь первых пожадничали.
    Андрей К
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
      Андрей , привет ! hi Слова Саакашвайна ничего нового не внесли : это и раньше было очевидно . Может , не всем в Гейропе ? Так Мишико решил своим авторитетным кваканьем донести это ? ЦРУли и ГосДеп уже определились с тем , на кого ставят ? wink
      bouncyhunter
      1. Андрей К Сегодня, 10:39
        Будь здрав Паша hi
        ...Слова Саакашвайна ничего нового не внесли : это и раньше было очевидно . Может , не всем в Гейропе ?...

        Гейропе ни любитель галстуков, ни борцун с "оккупантами" вааашпе не нужны. Они вынуждены терпеть эту клоунаду, потому как дядька-режиссёр может такое же шапито и у них устроить.
        Андрей К
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
          Это точно . Вот я всё лелею мечту , что в самой Матрасии случится цветной майдан ... feel
          bouncyhunter
          1. Андрей К Сегодня, 11:04
            Цитата: bouncyhunter
            ...Это точно . Вот я всё лелею мечту , что в самой Матрасии случится цветной майдан...

            Если там "цветник" распустится, будет просто жесть.
            В этот "плавильный котёл", как они сами себя называют - впихнуто невпихуемое. Рядом находятся презираемые цветные - афроамериканцы, мексиканцы с одной стороны и белый сброд, как мне кажется с передаваемыми на генном уровне, маниакальными наклонностями.
            Рванёт не по-детски.
            Андрей К
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: Андрей К
              Рванёт не по-детски.

              Вот в этом ни малейших сомнений .
              Цитата: Андрей К
              "плавильный котёл"

              Любой котёл при неправильном обслуживании может рвануть . А если ещё в нём заблокировать предохранительный клапан ... soldier
              bouncyhunter
  4. askort154 Сегодня, 10:11
    Что парадоксально, к этому сумасброду западные СМИ больше "прислушаются", чем к нашим многолетним стенаниям по поводу истинного положения на Украине.
    askort154
  5. samarin1969 Сегодня, 10:11
    Скоро мы узнаем много интересного про "голландскую мафию". wink
    samarin1969
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:36
      Это точно, вот улицу зелёных фонарей освоит, отгребёт по полной, тогда и займётся голландским правительством. smile
      ul_vitalii
  6. Alekseits Сегодня, 10:15
    И я ему верю, почему-то. yes
    Alekseits
  7. МИХАН Сегодня, 10:16
    Цирк и только , а ограбление Украины продолжается ..Я прав Беня ?
    МИХАН
    1. ё-моё Сегодня, 10:23
      когда тебя убивают, бывает очень больно ... .
      ё-моё
  8. taiga2018 Сегодня, 10:16
    возможно простые жители Европы и не знали всех этих подробностей и для них это является откровением,но так называемые элиты прекрасно осведомлены и вполне довольны таким положением дел на Украине...
    taiga2018
  9. ё-моё Сегодня, 10:21
    Эк торкнуло-то ! Обкурился Миша али мухоморов сушёных наелси ! Такую "страшную военную " тайну выдал об украинськом недогосударстве !? Не миша он, а Мальчиш-плохиш .... , как вариант - Павлик Морозов-Саакашвили(по-матери).
    ё-моё
  10. avt Сегодня, 10:24
    Увах! Что случилась Э!? Такое в слух озвучивать bully
    avt
  11. Аскет Сегодня, 10:32
    Это пшекам свинью подложили в виде этого клоуна-галстукоеда,маленькая подляна за антибандеровский закон.Шоу продолжается!
    Аскет
  12. loginovich Сегодня, 11:02
    70% всей украинской экономики сосредоточены в руках семи олигархов. Некоторые из них вообще содержат свои армии, которые вносят в общество нестабильность.
    Это ведёт к тому, что восток и юг страны экономически гибнут, на Буковине и в Закарпатье растут сепаратистские настроения.

    Замени Буковину и Закарпатье на Кавказ и точная калька с РФ.
    loginovich
  13. APASUS Сегодня, 11:52
    По мне так в ЕС устали от Украины,устали от регресса.Вот по этой причине в ЕС стало меньше упоминаний о происходящем в Украине ,в СМИ и на высшем уровне.Но накал политических страстей нужно систематически поддерживать и по этому был использован Саакашвили ,именно использован для подачи новостей ,а не тупо грохнут в подворотне ,очередным захистником.
    APASUS
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