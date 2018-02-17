Саакашвили в интервью австрийскому СМИ: Украина - мафиозное, олигархическое государство

70% всей украинской экономики сосредоточены в руках семи олигархов. Некоторые из них вообще содержат свои армии, которые вносят в общество нестабильность.

Это ведёт к тому, что восток и юг страны экономически гибнут, на Буковине и в Закарпатье растут сепаратистские настроения.