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Саакашвили в интервью австрийскому СМИ: Украина - мафиозное, олигархическое государство
Бывший губернатор Одесской области, оказавшись в Европе, стал настоящим ньюймейкером в отношении событий, происходящих на Украине. При этом Саакашвили охотно приглашают для интервью европейские средства массовой информации, для читателей (зрителей) которых заявления выдворенного с территории Украины политика часто становятся откровением.
Так, в интервью австрийскому изданию Die Presse Михаил Саакашвили сообщил о том, что Украина близка к развалу. По словам бывшего главы Одесской областной госадминистрации, Украину «разрывают на части олигархические войны». Олигархи, по словам Саакашвили, подпитывают сепаратистские настроения в регионах, пытаясь заручиться поддержкой той или иной региональной группы.
Главными украинскими олигархами Саакашвили назвал Рината Ахметова и действующего президента Украины Петра Порошенко. Само украинское государство экс-президент Грузии в интервью австрийскому СМИ провозгласил мафиозным.
Саакашвили:
Из материала:
В своём интервью Саакашвили заявил, что Австрия пользуется популярностью у олигархов.
Так, в интервью австрийскому изданию Die Presse Михаил Саакашвили сообщил о том, что Украина близка к развалу. По словам бывшего главы Одесской областной госадминистрации, Украину «разрывают на части олигархические войны». Олигархи, по словам Саакашвили, подпитывают сепаратистские настроения в регионах, пытаясь заручиться поддержкой той или иной региональной группы.
Главными украинскими олигархами Саакашвили назвал Рината Ахметова и действующего президента Украины Петра Порошенко. Само украинское государство экс-президент Грузии в интервью австрийскому СМИ провозгласил мафиозным.
Саакашвили:
70% всей украинской экономики сосредоточены в руках семи олигархов. Некоторые из них вообще содержат свои армии, которые вносят в общество нестабильность.
Из материала:
Это ведёт к тому, что восток и юг страны экономически гибнут, на Буковине и в Закарпатье растут сепаратистские настроения.
В своём интервью Саакашвили заявил, что Австрия пользуется популярностью у олигархов.
Использованы фотографии: Фейсбук
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