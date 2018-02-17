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"Вертолёты России" создают 300-килограммовый беспилотник по проекту "Торос"
Сайт госзакупок содержит заметку, которая говорит о разработке в конструкторском бюро холдинга «Вертолёты России» нового беспилотного летательного средства. КБ «ВР-Технологии» провело комплексные исследования и даже определило облик нового БПЛА-вертолёта. Лётный прототип будет создан на ростовском предприятии «Роствертол».
Речь идёт о беспилотном летательном аппарате вертолётного типа, имеющем массу около 300 кг. При этом сообщается о том, что этот БПЛА будет способен нести полезную нагрузку массой до 70 кг.
Отмечается, что до середины текущего года конструкторы «ВР-Технологии» проведут экспериментальные исследования двигателя перспективного вертолёта-беспилотника «на земле». Также планируется изучить работу трансмиссии и несущей системы. Комплекс исследований и создания нового беспилотного летательного средства обозначается кодовым названием «Торос».
В материале говорится о том, что лётные испытания БПЛА завершатся до конца января 2019-го.
Указана и общая стоимость работ. Она составляет около 395 млн рублей.
Что конструкторы ожидают от новой машины? – Продолжительность полёта до 6 часов, радиус – не менее 150 км, максимальную скорость полёта – около 180 км/ч. При этом заявлено, что беспилотник должен быть всепогодным и способным действовать как над равниной, так и над пересечённостью местностью.
Речь идёт о беспилотном летательном аппарате вертолётного типа, имеющем массу около 300 кг. При этом сообщается о том, что этот БПЛА будет способен нести полезную нагрузку массой до 70 кг.
Отмечается, что до середины текущего года конструкторы «ВР-Технологии» проведут экспериментальные исследования двигателя перспективного вертолёта-беспилотника «на земле». Также планируется изучить работу трансмиссии и несущей системы. Комплекс исследований и создания нового беспилотного летательного средства обозначается кодовым названием «Торос».
В материале говорится о том, что лётные испытания БПЛА завершатся до конца января 2019-го.
Указана и общая стоимость работ. Она составляет около 395 млн рублей.
Что конструкторы ожидают от новой машины? – Продолжительность полёта до 6 часов, радиус – не менее 150 км, максимальную скорость полёта – около 180 км/ч. При этом заявлено, что беспилотник должен быть всепогодным и способным действовать как над равниной, так и над пересечённостью местностью.
Использованы фотографии: Вертолёты России
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