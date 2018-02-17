12:28 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Вертолёты России" создают 300-килограммовый беспилотник по проекту "Торос"

Сайт госзакупок содержит заметку, которая говорит о разработке в конструкторском бюро холдинга «Вертолёты России» нового беспилотного летательного средства. КБ «ВР-Технологии» провело комплексные исследования и даже определило облик нового БПЛА-вертолёта. Лётный прототип будет создан на ростовском предприятии «Роствертол».

Речь идёт о беспилотном летательном аппарате вертолётного типа, имеющем массу около 300 кг. При этом сообщается о том, что этот БПЛА будет способен нести полезную нагрузку массой до 70 кг.

Отмечается, что до середины текущего года конструкторы «ВР-Технологии» проведут экспериментальные исследования двигателя перспективного вертолёта-беспилотника «на земле». Также планируется изучить работу трансмиссии и несущей системы. Комплекс исследований и создания нового беспилотного летательного средства обозначается кодовым названием «Торос».


"Вертолёты России" создают 300-килограммовый беспилотник по проекту "Торос"


В материале говорится о том, что лётные испытания БПЛА завершатся до конца января 2019-го.

Указана и общая стоимость работ. Она составляет около 395 млн рублей.

Что конструкторы ожидают от новой машины? – Продолжительность полёта до 6 часов, радиус – не менее 150 км, максимальную скорость полёта – около 180 км/ч. При этом заявлено, что беспилотник должен быть всепогодным и способным действовать как над равниной, так и над пересечённостью местностью.

Использованы фотографии: Вертолёты России
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 10:28
    Слишком легкий дрон и полезной нагрузки мало . За такие деньги могли бы что нибудь серьезнее создать .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 10:30
      Ну,другого потяжелее пока нет.А очень нужен.Если есть кому и и на какие деньги,то почему бы и не сделать.
      Цитата: Spartanez300
      Слишком легкий дрон и полезной нагрузки мало . За такие деньги могли бы что нибудь серьезнее создать .
      210окв
      1. Тикси-3 Сегодня, 10:36
        Цитата: 210окв
        А очень нужен

        кому?
        Цитата: 210окв
        и на какие деньги

        главное если только на частные....тогда хоть звезду смерти!!
        Тикси-3
        1. Logall Сегодня, 10:39
          Прогресс движется, скоро на поле боя будут выходить исключительно роботы... А люди будут смотреть это действо в прямом эфире с собственных роботов журналистов...
          Так и до жён-роботов дойдёт!
          Logall
          1. Андрей К Сегодня, 10:45
            Logall hi laughing
            ...Прогресс движется...
            ...Так и до жён-роботов дойдёт!...

            Свят-свят.
            Мне наши, живые матрёшки нравятся yes
            Андрей К
            1. Logall Сегодня, 10:58
              Приветствую hi
              Цитата: Андрей К
              наши, живые матрёшки нравятся

              А кто же спорит?! Но извращенцев хватает...
              Всего должно быть в меру! И прогресс тому не исключение.
              Logall
              1. Андрей К Сегодня, 11:11
                Logall
                ...Но извращенцев хватает...

                Боязно однако belay
                Критическая масса любителей механических жён, может поставить любителей "матрёшек" в разряд извращенцев laughing
                Андрей К
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
                  "Выпивку , погоду и женщину не заменишь "чем-то похожим" ." (с) Р.Хайнлайн
                  bouncyhunter
                2. Logall Сегодня, 11:19
                  Цитата: Андрей К
                  поставить любителей "матрёшек" в разряд извращенцев

                  Logall
          2. Svarog Сегодня, 11:22
            Цитата: Logall
            Так и до жён-роботов дойдёт!

            Уже дошло http://robot.jofo.me/index.php?id=552295&sect
            ion=blog&tp=view
            Svarog
        2. 210окв Сегодня, 11:07
          Кому?Армии,гражданским службам.Да и хотя бы просто ради опыта..Коего в создании подобных машин у нас мало.
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: 210окв
          А очень нужен

          кому?
          Цитата: 210окв
          и на какие деньги

          главное если только на частные....тогда хоть звезду смерти!!
          210окв
    2. Охотовед 2 Сегодня, 10:48
      Цитата: Spartanez300
      Слишком легкий дрон и полезной нагрузки мало . За такие деньги могли бы что нибудь серьезнее создать .

      Мне думается - Вы не правы! В своей нише, масса, радиус, полезная нагрузка - вполне достойный экземпляр, может получиться. Да и 70кг - совсем не мало, аппаратуру слежения (дневную, ночную, ИК) навесить можно. Да и если как ударный использоваться будет (о чем в статье, кстати не слова) то и пару ПТУРов утянет.
      Ну а деньги???, а что у нас есть из недорогих разработок? Кушать все хотят, к сожалению за чужой счёт! yes
      Охотовед 2
      1. Лопатов Сегодня, 11:29
        Цитата: Охотовед 2
        Да и 70кг - совсем не мало

        В два раза больше, чем у самого популярного в мире "австрийца" S-100 Camcopter
        Лопатов
    3. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 10:52
      Как уже у нас п...ят бабки, извините других слов нет! Серьезная компания собирает какую то хрень с оч. маленькой полезной нагрузкой за почти пол лярда!!! У нас в Авиамодельном кружке ребята 10лет собирают модели бесплатно с нагрузкой 10кг!
      ALEX_SHTURMAN
      1. Лопатов Сегодня, 11:26
        Цитата: ALEX_SHTURMAN
        У нас в Авиамодельном кружке ребята 10лет собирают модели бесплатно с нагрузкой 10кг!

        8)))))
        Полезная нагрузка полезной нагрузке рознь.
        На настоящих БПЛА не из авиамодельного кружка полезная нагрузка имеет свойство жрать электроэнергию, как не в себе... И вот именно это является основной проблемой

        И вообще, надоели эти сказки про авиамодельный кружок...



        Цитата: ALEX_SHTURMAN
        Как уже у нас п...ят бабки, извините других слов нет! Серьезная компания собирает какую то хрень с оч. маленькой полезной нагрузкой за почти пол лярда!!!

        Двигатель. Читать статью всё таки стоит перед тем, как постить.

        Когда они же сделали БПЛА вертолётного типа с такой же полезной и с импортным дизелем тут на сайте все просто в истерике заходились "а как же импортозамещение"
        Решили разрабатывать свой- опять истерика "за разработку двигателя приходится, о ужас, платить деньги, воровство, воровство, воровство...Они обязаны сделать его бесплатно, найдя материалы для него на местной свалке..."

        Предложите своему "авиамодельному кружку" создать с нуля вертолётный двигатель в 200 лошадей. Бесплатно. 8)))))))))))))))))))
        Лопатов
        1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:40
          Можете смеятся сколько угодно, что вы собираетесь размещать на нем 70кг всего. Какой у него радиус действия? Истерики никакой нет, деньги нужно давать в нужные руки тем кто действительно что то делает, а то только воруют. У всех уже беспилотники есть и у Турков и у Ирана, а наши что сделали? Если бы у нас были беспилотники не пришлось бы пилотов в этой гребанной Сирии терять. У израиля лицензию купили за несколько миллиардов! Почему эти деньги не вложить в свои разработки?!
          ALEX_SHTURMAN
          1. Галеон Сегодня, 12:01
            Цитата: ALEX_SHTURMAN
            Истерики никакой нет, деньги нужно давать в нужные руки

            У Юрки Сердюкова в "Вертолетах России" самые нужные руки, ага.
            Галеон
          2. Лопатов Сегодня, 12:03
            Цитата: ALEX_SHTURMAN
            Можете смеятся сколько угодно, что вы собираетесь размещать на нем 70кг всего.

            Весь список будет просто огромен 8)))
            Навскидку для артиллерии.
            -- БПЛА-корректировщик с оптикой день/ночь и дальней системой подсветки целей для УАС
            -- БПЛА-носитель станции тепловой разведки "Пенициллина"- контрбатарейная борьба
            -- БПЛА-носитель РЛС определения координат стреляющего орудия -контрбатарейная, пристрелка
            -- БПЛА-носитель станции разведки наземных движущихся целей
            -- БПЛА- носитель станции радиотехнической разведки
            -- БПЛА для 3D картографирования
            Лопатов
            1. Dikson Сегодня, 12:19
              да-да.. и Стечкина с восемнадцатью обоймами... а время полётное у него 20 минут? взлёт-посадка на глазах у довольных собой отцов - командиров?.. или у нас уже нормальные аккумуляторы разработали? Или там кроме шильдика ничего Российского нет?
              Dikson
        2. oldseaman1957 Сегодня, 12:15
          Цитата: Лопатов
          Предложите своему "авиамодельному кружку" создать с нуля вертолётный двигатель в 200 лошадей. Бесплатно.
          - Потрындеть с дивану каждый могёт. А тут на простого коня столько мозгов ушло...
          oldseaman1957
    4. kenig1 Сегодня, 11:28
      Сегмент разный должен быть.
      kenig1
    5. сибиралт Сегодня, 11:43
      Будет в Подмосковье нарушителей ПДД на камеру снимать. На штрафах и окупится. winked
      сибиралт
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
    Речь идёт о беспилотном летательном аппарате вертолётного типа, имеющем массу около 300 кг. При этом сообщается о том, что этот БПЛА будет способен нести полезную нагрузку массой до 70 кг.
    Продолжительность полёта до 6 часов, радиус – не менее 150 км, максимальную скорость полёта – около 180 км/ч.
    И каково его практическое предназначение ? Габаритный , с небольшим радиусом , с небольшой нагрузкой , априори наверно дороже самолётных конкурентов с похожими характеристиками....Как разведчик ? слишком дорог и габаритен , самолётные аналоги проще и дешевле .. Как доставщик грузов к передовой ? мало груза и берёт и опять же очень заметен ...В общем предполагаемую нишу хотелось бы знать .
    КВУ-НСвД
    1. Аскет Сегодня, 10:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      В общем предполагаемую нишу хотелось бы знать .


      Наверное для мониторинга и контроля,дорожной обстановки например,всяко дешевле в моточасах чем пилотируемый вертолет. Для войсковых задач и борьбы с антитеррором данный пепелац не годится ИМХО
      Аскет
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:57
        Для войсковых задач и борьбы с антитеррором данный пепелац не годится ИМХО
        На гражданке конечно применение найдётся , не зря же разработи ведут
        КВУ-НСвД
      2. Лопатов Сегодня, 11:14
        Цитата: Аскет
        Для войсковых задач и борьбы с антитеррором данный пепелац не годится ИМХО

        Ещё как годится. "Ниша" просто огромная. РЛС, оптика, станции радиотехнической разведки...
        Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 11:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Габаритный

      Не такой уж габаритный. Вот так выглядит 350-кг. "китаец" SVU-200

      Цитата: КВУ-НСвД
      И каково его практическое предназначение ?

      Для БПЛА самолётного типа с такой полезной нагрузкой нужен аэродром
      Лопатов
    3. Галеон Сегодня, 12:05
      Подождем немного - рекламщики нишу сформулируют.
      Тут же как: жили ВКС и жили, и не знали, что им крайне необходима такая вроде бы ни к чему не годная гравицапа. Пока грамотные люди не пришли и не объяснили.
      Галеон
  3. Rusland Сегодня, 10:43
    Для изыскательских работ дорого, значит под конкретные задачи и условия.
    Rusland
  4. askort154 Сегодня, 10:53
    Spartanez300....Слишком легкий дрон и полезной нагрузки мало . За такие деньги могли бы что нибудь серьезнее создать .

    Страшно подумать, сколько бы дронов получилось, если порезать яхты "абромовичей". belay
    askort154
    1. МИХАН Сегодня, 11:09
      Цитата: askort154
      Страшно подумать, сколько бы дронов получилось, если порезать яхты "абромовичей"

      Абрамович свои акции в России сливать начал ..Чует , что под него и таких как он плотно копать начали ! В Лондоне , США и Израиле многие сидят и трясутся ..некоторые уже просятся назад, готовы все отдать , лишь бы простили.. negative Русские дроны будут мочить избирательно , с интеллектуальной составляющей ..Думаете фантастика ? Увы нет, такие разработки еще во времена СССР фундамент заложен был.. soldier
      МИХАН
  5. МИХАН Сегодня, 11:02
    Речь идёт о беспилотном летательном аппарате вертолётного типа, имеющем массу около 300 кг.

    Идет работа мужики и думаю много чего просто скрывают от "наших любопытных" СМИ ..Секретность у нас русских всегда была на высшем уровне и часто нас это спасало в истории нашей многострадальной..
    МИХАН
    1. askort154 Сегодня, 11:09
      МИХАН.....Секретность у нас русских всегда была на высшем уровне...

      Да уж. Из-за "высшей" русской секретности, в деревнях мужики были однолюбами. Потому как , если "сходишь" к соседке, утром вся деревня знала. wink
      askort154
  6. faiver Сегодня, 11:08
    нехай делают...
    faiver
  7. loginovich Сегодня, 11:39
    Двигатель то под вундервафлю есть:? Или будет как ПАК - вот поставим новый двигатель и тогда ...
    Неужели не понятно без нового двигателя ни каких новых летательных аппаратов создать нельзя.Это касается и наземной и водной техники.
    loginovich
  8. Dikson Сегодня, 12:14
    Это - кружок юных техников, а не серьёзная разработка.. очередная порция пыли в глаза и распил денег.. Видел такое неоднократно - когда одну и ту же радиоуправляемую модельку из кружка пионеров возят по выставкам и ярмаркам, в надежде найти тупого заказчика и заработать денег на детском конструкторе.. Дело Сколково живёт и процветает.. Конструкторы ЛЕГО умеют больше.. Китайские игрушки умеют больше..
    Dikson
Картина дня