Турция стремительно захватывает провинцию Идлиб

Турецкие вооруженные силы продолжают войсковую операцию в сирийском кантоне Африн. По заявлению местных СМИ, в ходе недавних боев было убито по меньше мере 40 курдов. Всего же с начала операции "Оливковая ветвь" турки так или иначе убили до 1,5 тысяч курдских бойцов.



Поступают сообщения о том, что Отряды народной самообороны курдов заключили соглашение с сирийской армией. Согласно нему, правительственные силы Дамаска могут войти на территорию кантона. Однако, данное сообщение пока не подтверждается ни одной из сторон.



Тем временем, Турция наращивает свои силы в провинции Идлиб. По всей линии соприкосновения Сирийской Свободной Армии с армией Асада турки организовывают "наблюдательные посты", которые представляют из себя хорошо укрепленные долговременные огневые точки. Таким образом Анкара намерена воспрепятствовать продвижению сирийской армии вглубь провинции.











