12:31 17 февраля

Турция стремительно захватывает провинцию Идлиб

Турецкие вооруженные силы продолжают войсковую операцию в сирийском кантоне Африн. По заявлению местных СМИ, в ходе недавних боев было убито по меньше мере 40 курдов. Всего же с начала операции "Оливковая ветвь" турки так или иначе убили до 1,5 тысяч курдских бойцов.

Поступают сообщения о том, что Отряды народной самообороны курдов заключили соглашение с сирийской армией. Согласно нему, правительственные силы Дамаска могут войти на территорию кантона. Однако, данное сообщение пока не подтверждается ни одной из сторон.

Тем временем, Турция наращивает свои силы в провинции Идлиб. По всей линии соприкосновения Сирийской Свободной Армии с армией Асада турки организовывают "наблюдательные посты", которые представляют из себя хорошо укрепленные долговременные огневые точки. Таким образом Анкара намерена воспрепятствовать продвижению сирийской армии вглубь провинции.




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Комментарии 1

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  1. Декларант Сегодня, 11:45
    Везде "полосатый" след. А уж под Хаммой, полосятиной так и несёт.
    Декларант
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