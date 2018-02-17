12:30 17 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Вашингтон угрожает Азербайджану за военно-технические контракты с Россией

Американская администрация заявила о том, что её «крайне беспокоят» азербайджанские контакты с Российской Федерацией в рамках военно-технического сотрудничества. Азербайджанский портал AZE.az сообщает, что из Госдепа в Баку пришло письмо с предупреждением. Предупреждение касается сделок с российскими оборонными предприятиями, находящимися под американскими санкциями.

В том же материале говорится о предупреждении (а фактически – о прямом давлении) со стороны США не только Азербайджан, но и на ряд других стран, сотрудничающих с Россией в военно-технической отрасли. Речь идёт об Армении, Вьетнаме и Индии. В частности, индийские партнёры США также получили ноту от Госдепа, в которой напоминается, что американские власти «пристально следят за странами, которые контактируют с российскими компаниями из санкционного списка».

Вашингтон угрожает Азербайджану за военно-технические контракты с Россией



По сути, речь идёт о явных намерениях США перехватить российский рынок экспорта вооружений. Для этого давление оказывается даже на те страны, которые ни де-юре, ни де-факто не поддерживают антироссийские санкционные меры, предпринимаемые Штатами для продвижения своей военной продукции.

Азербайджанский портал приводит комментарий профессора Академии военных наук Вадима Козюлина:
Это традиционное для США стремление заставить мир жить по американским законам, соблюдать американское законодательство. Американцы подобным образом ведут нечестную конкуренцию и выдавливают Россию с рынка вооружений.


Напомним, что некоторое время назад Россия в рамках ранее заключенного контракта поставила Азербайджану несколько единиц военной техники, включая бронетранспортёры.

Использованы фотографии: МО Азербайджана
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 11:43
    "Честная конкуренция"ничего не скажешь..
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
      Озверела мерикатосия в конец! angry
      a.s.zzz888
      1. МИХАН Сегодня, 11:50
        Очень странно , там вроде Израиль "друганы" Азербайджана ? Хотя понятно , Турция там еще пасется.. Интересная ситуация получается мужики!
        Это традиционное для США стремление заставить мир жить по американским законам, соблюдать американское законодательство. Американцы подобным образом ведут нечестную конкуренцию и выдавливают Россию с рынка вооружений.

        Ну спасибо Азербайджан ! Теперь вам еще 100 танков поставим..хе хе
        МИХАН
        1. onix757 Сегодня, 11:53
          Ну спасибо Азербайджан ! Теперь вам еще 100 танков поставим..хе хе

          Армяне спасибо скажут, когда их на гусеницы этих танков наматывать будут.
          onix757
      2. cniza Сегодня, 11:50
        Просто маски отброшены в сторону , так было всегда.
        cniza
        1. тол100в Сегодня, 12:02
          Цитата: cniza
          Просто маски отброшены в сторону , так было всегда.

          Они увидели свою безнаказанность и охамели совсем! Пора давать жесткую сдачу!
          тол100в
          1. cniza Сегодня, 12:10
            Это они пытаются устроить нам полную блокаду , ну - ну.
            cniza
    2. Охотовед 2 Сегодня, 11:48
      wassat Предлагаю Тоже - поугрожать кому нибудь! Например - Эскимосам! Чтоб брали копья, только в России, у братьев Чукчей! А иначе..... кирдык! И обязательно эту новость на ВО разместите! Ну там, дебаты - плюсики!!!! good
      Охотовед 2
    3. dorz Сегодня, 11:52
      Никакая это не конкуренция, а удар по ВПК и не факт, что запретами можно увеличить свои продажи.
      dorz
      1. Касым Сегодня, 12:05
        То они хотят выдавить нас с европейского рынка энергоносителей. То запрещают сотрудничать по линии ВПК. laughing Они бы еще это прислали странам ОДКБ!!! Может реально их на батуте в космос отправлять? Их пока по носу не щелкнешь - они не угомоняться - Кремлю пора как-то отвечать. hi
        Касым
      2. Родина Сегодня, 12:20
        Согласен с вами. Касательно Азербайджана это не вопрос конкуренции. В США законодательно запрещено продавать американское оружие Азербайджану из-за войны в Карабахе.
        Родина
    4. сибиралт Сегодня, 11:56
      Неужто Азербайджан уже стал очередным американским штатом? belay
      сибиралт
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:09
        Азербайджан стал очередным американским вассалом.
        Дмитрий Беловецкий
    5. Svarog Сегодня, 12:07
      О честности с этими гопниками не может быть и речи. Они понимают только силу.
      Цитата: 210окв
      "Честная конкуренция"ничего не скажешь..
      Svarog
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:17
        Американцы держат слово, посмотрим как наши торговые партнёры поведут себя, на сколько их хватит, как юлить начнут, какую сказку нам расскажут.
        ul_vitalii
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    Селяви ...На войне , как на войне...Надо не дёргатся и гнуть свою линию в ходе партии...Америка не всесильна в давлении . Наглядный пример - несмотря на американское давление на Джакарту , контракт на поставку наших 35-х в Индонезию недавно подписан...
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надо не дёргатся и гнуть свою линию в ходе партии...

      Вот именно . А что касается "чистоплотности" Матрасии в ведении дел - так это общеизвестно , только не все хотят об этом вслух говорить .
      bouncyhunter
    2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 12:23
      США выразили недовольство решением Турции закупить у России С-400...вот ...
      США вечно бывает недовольным, когда такие сделки идут мимо их карманчиков. - бабло за вооружение мимо клешней загребущих просачивается.
      Дмитрий Беловецкий
  3. anjey Сегодня, 11:50
    В том же материале говорится о предупреждении (а фактически – о прямом давлении) со стороны США не только Азербайджан, но и на ряд других стран, сотрудничающих с Россией в военно-технической отрасли
    Наглый политический шантаж и неадекватное выдавливание конкурентов,грязная политика с экономическим душком - в этом вся суть сша...., они не понимают уступок, значит и с ними нужно аналогично вести дела, а то действительно все доброжелательные ходы как в бизнесе ,так и в политике, отнесут к слабости оппонента...
    anjey
  4. Alex-a832 Сегодня, 11:52
    На первый взгляд такие проявления "честной конкуренции" раздражают и злят. С другой стороны - это явные признаки деградации западного мира за период отсутствия таких конкурентов, как СССР. А теперь сразу два - Россия и Китай!! Как же теперь бедненьким "исключительным" свое барахло втюривать при этой несправедливо и неожиданно возникшей конкуренции?!
    Alex-a832
  5. antiamerikan Сегодня, 11:57
    попробывали так яникисы с чайнизами...

    а с русскими - че!? - можно!
    antiamerikan
  6. Silvestr Сегодня, 11:59
    раз Штаты сердятся- значит мы делаем правильно. Вот только маленький вопрос- Алиев покорить Армению всерьез собирается или шутит?
    Silvestr
  7. Azazelo Сегодня, 12:03
    Неужели решили 8.8.2008 повторить, дак в нынешних реалиях Грузии не останется
    Azazelo
  8. solovald Сегодня, 12:04
    Думаю, прогнутся южане под амеров. Армяне возможно поиграют, дабы выцыганит (либо у нас, либо у американцев) какие-нибудь ништяки.
    solovald
  9. Lev Davigadov Сегодня, 12:29
    Ассиметричный ответ. Надо С-400 в КНДР поставить.
    Это же элементарно, Дональд
    Lev Davigadov
Картина дня