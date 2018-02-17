00:30 18 февраля

Чтиво выходного дня. Если б я был султан...

В 2018 году исполняется 50 лет с момента коронации монарха, который сегодня считается одним из долгожителей на монаршем троне в мире. Речь идёт о человеке, который относится к числу мировых рекордсменов не только по времени (второе место после королевы Британии), проведённому во главе государства, но и по целому ряду иных «показателей». Это фельдмаршал королевской брунейской армии и по совместительству султан государства, считающего себя обителью мира на Земле, человек со «скромным» именем, затерявшимся среди имён и всевозможных титулов - Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин. В официальных протоколах «писари» нередко сбиваются уже на 3-4-й частях его имени, а потому решено называть султана просто Хассанал Болкиах. Полное имя султана и есть один из рекордов для современных глав государств.

Султан страны, официальное название которой, как уже было отмечено, звучит как «обитель мира», - человек военный. Причём военный по образованию. В молодости он окончил британскую военную академию Сандхёрст и, будучи наследным принцем, получил редкое для всех остальных выпускников звание – капитан, в полные 20 лет.

Султан Хассанал Болкиах имеет двух жён и бесчисленное количество наград. Награды всевозможные, включая боевые, хотя сам Хассанал Болкиях в боях, по понятным причинам, участия не принимал.


Обращает на себя внимание тот факт, что глава одной из богатейших стран Азии, был награждён двумя высшими наградами Украины. Так, Леонид Кучма в 2004 году наградил Хассанала Болкиаха Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (за «укрепление международного авторитета Украины» и «международную гуманистическую деятельность»). А Виктор Янукович в 2011 году наградил брунейского султана орденом «За заслуги» I степени. Если судить по наградам, то Хассанал Болкиах сделал для Украины больше, чем все её президенты, вместе взятые... При этом украинцев до сих пор мучает вопрос, почему после «укрепления международного авторитета» Украина находится по уровню ВВП на душу населения ровно на 100 мест (133-е против 33-го) ниже султаната Бруней.

Фельдмаршал Хассанал Болкиах командует брунейской армией, состоящей из четырёх батальонов сухопутных войск, а также из военно-морской и военно-воздушной частей. Флот Брунея в свою очередь состоит преимущественно из катеров прибрежной зоны. Однако в его составе, к примеру, патрульный корабль класса Darussalam, построенный на немецкой верфи Lurssen и переданный в войска в 2011 году. Корабль вооружён французскими противокорабельными ракетами Exocet.

В своё время к султану Брунея, состояние которого по данный "Форбс" оценивается в 14 млрд долларов, в гости заглядывала Хиллари Клинтон (неужели "российское вмешательство" в выборы?). Из золотых тарелок кушала.

Чтиво выходного дня. Если б я был султан...


И ведь визиту Хиллари не помешало полное отсутствие демократии в Брунее, учитывая тот факт, что Бруней официально абсолютная теократическая монархия. А как же "долой диктаторский режим"? Просто Штаты давно положили глаз на брунейскую авиабазу Римба - в районе столицы Бандар-Сери-Бегавана.

Несколько фото фельдмаршала в "султанской" военной форме разнообразных фасонов:



В том числе с интересными орденскими планками:



Не каждому монарху современного мира дано встретить на своём троне 50-летие коронации. Поэтому Хассанала Болкиаха грех не поздравить.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Anarchist Вчера, 12:56
    Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.
    мозг закипел!
    Его пока объявят уже и аудиенции никакой не захочется... Выспаться можно. Глашатаям - сочувствую!
    Anarchist
    1. Андрей К Вчера, 13:07
      Anarchist
      ...Его пока объявят уже и аудиенции никакой не захочется...

      А шо там за фанера прибита вместо "иконостаса"? belay laughing lol

      Всё-таки хиловато супротив северных кореянцев:
      laughing
      Андрей К
      1. cniza Вчера, 13:51
        Это он ещё спиной не повернулся и брюки не видны. lol
        cniza
      2. РУСС Вчера, 14:21
        Цитата: Андрей К
        Всё-таки хиловато супротив северных кореянцев:

        Ну северные корейцы хотя бы воевали и это дед с орденами исходя из его возраста мог быть участником войны в Корее.
        РУСС
    2. 176 Вчера, 13:15
      А я вот подумал,откуда у них столько денег-ну да,всё те же старые добрые нефть с газом. laughing laughing laughingНичем от нас не отличаются.И фанерой на доблестных грудях-тоже.
      176
      1. dorz Вчера, 13:56
        Еще есть история про Майкла Джексона, которому султан предлагал переехать в Бруней на ПМЖ. Вот что значит денег, хоть спиной ешь.
        dorz
      2. Балу Вчера, 15:36
        Цитата: 176
        А я вот подумал,откуда у них столько денег-ну да,всё те же старые добрые нефть с газом. laughing laughing laughingНичем от нас не отличаются.И фанерой на доблестных грудях-тоже.

        Меня больше интересует где его зарплата и в какой валюте. Банков в Брунее скоко и кто хозява. sad
        Балу
    3. Пытливый Вчера, 13:19
      Цитата: Anarchist
      Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.
      мозг закипел!
      Его пока объявят уже и аудиенции никакой не захочется... Выспаться можно. Глашатаям - сочувствую!

      А я грешным делом его за Эрдогана принял, когда статью открыл и на фото глянул :)
      Пытливый
      1. Аскет Вчера, 15:14
        Цитата: Пытливый
        А я грешным делом его за Эрдогана принял, когда статью открыл и на фото глянул

        Этот тоже мнит себя султаном Великой Порты.
        Аскет
        1. MOSKVITYANIN Вчера, 21:23
          Цитата: Аскет
          Этот тоже мнит себя султаном Великой Порты.

          Самый богатый монарх на земле. Бруней входит в Британское содружество наций. На ее территории имеются британские ВБ (в сущности это второй Гибралтар) в т.ч. выведенные из Гонконга...
          Страна, которая захочет напасть на Бруней будет иметь дело с Великобританией и США...
          MOSKVITYANIN
    4. Spartanez300 Вчера, 13:41
      У российского императора титул был пока зачитают уснуть можно belay
      Spartanez300
      1. недоучка Вчера, 20:54
        Стоит обратить внимание на сколько бы сократился титул Российского Императора в нынешних границах. Лично мне обидно.
        недоучка
      2. Комментарий был удален.
    5. Евдоким Вчера, 14:16
      Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.

      Не хватает, Абдул Абстул Задом Бей. good
      Евдоким
    6. Zoldat_A Вчера, 17:29
      Цитата: Anarchist
      Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.
      мозг закипел!
      Его пока объявят уже и аудиенции никакой не захочется... Выспаться можно. Глашатаям - сочувствую!

      Хана чего там? Придумают же... Неприличней только у нашей Председательши ЦБ РФ....
      Zoldat_A
  2. a.s.zzz888 Вчера, 12:57
    а потому решено называть султана просто Хассанал Болкиах.

    "Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жён, в самый раз? Три или одна." из к/ф.
    Ну а так султан - он и в Брунее султан... bully
    a.s.zzz888
    1. Аскет Вчера, 15:15
      Цитата: a.s.zzz888
      Сколько жён, в самый раз? Три или одна." из к/ф.

      Две, как у брунейского султана smile
      Аскет
      1. Балу Вчера, 15:33
        Цитата: Аскет
        Цитата: a.s.zzz888
        Сколько жён, в самый раз? Три или одна." из к/ф.

        Две, как у брунейского султана smile

        Иметь третью бюджет не позволяет. lol
        Балу
        1. Rostislav Вчера, 16:17
          Да нет, здоровье уже не то. 50 лет у власти уже, как-никак.
          Rostislav
          1. Балу Вчера, 16:25
            Цитата: Rostislav
            Да нет, здоровье уже не то. 50 лет у власти уже, как-никак.

            Зря вы так. У нас был профессор онколог, правда еврей, так ему было за 70, когда он последний раз женился и она ему родила сына. Порода такая, стиль жизни. Долго живут и не болеют люди спокойные, не склонные к нервическим отрицательным эмоциям.
            Чтоб нам так жить как султану good drinks
            Балу
      2. лесовозник Вчера, 20:17
        Цитата: Аскет
        Цитата: a.s.zzz888
        Сколько жён, в самый раз? Три или одна." из к/ф.

        Две, как у брунейского султана smile

        А просто жадный султанишко и не глупый - и так любая даст, с его то статусом и кошельком - потому и две)))) - здоровье и силёнки бережёт хитрован)))
        лесовозник
  3. КВУ-НСвД Вчера, 12:59
    Независимость сохраняет , подданные живут хорошо , сам тоже не бедствует , войн не ведёт . В общем то идеал монархии , хотя наверняка со своими скелетами в шкафу...Ну , а кудаж без них...
    КВУ-НСвД
    1. Комментарий был удален.
  4. Korsar4 Вчера, 13:32
    Как у Виктора Третьякова: "Жизнь удалась".
    Korsar4
  5. sabakina Вчера, 13:37
    Чтиво выходного дня. Если б я был султан...

    Как всё просто в этом мире. А колодки у него картонные.
    sabakina
  6. предки с Дона Вчера, 13:48
    Они живут своим миром особо не интересуются олимпиадами и гонкой ядерных вооружений, тихая, размеренная спокойная жизнь в окружении жен, что еще надо что б встретить старость.
    предки с Дона
    1. Аскет Вчера, 15:35
      Цитата: предки с Дона
      Они живут своим миром особо не интересуются олимпиадами и гонкой ядерных вооружений, тихая, размеренная спокойная жизнь в окружении жен, что еще надо что б встретить старость.

      РЯДОВОЙ ЖИТЕЛЬ БРУНЕЯ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИТ НИКАКИХ НАЛОГОВ.
      Правда и в Брунее есть бедные.
      Они недовольны жизнью - у них нет возможности купить себе яхту, самолет или выстроить дворец. То, что в доме каждого из них по 6-7 комнат, а в гараже 2-3 новенькие машины, "нищего" брунейца утешает слабо - подумаешь, эка невидаль! Вон у соседа все то же самое. На самом деле, брунейские бедняки живут если не при коммунизме, то уж точно при "социализме с очень человеческим лицом". Они практически не работают, но получают от государства столь щедрые дотации, что ведут жизнь, которой мог бы позавидовать средний европейский бюргер.Правда и в Брунее есть бедные.
      Они недовольны жизнью - у них нет возможности купить себе яхту, самолет или выстроить дворец. То, что в доме каждого из них по 6-7 комнат, а в гараже 2-3 новенькие машины, "нищего" брунейца утешает слабо - подумаешь, эка невидаль! Вон у соседа все то же самое. На самом деле, брунейские бедняки живут если не при коммунизме, то уж точно при "социализме с очень человеческим лицом". Они практически не работают, но получают от государства столь щедрые дотации, что ведут жизнь, которой мог бы позавидовать средний европейский бюргер.Правда и в Брунее есть бедные.
      Они недовольны жизнью - у них нет возможности купить себе яхту, самолет или выстроить дворец. То, что в доме каждого из них по 6-7 комнат, а в гараже 2-3 новенькие машины, "нищего" брунейца утешает слабо - подумаешь, эка невидаль! Вон у соседа все то же самое. На самом деле, брунейские бедняки живут если не при коммунизме, то уж точно при "социализме с очень человеческим лицом". Они практически не работают, но получают от государства столь щедрые дотации, что ведут жизнь, которой мог бы позавидовать средний европейский бюргер.в Брунее рядом с ультрасовременными зданиями из стекла и бетона можно увидеть и лачуги. В каждой из таких "лачуг" имеется весь набор благ цивилизации - от спутниковой тарелки до сенсорных (!) сливных бачков. Просто обитатели этих "хижин" очень любят старину. Они желают жить так же, как их деды и прадеды, и противятся переселению в суперсовременные небоскребы. Правда, от спутниковых тарелок отказываться не спешат.Медицина и образование в стране совершенно бесплатны. Более того, если кто-то из граждан решит получить образование в Гарварде или Оксфорде, государство оплатить ему все расходы. Впрочем, желающих не так много - зачем учиться, если и так все есть?...
      Интересные факты о стране:

      В Брунее за полчаса можно оформить беспроцентный кредит на покупку... собственного самолета.
      В Брунее нельзя носить одежду желтого цвета, чтобы не оскорбить султана.
      На улицах этой страны... нельзя чихать. И если Вы ненароком чихнете, Вам тут же выпишут солидный штраф.
      Украинцам в Брунее придеться нелегко - сало здесь можно есть только в номере отеля, и то если двери плотно прикрыты.
      Ни один из граждан Брунея понятия не имеет о том, что такое: подоходный налог, подержаный автомобиль, политическая партия, опозиция, выборы.
      В Брунее нельзя ударять кулаком одной руки в открытую ладонь другой.
      Если Вы хотите вызвать такси, следует махнуть всей рукой с раскрытой ладонью

      Вот такая интересная страна, которой не нужна никакая демократия
      Аскет
      1. Балу Вчера, 16:27
        Цитата: Аскет
        Украинцам в Брунее придеться нелегко - сало здесь можно есть только в номере отеля, и то если двери плотно прикрыты.

        А за контробанду сала штрафом не отделаются. Сразу секир-башка? belay
        Балу
        1. Аскет Вчера, 21:55
          Цитата: Балу
          А за контробанду сала штрафом не отделаются. Сразу секир-башка?

          По законам шариата...кстати и ввоз спиртного в страну строго запрещен
          Аскет
      2. влад66 Вчера, 16:51
        Цитата: Аскет
        Ни один из граждан Брунея понятия не имеет о том, что такое: подоходный налог, подержаный автомобиль, политическая партия, опозиция, выборы.

        Господи не жизнь,а малина просто в мусульманском обличье. what
        влад66
  7. Altona Вчера, 13:55
    На последнем фото видимо в адмиральской форме. Какая то дикая смесь мундире адмирала в берете для морской пехоты...
    Altona
    1. demo Вчера, 14:27
      Королевские вооружённые силы Брунея состоят из:

      Сухопутных сил — три пехотных батальона и батальон поддержки.

      Военно-воздушных сил — три вертолётные эскадрильи, 1 эскадрилья транспортных самолётов, подразделения ПВО, технические и вспомогательные подразделения.

      Военно-морского флота — 3 ракетных катера, 3 патрульных катера, 2 амфибии, 2 десантных катера, 17 малых речных катеров.

      Кроме того, имеется «резервное подразделение гуркхов» — из ветеранов британской армии. Выполняет функции личной охраны султана и охраны нефтяных объектов. Подчинено министерству внутренних дел Брунея.

      Для каждого рода войск, свой "прикид".
      Армия должна любить и восторгаться своим верховным.

      А вот список его званий:
      Фельдмаршал Королевской Брунейской Армии (Field Marshal of the Royal Brunei Army, с 4 октября 1967)
      Маршал Королевских Брунейских ВВС (Marshal of the Royal Brunei Air Force, с 4 октября 1967)
      Маршал флота Королевских Брунейских ВМС (Fleet Marshal of the Royal Brunei Navy, с 4 октября 1967)
      Полный генерал (Великобритания, с 23 февраля 1984 года, почётное звание)
      Главный маршал авиации Королевских ВВС Великобритании (с 6 ноября 1992 года, почётное звание)
      Адмирал (Великобритания, с 4 августа 2001 года, почётное звание)
      Капитан полка Coldstream Guards (Великобритания, с 1 марта 1968, почетное звание)
      Почётный доктор МГИМО.

      Т.е. "везде он парень в доску свой".
      Не то что наш работяга - полковник.
      Не серьезно.
      demo
  8. nemec55 Вчера, 14:26
    Новость типа “Володьку на пожизненный трон”
    nemec55
  9. Симон Вчера, 15:24
    Штаты давно положили глаз на брунейскую авиабазу Римба - в районе столицы Бандар-Сери-Бегавана Ой, не дружите с Америкой! Приберут они у вас авиабазу к своим рукам! И такая "огромная армия и флот" не могут wassat
    Симон
  10. А. Привалов Вчера, 15:36
    А ещё, его подданные любят своего султана за то, что его день рождения -- 15 июля -- государственный праздник. Торжества по случаю праздника длятся две недели и сопровождаются многочисленными парадами, процессиями, спортивными соревнованиями и фейерверками. Прием по случаю 50-летнего юбилея султана, состоявшийся 13 июля 1996 года, попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой. Было затрачено почти тридцать миллионов долларов, из которых 17 миллионов получил в качестве гонорара Майкл Джексон, выступивший в тот день для султана и его гостей.
    В 2006 году торжества по случаю 60-летия султана начались в начале июля и продлились до 18 августа.
    В честь своего 60-летия Хассанал Болкиах преподнес подарок своим подданным. В ознаменование круглой даты монарха всем госслужащим было объявлено о повышении заработной платы.
    А. Привалов
  11. igorra Вчера, 15:46
    Живёт так долго, потому что всего лишь две жены и две тёщи, а не четыре, как положено истинному правоверному.
    igorra
  12. Curious Вчера, 15:47
    "При этом украинцев до сих пор мучает вопрос, почему после «укрепления международного авторитета» Украина находится по уровню ВВП на душу населения ровно на 100 мест (133-е против 33-го) ниже султаната Бруней."
    Не, мучает другой вопрос. Почему по уровню ВВП на душу населения страна, занимающая чуть больше 1/9 территории суши на Земле на 24 позиции ниже, чем государство Федерация Сент-Китс и Невис, состоящее из двух островков площадью 261 квадратный километр.
    Curious
  13. Чичиков Вчера, 15:48
    Осталось усы и бороду припудрить золотым порошком и , - живой Будда!
    Чичиков
  14. AID.S Вчера, 16:49
    Уши принца Чарльза и в Брунее не спрячешь.
    AID.S
  15. танк66 Вчера, 17:06
    Мужык на своём месте.Красава.И на пенсию не собирается.Но из зависти ,замечу: судя по кругам под глазами,за почками следить пора. Побухивать реже.
    танк66
  16. мыслитель Вчера, 17:08
    Чего только не бывает на белом свете - коронация в конституционном султанате! Между прочим, 1 августа.
    мыслитель
  17. Волька Вчера, 18:35
    во жисть, и никто не завидует... был такой, а помрет и вспомнить нечего
    Волька
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