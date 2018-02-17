Чтиво выходного дня. Если б я был султан...

В 2018 году исполняется 50 лет с момента коронации монарха, который сегодня считается одним из долгожителей на монаршем троне в мире. Речь идёт о человеке, который относится к числу мировых рекордсменов не только по времени (второе место после королевы Британии), проведённому во главе государства, но и по целому ряду иных «показателей». Это фельдмаршал королевской брунейской армии и по совместительству султан государства, считающего себя обителью мира на Земле, человек со «скромным» именем, затерявшимся среди имён и всевозможных титулов - Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибн аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин. В официальных протоколах «писари» нередко сбиваются уже на 3-4-й частях его имени, а потому решено называть султана просто Хассанал Болкиах. Полное имя султана и есть один из рекордов для современных глав государств.Султан страны, официальное название которой, как уже было отмечено, звучит как «обитель мира», - человек военный. Причём военный по образованию. В молодости он окончил британскую военную академию Сандхёрст и, будучи наследным принцем, получил редкое для всех остальных выпускников звание – капитан, в полные 20 лет.Султан Хассанал Болкиах имеет двух жён и бесчисленное количество наград. Награды всевозможные, включая боевые, хотя сам Хассанал Болкиях в боях, по понятным причинам, участия не принимал.Обращает на себя внимание тот факт, что глава одной из богатейших стран Азии, был награждён двумя высшими наградами Украины. Так, Леонид Кучма в 2004 году наградил Хассанала Болкиаха Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (за «укрепление международного авторитета Украины» и «международную гуманистическую деятельность»). А Виктор Янукович в 2011 году наградил брунейского султана орденом «За заслуги» I степени. Если судить по наградам, то Хассанал Болкиах сделал для Украины больше, чем все её президенты, вместе взятые... При этом украинцев до сих пор мучает вопрос, почему после «укрепления международного авторитета» Украина находится по уровню ВВП на душу населения ровно на 100 мест (133-е против 33-го) ниже султаната Бруней.Фельдмаршал Хассанал Болкиах командует брунейской армией, состоящей из четырёх батальонов сухопутных войск, а также из военно-морской и военно-воздушной частей. Флот Брунея в свою очередь состоит преимущественно из катеров прибрежной зоны. Однако в его составе, к примеру, патрульный корабль класса Darussalam, построенный на немецкой верфи Lurssen и переданный в войска в 2011 году. Корабль вооружён французскими противокорабельными ракетами Exocet.В своё время к султану Брунея, состояние которого по данный "Форбс" оценивается в 14 млрд долларов, в гости заглядывала Хиллари Клинтон (неужели "российское вмешательство" в выборы?). Из золотых тарелок кушала.И ведь визиту Хиллари не помешало полное отсутствие демократии в Брунее, учитывая тот факт, что Бруней официально абсолютная теократическая монархия. А как же "долой диктаторский режим"? Просто Штаты давно положили глаз на брунейскую авиабазу Римба - в районе столицы Бандар-Сери-Бегавана.Несколько фото фельдмаршала в "султанской" военной форме разнообразных фасонов:В том числе с интересными орденскими планками:Не каждому монарху современного мира дано встретить на своём троне 50-летие коронации. Поэтому Хассанала Болкиаха грех не поздравить.