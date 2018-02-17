00:37 18 февраля

В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"

Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"


Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".


Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований".

Команда спецпрокурора убеждена, что "стратегической целью "Агентства интернет-исследований" было посеять разногласия в политической системе США, в том числе во время президентских выборов 2016 года".

Обвиняемые размещали [в социальных сетях] негативную информацию о некоторых кандидатах в президенты. К середине 2016 года их действия включали поддержку избирательной кампании, проводимой Дональдом Трампом, и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли расходы, осуществляя такую деятельность, в том числе покупали политическую рекламу для размещения в социальных сетях
- сказано в заключении.

Кроме того, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, ее транслировали на сайте минюста США, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.spartareport.com/
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Комментарии 43

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  1. предки с Дона Вчера, 14:41
    Логика подсказывает, что раз мы вмешивались в выборы президента США, то он должен гнуть нашу линию, а разум не понимает как нами "выбранный" гонит нам санкции за санкциями, да еще обвиняет нас во вмешательстве, никакой благодарности sad
    предки с Дона
    1. Геркулесыч Вчера, 14:53
      Может быть, от рук отбился wassat , забыл, кто его "любит " и кормит? wassat Поводок отпустили подлиннее, а он возьми, да и вообще с цепи сорвись! wassat
      Геркулесыч
      1. СРЦ П-15 Вчера, 15:04
        Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера

        Отрезать бы этот "аппарат" у прокурора, что бы не занимался не своим делом! lol
        СРЦ П-15
        1. Anarchist Вчера, 15:19
          Больше по заграницам ездийте, товарищи! Моргнуть не успеете, как окажетесь главным "вмешенцем" во внутренние дела USA...
          Anarchist
          1. Pete Mitchell Вчера, 15:47
            Цитата: Anarchist
            Больше по заграницам ездийте, товарищи! Моргнуть не успеете..

            .. как навесят всех собак от рождения Христова.
            Сдаётся мне что: страна 404, вмешательства в выборы и далее по списку это только озвученные причины. Полосатые всегда будут придумывать повод - это игра в долгую за свои полосатые интересы и Россия как всегда является препятствием.. Держать строй, а то сомнут...
            Pete Mitchell
            1. okko077 Вчера, 15:56
              Интересно: если русский купит американский унитаз и будет использовать его по назначению- это тоже будет трактоваться ,как вмешательство и покушение на американский выбор ?
              okko077
              1. volodya Вчера, 16:52
                Лавров уже назвал этот доклад" трепотней"!
                volodya
                1. cniza Вчера, 18:49
                  Цитата: Anarchist
                  Больше по заграницам ездийте, товарищи! Моргнуть не успеете, как окажетесь главным "вмешенцем" во внутренние дела USA...


                  Совсем у них плохо , будут гнуть свою линию до конца - в прямом смысле этого слова.
                  cniza
          2. влад66 Вчера, 18:04
            Цитата: Anarchist
            Моргнуть не успеете, как окажетесь главным "вмешенцем" во внутренние дела USA...

            Я тоже вмешивался постя такую картинку. laughing drinks
            влад66
            1. cniza Вчера, 18:51
              Однозначно и обвинят в гендерной дискриминации. lol
              cniza
    2. adma Вчера, 16:53
      Беда в том, что на основании этого обвинения они будут производить аресты нужных им людей где угодно, по всему миру. Мы можем смеяться. можем обзывать их тупыми, но вот те, кого они по этому делу арестуют будет не до смеха. Сроки они отмеряют десятками лет. от всей душевной американской щедроты. И ни кто наших от туда не вытащит.
      adma
    3. Scoun Вчера, 17:01
      Цитата: предки с Дона
      разум не понимает как нами "выбранный" гонит нам санкции за санкциями,

      А последний список? После него наши буржуины свои капиталы в Россию гнать начали))) даже подкаблучница Шмеркель поток-2 одобрила.)))
      Рыжий по своему всему миру показывает ху из ху.
      Scoun
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:49
    Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, ее транслировали на сайте минюста США, передает ТАСС
    Юристу такого ранга положено знать об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами . А перед своими законами наши чисты , так что и здесь не светит . Про доказательную базу промолчу , её развалит выпускник - троешник юрфака . Так что кроме некоторого сотрясения воздуха минюсту США ничего не светит . winked
    КВУ-НСвД
    1. Офицер запаса Вчера, 15:06
      Даже не подберу точных слов, как все это назвать. Встреча с нашим послом – шпионаж, высказывания наших политиков – прямое вмешательство в выборы, сбой в любой компьютерной системе – злодейские происки русских хакеров. Все очень напоминает паранойю феминизма в тех же штатах, когда взгляд мужчины на женщину истолковывается как ментальное изнасилование.
      Офицер запаса
    2. antiamerikan Вчера, 15:09
      "об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами"

      а вот отправится такой "подозреваемый" за пределы россии - тут его и цап
      antiamerikan
    3. Scoun Вчера, 17:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      Юристу такого ранга положено знать об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами . А перед своими законами наши чисты ,

      Вам также следовало бы знать что амерам чихать на всех и уже были случаи похищения наших граждан.
      Scoun
    4. Zoldat_A Вчера, 17:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, ее транслировали на сайте минюста США, передает ТАСС
      Юристу такого ранга положено знать об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами . А перед своими законами наши чисты , так что и здесь не светит . Про доказательную базу промолчу , её развалит выпускник - троешник юрфака . Так что кроме некоторого сотрясения воздуха минюсту США ничего не светит . winked
      Интересно, у Америки хватит или нет ума требовать экстрадиции главного виновника вмешательства в американские выборы да и много каких американских бед ещё - Путина лично?
      Смеяться уже устал. Что Дж.Псаки уволилась уже не переживаю - там и без неё много таких..... fool fool
      Zoldat_A
  3. svp67 Вчера, 14:51
    Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

    Господи ...13 человек НАГНУЛИ всю систему США... Вот даже не знаю гордится этим или посмеяться...
    svp67
    1. Балу Вчера, 15:42
      Цитата: svp67
      Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

      Господи ...13 человек НАГНУЛИ всю систему США... Вот даже не знаю гордится этим или посмеяться...

      Русские хакеры, я горжусь вами!!! drinks fellow
      Балу
    2. Лелёк Вчера, 15:46
      Цитата: svp67
      Вот даже не знаю гордится этим или посмеяться.

      hi
      И то, и другое в одном флаконе. Вообще надоели п**досы со своими "разоблачалками" и санкциями. Напоминают ситуацию в анекдоте.
      Стоит мужик на обочине возле своего авто и голосует проезжающим. Подваливает МАЗ. Мужик обращается к шофёру: "Помоги, братело, не заводится моя колымага".
      -"Щас сделаем" - отвечает помогальщик. Покопался, плюнул: "Хрен его знает, не заводится, Наверное какой-то секрет у тебя". Сел в свой МАЗ и уехал,
      Мужик голосует следующего. Останавливается БМВ - тот же результат:"Хрен его знает, какой-то секрет у тебя". Уезжает.
      Останавливает мужик мотоциклиста. Взмолился о помощи. Байкер покопался в моторе и опять:"Хрен его знает, секрет у те...."
      Мужик взвыл:"Ну да, есть секрет - с тёщей трали-вали, но мотор-то здесь причём? Хрен его знает."
      Лелёк
  4. Симон Вчера, 14:51
    В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы" --- Что козлов отпущения нашли! fool Как не идут у них дела, во всем Россия виновата, настала в штатах так беда! laughing
    Симон
  5. Azazelo Вчера, 14:51
    Надо же, теперь не русские хакеры а все россияне....что дальше, нас всех обвинят террористами и можно начинать "священную войну". Ничего конкретно против разжиревших и отупевших американцах не имею, но вот руководство полосатого матраса пора проучить как следует, чтобы варежку свою закрытой держали.
    Azazelo
  6. afrikanez Вчера, 14:54
    Такое впечатление, что власти сша, перед кем то оправдываются за выборы "не того президента". Видно в сша, помимо президента, еще полно всякой власти. Не понятно одно, чего об этом орать на каждом шагу всему миру? В отличии от штатов все прекрасно понимают, кто и куда постоянно вмешивается.
    afrikanez
    1. Николай Грек Сегодня, 00:20
      Цитата: afrikanez
      Видно в сша, помимо президента, еще полно всякой власти.

      recourse recourse recourse как раз видно, что в сша у презика нет никакой власти...а уж если его действия не нравятся вашингтонскому болоту, то он ваще ниче не может делать!!! request wassat wassat lol lol
      Николай Грек
  7. Геркулесыч Вчера, 14:57
    Когда я такое читаю, то твердо уверен, что те кто на Россию "наезжает" , в здравом уме, но просто им нужно все человечество выставить неумными, что оно только и верило в откровенную ложь, и бессмысленные бредни проплаченных иуд от СМИ, и продажных провокаторов! am
    Геркулесыч
  8. antiamerikan Вчера, 15:07
    вот так:

    написал твит про ихние выборы - попал в сети партнерской фемиды
    antiamerikan
  9. ul_vitalii Вчера, 15:19
    После выборов думаю всё резко закончится, какая-то сверх гнусность готовится, раз такое уже вылезает, происходит подготовка общественного мнения. Не дай бог развяжут войну с Украиной и запад не признает под этим соусом наши выборы, соответственно новый президент будет нерукопожатным, со всеми вытекающими.
    ul_vitalii
  10. Rostislav Вчера, 15:41
    и запад не признает под этим соусом наши выборы, соответственно новый президент будет нерукопожатным, со всеми вытекающими.

    И что?! Ты откуда такой "умный" взялся?
    С каких это пор избрание Президента России должно кем-то утверждаться?
    Rostislav
    1. Rusland Вчера, 16:09
      Что не понятно, бойкот объявят и будем с вами общаться об умных и глупых. И почаще пожалуйста на Вы, раз в гости на форум пришли. hi
      Rusland
  11. mavrus Вчера, 16:26
    Цитата: КВУ-НСвД
    Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, ее транслировали на сайте минюста США, передает ТАСС
    Юристу такого ранга положено знать об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами . А перед своими законами наши чисты , так что и здесь не светит . Про доказательную базу промолчу , её развалит выпускник - троешник юрфака . Так что кроме некоторого сотрясения воздуха минюсту США ничего не светит . winked

    Иоже
    Цитата: antiamerikan
    "об отсутствии договора об экстрадиции между нашими странами"

    а вот отправится такой "подозреваемый" за пределы россии - тут его и цап

    Так не надо шляться по цапстранам. Не, всё же правы были коммуняки, в своё время, капстрана - это капстрана, жди любой подлости. А сегодня.. цапстрана-это цапстранам, подлости и чаще и круче.
    mavrus
  12. Vita VKO Вчера, 16:45
    Сейчас отношений США и России напоминают отношения в школе между малолетним хулиганом и доброй учительницей, которая только и может, что после очередной выходки выпить успокоительные.
    До выборов Президента России еще целый месяц, а провокации и дискредитация следуют одна за другой. То что Путин не устраивает США это понятно, но кому помешал Грудинин? То счета какие то обнаруживаются не достаточно быстро закрытые, то "дольщики", то еще что то. Вот мне интересно, как будет действовать прокуратура, с распространителями заведомо-ложной информации?
    Vita VKO
  13. adma Вчера, 16:58
    Цитата: КВУ-НСвД
    так что и здесь не светит

    Многие так думали, пока их не выкрали и не депортировали в штаты. Бут, Селезнёв, Ярошенко, Здоровенин, Устинов, Дринкман. Тоже наверное думали, что с Дона выдачи нет. Выкрали, вывезли в штаты и осудили.
    adma
  14. К-50 Вчера, 17:02
    Как у них лихо получается обвинять без каких-либо доказательств!!! belay
    Вернее кроме дутых доказательств больше нет ничего. Стоит ли удивляться после этого, что ФША занимает первое место по количеству заключённых.
    Ох, отольются им их "ошибки", кровью харкаться будут и в саванах ползти к ближайшему кладбищу с лопатой. angry
    К-50
  15. 933454818 Вчера, 17:05
    Да,американцы в своем репертуаре-судят россиян за вмешательство в выборы президента и официально выделают миллионы долларов "для продвижения демократии в России" Против кого подавать судебный иск России? А вообще,замутили американцы не по-детски-связывать вмешательство в выборы со сговором своего президента с хакерами и спецслужбами России. Америка позорит себя перед всем миром и не замечает этого...
    933454818
    1. Николай Грек Сегодня, 00:25
      Цитата: 933454818
      Америка позорит себя перед всем миром и не замечает этого...

      дЭбилоидная клинтонша со своим демократами и нацистским вашингтонским болотом готовы на всё!!!! request request wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  16. macgyver Вчера, 17:16
    О, как! А что так можно было?
    Давайте тогда добиваться экстрадиции Билла и Хиллари Клинтонов, участвовавщих в развале СССР ... Бушей, Обамы ... и всей остальной шушеры, которая в наши выборы лезет. В Интерпол их объявим.
    macgyver
  17. bogart047 Вчера, 17:18
    то есть если ты американец и поливаешь грязью клинтон, то это норм. А если не американец, то в тюрьму). Обычный политический заказ как и во всем мире.
    bogart047
  18. HMR333 Вчера, 17:51
    самое смешное что он перечислил то что в обще не каким образом не является нарушением и вмешательством уж тем более! опросы... выложил негатив на хилори в соц сети и что каждый житель планеты это может причем тут ... купил политическую рекламу это что за реклама такая он что кандидат что для него она политическая или он там призывал голосовать за того или иного цырк да и только!
    HMR333
  19. HMR333 Вчера, 17:54
    пусть лучше расследуют вторжение в Ирак и другие свои преступления!
    HMR333
  20. Влад Морозов Вчера, 20:01
    Вот сейчас на наших форумах тоже граждане США, Канады поливают грязью власть, форумчан, засылают фейковые новости, провоцируют на дебош! Их тоже можно засудить в США и России?! Только их гораздо больше, сотнями налетают! Зайдите на форум Русской Весны и убедитесь сами.
    Влад Морозов
  21. Alex-a832 Вчера, 20:19
    По факту "исключительные" качают всё и на всех, с любых, доступных для них ресурсов, компов и гаджетов. При необходимости вытаскивает всю кучу накачанного электронного навоза, выдёргивают всё, что можно квалифицировать под преступление по их "демократичным" законам, ловят жертву и дальше два варианта - агентурят или делают публичное пугало для прессы.
    Alex-a832
  22. антивирус Вчера, 20:23
    я не дожил еще до пенсии.
    И уже скучно читать такие" новости".
    Как же тяжело тянуть лямку Лаврову или нести Шапку Маномаха ВВП.
    каждый день десятки таких хх, действительно не с кем поговорить( М Ганди умер)
    антивирус
  23. APASUS Вчера, 23:25
    Похоже судить будут за пост......................?
    Всем блогерам жо..................!
    APASUS
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