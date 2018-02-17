В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"

Обвиняемые размещали [в социальных сетях] негативную информацию о некоторых кандидатах в президенты. К середине 2016 года их действия включали поддержку избирательной кампании, проводимой Дональдом Трампом, и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли расходы, осуществляя такую деятельность, в том числе покупали политическую рекламу для размещения в социальных сетях

Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда ТрампаСреди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований".Команда спецпрокурора убеждена, что "стратегической целью "Агентства интернет-исследований" было посеять разногласия в политической системе США, в том числе во время президентских выборов 2016 года".- сказано в заключении.Кроме того, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, ее транслировали на сайте минюста США, передает ТАСС