01:04 21 февраля

Су-34 против F-15Е, или Как не нужно сравнивать боевые самолёты

Недавно на страницах «Военного обозрения» вышла чрезвычайно интересная статья уважаемого Евгения Даманцева «Красный» уровень угрозы для ВКС России: прояснился итог негласной гонки «тактиков» Су-34 и F-15E». Заглавие получилось настолько интригующим, что статья была проглочена вмиг. Однако по мере ее прочтения едва ли не каждый абзац вызывал все новые и новые вопросы, ответов на которые, увы, в в материале уважаемого автора не нашлось.

Необходимая оговорка: автор настоящей статьи не считает себя экспертом в области авиации, и всё, что будет сказано ниже, представляет собой его точку зрения, которая, конечно, может не быть истиной в последней инстанции.

Итак, начнем с заглавия. Оказывается, между американским F-15E и нашим Су-34 существует некая негласная гонка. Тут необходимо вспомнить, что первые F-15E были переданы в ВВС США в декабре 1988 г., поставки осуществлялись до 2001 г., а всего для ВВС США было построено 236 самолетов этого типа.




В принципе, Су-34 мог быть запущен в серию в 1994 г., но развал Союза и последовавший за ним хаос помешал самолету встать на крыло. Но в 2000-х о нем все же вспомнили – в преддверии массового списания Су-24.

Разумеется, с советских времен утекло много времени: требовалось наладить выпуск комплектующих ранее производившихся в странах «ближнего зарубежья», аппаратура самолета также требовала совершенствования. Поэтому неудивительно, что государственные испытания Су-34 продолжались до 2011 г., а на вооружение ВВС РФ самолет поступил только в 2014 г. Иными словами, на сегодняшний день мы имеем две машины, одна из которых только начинает свою службу, а вторая по состоянию на 2018 г. уже выслужила по 18-30 лет с момента поступления в авиакрыло и, в общем, уже близка к завершению своего жизненного цикла.

Какая гонка может быть между этими двумя самолетами? О гонке можно было бы говорить, поставь мы Су-34 в строй в 90-х годах прошлого века. Но если мы принимаем на вооружение самолет спустя 26 лет после его американского аналога, это уже не гонка, это, скорее, тема для грустного анекдота.

Если непонятно, что за гонка, то тем более непонятно, каков может быть ее итог: в статье уважаемый автор сравнивает возможности F-15E и Су-34 на сегодняшний день. Надо сказать, что подобное сравнение, несмотря на разницу в возрасте американской и отечественной машин, вполне правомерно. Дело в том, что на сегодня ниша тактических бомбардировщиков в ВВС США представлена именно F-15E, так что у него и у Су-34 сходные задачи, которые, случись военный конфликт, придется решать без скидок на возраст машин или недоведенность их оборудования.



С чего же начинается сравнение Су-34 и F-15E? С сообщения о том, что на вооружение F-15Е поступило чудо-оружие – тактическая крылатая ракета большой дальности AGM-158B JASSM-ER (здесь и далее – цитаты из статьи уважаемого Е. Даманцева):

«Во-первых, об обретении стратегических ударных качеств всеми без исключения эскадрильями ВВС США, оснащёнными тактическими истребителями «Страйк Игл».


Это, наверное, хорошо? С точки зрения Е. Даманцева – даже отлично, потому что самолеты США получают «длинную руку», которой вроде бы нет у наших самолетов. А вот у автора настоящей статьи закрадываются смутные сомнения, и причина здесь вот в чем.

Тактический бомбардировщик (у нас этот класс самолетов назывался фронтовым бомбардировщиком) – это самолет, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным (надводным) целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника. Иными словами, тактический бомбардировщик имеет свои, свойственные ему и весьма специфические задачи на поле боя.

Стратегические задачи, под которыми понимается поражение целей стратегической важности на территории противника, вообще говоря, должны решаться стратегической авиацией. Для этого у нее есть специализированные самолеты и такое же вооружение.

Может ли F-15Е, получив на вооружение AGM-158B JASSM-ER, эффективно выполнять задачи стратегического бомбардировщика? Давайте посмотрим. Е. Даманцев пишет:

«При смешанном профиле полёта без дозаправки дальность удара данной ракетой с борта F-15E приблизится 2500 км (сопоставимо с ударами дальнего бомбардировщика Ту-22М3 с применением аэробаллистических ракет семейства Х-15)».


Что ж, попробуем разобраться. Боевой радиус F-15E при полете по смешанному профилю с ПТБ (подвесные топливные баки) составляет 1 270 км. Дальность полета JASSM-ER модификации AGM-158B обычно указывается 1 300 км. Итого предельная дальность удара F-15E составляет 1 270 км + 1 300 км = 2 570 км. Вроде бы – все верно, но есть одна неувязочка – мы не знаем, с какой боевой нагрузкой американский самолет способен летать на боевой радиус 1 270 км. Потому что сплошь и рядом для истребителей-бомбардировщиков (а F-15E все же весьма близок к ним) максимальный боевой радиус указывается не для ударного, а для противовоздушного варианта боевой нагрузки, под которым обычно понимается пара ракет AMRAAM (масса одной такой ракеты порядка 161 кг) и столько же «Сайдвиндер» (91 кг), то есть чуть больше, чем ничего.

Теперь берем Ту-22М3М. Его боевой радиус обычно указывается 2 410 км на дозвуковой скорости и по смешанному профилю – т.е. в условиях, аналогичных тем, которые сообщаются для F-15Е, но… с нагрузкой в 12 тонн. С учетом того, что дальность аэробаллистической ракеты Х-15 составляет порядка 285-300 км, предельная дальность удара Ту-22М3М действительно составляет 2 695 – 2 710 км. Правда, на это расстояние Ту-22М3М «доставит» куда больше ракет, чем F-15E, либо же, при уменьшении боекомплекта, сможет взять дополнительное топливо и увеличить свой боевой радиус.

Но странно другое: почему Е. Даманцев принимает для сравнения Х-15, а не Х-32 с ее дальностью полета 800-1 000 км?



В этом случае дальность нанесения удара Ту-22М3М вырастает до 3210–3410 км, что в 1,25-1,33 дальше чем у F-15E. И сколько ракет AGM-158B JASSM-ER сможет взять на предельный боевой радиус F-15E, а сколько Х-32 – Ту-22М3М?

Тут же присутствует еще один непонятный момент. Уважаемый автор пишет:

«Без дозаправки в воздухе пуски могут быть осуществлены по объектам в Белгородской, Калужской, Псковской и Ленинградской областях (при условии взлёта с АвБ Лейкенхес). В случае же единичной дозаправки F-15E над территорией ФРГ или Восточной Европы, в зоне досягаемости окажутся важнейшие объекты Кубани, Поволжья и Западного Урала».


Нет, вопрос отнюдь не в том, как убедить Ангелу Меркель вновь разделить Германию на две части, чтобы F-15E смог дозаправиться над территорией ФРГ. Бог с ним, и с Западным Уралом, но вот, к примеру, от российско-латвийской границы до Перми по прямой — 1685 км. И для того, чтобы выпустить по этому городу JASSM-ER с ее максимальной дальностью полета 1 300 км, необходимо почти на 400 км вторгнуться в наше воздушное пространство. Неужели в это время наши ПВО и ВКС будут мирно дремать на солнышке?

Опять же, тут можно возразить, что ВВС США по своей боевой мощи примерно соответствуют ВВС всех остальных стран НАТО плюс ВКС РФ вместе взятых, и что если им дадут время скопиться в Европе и им будет сильно надо – вторгнутся, и мы их не остановим. Это, конечно, так, но в статье-то сравниваются боевые качества двух самолетов. Вне всякого сомнения, соображение «наш самолет лучше, потому что у нас их десять на один ваш», чрезвычайно весомо в реальном конфликте, но при сопоставлении ТТХ вряд уместно.

Но вернемся к нашим ракетоносцам. Ту-22М3, в отличие от американского самолета, может идти на крейсерском сверхзвуке, но в этом случае его боевой радиус сокращается до 1 500 – 1 850 км, а вот у F-15Е с этим будут очевидные проблемы: самолет под длительные полеты на сверхзвуковых скоростях не оптимизировался.

Таким образом, F-15Е ни по дальности нанесения ударов наиболее современными крылатыми ракетами, ни по скорости нанесения этих ударов, ни по количеству ракет «под крыльями» не имеет перед Ту-22М3М ни малейшего преимущества. А ведь Ту-22М3М – нестратегический бомбардировщик, он – нечто среднее между полноценным «стратегом» и тактическим бомбардировщиком. Сравнивать возможности F-15Е с настоящим стратегическим ракетоносцем, наподобие Ту-160 даже как-то смешно. Ту-160 поднявшись в воздух над аэродромом в воздух и никуда не летя отстреляется своими крылатыми ракетами вдвое (по другим данным – едва ли не вчетверо) дальше, чем это сможет F-15E на предельном боевом радиусе. Иными словами, F-15Е, конечно, можно использовать как стратегический бомбардировщик… но это будет очень-очень плохой стратегический бомбардировщик. И даже эскадрилья F-15E вдребезги проигрывает одному специализированному самолету такого класса.

Означает ли это, что оснащение F-15Е дальнобойными ракетами AGM-158B JASSM-ER является ошибкой? Конечно же, нет. Возможность подвесить под крыло американского самолета новую JASSM-ER означает, что в дополнение к основным своим задачам, F-15Е теперь может поражать цели, расположенные за 1 300 км от точки пуска. В каких-то обстоятельствах это может оказаться чрезвычайно полезным.

Однако ключевое в этой фразе – «в дополнение к своим основным задачам».

Мы уже говорили выше, что задача тактического бомбардировщика – уничтожать объекты врага на оперативную и тактическую глубину. И способность F-15E нести AGM-158B ничего не добавляет к возможности решать эту задачу – для этого дальнобойная JASSM-ER попросту избыточна. Опять же простой пример – допустим, кто-то в нашем министерстве обороны принял близко к сердцу оснащение F-15E дальнобойными ракетами, выдал необходимое ТЗ, и конструкторы повесили на Су-34 крылатую ракету Х-101 или Х-102, с ее то ли 4 500 то ли 5 500 км дальности, а то и больше. Техническая возможность для этого существует, ракета весит менее 2,5 тонн, что более чем доступно для Су-34. И да, в этом случае у нашего самолета… эгхкм… рука становится очевидно длиннее, но увеличивает ли это возможности Су-34 как тактического бомбардировщика? В общем-то нет, потому что Х-101 предназначается совсем для других задач.

Для того, чтобы нанести удар по объектам в глубине боевых порядков противника (или за ними), тактический бомбардировщик должен быть как можно менее заметен для врага. Он не «король воздуха», и должен избегать встречи с истребителями противника. Он должен быть "невидим" для наземных компонентов ПВО, но ему нужно уметь подавлять и уничтожать эти компоненты. При этом самолет должен уметь «работать» в сложной помеховой обстановке, при необходимости – использовать помехи, защищаясь от ненужного «внимания». Поэтому ключевыми технологиями для тактического бомбардировщика являются:

1. Технологии снижения радиолокационной заметности — «стелс».

2). Оборудование, предоставляющее максимальные возможности обнаружения и классификации объектов противника пассивными, неизлучающими средствами, такие как, например, оптико-электронная обзорно-прицельная система.

3. Совершенные прицельные системы, позволяющие обеспечить поражение цели используемыми боеприпасами.

4. Комплексы радиоэлектронного противодействия и иные средства защиты самолета.

Так вот, как ни странно, но статья Е. Даманцева указанного анализа не содержит. Он разбирает, насколько хорошо F-15E и Су-34 могут выполнить функции стратегического бомбардировщика, он разбирает возможности этих самолетов в воздушном бою, сравнивая их БРЛС, но он совершенно не сравнивает возможности эти машин при выполнении присущих их классу задач, т.е. уничтожения наземных объектов противника в сложной обстановке.

Вместо этого мы читаем:

«Если у штатовской машины это JASSM-ER, обладающая радиусом действия в 1200 км, то у нашего Су-34 основным калибром дальнего радиуса действия является является Х-59МК2 «Овод-М» с дальностью действия 285 км.. …Как следствие, максимальная «глубина» удара Су-34 с применением «Овода-М» составляет всего 1415 км против 2500 км у F-15E «Strke Eagle».


Безусловно, мериться длиной… рук — занятие интересное и увлекательное, но не это определяет возможности тактического бомбардировщика. А потом, если уж мы беремся что-то сравнивать, то было бы неплохо делать это корректно. «Глубину» удара Е. Даманцев считает так: 1 270 км боевого радиуса F-15Е + 1 200 км дальности JASSM-ER = 2 470 км. Боевой радиус Су-34 – 1 130 км, дальность полета «Овода» — 285 км, 1 130 км + 285 км = 1 415 км.

Все бы ничего, да только для Су-34 берется его боевой радиус при низковысотном полете с ПТБ, а для F-15E – при смешанном профиле полета. А вот если взять сопоставимые цифры (по низковысотному профилю для обоих самолетов) то боевой радиус составит 800 км у американского «Орла» и 1 130 км = у Су-34. Соответственно, получается, что глубина удара у F-15E – 2 100 км (с учетом того, что JASSM-ER все таки летит не на 1 200, а на 1 300 км), а у Су-34 – 1 415 км. Ну а при полете по смешанному профилю (предполагая, что таковой у Су-34 больше в 1,41 раза, т.е. во столько же, во сколько больше его боевой радиус «у земли»), то мы получим глубину удара 2 078 км против 2 570 м у «американца».

Но и это еще не все. Дело в том, что дальность полета Х-59МК2 «Овод-М» в 290 км задекларирована на «МАКС-2015», и тут нельзя исключать, что речь идет об экспортной версии, ограниченной в дальности полета 300 км, а для отечественных ВКС она может быть и больше. Хотя – может и не быть. Дело в том, что тактическая бомбардировочная авиация ориентирована на «работу» на оперативную глубину, т.е. 200, максимум 300 км от линии фронта, и «Овод-М» простреливает ее насквозь. Куда еще больше?

Дальше Е. Даманцев рассказывает о преимуществах американской РЛС AN/APG-82(V)1, и это, конечно, так – американская АФАР более совершенна. Кстати, а насколько?

«Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 кв. м составляет APG-82 порядка 145 км, что на 60% лучше, нежели у Ш-141 (Б004), установленного на Су-34!»


Вообще говоря, компания Raytheon крайне неохотно делится информацией о своих радарах: для AN/APG-82(V)1 автору настоящей статьи попадались такие данные – обнаружение цели с ЭПР 3 кв. м на расстоянии 170 км. Для Су-34 – 120 км, что вообще говоря дает превосходство в 41,7%, а не в 60%. Но вопрос в другом – Ш-141Э интегрирована с телевизионными, тепловизионными и лазерными навигационно-прицельными системами, комплексом радиотехнической разведки, радиоэлектронного противодействия и активных помех, а как с этим обстоят дела у AN/APG-82(V)1? Ранее тот же режим огибания местности для F-15E был возможен только при использовании подвесных контейнеров системы LANTIRN, а сейчас? Кстати, для Ш-141 это один из штатных режимов работы. Говоря о AN/APG-82(V)1 Е. Даманцев пишет:

«…отдельные группы приёмо-передающих модулей могут использоваться для постановки направленных помех в сторону радиотехнических средств противника».


Это превосходное умение. Насколько известно автору настоящей статьи, наши БРЛС умеют делать то же самое, но быть может, автор ошибается. Но никакой ошибки не может быть в том, что боеспособность самолета определяется не одной только РЛС, а всеми его системами. Новейшие комплексы РЭП (те же «Хибины») по ряду отзывов ставят возможности электронного противодействия Су-34 в один ряд с такими монстрами радиоэлектронной войны, как специализированные американские самолеты E/A-18G «Гроулер», что заведомо превосходит аналогичные возможности F-15Е.

Е. Даманцев пугает нас режимом реализацию режима LPI («Low Probability of Intercept», «низкой вероятности перехвата»). Дело в том, что сегодня все воздушное пространство планеты пронизано радиоволнами того или иного назначения – огромное количество РЛС, радиостанций, ретрансляторов, сотовой связи и прочих источников радиоизлучения давно заполнили окружающую нас действительность, и образуют эдакий «фоновый радиошум». Грубо говоря, режим LPI заключается в том, что БРЛС самолета генерирует сигнал очень сложной и постоянно меняющейся модуляции и такой силы, чтобы замаскировать его под «фоновый шум» по мощности на приемной станции облучаемого самолета. Идея заключается в том, что отдельные и не похожие друг на друга сигналы, не выделяющиеся по мощности из «белого шума», не будут восприниматься как облучение вражеской БРЛС.

Не вдаваясь в подробности, обратим внимание на другие слова Е. Даманцева:

«…обнаружить подобный источник излучения могут лишь специализированные средства радиоэлектронной разведки, к примеру, новая СПО Л-150 «Пастель».


Но дело в том, что Су-34 имеют на вооружении в том числе и СПО Л-150 «Пастель». И в чем же тогда преимущество режима LPI на F-15E?

Рассуждения о возможностях бортовых радиолокационных станциях тактических бомбардировщиков США и РФ, безусловно, интересны, но есть один немаловажный нюанс. Дело в том, что тактический бомбардировщик обычно применяется для уничтожения целей, местонахождение которых было установлено ранее, средствами космической, воздушной, или иной разведки. Поэтому задача тактического бомбардировщика – как можно незаметнее выйти к цели, произвести доразведку, применив бортовые прицельные комплексы и уничтожить цель. В идеале при выполнении боевого задания тактический бомбардировщик вообще не должен включать собственную РЛС – потому что лучшего способа сообщить противнику: «я здесь, щас как вдарю!» в современной войне, наверное, не существует.

РЛС боевого самолета не обеспечивает кругового обзора, она производит поиск в определенном секторе по направлению его движения. При этом станции радиоэлектронной разведки противника (и наши, конечно) способны зафиксировать излучение неприятельских радаров на куда больших дистанциях, чем бортовая РЛС – обнаружить цель. С другой стороны, ряд РЛС может работать не только в активном, но и в пассивном режиме, являясь неплохим средством радиотехнической разведки, что весьма было бы весьма полезно для тактического бомбардировщика. Располагают ли такими возможностями AN/APG-82(V)1 и у Ш-141Э? Увы, из статьи мы ничего этого не узнаем.

Завершая анализ БРЛС Е. Даманцев делает превосходный вывод

«Учитывая более высокое разрешение первого, возможный режим LPI, способность создания направленных помех, а также способность формирования «провалов» в диаграмме направленности на участке источника РЭП, суммарный потенциал F-15E в задачах завоевания воздушного превосходства н дальностях более 50 км многократно опережает способности Су-34».


Осталось только сказать, что задача «завоевания воздушного превосходства» никогда и никем перед тактическим бомбардировщиком не ставилась. Основными задачами отечественной бомбардировочной авиации являются:
· уничтожение ракетно-ядерных средств;
· поражение самолётов (вертолётов) и других объектов на аэродромах (площадках);
· поражение пунктов управления и наземных элементов РУК;
· поражение живой силы и боевой техники(танки, артиллерия, ПВО) противника в оперативной глубине;
· разрушение железнодорожных станций, мостов, переправ и др. объектов;
· поражение воздушных и морских десантов в районах погрузки и высадки.

Бомбардировщики также могут привлекаться для ведения воздушной разведки.

Если уж сравнивать F-15E c Cу-34, было бы неплохо начать с аналитики по системам наведения оружия по наземным целям. Су-34 и F-15E предстают здесь выразителями разных концепций, потому что американский самолет ориентирован на контейнерное размещение подобных систем, в то время как у Су-34 оно интегрированное. У каждого способа – свои преимущества и недостатки. Так, например, контейнерный комплекс ухудшает аэродинамику самолета и увеличивает его ЭПР, но с другой стороны, если у него под крыльями и так висят гроздья бомб и ракет, то пара контейнеров особо ничего не решают. С другой стороны, контейнер легко снять, и поставить новый, а вот интегрированную систему наведения заменить куда сложнее, если вообще возможно. Американские F-15E в свое время продемонстрировали высокую эффективность с контейнерной системой LANTIRN, а сегодня, насколько известно автору, заменяется на еще более современную систему Sniper-XR, который, по отдельным параметрам, в разы превосходит старую систему. При этом, еще относительно недавно про «Платан» Су-34 принято было выражаться исключительно нецензурно. В инете бродит фраза неназванного «опытного инженера-авиастроителя»:

«Сравнивать прицельный комплекс «Платан», установленный на Су-34, с американским Sniper-XR вообще нельзя. Это все равно, что сравнивать «горбатый» «Запорожец» с новеньким «Мерседесом». Но «горбатый» в отличие от «Платана» иногда работает».


Может, оно конечно и так, но только Су-34 все-таки продемонстрировали отличную работу в Сирии, которая совершенно не сочетается с неработающими прицелами. Значит, все же работает иногда «Платан»? Или на Су-34 был установлен какой-то другой комплекс? Обладает ли он всепогодностью, может ли применяться в ночное время?

Желая получить относительно дешевое высокоточное оружие, американцы взяли старую авиабомбу свободного падения и прикрутили к ней JPS-навигатор, получив управляемую JDAM. Мы пошли другим путем, придумав прицел, который позволяет многократно повысить точность бомбометания обычных, свободнопадающих боеприпасов. Наш путь – дешевле, и, быть может, правильнее. Безусловно, СВП-24 «Гефест» не заменит корректируемых бомб, потому что, хотя он в разы повышает точность бомбометания, свободнопадающий боеприпас никогда не будет настолько же точен, как и управляемый. Но теперь наши ударные самолеты могут использовать высокоточные боеприпасы, или же вдарить по супостату обычными авиабомбами с весьма высокой точностью, а вот у F-15Е вторая возможность отсутствует. В то же время применение высокоточных боеприпасов (даже относительно дешевых, как JDAM) оправдано далеко не всегда. Но есть и другая точка зрения, что повышенный расход авиабомб при меньшем шансе поразить точечную цель делает применение СВП-24 «Гефест» сопоставимым по стоимости с JDAM. Кто прав?

Вот о чем желаешь узнать, принимаясь за чтение статьи, в которой сопоставляются возможности Су-34 и F-15E. Но когда вместо этого видишь рассуждения о том, кто их вышеупомянутых самолетов «круче» в воздушном бою, чувствуешь себя немного обманутым. Потому что объявлять «красную угрозу» из-за того, что F-15E превзошел Cу-34 в части возможностей завоевания господства в воздухе – это примерно то же самое, что рассуждать о крахе производителей смартфонов Samsung, потому что аналогичной продукцией Apple не в пример удобнее открывать пивные бутылки.

Но вернемся к статье уважаемого Е. Даманцева:

«Что же касается применения Су-34 в операциях по перехвату, то в отличие от «Страйк Игла» максимальная скорость с подвеской в 1,7М не вполне соответствует данным задачам».


Если мы все же беремся рассуждать о том, кто лучше летает – кит или еж, то давайте обратим внимание на некоторые нюансы.

Вне всякого сомнения, американский самолет способен развивать 2,5 маха, и это заметно больше чем 1,8М Су-34. Но… известно, что, хотя максимальная взлетная масса Су-34 и F-15E различается, но отнюдь не в разы – 45 100 кг у Су-34 и 36 741 кг у «Орла». Су-34 тяжелее F-15E на 22,8%. А вот емкость внутренних топливных баков различие этих самолетов радикально – 5 942 кг у F-15E против 12 000 кг у Су-34. По этому параметру Су-34 превосходит американский самолет в 2,02 раза! Каким же образом американский самолет умудряется иметь более-менее сопоставимый с Су-34 боевой радиус?

Ответ очень прост: F-15E оснащен конформными баками. В отличие от ПТБ они не висят под крыльями, а прилегают непосредственно к самолету и не могут быть сброшены в воздухе. Так вот – емкость этих баков у F-15E составляет 4 275 кг, доводя общий запас топлива до 10 217 кг, что, собственно, и уравнивает боевые радиусы Су-34 и F-15E. Разумеется, и тот и другой самолет может увеличить запасы топлива еще, использовав обычные ПТБ, но речь сейчас не об этом.

Дело в том, что конформные баки, при всех своих плюсах, далеко не лучшим образом сказываются на аэродинамике самолета. И F-15E, «одетый» в них, резко теряет в скорости – с конформными баками он может развивать… 1,8М, т.е. ровно столько, сколько и российский Су-34. Таким образом, F-15E, конечно, может «работать» и перехватчиком, но только за счет резкого падения боевого радиуса. Можно, конечно, отказавшись от конформных баков, использовать обычные ПТБ (в них вмещается 5 396 кг топлива) но, во первых, радиус все равно будет сильно уступать Су-34 с ПТБ, а во-вторых – скорость F-15E с ПТБ ограничена 1,4М. Так что единственный способ для этого самолета воевать в качестве истребителя на сколько-то большом удалении от родного аэродрома – это взлетать и осуществлять патрулирование с ПТБ, а в случае чего – сбрасывать подвесные топливные баки со всем топливом, что в них остались и вступать в бой.

И, наконец, последний (по порядку, но не по важности) аспект. Известно, что в начальный период второй мировой войны германские танковые войска были чрезвычайно успешны, невзирая на то, что немецкие танки, по своим основным ТТХ (скорость, калибр орудия, толщина брони) являлись в лучшем случае «середнячками» — в войсках антигитлеровской коалиции были куда более мощные и/или сильно бронированные машины. Разумеется, в успехах «панцерваффе» было много слагаемых, но среди них не последнюю роль сыграло то, что германские боевые машины были чрезвычайно (для своего времени) удобны для своих экипажей. В этом отношении Су-34 представляет собой для отечественной авиации большой шаг вперед – тут и посадка пилотов плечом к плечу, что облегчает взаимодействие, и туалет с миникухней для дальних перелетов, и «кондиционирование» кабины, при котором до высоты 10 тыс. м. нет необходимости надевать кислородные маски… Эргономика, как ни крути, значит очень много, но, к сожалению, сравнения Су-34 и F-15E по этому параметру мы у Е. Даманцева не увидим. А жаль.

Каков же вывод из всего вышесказанного? Он очень прост. Качество боевой техники определяется ее способностью выполнять задачи, для решения которых эта техника создавалась. Поэтому сравнение технических характеристик боевой техники следует проводить не «вообще», а применительно к конкретным ее задачам, причем не всяким, а свойственным данному классу военной техники. Двуручный меч дает своему владельцу подавляющее преимущество против врага, вооруженного обычным ножом… если только речь не идет о схватке боевых пловцов на глубине в двадцать метров.

Спасибо за внимание!
Автор: Андрей из Челябинска


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Комментарии 64

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  1. фигвам Вчера, 15:39
    Кстати боевая нагрузка Ф-15Е 11 тонн, а Су-34 8 тонн, но 11 тонн это с учётом ПТБ и конформных баков, если Ф-15Е полностью заправлен, то на вооружение остаётся 5 тонн. И ещё у Су-34 есть бронированная кабина что повышает вес самолёта, но и увеличивает шансы экипажа выжить.
    фигвам
    1. Romario_Argo Вчера, 16:52
      так и пиши правильно (!)
      что бомбовая нагрузка: у Ф-15 - 5 тонн, у Су-34 - 9 тонн и 12 тонн при радиусе менее 1000 км.
      Romario_Argo
      1. фигвам Вчера, 17:21
        Romario_Argo

        Я так написал потому что американцы всегда завышают ТТХ, а у нас занижают.
        фигвам
        1. dauria Вчера, 20:01
          что американцы всегда завышают ТТХ


          А врать и необязательно. Достаточно "промолчать " о деталях. Например, дальность РЛС по "типовой" цели . Это параметр статистический и обязательно идёт в паре с вероятностью правильного обнаружения. Если взять 0,5 - получим 100 км, а с 0,7 - то "только" 75 км, а на фоне земли-вообще 30 км. И таких тонкостей воз и тележка.
          dauria
          1. supertiger21 Вчера, 23:33
            Читая статью, сразу распознал знакомый почерк какого нибудь старожила ВО по авиации. И таки не ошибся я, отличная статья от Андрея. good Помню раньше, ещё года четыре назад, подобные статьи с богатым описанием и сравнением ТТХ самолётов были обычным делом, а сейчас такие в дефиците... В основном политиканство всякое бывает... Но всё таки, как сегодня, иногда видим. Однозначно ставлю звёздочку! wink
            supertiger21
    2. Su24 Сегодня, 00:30
      Каков же вывод из всего вышесказанного?


      Вывод в том что автор написал длинную и бестолковую простыню, в которой в основном занимался комментированием текста оппонента, а не сравнением двух самолётов, как вроде бы заявлялось вначале. Печально.
      Su24
  2. Alex_59 Вчера, 15:40
    Вроде бы – все верно, но есть одна неувязочка – мы не знаем, с какой боевой нагрузкой американский самолет способен летать на боевой радиус 1 270 км. Потому что сплошь и рядом для истребителей-бомбардировщиков (а F-15E все же весьма близок к ним) максимальный боевой радиус указывается не для ударного, а для противовоздушного варианта боевой нагрузки, под которым обычно понимается пара ракет AMRAAM (масса одной такой ракеты порядка 161 кг) и столько же «Сайдвиндер» (91 кг), то есть чуть больше, чем ничего.
    Тушки ракет на внешней подвеске не хило накинут лобового сопротивления, так что про 1270 км мечтать не стоит от слова "совсем". Ту-22М с ракетами Х-15 выгодно отличался тем что они внутри планёра спрятаны, впрочем тех Х-15 давно нет, а Х-32 тоже тот еще "тормоз".
    и конструкторы повесили на Су-34 крылатую ракету Х-101 или Х-102, с ее то ли 4 500 то ли 5 500 км дальности, а то и больше.
    Не получится. По пределу нагрузки на узлы крепления.
    а вот у F-15Е с этим будут очевидные проблемы: самолет под длительные полеты на сверхзвуковых скоростях не оптимизировался.
    Да и не только самолет. Ракета тоже вряд ли способна переносить длительный нагрев при полете на сверхзвуке. Да и не полетит он вообще на "нормальном" сверхзвуке с этими JASSM. Слишком доброе сопротивление будет.

    Кстати, сегодня у нас в городе был сильный "ба-бах". Наши парни развлекаются - кто-то неудачно на сверхзвук вышел недалеко от города. ))))
    Alex_59
    1. DarkMatter Вчера, 16:39
      Не получится. По пределу нагрузки на узлы крепления.

      А что насчет новой уменьшенной версии Х-101, а именно Х-50? Каб-1500 таскает же Сушка.
      DarkMatter
    2. Serg4545 Вчера, 16:55
      //Не получится. По пределу нагрузки на узлы крепления.//
      А разве трудно придумать, что то вроде переходника? Который крепился бы к соседним узлам крепления. И уже на переходник подвешивать ракету. Нагрузка таким образом равномерно распределяется по соседним узлам и на каждый конкретный узел нагрузка не будет превышать расчетную.
      Serg4545
    3. фигвам Вчера, 17:07
      Цитата: Alex_59

      и конструкторы повесили на Су-34 крылатую ракету Х-101 или Х-102, с ее то ли 4 500 то ли 5 500 км дальности, а то и больше.
      Не получится. По пределу нагрузки на узлы крепления

      На подходе новая крылатая ракета для Ту-22м3, изделие 715 с дальностью 4000-5000 км для внутрифюзеляжного отсека с меньшими габаритами и весом чем у Х-32, Х-101-102, если поставят задачу, то и на Су-34 смогут подвесить. Индийцы Брамос на Су-30 таскают.
      фигвам
      1. ланс Вчера, 20:23
        но ведь не секрет все что тащят су30, су34 утащит без проблем. про подвески то же спорный вопрос. но пока есть стратег зачем этим заниматься 34-ам?
        ланс
      2. НЕКСУС Вчера, 22:55
        Цитата: фигвам
        На подходе новая крылатая ракета для Ту-22м3, изделие 715 с дальностью 4000-5000 км для внутрифюзеляжного отсека с меньшими габаритами и весом чем у Х-32, Х-101-102,

        Нет у Х-50 такой дальности...заявленная дальность 1500 км.Она дозвуковая(с крейсерской скоростью в 700 км/ч, максимальная скорость достигает 950 км/ч),и главная ее особенность -это уменьшение габаритов в сравнении с Х-32...что позволит ее размещать во внутренних бомбоотсеках 22-х.
        Это наш ответ "Чемберлену" под названием AGM-158 JASSM,у которой дальность 1000 км,а у Х-50 1500км.
        Хотя по дальности есть вот такое мнение...
        Однако в отчете омского КБ за 2014 год значится приоритетная работа по созданию нового двигателя того же самого семейства со значительно улучшенными характеристиками — «изделие 37М». И, надо сказать, маневр для улучшения характеристик имеется значительный. Потому что ТРДД-50 начал серийно выпускаться в 1980 году. Причем выпускался он на Украине. В 2000 году было решено наладить производство в России, в связи с чем омскому КБ пришлось проделать значительную восстановительную работу. Параллельно создали еще одну модификацию — ТРДД-50Б. Однако во всех теперешних двигателях использован не столь и свежий технологический уровень. Так что «изделие 37М» для ракеты Х-50 основывается на новых технологиях, технологиях XXI века.

        Поэтому информация от источников российских СМИ о том, что «изделие 715» будет обладать дальностью, сопоставимой с ракетами Х-101, ну, или в крайнем случае — с Х-55 (2500 км), не кажется научной фантастикой. Разумеется, для этого сокращена масса боевой части с целью высвобождения места для топлива. Собственно, прецедент появления в ОПК такой «фантастики» уже имеется. Правда, меньшего масштаба. До 2010 года противокорабельная ракета Х-35 имела дальность в 130 км. После того, как ее двигатель подвергся глубокой модернизации, а также изменилась компоновка ракеты, появилась Х-35У. Имея те же самые габариты, она приобрела вдвое большую дальность — 260 км.

        Таким образом, Ту-22М3 получит сразу два дополнительных достоинства. Во-первых, увеличится количество высокоточных ракет, которые он сможет брать на боевое задание. Во-вторых, сможет обстреливать наземные объекты противника, не входя в зону его противовоздушной обороны. Разумеется, будет подспорье и еще двум нашим стратегическим ракетоносцам.

        Что же касается остальных качеств Х-50, то тут различные источники утверждают примерно одно и то же. Ракета имеет комплекс радиоэлектронной борьбы, создающий электронные помехи, также она оснащена буксируемыми ловушками для головок самонаведения противоракет. Профиль полета может быть высотным, стелющимся или же комбинированным.

        Так что ,там дальность по факту(а не по заявкам) может быть не уступающая КР Калибр-2600 км.
        НЕКСУС
  3. Sedoy Вчера, 15:50
    Тактический бомбардировщик (у нас этот класс самолетов назывался фронтовым бомбардировщиком) – это самолет, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным (надводным) целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника.
    Стратегические задачи, под которыми понимается поражение целей стратегической важности на территории противника, вообще говоря, должны решаться стратегической авиацией. Для этого у нее есть специализированные самолеты и такое же вооружение.


    сомнительная аргументация...
    нет ничего плохого в том, что "тактический" будет иметь "длинную руку" и иметь возможность не входить в район "сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника."
    и не придется вызывать "стратегов" для решения тактических задач...
    Sedoy
    1. Андрей из Челябинска Вчера, 16:01
      Цитата: Sedoy
      нет ничего плохого в том, что "тактический" будет иметь "длинную руку" и иметь возможность не входить в район "сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника."

      Ничего плохого в этом нет, поэтому написано
      В каких-то обстоятельствах это может оказаться чрезвычайно полезным.

      Вопрос в том, что это все равно остается второстепенной задачей для тактического самолета, а сравнивать надо по способности выполнять основные задачи
      Андрей из Челябинска
      1. НЕКСУС Вчера, 22:30
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Ничего плохого в этом нет, поэтому написано

        Все по делу расписано...одно дополнение,вроде как принимается у нас на вооружение авибомба "Дрель"(ПБК-500У СПБЭ-К)...А она то уже корректируемая и летит на 30 км(по открытым источникам),против 28 км планирующих бомб,оборудованных системой JDAM.Я к тому,что по мимо СВП-24 у нас имеются и высокоточные авиабомбы,которые прекрасно сами выйдут на цель. Так что и тут еще надо посмотреть кто в этом вопросе более оснащен.
        НЕКСУС
  4. BerBer Вчера, 15:51
    Не пойму к чему сравнивать ф15 и ту22? Просто посчитайте количество оных и поймёте, что сравнение не корректное. А сравнение ф15 и су34 корректно, хотя бы потому, что задачи схожие. Плюсом то что функционал ф15 расширяется за счёт новой ракеты.
    BerBer
    1. фигвам Вчера, 16:07
      Американцы вынуждены были переделать истребитель Ф-15 в ударную модификацию, до этого эту задачу выполнял Ф-111, но из-за конструктивных недостатков был снят с вооружения. Су-34 изначально создавался как полноценный ударный фронтовой самолёт для замены Су-24.
      фигвам
      1. BerBer Вчера, 16:17
        Нужно сказать, очень прилично у них получилось.
        BerBer
        1. фигвам Вчера, 16:21
          BerBer

          А этого никто не знает, американцы всегда воевали против слабых и отсталых стран.
          фигвам
          1. BerBer Вчера, 16:25
            Думаете очередной фейк, про ракету?
            BerBer
            1. фигвам Вчера, 16:37
              Нет, я имею ввиду, что противник с современной системой ПВО, РЭБ не даст самолёту и этой ракете выполнить свои задачи.
              фигвам
              1. BerBer Вчера, 16:49
                Я думаю, что от ситуации. Всё таки дальность приличная.
                BerBer
          2. staviator Вчера, 16:43
            А этого никто не знает, американцы всегда воевали против слабых и отсталых стран.

            В Корее, они в воздухе фактически воевали с СССР,и силы примерно были равными.(по воздушным боям)
            staviator
            1. фигвам Вчера, 17:38
              staviator

              Вообще то победы в воздушных боях неба Кореи, СССР против США, 3:1 в нашу пользу.
              А конкретно Ф-15Е воевал против Ирака, Югославии, Афганистана и Ливии.
              фигвам
              1. Громобой Вчера, 19:17
                Цитата: фигвам
                А этого никто не знает, американцы всегда воевали против слабых и отсталых стран.

                Цитата: фигвам
                противник с современной системой ПВО, РЭБ не даст самолёту и этой ракете выполнить свои задачи.

                А откуда вы тогда знаете,что не дадут выполнить задачу?Чисто теоретические значит предположения,ведь у стран на которых вы намекаете военного опыта войны с оснащённым противником ещё меньше,чем у тех же американцев.
                Громобой
  5. Sedoy Вчера, 16:01
    Итого предельная дальность удара F-15E составляет 1 270 км + 1 300 км = 2 570 км. ..но есть одна неувязочка – мы не знаем, с какой боевой нагрузкой американский самолет способен летать на боевой радиус 1 270 км. .


    да какая разница при выполнении тактических задач...
    дальности ракеты в 1300 км вполне достаточно для таких задач...
    при этом сам самолет не будет входить в зону ПВО - вот и всё, что требуется...
    в данном разрезе...

    а нашим придется ТУ-22 вызывать...
    а их у нас кот наплакал и подчиняются они не тактическому руководству, а чуть-ли не кремлю
    только с "одобрямс" высокого начальства эти орлы могут вылететь на задание...
    ну и сколько будет ждать тактический начальник этого "добро на вылет"... :)
    когда уже нафиг не нужно будет...

    дальше можно не читать...
    Sedoy
    1. BerBer Вчера, 16:16
      И я о том же. Как можно сравнивать тактика и стратега? И если сравнивать с аналогичной техникой то с какой? Чё то автор намудрил.
      BerBer
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 16:24
        Цитата: BerBer
        Как можно сравнивать тактика и стратега?

        (пожатие плечами) Сравнивал не я, а Даманцев, причем некорректно
        Андрей из Челябинска
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 16:23
      Цитата: Sedoy
      дальности ракеты в 1300 км вполне достаточно для таких задач...

      Это называется из пушки по воробьям.
      Андрей из Челябинска
    3. Lock36 Вчера, 22:05
      Только один вопрос: а КУДА он на 1300 км стрелять собрался? У него есть средства обнаружения на такое расстояние? ИМХО здесь даже АВАКС ему не поможет...
      Lock36
  6. Sedoy Вчера, 16:04
    Цитата: Андрей из Челябинска
    сравнивать надо по способности выполнять основные задачи


    ест-но, но тут примерно как сравнить просто "калаш" и "калаш" с подствольником...
    с подствольником всё же предпочтительней, не надо "стратега" гранатометчика вызывать... :)
    Sedoy
    1. Андрей из Челябинска Вчера, 16:30
      Цитата: Sedoy
      ест-но, но тут примерно как сравнить просто "калаш" и "калаш" с подствольником...
      с подствольником всё же предпочтительней

      Все верно. В том случае если в обоих случаях - калаш.
      Андрей из Челябинска
  7. синоби Вчера, 16:18
    Круче не круче,пусть сначала через наше ПВО пройдут.
    синоби
    1. BerBer Вчера, 16:34
      Дело в том что входить в зону ПВО не будут.
      BerBer
  8. yehat Вчера, 16:18
    СВП-24 «Гефест» сопоставимым по стоимости с JDAM. Кто прав?

    система сброса бомб предпочтительнее американской, т.к. в локальных конфликтах с логистикой обеспечения боеприпасами намного проще. Не секрет, что бомб нужно много.
    1. Технологии снижения радиолокационной заметности — «стелс».
    2). Оборудование, предоставляющее максимальные возможности обнаружения и классификации объектов противника пассивными, неизлучающими средствами, такие как, например, оптико-электронная обзорно-прицельная система.
    3. Совершенные прицельные системы, позволяющие обеспечить поражение цели используемыми боеприпасами.
    4. Комплексы радиоэлектронного противодействия и иные средства защиты самолета.

    к списку стоит добавить импорт/экспорт целеуказания, т.к. эта технология уже есть на F-35.
    вот интегрированную систему наведения заменить куда сложнее, если вообще возможно

    вопрос упрощения замены оборудования уже давно должен стоять в ТЗ к технике
    это и новые стандарты монтажа, и какие-то варианты модульности и другие меры.

    и последнее. F-15Е - классическая попытка создать универсальную ударную платформу с ее плюсами и минусами.
    то, что он мало чем отличается от других истребителей на радарах - это одна из плюшек выбранной концепции, но важно другое - у США был другой великолепный аналог Су-34, F-111, который куда больше схож с Су-34 и от него США отказались. Вопрос почему? И очень жаль, что ничего не сказано, почему F15Е остался.
    А ведь по сути - просто более дешевое решение проблемы.
    yehat
    1. voyaka uh Вчера, 17:21
      " F-15Е - классическая попытка создать универсальную ударную платформу "////

      Получилось удачно. Израиль планирует закупить еще эскадрилию F-15Е , так
      как они могут успешно тягать тяжелые бетонобойные бомбы и крылатые ракеты, что
      не может Ф-35. Одновременно, без всех подвесок для работы по земле, Ф-15Е становится
      вполне современным агрессивным истребителем.
      voyaka uh
    2. Foxmara Вчера, 19:37
      Цитата: yehat
      у США был другой великолепный аналог Су-34, F-111, который куда больше схож с Су-34 и от него США отказались. Вопрос почему?

      Вы сами ответили на свой вопрос: "Основным аргументом для полной замены F-111 на F15E стала главным образом высокая стоимость эксплуатации первых." Он изначально вышел в несколько раз дороже, чем планировалось. Потому что военные хотели все и сразу (ничего не напоминает?), в итоге инженеры задачу решили, но за очень большие деньги.
      Foxmara
  9. voyaka uh Вчера, 17:14
    "Может, оно конечно и так, но только Су-34 все-таки продемонстрировали отличную работу в Сирии,
    которая совершенно не сочетается с неработающими прицелами"////

    Вот этого как-раз не было. Их вначале вообще дружно отозвали в Россию, так как у всех самолетов отказали
    приборы авионики (в том числе, прицелы) , причем, у всех - разные. И работали с Хмеймим Су-24 по старинке.
    Потом Су-34 вернули, но закончились точные бомбы, и дорогие бомберы простаивали.
    voyaka uh
    1. yehat Вчера, 17:47
      точных вообще не было
      были обычные бомбы.
      yehat
      1. voyaka uh Вчера, 17:52
        А я так понял, что в наличии было немножко КАБов?
        Их пробовали применить с подвесным прицельным контейнером Су-34.
        Но то прицелы не работали, то бомбы барахлили. А потом и вовсе кончились.
        И перешли окончательно на Су-24 с ФАБами и Гефестом.
        voyaka uh
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 19:39
      Цитата: voyaka uh
      Вот этого как-раз не было. Их вначале вообще дружно отозвали в Россию

      Есть другая информация - что все основные проблемы Су-34 были устранены примерно за год до операции ВКС в Сирии и что Су-34 отлично работали свободнопадающими бомбами. Про возврат Су-34 в РФ мне вообще ничего не известно, хотя стараюсь следить за новостями.
      Андрей из Челябинска
      1. ЗВО Вчера, 20:29
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Про возврат Су-34 в РФ мне вообще ничего не известно, хотя стараюсь следить за новостями.


        Вернулись.
        Кстати. есть мнение, что один вернулся разобранный в грузовике Ил-76...
        Кувыркнулся так же как и в Бутурлиновке.
        ЗВО
    3. НЕКСУС Вчера, 23:17
      Цитата: voyaka uh
      Потом Су-34 вернули, но закончились точные бомбы, и дорогие бомберы простаивали.

      Че серьезно? А КАБ-500С и КАБ-500од это что?...
      Вот это что подвешивают в Хмеймиме на СУ-34?Не КАБ-500С,нет?

      Это не ее 34-й скидывает ?


      А это не КАБ-1500...тоже корректируемая...
      НЕКСУС
  10. Outsider Вчера, 17:22
    Су-34 - совершенно лишний в российских ВВС самолёт, продавленный и выпущенный только по инерции, да потому, что кто-то захотел больше бабла. Поэтому он совершенно заслуженно не пользуется никаким спросом на мировом рынке.
    Именно потому, что США отказались от схемы F-111 и пошли по пути дальнейшей модернизации F-15E - установка мощной БРЛС с АФАР, другого нового БРЭО, конфромных топливных баков - автор этой статьи как-то проигнорировал наличие ПТБ, которые доводят количество топлива вообще до умопомрачительного числа: 34,483 фунтов = 15,642 кг:
    http://www.f-15e.info/joomla/technology/fuel-syst
    em/93-fuel-quantity-indicator
    Самым оптимальным было бы дальнейшее доведение до ума Су-30СМ. И вот его уже нужно было бы сравнивать с F-15E. (Смысл только в этом какой? Слёзы одне...)
    А гордиться тем, что во фронтовом бомбардировщике (это истиный класс Су-34) есть сортир и каптёрка, да по пути к цели лётчики там могут ставриду поджарить и справить большую и малую нужду, - не серьёзно как-то...

    Но хоть наедятся напоследок, да покакают вслать...
    Outsider
    1. voyaka uh Вчера, 17:56
      "Су-34 - совершенно лишний в российских ВВС "///

      Я тоже так считаю. good Писал об этом, но заклевали...
      Надо просто навесить подвесные прицелы на вполне приличные Су-30 и Су-35,
      дать самолетам АФАРы, наконец. И не мучиться с этой мутной бронеавиацией.
      voyaka uh
      1. самый главный Вчера, 21:09
        Цитата: voyaka uh
        Су-34 - совершенно лишний в российских ВВС "///
        Я тоже так считаю. Писал об этом, но заклевали...
        Надо просто навесить подвесные прицелы на вполне приличные Су-30 и Су-35,
        дать самолетам АФАРы, наконец. И не мучиться с этой мутной бронеавиацией.

        Ваш Ф-35 "птица" сбила.... вот и займитесь его модернизацией! А СУ-34 самолет своей ниши, надеюсь, что после Сирии сделают выводы и он будет доведен до ума. И у него огромный потенциал для модернизации, начиная от двигателя и до радара.
        самый главный
        1. ЗВО Вчера, 22:18
          Цитата: самый главный
          И у него огромный потенциал для модернизации, начиная от двигателя и до радара.


          Меня, как человека поработавшего на предриятиях еще в советское время научили, что когда слышишь такие слова - знай. сделали говно. которое надо полностью переделывать...
          От двигателя - до радара.
          давайте блин, и трех лет на вооружении не простоял, а уже все будем переделывать...
          Ибо все было сделано через задницу.
          Ну тогда наверно надо было тех конструкторов, тех военных, что задачи ставили - расстрелять?
          За то, что тратим сотни миллиардов денег на то. что нихрена не работает, а Сирия показала. что не работает Су-34. иначе бы его так быстро не свернули там.
          И все надо переделывать прикрываясь словами об огромном потенциале для модернизации.

          Сразу в вас видно пропагандиста. а не работавшего инженера нифига...
          ЗВО
    2. ланс Вчера, 20:31
      я так понимаю вы не тактик вы стратег? су34 показали полную профпригодность в сирии, им без разницы что подвешивать и постоять за себя они смогут даже с ф15
      ланс
    3. НЕКСУС Вчера, 23:25
      Цитата: Outsider
      Су-34 - совершенно лишний в российских ВВС самолёт, продавленный и выпущенный только по инерции, да потому, что кто-то захотел больше бабла. Поэтому он совершенно заслуженно не пользуется никаким спросом на мировом рынке.

      Он пока не лишний,тк им пытаются закрыть нишу штурмовика,хоть и дорогого. По сути,СУ-34-это бомбер с претензией на звание так же штурмовика.Как истребитель он против Ф-22 к примеру вообще никак ...для этого есть СУ-35 и СУ-30,а в ближайшем будущем и СУ-57.
      Задачи разные...но как я неоднократно говорил,линейка тяжелых истребителей у нас сильно растянута.Оно и понятно,тк 30-ми мы в авральном порядке насыщали наши ВКС,дабы осовременить нашу истребительную авиацию(сравнительно недорогим тяжем),а после появился СУ-35С,превосходящий 30-го по многим параметрам.Ну и на подходе и 57-й ,который априори эффективней чем и 30-й и 35-й,но цена пока весьма высокая,в сравнении с вышеупомянутыми тяжелыми истребителями. А посему,будут закупки малыми сериями ,пока цена не оптимизируется во что-то приемлемое для МО.
      НЕКСУС
  11. Mukronom Вчера, 17:53
    Все бы ничего, да только для Су-34 берется его боевой радиус при низковысотном полете с ПТБ, а для F-15E – при смешанном профиле полета. А вот если взять сопоставимые цифры (по низковысотному профилю для обоих самолетов) то боевой радиус составит 800 км у американского «Орла» и 1 130 км = у Су-34. Соответственно, получается, что глубина удара у F-15E – 2 100 км (с учетом того, что JASSM-ER все таки летит не на 1 200, а на 1 300 км), а у Су-34 – 1 415 км. Ну а при полете по смешанному профилю (предполагая, что таковой у Су-34 больше в 1,41 раза, т.е. во столько же, во сколько больше его боевой радиус «у земли»), то мы получим глубину удара 2 078 км против 2 570 м у «американца».

    Тут нужно помнить, что при смешанном профиле полета, дальность полета ракеты тоже падает, так как максимальная дальность для них указывается при пуске с максимальной высоты и скорости.

    Также считаю некорректными любые сравнение СВП-24 и JDAM, потому что "Гефест" это бомбовый прицел, дающий ~80% уверенность поражения цели типа "завод-склад" 6 тоннами чугуния, а JDAM это боеприпас для поражения одиночных малоразмерных целей типа "дот-штаб". Это всё равно что сравнивать напалмовые баки с БетАБ.
    Mukronom
    1. Мимопроходил Вчера, 21:39
      Цитата: Mukronom
      максимальная дальность для них указывается при пуске с максимальной высоты и скорости.
      Это касается сверхзвуковых ракет. Дозвуковые ракеты пускают на дозвуковой скорости. http://www.ktrv.ru/production/68
      Мимопроходил
  12. Sagaidark Вчера, 18:18
    Андрей, что-то ты в ВК не появляешься)
    а статья в целом хорошая
    Sagaidark
  13. гильза Вчера, 18:36
    Не перевелись ещё на руси хладнокровные эксперты-любители.Хотя где тут "любительство"? Браво.
    гильза
  14. aKtoR Вчера, 18:48
    Очень интересная статья. Спасибо автору)))
    Хотелось бы уточнить пару моментов. Поскольку в статье упоминалось о сдаче самолета в 1994 году, то многие помнят то сложное время... Это время внесло неизгладимый отпечаток на самолет Су-34 (и последующие его серии при модернизации). При сдаче этого комплекса практически все системы сильно превысили допустимые требования по массе. Самолет стал тяжелее и в такой конструкции сдан на вооружение с подавляющим комплектом разных систем и вооружения. На проведение работ по снижению веса - не было, нет и не будет средств (это практически необходимо провести несколько тысяч полетов). Такой уж он вышел и исправить ничего нельзя.
    На западе как-то не упоминается, что самолеты типа F-15 имеют не малые ограничения по маневрированию - относительно старые планера. На западе как-то не принято ругать, они больше хвалят товар. Наш самолетик может маневрировать на максимальной скорости и это подтверждено испытаниями.
    И последнее. Су-34 - это не фронтовой бомбардировщик))) Это многофункциональный КОМПЛЕКС. Сравнение иномарки и Запорожца не только в системах обнаружения и наведения.
    aKtoR
  15. KKND Вчера, 18:49
    Статья жесть! 5-классник избил 2-класника. Война диванов!
    Ребят Вам рэп-баттл на эту тему надо замутить. Даманцев vs Андрей.
    Господа. война циферок это круто, только к жизни это имеет отношение при комплексном анализе страниц так на 500.
    Например на Су-34 больше топливо чем на F-15.Хорошо. С чего вдруг радиус действия можно измерить? Надо знать режим работы ТРД во время полета(его потребление топлива к выдаваемой тяге, ресурс, температуру окружающей среды(высоту см. цикл Карно) т.д. и т.п.) мидель самолета, изменение скоростей и ускорений. То что Вам с Даманцевом пишут циферки в Инете-полностью с потолка.
    Желая получить относительно дешевое высокоточное оружие, американцы взяли старую авиабомбу свободного падения и прикрутили к ней JPS-навигатор, получив управляемую JDAM. Мы пошли другим путем, придумав прицел, который позволяет многократно повысить точность бомбометания обычных, свободнопадающих боеприпасов. Наш путь – дешевле, и, быть может, правильнее.

    Этот перл комментировать тяжело. РЛ-бомбовые прицелы придуманы давно.И на F-15E он я уверен есть, хоть я и не летал. Он даже на F-16 старых модификаций есть.
    В идеале при выполнении боевого задания тактический бомбардировщик вообще не должен включать собственную РЛС – потому что лучшего способа сообщить противнику: «я здесь, щас как вдарю!» в современной войне, наверное, не существует.

    РАДАРофобия среди обывателей прогрессирует. А че летчики во ВМВ без РЛ-прицела бомбы кидали, "по-сапогу", и кстати, некоторые, добивались впечатляющих результатов(мозг-ЭВМ) без шуток.
    И, наконец, последний (по порядку, но не по важности) аспект.

    Ну конечно влаж... важные фантазии автора о ВМВ к делу надо было прикрутить, куда без них...
    Вообще Андрей я в морском деле ничего не понимаю и рад был Вас почитать, но Даманцева бить это за гранью добра и зла...Я в шоке...
    KKND
    1. ланс Вчера, 20:35
      бить или не бить, как и пить или не пить и т.д. если прочитать ваш комент, то на ф-16вы летали?
      ланс
      1. KKND Вчера, 20:55
        Цитата: ланс
        ф-16вы летали?

        В симуляторе.
        KKND
  16. Цой Вчера, 18:58
    Доколе вы будете разбирать автора, который утверждал что круглые сопла это минус российских самолетов. Уже не скажу в какой именно статье, но точно помню такое утверждение. Он же предлагал БРПЛ атаковать АУГ США. И еще много чего. Его статьи это перл на перле. С серьезным лицом там делать нечего. Захожу на ВО, вижу вычурный пафосный заголовок и не захожу туда, потому что знаю чье имя увижу в конце.
    Цой
  17. Lesorub Вчера, 19:08
    между американским F-15E и нашим Су-34 существует некая негласная гонка.

    Если и сравнивать то F 15E и Су 30М и его модификации.
    Lesorub
  18. turbris Вчера, 19:45
    Я не понимаю зачем вообще эти теоритические сравнения проводятся, для рекламы экспертов? Чего сравнивают? Открытые публичные ТТХ, которые тоже являются рекламой? И получается любой эксперт, какие захочет ТТХ, такие и приведет, тут пишут у F-15E боевая нагрузка 11 тонн? Это означает, что с такой нагрузкой самолет может взлететь и совершить круг над аэродромом, не более того, потому что это максимальная нагрузка, а не боевая. И так можно говорить о любом показателе ТТХ, оценивать тот или иной вид вооружения, а тем более самолет можно только по результатам полигонных испытаний или участия в боевых действиях. А эти данные являются закрытыми, так что многочисленные эксперты еще и фантасты в своем деле.
    turbris
  19. Usher Вчера, 20:13
    Браво. Достали уже эти американофилы.
    Usher
  20. рюрикович Вчера, 20:52
    Вот касательно выводов с автором абсолютно согласен!! good
    Сравнение чего-либо - вещь относительная...Не так ли, Андрей Николаевич? wink
    Вот и получается, что если хочешь сравнить объективно что-либо, то приходится честно взирать на все стороны предмета. А еже ли ко хочет "правильного" для кого либо сравнения ,то тут уж широкое поле деятельности для игры цифрами в нужных ракурсах.
    Андрей, пьять за материал - интересно(хотя тяга более к морским анжанерным сооружениям, чем к бесовским птицам smile ) yes drinks hi
    рюрикович
  21. Шайкин Владимир Вчера, 22:56
    Тогда, в той статье я не столь развёрнуто, но также отметил в комменте, что сравнения не годные, не правильные.
    Шайкин Владимир
  22. Su24 Вчера, 23:08
    Цитата: фигвам
    Кстати боевая нагрузка Ф-15Е 11 тонн, а Су-34 8 тонн, но 11 тонн это с учётом ПТБ и конформных баков, если Ф-15Е полностью заправлен, то на вооружение остаётся 5 тонн. И ещё у Су-34 есть бронированная кабина что повышает вес самолёта, но и увеличивает шансы экипажа выжить.


    Гхм, по РЛЭ Су-34 его максимальная боевая нагрузка 12,5 тонн.
    Su24
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