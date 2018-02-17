00:33 18 февраля

ЛНР: три бойца ВСУ погибли при установке минных заграждений в "серой зоне"

Три бойца ВСУ погибли, еще трое получили тяжелые ранения при установке минных заграждений в "серой зоне". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

ЛНР: три бойца ВСУ погибли при установке минных заграждений в "серой зоне"


Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Светлодарское погибли трое военнослужащих первого батальона 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения. Выявлена фамилия одного из погибших – рядовой Рябенко
- рассказал он.


Ранее Марочко сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников готовят переход диверсантов в "серую зону".

Кроме этого, Марочко сообщил о получении ранений тремя бойцами ВСУ в результате неосторожного обращения с гранатой в состоянии алкогольного опьянения

Стало известно о проведении административного расследования командованием 10-й бригады ВСУ по факту ранения троих военнослужащих бригады. Ранения солдаты получили в районе населенного пункта Катериновка в результате неосторожного обращения с гранатой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный инцидент традиционно скрывается от вышестоящего командования
- рассказал подполковник.

Использованы фотографии: https://nahnews.org/
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Комментарии 45

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  1. Охотовед 2 Вчера, 15:55
    Не рой другому яму.... поделом. Когда же это все закончится???
    Охотовед 2
    1. 210окв Вчера, 16:06
      Когда?!Когда рак на горе свистнет..Ну,Вы же должны понимать.ХХП и все такое.
      Цитата: Охотовед 2
      Не рой другому яму.... поделом. Когда же это все закончится???
      210окв
      1. Rusland Вчера, 16:53
        На морозе, да без перчаток, обстановка жим, жим, отсюда и результат.
        Rusland
    2. Zoldat_A Вчера, 16:53
      Цитата: Охотовед 2
      Не рой другому яму.... поделом. Когда же это все закончится???

      А мне почему-то вспомнилось, помимо этого, "Спички детям не игрушка".
      Zoldat_A
    3. сибиралт Вчера, 17:39
      Погибли в результате нарушения техники без опасности. Семьи погибших теперь боевых и пособий не получит. winked
      сибиралт
    4. влад66 Вчера, 18:14
      Омертвых или хорошо или ничего,ничего кроме правды.А прада в том что готовили очередную пакость против ЛДНР так и тьфу на них,не жалко. yes
      влад66
  2. Симон Вчера, 15:56
    Объявят, Что солдаты героически погибли и получили ранения в героической схватке с "сепаратистами" lol
    Симон
    1. 210окв Вчера, 16:04
      Нет.Тогда их надо награждать и выплачивать деньги семьям.А проще списать все на синьку и неуместную инициативу.Мол сами виноваты.
      Цитата: Симон
      Объявят, Что солдаты героически погибли и получили ранения в героической схватке с "сепаратистами" lol
      210окв
    2. Сержант71 Вчера, 16:19
      Лично Путин подорвал! wassat
      Сержант71
      1. 210окв Вчера, 16:29
        Это уже становится не смешно..Про ЛИЧНО..
        Цитата: Сержант71
        Лично Путин подорвал! wassat
        210окв
      2. Балу Вчера, 16:42
        Цитата: Сержант71
        Лично Путин подорвал! wassat

        Нет, ВВП ни при чем, у него алиби. Скакали, вот и дос какались...laughing
        Балу
    3. gurzuf Вчера, 16:26
      Скорей, что дезертиры и самовольщики. Экономически выгодно так их именовать
      gurzuf
    4. LSA57 Вчера, 16:34
      Цитата: Симон
      Объявят, Что солдаты героически погибли и получили ранения в героической схватке с "сепаратистами"

      и запишут их в "почётные киборги" laughing
      LSA57
  3. Сержант71 Вчера, 15:56
    Удобряют к весне.
    Сержант71
  4. svp67 Вчера, 15:57
    Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Светлодарское погибли трое военнослужащих первого батальона 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения.
    Да уж, не захотели еще советские мины служить почитателям Бандеры...возьми и сами декоммунизировались...прихватив с собой "хероев"
    svp67
  5. Геркулесыч Вчера, 16:04
    Заслужили! am Туда им и дорога! am
    Геркулесыч
  6. Геркулесыч Вчера, 16:07
    Ждем новости о том что в киеве националисты напали на здание Россотрудничества, и разгромили внутри выстовочный павильон! По моему мнению, нужно плевать на всякие Европы, и начинать силовой возврат наших земель от укроины назад, в Россию!
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 16:10
      Цитата: Геркулесыч
      По моему мнению, нужно плевать на всякие Европы, и начинать силовой возврат наших земель от укроины назад, в Россию!

      И повесить себе на шею 30-35 миллионов населения, с большим количеством пенсионеров, да с пустой казной и разрушенной экономикой.... Во Щастя то нам привалит, обхохочемся...
      svp67
      1. LSA57 Вчера, 16:44
        Цитата: svp67
        И повесить себе на шею 30-35 миллионов населения, с большим количеством пенсионеров, да с пустой казной и разрушенной экономикой..

        и огромным внешним долгом
        LSA57
      2. Николай Грек Сегодня, 00:08
        Цитата: svp67
        И повесить себе на шею 30-35 миллионов населения, с большим количеством пенсионеров

        recourse recourse про большое количество адекватов забыли!!! what fool wassat wassat lol lol
        Николай Грек
    2. ДВ Комс Вчера, 16:20
      Геркулесыч. Ждем новости о том что в киеве националисты напали на здание Россотрудничества, и разгромили внутри выстовочный павильон! По моему мнению, нужно плевать на всякие Европы, и начинать силовой возврат наших земель от укроины назад, в Россию! Как бы территории это вроде и хорошо, если без гемороев. Но уже давно важное не сами территории, а контроль над ними. Со всеми вытекающими обязанностями по отношению к населению. Полосатые не заморачиваются, марионеток ставят и доят территории вместо того чтобы заботиться о населении. Ну и пользуют это подконтрольное население как хотят, в различных позах.
      ДВ Комс
    3. Балу Вчера, 16:21
      Цитата: Геркулесыч
      По моему мнению, нужно плевать на всякие Европы, и начинать силовой возврат наших земель от укроины назад, в Россию!

      Западный фронт хотите открыть? belay Как человек невоенный возражаю.
      У нас уже есть более важный фронт на ближнем востоке, американцы готовят нам юговосточный фронт на севере Афганистана, куда еще в прошлом году переброшена 8 тыс. группировка ИГИЛ. Сколько за это взяли талибы не сообщалось, но зря они позволили пройти оборзевшим шакалам.
      По последним сообщениям амерзы втихую под прикрытием знамени борьбы с терроризмом уничтожают и выдавливают мирное население. Не исключаю, что МО РФ придется усиливать наши группировки в Средней Азии. Не время вмешиваться в ЛДНР. Другой вопрос ЧВК под маркой ЧОП для охраны российского бизнеса (магазины, бензоколонки и пр.), закон о легализации ЧВК нужно принять. Через Южную Осетию можно было бы вводить контингент и снабжать оружием, поскольку ЛДНР и Южная Осетия заключили договра о сотрудничестве (я ничего не путаю?). hi
      Балу
      1. Korax71 Вчера, 18:10
        А теперь представьте,что вы работаете на какого то дядю у которого бабла девать некуда.и вдруг одним прекрасным утром он проснется с мыслью,что неплохо бы своей армией обзавестись!желающих будет предостаточно.кому она будет подчинена?чьи интересы будет выполнять?где гарантии,чтоих интересы не пойдут в разрез с нашими.
        Korax71
    4. Silvestr Вчера, 16:41
      Цитата: Геркулесыч
      По моему мнению, нужно плевать на всякие Европы, и начинать силовой возврат наших земель от укроины назад, в Россию!

      вы готовы содержать миллионы людей, не имеющих работы. но имеющих оружие? Это шаг утопит Россию
      Silvestr
    5. Silvestr Вчера, 16:52
      Цитата: Геркулесыч
      Ждем новости о том что в киеве националисты напали на здание Россотрудничества

      вы пророк? Получите:
      МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, рассказал РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.
      Они устроили погром в помещении: расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения. Кроме того, они сорвали российские флаги, бросили их на землю, топтали, а затем разорвали.
      При этом налетчики заявляли, что российский культурный центр, по их мнению, "работает незаконно".

      Silvestr
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. Салют Вчера, 16:22
    жаль ребят, пусть господь упокоит их души! будь прокляты политики из-за которых матери не дождутся своих сыновей!!
    Салют
    1. Rusland Вчера, 17:02
      Молодость, героями себя мальчишки считают, в голове сумбур: защищаем свою родину. А от кого, почему..., Кто с той стороны, чем живут, чем дышат...
      Rusland
    2. Сибирячка Вчера, 17:47
      Уж теперь-то точно упокоит.
      Будь прокляты матери, воспитавшие таких сыновей с кастрюлями и дуршлаками (на) вместо голов, "простой народ", скакавший на майдане (не москали) и выбравший себе таких политиков в свои руководители. Пусть всласть наживуться незалэжной своей жизнь, так, чтобы много поколений вперед вздрагивали от упоминания своей нэньки.
      "С кем поведешься,так тебе и надо..."
      Сибирячка
      1. Шамановед Вчера, 18:01
        Там не все с кастрюлями. Бывало к нам прилетали "карандаши" без взрывателей. А на них краской- помогаем как можем. Так то
        Шамановед
  9. Симон Вчера, 16:23
    Цитата: Геркулесыч
    Заслужили! am Туда им и дорога! am

    Ой, хорошо бы всех бандеровцев туда, чтоб народу Украины жить было бы легче! negative
    Симон
  10. silver169 Вчера, 16:24
    Жалко, что только три...
    silver169
  11. demo Вчера, 16:46
    Прими, Господи, души заблудшие.
    И воздай им по заслугам.
    Аминь.
    demo
  12. Горный стрелок Вчера, 16:51
    А вот так. Не рой другому яму... Почему мне их не жалко?
    Горный стрелок
    1. Korax71 Вчера, 18:41
      Может потому что это бред???чем больше товарищи из лднр говорят про диверсантов,тем меньше им веры.их послушать,так там сквозь алкаши,наркоши и безрукие.тогда чего ж вы так очкуете,что наступление, будет.как то слишком много всего за уши притягивается.прям бывшие шахтеры и трактористы-рембы мама дорогая,а военные-лохи.я,конечно,верю в сказки,но тут уже перебор .то у них мальчика распяли,то девочку монтажной пеной,то диверсанты диверсию совершили и неделю ждали когда их возьмут.
      Korax71
  13. Шамановед Вчера, 17:57
    Если бы речь шла о представителях нац.батов я бы порадовался...
    Шамановед
  14. SPLV Вчера, 18:12
    Почему то сразу и обезьяны вспомнились...
    SPLV
  15. behemot Вчера, 18:42
    туда им и дорога. Сдругой стороны, хохловоины вроде собирались Донбасс зачищать от "оккупантов" и себе же минируют.
    behemot
  16. Опер Вчера, 18:47
    В ДНР в районе Песок постреляли украинскую диверсионную группу. Одного взяли в плен.
    Опер
  17. Теренин Вчера, 18:49
    ...три бойца ВСУ погибли при установке минных заграждений.... Если вывести этот случай из политической плоскости, то знакомая ситуация. Первое правило: работать с миной нужно только в одиночку... fool
    Теренин
    1. Korax71 Вчера, 20:51
      А если еще глубже копнуть,то это трое ставили,а трое рядом стояли?да еце по ходу в полный рост????а морочко с кем то из командиров всу то ли курит,то ли квасит?ему то откуда известно,что 3 бойца по пьяни с гранатой игрались.и главное верховное командование не знает,а он в курсе?или это информация от сверх засекреченного информатор с позыным "однабабкасказала". наверное фин или прибалт по национальности.
      Korax71
  18. Metallurg_2 Вчера, 20:06
    Интересно, сколько уже номеров на Краснопольском погосте под Днепропетровском?
    Когда зачищали Дебальцево - было что-то вроде over 8000.
    Metallurg_2
  19. Ураган70 Вчера, 20:58
    Цитата: Охотовед 2
    Не рой другому яму.... поделом. Когда же это все закончится???

    Когда мы не будем говорить: "..Не рой другому яму.... поделом..." . Я все понимаю, так что не надо меня лечить! Но... Минировали и подорвались!!! Это говорит о чем?
    1. Низкая боевая подготовка.
    2. Неуставные взаимоотношения.
    Я склонен рассмотреть второе! Пошли саперы минировать местность, и сами подорвались, пошел парикмахер стричь клиента и отсриг себе фаберже...
    Согласитесь- нелепо?
    Дерьмобаты взаимодействуют с командирами и за мзду посылают зеленых пацанов, сами жрут водку и гоняют шершавого...
    У нас похожее было в первую войну с гордыми овцепасами... Упокой Господь души русских воинов!
    А с ними и душу генерала
    Трошева Геннадия Николаевича!
    Родился14 марта 1947 г., Берлин, Германия
    Умер14 сентября 2008 г. (61 год), Пермь, Россия...
    Простите:
    1)нас простых людей, умом,кровью,силой,трудом Россию отстаивающих и поднимающих!
    2) тварей высокосидящих, не служивших, не работавших в жизни ни дня, но как сыр в масле живущих...
    Сегодня- Прощенное Воскресение!
    Прошу у всех прощения, кроме второй группы...
    Им Сатана простит...
    Ураган70
  20. -=ANTRAX=- Вчера, 21:00
    они не трезвеют.
    -=ANTRAX=-
  21. APASUS Вчера, 23:14
    Я конечно может ошибаюсь,но похоже на Украине нет в принципе обмена данными в подразделениях? Минные заграждения,спецификация и все что связанно с минной защитой ,специализируются на основах Броуновского движения .
    APASUS
  22. Дормидонт Вчера, 23:45
    К бандерке в ад на ПМЖ
    Дормидонт
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