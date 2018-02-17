ЛНР: три бойца ВСУ погибли при установке минных заграждений в "серой зоне"

Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Светлодарское погибли трое военнослужащих первого батальона 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения. Выявлена фамилия одного из погибших – рядовой Рябенко

Стало известно о проведении административного расследования командованием 10-й бригады ВСУ по факту ранения троих военнослужащих бригады. Ранения солдаты получили в районе населенного пункта Катериновка в результате неосторожного обращения с гранатой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный инцидент традиционно скрывается от вышестоящего командования

Три бойца ВСУ погибли, еще трое получили тяжелые ранения при установке минных заграждений в "серой зоне". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.- рассказал он.Ранее Марочко сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников готовят переход диверсантов в "серую зону".Кроме этого, Марочко сообщил о получении ранений тремя бойцами ВСУ в результате неосторожного обращения с гранатой в состоянии алкогольного опьянения- рассказал подполковник.