В Киеве радикалы ворвались в здание Россотрудничества

Украинские радикалы из группировки С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, сообщает издание Страна.ua.Они устроили погром в помещении: расписали стены лозунгами и разбили экспозицию, посвященную памяти выдающегося русского певца Федора Шаляпина, а также залили краской камеры наблюдения. Кроме того, сорвали российские флаги, бросили их на землю, топтали, а затем разорвали.При этом налетчики заявляли, что российский культурный центр, по их мнению, "работает незаконно". Руководил акцией депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. На место событий уже прибыли представители миссии ОБСЕ.Как рассказали изданию очевидцы, в это время в здании находились около ста человек, в том числе дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".Погром продолжался около часа. Находившие в здании вызвали полицию, но, когда она приехала, радикалы все равно продолжали взламывать двери болгарками. На место событий также прибыли представители миссии ОБСЕС начала года это уже второй случай, когда украинские радикалы нападают на Российский центр науки и культуры. В ночь на Рождество активисты из организации "Черный комитет" облили здание красной краской, пытались разбить стекла на фасаде, а также оставили листовки с экстремистскими призывами.