00:27 18 февраля

В Киеве радикалы ворвались в здание Россотрудничества

Украинские радикалы из группировки С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, сообщает издание Страна.ua.

Они устроили погром в помещении: расписали стены лозунгами и разбили экспозицию, посвященную памяти выдающегося русского певца Федора Шаляпина, а также залили краской камеры наблюдения. Кроме того, сорвали российские флаги, бросили их на землю, топтали, а затем разорвали.

В Киеве радикалы ворвались в здание Россотрудничества



При этом налетчики заявляли, что российский культурный центр, по их мнению, "работает незаконно". Руководил акцией депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. На место событий уже прибыли представители миссии ОБСЕ.

Как рассказали изданию очевидцы, в это время в здании находились около ста человек, в том числе дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

Погром продолжался около часа. Находившие в здании вызвали полицию, но, когда она приехала, радикалы все равно продолжали взламывать двери болгарками. На место событий также прибыли представители миссии ОБСЕ

С начала года это уже второй случай, когда украинские радикалы нападают на Российский центр науки и культуры. В ночь на Рождество активисты из организации "Черный комитет" облили здание красной краской, пытались разбить стекла на фасаде, а также оставили листовки с экстремистскими призывами.




Использованы фотографии: REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Владыка Ситх Вчера, 16:53
    О своих планах разгромить этот офис, еще неделю назад предупреждали.
    Владыка Ситх
    1. Балу Вчера, 16:57
      Цитата: Владыка Ситх
      О своих планах разгромить этот офис, еще неделю назад предупреждали.

      Вполне ожидаемо и предсказуемо. Пора разрывать дипломатические ортношения. Раз Россия агрессор, а бандерия-невинная овца, нечего нам там делать пока не угомонятся. Пусть скачут дальше.
      Я другой страны такой не знаю, где банды обозевших шакалов открыто шастают по улицам. если только США да Сомали, и то в Сомали пиратов давно прижали и попросту уничтожили.
      Балу
      1. 210окв Вчера, 17:02
        Слов нет..Интересно про реакцию нашего МИДа..Возможно в понедельник.Ибо раньше никак-выходной и никому не хочется..А не пора ли хорошенько врезать.Подтвердить ярлыки и навешенное звание "агрессора"Ведь нельзя уже дальше.В нас же плюют,убивают..А мы молчим,чего то ждём..
        Цитата: Балу
        Цитата: Владыка Ситх
        О своих планах разгромить этот офис, еще неделю назад предупреждали.

        Вполне ожидаемо и предсказуемо. Пора разрывать дипломатические ортношения. Раз Россия агрессор, а бандерия-невинная овца, нечего нам там делать пока не угомонятся. Пусть скачут дальше.
        Я другой страны такой не знаю, где банды обозевших шакалов открыто шастают по улицам. если только США да Сомали, и то в Сомали пиратов давно прижали и попросту уничтожили.
        210окв
        1. Терский Вчера, 17:20
          Цитата: 210окв
          .А не пора ли хорошенько врезать.

          Зачем? Украина - это концлагерь, где и без вмешательства России приговорены все. Причем уровень и статус не имеют никакого значения, у всех одна судьба. Да и сама она пришла из ниоткуда и исчезнет в никуда…
          Терский
          1. 210окв Вчера, 18:09
            Ну,насчёт исчезнет в никуда,это Вы неправы.Это надолго.Очень надолго.Прекрасно же видите реакцию на все это.
            Цитата: Терский
            Цитата: 210окв
            .А не пора ли хорошенько врезать.

            Зачем? Украина - это концлагерь, где и без вмешательства России приговорены все. Причем уровень и статус не имеют никакого значения, у всех одна судьба. Да и сама она пришла из ниоткуда и исчезнет в никуда…
            210окв
            1. Shurik70 Вчера, 18:40
              Цитата: 210окв
              .А не пора ли хорошенько врезать

              Они САМИ скакали на Майдане, сами терпят Порошенко, сами по повесткам идут воевать с Донбасом.
              Почему МЫ должны их спасать? Если они терпят такую власть, значит, эта власть им нравится. Помогать надо Донбасу. А Киев - фиг с ним. Не нужно никого спасать, если не просят. И Россотрудничеству нечего там делать, зачем метать бисер перед Порошенко?
              Shurik70
              1. м077еа Вчера, 20:09
                Я поражаюсь вашему здравомыслию. Вы горбачева и Ельцина тоже сами выбирали. А беспредел и разбазаривание страны тоже Вы, лично Вы, сами выбирали. Бесспорно, есть оболваненные, но простому народу выбора там не дают. Осознайте это уже своей башкой.
                м077еа
                1. Shurik70 Вчера, 21:06
                  Разве Ельцин призывал убивать соседей?
                  Shurik70
                  1. м077еа Вчера, 21:48
                    то есть... издеваться над судьбами своих граждан - это норма? аа... и Чечня? там были соседи, я так понимаю, не те соседи
                    м077еа
                  2. Иеремия Вчера, 23:16
                    А в Чечне в основном пирожками обменивались
                    Иеремия
                2. LSA57 Вчера, 23:15
                  Цитата: м077еа
                  Я поражаюсь вашему здравомыслию. Вы горбачева и Ельцина тоже сами выбирали. А беспредел и разбазаривание страны тоже Вы, лично Вы, сами выбирали.

                  а нам кто помогал????? сами из дерьма вылезли!!!!
                  LSA57
            2. Терский Вчера, 19:33
              Цитата: 210окв
              Ну,насчёт исчезнет в никуда,это Вы неправы.Прекрасно же видите реакцию на все это.

              Вижу чью угодно , но только не вижу реакции украинцев - все прелести проводимых реформ они ещё не ощутили на своей шкуре. Видимо шкура у них слишком толстая, и бесчувственная, по этому им невдомек что её сдирают. Вот когда дойдёт до мяса, до кости, тогда поймут, но будет уже поздно. Точно так же поздно, как мечтать о возврате Советского Союза, даже имея желание всего народа. Эту станцию они уже проехали, и что там ждет их впереди можно понять без пророчеств всех оракулов мира - суть происходящих на Украине процессов именно в окончательной колонизации и последующим дроблении на куски огромной страны. Вот в этом и есть её уход в никуда.
              Терский
              1. м077еа Вчера, 20:14
                Апллодирую стоя!) браво. Если вы так рассуждаете, то кАмпания развернутая на украине, достигла цели не только там, но и здесь - если вы только плеваться в ту сторону можете.
                Вот в этом вся идеалистичность - турция - друг - все в отпуск в турцию, турция враг - закидали помидорами, турция опять друг - опять едим все турецкое и дружим, дружим.
                Если уж на вас не долго хватило советской пропоганды о дружбе народов, чё тогда простых украинцев тут склонять и делать выводы по кучке проплаченных наркоманов.
                м077еа
                1. Терский Вчера, 21:20
                  Цитата: м077еа
                  Вот в этом вся идеалистичность - турция - друг - все в отпуск в турцию, турция враг - закидали помидорами, турция опять друг - опять едим все турецкое и дружим, дружим.

                  Это Вы кому, про дружбу с турками? Ни когда не воспринимал их как надежных партнеров, тем паче как друзей. У меня к ним негативное отношение на генном уровне. Но и хохла я братом не назову, потому как именно он позволил кучке воров и наркоманов затеять развал Украины, в чем они преуспели не без его безхребетного хатаскрайничества и вечным зовом халявы.
                  Цитата: м077еа
                  Если уж на вас не долго хватило советской пропоганды о дружбе народов,

                  Я на неё ни когда не велся так как жил во времена СССР в одной не безызвестной республике и проявления "дружбы" коренного населения к не коренному видел не по телевизору, о чем последний громко молчал. Ну и как пример "дружбы народов СССР" назовите мне хоть одну республику из состава СССР где не были гонимы граждане не местной национальности.
                  Цитата: м077еа
                  простых украинцев тут склонять и делать выводы по кучке проплаченных наркоманов

                  См. пункт 1
                  Цитата: м077еа
                  Апллодирую стоя!) браво.
                  Молодцом! Главное на ногах устоять, аплодировать лежа как то не серьезно. Вот только орфографию Вам подтянуть не помешает.
                  Терский
                2. Николай Грек Вчера, 23:49
                  Цитата: м077еа
                  Апллодирую стоя!) браво. Если вы так рассуждаете, то кАмпания развернутая на украине, достигла цели не только там, но и здесь - если вы только плеваться в ту сторону можете.

                  позвольте узнать, вы с окопа на Донбассе пишите или с дивана??? what what what
                  Николай Грек
        2. Ierarh Вчера, 18:03
          Цитата: 210окв
          Слов нет..Интересно про реакцию нашего МИДа..Возможно в понедельник.Ибо раньше никак-выходной и никому не хочется..А не пора ли хорошенько врезать.Подтвердить ярлыки и навешенное звание "агрессора"Ведь нельзя уже дальше.В нас же плюют,убивают.

          Зло берёт потому что шииты и сунниты Сирии куда роднее чем русские Донбасса. Не спорю, там интерес есть. Но прежде всего интересы Миллеров, ну а потом базы...
          Ierarh
          1. 210окв Вчера, 18:07
            Ну,это же Высший Разум..Газонефтяной.Отсюда и приоритеты..
            Цитата: Ierarh
            Цитата: 210окв
            Слов нет..Интересно про реакцию нашего МИДа..Возможно в понедельник.Ибо раньше никак-выходной и никому не хочется..А не пора ли хорошенько врезать.Подтвердить ярлыки и навешенное звание "агрессора"Ведь нельзя уже дальше.В нас же плюют,убивают.

            Зло берёт потому что шииты и сунниты Сирии куда роднее чем русские Донбасса. Не спорю, там интерес есть. Но прежде всего интересы Миллеров, ну а потом базы...
            210окв
            1. Ierarh Вчера, 18:33
              Цитата: 210окв
              Ну,это же Высший Разум..Газонефтяной.Отсюда и приоритеты..

              Газонефтяной да? А тут беженцы из Горловки до сих пор не могут получить российское гражданство. Это нормально? Хотя паспорт России должен выдаваться просто по праву русского...
              Ierarh
              1. шура матросов Вчера, 18:44
                А что такое "право русского"? Не боитесь что всякого понаедет?
                шура матросов
                1. Ierarh Вчера, 18:55
                  Цитата: шура матросов
                  А что такое "право русского"? Не боитесь что всякого понаедет?

                  Нет. ФСБ за что зарплату получает? А если ошибётся то выбить на Нэньку или куда ещё всегда успеем...
                  В семье не без урода. В семье русских тоже случаются...
                  Ierarh
          2. шура матросов Вчера, 18:35
            Так капитализм же. В Сирии, если все будет тип-топ, для российских компаний будут созданы все условия для работы. А в Донбасс придется вкладываться и вкладываться. Да и нефти в Донбассе нет
            шура матросов
            1. Ierarh Вчера, 19:02
              Цитата: шура матросов
              Так капитализм же. В Сирии, если все будет тип-топ, для российских компаний будут созданы все условия для работы. А в Донбасс придется вкладываться и вкладываться. Да и нефти в Донбассе нет

              А капитализм и есть архаичная форма правления переставшая удовлетворять реальности...
              Ierarh
              1. шура матросов Вчера, 20:50
                Переставшая удовлетворять реальности - это старая проститутка, а капитализм уже как лет 250 удовлетворяет одних и отказывает другим
                шура матросов
        3. frols Вчера, 20:35
          Ну а что вам лично мешает ответить если мид не может?
          frols
      2. Silvestr Вчера, 17:49
        Цитата: Балу
        Пора разрывать дипломатические ортношения. Раз Россия агрессор, а бандерия-невинная овца, нечего нам там делать пока не угомонятся.

        вы ошибаетесь.Российский бизнес на Украине жив:
        Сбербанк России (государство РФ)
        ВТБ Банк (государство РФ)
        Проминвестбанк (государство РФ)
        Индустриальный союз Донбасса (50% - Александр Катунин)
        Альфа-банк ("Альфа-групп" Михаила Фридмана)
        Мегаполис-Украина (Игорь Кесаев)
        Донецксталь (Виктор Нусенкис)
        Запорожсталь (50% - Александр Катунин)
        Газпром сбыт Украина (государство РФ)
        Крюковский вагонзавод (25% - Станислав Гамзалов)
        Евраз Украина (Роман Абрамович)
        Альянс ойл Украина" (братья Бажаевы)
        и пр.пр.
        Да и в России украинские бизнесмены не чужие.
        Так что никакого визового не будет
        Silvestr
        1. BAI Вчера, 21:28
          Газпром сбыт Украина (государство РФ)

          1.Это дочка Газпрома,государство там не имеет ни одной акции.
          2. Я видел их оргштатструктуру - 2 человека:гендиректор и главбух,ни водителя, ни секретарши, ни уборщицы.
          За то сколько шуму - Газпром на вражеской Украине!
          BAI
      3. шура матросов Вчера, 18:28
        России не выгодно разрывать дипотношения по своей инициативе - сразу скажут 'смотрите, они сами не хотят диалога'. Да и участие в нормализации ситуации в Украине (если такие планы имеют место быть) станет невозможным.
        А все происходящее всего лишь игры #онижедети
        шура матросов
      4. Аскет Вчера, 21:10
        Цитата: Балу
        Пора разрывать дипломатические ортношения. Раз Россия агрессор, а бандерия-невинная овца, нечего нам там делать пока не угомонятся. Пусть скачут дальше.

        А какого лешего не прекратили работу этой бесполезной для нас клнторы ранее? Теперь поздно пить боржоми...Дикарям культура не нужна,только лоботомия
        Аскет
    2. Касым Вчера, 16:58
      Привет, Владыка. С такими киевскими властями России давно надо было свернуть все контакты и организации. hi
      Касым
      1. alexmach Вчера, 18:17
        Так Россотрудничество это ж вроде не с властями контакты
        alexmach
        1. x.andvlad Вчера, 18:36
          В том то и дело, что это прежде всего культурно -гуманитарные контакты. Выходка этих "отмороженных" ещё раз подтверждает, что они борются не с политикой и не с мнимой агрессией, а тупо со всем русским.
          x.andvlad
    3. adma Вчера, 17:02
      Цитата: Владыка Ситх
      О своих планах разгромить этот офис, еще неделю назад предупреждали.

      Так это совершенно меняет дело. Они же предупредили. Значит можно громить. laughing
      adma
      1. 210окв Вчера, 17:06
        К чему Ваш смеющийся смайлик?
        Цитата: adma
        Цитата: Владыка Ситх
        О своих планах разгромить этот офис, еще неделю назад предупреждали.

        Так это совершенно меняет дело. Они же предупредили. Значит можно громить. laughing
        210окв
        1. adma Вчера, 17:11
          А разве нельзя?
          adma
          1. 210окв Вчера, 17:14
            Нет ,конечно можно.Только ведь невесело все это.И в здании были дети .Я не про сие преступное событие,а про смайлик не к месту...
            Цитата: adma
            А разве нельзя?
            210окв
            1. Svarog51 Вчера, 18:49
              Дима, приветствую hi
              и разбили экспозицию, посвященную памяти выдающегося русского певца Федора Шаляпина

              А мне вот почему то хочется этим погромщикам "фасад" попортить. am Я в Доме Отдыха в Порошино на Даче Шаляпина раз шесть с родителями отдыхал. Вот так и хочется "вежливо" спросить этих отморозков - что они сделали? И без замаха по "фейсу".
              Svarog51
            2. adma Вчера, 19:15
              Позвольте мне самому решать какой смайлик куда ставить.
              adma
      2. Rusland Вчера, 17:07
        Знали, а детей привели, ну не как это не укладывается в голове.
        Rusland
        1. adma Вчера, 17:16
          Цитата: Rusland
          Знали, а детей привели

          А, точно. Они ж в правовом государстве живут. Как это они забыли? Конечно нельзя брать детей если хулиганствующее б-ло сказало - детей на праздник не приводите, мы будем вас бить. И полиция даже не стоило беспокоить. Просто не ходить и всё.
          adma
          1. Svarog51 Вчера, 19:02
            если хулиганствующее б-ло сказало

            А я прочитать не успел и с детишками пришёл на экспозицию.
            детей на праздник не приводите, мы будем вас бить.

            Мне теперь дома сидеть и бояться? Вот у меня на эту ситуацию другой взгляд.
            И полиция даже не стоило беспокоить.

            Это да, я бы друзей надёжных позвал.
            Просто не ходить и всё.

            Может вообще рождаться не стоило? Учиться, жениться, детей воспитывать?
            Ведёте себя как известная не летающая, но быстро бегающая птица, очень крупного размера - во время "грандиозного шухера".
            Svarog51
    4. Spartanez300 Вчера, 17:37
      Разорвать полностью все дипломатические отношения с этими варварами , вывезти оттуда всех наших дипломатов и работников других организаций , это не те люди вернее нелюди с кем можно вести диалог и общаться . Путин и правительство просто обязаны пойти на этот жесткий шаг , думаю пришло время проявить волю . Долго мы еще будем терпеть выходки этих выродков .
      Spartanez300
      1. Dashout Вчера, 17:50
        Абсолютно верно! Сколько это унижение может продолжаться? Садомазохизм какой-то!
        Что Лавров - он теоретик, в понедельник опять выразит озабоченность...
        Dashout
        1. Svarog51 Вчера, 19:13
          Евгений, моё почтение hi Нельзя уходить, надо работать. На сколько бы я отрицательно не относился к ЦРУ и США, но вот в упорстве им не откажешь. Влезают в любую щель. Уйдём и вернуться будет гораздо сложнее. А возвращаться точно придётся. ИМХО.
          Svarog51
        2. adma Вчера, 19:16
          Цитата: Dashout
          опять выразит озабоченность...

          Он выразит глубокую озабоченность.
          adma
      2. 210окв Вчера, 18:13
        Как РАХОРВАТЬ?Там же деньги наших....
        Цитата: Spartanez300
        Разорвать полностью все дипломатические отношения с этими варварами , вывезти оттуда всех наших дипломатов и работников других организаций , это не те люди вернее нелюди с кем можно вести диалог и общаться . Путин и правительство просто обязаны пойти на этот жесткий шаг , думаю пришло время проявить волю . Долго мы еще будем терпеть выходки этих выродков .
        210окв
  2. предки с Дона Вчера, 16:57
    Плохо, что нет силы которая готова пресечь этот маразм, высылка всех заробитчан, прекращение всех финансовых операций, введение визового режима, полностью отказ от поставок электроэнергии и нефтепродуктов на территорию временно оккупированную бандеровцами и никаких всхлипываний о "братьях", для начала хватит.
    предки с Дона
    1. Балу Вчера, 17:00
      Цитата: предки с Дона
      высылка всех заробитчан, прекращение всех финансовых операций, введение визового режима, полностью отказ от поставок электроэнергии и нефтепродуктов на территорию временно оккупированную бандеровцами и никаких всхлипываний о "братьях"

      Поддерживаю. Посмотрим что будет через месяц. Рискну предположить-бандерлоги под руководство амерзов (их уже по некоторым сведениям в инете больше полка) попрут перед нашими выборами на ЛДНР с трех направлений, чтобы отжать от границы.
      Балу
      1. Silvestr Вчера, 17:53
        Цитата: Балу
        Рискну предположить-бандерлоги под руководство амерзов (их уже по некоторым сведениям в инете больше полка) попрут перед нашими выборами на ЛДНР с трех направлений, чтобы отжать от границы.

        вы правы, в инете блуждает карта с направлениями ударов. Конечно фейк, но кто знает......
        Silvestr
        1. Балу Вчера, 17:58
          Цитата: Silvestr
          вы правы, в инете блуждает карта с направлениями ударов. Конечно фейк, но кто знает....

          Логически так с учетом местности. В лоб на Донецк без авиации вряд ли, высадить десант в тылу тоже, с моря десант незаметно не удастся. Во всяком случае тактика будет направлена, рискну предположить, как в прошлые разы отжать о границы. Возможно у бандерлогов пока еще недостаточно боеприпасов для крупномасштабного наступления. Ждут из восточной Европы?
          Балу
          1. Silvestr Вчера, 18:07
            Цитата: Балу
            ак в прошлые разы отжать о границы.

            это главная цель. без решения этой проблемы донбасс Украине не взять
            Silvestr
    2. avt Вчера, 17:03
      Цитата: предки с Дона
      высылка всех заробитчан,

      Зачем ? Вполне себе достаточно переписи с предупреждением о даче ложных сведений об ответственности уголовной по законодательству РФ.Опять же не помешал бы пусть даже показательный суд над конкретными бандеровцами , нарушающими закон РФ. А то в погоне за рейтингами и желанием выставить себя умным на фоне бандерлогов и откровенных нациков,на ТВ явно заигрались с разными свидомитами и ляхами.
      avt
      1. Арон Заави Вчера, 17:10
        Цитата: avt

        Зачем ?

        У вас вообще СПЕЦслужбы есть? Это же преступление против государства.
        Арон Заави
        1. avt Вчера, 17:27
          Цитата: Арон Заави
          У вас вообще СПЕЦслужбы есть?

          Есть , всё есть .Тока это вопрос не спецуры , а уже вполне себе судебный . А вот тут -бяда-а-а-а...сплошная толерастия за ,,братский народ". Опять же ,,правозащитники " request Вот самый прикол - про нацистов в Киеве на ТВ и радио с самого начала в голос кричал ....Соловьёв и .... Авигдор Эскин после 2 мая в Одессе ! request Вся ,,правозащитная рать" равно как директор погорелого ( реально горел) театра Рейхельгауз , дышали у Киеве ,воздухом свободы" wassat Макаревич , так и вовсе ,,Сала уронили! "на Трубной орал под флагами не только Украины, но и правосеков , блудливо красный с чёрным по диагонали пустили -ссыкотно было . А вдруг таки пришьют 282?Даже сейчас у нас на ТВ Кедми бодается с бандеровцами , а ,,правозащитники" в лучшем случае ни гу-гу, А так на минуточку , там прОцентов 70-80 вполне себе евреи и как то ничего -,,пепел Клааса " не отстукивает у сердце .Ну и встаёт вопрос
          Как прикажешь тебя понимать ? Саид?
          Ради,, глотка свободы " можно спокойно пройтись по проспекту Бандеры на Шухевича к мемориалу у Бабьем яру ???
          avt
    3. м077еа Вчера, 20:19
      вы где эти меры подслушали или посмотрели? кто этот додельник, что вас надоумил? и вы прям уверены, что это не было спланированным влиянием на ваши мозги?
      реакция колхозника - всех за борт, никаких переговоров.
      Я не говорю, что там правы.
      Вы ещё стену начните строить - пятиметровой выстоты с колючей проволкой. а чё - в России денег хватит
      м077еа
  3. adma Вчера, 17:01
    Подобные события давно уже не новости. Новостью было бы, что кого-то из радикалов задержала полиция, они привлечены к ответственности, а официальные лица принесли свои извинения.
    А этот разгром - обычное дело.
    adma
    1. Rusland Вчера, 17:11
      Этот центр закроется, на кого всю дурь направят? Возможно все они мажоры, от армии косят.
      Rusland
  4. loki565 Вчера, 17:08
    Зачем ехать вна украину??? Если ты наступиш на дерьмо, оно будет вонять и ты это знаешь, так зачем наступать)))
    loki565
  5. mikh-korsakov Вчера, 17:11
    По этому поводу наши власти выскажут не озабоченность,. а возмущение. Пахан украинцев заявил же, что российский флаг не должен нигде развеваться, вот эти к.озлы и выполняют. Непонятно зачем наши власти подставляют наших людей под издевательства. Будут нам говорить, что наш центр в Киеве выполняет полезную работу по убеждению украинцев в дружбе России. Но плетью обуха не перешибешь.
    mikh-korsakov
  6. bogart047 Вчера, 17:15
    почему эти люди еще там?
    bogart047
    1. alexmach Вчера, 18:23
      Ну.. Эти люди, упомянутые дети к примеру, видимо живут там в Киеве.
      alexmach
  7. К-50 Вчера, 17:17
    Мы не злопамятные, просто злы на такое и память у нас хорошая. Всем "участникам" вакханалии достанется по заслугам. yes angry am
    К-50
  8. Не либероид Русский Вчера, 17:20
    рагули, что с них взять... ждети их судьба рано или поздно их предков
    Не либероид Русский
  9. Антарес Вчера, 17:20
    Даже если почитать ну совсем националистические(или поддерживающие их) ресурсы то
    Десятки активистов в субботу пришли в Россотрудничество и обнаружили в здании флаги и символику РФ, а также некоторую атрибутику указанного органа с фотографиями людей, которые воюют против ВСУ на Донбассе.
    Основной претензией активистов было желание увидеть документы о праве пользования зданием по адресу ул. Борисоглебская, 2. Участники акции протестовали против насаживания культуры оккупанта в центре Киева

    Расписали стены, уничтожили флаг..нарушили покой.. Страна юа просто жестче и правду написала-есть видео.Стране юа-можно, она оппозиционная.
    Вандалы как они есть. Они не против РФ воюют..они против Украины как государства и законов. Под вывеской патриотизма.
    Жаль что их терпят. Они пока нужны разжигать ненависть, сливать настроения, переключать внимание и пр..В том числе отжимы собственность. Пример Сбербанк. До сих пор работает, но нужно ж было формально "побороть агрессию российских банков" путем передачи из одних российских рук в другие тоже российские.
    А когда надо НГ не жалеют их, жестко и жестоко....и никто не пикнет.
    так что прав кум Пока во главу угла не будет поставлен украинский закон и порядок то будет не государство, а ОПГ Банковая и националисты.
    Украина ничего общего ни с европейскими ценностями, ни с цивилизационным выбором не имеет. Сегодня в стране во главу угла поставлены тотальная русофобия и пещерный национализм», — заявил Медведчук.


    Антарес
  10. macgyver Вчера, 17:24
    Предлагаю в ответ начать финансирование радикалов в Мексике и Канаде. После будем им "Корнеты" и снайперские винтовки продавать... надо учиться "бизнесу" у американцев.
    macgyver
    1. м077еа Вчера, 20:21
      хоть одна здравая мысль здесь.
      На украине тоже можно придумать действенные шаги по изгнанию именно идиотов
      м077еа
    2. Dagger583 Вчера, 21:20
      Вы дико удивитесь о количестве Baret-82 у народонаселения Мексики.. не надо им помогать -не надо мешать :) там идей с республикой El Nordo хватает...
      Dagger583
  11. Геркулесыч Вчера, 17:28
    Это проба сил, и их нам придется останавливать, а вариант только один -силовой! В современном варианте укроина для нас потеряна навсегда! Можно только спасти земли, вернув их в состав России! Но, только земли -население пускай строет себе зомбигосударство не на наших землях, а в Европе, в америке, в Африке -где угодно, но не на наших землях.
    Геркулесыч
    1. Silvestr Вчера, 17:56
      Цитата: Геркулесыч
      В современном варианте укроина для нас потеряна навсегда!

      совершенно верно сказано
      Цитата: Геркулесыч
      население пускай строет себе зомбигосударство не на наших землях

      но оно, это население, не примет ваше предложение. Что делать ?
      Silvestr
      1. Геркулесыч Вчера, 18:43
        Или мирно жить, или покинуть наши земли навсегда! Тут без вариантов.
        Геркулесыч
  12. КВУ-НСвД Вчера, 17:44
    Что вообще Россотрудничество там делает ? Один погром уже был , получается ждали следующего ? Я понимаю посольство - не отзывают по политическим причинам и держат как осаждённую крепость . Но общественно-гуманитарная организация , она то там зачем в такое время ? Даже если есть запрос среди киевлян , всё равно находится там нельзя ... погром погромом , а если будут жертвы ? Такого никакие соображения не оправдают...А пару тройку особо ретивых нужно за такое идентифицировать по записям и приуспокоить навсегда...
    КВУ-НСвД
  13. Silvestr Вчера, 17:51
    Цитата: 210окв
    Интересно про реакцию нашего МИДа..Возможно в понедельник.

    вы полагаете. что, что-то кроме "озабоченности" будет сказано?
    Silvestr
    1. mikh-korsakov Вчера, 19:52
      Нет еще выразят возмущение и призовут к недопущению впредь.
      mikh-korsakov
  14. Ierarh Вчера, 17:57
    Цитата: 210окв
    Слов нет..Интересно про реакцию нашего МИДа..Возможно в понедельник.Ибо раньше никак-выходной и никому не хочется..А не пора ли хорошенько врезать.Подтвердить ярлыки и навешенное звание "агрессора"Ведь нельзя уже дальше.В нас же плюют,убивают.

    Зло берёт потому что шииты и сунниты Сирии куда роднее чем русские Донбасса. Не спорю, там интерес есть. Но прежде всего интересы Миллеров, ну а потом базы...
    Ierarh
  15. Northern warrior Вчера, 18:07
    Скоро полезут штурмовать посольство, если это сойдет им с рук. Не окажется ли тогда Россия в положении американцев, когда иранцы взяли их дипломатов в заложники в 79-м ? В этом и состоит ХПП ? Параша открыто призывает "мировое сообщество" бойкотировать Россию, нацики в куеве громят российскую собственность, а МИД РФ только и делает, что выражает озабоченность. Если кастрюли пойдут на штурм посольства, то охрана должна немедленно открыть шквальный огонь по толпе упоротых свидомитов, стараюсь уничтожить всех нарушителей границы. Бойцы 6-ой роты псковских десантников под командованием Марка Евтюхина должны стать примеров для тех, кто защищает рубежи страны.
    Northern warrior
  16. behemot Вчера, 18:15
    что там делает какой-то российский центр? Украина должна стать страной-изгоем. Необходимо закрыть границу в обе стороны. Это фашистский анклав.
    behemot
  17. Ierarh Вчера, 18:28
    Газонефтяной да? А тут беженцы из Горловки до сих пор не могут получить российское гражданство. Это нормально? Хотя паспорт России должен выдаваться просто по праву русского...
    Ierarh
    1. м077еа Вчера, 20:23
      кому это такое должен паспорт???
      м077еа
  18. anjey Вчера, 18:30
    Они устроили погром в помещении: расписали стены лозунгами и разбили экспозицию, посвященную памяти выдающегося русского певца Федора Шаляпина
    наши либеры еще больше показывайте фильмов о героях ато-бандеровских псах в Москвах ,вместо того чтоб выметать это коричневое дерьмо с Российских улиц,СМИ и экранов ТВ ,если и показывать то вот эту зверинную сущность укронаци,нам с такими не по пути ,их место на кладбище истории., и не только истории...
    anjey
  19. Опер Вчера, 18:38
    З В Е Р И Н Е Ц ! Бачили очi, що купували, iжте хоч повилазьте!
    Опер
  20. Главный Врач Вчера, 18:40
    Однако ж
    Особенно монголоид на фото справа - ну вылитый украинец
    Главный Врач
  21. hhhhhhh Вчера, 19:50
    Участников таких мероприятий на границе возвращать на Украину. Из ЕС таких тоже теперь возвращают.
    До глубокой их старости будут невыездными с Украины, а когда не будет Украины отправить снег убирать в Сибири.
    hhhhhhh
  22. begemot20091 Вчера, 20:40
    Цитата: Балу
    огически так с учетом местности. В лоб на Донецк без авиации вряд ли, высадить десант в тылу тоже, с моря десант незаметно не удастся. Во всяком случае тактика будет направлена, рискну предположить, как в прошлые разы отжать о границы. Возможно у бандерлогов пока еще недостаточно боеприпасов для крупномасштабного наступления. Ждут из восточной Европы?

    так америкосы заказали "кучу"снарядов - информация прошлой недели
    begemot20091
  23. Теренин Вчера, 23:09
    Понимаю чётко, что киевские фашисты не успокоятся, пока их не уничтожат. Догадайтесь с трёх раз, какая страна, в конце концов, это сделает?
    Теренин
  24. APASUS Вчера, 23:10
    Во межгосударственных отношениях нельзя опираться на действия радикалов,но гарантии неприкосновенности дает именно государство .Вот по этой причине стоит максимально закрыть все имеющиеся заведения ,на уровне государства и Посольства.Конечно это очень серьезный шаг ,но он будет очень серьезным звонком.Мы видим что власти Украины по сути хотят сидеть на двух стульях..
    Пора выбить один из них?
    APASUS
Картина дня