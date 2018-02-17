00:30 18 февраля

МГБ ЛНР: Силовики готовят масштабное наступление

У Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики есть данные о том, что украинские силовики готовят полномасштабное наступление, заявил глава ведомства Анатолий Антонов.

Ранее сотрудники МГБ предотвратили диверсионный акт на территории Государственной телерадиокомпании ЛНР. По данным ведомства, злоумышленники пытались вывести из строя систему оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях.

МГБ ЛНР: Силовики готовят масштабное наступление



Совершенная в Луганске неудачная попытка диверсионного акта, целью которого были системы оповещения гражданского населения ЛНР о ЧС и возобновлении боевых действий, радио- и телевизионные передатчики, свидетельствует о том, что командование ВСУ предпринимает шаги для подготовки полномасштабного наступления в Донбассе
— сказал Антонов.

По его словам, диверсанты намеревались сорвать эвакуацию мирного населения в случае боевых действий.

Также у МГБ есть сведения о том, что на линии разграничения сосредотачивается украинская боевая техника, а в подразделениях ВСУ находятся иностранные инструкторы. Кроме того, активизировались диверсионные группы, добавил Антонов.

В тоже время руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что два украинских силовика погибли, двое получили ранения, один взят в плен в результате попытки атаки позиций сил ДНР в районе Донецка минувшей ночью.

Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады <…> в количестве восьми человек пыталась провести боевую вылазку <…> Противник был остановлен на подступах к позициям <…> Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен
— сказал Безсонов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. Владыка Ситх Вчера, 18:55
    Всю ночь под Аэропортом гремело. Наши до утра также работали беспокоящим огнем.
    Из состава уничтоженной украинской ДРГ одного военного удалось взять в плен.
    Владыка Ситх
    1. Комментарий был удален.
    2. Angel_and_Demon Вчера, 19:02
      Цитата: Владыка Ситх
      Всю ночь под Аэропортом гремело.

      значит вот зачем вчера летал беспилотник am
      Angel_and_Demon
      1. сибиралт Вчера, 19:22
        Вчера и Хуг заявил, что в данном районе идет концентрация запрещенного в зоне тяжелого вооружения со стороны ВСУ. Теперь Порошенко добился права вводить военное положение во всей незалежной. Но это обернется катастрофой для страны, даже если не начнутся активные боевые действия. belay
        сибиралт
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:29
          Цитата: сибиралт
          Но это обернется катастрофой для страны, даже если не начнутся активные боевые действия.

          а по моему, уже обернулось
          Angel_and_Demon
        2. Kars Вчера, 19:53
          Под выбору Путина однозначно попробуют.
          Kars
        3. Николай Грек Вчера, 20:28
          Цитата: сибиралт
          Но это обернется катастрофой для страны

          уж скорее бы!!! request
          Николай Грек
    3. Rusland Вчера, 19:20
      Многое бы они отдали, чтобы узнать какие меры предпримет Россия и как далеко пойдёт.
      Rusland
      1. 113262а Вчера, 20:41
        Мы,местные,тоже!Непонятки задолбали!Опять зазвучаламантра РОССИЯНИЧЕГОНЕОБЕЩАЛА,ДОНБАПССЭТОУКРАИНА.Хотя еще два месяца назад-НАЗАДДОРОГИНЕТ!
        113262а
    4. APASUS Вчера, 22:50
      Цитата: Владыка Ситх
      Всю ночь под Аэропортом гремело.

      Я конечно понимаю что такая инфа имеет гриф ,но все же осмелюсь спросить:
      На сколько именно мирное население поддерживает органы власти ДНР. Ведь давно не секрет ,что после военного конфликта назад вернулись тысячи бежавших и сейчас именно они могут составлять опору противодействия внутренним порядкам.Опираюсь не на слухи,конечно можно в личку ,если что
      APASUS
  2. FalconD Вчера, 18:56
    Чем ближе выборы в России, тем больше подобных новостей стоит ожидать...Бандеровские скоты знают как и когда раскачивать ситуацию!
    FalconD
    1. Комментарий был удален.
  3. polpot Вчера, 19:04
    Чем раньше начнут тем раньше огребут выродки бандеровские
    polpot
    1. Rusland Вчера, 19:21
      Похоже без замеса не обойтись.
      Rusland
  4. Ирек Вчера, 19:05
    Пэдро требует ...
    Ирек
  5. Теренин Вчера, 19:05
    Силовики готовят масштабное наступление и Петя потрошенко не даром флагом ЕС с Авдеевки размахивал на международной конференции, мол за вас воевать будем против России...
    Теренин
    1. FalconD Вчера, 20:01
      Интересно чем и как он его продырявил?)
      FalconD
      1. Теренин Вчера, 20:06
        Носки свои он ботинком продырявил, а флаг ЕС наверное, как портянки накручивал wink
        Теренин
  6. taiga2018 Вчера, 19:09
    приближающиеся выборы,плюс заявления о том,что санкции с России могут быть сняты после ввода на Донбасс миротворцев ООН,заставляют власти Украины действовать...
    taiga2018
    1. Rusland Вчера, 19:27
      Если действовать, то под диктовку куратора. Решится ли куратор, где, какими силами.
      Rusland
      1. taiga2018 Вчера, 19:36
        Цитата: Rusland
        Решится ли куратор

        да куратору всё равно,ведь не на своей территории и не самому воевать...
        taiga2018
    2. helmi8 Вчера, 20:15
      Цитата: taiga2018
      заявления о том,что санкции с России могут быть сняты

      Этим заявлениям даже наивная чукотская девушка не верит. Никто их не снимет в ближайшем обозримом будущем, не стоит обольщаться...
      helmi8
  7. предки с Дона Вчера, 19:14
    Этот нарыв сам не рассосется, не знаю весь расклад придуманный политиками, но по мне так "семь бед один ответ", что означает силовое принуждение Украины к миру. Этот мир так устроен, уважают только силу.
    предки с Дона
  8. Геркулесыч Вчера, 19:16
    Рано или поздно, но война возобновится! Думаю, что республики просто обязаны будут в таком случае полностью освободить от укроига свои земли .
    Геркулесыч
    1. taiga2018 Вчера, 19:26
      Цитата: Геркулесыч
      полностью освободить от укроига свои земли .

      хватило бы сил,чтобы отбиться,как бы мы не посмеивались над укроармией,но передышку они использовали по полной,и если уж умением не возьмут,то вот числом вполне могут справится...
      taiga2018
      1. Влад Морозов Вчера, 20:12
        Сейчас число одинаково с обоих сторон. А этого для наступления маловато будет. Захлебнуться!
        Влад Морозов
  9. федоров Вчера, 19:38
    в подразделениях ВСУ находятся иностранные инструкторы.

    Так года два уже,и ни для кого не секрет. Только учат они не стрелять грамотно ( для них такая война - темный лес ) , а выживать. Медицине, как раненого с мины стянуть..и т.д. По крайней мере так пацаны рассказывают после дембеля. Больше всего Канадцев.
    А на поле боя, как себя вести, учат родные "деды" ВСУ-контрактники, с матами и пинками-подзатыльниками. И как правило на Русском. Много из Днепропетровких окраин, к сожалению. Выкормыши Коломойского.
    федоров
    1. Антарес Вчера, 23:32
      Цитата: федоров
      Много из Днепропетровких окраин, к сожалению. Выкормыши Коломойского.

      не думаю что они выкормыши. Днепр сейчас центр русскоязычных, которые против политики РФ(в плане прокси войны)
      Днепропетровцы больше всех участвуют(за ними Николаев, Харьков, Херсон, Одесса и прочие города "Новороссии" а так же Железная 128 из Закарпатья) в войне, больше всего потерь именно у этого города. Так что вполне могут и обучать.
      Выкормыши КОломойского совсем не в ВСУ....
      Антарес
  10. Ураган70 Вчера, 20:05
    Цитата: 176
    Да нам эти "выборы"...Нам о Семьях надо думать,а не о-

    "Да нам эти "выборы"...Нам о Семьях надо думать,а не о-..."
    Вам как раз и нужно думать именно о выборах, представь, что победила Лошадь? Вам и о семьях уже не придется думать, вас просто не станет! Поэтому... Спокойно делайте, что нужно и всё... А мы, уж поверьте, сделаем все зависящее от нас! Правильно, РУССКИЕ???
    Ураган70
  11. алегро Вчера, 20:07
    ВСУ за это время укрепила свою мощь,это факт,главное ЛДНР смогли бы устоять,ведь численное превосходство в личном составе да и в технике не в их пользу,и надо бы России уже признать республики
    алегро
    1. Влад Морозов Вчера, 20:13
      Численность равная
      Влад Морозов
      1. 113262а Вчера, 20:43
        Увы,нет! Особенно в живой силе.
        113262а
  12. vladimirvn Вчера, 20:07
    Оживились Воспрянули, после трагических событий с нашими в Сирии. Ребята, еще не вечер! Мы умеем держать удар. И ответ будет.
    vladimirvn
  13. Ураган70 Вчера, 20:13
    Чуть больше будут шуметь, хулиганы...
    На обострение с РФ не пойдут...
    Чем ближе выборы- тем шумнее...
    После выборов затухнут...
    Европа слила Петро Саломазо!!!
    Матрасы не слили еще, но у них немного возможностей на окраине!!!
    Я не вангую- это видно слепошарому... bully
    Ураган70
  14. Korax71 Вчера, 20:39
    2 года подряд басурин вещает о накоплении сил,о том что сейчас вот-вот пойдут в атаку на русский мир.прям из года в год как под копирку.раньше верил,сейчас чего то уже ни капли.да и диверсанты у них,я так понял,в полный рост на их позиции нападают.да еще и наверное всегда в том месте,где у ополченцев то посты,то позиции.может в Украине у вояк что то и не так с головой,но не на столько же.за столько времени могли бы уже тупо устав перечитывая научиться.
    Korax71
    1. Антарес Вчера, 23:37
      Цитата: Korax71
      2 года подряд басурин вещает о накоплении сил,о том что сейчас вот-вот пойдут в атаку на русский мир.прям из года в год как под копирку.раньше верил,сейчас чего то уже ни капли.да и диверсанты у них,я так понял,в полный рост на их позиции нападают.да еще и наверное всегда в том месте,где у ополченцев то посты,то позиции.может в Украине у вояк что то и не так с головой,но не на столько же.за столько времени могли бы уже тупо устав перечитывая научиться.

      да обычная информационная война..кто ж правду то расскажет...
      Басурин/Тымчук/Марочко-воюют на информационном поле, оперируют чем хотят. Реальность совсем другая.
      Нравиться что на сайте каждый день/неделя прогноз что вот вот скоро..и шел который год...
      Какое то раздвоение-когда заявляется что не полезут, раз ветра, кураторы не велят, военторг и вторжение РФ(хотя тут же разговор о 3МВ и что РФ это не надо) с перечислением вооружения и всяких калибров, хотя Украина ж на своей территории и одновременно что чуть ли не завтра/весной/осенью/летом/зимой будет обязательно наступление ВСУ.
      С прогнозом что котлы/Киев/Львов/Берлин/Лондон (маршрут "победителей)
      А ВСУ готовиться к обороне....
      Антарес
  15. 113262а Вчера, 20:54
    И толку,что знают про наступление! Ни учений ГО или МЧС по эвакуации мирняка или хотя бы действий при воздушной тревоге,ни оповещение про действующие бомбоубежища. А ведь первые удары шумеры ,как и в 14 нанесут именно по мирняку. И обстреливался именно авто-и ж/д вокзалы,даже площадка перед ДК Строителей,откуда уходили автобусы на Изварино.То же и в ДОНЕЦКЕ. ГОРОДА ЖИВУТ НОРМАЛЬНОЙ,МИРНОЙ ЖИЗНЬЮ. Сегодня ярмарка была,тысячи людей на рыночной площади.И никаких защитных мер... Ждем,пока опять ливер придется со стен соскребать?
    113262а
  16. МИХАН Вчера, 21:31
    Надоело уже ждать..! Пора кончать с этой кровавой хунтой..
    МИХАН
    1. Korax71 Вчера, 22:48
      Вы когда нибудь успокойтесь,товарищ замполит.не кажется вам,что призывы ваши смахивают на разжигание межнациональной розни.а это не есть хорошо.
      Korax71
      1. МИХАН Вчера, 23:00
        Цитата: Korax71
        Вы когда нибудь успокойтесь,товарищ замполит.не кажется вам,что призывы ваши смахивают на разжигание межнациональной розни.а это не есть хорошо.

        Рот вы мне не затыкайте..Нас русских так унижали и уничтожали , что ни одной нации в страшных снах не снилось! А Киев мы рано или поздно возьмем и Суд устроим , как в 46-ом году ..Вот такие дела в НКВД! bully
        МИХАН
    2. Антарес Вчера, 23:38
      Цитата: МИХАН
      Надоело уже ждать..! Пора кончать с этой кровавой хунтой..

      с уважаемыми украинскими партнерами? Поезд из Москвы еще ходит-можете лично приехать "кончать" инвесторов и лучший выбор... laughing
      заводите боевой диван...
      Антарес
      1. rocket757 Сегодня, 00:06
        Любой результат, эт конечно результат ...в данном случае нет результата\ действия которое устроит всех. Про внешних заинтересованных ваше лучше не учитывать, а для внутреннего консенсуса ещё не всё что требуется произошло!
        Не вовремя, эт когда рано, да и поздно тоже. Как попасть в самую тютельку, кто знает???
        Мне просто жалко людей, какие не есть, родные однако!
        rocket757
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