МГБ ЛНР: Силовики готовят масштабное наступление

Совершенная в Луганске неудачная попытка диверсионного акта, целью которого были системы оповещения гражданского населения ЛНР о ЧС и возобновлении боевых действий, радио- и телевизионные передатчики, свидетельствует о том, что командование ВСУ предпринимает шаги для подготовки полномасштабного наступления в Донбассе

Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады <…> в количестве восьми человек пыталась провести боевую вылазку <…> Противник был остановлен на подступах к позициям <…> Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен

У Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики есть данные о том, что украинские силовики готовят полномасштабное наступление, заявил глава ведомства Анатолий Антонов.Ранее сотрудники МГБ предотвратили диверсионный акт на территории Государственной телерадиокомпании ЛНР. По данным ведомства, злоумышленники пытались вывести из строя систему оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях.— сказал Антонов.По его словам, диверсанты намеревались сорвать эвакуацию мирного населения в случае боевых действий.Также у МГБ есть сведения о том, что на линии разграничения сосредотачивается украинская боевая техника, а в подразделениях ВСУ находятся иностранные инструкторы. Кроме того, активизировались диверсионные группы, добавил Антонов.В тоже время руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что два украинских силовика погибли, двое получили ранения, один взят в плен в результате попытки атаки позиций сил ДНР в районе Донецка минувшей ночью.— сказал Безсонов.