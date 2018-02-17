...В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР...

Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.11 февраля аналитическая компания RAND Corporation выпустила доклад о возможном сценарии войны между США и КНР. Эксперты указывали, что китайские военные постараются избежать прямого столкновения с американскими солдатами. Упор будет сделан на кибератаки и выведение из строя системы управления войсками противника.В феврале 2018 года в Международном институте стратегических исследований заявили, что Китай значительно расширяет количество военных кораблей и самолетов, опережая по их строительству Японию, Южную Корею и Индию вместе взятые.