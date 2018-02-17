00:29 18 февраля

В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР

Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.

По словам адмирала, Китай постоянно наращивает свою военную мощь. В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР



При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу. По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней. Среди факторов опасности Харрис назвал строительство Китаем семи военных объектов на спорных островах в Южно-Китайском море.

11 февраля аналитическая компания RAND Corporation выпустила доклад о возможном сценарии войны между США и КНР. Эксперты указывали, что китайские военные постараются избежать прямого столкновения с американскими солдатами. Упор будет сделан на кибератаки и выведение из строя системы управления войсками противника.

В феврале 2018 года в Международном институте стратегических исследований заявили, что Китай значительно расширяет количество военных кораблей и самолетов, опережая по их строительству Японию, Южную Корею и Индию вместе взятые.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 76

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  1. polpot Вчера, 20:35
    Кругов враги, совсем матрасники крышей едут
    polpot
    1. МИХАН Вчера, 20:38
      Из Австралии конечно легко угрожать..хе хе Мы с Китаем вам всем еще надерем одно место по всем фронтам.. laughing
      МИХАН
      1. cniza Вчера, 20:54
        Мы и без Китая это сделаем , ибо они могут в любую минуту вильнут , надо это учитывать.
        cniza
        1. МИХАН Вчера, 21:26
          Цитата: cniza
          Мы и без Китая это сделаем , ибо они могут в любую минуту вильнут , надо это учитывать.

          Китай не бойцы , опыта ведения боевых действий у них нет ..А если рыпнутся , замочим и по населению сразу сравнимся с ними..хе хе Не дай Бог конечно!
          МИХАН
          1. zivXP Вчера, 22:00
            МИХАН, у Вас шапок не хватит. Весельчак Вы однако. fellow
            zivXP
            1. МИХАН Вчера, 22:03
              Цитата: zivXP
              МИХАН, у Вас шапок не хватит. Весельчак Вы однако. fellow

              Веселюсь читая новости , инфаркт уже перенес на ногах.. soldier
              Вот такие дела в танковых войсках на Халхин -Голе.. laughing
              МИХАН
      2. Охотовед 2 Вчера, 21:22
        Цитата: МИХАН
        Из Австралии конечно легко угрожать..хе хе Мы с Китаем вам всем еще надерем одно место по всем фронтам.. laughing

        Виталий, приветствую! Я много раз был в Китае, неплохо их знаю и понимаю. За всю их историю - в союзы они не вступали ни разу! Ну а нам то они за каким, предметом? Они свысока смотрят на всех, не китайцев. Русских (единственную нацию) в определенной мере уважают. По этому, повальное увлечение Русской культурой, кино, нашей военной историей. Они, по генотипу - не войны! За счёт пропускания через себя, всего Нашего, пытаются свой Менталитет подправить. Да пусть они хоть с кем - воюют, с матрасами - в том числе. Нам то зачем в их разборки лезть??? stop и ещё - Все соседи Китая - просто люто их ненавидят. Только ВВП - с чего-то задружить с ними решил! fool Так, что если ты с Китаем - то Я, против Тебя. hi soldier
        Охотовед 2
        1. МИХАН Вчера, 21:24
          Цитата: Охотовед 2
          Так, что если ты с Китаем - то Я, против Тебя.

          Китай нам поможет в финансовом плане США опустить..А "дружить" с ними можно ,но осторожно!
          МИХАН
          1. zivXP Вчера, 22:02
            Нам надо не США опускать, а Россию поднимать. Разруха то сами понимаете где, не мне вам объяснять.
            zivXP
            1. МИХАН Вчера, 22:26
              Цитата: zivXP
              Нам надо не США опускать, а Россию поднимать. Разруха то сами понимаете где, не мне вам объяснять.

              Интересное мнение, но я лучше промолчу ... hi
              МИХАН
            2. Кент0001 Сегодня, 00:08
              А на что, бабки или за границей или в трейджерис США. Где деньги, Зин?
              Кент0001
        2. rruvim Вчера, 21:39
          Вся их много тысячилетняя история - запутанный клубок. Монголы немного внесли агрессивности. Японцы обижены на Китайцев, так как Китайцы считают Японцев своими созданными Големами (за что Японцы им и отомстили в 40-х). В России есть востоковедческая "школа", которая считает, что Китайцы не способны на экспансию, есть другая научная "школа", которая считает, что они не способны к экспансии, но вполне справляются с ассимиляцией (напр. русский Харбин, "Чайна-Тауны" в США, диаспора в Сингапуре и т.д.), и есть "школа", правда малочисленная, которая конкретно доказывает, что Китайцы выросли из своей "скорлупы" и их экспансия неизбежна. Поэтому даже среди Политбюро КПК появились "партийцы", которые тратят деньги на выяснение своей родословной от Хана Хубилая.
          rruvim
        3. johnik Вчера, 22:15
          Русский с китайцем - братья на век!
          johnik
          1. rruvim Вчера, 22:35
            Скажи это родственникам наших солдат, погибшим на острове Даманский, в 1969 году.
            rruvim
            1. kit88 Вчера, 23:53
              А чей сейчас Даманский?
              kit88
              1. rruvim Вчера, 23:59
                Китайский...
                rruvim
        4. keeper03 Вчера, 23:38
          А ты прекрати тут гражданскую войну разжигать ! hi soldier
          keeper03
          1. rruvim Вчера, 23:41
            Ну если теперь Китайцы наши граждане, то не буду... recourse
            rruvim
      3. NordUral Вчера, 23:13
        Американская болезнь,смотрю по вам, очень заразная.
        NordUral
    2. влад66 Вчера, 21:09
      Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем

      Бывает fool
      влад66
    3. RASKAT Вчера, 21:20
      Хотелось бы на это глянуть, несмотря на то что я осознаю высокую вероятность обмена ядерными ударами сторон. До Вашингтона может ракеты КНР и не долетят но до Японских баз до баз на Гаваях скорее всего до западного побережья США достанут гарантированно. Да скорее всего маневрирующих и самонаводящихся блоков у корейцев нет, но разделяющиеся блоки и ложные цели есть гарантировано, не такие уж это высокие технологии. Да и ракет у корейцев достаточно для запуска их залпами, как мобильного бронзирования так и шахтного. Так что очень высока вероятность что ПРО США не перехватит ракеты КНР как на старте так и .конечном участке.
      Лично мне кажется что в пентагоне тоже не сидят и они способны придти к таким же выводам, так что я думаю войны не будет, это все пустой треп. КНР не Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан и т д, безнаказанно бомбить не получится. Думаю Будут так же как и СССР расшатывать изнутри.
      RASKAT
      1. Galaxy Вчера, 21:24
        Извините, вы разницу между КНР и КНДР различаете? Или все равно? fool
        Galaxy
      2. Alekseits Вчера, 21:24
        А корейцы здесь при чем? belay
        Alekseits
      3. NordUral Вчера, 23:14
        Типун вам на язык. Идея, в приципе, хорошая, но пусть уж в параллельной нереальности.
        NordUral
  2. Андрей К Вчера, 20:36
    ...В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР...

    Парни на износ работают. Не могут выбрать, на какого из врагов вперёд кинуться.
    Австралийцам по ушам трут про Китай, европейцам про Россию. Фитиль в заднице горит, как бы заваруху заварить и за большой лужей дома отсидеться.
    И там и там, "ответных "люлей" маячит.
    Как обезьяны с гранатой - не знаешь что от них ждать в следующий момент.
    Как бы воздух не испоганили, от натуги...
    Андрей К
    1. ul_vitalii Вчера, 20:53
      Могут начать с малого, погонят на Тайвань оружие, может и сами влезут на остров. Трамп не зря первый телефонный звонок сделал в Тайбэй. Хоть это и жирная красная черта, но у амеров вовсю развивается дальтонизм.
      ul_vitalii
      1. Андрей К Вчера, 21:17
        Цитата: ul_vitalii
        ...Хоть это и жирная красная черта, но у амеров вовсю развивается дальтонизм...

        Дальтонизм меринов излечим - до первой затрещины.
        Андрей К
      2. Удав КАА Вчера, 23:36
        Цитата: ul_vitalii
        Могут начать с малого...
        Все идет в русле программы, объявленной Бабамой, продолженной Трамплином -- выдавливания бизнеса из АТР и возвращение его в лоно Штатов...
        Бизнес любит тишину и не любит суету. Национальный бизнес хочет жирно кушать, не рискуя потерять капитал в зоне БД.
        А вот то, что экономические терки могут привести к военному кризису -- это вполне реально. Но при этом, долг свой штаты попытаются хунфузам простить. А это порядка $1,3 трлн. Мы вместе с КНР серьезно можем подмочить позиции доллара, но обрушивать всю систему -- это чревато для всего мирового сообщества...
        Так что, у нас с КНР скорее всего общие интересы в борьбе против экономического доминирования гегемона и его неприкрытых амбиций по всему свету, в том числе и там, где наши исконные национальные интересы...и сферы влияния.
        Удав КАА
    2. NordUral Вчера, 23:16
      Парни на износ работают. Не могут выбрать, на какого из врагов вперёд кинуться.

      Это от страха. Они прикинули, каким станет Китай лет через 10-15. И загрустили.
      NordUral
  3. Vadim851 Вчера, 20:39
    Какая война с Китаем?? Ну разбомбите даже если Китай (что из области фантастики, и победителя в такой войне скорее всего не будет) и что дальше - остатьтся без товаров, которые производятся почти что все в Китае, обеспечивая потребление большинства стран.
    Vadim851
  4. Victor_B Вчера, 20:42
    А как они для себя видят победу в этой войне?
    Оккупация Китая?
    Будет весело посмотреть.
    Опять же пленных кормить надо.
    Victor_B
    1. Vadim851 Вчера, 20:47
      Оккупация нереальна, даже теоретически. Как я предполагаю, нанесение в случае заварухи поражения китайским ВМС и ВВС и отжатия Тайваня. Это осуществимо сейчас, но с большими потерями и крайне высокий риск обмена ядерными ударами, про разрыв экономических связей можно и не говорить.
      Vadim851
      1. Victor_B Вчера, 20:49
        отжатия Тайваня
        Повторное отжатие отжатого?
        Victor_B
        1. Vadim851 Вчера, 21:21
          Да, но более строгое. Например, подписание договора, что Китай больше не претендует на этот остров.
          Vadim851
    2. saturn.mmm Вчера, 21:25
      Цитата: Victor_B
      Оккупация Китая?

      До оккупации еще дожить надо, а кто доллар будет обеспечивать вместо Китая?
      saturn.mmm
      1. Korax71 Вчера, 23:10
        На досуге поинтересуйтесь каковы вложения Китая в сша и матрасов в Китай.не думаю что они вообще собираются воевать друг с другом.в свое время мак Артур предлагал во время войны с сев.кореей бомбануть по ней и Китаю яо.даже настаивал.итог виден.мак Артур пинка получил.это немножко не Россия.если какой то генерал думает одно,то это не значит,что все думают так же.
        Korax71
  5. Геркулесыч Вчера, 20:45
    Что конгресс, что сенат св сша, рассадник марозматиков, купивших себе места там! За годы протирая до дыр штанов, порастеряли волосы, зубы и ум, впали детство, весь мир считают своими врагами! Живут в перепендикулярном измирении, время для них остановилось , и единственное, на что их хватает -злобно брызгать слюной с трибуны , махая кулачками в сторону неугодных стран, или руководителей тех или иных стран.
    Геркулесыч
    1. Korax71 Вчера, 23:12
      Прям щас наше телевидение и думу описали.тоже се кричат,что нас одни враги со всех сторон окружили.а главные это фша,украина,и ес.это не я придумал.статистика laughing
      Korax71
  6. FalconD Вчера, 20:46
    Один трёп! Китай самый крупный держатель гособлигаций США! О какой войне адмирал заикается??? Вся электроника американских корпораций производится в Китае... Пусть не свистит!!!
    Все "говорящие" генералы в Матрасии - это агенты оружейного лобби!
    FalconD
  7. Геркулесыч Вчера, 20:50
    Пускай сразу перечислят, против кого воевать будут -уверен, что наша страна там как минимум на второй позиции по опасности для стариканов, порастративших остатки здравого смысла.
    Геркулесыч
  8. Victor_B Вчера, 20:51
    Цитата: Геркулесыч
    Что конгресс, что сенат св сша, рассадник марозматиков

    Парламентарии всех стран не несут абсолютно никакой ответственности за свой трёп.
    Вот и болтают ерундой, кто во что горазд.
    Victor_B
  9. Egorovich Вчера, 21:00
    Со слов и действий матрасии вытекает, что Россия, Китай, Иран - это разжигатели войны, т.е изверги. Отсюда якобы следует, что для остального мира полосатые ярые защитники и что этот остальной мир обязан от этих извергов защищаться, но для этого покупать оружие, в обязательном порядке, у аме.ров. Торгаши хреновы.
    Egorovich
    1. Korax71 Вчера, 23:24
      Красивая версия,но не верная.если вы серьезно думаете,что матрасы живут продажей оружия,то посмотрите из чего складывается их ввп.так вот оружие будет где то в сааааамом низу,в отличии от itтехнологий,интелектуальной собственности,пррмышленного производства и т.д. а вот если посмотреть на тот же показатель в стране духовных скреп,то тут то становится интереснее.торговля оружием-следующая статья дохода после торговли природными ресурсами.это получается,что полосатые,нагнетая истерию об угрозах по всему миру,заставляют вооружаться другие государства,которые зачастую как раз и у России то оружие и покупают!!!!вот теперь точно Трамп-агент кремля.на нас работает,казачок.
      Korax71
  10. maiman61 Вчера, 21:02
    Ну тупые! Какашек не хватило победить Вьетнам, Сев. Корею! В Афганистане только сопли пускают! И кого-то хотят победить. Им только зулусов по Африке гонять!
    maiman61
    1. rruvim Вчера, 22:58
      Почему? ЧВК Вагнера "накрыли"...
      rruvim
  11. мерцание Вчера, 21:18
    В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР
    все правильно, а для этого нужны деньги, Конгресс (финансовые воротилы) просто обязан выделить Пентагону как можно больше. А если не выделит, то их прикончат. Пентагон сказал - финансовая элита выполнила, пусть только ослушается.
    мерцание
  12. куртка бейна Вчера, 21:21
    В конгрессе США призвали готовиться к войне с КНР
    Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Guardian.

    Даже в мелочах не переврать статью уже видно не получается.
    куртка бейна
  13. К-50 Вчера, 21:23
    Адмирал Гарри Харрис, назначенный новым послом США в Австралии, заявил в Конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем.

    Как у них всё просто - готовиться к войне. А до бестолковки не доходит, что потери от войны многократно перекрывают любые прибыли!!! Неужели всё ещё думают, что океан их защитит? Какие наивные!!! И глупые!!!! fool
    К-50
  14. федоров Вчера, 21:32
    А вот он в чем то прав, адмирал без эскадры . Россию попытались нагнуть, но вот вам на Олимпиаде 4-0 к примеру. Ну а Китай , сам матрасный бог велел, но не тут-то было. Посмотрим лет через двадцать, кто буде править Океанами и близлежащими морями . Россия, континентальная держава, ей южно китайское море не нужно -Арктики хватает wink . Да и Индия возможно свой уклад пересмотрит.
    Так что дяде сему на всех фронтах не выстоять, если конечно Китай и Россия не будет вбахивать миллиарды в "ценные" бумаги США, спонсируя экономику США. Продать невозможно, потеряете. Вот и парятся за 3-5 % в год от силы на самом деле меньше 1-5 , 2 %, зато "надежно", мы же сами деньги и даем из года в год на те же проценты, а они себе авианосцы и ПРО возводят за Наши и Китайские бабки. Где логика ? Или Кудрин настолько Путина "охмурил" ? Не пойму я его, при всем уважении - " Это просто бизнес" , его слова. И у Набиулиной то же бизнес ?
    И почему уважаемая госдума проголосовала против национализации Ценробанка России, это же факт , который никто не знает ? И видео даже есть. хотя по бумажкам для народа, там все чики-пуки , все мол принадлежит России. А по юридическим делам... request да никто и не позволит весь текст устава прочитать, кроме депутатов. Кое-кто пытается бороться, но вижу бестолку.
    федоров
  15. Аскет Вчера, 21:43
    Как говорил великий китайский полководец Сунь Цзы стратегия должна основываться на принципе выиграть войну, не принимая участия в сражении. Исходя из этой стратегии главная задача НОАК,сделать так,чтобы американцы не смогли наносить эффективных ударов высокоточным оружием на суше, на море и в воздухе.. А для этого нужно создать комплекс систем войскового ПВО,РЭБ и кибероружия,чтобы лишить американцев стратегической инициативы и ответным ударом нанести неприемлемый ущерб. Китайцы над этим активно работают,так в конце января
    в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) надеется в скором времени достичь военного паритета с США.

    Китай нашел способ достичь военного превосходства над США

    Вот почему пожиратели гамбургеров так истерят, скоро Китай им будет не по зубам

    Аскет
  16. Ураган70 Вчера, 21:52
    Высказывания очередного представителя пищевой цепочки ничего не значат, как и сам он! Третья сила эту пургу контролирует пока... Никто и никогда не всплакнет, если на Карте Мира не станет США и СионоИзраиля!
    Упыри этого страшно боятся и их всевид.Око уже косит!
    Ураган70
  17. rruvim Вчера, 21:53
    Американская боязнь вполне понятна. Практически в любой Хайтек-компании этнические китайцы "переваливают" за 10 %. А Китайцы - они и в "Африке" китайцы. У КНР рождается зуд Экспансии. Пока это те-же американские гособлигации, которыми они скупают Африку и своих соседей. Но в будущем они будут защищать свои инвестиции. Если КПК "проглотила" свои потери в Ливии, то они никогда не отдадут свои инвестиции в Бирме, в Пакистане, Камбодже и практически в половине Африке (а Южной Америке не говорим). А Австралия для Китайцев лакомный кусочек (подъедут туда "не мытьём - так катанием"). Поэтому и появился целый отдел в КПК по изучению и защите Австралийских аборигенов.
    rruvim
  18. Red xxxxxxx Вчера, 22:16
    Америкосы в панике! С кем воевать не могут определиться, так везде получать не приемлемый ущерб!
    Red xxxxxxx
  19. mavrus Вчера, 22:19
    Ына полосатики, надо так понимать, уже победили. Во всяком случае, генералы деньги выделенные на войну с КНДР попилили. Теперь начинают выбивать бабло на войну с КНР. МО-ЛО-ДЦЫ!!! Что ещё скажешь.
    mavrus
  20. rruvim Вчера, 22:29
    Я тут общался с одним китаеведом под "водочку" на разные темы. Запомнил несколько для меня важных ответов.
    Китаевед: Рувим! Им (китайцам) очень важно позиционироваться.
    Я: В каком смысле? В плане Блоков и международных организациях?
    Китаевед: Нет. Они и так во всех мыслимых блоках, международных организациях и даже в Совбезе ООН. Они пытались спозиционировать себя, раньше, только в Юго-восточной Азии. Понять - на что они влияют, что их и что, не пока не их. После Гонконга произошло "головокружение от успехов".
    Я: А теперь?
    Китаевед: Теперь их интересует Южная Америка, вся Южная Африка им... Австралия.
    Я: Почему не Россия?
    Китаевед: Потому-что у нынешней Китайской элиты случился синдром хана Хубилая, сейчас все лидеры КПК ищут родство с этим Монголом. А у Хубилая была в голове "таракашка" - расширять Империю можно только на Восток и на Юг. Чисто, преграда только товарищи из Гоминдана на Тайване. Вспомни 1979-г. Вьетнам. Сейчас- это просто ползучая Китайская экспансия, но не за горами и "горячая".
    Я: А причём здесь Австралия?
    Китаевед: Вот здесь и самое интересное! Элита КПК выбрало именно этот материк для своей экспансии. Не нашу Сибирь, а именно эту землю! Уже нашли "свитки", которые активно "обсуждают" в Университетах Фуданя и Цинхуа, что Австралия, до "приплыва" Европейцев входила в земли Империи Сун. А всякие Филиппины - просто Китайские провинции.
    Так, что может нас и минует Китайская угроза. Весь гемморой достанется Индийцам и П.....сам ?
    rruvim
    1. rruvim Вчера, 22:55
      Самое главное "пропустил"... Для Китайцев действительно есть внешняя угроза. Именно внешняя. И это не роботы-японцы. Они боятся Индию. Всеми "фибрами" своей Даосской души... Это мне китаевед при расставании поведал...
      rruvim
    2. злой партизан Вчера, 23:24
      Цитата: rruvim
      Так, что может нас и минует Китайская угроза. Весь гемморой достанется Индийцам и П.....сам ?

      Подтверждаю. yes Есть у меня хороший знакомый, специалист по Китаю (и не только). С его слов: Россия не смотря на свои несметные природные богатства ,для китайцев не сильно интересна в виду не комфортного для них климата и, внимание!, малой заселённости!! Китайцы не комфортно себя чувствуют в не стеснённом пространстве!! Им гораздо интереснее Юго-Восточная Азия. С его слов: среди китайских интеллектуалов нет никого, кто бы всерьёз обсуждал территориальную экспансию. Экономическую -да, проникновение в другие страны, проникновение в смысле встраивания в политико-экономическую систему стран (причём исключительно опосредованно - через своих агентов влияния) - да, но не тупо территориальная экспансия. Но с другой стороны он сам же и отмечал, что то, что китайцы говорят европейцам и то, что они действительно имеют в виду - две большие разницы...
      злой партизан
      1. rruvim Вчера, 23:36
        С Вами согласен. Мой знакомый китаевед всё время повторяет:
        - что китаец говорит, и что он имеет в виду - две большие разницы...
        Я: Что это значит?
        Китаевед: То, что он примет тебя у себя дома, представит детей и жену, получит от тебя подарок, улыбнётся. Но когда ты отвернёшься, воткнёт тебе нож в спину, или не воткнёт... В зависимости от обстоятельств.
        rruvim
        1. злой партизан Сегодня, 00:05
          Цитата: rruvim
          что китаец говорит, и что он имеет в виду - две большие разницы.

          А про территориальную экспансию Ваш знакомый что говорит? Совпадает с мнением моего друга или нет? И ещё. Мой же друг говорит, что в России специалистов, занимающихся Китаем, крайне мало и у всех своё видение Китая...А ведь на основе их экспертного мнения наше руководство строит свою политику....
          злой партизан
          1. rruvim Сегодня, 00:27
            По поводу экспансии китайцев (не КНР) в Россию, и в частности на Дальний Восток мой знакомый китаевед говорит следующее (чем именно меня "шокировап"):
            - В Китае есть два различных течения историко-профессорской мысли.
            Первая: Мы потомки Империи Мин, Цынь и т.д., нам принадлежит вся Юго-восточная Азия.
            Вторая: Мы потомки Империи Хань (Юань), Чингизиды, и наша задача дальше развивать экспансию на восток и юго-восток. Но от первых они отличаются тем, что они русофилы, только по одной причине, Россия просто их "данники", типо "наши люди"...
            И есть третья сила, которая к любым интеллектуалам относится скептически. Это Партия! Это до "мозга костей" изоляционнисты. Вот за их Мозги и борется Международное тайное правительство. Пока безуспешно. Поэтому и появляются у разных Адмиралов "крамольные" мысли...
            А наше руководство строит политику именно на второй силе: чингизиды. И "Сила Сибири" обычная Дань.
            rruvim
  21. федоров Вчера, 22:34
    Как говорил великий китайский полководец Сунь Цзы

    Историки до сих пор спорят, был ли он вообще и чье это высказывание. Имена и годы совсем разные. И кто эту книгу сварганил. Может он совсем великим и не был, и кто под него косит wink
    Если память не изменяет Плутарх со слов типа Платона так же накарякал, что Спартанцы детей в со скалы непригодных сбрасывали, между ними 6-ть веков...А оказалось бред.
    федоров
    1. rruvim Вчера, 22:42
      Это например: "Как говорил великий Ленин..." Но если этот трактат цитировали кто-не-попадя: начиная с арабов, заканчивая Наполеоном, школьными учителями, писателями-историками, научными фантастами, то этот трактат вполне имел место быть.
      rruvim
  22. COJIDAT Вчера, 22:39
    Цитата: МИХАН
    Из Австралии конечно легко угрожать..хе хе Мы с Китаем вам всем еще надерем одно место по всем фронтам.. laughing

    как бы потом за деньги с али экспресс не порвали нам ..
    COJIDAT
  23. APASUS Вчера, 22:40
    Чем мне нравится Конгресс США ,так это сбором безрассудных людей ! При этом исторически сложилось так ,что спрос при всех президентах осуществляется с администрации президента США.
    Конгрессмены пытаются воевать с Китаем руками администрации президента Трампа ,а в случае чего ,повесят именно Трампа?!
    Такой юридический каламбур ..................
    APASUS
    1. rruvim Вчера, 22:46
      При этом церемонно останавливают лимузин около Китайской забегаловки, и на глазах у публики и Масс-медиа (конечно) жуют Лянмянь (китайскую лапшу) yes
      rruvim
    2. helmi8 Вчера, 23:15
      Цитата: APASUS
      Чем мне нравится Конгресс США ,так это сбором безрассудных людей

      Есть предложение - весь Конгресс и Сенат поместить в Сербского. Представляете сколько молодых ученых защитят ученые степени, изучая и описывая их диагнозы? laughing
      helmi8
      1. APASUS Вчера, 23:23
        Цитата: helmi8
        Есть предложение - весь Конгресс и Сенат поместить в Сербского. Представляете сколько молодых ученых защитят ученые степени, изучая и описывая их диагнозы?

        Вы представляете сколько можно написать работ и произвести защит по теме: Психопатии и острых психозов ,отклонений в психике ,вообще ни куда не выезжая ? Просто анализирую доступную информацию из Рады,митингов в Киеве ,политиков высшего звена Украины.
        Это же кладезь информации ,люди стали жить жизнью Бандеры и управлять от имени его гроба!!!
        Если вдуматься ,то это просто жесть....................
        APASUS
  24. Влад5307 Вчера, 23:11
    Если стравить РФ и КНР у матрасных шакалов не получается, то следовательно с РФ будет воевать объединенный Запад(НАТО с амерзской добавкой небольшой), а с КНР они вкупе с Японией, Австралией, надеются воевать. Все это похоже на большой амерзкий блеф перед большим схлопыванием/сдутием СГА.
    Влад5307
    1. rruvim Вчера, 23:18
      Воевать пока никто не с кем не собирается, кроме "локальных" конфликтов. Просто Америкосы "прочухали", где реально у них угроза. И это не Военная мощь Китая, а финансовая. Государство, которое держит формально и неформально 2,5 триллиона американских казначейских бумаг. Это что не угроза? Поэтому военные и "напрягаются".
      rruvim
  25. NordUral Вчера, 23:11
    В ближайшее время следует ожидать, что армия КНР в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

    Естественно, ведь это вам не Саргассово море или Мексиканский залив. Совсем сдурели в своем величии
    NordUral
    1. rruvim Вчера, 23:26
      Представляю себе армию КНР в Южно-Китайском море. Три млн. солдат, 300 млн. резервистов, и все без спасательных жилетов sad
      rruvim
  26. voyaka uh Вчера, 23:27
    "По словам адмирала, политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней."////

    Он сказал совершенно тривиальную вещь. Но Америка и без адмирала заметила наращивание китайской военной мощи. И уже лет 10 принимают ее в расчет.
    voyaka uh
    1. rruvim Вчера, 23:39
      Цитата: voyaka uh
      И уже лет 10 принимают ее в расчет.

      Каким образом?
      rruvim
  27. keeper03 Вчера, 23:33
    Эти Мировые гнобильщики понимают только язык дубинки ! Готовиться нужно всему Миру с Америкой, эту империалистическую гадину задущить можно только всем Миром ! angry hi
    keeper03
    1. rruvim Вчера, 23:58
      Америка... Америка... Вообще Джорджия не имеет ничего общего со штатом Пеньсильвания, В Канзасе "плевать" хотели на Нигеров. Смертной казни в Миннесоте нет, а в соседнем штате есть. В Америке есть масса нормальных белых людей. Они ходят по своим ранчо с автоматическими винтовками, по периметру. И русские им не враги. Желать смерти всему "Пин--стану" не верно и неправильно. Мой дед до самой смерти вспоминал «Студебеккер», на котором он проехал всю Войну. И "империалистическую" гадину если уж давить, то надо начинать с Лондона....
      rruvim
  28. Чарик Сегодня, 00:15
    "Когда «Сатана 2» ударит по Вашингтону, величайшее сборище идиотов в мире перестанет существовать"
    Чарик
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