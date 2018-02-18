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Ежегодно 18 февраля в нашей стране отмечается День продовольственной и вещевой службы ВС России. Его отмечают все военнослужащие и специалисты, имеющие отношение к данной службе, входящей в систему Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Данная служба имеет огромнейшее значение как в мирное, так и в военное время, так как известный еще с древнейших времен принцип «сытый солдат – основа армии» остается неизменным и сегодня.До середины XVII века в нашей стране не существовало организованной системы питания военнослужащих. Государство просто не отпускало армии средств на продовольствие, поэтому все заботы о пропитании возлагались на самих солдат, которые приобретали продукты для себя и корм для лошадей за счет личных средств, в том числе за счет получаемого жалования. При этом служивые люди, которые направлялись на сборы, часть продовольствия приносили с собой из дома, а часть приобретали у местных жителей. Пищу обычно готовили при помощи той посуды, что оказывалась под рукой. К примеру, как отмечали летописцы, при князе Святославе мясо в котлах не варили, а пекли его на углях. Хлеб обычно выпекался в крестьянских печах, а потом просто брался с собой.Все изменилось кардинальным образом в Петровскую эпоху, после того как Пётр I 18 февраля 1700 году учредил в России специальную должность генерал-провианта, который был ответственен за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд армии. Наряду с этим аналогичные должности вводились в составе каждого полка, а назначенных на эти должности людей стали называть провиант-мейстерами. В то же время были сформированы и первые нормы продовольственного довольствия для солдат. На основании указа Петра I на должность «генерал-провианта» был назначен окольничий С. И. Языков.По сути, в России был создан новый Приказ, который в соответствии с названием должности его начальника начали называть провиантским. Данное событие положило начало централизованному обеспечению армии продовольственными товарами и определило дату зарождения продовольственной (провиантской) службы. С введением для солдат провиантного (крупа, мука) довольствия, а также отпуска им денежных средств на приобретение мяса, овощей и соли в России начинает складываться организованная система питания, одновременно шел процесс формирования органов управления по снабжению войск продовольствием и фуражом.В тот же день 18 февраля 1700 года в России был образован «Особый приказ», на который Пётр I возложил обязанности по снабжению полков снаряжением, обмундированием и жалованием, а также лошадьми, оружием и обозами. С созданием в России при Петре I по-настоящему регулярной армии все солдаты и офицеры были одеты в единую форму одежды, которая была строго регламентирована и выдавалась на определенный срок. Инициатором коренных изменений в армии нашей страны, особенно в вопросах ее вещевого обеспечения, был генерал-фельдмаршал Д. А. Милютин, занимавший пост военного министра России. Сегодня именно дата 18 февраля отмечается, как День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, совсем недавно данная служба отмечала свой 315-летний юбилей.За это время служба прошла долгий путь, который вместил в себя все воины и конфликты, в которые были вовлечены вооруженные силы нашей страны. Самым серьезным испытанием для продовольственной и вещевой службы стала Великая Отечественная война, которая потребовала огромного напряжения ресурсов от всей страны. За все годы войны силами Красной Армии лишь на территории Советского Союза было заготовлено 3,6 миллиона тонн зернопродуктов, из которых 2 миллиона тонн было направлено на нужды фронта, а оставшиеся 1,6 миллиона тонн были сданы на обеспечение нужд гражданского населения. За все годы Великой Отечественной войны наши вооруженные силы получили более 38 миллионов шинелей, свыше 11 миллионов пар валенок, 73 миллиона гимнастерок и большое количество иных предметов вещевого имущества, без которых также нельзя было представить себе победу в этой страшной войне.Столетия сменяют друг друга, меняются названия должностей, нормы довольствия военнослужащих и их состав, но продовольственная и вещевая служба по-прежнему продолжают существовать в Вооруженных Силах нашей страны, выполняя очень важную задачу по организации полноценного и доброкачественного вещевого обеспечения и питания всех российских военнослужащих. Сегодня при всех многочисленных нюансах армейской жизни, никто не будет отрицать того факта, что нормы питания для ВС России установлены в соответствии с требованиями физиологических нормативов, а также отвечают критериям рационального и сбалансированного питания. Организация питания военнослужащих превратилась сегодня в самую настоящую науку.По информации пресс-службы Минобороны России, в настоящее время в ВС страны военнослужащие обеспечиваются питанием по 21 норме продовольственных пайков. Основные из этих пайков включают в свой состав более 40 различных наименований продуктов питания. Благодаря этому удалось добиться большого разнообразия блюд, а само питание военнослужащих организовано сегодня более чем в двух тысячах столовых и камбузов.Осуществляется перевод армейских столовых на организацию питания с элементами полноценного «шведского стола». На февраль 2015 года на такую форму было переведено 835 столовых, что потребовало оборудования порядка 1,4 тысяч салат-баров. Каждый год на довольствие российских военнослужащих тратиться более 700 тысяч тонн различного продовольствия. При этом в войсковых столовых сегодня эксплуатируется более 44,5 миллионов единиц посудо-хозяйственного имущества, а также практически 6 тысяч единиц специального оборудования. Специально для улучшения жизни и условий быта военнослужащих российской армии в подразделениях было оборудовано более 6,5 тысяч чайных комнат, для чего в войска поставили 101,3 тысячи чайных пар и 25,7 тысяч чайников.Внушительными цифрами представлено и вещевое обеспечение военнослужащих. Постоянно в личном пользовании находится более 50 миллионов разных предметов формы одежды, ежегодно их выдается более 15 миллионов единиц. Обеспечение военнослужащих российской армии организовано сегодня по 54 нормам снабжения с использованием более 3 тысяч наименований вещевого имущества. При этом в последние несколько лет все более очевидным представляется прогресс в улучшении вещевого обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2014 года все российские военнослужащие срочной службы, а также курсанты обеспечиваются несессерами – уникальными наборами для личной гигиены военнослужащих.Также в России был завершен переход ВС на ношение всеми категориями военнослужащих всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО). Данный комплект выделяется своей функциональностью и позволяет российским военнослужащим выполнять все виды боевых и специальных задач в самых разных климатических и погодных условиях нашей огромной страны.18 февраля коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и гражданских служащих, а также ветеранов продовольственной и вещевой службы ВС Российской Федерации с их профессиональным праздником!