В Белом доме прокомментировали информацию о применении Турцией химоружия в Сирии

Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие. Мы по-прежнему призываем (стороны) к сдержанности и защите гражданских лиц в Африне,

В Вашингтоне знают о претензии Дамаска в адрес турецкой армии в связи с применением химоружия против курдов в Африне, однако считают это маловероятным, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Майкла Энтона.Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, в результате чего 6 человек были госпитализированы с симптомами удушья.сообщил Энтон.Напомним, с 20 января Турция проводит в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских формирований. Совместно с турецкой армией действуют отряды «Сирийской свободной армии».По данным Минобороны Турции, опубликованным в субботу, в ходе боевых действий в общей сложности уничтожены 1595 «террористов», к которым турецкие власти относят как членов курдского ополчения, так и боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).