12:36 18 февраля

В Белом доме прокомментировали информацию о применении Турцией химоружия в Сирии

В Вашингтоне знают о претензии Дамаска в адрес турецкой армии в связи с применением химоружия против курдов в Африне, однако считают это маловероятным, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Майкла Энтона.



Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, в результате чего 6 человек были госпитализированы с симптомами удушья.


Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие. Мы по-прежнему призываем (стороны) к сдержанности и защите гражданских лиц в Африне,
сообщил Энтон.

Напомним, с 20 января Турция проводит в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских формирований. Совместно с турецкой армией действуют отряды «Сирийской свободной армии».

По данным Минобороны Турции, опубликованным в субботу, в ходе боевых действий в общей сложности уничтожены 1595 «террористов», к которым турецкие власти относят как членов курдского ополчения, так и боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 63

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 08:15
    Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...
    Чёрный
    1. МИХАН Сегодня, 08:19
      в общей сложности уничтожены 1595 «террористов»,

      Не плохо мочат...Хотя думаю половина там гражданских..А хим оружие , уже даже не смешно!
      МИХАН
      1. Shurik70 Сегодня, 10:07
        Цитата: МИХАН
        Не плохо мочат...

        Это-ж современные турки. Достижения делить надо на двадцать, а их официальные потери умножать на пять.
        На счёт хим.оружия - современное НАТО руководствуется принципом "пока побеждаешь дешево и честно, надо играть честно", так что, пока их там не прижмут ка следует, химоружия не будет. Геноцид гражданских курдов "под шумок" будет, но свалят на курдов и Асада. А вот когда прижмут, пойдут грязные методы, но опять-таки свалят на других
        Shurik70
        1. Мастер Сегодня, 11:23
          Цитата: Shurik70
          Цитата: МИХАН
          Не плохо мочат...

          Это-ж современные турки. Достижения делить надо на двадцать, а их официальные потери умножать на пять.
          На счёт хим.оружия - современное НАТО руководствуется принципом "пока побеждаешь дешево и честно, надо играть честно", так что, пока их там не прижмут ка следует, химоружия не будет. Геноцид гражданских курдов "под шумок" будет, но свалят на курдов и Асада. А вот когда прижмут, пойдут грязные методы, но опять-таки свалят на других

          Насчет потерь курдов не знаю. Но вот насчет своих потерь. Невозможно скрывать это в турции. Они гордятся своими шахидами. Весь город участвует в похоронах. Это вам не про Вагнер умолкать. Подумайте кто скрывает свои потери. Хоть и не гос. Организация
          Мастер
          1. Лелёк Сегодня, 12:10
            Цитата: Мастер
            Это вам не про Вагнер умолкать.

            hi
            Кстати о "Вагнере". Представитель SDF Насер Хаджи Мансур поясняет , почему США атаковали бойцов ЧВК:

            Т.е. америкосы с присущей им наглостью считают, что территории и нефтепромыслы принадлежат Америке. Банальная логика англо-саксов - "моё это моё и твоё это тоже моё".
            Что же касаемо погибших бойцов ЧВК "Вагнер", то по этому поводу даёт пояснения руководитель этой организации Андрей Трошев:
            Лелёк
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:42
      hi
      Цитата: Чёрный
      если и применят - я не удивлюсь

      Так туркам можно : они же в НАТО . negative Опять залужные двойные стандарты ... am
      bouncyhunter
      1. Partyzan Сегодня, 09:01
        Цитата: bouncyhunter
        Опять залужные двойные стандарты ...

        Паша? у них уже давно тройные мтандарты laughing
        Partyzan
        1. роман66 Сегодня, 09:03
          тю! а у них стандарты есть?
          роман66
          1. Partyzan Сегодня, 09:05
            Цитата: роман66
            тю! а у них стандарты есть?

            а как же?
            1-й сорт - это сами любимые
            2-й сорт - гейропа и иже с ней
            3-й сорт - все остальные
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
              Цитата: Partyzan
              1-й сорт - это сами любимые
              2-й сорт - гейропа и иже с ней
              3-й сорт - все остальные

              Да уж , против факта не попрёшь ... what
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 09:15
                Цитата: bouncyhunter
                Да уж , против факта не попрёшь ...

                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
                  По картинке :
                  На излёте века взял и ниспроверг
                  Злого человека добрый человек .
                  Из гранатомёта - шлёп его , козла !
                  Стало быть , добро-то посильнее зла !
                  bully
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 09:21
                    Цитата: bouncyhunter
                    Стало быть , добро-то посильнее зла !

                    с гранатометом - однозначно good drinks
                    Partyzan
                    1. роман66 Сегодня, 09:29
                      однако же гранатометы у злых чаще встречаются....
                      роман66
                      1. Partyzan Сегодня, 09:32
                        Цитата: роман66
                        однако же гранатометы у злых чаще встречаются....

                        они их просто чаще показывают, а от добрых - нежданчики, чаще получаются laughing
                        Partyzan
            2. ПалБор Сегодня, 10:49
              Цитата: Partyzan
              Цитата: роман66
              тю! а у них стандарты есть?

              а как же?
              1-й сорт - это сами любимые
              2-й сорт - гейропа и иже с ней
              3-й сорт - все остальные

              И "экстра"- Россия.
              ПалБор
          2. LSA57 Сегодня, 09:06
            Цитата: роман66
            тю! а у них стандарты есть?

            есть. для себя любимых. а стандарт такой, что хочу, то и ворочу
            LSA57
          3. Лелёк Сегодня, 12:21
            Цитата: роман66
            роман66

            hi , Роман.
            Всё правильно, Турция нам не друг, а попутчик на определённом участке пути и идти параллельно с ней мы будем пока это нам выгодно. Вчера проскочила в СМИ заметка, что при "замесе" в Африне турки ликвидировали наёмников, воевавших в АТО на Донбассе в составе ВСУ. Браво, хорошая весточка.
            Лелёк
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:43
      Что же США как ярые противники применения хим.оружия не запустили ракеты по туркам , все равно для них доказательств не нужно . Глупость проявляет наше правительство предоставляя современное оружие ( С- 400 ) Турции , потом как бы в наши самолеты эти ракеты не полетели а это вполне реально .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 08:49
        Цитата: Spartanez300
        потом как бы в наши самолеты эти ракеты не полетели а это вполне реально .

        реальна война с нато? да вы што, они прекрасно знают, что полосатые за них не полезут, а в одиночку не осмелятся
        LSA57
        1. Spartanez300 Сегодня, 09:27
          А как же наш сбитый СУ - 24 , войны ведь тоже никто не объявлял , однако же мы вытерли это плевок и начали дружить с Турцией ." Как волка не корми он все равно в лес смотрит" , это метафора про Турцию .
          Spartanez300
          1. LSA57 Сегодня, 09:37
            Цитата: Spartanez300
            А как же наш сбитый СУ - 24 ,

            с этим судя по всему разобрались. а судя по тому, что продали, значит на то были свои причины. мы ведь ничего не знаем о чём договорились и на каких условиях продали
            LSA57
            1. Spartanez300 Сегодня, 09:43
              Что такое договор это росчерк пера на бумаге который нарушить ничего не стоит , а турки на это большие мастера еще с испокон веков . Условий тоже никаких быть не может ведь оружие это просто оружие , нажал на кнопку и вся недолга . Вам лайк за диалог .
              Spartanez300
              1. LSA57 Сегодня, 09:48
                Цитата: Spartanez300
                Что такое договор это росчерк пера на бумаге который нарушить ничего не стоит , а турки на это большие мастера еще с испокон веков .

                вообще ни с кем и никогда никаких договоров не подписывать?
                Условий тоже никаких быть не может ведь оружие это просто оружие , нажал на кнопку и вся недолга .

                да вообще то во всём мире оружием торгуют. и не редко оно поворачивается против продавца. всем Союзом оружие клепали, а оно против нас и в джорджии и в уркаине стреляет
                LSA57
      2. Partyzan Сегодня, 09:02
        Цитата: Spartanez300
        Глупость проявляет наше правительство предоставляя современное оружие ( С- 400 ) Турции

        а полосатым?
        Partyzan
      3. sogdy Сегодня, 11:54
        Цитата: Spartanez300
        Что же США как ярые противники применения хим.оружия не запустили ракеты по туркам , все равно для них доказательств не нужно

        Таки 6000 не 60, страшна, аднака.
        И да, заявление Главврача города - это рассматривается как ФАКТ.
        sogdy
    4. Аскет Сегодня, 09:19
      Цитата: Чёрный
      Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...

      Ещё в 2013г. был скандал с поставками зарина из Турции боевикам Халифата,которое они применили в пригороде Дамаска, убив сотни людей.
      Аскет
    5. svp67 Сегодня, 09:24
      Цитата: Чёрный
      Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...

      Обвинение в применение ХимОружия очень серьезное и стоит разобраться, что под ним принимается курдами. Если использование "слезоточивого газа", что бы разогнать толпу местных, перекрывших дорогу, то это одно. Если применение "белого фосфора", вызывающего жесткие отравления у людей, то это совсем иное...
      svp67
      1. Alex-a832 Сегодня, 09:42
        Цитата: svp67
        Цитата: Чёрный
        Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...

        Обвинение в применение ХимОружия очень серьезное и стоит разобраться, что под ним принимается курдами. Если использование "слезоточивого газа", что бы разогнать толпу местных, перекрывших дорогу, то это одно. Если применение "белого фосфора", вызывающего жесткие отравления у людей, то это совсем иное...

        Любые факты применения оружия массового поражения надо тщательно расследовать, тем более запрещённые. Хоть с брехливыми комиссиями ООН, хоть ОБСЕ.
        Со времён ВМВ лидером по бесчеловечному боеаому применению оружия массового поражения являются США. Если не брать газовые камеры фашистских концлагерей, то Вашингтон давно переплюнул Гитлера и на несколько Нюренбергских процессов напрашивается!
        Alex-a832
        1. куртка бейна Сегодня, 09:48
          Цитата: Alex-a832

          Со времён ВМВ лидером по бесчеловечному боеаому применению оружия массового поражения являются США. Если не брать газовые камеры фашистских концлагерей, то Вашингтон давно переплюнул Гитлера и на несколько Нюренбергских процессов напрашивается!

          Давайте факты. Посмотрим и вместе заклеймим США.
          куртка бейна
          1. svp67 Сегодня, 10:03
            Цитата: куртка бейна
            Давайте факты. Посмотрим и вместе заклеймим США.


            svp67
            1. куртка бейна Сегодня, 10:31
              Цитата: svp67
              Цитата: куртка бейна
              Давайте факты. Посмотрим и вместе заклеймим США.



              Вот жеж гады что делают!

              Обязательно сохраню этот ваш перл!
              куртка бейна
              1. svp67 Сегодня, 11:19
                Цитата: куртка бейна
                Обязательно сохраню этот ваш перл!

                У Вас смотрю, как у этих "журналюг" "майдан человеческого мозга", Вы уже джунгли от русских лесов отличить не можете. К слову это фото - КАДР из вьетнамской хроники... Надеюсь, что у этого самолета из той группы, Вы знаки государственной принадлежности различите..
                svp67
                1. куртка бейна Сегодня, 12:17
                  Цитата: svp67
                  Цитата: куртка бейна
                  Обязательно сохраню этот ваш перл!

                  У Вас смотрю, как у этих "журналюг" "майдан человеческого мозга", Вы уже джунгли от русских лесов отличить не можете. К слову это фото - КАДР из вьетнамской хроники... Надеюсь, что у этого самолета из той группы, Вы знаки государственной принадлежности различите..

                  Да, различаю. Признаю свою (мягко говоря) ошибку. Просто скопировав и вставив в поиск картинку, первые две ссылки я получил именно про Самарскую обл. и вредителей леса.
                  Теперь серьёзно. Ни разу не оправдывая США за применение "Agent Orange" во многих странах мира, а подходя к вопросу формально и только с точки зрения фактов (а вы ведь сразу видно, сторонник чистых фактов), хочу напомнить, что:
                  1. Agent Orange не является официально признанным ОМП нигде в мире.
                  2. Некоторые страны совершенно официально у себя в стране использовали Agent Orange для например той же дефолиации лесов при строительстве плотин. Например:
                  Brazil
                  The Brazilian government in the late 1960s used herbicides to defoliate a large section of the Amazon rainforest so that Alcoa could build the Tucuruí dam to power mining operations. Large areas of rainforest were destroyed, along with the homes and livelihoods of thousands of rural peasants and indigenous tribes
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

                  3. Те же американцы не считали его ОМП и совершенно спокойно распыляли его перед собой не заботясь ни о каких средствах защиты.


                  Что скажете? Если подходить совершенно формально, то можно ли считать американцев ответственными за сознательное применение ОМП с вашей фотографии или нет?
                  П.С.: Ещё раз - американцев за это нисколько не оправдываю и это ещё мягко сказано.
                  куртка бейна
    6. влад66 Сегодня, 09:36
      Цитата: Чёрный
      Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...

      А если применят то:
      Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие. Мы по-прежнему призываем (стороны) к сдержанности и защите гражданских лиц в Африне,сообщил Энтон.

      Все как всегда. yes
      влад66
    7. ul_vitalii Сегодня, 10:56
      Турки, американцы, рука руку греет, одного поля ягоды. Применяющий химоружие назначен, роли распределены. Мы можем только заявить как в фильме: "Это роль ругательная, прошу ко мне её не применять".
      ul_vitalii
  2. 210окв Сегодня, 08:19
    Где "Белые каски"?!А!Они тоже там что то применяли...Но все равно Асад и покрывающая его Россия виновна..
    210окв
    1. LSA57 Сегодня, 08:36
      Цитата: 210окв
      Где "Белые каски"?!

      они появляются когда провокация и надо косвенно Россию обвинить. а тут ну никак за уши не притянешь
      LSA57
      1. роман66 Сегодня, 09:04
        привет! hi у них каски выворачиваются наизнанку с целью смены цвета lol
        роман66
        1. LSA57 Сегодня, 09:08
          Цитата: роман66
          у них каски выворачиваются наизнанку с целью смены цвета

          Привет hi каска хамелеон lol ноу хау всех этих "правдорубов"
          LSA57
    2. куртка бейна Сегодня, 09:20
      Цитата: 210окв
      Где "Белые каски"?!А!Они тоже там что то применяли...Но все равно Асад и покрывающая его Россия виновна..

      Я вот вас хочу спросить, а почему если Турция и вправду применила хим. оружие, то вас так интересует реакция и ответные действия исключительно США? Почему вам не интересно отсутствие какой-либо реакции со стороны России в этом преступлении?
      Потому что Россия в Сирии с турками заодно?
      куртка бейна
      1. Околоточный Сегодня, 09:32
        Да потому, что без конкретных оснований и доказательств Россия никого не обвиняет. В отличии от ..... Сам догадаешься?
        Околоточный
        1. куртка бейна Сегодня, 09:45
          Цитата: Околоточный
          Да потому, что без конкретных оснований и доказательств Россия никого не обвиняет.

          Правда?
          Россия обвинила США в бомбардировке сирийского города Алеппо
          https://www.rbc.ru/politics/11/02/2016/56bc3bd99a
          79472d73afc082

          Какие "конкретные доказательства" были предоставлены МО РФ в этом (а таких случаев тонны) конкретно случае? Сказать или
          Сам догадаешься?
          куртка бейна
          1. Setrac Сегодня, 11:27
            Цитата: куртка бейна
            Правда?

            Удивительно да! оказывается есть в мире и честные люди, но не американцы.
            Цитата: куртка бейна
            Какие "конкретные доказательства" были предоставлены МО РФ в этом (а таких случаев тонны) конкретно случае? Сказать или

            Разница в том что Россию пока не ловили на необоснованных обвинениях, а на американцах клейма негде ставить так заврались. Поэтому Российскому МО можно и на слово поверить, НАТО вместе с Израилем верить никак не возможно ибо брешут как дышат.
            Setrac
  3. prior Сегодня, 08:21
    Даже если турки применят химическое оружие, "Томагавки" полетят на Сирию. У них в головках такая программа (я про американцев).
    prior
    1. LSA57 Сегодня, 08:37
      Цитата: prior
      Даже если турки применят химическое оружие, "Томагавки" полетят на Сирию. У них в головках такая программа (я про американцев).

      что у трезвого на уме, у пьяного на языке laughing кто из них трезвый понятно laughing
      LSA57
  4. К-50 Сегодня, 08:25
    Вашингтон: считаем применение химического оружия маловероятным

    Асад тоже вообще не применял, но тому же Фашингтону нисколько это не помешало обвинить его в этом.
    Как всегда - двойные стандарты, а вот попробовать разобраться, "мы лучше соц сети посмотрим"? fool
    К-50
    1. Azim77 Сегодня, 08:35
      Нету стандартов. Только свои цели и интересы. И для их достижения любые причины и поводы будут использованы. Какая "стерльнет", ту и будут использовать. Если надо, скажут, что марсиане в Сирии десантировались и США должны защитить мир от них..
      Azim77
    2. Монархист Сегодня, 08:45
      Так всем же известно,что Вова и Асад на "на кухне" химоружием играются.
      Двоюродный брат рассказывал,что в детстве: когда мать на работе ,он к другу бежал и"дымовухи" делали. А ведь" дымовуха" подобие химоружия
      Монархист
  5. Хагалаз Сегодня, 08:29
    Только американцы могут решать кто и где применил хим.оружее.
    Хагалаз
    1. LSA57 Сегодня, 08:43
      Цитата: Хагалаз
      Только американцы могут решать кто и где применил хим.оружее.

      в случае с Сирией, вобще решала дочка президента
      LSA57
  6. Монархист Сегодня, 08:38
    Если бы султан только с Володей "дружил", возможно,они бы предположили,что Вова султана" совратил". А так:"мы не можем их подтвердить"обратите внимание как обтекаемо сказано. Слышали, но пока сами не видели и потому " крайне маловероятно"т.е.они против химоружия,но и султана не обижают. ПОКА не обижают
    Монархист
  7. предки с Дона Сегодня, 08:48
    21 век, а все пользуются догадками и подозрениями, где хваленые американские БПЛА, что нельзя произвести химанализ местности ?
    предки с Дона
  8. Геркулесыч Сегодня, 08:50
    Турки наверное, когда по ошибке убивают игиловцев, тут же за него платят крупную компенсацию бандформированию? Да еще и извинения приносят ?Как они могут "своих " отстреливать, или игиловцев они "убивают " только на словах?
    Геркулесыч
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:02
    мы не можем их подтвердить
    Поскромничали. Когда о применении заявляют "Белые каски" и представляют постановочные ролики, тогда американцы с коллективной поддержкой сателлитов начинают ор и обвинения сразу же без всякой проверки. Конечно сомнительно, чтобы турки взяли на себя такую ответственность, как применение хим оружия даже при непредсказуемом Эрдогане. Посмотрим как будут развиваться события.
    rotmistr60
  10. Ураган70 Сегодня, 09:04
    Ясен пень- маловероятно! Вот про Росиию и про САР они б подругому запели!
    Ураган70
  11. Монархист Сегодня, 09:05
    Цитата: Чёрный
    Скорее всего турки химоружие пока не применяли, но если и применят - я не удивлюсь...

    Согласен с Вами:" султан" пока и без химоружия управляется. Всё таки регулярная армия и хорошо снабжения, а против действует вооруженная толпа и притом без поддержки авиации и танков
    Монархист
  12. Alex-a832 Сегодня, 09:32
    Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить.


    Как не можете подтвердить?! В блогах в интернете написано, что турки применили химию, значит так и есть. Фейк-новости как доказуха против Асада принимается, а чего против Эрдогана сомневаемся?!
    Alex-a832
  13. APASUS Сегодня, 09:43
    Очень похоже что США не могут выбрать новую стратегию ,по отношению действий Турции в Сирии.Иначе было заявлений и все подконтрольные СМИ орали о преступлении перед человечеством.
    APASUS
  14. МИХАН Сегодня, 10:27
    И все же мужики согласитесь , пока Турция мочит курдов Россия с Сирией отдыхаем и перегруппировку делаем (ну Ф-16 между делом еврейский сбили..))) Все нормально идет пока !
    МИХАН
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 11:59
      Ага, офигенно все идёт, слов нет. Слили наших ребят без всякой ответки, ещё раз подтвердили миф о непобедимости американцев и о недоделанности наших вояк - и все отлично! А еврейский самолёт - что еврейский самолёт, велика ли победа..
      Михаил Крапивин
      1. МИХАН Сегодня, 12:15
        Цитата: Михаил Крапивин
        Слили наших ребят без всякой ответки, ещё раз подтвердили миф о непобедимости американцев и о недоделанности наших вояк - и все отлично!

        Никто их не сливал ..Эти формирования незаконны , кто то слил конечно из "наших" их координаты продвижения..
        Цитата: Михаил Крапивин
        А еврейский самолёт - что еврейский самолёт, велика ли победа..

        Именно месть США и Израиля была за сбитый Ф-16 еврейский (пилот уже явно летать не сможет ни физически ни морально а они у них дорогие ..)) Ход теперь за нами, будем охотиться за рейндежерми США и т.д. ..Не завидую я им , если нашим попадутся(они сейчас эвакуируются в срочном порядке , русские злые сейчас ! )
        Ну вот что то так хотел сказать ..
        МИХАН
  15. pvv113 Сегодня, 10:30
    Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить

    А что, информации из соцсетей уже не достаточно?
    pvv113
Картина дня