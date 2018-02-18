Мэттис обсудил с грузинским премьером региональную безопасность

Министр Мэттис обсудил значительный прогресс в проведении военных реформ в Грузии и помощь США в обеспечении безопасности вооруженных сил Грузии, в том числе продолжающееся партнерство в целях повышения боеготовности Грузии,

Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился вчера на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашили и грузинским министром обороны Леваном Изорией, сообщает РИА Новости В пресс-службе Пентагона уточнили, что целью встречи было «обсуждение вопросов обороны и региональной безопасности».говорится в релизе военного ведомства.Общаясь с журналистами на борту самолета, который после конференции возвращался в Вашингтон, Мэттис упомянул встречу с руководством Грузии и Украины, отметив, что «США поддерживают суверенитет и независимость двух стран».Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила ранее, что глава Пентагона обсудил с украинским лидером ситуацию в Донбассе и необходимость размещения в регионе миротворческой миссии ООН.