12:33 18 февраля

Мэттис обсудил с грузинским премьером региональную безопасность

Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился вчера на полях Мюнхенской конференции по безопасности с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашили и грузинским министром обороны Леваном Изорией, сообщает РИА Новости.



В пресс-службе Пентагона уточнили, что целью встречи было «обсуждение вопросов обороны и региональной безопасности».


Министр Мэттис обсудил значительный прогресс в проведении военных реформ в Грузии и помощь США в обеспечении безопасности вооруженных сил Грузии, в том числе продолжающееся партнерство в целях повышения боеготовности Грузии,
говорится в релизе военного ведомства.

Общаясь с журналистами на борту самолета, который после конференции возвращался в Вашингтон, Мэттис упомянул встречу с руководством Грузии и Украины, отметив, что «США поддерживают суверенитет и независимость двух стран».

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила ранее, что глава Пентагона обсудил с украинским лидером ситуацию в Донбассе и необходимость размещения в регионе миротворческой миссии ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Пытливый Сегодня, 08:32
    08.08.08!!! Грузины ещё не поняли какой хороший союзник США? натравили, пообещали поддержку и бросили. Хотя для амеров что грузины, что украинцы, курды и т.д. Люди даже не 2 сорта, а так что то из разряда обезьян, а значит чего с ними церемонится? Кинул в клетку банан и смотри как дерутся...
    Пытливый
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:35
      Ближайшие для России народы (Грузия и Украина ) стали ее врагами и предателями , печально . Только в союзники они выбрали не того , и они еще подавятся этим .
      Spartanez300
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:49
        «США поддерживают суверенитет и независимость двух стран».
        - Любой суверенитет поддержат! В первую очередь против России! Ну хоть это мы сейчас понимать стали...
        oldseaman1957
        1. Комментарий был удален.
        2. LSA57 Сегодня, 09:04
          Цитата: oldseaman1957
          Любой суверенитет поддержат! В первую очередь против России! Ну хоть это мы сейчас понимать стали...

          даже если это будут папуасы
          LSA57
        3. Андрей К Сегодня, 11:16
          ...В пресс-службе Пентагона уточнили, что целью встречи было «обсуждение вопросов обороны и региональной безопасности»...

          Как только понтыХон начинает беспокоиться о региональной безопасности - через некоторое время это беспокойство становится явью у стран принимавших меринов.
          Смердит войной от Меттиса request
          Андрей К
    2. МИХАН Сегодня, 08:35
      Да уж США "советчики" те еще..Где они советуют, там кровь рекой льется..! Грузины с первого раза видать не поняли, можем повторить урок !
      МИХАН
      1. LSA57 Сегодня, 09:01
        Цитата: МИХАН
        Грузины с первого раза видать не поняли, можем повторить урок !

        LSA57
    3. 210окв Сегодня, 08:36
      Они же поддержали..Пришел эсминец.С минеральной водой...В Джорджии наверное решили нет минералки..
      Цитата: Пытливый
      08.08.08!!! Грузины ещё не поняли какой хороший союзник США? натравили, пообещали поддержку и бросили
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:45
        Дима , привет ! hi
        Мэттис упомянул встречу с руководством Грузии и Украины, отметив, что «США поддерживают суверенитет и независимость двух стран»

        Хозяин дал указания своим шавкам как дальше тявкать на Россию .
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 08:52
          Цитата: bouncyhunter
          Хозяин дал указания своим шавкам как дальше тявкать на Россию .

          Паша привет hi новых методичек еще не написали request поэтому заставил просто громче тявкать laughing
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
            Привет , Володя ! hi Вполне и такой вариант возможен . В любом случае - тявкать команда поступила ! wassat
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 08:55
              Цитата: bouncyhunter
              В любом случае - тявкать команда поступила !

              а еще после этого жалобно скулить lol
              Partyzan
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
                Цитата: Partyzan
                а еще после этого жалобно скулить

                Это закономерное следствие пинка в ответ на тявканье . bully
                bouncyhunter
                1. Partyzan Сегодня, 08:59
                  так скулят даже не получивши, или может у них такое креативное воображение?
                  Partyzan
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
                    Жителям параллельной реальности и виртуального пинка хватает чтобы скулить . wassat
                    bouncyhunter
                    1. Partyzan Сегодня, 09:08
                      все может быть feel
                      Partyzan
        2. LSA57 Сегодня, 09:10
          Цитата: bouncyhunter
          Хозяин дал указания своим шавкам как дальше тявкать на Россию

          да они уже и без указания тявчут. условный рефлекс сформировался
          Привет hi
          LSA57
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
            Привет , Сергей ! hi
            Цитата: LSA57
            да они уже и без указания тявчут. условный рефлекс сформировался

            Всё по Павлову . wink
            bouncyhunter
            1. LSA57 Сегодня, 09:13
              Цитата: bouncyhunter
              Всё по Павлову

              любил он собачек lol
              LSA57
      2. sabakina Сегодня, 08:49
        В новостях пишут, что второй пришел. Очевидно источник боржоми иссяк.
        sabakina
        1. LSA57 Сегодня, 09:12
          Цитата: sabakina
          Очевидно источник боржоми иссяк.

          а может понравился. от изжоги помогает, а изжогу мы им постоянно устраиваем laughing
          Привет hi
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 11:30
            Серёга, прЮвет! Как бы им наши Ессентуки не понравились бы...Отгоняй их потом от источника... wink
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 11:35
              Цитата: sabakina
              ..Отгоняй их потом от источника...

              можно. "Градами"
              LSA57
              1. sabakina Сегодня, 11:41
                Можно и "Градами", главное своих не зацепить. Если наших "язвенников" вовремя опохмелить, они голыми руками эсминец вынесут.
                sabakina
                1. LSA57 Сегодня, 11:45
                  Цитата: sabakina
                  Если наших "язвенников" вовремя опохмелить, они голыми руками эсминец вынесут.

                  а если "металлургам" ещё налить, махом на иголки переплввят
                  LSA57
        2. Андрей К Сегодня, 11:21
          Цитата: sabakina
          ...В новостях пишут, что второй пришел. Очевидно источник боржоми иссяк...

          "Гуманитарку" для грузинской армии подкидывают. Им обещали - на пару с кастрюлеголовыми, "Джавелинами" одарить laughing
          Андрей К
          1. sabakina Сегодня, 11:27
            Андрей Евгеньевич, hi , стесняюсь спросить, а что, транспортниками дороже привести эти ждавы? Обязательно на эсминце?А, понял, боятся. "крымских пиратов".
            sabakina
            1. Андрей К Сегодня, 11:37
              Цитата: sabakina
              ...а что, транспортниками дороже привести эти ждавы? Обязательно на эсминце?А, понял, боятся. "крымских пиратов"...

              Вячеслав hi
              Здесь политический нюанс. Транспортниками можно, но понтов никто не увидит request
              А так два в одном:
              1. Звёздный матрас продемонстрировать - смотрите , мы герои, как ёжик на кактус, упрямо гнём своё и прёмся в Чёрное море, демократию продвигать.
              2. Попутно джорджианцам бусинок подбросить, пусть детишки порадуются.
              Андрей К
            2. LSA57 Сегодня, 11:37
              Цитата: sabakina
              , а что, транспортниками дороже привести эти ждавы? Обязательно на эсминце?

              транспортниками свежие, со склада, а на эсминцах они старые. как эсминец спустили, загрузили, так и не меняли lol
              LSA57
              1. Андрей К Сегодня, 11:55
                Цитата: LSA57
                ...транспортниками свежие, со склада, а на эсминцах они старые. как эсминец спустили, загрузили, так и не меняли ...

                Помойку для хлама искать не надо. Дарёному мерину, как известно - в зубы не смотрят laughing
                Андрей К
                1. LSA57 Сегодня, 12:14
                  Цитата: Андрей К
                  Дарёному мерину, как известно - в зубы не смотрят

                  каклы всё сожрут. а не сожрут, надкусят и кому нибудь втюхают laughing
                  LSA57
    4. влад66 Сегодня, 09:41
      Министр Мэттис обсудил значительный прогресс в проведении военных реформ в Грузии и помощь США в обеспечении безопасности вооруженных сил Грузии

      Ну так было когда то.
      влад66
  2. 210окв Сегодня, 08:34
    Интересно.Перед "бешеным псом" станцевали лезгинку?
    210окв
    1. Громобой Сегодня, 10:53
      Цитата: 210окв
      Перед "бешеным псом" станцевали лезгинку?

      А зачем? Люди делом заняты---грузины повышают свою боеспособность,а американцы изучают ,а главное опробовают регион(причём не только на суше,но и всё больше на море ).Лезгинку как раз здесь пляшут в комментариях,видимо от бессилия помешать закреплению США в этой,уж казалось бы,всегда нашей зоне влияния.Не вникая в суть решаемых США и Грузией военных вопросов генералиссимусы предпочитают гонят весёлый порожняк в виде карикатур и оскорблений.
      Громобой
  3. предки с Дона Сегодня, 08:51
    Обсуждать с такими гигантами как Грузия региональную безопасность, все равно что использовать голубей для бомбардировки противника, в лучшем случае ближайшую машину во дворе загадят.
    предки с Дона
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:53
    "Обсудил "-смешно сказали! wassat Шеф дал ц/у представителю колонии, что и как можно и нужно делать !Все остальное , о чем не говорили, запрещено к исполнению!
    Геркулесыч
  5. Ураган70 Сегодня, 08:57
    Нос свой длинный везде продолжают совать, когда ж кто-нибудь его прищемит?
    Ураган70
  6. nemec55 Сегодня, 08:58
    Господа модераторы сайта у нас в России как вы знаете на носу выборы президента России
    Хотелось бы поболее статей о предстоящих выборах и их кандидатов
    nemec55
  7. Separ Сегодня, 08:58
    Пусть вспомнят слова из стихотворения Пушкина
    Separ
  8. Влад5307 Сегодня, 08:59
    Один раз "свободолюбивые" грузины последовали их советам - результат виден на карте бывшей Грузии. Сегодня сторонники Бандеры следуют их советам и что останется от Окраины - это уже риторический вопрос. А что сделалось с другими странами где внедряли амескую модель "демократии"!? Только дураки не учатся на примере других! what
    Влад5307
  9. Ураган70 Сегодня, 09:01
    Цитата: предки с Дона
    Обсуждать с такими гигантами как Грузия региональную безопасность, все равно что использовать голубей для бомбардировки противника, в лучшем случае ближайшую машину во дворе загадят.

    Тоже неплохо! Вороны-бомбардировщики недавно по ЕБНцентру отработали нормально! Следом бы еще волну голубей-обгаживателей направить! А на десерт дятлов, с титановыми клювами! lol
    Ураган70
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 09:06
    Сша всерьёз вооружают и обучают грузин с учётом ошибок 08-го года На победу надежды у них конечно нет , но расчёт на оттягивание в случае чего серьёзных наших ресурсов . Вообще у нас в Закавказье остаётся один союзник - Армения , но и там "они" всерьёз работают с прозападными кругами . Так что считаю , что к движухе америанцев в этом регионе надо подходить очень серьёзно . Полный вывод Закавказья из зоны нашего влияния - влажная мечта Запада уже на протижении лет 200-сот с гаком....
    КВУ-НСвД
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:08
    «США поддерживают суверенитет и независимость двух стран»
    Еще бы не поддерживали тех кто противопоставил себя России. Одни (грузины) получили по зубам в 2008, другие упорно напрашиваются на это. А вообще-то Сша хорошо устроились чужими руками разжигают конфликты обещая поддержку и помощь, а как только переходит к реальным действиям сразу в сторонку и "мы, как бы не причем, разбирайтесь сами".
    rotmistr60
  12. bratchanin3 Сегодня, 09:44
    Давно бы надо дезавуировать миссию ООН, как экспансионистскую. Лавров конечно российский дипломат и многое делает для России, но только постфактум и не всегда в полном объёме.
    bratchanin3
  13. Alex-a832 Сегодня, 09:57
    Вашингтон ну очень беспокоит безопасность Грузии и Кавказа?! Помнится, что Гитлера судьба Кавказа тоже очень беспокоила. Нашим предкам пришлось насмерть стоять, чтобы защитить Кавказ от такого "беспокойства". Следует признать, что США у Гитлера многому научились, подонки!
    Alex-a832
  14. behemot Сегодня, 11:17
    ооо, старые маразматики из США потянулись, 2008 было, ждем героического нападения грузин в 2018?
    behemot
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