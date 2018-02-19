Операция "Наблюдатель". Россия из первого ряда смотрит на столкновение Турции и США в САР?

Наши войска очистили от террористов около 300 кв.км. на северо-западе Сирии.

Несмотря на то, что из 18 млн кв.км земель, находившихся под контролем наших предков, нам достались лишь 780 тыс. кв.км, мы не претендуем на земли других стран. Турция открыта для связей с государствами, готовыми к партнёрству. Тех же, кто пытается омрачить будущее Анкары, ждет жёсткий ответ.

Ожесточенные столкновения идут в 37 деревнях на пяти фронтах. СДС используют партизанские методы борьбы. В течение дня партизаны покидают деревни из-за бомбежек авиации, а ночью выбивают турецкие войска из деревень. Глубина операции турецких войск ограничивается 5-км зоной у границы. Население продолжает принимать активное участие в обороне Африна, несмотря на гражданские жертвы - 180 человек.