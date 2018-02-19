Операция "Наблюдатель". Россия из первого ряда смотрит на столкновение Турции и США в САР?
В минувшую субботу командование вооружённых сил Турции опубликовало документ, в котором говорится о промежуточных результатах операции в районе сирийского Африна. Данные из этого документа во время своего выступления на митинге в провинции Афьонкарахисар озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что за время операции «Оливковая ветвь» с 20 января в районе Африна нейтрализовано 1,6 тыс. представителей курдских вооружённых отрядов (в терминологии Анкары – террористов).
Эрдоган:
При этом если верить данным доклада, на который президент Турции ссылается, потери турецких войск составили 30 человек убитыми, а потери протурецких вооружённых формирований, которые в сводке именуются «бойцами сирийской оппозиции» - 60 человек.
Далее Реджеп Эрдоган сделал заявление, которое обращает на себя особое внимание (цитата Anadolu):
По словам Эрдогана, турецкая армия не собирается завоёвывать территорию сопредельного государства, а старается «очистить её от террористов».
Практически в то же самое время сын президента Турции Билал Эрдоган, выступая на открытии форума по стимулированию традиционных видов спорта в Анталье, заявил о том, что нынешний затяжной конфликт в регионе связан с таким историческим фактом как разделение Османской империи. По словам Эрдогана-младшего, «при разделении некогда единого государства сформировались множество государств, причём их границы прочерчивались без учёта этнического состава». Билал Эрдоган отметил, что это принесло на землю Ближнего Востока межэтнические и межконфессиональные конфликты. После этого сын турецкого президента обвинил коллективный Запад в том, что принесла в регион кровопролитие и раздоры именно западная цивилизация, принесла по той причине, что считает право на демократию уникальной для самой себя, не отдавая себе отчёт, что это право существует у любого государства планеты.
Как видно, оба Эрдогана дали понять, что прекрасно помнят об исторической территории Османской империи, а выводы из этой исторической памяти делайте, мол, сами. Помнится, что любые исторические отсылки к временам существования Российской империи или СССР дамы и господа из западных государств тут же принимали в качестве повода обвинить Москву в «сохранении имперских амбиций» и открыто заявляли, что будут делать всё, чтобы эти «амбиции» не осуществились. По поводу высказываний глав семейства Эрдоганов на Западе пока нервное молчание, если не считать отдельных комментариев экспертов и политиков в Германии, Франции, США. Какова причина коллективного молчания? – Ну, ежели на заявления того же Эрдогана-мл. что-то официально отвечать и обвинять турецкую армию в экспансии в Сирии, то придётся комментировать и вероятные неудобные вопросы о том, что в Сирии делает «неимперская» армия США с многочисленными представителями частных военных компаний – какую «демократию» сеет?..
На таком фоне состоялась встреча американского госсекретаря Рекса Тиллерсоном с президентом и главой МИД Турции. Как было объявлено, договорились о поиске путей деэскалации в серьёзно «просевших» отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Договорились, вроде как, даже о создании совместного военного контингента в районе сирийского Манбиджа (Мембиджа), при этом изначально Анкара обращалась к США с призывом «удалить» оттуда курдские вооружённые отряды, чтобы избежать боестолкновений между турецкими и американскими войсками. Именно в районе Манбиджа находится внушительный по численности американский военный контингента. Это тот самый район на севере САР, где ранее, по договорённости с США, находились и российские силы координационного центра – после того, как сирийская правительственная армия вплотную подошла к контролируемым курдами территориям.
Российские силы, как было объявлено в январе, по договорённостью с Анкарой, из района Манбиджа были выведены, что курды объявили «предательством» со стороны РФ. Началась та самая эрдогановская «Оливковая ветвь», в ходе которой, как утверждается «нейтрализовано 1600 террористов». Курды называют эти данные «турецкой пропагандой», и в подконтрольных СМИ отмечают, что «вторая по численности армия НАТО» уже почти месяц не может справиться с «несколькими курдскими формированиями» на севере Сирии.
Из материала в издании «Kurdistan Today»:
Курдское военное командование отмечает, что турецкие и протурецкие силы в ходе операции на севере САР несут потери «сотнями».
Если попытаться из этого информационного калейдоскопа о происходящем на северо-западе САР выстроить хоть какую-то чёткую картину, то на ней точно окажется фрагмент, на котором запечатлено следующее: в боевых действиях рано или поздно примут (если уже не приняли) участие американские войска, дислоцированные у Мамбиджа.
Сам прилёт Тиллерсона в Анкару на самом деле точно нельзя назвать случайностью. Дело в том, что на севере Сирии уже вполне географические турецкие войска, развернувшиеся в ходе проведения «Оливковой ветви» подошли к территориям, который ранее застолбили войска США и на которых планировалось начать создание так называемых «новых пограничных сил».
Фактически возникли предпосылки к реальным боевым действиям между контингентами двух натовских армий в третьей стране. Именно по этой причине Тиллерсон «мухой» прилетел в Анкару предпринимать попытки договариваться. Или давить... И договориться теоретически могут – тогда на севере САР появится объединённый натовский военный контингент, что можно будет считать фактической потерей Сирией своих северных территорий и проигрышем России (по крайней мере, на севере САР).
Но это теоретически, а практически... Как только Тиллерсон сел за стол переговоров с Эрдоганом и Чавушоглу, ему тут же напомнили о турецких условиях.
Условие первое – никаких YPG, PKK и прочих «курдских аббревиатур» с нередко торчащими звёздно-полосатыми ушами у турецких границ. То есть фактически те самые подготовленные Штатами курдские отряды предлагается бросить на прямое боестолкновение с силами Башара Асада. Да только курды, как уже сами заявляли ранее, не готовы проливать кровь за земли, которые им никогда не принадлежали, а вот за свою землю повоевать, в том числе и американским оружием, готовы.
Условие второе – признание Штатами организации проповедника Фетхуллаха Гюлена террористической с одновременной экстрадицией Гюлена в Турцию из Пенсильвании (США), где он и проживает под покровительством американских спецслужб. На это, как известно, ранее США не пошли – даже после личных просьб Эрдогана перед президентами США (сначала перед Обамой, потом перед Трампом) и его визита в Белый дом. Пойдут ли теперь, когда Анкара фактически ставит ультиматум? Есть мнение, что не пойдут и теперь – попросту Турцию будут «прессовать» подконтрольными группировками до тех пор, пока та окончательно не увязнет в своих «оливковых ветвях» с реально сотнями погибших. А в это время в самой Турции вполне может начаться показ очередной серии мыльной оперы о «недемократичном Эрдогане» с припоминанием его (и его сына) заявлений о «неправильности развала Османской империи». В общем, кто и кому ультиматумы выставлял – бабушка надвое сказала...
И после вывода российских сил координационного центра из района того же Манбиджа (Мембиджа) Россия в ситуации на севере страны превратилась в стороннего наблюдателя, ожидая, чем закончатся внутринатовские «разборки», и кто кого в итоге перебодает. Наблюдать со стороны – вроде бы хорошо, но... Анонсированный поход сирийской армии «на помощь курдам» в данной ситуации вполне стоит расценивать как попытку возвращения в «игру» на севере САР. Ведь если пускать всё на самотёк, то с идеей о целостности Сирии точно можно будет попрощаться. А так – с сирийским военным включением в процесс - в натовский гадюшник ещё можно будет и керосинчика плеснуть – раз уж мы тут такие «гибридные», «токсичные» и... как там Россию ещё называют «партнёры». Тем более, что у Турции, что у США легитимность присутствия в Сирии равна абсолютному нулю.
Так что, основные события на сирийском севере ещё впереди.
Эрдоган:
Наши войска очистили от террористов около 300 кв.км. на северо-западе Сирии.
При этом если верить данным доклада, на который президент Турции ссылается, потери турецких войск составили 30 человек убитыми, а потери протурецких вооружённых формирований, которые в сводке именуются «бойцами сирийской оппозиции» - 60 человек.
Далее Реджеп Эрдоган сделал заявление, которое обращает на себя особое внимание (цитата Anadolu):
Несмотря на то, что из 18 млн кв.км земель, находившихся под контролем наших предков, нам достались лишь 780 тыс. кв.км, мы не претендуем на земли других стран. Турция открыта для связей с государствами, готовыми к партнёрству. Тех же, кто пытается омрачить будущее Анкары, ждет жёсткий ответ.
По словам Эрдогана, турецкая армия не собирается завоёвывать территорию сопредельного государства, а старается «очистить её от террористов».
Практически в то же самое время сын президента Турции Билал Эрдоган, выступая на открытии форума по стимулированию традиционных видов спорта в Анталье, заявил о том, что нынешний затяжной конфликт в регионе связан с таким историческим фактом как разделение Османской империи. По словам Эрдогана-младшего, «при разделении некогда единого государства сформировались множество государств, причём их границы прочерчивались без учёта этнического состава». Билал Эрдоган отметил, что это принесло на землю Ближнего Востока межэтнические и межконфессиональные конфликты. После этого сын турецкого президента обвинил коллективный Запад в том, что принесла в регион кровопролитие и раздоры именно западная цивилизация, принесла по той причине, что считает право на демократию уникальной для самой себя, не отдавая себе отчёт, что это право существует у любого государства планеты.
Как видно, оба Эрдогана дали понять, что прекрасно помнят об исторической территории Османской империи, а выводы из этой исторической памяти делайте, мол, сами. Помнится, что любые исторические отсылки к временам существования Российской империи или СССР дамы и господа из западных государств тут же принимали в качестве повода обвинить Москву в «сохранении имперских амбиций» и открыто заявляли, что будут делать всё, чтобы эти «амбиции» не осуществились. По поводу высказываний глав семейства Эрдоганов на Западе пока нервное молчание, если не считать отдельных комментариев экспертов и политиков в Германии, Франции, США. Какова причина коллективного молчания? – Ну, ежели на заявления того же Эрдогана-мл. что-то официально отвечать и обвинять турецкую армию в экспансии в Сирии, то придётся комментировать и вероятные неудобные вопросы о том, что в Сирии делает «неимперская» армия США с многочисленными представителями частных военных компаний – какую «демократию» сеет?..
На таком фоне состоялась встреча американского госсекретаря Рекса Тиллерсоном с президентом и главой МИД Турции. Как было объявлено, договорились о поиске путей деэскалации в серьёзно «просевших» отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Договорились, вроде как, даже о создании совместного военного контингента в районе сирийского Манбиджа (Мембиджа), при этом изначально Анкара обращалась к США с призывом «удалить» оттуда курдские вооружённые отряды, чтобы избежать боестолкновений между турецкими и американскими войсками. Именно в районе Манбиджа находится внушительный по численности американский военный контингента. Это тот самый район на севере САР, где ранее, по договорённости с США, находились и российские силы координационного центра – после того, как сирийская правительственная армия вплотную подошла к контролируемым курдами территориям.
Российские силы, как было объявлено в январе, по договорённостью с Анкарой, из района Манбиджа были выведены, что курды объявили «предательством» со стороны РФ. Началась та самая эрдогановская «Оливковая ветвь», в ходе которой, как утверждается «нейтрализовано 1600 террористов». Курды называют эти данные «турецкой пропагандой», и в подконтрольных СМИ отмечают, что «вторая по численности армия НАТО» уже почти месяц не может справиться с «несколькими курдскими формированиями» на севере Сирии.
Из материала в издании «Kurdistan Today»:
Ожесточенные столкновения идут в 37 деревнях на пяти фронтах. СДС используют партизанские методы борьбы. В течение дня партизаны покидают деревни из-за бомбежек авиации, а ночью выбивают турецкие войска из деревень. Глубина операции турецких войск ограничивается 5-км зоной у границы. Население продолжает принимать активное участие в обороне Африна, несмотря на гражданские жертвы - 180 человек.
Курдское военное командование отмечает, что турецкие и протурецкие силы в ходе операции на севере САР несут потери «сотнями».
Если попытаться из этого информационного калейдоскопа о происходящем на северо-западе САР выстроить хоть какую-то чёткую картину, то на ней точно окажется фрагмент, на котором запечатлено следующее: в боевых действиях рано или поздно примут (если уже не приняли) участие американские войска, дислоцированные у Мамбиджа.
Сам прилёт Тиллерсона в Анкару на самом деле точно нельзя назвать случайностью. Дело в том, что на севере Сирии уже вполне географические турецкие войска, развернувшиеся в ходе проведения «Оливковой ветви» подошли к территориям, который ранее застолбили войска США и на которых планировалось начать создание так называемых «новых пограничных сил».
Фактически возникли предпосылки к реальным боевым действиям между контингентами двух натовских армий в третьей стране. Именно по этой причине Тиллерсон «мухой» прилетел в Анкару предпринимать попытки договариваться. Или давить... И договориться теоретически могут – тогда на севере САР появится объединённый натовский военный контингент, что можно будет считать фактической потерей Сирией своих северных территорий и проигрышем России (по крайней мере, на севере САР).
Но это теоретически, а практически... Как только Тиллерсон сел за стол переговоров с Эрдоганом и Чавушоглу, ему тут же напомнили о турецких условиях.
Условие первое – никаких YPG, PKK и прочих «курдских аббревиатур» с нередко торчащими звёздно-полосатыми ушами у турецких границ. То есть фактически те самые подготовленные Штатами курдские отряды предлагается бросить на прямое боестолкновение с силами Башара Асада. Да только курды, как уже сами заявляли ранее, не готовы проливать кровь за земли, которые им никогда не принадлежали, а вот за свою землю повоевать, в том числе и американским оружием, готовы.
Условие второе – признание Штатами организации проповедника Фетхуллаха Гюлена террористической с одновременной экстрадицией Гюлена в Турцию из Пенсильвании (США), где он и проживает под покровительством американских спецслужб. На это, как известно, ранее США не пошли – даже после личных просьб Эрдогана перед президентами США (сначала перед Обамой, потом перед Трампом) и его визита в Белый дом. Пойдут ли теперь, когда Анкара фактически ставит ультиматум? Есть мнение, что не пойдут и теперь – попросту Турцию будут «прессовать» подконтрольными группировками до тех пор, пока та окончательно не увязнет в своих «оливковых ветвях» с реально сотнями погибших. А в это время в самой Турции вполне может начаться показ очередной серии мыльной оперы о «недемократичном Эрдогане» с припоминанием его (и его сына) заявлений о «неправильности развала Османской империи». В общем, кто и кому ультиматумы выставлял – бабушка надвое сказала...
И после вывода российских сил координационного центра из района того же Манбиджа (Мембиджа) Россия в ситуации на севере страны превратилась в стороннего наблюдателя, ожидая, чем закончатся внутринатовские «разборки», и кто кого в итоге перебодает. Наблюдать со стороны – вроде бы хорошо, но... Анонсированный поход сирийской армии «на помощь курдам» в данной ситуации вполне стоит расценивать как попытку возвращения в «игру» на севере САР. Ведь если пускать всё на самотёк, то с идеей о целостности Сирии точно можно будет попрощаться. А так – с сирийским военным включением в процесс - в натовский гадюшник ещё можно будет и керосинчика плеснуть – раз уж мы тут такие «гибридные», «токсичные» и... как там Россию ещё называют «партнёры». Тем более, что у Турции, что у США легитимность присутствия в Сирии равна абсолютному нулю.
Так что, основные события на сирийском севере ещё впереди.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Твиттер: @PasamErdogan
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