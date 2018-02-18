В российском посольстве рассказали о действиях страны в случае нападения Ирана на Израиль

В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля – Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля,

Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства, передает РИА Новости заявление заместителя посла РФ в Тель-Авиве Леонида Фролова.Обещание поддержать израильскую сторону дипломат сделал через несколько дней после инцидента с беспилотником на сирийско-израильской границе.сказал Фролов в интервью изданию Times of Israel.Он также выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен иранцами, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.Напомним, в ночь на субботу 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского БЛА, вторгшегося в воздушное пространство страны с территории САР, и атаковали в ответ иранские объекты, расположенные в Сирии.