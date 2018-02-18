В российском посольстве рассказали о действиях страны в случае нападения Ирана на Израиль
Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства, передает РИА Новости заявление заместителя посла РФ в Тель-Авиве Леонида Фролова.
Обещание поддержать израильскую сторону дипломат сделал через несколько дней после инцидента с беспилотником на сирийско-израильской границе.
Он также выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен иранцами, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.
Напомним, в ночь на субботу 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского БЛА, вторгшегося в воздушное пространство страны с территории САР, и атаковали в ответ иранские объекты, расположенные в Сирии.
Обещание поддержать израильскую сторону дипломат сделал через несколько дней после инцидента с беспилотником на сирийско-израильской границе.
В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля – Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля,сказал Фролов в интервью изданию Times of Israel.
Он также выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен иранцами, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.
Напомним, в ночь на субботу 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского БЛА, вторгшегося в воздушное пространство страны с территории САР, и атаковали в ответ иранские объекты, расположенные в Сирии.
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