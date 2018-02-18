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В российском посольстве рассказали о действиях страны в случае нападения Ирана на Израиль

Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства, передает РИА Новости заявление заместителя посла РФ в Тель-Авиве Леонида Фролова.



Обещание поддержать израильскую сторону дипломат сделал через несколько дней после инцидента с беспилотником на сирийско-израильской границе.


В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля – Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля,
сказал Фролов в интервью изданию Times of Israel.

Он также выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен иранцами, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.

Напомним, в ночь на субботу 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского БЛА, вторгшегося в воздушное пространство страны с территории САР, и атаковали в ответ иранские объекты, расположенные в Сирии.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
Комментарии 162
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  1. Partyzan
    Partyzan     Сегодня, 09:27
    Израиль в целом дружелюбная страна,
    это у меня после вчерашнего? или я чио-то не понимаю?
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn     Сегодня, 09:33
      Да все правильно... Ключевое слово, "если Иран нападет"... На данный момент, только Израиль проявляет агрессию...
      А так, да... Любой агрессор виновен...
      Особенно , если он в итоге проиграл wink
      1. Svarog
        Svarog     Сегодня, 09:37
        Цитата: LiSiCyn
        Да все правильно... Ключевое слово, "если Иран нападет"... На данный момент, только Израиль проявляет агрессию...
        А так, да... Любой агрессор виновен...
        Особенно , если он в итоге проиграл wink

        Хотелось бы услышать, а если Израиль нападет? На чьей стороне будут наши дипломаты?
        1. nikolaev
          nikolaev     Сегодня, 10:02
          а израиль и так нападает , когда ему вздумается
          1. dorz
            dorz     Сегодня, 10:15
            Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства

            А если в Сирии на американцев нападут инопланетяне, мы будем за США. Вы уж определитесь, батенька, вы за белых аль за красных.
            1. самый главный
              самый главный     Сегодня, 10:21
              Цитата: dorz
              Вы уж определитесь, батенька, вы за белых аль за красных.

              А Вы будете за кого, если Монголия вероломно нападет на Китай? Определяться надо быстро, а то монгольские армии сметут всё на своем пути!!!
              1. Shurik70
                Shurik70     Сегодня, 10:25
                Цитата: nikolaev
                а израиль и так нападает , когда ему вздумается

                Израиль приобретает несколько ракетных кораблей водоизмещением 2000 тонн. Корабли будут поставлены к концу 2019-ого, год нужен на боевое слаживание экипажей, значит нападение на Иран будет в начале 2021-ого или конце 2020-ого
            2. DenZ
              DenZ     Сегодня, 10:23
              Цитата: dorz
              А если в Сирии на американцев нападут инопланетяне, мы будем за США. Вы уж определитесь, батенька, вы за белых аль за красных.

              Все правильно это нашему посольству в Израиле нужно определиться за кого они будут если Израиль нападет. А то как елей в уши Израилю лить то тут они первые. Ну а если таки первым будет Израиль (что очень даже возможно). Посольство вряд-ли ответит однозначно.
              1. Арберес
                Арберес     Сегодня, 12:08
                И ваааще! Зачем нам за Израиль впрягаться??? За него и так есть кому постоять. Стремная статейка, Вы не находите, Друзья мои! drinks
            3. ПалБор
              ПалБор     Сегодня, 10:23
              Цитата: dorz
              Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства

              А если в Сирии на американцев нападут инопланетяне, мы будем за США. Вы уж определитесь, батенька, вы за белых аль за красных.

              Он за интернационал,то есть космополит.
            4. Telakh
              Telakh     Сегодня, 10:27
              А когда евреи бомбят авиацией сектор Газа, это:
              А. Агрессия на соседнее государство без объявления войны;
              Б. Применение тяжелых вооружений по жилым кварталам в своём собственном государстве.
              Что-то внятной позиции, а уж тем более реакции не слыхать.
              1. seos
                seos     Сегодня, 10:35
                Евреи и Иран регулярно бомбят ... и Сирию...
          2. фигвам
            фигвам     Сегодня, 10:56
            А так конечно здорово получается, если Израиль устроит провокацию против Ирана, то США и Россия дружно будут бомбить Иран.
            1. Арберес
              Арберес     Сегодня, 11:58
              то США и Россия дружно будут бомбить Иран
              Да! Предварительно поставив Ирану С-300!
              Интересьненько получается!
          3. Андрей К
            Андрей К     Сегодня, 11:29
            Цитата: nikolaev
            ...а израиль и так нападает , когда ему вздумается...

            Вы всё упрощаете. В Израиле неумных в руководстве нет.
            Нападает это государство, ориентируясь на реакцию сильных мира сего.
          4. Svarog
            Svarog     Сегодня, 11:39
            Цитата: nikolaev
            а израиль и так нападает , когда ему вздумается

            После таких заявлений вполне возможно.. Я предполагаю, что нам жизненно необходимы высокие цены на нефть и мы не возражаем против большой войны на БВ. По другому это заявление мне не понятно.
        2. sogdy
          sogdy     Сегодня, 10:04
          Цитата: Svarog
          а если Израиль нападет? На чьей стороне будут наши дипломаты?

          Достаточно прозрачно сказано - против агрессора. Остальное - дипломатический фон.
        3. Мар.Тира
          Мар.Тира     Сегодня, 10:08
          Когда прочитал(сказал Фролов в интервью изданию Times of Israel.),сразу стало понятно откуда запахло.У России нет союзников,есть только интересы.Что Израиль,что Иран нам поровну.Но если будут мешать нам вести свою политику,будут и огребать поровну.Ждём опровержения этого интервью.В любом случае дипломат должен следить за своей речью.Если он так всё таки сказал,в чём я сомневаюсь,ему место ни в посольстве РФ,а в организациях Российско-израильской дружбы,которых сейчас развелось как грибов.
          1. Rostislav
            Rostislav     Сегодня, 10:25
            Так может, он и столбит там для себя местечко?
        4. ПалБор
          ПалБор     Сегодня, 10:21
          Цитата: Svarog
          Цитата: LiSiCyn
          Да все правильно... Ключевое слово, "если Иран нападет"... На данный момент, только Израиль проявляет агрессию...
          А так, да... Любой агрессор виновен...
          Особенно , если он в итоге проиграл wink

          Хотелось бы услышать, а если Израиль нападет? На чьей стороне будут наши дипломаты?

          Наши дипломаты,в основном,выкормыши горбачёвской и ельцинской школы.За кого они будут?
        5. Dimy4
          Dimy4     Сегодня, 10:52
          Хотелось бы услышать, а если Израиль нападет? На чьей стороне будут наши дипломаты?

          Они будут за мир во всем мире!
        6. Офицер запаса
          Офицер запаса     Сегодня, 11:49
          Кто и на чьей стороне будет, какая будет реакция России - решать президенту. А никак не заместителю посла РФ в Тель-Авиве Леониду Фролову.
          А наш посол в Иране что скажет? Ровно противоположное?
          Высказывания такого рода для дипломатов просто неуместны.
          1. БАРХАН
            БАРХАН     Сегодня, 12:11
            Цитата: Офицер запаса
            А наш посол в Иране что скажет? Ровно противоположное?

            По хорошему должно быть так.И поддержать морально обоих,и разведданых о друг друге подкинуть ...пускай молотят друг друга,пускай ослабляют.
            О-о!Эта еженедельная еврейская тема выходного дня!Каждую неделю подбрасывается ,что б взбодрить посетителей от выходной спячки тюленьей...
        7. Misha Честный
          Misha Честный     Сегодня, 11:56
          Цитата: Svarog
          Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства, передает РИА Новости заявление заместителя посла РФ в Тель-Авиве Леонида Фролова

          Мне до безумия любопытно, а что если на Израиль нападет Китай? На чьей стороне тогда будут наши дипломаты? lol
        8. Арберес
          Арберес     Сегодня, 12:04
          Цитата: Svarog
          Цитата: LiSiCyn
          Да все правильно... Ключевое слово, "если Иран нападет"... На данный момент, только Израиль проявляет агрессию...
          А так, да... Любой агрессор виновен...
          Особенно , если он в итоге проиграл wink

          Хотелось бы услышать, а если Израиль нападет? На чьей стороне будут наши дипломаты?


          Может надо было нашим дипломатам заявить следующее: Встанем на сторону подвергшуюся нападению. Атакуется Иран, значит на его стороне.
          Атакуется Израиль, мысленно мы с ними!
      2. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:38
        Цитата: LiSiCyn
        Особенно , если он в итоге

        если смотреть по итогам - друзей никогда не будет request
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn     Сегодня, 11:55
          Цитата: Partyzan
          если смотреть по итогам

          Так, оно и есть...
          По итогам, мы победили во 2 ВМ, и где наши "друзья" ??
          "Родственники", уже к врагам перебегают. am
          По поводу моих слов
          Цитата: Partyzan
          Особенно , если он в итоге

          Легче, судить и обличать проигравшего...
          Победитель, может и по зубам настучать.. wink
      3. Охотовед 2
        Охотовед 2     Сегодня, 09:40
        А кто он такой??? Чтобы делать такие заявления, fool старший помощник- младшей технички. Думаю - получит подзатыльник, и резко поумнеет. angry Глашатаи - нашёлся. laughing хотя не исключаю - провокацию, со стороны прессы богоизбранных!
      4. INVESTOR
        INVESTOR     Сегодня, 09:42
        Не понятно, зачем Ирану нападать на Израиль? Обычно целью любой войны является захват жизненного пространства, территории, экономический интересы. Походу тема перегрета в чьих то интересах, но ведь не просто из зависти и злости Иран даст повод себя уничтожить, бред какой то..
        1. spirit
          spirit     Сегодня, 12:27
          Я так понимаю про отношения Израиля и Ирана Вы не в курсе) Иран вообще то публично высказывался за уничтожение Израиля hi так что все верно)
      5. seos
        seos     Сегодня, 10:34
        Смысл таков - Израиль конечно лжет, но мы все равно ему лизнем...
    2. Spartanez300
      Spartanez300     Сегодня, 09:34
      Политика нашей страны это винегрет , порой не понятно за кого мы и против кого request . А сколько раз евреи бомбили Сирию которая у нас числится союзником no .
      1. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:39
        Цитата: Spartanez300
        Политика нашей страны это винегрет

        а может пора переходить на старый добрый салат из редьки - где все понятно
        1. zivXP
          zivXP     Сегодня, 09:46
          Что вам переходить, у вас и так редька.
          1. Partyzan
            Partyzan     Сегодня, 09:48
            Цитата: zivXP
            Что вам переходить, у вас и так редька.

            зато все понятно
            1. zivXP
              zivXP     Сегодня, 12:08
              Ну да, хрен редьки не слаще.
        2. Spartanez300
          Spartanez300     Сегодня, 09:48
          Я думаю пора новый салат изготовить , из свежих овощей , думаю вы поняли на что я намекаю .
          1. Partyzan
            Partyzan     Сегодня, 09:51
            Цитата: Spartanez300
            Я думаю пора новый салат изготовить , из свежих овощей

            так их еще посадить надо request пока у них любовь к родине прорастет
      2. LSA57
        LSA57     Сегодня, 09:40
        Цитата: Spartanez300
        Политика нашей страны это винегрет , порой не понятно за кого мы и против кого .

        ну тут всё просто. полосатые со своими домашними собачками против нас. все оставшиеся, за нас lol
        1. Spartanez300
          Spartanez300     Сегодня, 09:49
          Как бы эти оставшиеся не оказались на псарне , с нашей то политикой negative
      3. zivXP
        zivXP     Сегодня, 09:45
        Политика нашей страны - это чьи то интересы, во многом и личные. В америке тоже наши граждане в неменьшем кол-ве. И чо? Хотя я понимаю евреев в правительстве.
        1. LSA57
          LSA57     Сегодня, 09:50
          Цитата: zivXP
          Политика нашей страны - это чьи то интересы, во многом и личные

          только нашей? в матрасии вон дочка президента приняла решение на пуски топоров против Сирии
          1. zivXP
            zivXP     Сегодня, 12:10
            Ну мы то за свою страну говорим.
            1. LSA57
              LSA57     Сегодня, 12:18
              Цитата: zivXP
              Ну мы то за свою страну говорим

              и что? мы другие люди? или как в 80х, новая общность, советский человек? lol
    3. 210окв
      210окв     Сегодня, 09:34
      Вот такая наша политика.Девка еще та..КНДР помогаем гнуть(хотя самих в бараний рог пытаются скрутить).Израилю поможем..Нет,ну мы такие всем поможем.Только покажите правильно..
      Цитата: Partyzan
      Израиль в целом дружелюбная страна,
      это у меня после вчерашнего? или я чио-то не понимаю?
      1. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:40
        Цитата: 210окв
        Вот такая наша политика.Девка еще та.

        здается мне что у этой девки родственники в земле обетованной живут
      2. Лопатов
        Лопатов     Сегодня, 09:50
        Неправильная политика.
        Израиль- союзник США, Иран- союзник Китая.
        Пользуясь развязанной при участии союзников Израиля гражданской войной Иран значительно упрочил своё влияние в Сирии и Ливане. Что для нас не очень хорошо.
        Израиль, пользуясь военным присутствием Ирана в Сирии, поддерживает союзных США террористов, нанося удары по военным объектам сирийских правительственных сил. Что для нас тоже плохо.

        Наша политика должна быть такой : "А вот и не подерётесь"(с), хотите, оружия подкинем... Только не надо действовать во вред нашим интересам, а там хоть полностью друг друга поубивайте.
    4. bouncyhunter
      bouncyhunter     Сегодня, 09:34
      Цитата: Partyzan
      Израиль в целом дружелюбная страна,
      это у меня после вчерашнего? или я чио-то не понимаю?

      Похоже , что не у тебя одного . Ну прям "божьи агнцы" ...
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич     Сегодня, 09:38
        Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства,
        а если Израиль на Иран? winked
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 09:41
          Цитата: андрей юрьевич
          а если Израиль на Иран?

          Вот в это я верю больше . yes
        2. SpnSr
          SpnSr     Сегодня, 10:00
          Бред какой то! Это походу у посла после вчерашнего...
          До сих пор в себя прийти не может, чтобы формулировать четко свои мысли! Если определить суть политики в общем, то он должен был сказать, что Россия явно не будет на стороне агрессора, а так, либо посол после попойки сбудуна, либо маразматик!
        3. Аскет
          Аскет     Сегодня, 10:03
          Цитата: андрей юрьевич
          а если Израиль на Иран?

          Тогда в сторонке постоим ибо мало не покажется ни тем ни другим...Сейчас Иран является нашим геополитическим партнером, а если заглянуть в перспективу, то усиление Ирана на БВ легко может превратить его в противника, в Каспийском регионе у нас с ним все не так уж гладко,не стоит об этом забывать.Сейчас все пытаются ловить свою рыбку в мутной воде хаоса на БВ. Арабы хотят возродить Халифат,турки Османскую империю, Иран претендует на Персидскую империю времен Александра Македонского, есть еще США с концепцией Нового БВ. В такой ситуации сложно все заранее просчитать для того чтобы сохранить ссвои интересы , когда сегодня друг завтра враг и наоборот,поэтому политика должна быть циничной и прагматичной иначе получим еще много ножей в спину от ближневосточных партнеров.
      2. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:41
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже , что не у тебя одного

        ну значит нормально - с ума сходят по одиночке drinks
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 09:44
          Цитата: Partyzan
          с ума сходят по одиночке

          Это факт . А вот по поводу "белочки" - не уверен . lol drinks
          1. Partyzan
            Partyzan     Сегодня, 09:46
            Цитата: bouncyhunter
            А вот по поводу "белочки" - не уверен .

            тьфу на тебя, я у пецы ее отбивать не буду laughing good
      3. pvv113
        pvv113     Сегодня, 10:26
        Привет, Паша! Дружелюбие прям в глаза бросается
    5. LSA57
      LSA57     Сегодня, 09:41
      Цитата: Partyzan
      это у меня после вчерашнего?

      наверное у Фролова lol
      1. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:43
        Цитата: LSA57
        наверное у Фролова

        Паша меня уже успокоил laughing drinks
        1. LSA57
          LSA57     Сегодня, 09:51
          Цитата: Partyzan
          Паша меня уже успокоил

          он это умеет lol
    6. МИХАН
      МИХАН     Сегодня, 09:42
      Цитата: Partyzan
      Израиль в целом дружелюбная страна,
      это у меня после вчерашнего? или я чио-то не понимаю?

      Нет Партизан, не у тебя одного..хе хе ..Сегодня я прошу прощения у евреев и Израиля (но только сегодня))
      Можете писать, но без ехидства и подковерок.. hi
    7. Маз
      Маз     Сегодня, 09:44
      До сих пор жуют эту историю? Или началось дзю-после дзю-до. На кой хрен Ирану нападать на Израиль , не имея с ним общих границ. Это ж надо каким быть идиотом, заранее обрекая своих солдат, силы и средства на уничтожение. Сама постановка вопроса о нападении исключает действие. Это закулисные игры слов не бьлее
      1. Partyzan
        Partyzan     Сегодня, 09:47
        Цитата: Маз
        До сих пор жуют эту историю?

        резиновая что ли?
    8. Маз
      Маз     Сегодня, 10:21
      Тама наши коллеги из Израиля сильно переживали, шо у них много более важных дел, нежели Сирия. И обижались шо у них терракты кажный день неспроста. Седня очередной - четыре солдата Цахала, подрыв. И никакой не Иран, а детище спецслужб Израиля - дорогой и очень дорогой Хамас.
      18:20. Корреспондент Ynet Йоав Зейтун передает, что солдаты приблизились к пограничному забору «из-за подозрительного флага». Амир Бухбут из Wallanews уточняет, что солдаты намеревались снять вывешенный на заборе «подозрительный флаг», и в этот момент было дистанционно приведено в действие взрывное устройство. «Солдаты выполняли операцию, невзирая на предупреждения об имеющихся в районе взрывных устройствах», — добавляет Бухбут со слов источника в ЦАХАЛе.Растрендяи
      :18:59 17/02 Солдаты, тяжело раненные при взрыве снаряда на границе Газы, находятся в операционной, врачи сообщают, что их состояние "стабильное".

      Ещё раз - какой смысл лезть в Сирию если такой дурдом на границах и внутри страны? Или как в деревне - Драку заказывали?-Нет!!!!-- А не волнует - уже уплачено
      1. rocket757
        rocket757     Сегодня, 10:51
        Посмотрим, мож эт зам и не зам вовсе и не посла, а повара, т.е. по такому важному вопросу услышать хотя бы Захарову!
    9. avt
      avt     Сегодня, 10:33
      Цитата: Partyzan
      или я чио-то не понимаю?

      Забыл классику советского кинематогрофа
      Восток дело то-онкое.
    10. Геркулесыч
      Геркулесыч     Сегодня, 10:42
      Меня интересуют действия г-на Фролова, если голодный наподет на колбасу wassat , или пьяный, на бутылку водки? wassat На чьей он будет стороне wassat , как поможет колбасе отбиться от зубов нападавшего? ??? wassat
      1. rocket757
        rocket757     Сегодня, 11:56
        Мож снизойдут до нас непонятливых, пояснят что и кто имел это ввиду?
  2. svp67
    svp67     Сегодня, 09:28
    В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля – Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля,
    сказал Фролов в интервью изданию Times of Israel.
    Это заявление может взывать сильнейшее напряжение в наших отношениях с Ираном. Надеюсь, что в нашем МИДе отдают себе отсчет в этом. И вот еще вопрос, а если агрессия будет со стороны Израиля в отношении Ирана, тогда на чей стороне мы будем и не стоило бы и об этом заявить?
    1. Muvka
      Muvka     Сегодня, 09:30
      Полагаю мы всегда будем на стороне того, на кого нападают. И это правильная позиция.
      1. 210окв
        210окв     Сегодня, 09:35
        Ким напал на США?
        Цитата: Muvka
        Полагаю мы всегда будем на стороне того, на кого нападают. И это правильная позиция.
        1. Muvka
          Muvka     Сегодня, 09:38
          Еще никто ни на кого не напал. Или там война идет, а я не в курсе?
          1. 210окв
            210окв     Сегодня, 09:40
            Наверное не в курсе.Насчет подготовки к нападению на КНДР.Шоры снимите.
            Цитата: Muvka
            Еще никто ни на кого не напал. Или там война идет, а я не в курсе?
            1. Muvka
              Muvka     Сегодня, 09:59
              Не вижу логики в ваших словах. Обещать, не значит жениться. Войны нет. Ну нет, что бы вы не говорили.
          2. svp67
            svp67     Сегодня, 10:21
            Цитата: Muvka
            Или там война идет, а я не в курсе?

            Идет, "тихая", но не менее кровопролитная. Иран несет большие потери, соизмеримые с сирийскими
            1. Muvka
              Muvka     Сегодня, 10:38
              Мы про Корею говорили.
              1. svp67
                svp67     Сегодня, 11:25
                Цитата: Muvka
                Мы про Корею говорили.

                О, а уж про неё так вообще..там в "демилитаризованной зоне" по 38-ой параллели такая резня, спецназов проходит...там "спецы" из КНДР и РК "экзаменуют" друг дружку по полной...
                1. Muvka
                  Muvka     Сегодня, 12:00
                  Но все-равно это не война.
                  1. svp67
                    svp67     Сегодня, 12:07
                    Цитата: Muvka
                    Но все-равно это не война.

                    А что? Напомню, что у них только ПЕРЕМИРИЕ, мирный договор так еще и не подписан.
        2. LiSiCyn
          LiSiCyn     Сегодня, 09:40
          США, напали на Кима ? what
          Вот, когда нападут, тогда будем "поглядеть"...
      2. andrej-shironov
        andrej-shironov     Сегодня, 09:37
        Не факт! С такой властью они(власть) всегда будут на стороне своего сюзерена.
    2. oldseaman1957
      oldseaman1957     Сегодня, 09:34
      Цитата: svp67
      Это заявление может взывать сильнейшее напряжение в наших отношениях с Ираном.
      - Это не просто заявление, это полная провокация! То у нас МИД еле мямлит, как со своей собственностью в штатах, а тут такие шустрые! И на чьи мельницы теперь льём???
    3. куртка бейна
      куртка бейна     Сегодня, 09:36
      Цитата: svp67
      Это заявление может взывать сильнейшее напряжение в наших отношениях с Ираном.

      Уверен, что Иран на это отреагирует, а послу возможно придётся сменить место работы.
      В статье какая то короткая выдержка из его речи. С чего бы?
      В интервью англоязычному израильскому изданию Times of Israel заместитель посла РФ заявил, что Россия признает право Израиля на самооборону, а действия израильских пилотов считает «совершенно правильными»
      По словам Фролова, уничтожение беспилотника, проникновение которого в израильское воздушное пространство стало причиной эскалации, вполне «легитимно».
      «Любой беспилотник, проникающий в Израиль, надо сбивать, а еще лучше захватить его и посмотреть, кто его сделал, кому он принадлежит»,
      https://israinfo.co.il/2018/02/15/v-dipmissii-rf-
      v-tel-avive-posovetovali-izrailyu-druzhit-s-sirij
      skoj-razvedkoj/

      Молодец посол!
    4. Аскет
      Аскет     Сегодня, 10:16
      Цитата: svp67
      Это заявление может взывать сильнейшее напряжение в наших отношениях с Ираном

      Это заявление сделал посол РФ в Израиле, наверняка оно согласовано с МИД по итогам последней встрече Путина и Нетаньяху.с одной стороны успокоили горячих израильских парней. с другой посоветовал Израилю воздержатьс от непропорционального применения силы
      Он также выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен иранцами, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.



      Мы не являемся союзниками никого из враждующих сторон, в чем нас без конца обвиняют, о чем недвусмысленно было заявлено еще раз устами нашего дипломата.
      1. svp67
        svp67     Сегодня, 10:22
        Цитата: Аскет
        Мы не являемся союзниками никого из враждующих сторон, в чем нас без конца обвиняют, о чем недвусмысленно было заявлено еще раз устами нашего дипломата.

        Но заявили, что готовы в любой момент ими стать, причем во время "священной войны"...
        1. ul_vitalii
          ul_vitalii     Сегодня, 11:20
          Значит Иран что-то замутил, уговоры не помогли, вот и дали ответ, как вариант через посла в Израиле, обычно повыше. Какой-то посыл, может и американцам.
          1. svp67
            svp67     Сегодня, 11:27
            Цитата: ul_vitalii
            Значит Иран что-то замутил

            Так не секрет, что мы своим приходом в Сирию здорово им "карты спутали", по большому счету, сейчас из нашего "ситуационного союзника" там, он превращается в открытого "противника".
  3. Михаил177
    Михаил177     Сегодня, 09:28
    Мутная статейка.
    1. ul_vitalii
      ul_vitalii     Сегодня, 11:23
      Какая-то политическая возня на уровне если бы , да кабы. Занимаются места в плацкартном вагоне.
  4. Antidote
    Antidote     Сегодня, 09:28
    Что вы ждали услышать от заместителя посла в Израиле?
    1. svp67
      svp67     Сегодня, 11:28
      Цитата: Antidote
      Что вы ждали услышать от заместителя посла в Израиле?

      Молчание. Он не на том месте в дипломатической иерархии, что бы делать такие заявления. А с другой стороны им не сложно и "пожертвовать", дезавуировав его слова, сказав, что это его ЛИЧНОЕ мнение и убрать из Израиля...
  5. seregatara1969
    seregatara1969     Сегодня, 09:29
    там наших больше
    1. askort154
      askort154     Сегодня, 09:50
      seregatara1969...там наших больше


      Население Израиля на 2015 г. :
      - евреи - 6, 285, 400 чел. - 75 %;
      - арабы мусульмане - 1,485, 300 чел. - 17,7%;
      - арабы хрестиане - 129,200 чел. - 1,5 %;
      - друзы - 139, 700 чел. - 1,7 %;
      - остальные представители -350 000 чел. - 4%.
      Около 1,5 млн. чел. из СССР, примерно, каждый 5-й русскоговорящий.
      Прирост еврейского населения - 1, 8 % в год.
      Прирост арабского населения - 2,2 % в год.
      1. askort154
        askort154     Сегодня, 10:14
        askort154..... Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля,.... ( Фёдоров)

        В США ещё больше "наших соотечественников" ( до 4 млл.) , не говоря уж про Европу. И что ?. После Революции и Гражданской войны, в Европе наших соотечественников было - пруд пруди. Это не помешало Европе выступить на стороне Гитлера.
        Хочется надеяться - статья очередной фейк, или , в крайнем случае, личный внутренний трёп Фёдорова, но не официальное мнение МИД РФ.
        Хотя, если посмотреть в корень, то могет, могет быть и такое. Учитывая что весь российский истеблишмент (некоторые члены правительства, миллиардеры, деятели искусства, Медиа СМИ ) состоит большей частью из евреев, то тогда Фёдоров сказал правду. Они за Израиль, всем пасть порвут. yes
      2. svp67
        svp67     Сегодня, 12:09
        Цитата: askort154
        Около 1,5 млн. чел. из СССР, примерно, каждый 5-й русскоговорящий.

        К сожалению, но подавляющее их большинство с территории Украины и далеко не все они к России дружелюбно настроены.
        1. askort154
          askort154     Сегодня, 12:23
          svp67.....К сожалению, но подавляющее их большинство с территории Украины и далеко не все они к России дружелюбно настроены.


          На мой взгляд, наоборот. Украинские евреи в Израиле, больше недовольны нарастающим фашизмом на Украине. Даже Каломойский бежал из этой эрзац-страны. hi
  6. Scoun
    Scoun     Сегодня, 09:30
    А ха ха! Ну чемодан))) тьфу дипломат.
    Либо дружелюбная либо молчи а так двояко получилось.
    и Израиль в целом дружелюбная страна,
    1. sogdy
      sogdy     Сегодня, 10:09
      Цитата: Scoun
      Либо дружелюбная либо молчи а так двояко получилось

      И пачиму Вы не посол? И не поставлены в положение, когда лучший ответ - как на Привозе: "Или да?!"
  7. andrej-shironov
    andrej-shironov     Сегодня, 09:36
    Опачки, а яврейчики то нам более дружественны чем Иран! Конечно сама постановка вопроса на чьей стороне будет Россия, сама по себе уже глупа, но от то что она будет на стороне Израиля, ещё более глупый шаг. Уж лучше нейтралитет!
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat     Сегодня, 09:47
      яврейчики то нам более дружественны чем Иран

      Странно, что в этом еще кто-то сомневался. Одгадайте с трех раз, какое "второе"гражданство" самое популярное среди олигaрхов в России.... wink
      1. andrej-shironov
        andrej-shironov     Сегодня, 09:55
        Ну это секрет Полишинеля! Но одно дело в тихушку носить пей,сато-мацуватый паспорт у сердца, и совсем другое официально заявить что ИзраИль нам ближе чем Иран.
        1. sogdy
          sogdy     Сегодня, 10:16
          Цитата: andrej-shironov
          и совсем другое официально заявить что ИзраИль нам ближе чем Иран.

          Сам придумал, сам сказал, сам поверил?.. А, позвольте поинтересоваться, с какой целью Вы это сказали?
          Ибо посол подобного даже близко не говорил. А прямым текстом намекнул, что, не дай Бог, выяснится (а имеются такие сведения), что агрессором был Израиль... В Иране тоже наши бывшие и настоящие соотечественники проживают... если кто не в курсе.
    2. Setrac
      Setrac     Сегодня, 11:35
      Цитата: andrej-shironov
      Опачки, а яврейчики то нам более дружественны чем Иран! Конечно сама постановка вопроса на чьей стороне будет Россия, сама по себе уже глупа, но от то что она будет на стороне Израиля, ещё более глупый шаг. Уж лучше нейтралитет!

      Россия в своей истории с Израилем не воевала, а с персами воевала.
  8. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД     Сегодня, 09:39
    Заявление чёткое и недвусмысленное - мы сделаем всё , чтобы этот сценарий не состоялся , правда и ввёрнутый нюанс
    в целом дружелюбная страна,
    говорит и то , что Израилю стоит поумерить свою агрессивность .
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter     Сегодня, 09:43
      Витя , привет ! hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      Израилю стоит поумерить свою агрессивность

      Ба-а-альшие у меня сомнения на этот счёт ... no
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД     Сегодня, 09:51
        Привет , Паш . Дипломаты-профи взвешивают в своих словах даже запятые и интонацию...Так что , это "в целом" прозвучало неспроста , кому оно было адресовано всё поняли . Более определённо сотрудник посольства в Тель- Авиве выразится вряд-ли мог... Другой дипломат где-нибудь в Тегеране скажет более явно...
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 09:53
          Цитата: КВУ-НСвД
          Дипломаты-профи взвешивают в своих словах даже запятые и интонацию...

          Ключевое слово я выделил . wink
          Цитата: КВУ-НСвД
          Другой дипломат где-нибудь в Тегеране скажет более явно...

          Ждём-с ... yes
      2. МИХАН
        МИХАН     Сегодня, 09:55
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , привет ! hi
        Цитата: КВУ-НСвД
        Израилю стоит поумерить свою агрессивность

        Ба-а-альшие у меня сомнения на этот счёт ... no

        Израиль притих в последнее время, что то готовят для нас с сирийцами , я это чую генами Паша! soldier
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 09:58
          Цитата: МИХАН
          я это чую

          У меня тоже свербит в районе ответственного за нюх органа , дружище . Будем посмотреть , как говорится ...
          1. sogdy
            sogdy     Сегодня, 10:28
            Цитата: bouncyhunter
            У меня тоже свербит

            Еще бы не свербело, драка-то оплачена... Осталось понять, как к этому делу пристегнут Нетаньяху, зачем на него теперь давят.
          2. rocket757
            rocket757     Сегодня, 11:02
            Да запросто дезавуируют, скажут, что не так поняли, не так перевели и ваще у зам. зам, зама белочка навестила .... мож ещё на реакцию посмотрят???
            Учатся у западных "коллег" где разные лица, разное мелят, мы смеёмся, а они на ус мотают и иногда делают правильный выбор!!!
            Политика однако, не всё так прямолинейно!!!
            За арабов и персов я ваще не переживаю .... временные попутчики, если шо про наши интересы забудут на раз! Восток дело тонкое, Петруха!!!
            Евреи, гавн.... ещё те, но от ниж реально знаешь чего ждать, такие же ситуативные не враги ... за друзей и разговора пока нет!
  9. предки с Дона
    предки с Дона     Сегодня, 09:43
    Наши действия ? МИД выразит озабоченность, Песков скажет, что не в курсе.
    1. МИХАН
      МИХАН     Сегодня, 09:58
      Цитата: предки с Дона
      Наши действия ? МИД выразит озабоченность, Песков скажет, что не в курсе.

      А наши советники ПВО , будут давать целеуказания , поправляя где нужно и т.д.
      1. sogdy
        sogdy     Сегодня, 10:35
        Цитата: МИХАН
        А наши советники ПВО , будут давать целеуказания , поправляя где нужно

        А саудиты опять уронят ДоуДжонс или еще какую пакость сотворят в свою пользу, а долги американских банков опять увеличатся, а катанка пойдет не только от России...
  10. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 09:48
    О, тяжелый случай! fool Это бред! Иранцы будут угрожать, но они не самоубийцы! Они давно сделали выводы из арабо -израильских войн! Из за санкций их экономика слаба, войну они недолго протянут! И вообще, почему от имени НАРОДА нашей страны, не проведя даже опрос, делается такое заявление? Право кто дал? Или лишь бы ляпнуть? Я бы после этого заявления заявителя мгновенно отправил в отставку -без пенсии!
    1. sogdy
      sogdy     Сегодня, 10:38
      Геркулесыч, не воюй. Мужик правильно сказал: мы таки вас уважаем, но бить будем больно и по всем местам, со всем нашим уважением. Таки вчитайся - очень по-одесски послал.
      1. Геркулесыч
        Геркулесыч     Сегодня, 11:22
        Делать такие заявления, в регионе, где идут сразу несколько гражданских войн, как минимум, неосмотрительно! То есть, Фролов таким заявлением еще сильнее против России настроил определенную часть арабов, которые колебались в отношении к нашей стране! Теперь после этого заявления, у игила и нусры станет больше боевиков! Сами со временем это увидите!
        1. sogdy
          sogdy     Сегодня, 11:45
          Ну давай разбирать по порядку. Первое ключевое
          Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна!

          Соотечественников - несколько тысяч, полтора миллиона _бывших_ соотечественников.
          В Сирии полтора миллиона граждан РФ, есть и бывшие соотечественники, оценить не берусь.
          В Иране полмиллиона граждан РФ и до 2 миллионов бывших соотечественников.
          Не поверишь (таки ты и так знаешь), в Ливане тоже есть наши.
          И дружелюбность к нашим в этих странах несколько больше, чем в Израиле (вроде, уже за этот год были ноты по ущемлению прав граждан российского происхождения в Израиле).
          И? Вроде как ясно и понятно от противного.
          На бытовом уровне таки еще ясней.
          1. Геркулесыч
            Геркулесыч     Сегодня, 11:57
            Так тем более, что наших граждан хватает везде, и недальновидно делать подобные заявления!Мы с вами можем, в приделах здравого смысла заявлять что угодно, а сотрудник МИДа ОБЯЗАН довать только взвешенные и обдуманные заявления! Сейчас это заявление идет против нашей страны из за его предвзятости! !!Человек сказал, не подумав о последствии им сказанного.
            1. sogdy
              sogdy     Сегодня, 12:17
              Цитата: Геркулесыч
              недальновидно делать подобные заявления!

              Пачиму?!
              Черным по-русски: мы не будем уничтожать агрессора (сами), но окажем всемерную поддержку агрессованому - вплоть до присоединения Израиля к Биробиджану (с последующим расширением на север, таки Колымский тракт - это от Витима, от конца Старой Военной).
              И достаточно ясный намек на судьбу соотечественников в стране-агрессоре, таки по делам их.
              И все в одной фразе.
  11. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 09:50
    Предлогаю г-ну Фролову подать в отставку, и выехать на ПМЖ в израиль, чтобы с оружием в руках защищать его от "агрессивного "айятоллы!
    1. sogdy
      sogdy     Сегодня, 10:39
      Цитата: Геркулесыч
      подать в отставку, и выехать на ПМЖ в израиль,

      смотри выше.
      1. Геркулесыч
        Геркулесыч     Сегодня, 11:23
        Советую также посмотреть выше!!!! am
  12. Gerurra
    Gerurra     Сегодня, 09:52
    Еврей еврея не обидит.Вся сила в правде.И по этому можно сказать СИОНИЗМ правит Миром.От банкиров до руководителей и артистов везде эти люди.Даже в передачах у Соловьёва собираються эти люди решают проблемы русского народа и других национальностей России.
    1. serriy
      serriy     Сегодня, 11:46
      "Еврей еврея не обидит... ...в передачах у Соловьёва собираються эти люди решают проблемы русского народа..."
      ну а кто соловьёв, кого ж ему проще позвать как не "своих"? а кто тот зам посла Леонид Фролов, за кого радеть будет?

      Кстати!!!! Между Россией и Израилем нет никаких договорённостей и соглашений о взаимопомощи и военно-техническом сотрудничестве!!! Куда втягивает по личной инициативе нашу страну этот Леонид!?
      negative negative
  13. МИХАН
    МИХАН     Сегодня, 09:53
    "Профессор" статью написал ? laughing А Ф-16 четко сбили, до сих пор радость на душе..Ведь умеют, когда захотят !
    А Иран вам Израиль не по зубам и не надейтесь с США..
    1. Тикси-3
      Тикси-3     Сегодня, 11:03
      Цитата: МИХАН
      А Иран вам Израиль не по зубам и не надейтесь с США..

      они на нас надеются!....мы же Виталька, будем на стороне евреев!!, ну а если честно, то лучше с евреями, чем с персами!!!
  14. HIW
    HIW     Сегодня, 09:54
    Я теперь окончательно не потдерживаю действия нашего правительства и путина в том числе. Видать чуваки типа рабиновича крепко держат путина за яйца раз он позволяет такую ахинею нести от имени правительства. Еврейское лоби как в сша так и в россии на столько укоренилось что я вообще не понимаю - а какого х.....я в нашей думе есть ещё русские ? И типа всем пофиг что израиль не просто потдерживает сша но и вообще и кормится от него и сам прролез в структуры американской власти. Я теперь убеждён, наше правительство продалось и сша и телявиву
  15. XXXIII
    XXXIII     Сегодня, 09:56
    Если Иран нападет на Израиль, то Россия будет на стороне еврейского государства
    Конечно РФ будет на стороне Израиля, посмотрим как они будут отбиваться. Поможем им озабоченностью во всех мировых сми.... laughing
    Вот если бы сказал что поможем Израилю в отражение атаки со стороны Ирана, звучало б как слова союзника, а так стоять можно на любой стороне, правила не запрещают.
    п.с Вот бы Израиль помог в Сирии, вопрос о помощи евреям был бы решен на моральном уровне.... hi
    По сообщениям палестинских источников, ВВС ЦАХАЛа нанесли массированные удары по объектам в разных районах восточной части Сектора Газа. Так ЦАХАЛ отвечает на сегодняшнюю диверсию, в результате которой были ранены четыре израильских солдата.
    http://news.israelinfo.co.il/events/70785
  16. ShM05
    ShM05     Сегодня, 09:59
    А что вы хотите ? 80 % ключевых постов в стране занимают евреи, то что у них фамилии русские ничего не значит, ни в одной стране мира нету чтобы 1 % населения занимало столько ключевых постов в правительстве, почти все олигархи какой национальности? Вот они и руководят страной. Ничего удивительного в этом что Россия будет на стороне Израиля.
    1. XXXIII
      XXXIII     Сегодня, 10:15
      Цитата: ShM05
      А что вы хотите ? 80 % ключевых постов в стране занимают евреи, то что у них фамилии русские ничего не значит, ни в одной стране мира нету чтобы 1 % населения занимало столько ключевых постов в правительстве, почти все олигархи какой национальности? Вот они и руководят страной. Ничего удивительного в этом что Россия будет на стороне Израиля.

      Не надо валить все на евреев слишком большая честь, это русские такие сидят во власти, жадные, недальновидные, любящие проводить акции по уменьшению населения путем нищенской жизни.... hi
    2. sogdy
      sogdy     Сегодня, 11:19
      Цитата: ShM05
      80 % ключевых постов в стране занимают евреи, то что у них фамилии русские ничего не значит

      Фамилия "ИванОв"-"ИвАнов" - арабско-турецкая. Роду Ивановых в Эфиопии более 3 тысяч лет.
      Фамилия "ПетрОв"-"ПЕтров" - среднеазиатская и "паспортная" на Севере.
      Фамилия "Сидоров" - таки не поверишь, персидская. В РФ распространена в еврейских общинах.
      Что ты хотел, и кому?!!, доказать?
      И кому ты жаждешь приватизировать "русскость" - древлянам? вятичам? пруссам? бухарцам? галичам? алеутам?
      Еврейская община - "феодально-капиталистическая коммуна" - появлялась в любой родо-племенно-национальной общности. Таки это не нация, а убеждение.
  17. nikolaev
    nikolaev     Сегодня, 10:01
    А если Сирия "нападет" на Израиль в ответ на агрессию израиля?
  18. savage1976
    savage1976     Сегодня, 10:02
    А если Израиль нападет на Иран? На чьей стороне будет Россия?
  19. PLOHICH56
    PLOHICH56     Сегодня, 10:08
    ЧТО? СВОИХ НЕ БРОСАЕМ???! ПРОТИВНО.
  20. PLOHICH56
    PLOHICH56     Сегодня, 10:10
    ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ!? НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ЖИДАМ!!!
    1. sogdy
      sogdy     Сегодня, 12:23
      Учи историю, особенно разницу между жидами (пораженными в правах по государственно-экономическим причинам) и евреями (в значительной массе у нас - из немецких переселенцев).
  21. Тургон
    Тургон     Сегодня, 10:10
    Нашу внешнюю политику колбасит так же как дворника после похмелья.
  22. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov     Сегодня, 10:18
    а с каких пор заместитель посла РФ в Тель-Авиве, подчеркиваю ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОСЛА, определяет военные действия страны в случае каких-то обстоятельств?
  23. Комментарий был удален.
  24. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov     Сегодня, 10:19
    Иран не только крупнейшее государство на ближнем востоке, но и наш стратегический союзник в этом регионе, а какой-то там фролов несет какую-то ерунду
  25. Декларант
    Декларант     Сегодня, 10:22
    Не, ну у меня, со стороны жены тоже куча родственников живет на земле обетованной. И на пмж нас туда зовут. И имя у меня созвучное laughing . А вот не поеду(жирная точка). Для меня Израиль является агрессором, бомбя многострадальную Сирию и поддерживая бармалеев.
  26. Оператор
    Оператор     Сегодня, 10:41
    У Фролова явно поехала крыша: "Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле."

    Ни одного нашего соотечественника не живет в Израиле - все они предали фактическое отечество и свалили в новое, "историческое" отечество. Хотя конкретно для Фролова Израиль, скорее всего, "наше" отечество.
    1. voyaka uh
      voyaka uh     Сегодня, 10:54
      Ариям России от ариев Израиля - пламенный гапло-клесовский привет! wink
      1. Оператор
        Оператор     Сегодня, 11:44
        Вот это (солидарность единокровников R1a, 100 млн. в России и 0,5 млн. в Израиле) - правильно. Остальные израильтяне (семиты, хамиты и прочие) нам безразличны.

        Не забудьте сделать тест ДНК bully
        1. voyaka uh
          voyaka uh     Сегодня, 12:33
          Дык,.. мы все записались в левиты. А я - вождь племени. Следуем за мировой модой.
          R1a - самые непобедимые и волосатые из кроманьонцев. am
      2. askort154
        askort154     Сегодня, 11:59
        voyaka uh....Ариям России от ариев Израиля - пламенный гапло-клесовский привет! wink

        Удивительно, такая острая тема, а вас так мало на этой ветке. Неужели эта тема ниже, чем тема про F-35. Или сегодня в "день прощения" у православных, вы боитесь появиться здесь всем кабинетом ?! Ах, да !Вы привыкли, что только перед вами все каются, а главное выплачивают контрибуции. voyaka uh - ты сегодня дежурный на сайте, я тебе всё прощаю! В целом, ты самый адекватный из них. wink yes
  27. Lev Davigadov
    Lev Davigadov     Сегодня, 10:43
    А если Израиль нападёт (как обычно) на Иран или Сирию?
  28. alta
    alta     Сегодня, 10:51
    Израиль единственная страна Запада, поддерживающая дружеские отношения с Россией , поэтому понятно стремление России не допустить войну Израиля с Ираном, результат которой известен .
    Иран это враг Израиля, по несколько раз в год высшие чины Ирана угрожают уничтожить Израиль ... несколько месяцев тому они установили часы, которые отмеряют срок ликвидации Израиля.
    Иран по всему миру устраивает теракты против Израиля ... пару лет тому суд Канады оставил в силе, взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу американских граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой и Хамаом.
    Терракты были осуществлены в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле .....
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана Али Рафсаджани, министр обороны Ахмад Вахиди и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи.....
    В рамках расследования Интерполом были выданы 5 ордеров на арест; все пятеро разыскиваемых преступников являются иранцами.
    Кстати, за все войны Израиля с арабскими странами (за 60 лет) погибло:
    - арабов - 46.000
    - солдат Израиля (евреи, друзы, христиане, бедуины, черкесы..) - 23.085
    - Начиная с 1948 года погибло в войнах между арабскими странами - 11 миллионов арабов.
    - согласно данным главы Госсовета Чечни Тауса Джабраилова - за две чеченские войны в течение двух лет погибло 160.000 человек.
    Западные СМИ сообщают, что Израиль постоянно держит одну-две подлодки в Индийском океане, в непосредственной близости от Персидского залива,существует союз арабских стран с Израилем против Ирана .... никому не нужны иранские беженцы.
    Проблема Ирана состоит в том, что Израиль располагает гораздо большими возможностями атаковать Иран, чем Иран себя защитить ....
    Поэтому Иран хочет воевать с Израилем с территории Сирии и заявление российского дипломата, это сигнал Ирану, чтобы тот умерил свою агрессию, России и Израилю не нужны иранские военные базы около границ Израиля...
    1. Тикси-3
      Тикси-3     Сегодня, 11:24
      Цитата: alta
      Израиль единственная страна Запада

      wassat wassat может все же ближневосточная? feel
      1. Setrac
        Setrac     Сегодня, 11:38
        Цитата: Тикси-3
        может все же ближневосточная?

        Для Японии Россия - западная страна. Запад - это просто направление.
        1. Тикси-3
          Тикси-3     Сегодня, 11:47
          Цитата: Setrac
          Запад - это просто направление.

          fool так как с начало было -
          Цитата: Setrac
          Израиль единственная страна Запада, поддерживающая дружеские отношения с Россией

          теперь дошло?
  29. Lev Davigadov
    Lev Davigadov     Сегодня, 10:52
    Израиль уже конкретно бомбил не только Иран и Сирию. И как сказал волк.
    "И шо мне будет..." Израиль -аппендикс США, в который когда-нибудь попадёт большая-пребольшая кость.
  30. voyaka uh
    voyaka uh     Сегодня, 10:52
    good За израильско-российскую дружбу и взаимопонимание! drinks
    1. Тикси-3
      Тикси-3     Сегодня, 11:25
      Цитата: voyaka uh
      За израильско-российскую дружбу и взаимопонимание!

      drinks ....давай дружить, тока денег в долг не просите... wassat
      1. voyaka uh
        voyaka uh     Сегодня, 12:35
        Мы тут держимся, ...и деньги есть. fellow
  31. kig
    kig     Сегодня, 11:01
    Израиль дружелюбная страна ..... этот дипломат похоже, не видел прежних карт Израиля и не сравнивал их с современными.. Есть подозрение, что данный господин скоро поедет третьим помощником дипломатического дворника куда-нибудь ... ну хотя бы в Антарктиду. Это чтобы никого не обидеть.
  32. Curious
    Curious     Сегодня, 11:04
    Прежде чем ломиться писать комментарии, было бы очень полезно прочитать первоисточник. То, что приведено, один абзац, который без всего остального создает абсолютно превратную картину.
    Для владеющих вражеским языком - https://www.timesofisrael.com/russian-official-if
    -iran-attacks-israel-well-stand-with-you/.
  33. Separ
    Separ     Сегодня, 11:22
    Выразим озабоченность.
  34. askort154
    askort154     Сегодня, 11:42
    Если "интервью Фёдорова", не фейк, то Иран уже должен был , как минимум, вызвать нашего посла в Тегеране для объяснений. Такова практика дипломатии. Будем посмотреть. yes
  35. HMR333
    HMR333     Сегодня, 11:59
    я что то не пойму если беспилотник иракский производитель то он что не может принадлежать кому угодно купившему его?! и по их логике России нужно сбивать разведчики сша и нато и нанести ракетные удары по .... ладно нарушил сбили но атаковать на чужой территории не выяснив не обсудив...! это лишь к усугублению приведет отношения!
  36. Урантиец
    Урантиец     Сегодня, 12:10
    С чего ради Россия должна поддерживать Израиль ?.., они что наши союзники по ОДКБ или мы им должны ???.., их союзники америкосы, и если кто забыл, это наши враги...
  37. Дважды майор
    Дважды майор     Сегодня, 12:15
    Не понятно, что этот парень вообще делает в российской дипломатии. Может, ему принять гражданство Израиля?
    У нас в регионе один союзник - Сирийская Арабская республика. И ещё её друзья - Иран, и ливанское движение Хизбалла. Все они подвергаются нападениям Израиля. С какого перепугу этот ... нехороший человек, скажем так, ... Взял, что мы вдруг всё и всех там бросим, и встанем на сторону евреев?!
  38. Змей Плискин
    Змей Плискин     Сегодня, 12:18
    То мы с Ираном, то с Израилем, то с курдами, то против курдов, то с Турцией, то против Турции, ветряной флюгер какой то.