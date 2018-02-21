01:08 22 февраля

Броня крылатой пехоты (часть 1-я)



В августе 1930 года на учениях ВВС РККА под Воронежем впервые в нашей стране была осуществлена выброска на парашютах десантного подразделения численностью 12 человек. Опыт признали удачным, и в 1931 году в Ленинградском военном округе на базе 11-й стрелковой дивизии создали первый авиационный моторизованный десантный отряд численностью 164 человека. Первоначально основными задачами парашютистов-десантников являлись диверсии и захват особо важных объектов в тылу противника. Однако военные теоретики предсказывали, что воздушно-десантные подразделения при условии увеличения численности могут быть использованы для окружения противника, создания плацдармов и быстрой переброски на угрожаемое направление. В связи с этим в начале 30-х годов началось формирование воздушно-десантных батальонов и бригад численностью до 1500 человек. Первой такой воинской частью в декабре 1932 года стала 3-я авиационная бригада особого назначения. К январю 1934 года в составе ВВС уже имелось 29 авиадесантных подразделений.


Десантирование с бомбардировщика ТБ-3



В сентябре 1935 года в Киевском военном округе состоялись первые масштабные учения ВДВ. В ходе манёвров была осуществлена авиадесантная операция по захвату аэродрома в городе Бровары. При этом парашютным способом десантировалось 1188 бойцов, вооруженных карабинами и ручными пулемётами. После «захвата» аэродрома на нём совершили посадку военно-транспортные самолёты, которые доставили 1765 красноармейцев с личным оружием, а также 29 пулемётов Максима, 2 батареи 37-мм противотанковых пушек, танкетку Т-27 и несколько автомобилей.

Производство танкетки Т-27 началось в 1931 году. Благодаря очень простой, в чём-то даже примитивной конструкции она была быстро освоена в производстве. До 1934 года в войска поступило более 3000 машин. Танкетка оснащалась двигателем мощностью 40 л.с. и могла развить по шоссе скорость до 40 км/ч.


Т-27


Однако Т-27 очень быстро устарела. Слабое вооружение, состоявшее из одного 7,62-мм пулемёта, установленного в лобовом листе, и броня толщиной 10-мм по меркам второй половины 30-х считались уже недостаточными. Однако небольшой вес (2,7 т) и широкое использование автомобильных агрегатов способствовали тому, что Т-27 применялись в учебных целях и для разного рода экспериментов. Официально Т-27 сняли с вооружения 8 мая 1941 года. В начальный период войны танкетки использовались в качестве тягачей 45-мм противотанковых орудий и машин аэродромного обслуживания.

В 1936 году на учениях, состоявшихся в Белорусском военном округе, было десантировано 3000 парашютистов, посадочным способом высадили 8200 человек. На «захваченный» аэродром условного противника были доставлены: артиллерия, легковые пикапы и танк Т-37А. Основным средством доставки десанта и грузов являлись самолёты ТБ-3 и Р-5.


Бомбардировщик ТБ-3 с лёгким плавающим танком Т-37А


Грузоподъёмность бомбардировщика ТБ-3 позволяла подвешивать под него лёгкий плавающий танк Т-37А массой 3,2 т. Танк был вооружен пулеметом винтовочного калибра ДТ-29, установленным во вращающейся башне. Бортовая и лобовая броня толщиной 8 мм обеспечивала защиту от пуль и осколков. Т-37А с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 40 л.с. разгонялся на шоссе до 40 км/ч.

Броня крылатой пехоты (часть 1-я)

Плавающий танк Т-37А


Однако подвешенный под фюзеляжем танк сильно увеличивал аэродинамическое сопротивление самолета-носителя, ухудшал его летные данные. Кроме того, при десантировании танка посадочным способом выявился высокий риск поломки шасси, так как масса ТБ-3 с танком значительно превышала допустимый посадочный вес. В связи с этим отрабатывался сброс танков на водную поверхность. Однако опыт оказался неудачным, из-за гидроудара при приводнении трескалось днище, толщина которого составляла 4 мм. Поэтому перед сбросом устанавливался дополнительный деревянный поддон, который не давал танку сразу зарываться в воду. Реальное десантирование с экипажем из двух человек закончилось серьёзными травмами танкистов. Более перспективной темой сочли создание специальных десантных планеров большой грузоподъёмности, на которых можно было бы доставлять по воздуху бронетехнику и другие тяжелые грузы. Однако крупные планеры, способные транспортировать бронетехнику, были созданы в СССР только в послевоенное время.

В декабре 1941 года авиаконструктор О.К. Антонов начал проектирование танка-планера. За основу был взят лёгкий танк Т-60, который снабдили планером в виде бипланной коробки, с двухбалочным вертикальным оперением. Размах крыла составлял 18 м и площадью 85,8 м². После посадки планер быстро сбрасывался и танк мог идти в бой. Во время полёта экипаж находится внутри танка, а пилот осуществляет управление с места механика-водителя. Взлёт и посадка танка-планера происходили на гусеничном шасси.

Выбор лёгкого танка Т-60 был во многом вынужденной мерой. Эта машина с максимальной толщиной брони 35 мм являлась эрзацем военного времени. При производстве танка использовались автомобильные агрегаты, что позволяло снизить стоимость производства. Танк массой около 6 тонн был вооружен 20-мм автоматической пушкой ТНШ-1 (танковый вариант ШВАК) и пулемётом ДТ-29. Машина с карбюраторным двигателем мощностью 70 л.с. могла двигаться по хорошей дороге со скоростью до 42 км/ч.



Испытания «крылатого танка», получившего обозначение А-40, начались в августе 1942 года. Так как общая масса конструкции с планером достигла 7800 кг, для снижения веса на испытаниях с танка демонтировали башню. В роли буксировщика выступал бомбардировщик ТБ-3 с двигателями АМ-34РН, мощность которых была увеличена до 970 л. с. Хотя 2 сентября 1942 года танк удалось поднять в воздух, испытания в целом признали неудачными. Ввиду большого веса и плохой аэродинамики А-40 едва держался в воздухе. Полёт едва не закончился катастрофой, так как из-за перегрева двигателей командир ТБ-3 П.А. Еремеев был вынужден отцепить танк. Только благодаря высокому профессионализму лётчика-испытателя С.Н. Анохина, имевшего большой опыт полётов на планерах, посадка прошла удачно.

Боевое крещение советских десантников произошло в 1939 году на китайско-монгольской границе в районе реки Халхин-Гол. В боевых действиях отличились бойцы 212-й воздушно-десантной бригады. Первая выброска «боевого десанта» произошла 29 июня 1940 года в ходе операции по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Для доставки десанта бомбардировщики ТБ-3 совершили 143 самолётовылета, в ходе которых было высажено 2118 бойцов. Десантники захватили стратегически важные объекты и взяли под контроль государственную границу.

К началу Великой Отечественной воздушно-десантные бригады были преобразованы в корпуса. Однако относительно крупные советские парашютные десанты, осуществлённые в годы войны, можно пересчитать по пальцам одной руки. Парашютисты-десантники чаще забрасывались для проведения разведки и диверсий в тылу врага. Бронетехники, которая могла бы доставляться по воздуху, в распоряжении десантных частей не было. В 1942 году воздушно-десантные корпуса были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии, и десантники использовались на фронте как элитная пехота. В послевоенное время ВДВ стали напрямую подчиняться Министру обороны и рассматривались как резерв Верховного главнокомандования. С 1946 года началось увеличение численности воздушно-десантных дивизий.

В послевоенное время в ВДВ для борьбы с танками имелись специальные лёгкие 37-мм противотанковые орудия ЧК-М1 и 57-мм пушки ЗиС-2. Авиадесантная пушка ЧК-М1, имеющая баллистику и бронепробиваемость 37-мм зенитного орудия 61-К, могла разбирать на три части и переноситься во вьюках. Также имелся «самоходный» вариант, установленный на полноприводный автомобиль ГАЗ-64 или «Виллис». На учениях такие «самоходки» неоднократно сбрасывались на парашютных десантных платформах с бомбардировщика Ту-4.


«Виллис» с 37-мм орудием ЧК-М1


Однако во второй половине 40-х годов 37-мм пушка уже не могла считаться эффективным противотанковым средством. Гораздо лучшими характеристиками бронепробиваемости обладала 57-мм ЗиС-2. Её огневая мощь в первое послевоенное десятилетие позволяла успешно бороться со всеми средними и тяжелыми танками потенциального противника, но для её транспортировки требовался отдельный тягач. Поэтому вскоре после окончания войны военные санкционировали разработку авиадесантных САУ.

Для усиления противотанковых возможностей десантников после высадки, в 1948 году под руководством Н.А. Астрова была создана лёгкая самоходная установка АСУ-76. Самоходка вооружалась 76,2-мм орудием ЛБ-76С с щелевым дульным тормозом и клиновым затвором и имела массу в боевом положении 5,8 т. Для самообороны от живой силы противника предназначался 7,62-мм пулемёт РП-46. Экипаж – 3 человека. Толщина верхней части лобовой брони составляла 13 мм, низ лобовой части корпуса - 8 мм, борта – 6 мм. Сверху самоходка была открыта. Бензиновый двигатель мощностью 78 л.с. разгонял самоходку на шоссе до 45 км/ч.


АСУ-76


Для конца 40-х годов характеристики орудия ЛБ-76С не впечатляли. Боевая скорострельность составляла 7 выстр./мин. При массе бронебойного снаряда 6,5 кг, он разгонялся в стволе длиной 3510 мм (с дульным тормозом) до скорости 680 м/с. На дальности 500 м, этот снаряд мог пробить по нормали 75 мм броню. Для поражения бронетехники могли использоваться подкалиберные снаряды БР-354П с бронепробиваемостью до 90 мм с 500 м. То есть, по уровню бронепробиваемости орудие ЛБ-76С находилось на уровне «дивизионки» ЗиС-3 и 76-мм танковой пушки Ф-34. Уничтожение открыто расположенной живой силы противника и небронированных целей осуществлялось осколочными снарядами, имевшими массу 6,2 кг и начальную скорость 655 м/с. Не секрет, что 76-мм танковые и дивизионные орудия уже в 1943 году не могли пробить лобовую броню тяжелых немецких танков и потому военные встретили АСУ-76 без особого восторга.

Хотя самоходка получилась достаточно лёгкой и компактной, на тот момент в СССР не было не только транспортных самолётов подходящей грузоподъёмности, но и десантных планеров. Хотя в 1949 году АСУ-76 официально приняли на вооружение, серийно она не строилась и по сути осталась опытной. Для войсковых испытаний и опытной эксплуатации было произведено 7 самоходок.

В 1949 году начались испытания самоходной установки АСУ-57. Машина, созданная под руководством Н.А. Астрова и Д.И. Сазонова, была вооружена 57-мм полуавтоматической пушкой Ч-51. Пушка имела ствол длиной 74,16 калибра / 4227 мм (длина нарезной части - 3244 мм) и оснащалась дульным тормозом. Углы вертикального наведения орудия составляли от −5° до +12°, горизонтального наведения - ±8°. Прицел был рассчитан на стрельбу бронебойными снарядами на дальность до 2000 метров, осколочными — до 3400 метров.

Бронебойный трассирующий снаряд БР-271 массой 3,19 кг, покинув ствол с начальной скоростью 975 м/с, на дальности 500 м по нормали мог пробить 100 мм броню. Подкалиберный снаряд БР-271Н массой 2,4 кг, при начальной скорости 1125 м/с, с полукилометра пробивал по нормали 150 мм броню. Также в боекомплект входили выстрелы с осколочной гранатой УО-271У массой 3,75 кг, которая содержала 220 г тротила. Практическая скорострельность Ч-51 при стрельбе с исправлением наводки составляла 8-10 выстр/мин. Беглым огнём – до 15 выстр/мин. Боекомплект - 30 унитарных выстрелов с бронебойными и осколочными снарядами, унифицированными с противотанковой пушкой ЗиС-2.


АСУ-57


Таким образом, АСУ-57 могла не только бороться со средними танками, но и уничтожать живую силу и подавлять огневые точки противника. За неимением лучшего слабо защищённые самоходки также рассматривались как бронированное средство усиления ВДВ в наступлении. АСУ-57 в течение длительного периода времени оставалась единственным способным оказывать огневую поддержку десанту образцом бронетехники ВДВ, могущим быть переброшенным по воздуху.



По компоновочной схеме АСУ-57 напоминала АСУ-76, но весила всего 3,35 т. Меньшей массы (что было очень важно для авиадесантируемой установки), удалось добиться за счёт применения броневых листов толщиной не более 6 мм. Броня защищала только от лёгких осколков и винтовочных пуль, выпущенных с дистанции 400 м. На самоходку устанавливался карбюраторный двигатель от легкового автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» мощность 55 л.с. Максимальная скорость на шоссе – 45 км/ч.

В отличие от самоходки с 76-мм орудием САУ-57 не только приняли на вооружение, но и строили серийно. С 1950 по 1962 год Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) поставил около 500 десантных самоходок. В 1959 году в семи воздушно-десантных дивизиях имелось около 250 самоходок. Помимо СССР машины поставлялись в Польшу и КНДР. В ходе серийного производства в конструкцию САУ-57 вносились улучшения. В первую очередь это касалось вооружения. После 1954 года АСУ-57 вооружали модернизированным орудием Ч-51М, отличавшимся более компактным дульным тормозом активного типа, изменёнными противооткатными устройствами и затвором. Для самообороны, помимо личного оружия, в распоряжении экипажа имелся пулемёт СГМТ, который крепился спереди на турели. Однако позже относительно громоздкий и тяжелый пулемёт заменили ручным РПД-44 под промежуточный патрон. В 60-е годы от установки пулемёта отказались вообще.


Авиадесантный планер Як-14


На первых порах единственным средством доставки АСУ-57 был транспортно-десантный планер Як-14М, конструкция которого по сравнению с ранним вариантом Як-14 была специально усилена для перевозки бронетехники массой до 3600 кг. Самоходное орудие самостоятельно заезжало в планер, и покидало его своим ходом через откидную носовую часть.



Як-14 строился серийно с 1949 по 1952 год. За три года было построено 413 единиц. В качестве буксировщиков десантных планеров использовались военно-транспортные самолёты Ил-12Д. Однако в эру реактивной авиации транспортно-десантные планеры уже устарели. Для взлёта и посадки планеров требовались подготовленные грунтовые полосы. Причём протяженность ВПП при взлёте должна была быть не менее 2500 м. В ходе буксировки планера двигатели самолёта работали на оборотах близких к предельным, а скорость буксировки не превышала 300 км/ч. Полёт проходил на относительно небольшой высоте - 2000-2500 м. Возможность буксировки и посадки планеров напрямую зависели от метеорологических условий и видимости. Полёты ночью и в условиях плохой видимости были очень рискованными, а формирование строя самолётов-буксировщиков занимало немало времени и требовало высокой квалификации пилотов. Кроме того, сцепка в виде самолёта-буксировщика ввиду малой скорости полёта и крайней скованности в манёвре была очень уязвима для зенитного огня и атак истребителей.



Положение изменилось после принятия на вооружение турбовинтовых военно-транспортных самолётов Ан-8 и Ан-12. Эти машины с кардинально возросшими возможностями надолго стали рабочими лошадками советской военно-транспортной авиации, и сделали ВДВ по настоящему мобильным родом войск. Десантирование АСУ-57 с этих самолётов обеспечивалось как посадочным, так и парашютным способом.



Для парашютного десантирования АСУ-57 предназначалась универсальная парашютно-десантная платформа П-127, используемая с парашютной системой МКС-4-127. Платформа рассчитана на десантирование грузов массой до 3,5 тонн, с высоты от 800 до 8000 м, при скорости сбрасывания 250—350 км/ч.



Экипаж десантировался отдельно от артустановки, и после приземления освобождал технику от средств десантирования. Такая схема является не слишком удобной, так как разброс на местности десантников и грузовых платформ может достигать нескольких километров. Более оперативной и комфортной для экипажа была переброска по воздуху с помощью тяжелого транспортного вертолёта Ми-6. Под занавес карьеры, АСУ-57, парашютным способом десантировали с тяжелых военно-транспортных Ан-22 и Ил-76.

По возможностям поражения бронетехники АСУ-57 находилась на уровне 57-мм противотанкового орудия ЗиС-2. В ряде случаев самоходки также использовались в качестве тягачей для 85-мм орудий Д-44, Д-48 и 120-мм миномётов. До поступления на вооружение БМД-1 и БТР-Д, в случаях, когда требовалась быстрая переброска сил, самоходные орудия перевозки на броне до четырёх десантников.

Несмотря на то, что к началу 70-х годов лобовая броня большинства западных танков стала «не по зубам» для 57-мм пушек, эксплуатация АСУ-57 продолжалась до первой половины 80-х и советские ВДВ не спешили расставаться с лёгкой и очень компактной самоходкой. Первоначально АСУ-57 являлись противотанковым средством дивизионного звена. Впоследствии в результате реорганизации ВДВ и принятия на вооружение САУ АСУ-85 самоходки, вооруженные 57-мм пушками, были переведены из дивизионного звена в полковое.


АСУ-57 в Чехословакии


Нет никаких свидетельств участия 57-мм самоходных установок в боевых действиях. Но достоверно известно, что эти машины задействовались в воде войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Одновременно с проектированием турбовинтовых военно-транспортных самолётов нового поколения в начале 50-х годов на Мтищенском машиностроительном заводе, где велась сборка АСУ-57, под руководством Н.А. Астрова началось создание авиадесантной САУ, вооруженной 85-мм орудием. В отличие от АСУ-76 и АСУ-57 место механика-водителя располагалось впереди, дальше шло боевое отделение с рабочими местами наводчика (слева от пушки), справа размещались командир и заряжающий. Моторно-трансмиссионное отделение – в корме боевой машины. Лобовая броня толщиной 45-мм, установленная под углом 45 °, обеспечивала защиту от малокалиберных бронебойных снарядов. Защищённость самоходной установки в лобовой проекции находилась на уровне среднего танка Т-34. Бортовая броня толщиной 13-15 мм противостояла осколкам снарядов и винтовочным бронебойным пулям, выпущенным в упор, а также 12,7-мм пулям на дистанции более 400 м.

В лобовом листе с небольшим смещением влево установлена 85-миллиметровая пушка Д-70 с вертикальным клиновым затвором, имеющим полуавтоматику копирного типа. Орудие снабжено дульным двухкамерным тормозом и эжектором для удаления пороховых газов после выстрела.

Стоит подробней рассказать о характеристиках орудия Д-70. В этой артиллерийской системе использовались боеприпасы от 85-мм противотанковой пушки с повышенной баллистикой Д-48. В свою очередь Д-48 была создана Ф.Ф. Петровым в начале 50-х на базе противотанковой Д-44. Но в 85-мм снаряде нового орудия использовалась гильза от 100-мм выстрела. В связи с этим противооткатные устройства, затвор и ствол орудия были усилены. Благодаря значительно увеличившейся начальной скорости снаряда существенно возросла бронепробиваемость. Но при этом заметно сократился ресурс ствола и увеличилась масса орудия. В связи с ограничениями по габаритам машины при размещении внутри военно-транспортного самолёта ствол Д-70 стал короче ствола Д-48 на 6 калибров и, соответственно, начальная скорость снаряда упала на 35 м/с. Но, тем не менее, характеристики орудия остались достаточно высокими.


Снаряды к 85-мм противотанковому орудию Д-48


Бронебойный снаряд БР-372 массой 9,3 кг, покинув ствол с начальной скоростью 1005 м/с, на дистанции 500 м, по нормали мог пробить 190 мм броневую плиту. Ещё большей бронепробиваемостью обладал подкалиберно-трассирующий снаряд Бр-367П весом 4,99 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Для стрельбы по бронетехнике также использовались кумулятивные снаряды 3БК7 массой 7,22 кг и бронепробиваемостью 150 мм. Толщина пробиваемой брони для кумулятивного снаряда от дальности не зависит.

Считалось, что 85-мм орудие Д-70 могло поражать бронецели на дальности до 2500 м. В реальности дистанция эффективного огня по танкам не превышала 1600 м. В состав боекомплекта входили выстрелы с осколочно-фугасной гранатой УО-365К массой 9,54 кг. Осколочно-фугасные снаряды могли с успехом применяться для уничтожения живой силы и разрушения полевых укреплений. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляла 13400 м. Боевая скорострельность буксируемого противотанкового орудия Д-85 достигала 12 выстр/мин, но ввиду стеснённых условий работы заряжающего и необходимости извлекать артиллерийские выстрелы из боеукладки, на АСУ-85 этот показатель на практике не превышал 6-8 выстр/мин.

Огонь прямой наводкой велся с помощью телескопического шарнирного прицела ТШК-2-79-11. При стрельбе с закрытых огневых позиций применялся панорамный прицел С-71-79. Для ведения огня ночью имелся ночной танковый прицел ТПН-1-79-11 и прибор ночного видения с инфракрасной подсветкой. С орудием спарен 7,62-мм пулемёт СГМТ. Орудие имеет угол возвышения в пределах от -5 до +15 °. Горизонтальное наведение – ±15 °. Боекомплект составляет 45 унитарных артиллерийских выстрелов и 2000 патронов винтовочного калибра.

Самоходка получила весьма совершенную для того времени ходовую часть, состоящую из шести однорядных обрезиненных опорных катков, заднего ведущего и переднего направляющего, с механизмом натяжения гусениц, колес по каждому борту машины. Подвеска - индивидуальная, торсионная. Плавность хода обеспечивалась гидравлическими амортизаторами поршневого типа. Дизельный двухтактный автомобильный двигатель ЯАЗ-206В мощностью 210 л.с. разгонял 15 т машину по шоссе до 45 км/ч. Ввиду относительно небольшой массы самоходная установка имела хорошую подвижность на пересечённой местности и проходимость по слабым грунтам. Запас хода по топливу – 360 км.

Первоначально авиадесантируемая САУ получила обозначение СУ-85, но для предотвращения путаницы с самоходкой, используемой в годы войны, в большинстве документов она именуется как АСУ-85, хотя в ВДВ её часто обозначали по прежнему.


АСУ-85


Первая серийная модификация АСУ-85 не имела крыши, и в походном положении рубка закрывалась сверху брезентом. Впоследствии боевое отделение закрыли сверху бронированной крышей толщиной 6 мм с четырьмя люками. В 60-80-е годы вероятность глобального или ограниченного конфликта с использованием ядерного и химического оружия считалась достаточно высокой. В условиях применения оружия массового поражения возможности АСУ-85 были достаточно скромными. Боевое отделение самоходки не являлось герметичным, и в ней не было фильтрационной установки и устройства создания избыточного давления внутри машины. Поэтому на местности, подвергшейся химическому или радиационному заражению, экипаж был вынужден работать не только в противогазах, но и изолирующих ОЗК.


Дегазация АСУ-85


Опыт боевого применения АСУ-85 в арабо-израильской войне выявил необходимость установки 12,7-мм зенитного пулемета ДШКМ. На машинах позднего выпуска появилась командирская башенка.



Первоначально АСУ-85 могли высаживаться только посадочным способом с военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-22. Но после принятия на вооружение в 1972 году платформы 4П134(П-16), появилась возможность выброски парашютным способом.



Машина крепилась на платформе с многокупальной парашютной системой. Непосредственно перед приземлением срабатывали специальные тормозные ракетные двигатели, гасившие вертикальную скорость. После приземления самоходная установка могла быть приведена в боевое положение в течение 5 минут, но экипаж десантировался отдельно.

Серийное производство продолжалось с 1959 по 1966 год. За 7 лет удалось построить около 500 машин. В ВДВ АСУ-85 использовались в отдельных самоходно-артиллерийских дивизионах (30 машин), являвшихся противотанковым резервом командира дивизии.


85-мм самоходно-артиллерийские установки АСУ-85 из состава самоходно-артиллерийского дивизиона 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии

Характеристики бронепробиваемости 85-мм орудий Д-70 в 60-70-е годы позволяли успешно бороться со средними танками, состоявшими на вооружении в странах НАТО. Кроме того, АСУ-85 рассматривались как средство поддержки крылатой пехоты в наступлении. Принятие АСУ-85 на вооружение значительно повысило боевой потенциал советских воздушно-десантных войск.


АСУ-85 вооруженных сил Польши


В середине 60-х полсотни АСУ-85 передали Египту, 31 машину Польше и 20 ГДР. В конце 70-х в Советском Союзе эксплуатировалось приблизительно 250 самоходок. В 1979 году после начала вьетнамо-китайского конфликта, АСУ-85 усилили противотанковые подразделения Вьетнамской Народной Армии. Как на Ближнем Востоке, так и в джунглях Юго-Восточной Азии, легкие самоходные установки, удачно сосчитавшие небольшой вес, хорошую подвижность и огневую мощь, при грамотном использовании хорошо себя проявили.


АСУ-85 в Праге


Первой боевой операцией, в которой использовались советские АСУ-85, стал ввод в 1969 году войск стран Варшавского договора в Чехословакию. После чего армейские острословы прозвали самоходку «пражским крокодилом». АСУ-85 также участвовали в начальном этапе «афганской эпопеи» в составе артиллерийского дивизиона 103-й воздушно-десантной дивизии.

В первой половине 80-х самоходные установки начали изымать из артиллерийских подразделений воздушно-десантных дивизий и ставить на хранение. Официально АСУ-85 была снята с вооружения только в 1993 году, хотя к тому моменту в строевых частях самоходок уже не было.



Но на этом история АСУ-85 не закончилась. В 2015 году появилась информация, что во Вьетнаме самоходки сняли с консервации, и после ремонта ввели в боевой состав 168-й артиллерийской бригады ВНА. Вьетнамское командование посчитало, что эти машины очень хорошо подходят для действий на местности, труднодоступной тяжелой бронетехнике. С учетом того, что у Китая, являющегося основным потенциальным противником Вьетнама, ещё достаточно много танков, построенных на базе советского Т-55, лёгкая и приземистая самоходка, вооруженная достаточно мощным для их поражения орудием, может быть очень полезной. Современные танки с многослойным лобовым бронированием являются уязвимыми при попадании 85-мм бронебойных снарядов в борт.

Продолжение следует…

По материалам:
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/legkie-tanki/94-t-60?start=2
http://back-in-ussr.info/2012/01/aviadesantnaya-sau-asu-57/
https://bmpd.livejournal.com/1797156.html
http://русская-сила.рф/guide/army/ar/d48.shtml
http://www.e-reading.club/chapter.php/147896/36/Aviaciya_i_kosmonavtika_-_Aviaciya_i_kosmonavtika_1996_09.html
https://jsen89.livejournal.com/61958.html
Автор: Линник Сергей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. merkava-2bet Вчера, 15:57
    Моя любимая тема,Войска Дяди Васи,жду продолжения,спасибо.
    merkava-2bet
  2. KKND Вчера, 16:10
    Идея ВДВ красива на бумаге, да только для войны с папуасами годится, которые с 2 радарами и не подозревают что у них в тылу транспортники летают. Хотя если у них 2 радара, не проще их с воздуха растрелять, а не тылы захватывать? recourse
    KKND
    1. Bongo Вчера, 16:30
      Цитата: KKND
      Идея ВДВ красива на бумаге, да только для войны с папуасами годится, которые с 2 радарами и не подозревают что у них в тылу транспортники летают. Хотя если у них 2 радара, не проще их с воздуха растрелять, а не тылы захватывать?

      Кирилл, добрый вечер!
      У тебя несколько искаженное представление о роли ВДВ. При подавленной ПВО и слабой противодесантной обороне можно конечно и плацдарм в тылу захватить. Но основное назначение, это быстрая переброска сил, как с целью создания заслонов на угрожаемом направлении, так и быстрое усиление группировки войск в наступлении. Над своей-то территорией транспортники могут летать беспрепятственно.
      Bongo
      1. Альф Вчера, 22:44
        Да и в момент обострения отношений с каким-либо государством ВДВ выступают в качестве мгновенно возникшей силы-угрозы на границе с непонятливым соседом.
        Альф
    2. Альф Вчера, 22:39
      Цитата: KKND
      да только для войны с папуасами

      А для войны не с папуасами существует ядрен-батон. Скажите о ненужности ВДВ нашим заокеанским "партнерам", основу сил быстрого реагирования которых как раз и составляют 82-я ВДД и 101-я ВШД.
      Альф
  3. igordok Вчера, 16:11
    На полигоне 76ДШД, не далеко друг от друга, стоят два памятника, два этапа развития артиллерии ВДВ.

    igordok
    1. Bongo Вчера, 16:31
      Цитата: igordok
      На полигоне 76ДШД, не далеко друг от друга, стоят два памятника, два этапа развития артиллерии ВДВ.

      АСУ-85 позднего выпуска, с командирской башенкой и турелью для зенитного ДШКМ.
      Bongo
      1. igordok Вчера, 17:51
        Почему-то в Кубинке, АСУ-85 именуется СУ-85
        Авиадесантная самоходная установка СУ-85 (АСУ-85 Объект 573) ВДВ СССР

        igordok
        1. Лопатов Вчера, 20:59
          Цитата: igordok
          Почему-то в Кубинке, АСУ-85 именуется СУ-85

          Она по идее изначально не только для десантников разрабатывалась.
          Лопатов
          1. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:10
            Цитата: Лопатов
            Она по идее изначально не только для десантников разрабатывалась.

            Старались унифицировать.
            Сейчас всё сложнее под новую бэмдэху нашли единственный не разрушенный цех на Сталинградском тракторном. Вот так. soldier
            Капитан Лейтенантов
            1. Лопатов Вчера, 22:21
              Цитата: Капитан Лейтенантов
              Старались унифицировать.

              Всё сложнее. Тогда решался вопрос "быть или не быть ПТ САУ в Сухопутных Войсках". САУ проиграли. Хотя образцов было разработано весьма много
              Самоходными остались СПТРК. Ствольная ПТ артиллерия только буксируемая. Включая даже позднего "Спрута"
              Лопатов
              1. Капитан Лейтенантов Вчера, 23:01
                Цитата: Лопатов
                Лопатов

                Тут весь вопрос , мною Уважаемого Бинго, не мягко скажем не совсем корректен.
                Цитата: Лопатов
                Тогда решался вопрос "быть или не быть ПТ САУ в Сухопутных Войсках". САУ проиграли. Хотя образцов было разработано весьма много

                Видите ли, концепция Войск ВДВ , заложенная Маргеловым, сейчас не совсем актуальна.Скажу мягко все мои БД осуществлялись наземными операциями,в лучшем случае, с "вертух", а в основном при поддержке наших славных БМД и БМП первых серий. Но акцент на "броню", времён наших отцов и дедов,только в качестве доставки ,опять же ДШМГ, ДШМО. и прочих рот ,и взводов,,обеспечения трубопроводчиков техникой и.т .д Сто пардонов, но на моей памяти ни одной "классической" высадки массового десанта ,даже в эквиваленте дивизии не помню, а сейчас и быть не может...., понятно, что можно заунывать, но я не слышу,когда ГШ озвучит, хотя бы для себя, а лучше для ВДВ концепцию...
                Капитан Лейтенантов
    2. Paranoid50 Сегодня, 00:25
      Цитата: igordok
      На полигоне 76ДШД

      А вот РВВДКУ, линейка артиллерии ВДВ
      Paranoid50
  4. faiver Вчера, 17:58
    автору плюс hi
    faiver
  5. Курсант Вчера, 18:58
    АСУ- 85 установлена в г. Ишим у бывшего 242 УЦ ВДВ, к сожалению учебка уже не существует .
    Курсант
    1. Lenivets2 Вчера, 23:21
      "242 УЦ ВДВ, к сожалению учебка уже не существует"
      Существует в Омске. hi
      Lenivets2
  6. Микадо Вчера, 20:36
    Многоуважаемый Бонго принялся за новый развернутый цикл! wink good
    Для самообороны, помимо личного оружия, в распоряжении экипажа имелся пулемёт СГМТ, который крепился спереди на турели.

    как-то по "Звезде" показывали цикл сериалов серии "Военная разведка". В принципе, несмотря на фантастичность, сериалы оооочень достойные, по крайней мере, в них наши солдаты не показаны стадом баранов или идиотическими извращенцами (как обычно почему-то получается у отечественных режиссеров-мазохистов - Барина, бондарчуков там всяких и пр.). В одной из серий, "Первый удар", показано вторжение немцев в СССР, Белоруссия 22-го июня. Там как раз в кадре наступления нацистов мелькает "голозадый фердинанд", но, если не ошибаюсь, с установленным на нем "чехом" ZB-53. Кстати, пулемет появляется в цикле несколько раз - редкий экспонат! yes
    Сергей - кланяюсь! hi drinks
    Микадо
  7. Лопатов Вчера, 21:05
    АСУ-85 также участвовали в начальном этапе «афганской эпопеи» в составе артиллерийского дивизиона 103-й воздушно-десантной дивизии.

    Потом они были заменены на танки.
    Лопатов
Картина дня