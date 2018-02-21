Броня крылатой пехоты (часть 1-я)

Десантирование с бомбардировщика ТБ-3

Т-27

Бомбардировщик ТБ-3 с лёгким плавающим танком Т-37А

Плавающий танк Т-37А

«Виллис» с 37-мм орудием ЧК-М1

АСУ-76

АСУ-57

Авиадесантный планер Як-14

АСУ-57 в Чехословакии

Снаряды к 85-мм противотанковому орудию Д-48

АСУ-85

Дегазация АСУ-85

АСУ-85 вооруженных сил Польши

АСУ-85 в Праге

По материалам:

http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/legkie-tanki/94-t-60?start=2

http://back-in-ussr.info/2012/01/aviadesantnaya-sau-asu-57/

https://bmpd.livejournal.com/1797156.html

http://русская-сила.рф/guide/army/ar/d48.shtml

http://www.e-reading.club/chapter.php/147896/36/Aviaciya_i_kosmonavtika_-_Aviaciya_i_kosmonavtika_1996_09.html

https://jsen89.livejournal.com/61958.html



В августе 1930 года на учениях ВВС РККА под Воронежем впервые в нашей стране была осуществлена выброска на парашютах десантного подразделения численностью 12 человек. Опыт признали удачным, и в 1931 году в Ленинградском военном округе на базе 11-й стрелковой дивизии создали первый авиационный моторизованный десантный отряд численностью 164 человека. Первоначально основными задачами парашютистов-десантников являлись диверсии и захват особо важных объектов в тылу противника. Однако военные теоретики предсказывали, что воздушно-десантные подразделения при условии увеличения численности могут быть использованы для окружения противника, создания плацдармов и быстрой переброски на угрожаемое направление. В связи с этим в начале 30-х годов началось формирование воздушно-десантных батальонов и бригад численностью до 1500 человек. Первой такой воинской частью в декабре 1932 года стала 3-я авиационная бригада особого назначения. К январю 1934 года в составе ВВС уже имелось 29 авиадесантных подразделений.В сентябре 1935 года в Киевском военном округе состоялись первые масштабные учения ВДВ. В ходе манёвров была осуществлена авиадесантная операция по захвату аэродрома в городе Бровары. При этом парашютным способом десантировалось 1188 бойцов, вооруженных карабинами и ручными пулемётами. После «захвата» аэродрома на нём совершили посадку военно-транспортные самолёты, которые доставили 1765 красноармейцев с личным оружием, а также 29 пулемётов Максима, 2 батареи 37-мм противотанковых пушек, танкетку Т-27 и несколько автомобилей.Производство танкетки Т-27 началось в 1931 году. Благодаря очень простой, в чём-то даже примитивной конструкции она была быстро освоена в производстве. До 1934 года в войска поступило более 3000 машин. Танкетка оснащалась двигателем мощностью 40 л.с. и могла развить по шоссе скорость до 40 км/ч.Однако Т-27 очень быстро устарела. Слабое вооружение, состоявшее из одного 7,62-мм пулемёта, установленного в лобовом листе, и броня толщиной 10-мм по меркам второй половины 30-х считались уже недостаточными. Однако небольшой вес (2,7 т) и широкое использование автомобильных агрегатов способствовали тому, что Т-27 применялись в учебных целях и для разного рода экспериментов. Официально Т-27 сняли с вооружения 8 мая 1941 года. В начальный период войны танкетки использовались в качестве тягачей 45-мм противотанковых орудий и машин аэродромного обслуживания.В 1936 году на учениях, состоявшихся в Белорусском военном округе, было десантировано 3000 парашютистов, посадочным способом высадили 8200 человек. На «захваченный» аэродром условного противника были доставлены: артиллерия, легковые пикапы и танк Т-37А. Основным средством доставки десанта и грузов являлись самолёты ТБ-3 и Р-5.Грузоподъёмность бомбардировщика ТБ-3 позволяла подвешивать под него лёгкий плавающий танк Т-37А массой 3,2 т. Танк был вооружен пулеметом винтовочного калибра ДТ-29, установленным во вращающейся башне. Бортовая и лобовая броня толщиной 8 мм обеспечивала защиту от пуль и осколков. Т-37А с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 40 л.с. разгонялся на шоссе до 40 км/ч.Однако подвешенный под фюзеляжем танк сильно увеличивал аэродинамическое сопротивление самолета-носителя, ухудшал его летные данные. Кроме того, при десантировании танка посадочным способом выявился высокий риск поломки шасси, так как масса ТБ-3 с танком значительно превышала допустимый посадочный вес. В связи с этим отрабатывался сброс танков на водную поверхность. Однако опыт оказался неудачным, из-за гидроудара при приводнении трескалось днище, толщина которого составляла 4 мм. Поэтому перед сбросом устанавливался дополнительный деревянный поддон, который не давал танку сразу зарываться в воду. Реальное десантирование с экипажем из двух человек закончилось серьёзными травмами танкистов. Более перспективной темой сочли создание специальных десантных планеров большой грузоподъёмности, на которых можно было бы доставлять по воздуху бронетехнику и другие тяжелые грузы. Однако крупные планеры, способные транспортировать бронетехнику, были созданы в СССР только в послевоенное время.В декабре 1941 года авиаконструктор О.К. Антонов начал проектирование танка-планера. За основу был взят лёгкий танк Т-60, который снабдили планером в виде бипланной коробки, с двухбалочным вертикальным оперением. Размах крыла составлял 18 м и площадью 85,8 м². После посадки планер быстро сбрасывался и танк мог идти в бой. Во время полёта экипаж находится внутри танка, а пилот осуществляет управление с места механика-водителя. Взлёт и посадка танка-планера происходили на гусеничном шасси.Выбор лёгкого танка Т-60 был во многом вынужденной мерой. Эта машина с максимальной толщиной брони 35 мм являлась эрзацем военного времени. При производстве танка использовались автомобильные агрегаты, что позволяло снизить стоимость производства. Танк массой около 6 тонн был вооружен 20-мм автоматической пушкой ТНШ-1 (танковый вариант ШВАК) и пулемётом ДТ-29. Машина с карбюраторным двигателем мощностью 70 л.с. могла двигаться по хорошей дороге со скоростью до 42 км/ч.Испытания «крылатого танка», получившего обозначение А-40, начались в августе 1942 года. Так как общая масса конструкции с планером достигла 7800 кг, для снижения веса на испытаниях с танка демонтировали башню. В роли буксировщика выступал бомбардировщик ТБ-3 с двигателями АМ-34РН, мощность которых была увеличена до 970 л. с. Хотя 2 сентября 1942 года танк удалось поднять в воздух, испытания в целом признали неудачными. Ввиду большого веса и плохой аэродинамики А-40 едва держался в воздухе. Полёт едва не закончился катастрофой, так как из-за перегрева двигателей командир ТБ-3 П.А. Еремеев был вынужден отцепить танк. Только благодаря высокому профессионализму лётчика-испытателя С.Н. Анохина, имевшего большой опыт полётов на планерах, посадка прошла удачно.Боевое крещение советских десантников произошло в 1939 году на китайско-монгольской границе в районе реки Халхин-Гол. В боевых действиях отличились бойцы 212-й воздушно-десантной бригады. Первая выброска «боевого десанта» произошла 29 июня 1940 года в ходе операции по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Для доставки десанта бомбардировщики ТБ-3 совершили 143 самолётовылета, в ходе которых было высажено 2118 бойцов. Десантники захватили стратегически важные объекты и взяли под контроль государственную границу.К началу Великой Отечественной воздушно-десантные бригады были преобразованы в корпуса. Однако относительно крупные советские парашютные десанты, осуществлённые в годы войны, можно пересчитать по пальцам одной руки. Парашютисты-десантники чаще забрасывались для проведения разведки и диверсий в тылу врага. Бронетехники, которая могла бы доставляться по воздуху, в распоряжении десантных частей не было. В 1942 году воздушно-десантные корпуса были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии, и десантники использовались на фронте как элитная пехота. В послевоенное время ВДВ стали напрямую подчиняться Министру обороны и рассматривались как резерв Верховного главнокомандования. С 1946 года началось увеличение численности воздушно-десантных дивизий.В послевоенное время в ВДВ для борьбы с танками имелись специальные лёгкие 37-мм противотанковые орудия ЧК-М1 и 57-мм пушки ЗиС-2. Авиадесантная пушка ЧК-М1, имеющая баллистику и бронепробиваемость 37-мм зенитного орудия 61-К, могла разбирать на три части и переноситься во вьюках. Также имелся «самоходный» вариант, установленный на полноприводный автомобиль ГАЗ-64 или «Виллис». На учениях такие «самоходки» неоднократно сбрасывались на парашютных десантных платформах с бомбардировщика Ту-4.Однако во второй половине 40-х годов 37-мм пушка уже не могла считаться эффективным противотанковым средством. Гораздо лучшими характеристиками бронепробиваемости обладала 57-мм ЗиС-2. Её огневая мощь в первое послевоенное десятилетие позволяла успешно бороться со всеми средними и тяжелыми танками потенциального противника, но для её транспортировки требовался отдельный тягач. Поэтому вскоре после окончания войны военные санкционировали разработку авиадесантных САУ.Для усиления противотанковых возможностей десантников после высадки, в 1948 году под руководством Н.А. Астрова была создана лёгкая самоходная установка АСУ-76. Самоходка вооружалась 76,2-мм орудием ЛБ-76С с щелевым дульным тормозом и клиновым затвором и имела массу в боевом положении 5,8 т. Для самообороны от живой силы противника предназначался 7,62-мм пулемёт РП-46. Экипаж – 3 человека. Толщина верхней части лобовой брони составляла 13 мм, низ лобовой части корпуса - 8 мм, борта – 6 мм. Сверху самоходка была открыта. Бензиновый двигатель мощностью 78 л.с. разгонял самоходку на шоссе до 45 км/ч.Для конца 40-х годов характеристики орудия ЛБ-76С не впечатляли. Боевая скорострельность составляла 7 выстр./мин. При массе бронебойного снаряда 6,5 кг, он разгонялся в стволе длиной 3510 мм (с дульным тормозом) до скорости 680 м/с. На дальности 500 м, этот снаряд мог пробить по нормали 75 мм броню. Для поражения бронетехники могли использоваться подкалиберные снаряды БР-354П с бронепробиваемостью до 90 мм с 500 м. То есть, по уровню бронепробиваемости орудие ЛБ-76С находилось на уровне «дивизионки» ЗиС-3 и 76-мм танковой пушки Ф-34. Уничтожение открыто расположенной живой силы противника и небронированных целей осуществлялось осколочными снарядами, имевшими массу 6,2 кг и начальную скорость 655 м/с. Не секрет, что 76-мм танковые и дивизионные орудия уже в 1943 году не могли пробить лобовую броню тяжелых немецких танков и потому военные встретили АСУ-76 без особого восторга.Хотя самоходка получилась достаточно лёгкой и компактной, на тот момент в СССР не было не только транспортных самолётов подходящей грузоподъёмности, но и десантных планеров. Хотя в 1949 году АСУ-76 официально приняли на вооружение, серийно она не строилась и по сути осталась опытной. Для войсковых испытаний и опытной эксплуатации было произведено 7 самоходок.В 1949 году начались испытания самоходной установки АСУ-57. Машина, созданная под руководством Н.А. Астрова и Д.И. Сазонова, была вооружена 57-мм полуавтоматической пушкой Ч-51. Пушка имела ствол длиной 74,16 калибра / 4227 мм (длина нарезной части - 3244 мм) и оснащалась дульным тормозом. Углы вертикального наведения орудия составляли от −5° до +12°, горизонтального наведения - ±8°. Прицел был рассчитан на стрельбу бронебойными снарядами на дальность до 2000 метров, осколочными — до 3400 метров.Бронебойный трассирующий снаряд БР-271 массой 3,19 кг, покинув ствол с начальной скоростью 975 м/с, на дальности 500 м по нормали мог пробить 100 мм броню. Подкалиберный снаряд БР-271Н массой 2,4 кг, при начальной скорости 1125 м/с, с полукилометра пробивал по нормали 150 мм броню. Также в боекомплект входили выстрелы с осколочной гранатой УО-271У массой 3,75 кг, которая содержала 220 г тротила. Практическая скорострельность Ч-51 при стрельбе с исправлением наводки составляла 8-10 выстр/мин. Беглым огнём – до 15 выстр/мин. Боекомплект - 30 унитарных выстрелов с бронебойными и осколочными снарядами, унифицированными с противотанковой пушкой ЗиС-2.Таким образом, АСУ-57 могла не только бороться со средними танками, но и уничтожать живую силу и подавлять огневые точки противника. За неимением лучшего слабо защищённые самоходки также рассматривались как бронированное средство усиления ВДВ в наступлении. АСУ-57 в течение длительного периода времени оставалась единственным способным оказывать огневую поддержку десанту образцом бронетехники ВДВ, могущим быть переброшенным по воздуху.По компоновочной схеме АСУ-57 напоминала АСУ-76, но весила всего 3,35 т. Меньшей массы (что было очень важно для авиадесантируемой установки), удалось добиться за счёт применения броневых листов толщиной не более 6 мм. Броня защищала только от лёгких осколков и винтовочных пуль, выпущенных с дистанции 400 м. На самоходку устанавливался карбюраторный двигатель от легкового автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» мощность 55 л.с. Максимальная скорость на шоссе – 45 км/ч.В отличие от самоходки с 76-мм орудием САУ-57 не только приняли на вооружение, но и строили серийно. С 1950 по 1962 год Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) поставил около 500 десантных самоходок. В 1959 году в семи воздушно-десантных дивизиях имелось около 250 самоходок. Помимо СССР машины поставлялись в Польшу и КНДР. В ходе серийного производства в конструкцию САУ-57 вносились улучшения. В первую очередь это касалось вооружения. После 1954 года АСУ-57 вооружали модернизированным орудием Ч-51М, отличавшимся более компактным дульным тормозом активного типа, изменёнными противооткатными устройствами и затвором. Для самообороны, помимо личного оружия, в распоряжении экипажа имелся пулемёт СГМТ, который крепился спереди на турели. Однако позже относительно громоздкий и тяжелый пулемёт заменили ручным РПД-44 под промежуточный патрон. В 60-е годы от установки пулемёта отказались вообще.На первых порах единственным средством доставки АСУ-57 был транспортно-десантный планер Як-14М, конструкция которого по сравнению с ранним вариантом Як-14 была специально усилена для перевозки бронетехники массой до 3600 кг. Самоходное орудие самостоятельно заезжало в планер, и покидало его своим ходом через откидную носовую часть.Як-14 строился серийно с 1949 по 1952 год. За три года было построено 413 единиц. В качестве буксировщиков десантных планеров использовались военно-транспортные самолёты Ил-12Д. Однако в эру реактивной авиации транспортно-десантные планеры уже устарели. Для взлёта и посадки планеров требовались подготовленные грунтовые полосы. Причём протяженность ВПП при взлёте должна была быть не менее 2500 м. В ходе буксировки планера двигатели самолёта работали на оборотах близких к предельным, а скорость буксировки не превышала 300 км/ч. Полёт проходил на относительно небольшой высоте - 2000-2500 м. Возможность буксировки и посадки планеров напрямую зависели от метеорологических условий и видимости. Полёты ночью и в условиях плохой видимости были очень рискованными, а формирование строя самолётов-буксировщиков занимало немало времени и требовало высокой квалификации пилотов. Кроме того, сцепка в виде самолёта-буксировщика ввиду малой скорости полёта и крайней скованности в манёвре была очень уязвима для зенитного огня и атак истребителей.Положение изменилось после принятия на вооружение турбовинтовых военно-транспортных самолётов Ан-8 и Ан-12. Эти машины с кардинально возросшими возможностями надолго стали рабочими лошадками советской военно-транспортной авиации, и сделали ВДВ по настоящему мобильным родом войск. Десантирование АСУ-57 с этих самолётов обеспечивалось как посадочным, так и парашютным способом.Для парашютного десантирования АСУ-57 предназначалась универсальная парашютно-десантная платформа П-127, используемая с парашютной системой МКС-4-127. Платформа рассчитана на десантирование грузов массой до 3,5 тонн, с высоты от 800 до 8000 м, при скорости сбрасывания 250—350 км/ч.Экипаж десантировался отдельно от артустановки, и после приземления освобождал технику от средств десантирования. Такая схема является не слишком удобной, так как разброс на местности десантников и грузовых платформ может достигать нескольких километров. Более оперативной и комфортной для экипажа была переброска по воздуху с помощью тяжелого транспортного вертолёта Ми-6. Под занавес карьеры, АСУ-57, парашютным способом десантировали с тяжелых военно-транспортных Ан-22 и Ил-76.По возможностям поражения бронетехники АСУ-57 находилась на уровне 57-мм противотанкового орудия ЗиС-2. В ряде случаев самоходки также использовались в качестве тягачей для 85-мм орудий Д-44, Д-48 и 120-мм миномётов. До поступления на вооружение БМД-1 и БТР-Д, в случаях, когда требовалась быстрая переброска сил, самоходные орудия перевозки на броне до четырёх десантников.Несмотря на то, что к началу 70-х годов лобовая броня большинства западных танков стала «не по зубам» для 57-мм пушек, эксплуатация АСУ-57 продолжалась до первой половины 80-х и советские ВДВ не спешили расставаться с лёгкой и очень компактной самоходкой. Первоначально АСУ-57 являлись противотанковым средством дивизионного звена. Впоследствии в результате реорганизации ВДВ и принятия на вооружение САУ АСУ-85 самоходки, вооруженные 57-мм пушками, были переведены из дивизионного звена в полковое.Нет никаких свидетельств участия 57-мм самоходных установок в боевых действиях. Но достоверно известно, что эти машины задействовались в воде войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.Одновременно с проектированием турбовинтовых военно-транспортных самолётов нового поколения в начале 50-х годов на Мтищенском машиностроительном заводе, где велась сборка АСУ-57, под руководством Н.А. Астрова началось создание авиадесантной САУ, вооруженной 85-мм орудием. В отличие от АСУ-76 и АСУ-57 место механика-водителя располагалось впереди, дальше шло боевое отделение с рабочими местами наводчика (слева от пушки), справа размещались командир и заряжающий. Моторно-трансмиссионное отделение – в корме боевой машины. Лобовая броня толщиной 45-мм, установленная под углом 45 °, обеспечивала защиту от малокалиберных бронебойных снарядов. Защищённость самоходной установки в лобовой проекции находилась на уровне среднего танка Т-34. Бортовая броня толщиной 13-15 мм противостояла осколкам снарядов и винтовочным бронебойным пулям, выпущенным в упор, а также 12,7-мм пулям на дистанции более 400 м.В лобовом листе с небольшим смещением влево установлена 85-миллиметровая пушка Д-70 с вертикальным клиновым затвором, имеющим полуавтоматику копирного типа. Орудие снабжено дульным двухкамерным тормозом и эжектором для удаления пороховых газов после выстрела.Стоит подробней рассказать о характеристиках орудия Д-70. В этой артиллерийской системе использовались боеприпасы от 85-мм противотанковой пушки с повышенной баллистикой Д-48. В свою очередь Д-48 была создана Ф.Ф. Петровым в начале 50-х на базе противотанковой Д-44. Но в 85-мм снаряде нового орудия использовалась гильза от 100-мм выстрела. В связи с этим противооткатные устройства, затвор и ствол орудия были усилены. Благодаря значительно увеличившейся начальной скорости снаряда существенно возросла бронепробиваемость. Но при этом заметно сократился ресурс ствола и увеличилась масса орудия. В связи с ограничениями по габаритам машины при размещении внутри военно-транспортного самолёта ствол Д-70 стал короче ствола Д-48 на 6 калибров и, соответственно, начальная скорость снаряда упала на 35 м/с. Но, тем не менее, характеристики орудия остались достаточно высокими.Бронебойный снаряд БР-372 массой 9,3 кг, покинув ствол с начальной скоростью 1005 м/с, на дистанции 500 м, по нормали мог пробить 190 мм броневую плиту. Ещё большей бронепробиваемостью обладал подкалиберно-трассирующий снаряд Бр-367П весом 4,99 кг с начальной скоростью 1150 м/с. Для стрельбы по бронетехнике также использовались кумулятивные снаряды 3БК7 массой 7,22 кг и бронепробиваемостью 150 мм. Толщина пробиваемой брони для кумулятивного снаряда от дальности не зависит.Считалось, что 85-мм орудие Д-70 могло поражать бронецели на дальности до 2500 м. В реальности дистанция эффективного огня по танкам не превышала 1600 м. В состав боекомплекта входили выстрелы с осколочно-фугасной гранатой УО-365К массой 9,54 кг. Осколочно-фугасные снаряды могли с успехом применяться для уничтожения живой силы и разрушения полевых укреплений. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляла 13400 м. Боевая скорострельность буксируемого противотанкового орудия Д-85 достигала 12 выстр/мин, но ввиду стеснённых условий работы заряжающего и необходимости извлекать артиллерийские выстрелы из боеукладки, на АСУ-85 этот показатель на практике не превышал 6-8 выстр/мин.Огонь прямой наводкой велся с помощью телескопического шарнирного прицела ТШК-2-79-11. При стрельбе с закрытых огневых позиций применялся панорамный прицел С-71-79. Для ведения огня ночью имелся ночной танковый прицел ТПН-1-79-11 и прибор ночного видения с инфракрасной подсветкой. С орудием спарен 7,62-мм пулемёт СГМТ. Орудие имеет угол возвышения в пределах от -5 до +15 °. Горизонтальное наведение – ±15 °. Боекомплект составляет 45 унитарных артиллерийских выстрелов и 2000 патронов винтовочного калибра.Самоходка получила весьма совершенную для того времени ходовую часть, состоящую из шести однорядных обрезиненных опорных катков, заднего ведущего и переднего направляющего, с механизмом натяжения гусениц, колес по каждому борту машины. Подвеска - индивидуальная, торсионная. Плавность хода обеспечивалась гидравлическими амортизаторами поршневого типа. Дизельный двухтактный автомобильный двигатель ЯАЗ-206В мощностью 210 л.с. разгонял 15 т машину по шоссе до 45 км/ч. Ввиду относительно небольшой массы самоходная установка имела хорошую подвижность на пересечённой местности и проходимость по слабым грунтам. Запас хода по топливу – 360 км.Первоначально авиадесантируемая САУ получила обозначение СУ-85, но для предотвращения путаницы с самоходкой, используемой в годы войны, в большинстве документов она именуется как АСУ-85, хотя в ВДВ её часто обозначали по прежнему.Первая серийная модификация АСУ-85 не имела крыши, и в походном положении рубка закрывалась сверху брезентом. Впоследствии боевое отделение закрыли сверху бронированной крышей толщиной 6 мм с четырьмя люками. В 60-80-е годы вероятность глобального или ограниченного конфликта с использованием ядерного и химического оружия считалась достаточно высокой. В условиях применения оружия массового поражения возможности АСУ-85 были достаточно скромными. Боевое отделение самоходки не являлось герметичным, и в ней не было фильтрационной установки и устройства создания избыточного давления внутри машины. Поэтому на местности, подвергшейся химическому или радиационному заражению, экипаж был вынужден работать не только в противогазах, но и изолирующих ОЗК.Опыт боевого применения АСУ-85 в арабо-израильской войне выявил необходимость установки 12,7-мм зенитного пулемета ДШКМ. На машинах позднего выпуска появилась командирская башенка.Первоначально АСУ-85 могли высаживаться только посадочным способом с военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-22. Но после принятия на вооружение в 1972 году платформы 4П134(П-16), появилась возможность выброски парашютным способом.Машина крепилась на платформе с многокупальной парашютной системой. Непосредственно перед приземлением срабатывали специальные тормозные ракетные двигатели, гасившие вертикальную скорость. После приземления самоходная установка могла быть приведена в боевое положение в течение 5 минут, но экипаж десантировался отдельно.Серийное производство продолжалось с 1959 по 1966 год. За 7 лет удалось построить около 500 машин. В ВДВ АСУ-85 использовались в отдельных самоходно-артиллерийских дивизионах (30 машин), являвшихся противотанковым резервом командира дивизии.Характеристики бронепробиваемости 85-мм орудий Д-70 в 60-70-е годы позволяли успешно бороться со средними танками, состоявшими на вооружении в странах НАТО. Кроме того, АСУ-85 рассматривались как средство поддержки крылатой пехоты в наступлении. Принятие АСУ-85 на вооружение значительно повысило боевой потенциал советских воздушно-десантных войск.В середине 60-х полсотни АСУ-85 передали Египту, 31 машину Польше и 20 ГДР. В конце 70-х в Советском Союзе эксплуатировалось приблизительно 250 самоходок. В 1979 году после начала вьетнамо-китайского конфликта, АСУ-85 усилили противотанковые подразделения Вьетнамской Народной Армии. Как на Ближнем Востоке, так и в джунглях Юго-Восточной Азии, легкие самоходные установки, удачно сосчитавшие небольшой вес, хорошую подвижность и огневую мощь, при грамотном использовании хорошо себя проявили.Первой боевой операцией, в которой использовались советские АСУ-85, стал ввод в 1969 году войск стран Варшавского договора в Чехословакию. После чего армейские острословы прозвали самоходку «пражским крокодилом». АСУ-85 также участвовали в начальном этапе «афганской эпопеи» в составе артиллерийского дивизиона 103-й воздушно-десантной дивизии.В первой половине 80-х самоходные установки начали изымать из артиллерийских подразделений воздушно-десантных дивизий и ставить на хранение. Официально АСУ-85 была снята с вооружения только в 1993 году, хотя к тому моменту в строевых частях самоходок уже не было.Но на этом история АСУ-85 не закончилась. В 2015 году появилась информация, что во Вьетнаме самоходки сняли с консервации, и после ремонта ввели в боевой состав 168-й артиллерийской бригады ВНА. Вьетнамское командование посчитало, что эти машины очень хорошо подходят для действий на местности, труднодоступной тяжелой бронетехнике. С учетом того, что у Китая, являющегося основным потенциальным противником Вьетнама, ещё достаточно много танков, построенных на базе советского Т-55, лёгкая и приземистая самоходка, вооруженная достаточно мощным для их поражения орудием, может быть очень полезной. Современные танки с многослойным лобовым бронированием являются уязвимыми при попадании 85-мм бронебойных снарядов в борт.