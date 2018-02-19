12:42 19 февраля

В шаге от пропасти в Мюнхене

Нашу европолюбивую политобщественность взволновала экзистенциальная повестка дня Мюнхенской конференцией по безопасности. Россия ведь тоже Европа! Да, Россия находится частью в Европе, только и всего. Западная Европа, и вообще Запад, говорит и беспокоится только о своей безопасности, только о себе, любимом, и его безопасность действительно в шаге от пропасти, но отнюдь не безопасность России и незападного мира: их безопасность, причём от Запада, наоборот, увеличивается.

В шаге от пропасти в Мюнхене


Вот Западной Европе наплевать на безопасность России, она хотела бы расчленить Россию своей политикой «Восточного партнёрства», направленной против России и за счёт России, как завещал покойный Збигнев Бжезинский. Ведь это именно политика «европейского партнёрства» привела к госперевороту на Украине и появлению вместо «многовекторного Януковича», который этим и был неугоден Европе, европолюбивого бандеровского нацистского режима.


Россия отразила европейско-американскую попытку экспансии на своих западных границах, в Крыму и на Донбассе, нанесла контрудар в Сирии – и вот Европа в Мюнхене кричит: «Шеф, усё пропало!» Да, европейская политика «Восточного партнёрства» пропала, причём это мы её похоронили, так что нас эта европейская паника нисколько не касается. А поскольку Россия – настоящая её причина, наш невозмутимый глава МИД Сергей Лавров пользуется в Мюнхене повышенным вниманием и уважением.

Другой главный вопрос Мюнхенской конференции – обострение ситуации в Сирии, где может едва ли не начаться мировая война. Конкретно, могут столкнуться Россия и США. Да, в Сирии становится жарко, США не могут смириться со своим поражением, и воюют там сегодня под «ложным флагом» на стороне любых террористов. Причём это обострение началось не под Дейр-эз-Зором, где пострадал отряд «Вагнера», а под нашей базой ВКС в Хмеймиме, когда наш спецназ, наверное тот же «Вагнер», боеприпасом «Краснополь» уничтожил группу каких-то спецов, организовавших атаку дронов на базу ВКС, приведшую к гибели нескольких российских военнослужащих и повреждению техники.

Что-то подсказывает, что этими спецами были американцы, и все они погибли. После этого и пошло обострение, вернее, началась обоюдная месть. Сбитый из ПЗРК наш Су-25 и обстрелянный отряд «Вагнера» — это продолжение атаки дронов на Хмеймим. Сейчас, похоже, наши молчаливо дают ответку в Сирии по американским спецам, которых там много, поэтому и началась истерика в Вашингтоне об обострении ситуации в Сирии.

Заметим, Россия никакой озабоченности по ситуации в Сирии не высказывает, похоже, она просто перемалывает западных союзников и советников в Сирии, то есть истерика Вашингтона об опасности столкновения запоздала: уже столкнулись под Хмеймимом. Сообщают, что под Дэйр-эз-Зором проамериканские курды оставили ранее удерживаемые позиции.

Вообще, ввод ВКС России в Сирию с самого начала имел ввиду возможность столкновения с ВС США, и Россия пошла на это, потому что на Украине США и Европа переступили "красную черту", приведя к власти марионеточный бандеровский режим. Владимир Путин прямо заявил, что мы будем уничтожать все цели в Сирии, которые будут представлять для нас опасность, и действительно уничтожаем, и американцы забеспокоились, приехали в Мюнхен громадной военной делегацией. А со стороны России один Сергей Лавров, не считая «Искандеров» в Калининграде.

В Сирии Россия показала, что дальше будет воевать за свои интересы: отступать больше не будет, поэтому Европа и Америка оказалась в Мюнхене в шаге от пропасти. От нашей пропасти. Россия начала жёстко отстаивать свои «красные линии», только не кричит об этом в эфире, как Никиты Исаевы.

Россия своё отношение к Мюнхенской конференции, и вообще, к Европе и США, высказала в Калининграде, развернув там к её открытию ракетный комплекс «Искандер», это явно не случайное совпадение. И вот на фоне «Искандеров», некоторые прямо в телестудиях впадают в панику: «Минск» не работает, а Россию загнали в угол». Да, Минские соглашения не выполняются Киевом и Европой с Америкой, они политически им не выгодны, им выгодно лгать о вине России. Что из этого следует?

Европа не будет выполнять и другие соглашения, раз не выполняет уже подписанное, Европа, как сателлит США, недоговороспособна! То есть новые планы, вроде разных «миротворческих», выполняться Европой с Америкой не будут, они призваны похоронить «Минск», и, в случае удачи, обмануть Россию. В этой ситуации заключать новые договора с Европой и США бессмысленно, остаётся настаивать на уже подписанном «Минске», что и делает Сергей Лавров в Мюнхене.

Скажем больше, Россия не заинтересована в стабильности и процветании бандеровского режима на своих границах, этого своего исторического врага, и сегодня не скрывающего планов вторгнуться в Россию с какими-нибудь западными союзниками. Это стратегическая угроза для России, поэтому она никуда не сдвинется с «неработающего Минска», однако, направленного на политическую трансформацию бандеровского режима. «России нужна дружественная Украина», — не раз говорил Владимир Путин.

США и Европа не желают учитывать озабоченности России, не прекращают политику подрыва безопасности России путём создания русофобских режимов на её границах, так с какой стати Россия будет входить в положение Европы? Сегодняшняя «минская политика» России – вынужденная, учитывающая противостояние с Европой и Америкой. Россия собирается с силами, и ждёт ослабления Европы и США.

Немецкий политолог Александр Рар перед конференцией в Мюнхене сказал, что Европа встревожена восточной энергетической политикой России с Китаем и не только. Год-два назад Европа смеялась над «походом России на Восток», а сегодня испугалась. Россия ведь получает альтернативу энергетическому рынку Европы, поэтому Германия хочет иметь «Северный поток – 2», чтобы гарантировать свою энергетическую стабильность.

Вообще, ситуация в экономике вызывает большие вопросы. Наши паникёры, вроде Никиты Исаева, кричат, что Запад санкциями загнал Россию «в угол», и всё пропало, с противоположной стороны кричит Европа, что у неё всё пропало. Под тяжестью экономических успехов разваливается Евросоюз, вторглись мигранты из Африки и Азии, евродрузья готовятся вводить друг против друга санкции. Трамповские США, поражённые экономическими успехами, требуют от Европы денег на НАТО, и инвестиций в Штаты. Кто же прав: Европа или Никита?

Что будет делать Европа с евроассоциированными бандеровскими нацистами, от которых Польша уже впечатлилась и приняла антибандеровский закон? Кстати, Россия не давит сильно на Бандеру, как Польша, возможно, подталкивая его этим в Европу, чтобы он показал там свой порядок.

Никите, как бывшему продюсеру телевизионной «Футбольной академии», напомним, что Россия уже четыре года находится «в углу», то бишь под санкциями коллективного Запада, с «разорванной экономикой» и прочими бедами, которыми нас награждают западные «эксперты» и собственные Никиты. За эти годы Россия, повторим, возвратила Крым, отстояла Донбасс, вошла в Сирию, и преодолела негативное действие западных санкций, об этом докладывают американские спецслужбы специально для наших Никит. Экономика России пошла в рост, вопреки всем нашим «доброжелателям». Почему?

Исторически, Россия никогда не была такой сильной, как сегодня. Российская империя, которую берут за образец Никиты, снаряды в Европе закупала, потому что свой ВПК был в зачаточном состоянии, и терпела поражения на германском фронте в Первую мировую, когда Англия не поставила уже оплаченные Россией снаряды для артиллерии. Сегодня Россия один из крупнейших экспортёров оружия в мире. СССР не провёл ни одной операции, подобной сегодняшней сирийской, даже планов таких не было, почувствуйте разницу.

Это вообще загадка: как Россия с экономикой в 2% от мировой умудряется противостоять США и всему Западу с их более чем 20%? Я не знаю, где и как врут статистика и всё экономическое сообщество, но обычный здравый смысл настаивает, что они где-то врут! Военный паритет США и России говорит, что их реальные экономики сопоставимы. Соперничество на равных в Сирии и по всему миру, во всех средах, от подводных глубин до космоса невозможно при сильном экономическом разрыве. Но экономисты и статистика настаивают на чуде чудном: «страна-бензоколонка» противостоит мировому гегемону!

Я не понимаю, как Россия, с «экономикой бензоколонки», может успешно противостоять всему коллективному Западу. Или в мире есть чудеса, и божественное провидение выступает на стороне России, или реальные ресурсы России и США практически одинаковы, и кто-то где-то крупно мошенничает в экономическом анализе и статистике.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 23

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  1. сибиралт Сегодня, 07:04
    Интересно, а Исаев где - нибудь слышал о Викторе Камневе? recourse
    сибиралт
    1. Alber Сегодня, 07:08
      Цитата: сибиралт
      Интересно, а Исаев где - нибудь слышал о Викторе Камневе? recourse


      Одна фамилия "Исаев" чего стоит...
      Alber
      1. сибиралт Сегодня, 07:11
        М-да. Об Исаеве что-то Юлиан Семенов писал. laughing
        сибиралт
      2. Esoteric Сегодня, 07:14
        До сих пор никак не пойму, почему в России есть европейская часть? У америкосов мозгов не хватило, что ли, объявить Европой только ту часть Европы, где - не Россия... wassat Не было бы никаких прецедентов.
        Esoteric
        1. dsk Сегодня, 09:07
          Цитата: Виктор Каменев
          Или в мире есть чудеса, и божественное провидение выступает на стороне России,
          чем сильнее гремит гром, тем чаще мужик крестится.
          dsk
          1. Stas157 Сегодня, 10:25
            . главный вопрос Мюнхенской конференции – обострение ситуации в Сирии, где может едва ли не начаться мировая война.
            Чтобы началась война, для этого кто то должен ответить, за сбитые самолёты, за удар крылатыми ракетами по Шайрату, за убийство наших ЧВК...
            С чего вдруг может начаться война, если у президента Путина железная выдержка, и благоразумие? Наглые партнёры знают об этом, поэтому и развязывают себе руки.
            Stas157
  2. 210окв Сегодня, 08:14
    "Россия не заинтересована в стабильности и процветании бандеровского режима на своих границах, этого своего исторического врага, и сегодня не скрывающего планов вторгнуться в Россию с какими-нибудь западными союзниками. Это стратегическая угроза для России, поэтому она никуда не сдвинется с «неработающего Минска», однако, направленного на политическую трансформацию бандеровского режима. «России нужна дружественная Украина», — не раз говорил Владимир Путин."Однако российский бизнес подпитывает этот бандеровский режим,а МИД попискивает под наглеющими выходками бандеровцев.Левая рука не знает что делает правая.Статье-...."и кто-то где-то крупно мошенничает в экономическом анализе и статистике".А вот за это +
    210окв
  3. Bastinda Сегодня, 08:19
    Я не понимаю, как Россия, с «экономикой бензоколонки», может успешно противостоять всему коллективному Западу. Или в мире есть чудеса, и божественное провидение выступает на стороне России, или реальные ресурсы России и США практически одинаковы, и кто-то где-то крупно мошенничает в экономическом анализе и статистике.

    А Вы выйдите на улицу, посмотрите, чьи машины на дороге, посетите магазин(желательно не продуктовый), посетите производство(практически любое).
    И сразу станет понятно, кто и где мошенничает.
    СССР не провёл ни одной операции, подобной сегодняшней сирийской, даже планов таких не было, почувствуйте разницу.
    По бестолковости операция в Сирии вполне похожа на участие СССР в гражданской войне в Испании.
    Bastinda
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:28
    кто-то где-то крупно мошенничает в экономическом анализе и статистике
    А ведь действительно интересно, как Россия до сих пор не только не упала, но и наращивает силы при всех западных и наших либералов анализов экономики. Принято считать, что Сша это все, вот и считают. А в Мюнхене все по накатанной, только причитания по поводу "агрессивной политике" России от представителей Сша, Британии и некоторых их сателлитов ужесточились.
    rotmistr60
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:26
      "Наращивает"? Помните как один известный персонаж советовал "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет "... "Мнение" теперь формируется, в зависимости от того, какие СМИ "вдувают" в уши. Если почитать месяц местную газетенку в моем штате и послушать местные СМИ, то сложится впечатление о том, что ни России, ни Европы нет ВООБЩЕ, зато есть Китай и КНДР.... wink
      Monster_Fat
  5. Лесс Сегодня, 08:47
    Под тяжестью экономических успехов разваливается Евросоюз
    Хорошо сказал.
    Это вообще загадка: как Россия с экономикой в 2% от мировой умудряется противостоять США и всему Западу с их более чем 20%? Я не знаю, где и как врут статистика и всё экономическое сообщество, но обычный здравый смысл настаивает, что они где-то врут!
    То ли у нас не 2%, то ли у Запада не 20%, но мысль действительно интересная.
    Лесс
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:48
      wink Толи баба сдохла, толи кабанчик. Вам во что охота верить? А промпроизводство то между тем продолжает падать в России.
      andrej-shironov
      1. Лесс Сегодня, 09:56
        Цитата: andrej-shironov
        А промпроизводство то между тем продолжает падать в России.
        Производство производству рознь... Какое именно падает?
        Лесс
        1. andrej-shironov Сегодня, 10:00
          laughing Вообщем то вопрос исчерпан Лесс.
          andrej-shironov
          1. Лесс Сегодня, 10:06
            А был ли вопрос?)
            Лесс
            1. andrej-shironov Сегодня, 10:12
              smile Лесс, вы знаете что я к вам хорошо отношусь, Но вы бы для начала статистику Росстата посмотрели за январь 2018. Да и фраза про "какое промпроизводство" очень показательна.
              andrej-shironov
              1. Лесс Сегодня, 10:27
                Да я, вроде, тоже не плохо к вам отношусь) Но ведь реально промпроизводство это широкий сегмент. Опять-таки смотря в каких величинах считать. Я ни разу не экономист, и тему про падение промпроизводства "зацепили" именно вы, но на росстат я ссылаться не буду, я на примере нашей организации скажу. За последний год у нас сильно выросли заказы на дорогостоящее, трудозатратное и ... кхм... более высокотехнологичное оборудование и "просели" заказы на более дешёвую и массовую продукцию (при том что сегмент средней ценовой категории тоже демонстрирует рост заказов). В итоге если считать в штуках - у нас падение, если в деньгах - у нас рост. Бывало и наоборот, рост спроса на более дешёвую продукцию приводил к росту показателей "в штуках" и "просадке" прибыли по итогам года. И в этом году спрос на более дорогостоящую продукцию пока ещё не снижается. Так что
                Цитата: andrej-shironov
                фраза про "какое промпроизводство" очень показательна.
                в данном случае показательна ваша реакция на эту фразу.
                Лесс
              2. Stas157 Сегодня, 10:37
                Кстати, очень интересно, а прирост ВВП был в 2017 году? Грозились аж 1,5% в плюс поднять! Чего то молчат считальщики из экономического блока? Или как обычно в минус опять сработали?
                Но, даже если и вдруг, экономика сработает на процентик в плюс, то людям все равно рано радоваться! Ведь уже посчитали, что уровень доходов граждан за 2017 год - упал. Привет тем, кто голосует за Путина!
                Stas157
                1. Stas157 Сегодня, 10:55
                  Цитата: Stas157
                  Но, даже если и вдруг, экономика сработает на процентик в плюс, то людям все равно рано радоваться! Ведь уже посчитали, что уровень доходов граждан за 2017 год - упал. Привет тем, кто голосует за Путина!

                  Просто потому, что прироста экономики в 1-2%, сильно мало, для того чтобы у наших миллиардеров прибавлялось по +20% за год! Поэтому и рост миллиардов у кремлевских происходит за счет остального населения.
                  Stas157
  6. BAI Сегодня, 08:59
    Россия никогда не была такой сильной, как сегодня.

    Ну СССР еще догонять и догонять. Пик силы и международного авторитета России (СССР) - 60-е годы.
    Это вообще загадка: как Россия с экономикой в 2% от мировой умудряется противостоять США и всему Западу с их более чем 20%?

    Автор не совсем в курсе экономики.
    Доллар в России НИКОГДА не соответствовал истинной стоимости рубля. Как американская валюта, он привязывался к чему-либо невыгодному для России. К нефти, компьютерам ( в начале 90-х термин такой существовал - "компьютерный курс") и т.д. А в космосе и оборонке рубль стоил значительно дороже доллара. По оценкам экспертов (не Исаева и не Каменева) один рубль, вложенный в космос стоил 7 долларов. В оборонке - сравните стоимость экспериментальной "Арматы" (которая еще упадет при серийном производстве) и серийного "Абрамса". Про серийный Т-72 я вообще молчу.
    BAI
  7. andrej-shironov Сегодня, 09:46
    Виктор, статья конечно спорная и очень. Скажу что спорное: увы, Россия сейчас не самая сильная в своей истории, из за либерально-олигархической компрадорской власти. Не стоит выдавать желаемое за действительно.
    Вот то, что дали американцам ответку в Сирии-давно пора! И кричать действительно об этом не стоит. Как я писал, дроны запускали не ИГИЛ, а спецы (привет всем оравшим на меня и утверждавшим что группа ИГИЛ уничтожена).
    andrej-shironov
  8. Какой-то Компот Сегодня, 12:29
    Я не понимаю, как Россия, с «экономикой бензоколонки», может успешно противостоять всему коллективному Западу.

    Точно
    Прямо в цель
    Но... умом Россию не понять
    Какой-то Компот
  9. kunstkammer Сегодня, 12:41
    Пора уже и минусы за такие статьи вводить. Большего бреда трудно представить.
    Россия не давит сильно на Бандеру, как Польша, возможно, подталкивая его этим в Европу

    Польша закрывает границу для бандеровского отребья... а у нас "ласкаво просимо" для них - всякие пособники убийц и проповедники лютой ненависти зарабатывают в России немалые деньги для своей деятельности.
    И это называется - "подталкивая в Европу"? Бредятина!
    Военный паритет США и России говорит, что их реальные экономики сопоставимы

    Военный паритет - заслуга Советского Союза. А не кучки "эффективных менеджеров"... не надо передёргивать факты!
    Российская империя... снаряды в Европе закупала

    Ну а современная Россия вообще до сих пор 70 процентов всех товаров импортирует! И о чём это говорит? В конце войны кстати российская империя практически полностью стала обеспечивать снарядами свою армию. Это за 2 - 3 года! А что сумела сделать современная власть за те же 3 года санкций? Мизер!
    «минская политика» России – вынужденная

    Это вообще - шедевр! Учитывая, что Путин фактически автор данного соглашения... кто же его вынудил? И именно в тот момент, когда успешно ликвидировались котлы нацистских войск? Примерно, если бы во время зачистки сталинградского котла Сталин предложил бы Гитлеру... перемирие! А чяво? Лучше уж худой мир....
    Россия... может успешно противостоять всему коллективному Западу

    Да не противостоит Россия никому! Даже самым отъявленно-русофобским режимам как в Польше, Прибалтике или на Украине! Мы ПОРТНЁРЫ и успешно торгуем. И денежки свои вкладываем в их экономики... не в свою экономику... нет. Россия первая среди инвестиций в бандеровскую, убивающую всё русское - украинскую страну! Жуткий парадокс! Это значит в России сидят люди готовые поддерживать эту политику!

    они где-то врут

    Где-то? Да в этой статье полно "так называемого - вранья"!
    kunstkammer
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