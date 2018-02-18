12:39 18 февраля

Израильские военные поразили 18 целей ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия в ночь на воскресенье нанесла удары по 18-ти объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства страны.



Удары нанесены в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом, в результате которого в субботу получили ранения четыре израильских военнослужащих. Кроме того, в тот же день боевики запустили ракету по территории Израиля.


Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих ХАМАС. (Организация) несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа,
говорится в релизе израильской армии.

Ранее военные ведомство сообщало о нанесении ударов по шести объектам, среди которых – «прорытый из сектора на территорию Израиля диверсионный тоннель и два тренировочных лагеря радикалов».

Сообщается, что двое из четырех раненых в субботу солдат, получили тяжелые травмы. Что касается ракеты, то, по данным СМИ, она попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.

Напомним, ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. Они требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Razvedka_Boem Сегодня, 10:50
    Что у израильтян не отнять - что не бояться давать ответку. Причем с процентами.
    Не хвалю, константирую.
    Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам.
    Razvedka_Boem
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:03
      Цитата: Razvedka_Boem
      Что у израильтян не отнять - что не бояться давать ответку. Причем с процентами. Не хвалю, константирую.
      - А я скажу: молодцы! Товарищи евреи свой периметр чётко держат, спуску не дают никому. А у нас - поляки и румыны вообще оборзели, хохлы под Очаковым место под базу отдали. И долго будем смотреть?
      oldseaman1957
    2. APASUS Сегодня, 11:03
      Цитата: Razvedka_Boem
      Что у израильтян не отнять - что не бояться давать ответку. Причем с процентами.
      Не хвалю, константирую.
      Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам.

      Насколько это правильный выбор,судить трудно.Ведь за всю историю Израиля, такими методами так и не удалось решить ни одной проблемы с соседями.Даже то с которыми живут мирно,мечтают вонзить в спину нож.При этом все население находиться под ружьем.
      APASUS
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 11:12
        Они есть. И это факт.
        Razvedka_Boem
      2. Razvedka_Boem Сегодня, 12:13
        Всю кашу на Ближнем Востоке заварили когда-то бриты..
        Весь мир теперь расхлебывает.
        Razvedka_Boem
    3. svp67 Сегодня, 11:11
      Цитата: Razvedka_Boem
      Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам

      Вроде все правильно, но вот что вызывает вопрос. Там же на Голанах были или еще есть территории подконтрольные ИГ, и что то я не слышал, что бы они подвергались ударам со стороны Израиля..., а вроде как с ИГ весь "свободный мир" борется.
      svp67
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 11:13
        Политика.
        Уберите в сторону эмоции.
        Razvedka_Boem
      2. dorz Сегодня, 11:21
        Цитата: svp67
        Цитата: Razvedka_Boem
        Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам

        что то я не слышал, что бы они подвергались ударам со стороны Израиля..., а вроде как с ИГ весь "свободный мир" борется.

        "Свободный мир" устраивает покупать нефть у бандитов в пять раз дешевле рыночной стоимости.
        dorz
    4. Маз Сегодня, 11:16
      Вот пусть этим и занимаются, вон кажен день терракт за террактом, нет они в Сирию лезут? Проплачено, чтоли? Заказ выполняют?

      Солдат лучше бы обучили . Это снова растрендяи были. В израсми написано шо полезли снимать флаг с забора или с колючки,
      имея точные данные о наличии мины или фугаса именно там где флаг. Не от большого ума. Солдат не жалко?
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 11:49
        Цитата: Маз
        Вот пусть этим и занимаются, вон кажен день терракт за террактом, нет они в Сирию лезут? Проплачено, чтоли? Заказ выполняют?

        Солдат лучше бы обучили . Это снова растрендяи были. В израсми написано шо полезли снимать флаг с забора или с колючки,
        имея точные данные о наличии мины или фугаса именно там где флаг. Не от большого ума. Солдат не жалко?

        Маз да успокойся ты со своими рекомендациями. Твое мнение не интересовало никого в Израиле,когда ты здесь жил и теперь когда ты вернулся на Украину тем более никого не интересует.
        Арон Заави
    5. МИХАН Сегодня, 11:24
      Цитата: Razvedka_Boem
      Что у израильтян не отнять - что не бояться давать ответку. Причем с процентами.
      Не хвалю, константирую.
      Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам.

      Лизнули..? Хе хе И много уже таких на сайте собралось.. Ну да ладно!
      Ф-16 израильский уже сбили , а я предупреждал "товарищей" что дождутся ...Русские начинают поставки ПВО ! Разбой в воздухе ваш с США скоро закончится господа..
      МИХАН
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 12:10
        К Израилю отношусь нейтрально, при этом понимаю какая эта точка напряженности на Ближнем Востоке.
        К евреям как к нации отношусь даже скорее положительно, т.к. были одноклассники и хорошие знакомы среди них.
        Razvedka_Boem
    6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:24
      Что у израильтян не отнять - что не бояться давать ответку. Причем с процентами.
      Не хвалю, константирую.
      Государство и должно быть таким по отношению к агрессорам.

      А агрессор это палестинцы которых Израиль постепенно выдавливает со своей земли?!
      Ratmir_Ryazan
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 12:08
        Кто сильнее - пишет историю.
        Razvedka_Boem
    7. Тикси-3 Сегодня, 11:44
      Цитата: Razvedka_Boem
      Не хвалю, константирую.

      а я вот их хвалю за эти ответки...правда , если бы США их не крышевала ,в итоге все могло быть по другому
      Тикси-3
  2. 210окв Сегодня, 10:50
    Вот что у израильтян не отнять,то это решительность действий при малейшей опасности или тем более теракте.
    210окв
    1. ПалБор Сегодня, 10:57
      Вот что у израильтян не отнять - это решительности давать ответку тем,кто ответки решительно дать не может.
      ПалБор
      1. 210окв Сегодня, 11:03
        Ну,вообще то Вы правы.Но только отчасти.Возьмем те же арабо-израильских войны.Силы арабов превосходили израильские и за тем же Египтом и Сирией стоял Советский Союз.И постоянно арабская коалиция получала люлей.Что это,трусость арабов или решительность израильтян?
        Цитата: ПалБор
        Вот что у израильтян не отнять - это решительности давать ответку тем,кто ответки решительно дать не может.
        210окв
        1. rruvim Сегодня, 11:37
          Просто они арабы. Все арабо-израильские войны - это история предательств, подкупов и шантажа. А евреи в этом мастера. Все арабские лидеры, которые кричат о свободе и земле для Палестинцев - обычные торговцы с Восточного Базара, кто больше заплатит, тот их и танцует. Ещё не надо забывать, что у арабов есть генетический страх перед евреями, начался он ещё со страстей Египетских. Тогда ещё предки Арабов не пошли путём Пророка, но запомнили... Самому даже страшно, что евреи натворили:
          Наказание кровью.
          Нашествие жаб.
          Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
          Наказание пёсьими мухами.
          Мор скота.
          Язвы и нарывы.
          Гром, молнии и огненный град.
          Нашествие саранчи.
          Необычная темнота (тьма египетская).
          Смерть первенцев.
          rruvim
          1. Alexkorzun Сегодня, 11:51
            Весь этот перечень "наказаний" откуда взяли ? Из библии ? laughing
            Вы что, полагаете, что библия - это исторический документ ? Еще и евреями написанный.
            Alexkorzun
            1. rruvim Сегодня, 12:10
              Не важно, кто написал. Конечно евреи. И не из Ветхого Завета, а из Торы, хотя они по смыслу и похожи. Главное, что Арабы это передают из поколения в поколение, из уст в уста. Одной фразой: المؤامرات المصري. И только когда к власти пришли а-ля социалисты, вернее арабские националисты, тогда немного страх прошёл.
              rruvim
          2. БВС Сегодня, 12:22
            Есть хорошое художественное кино на эту тему - "Исход: Цари и боги".
            БВС
      2. Громобой Сегодня, 11:13
        Цитата: ПалБор
        давать ответку тем,кто ответки решительно дать не может.

        Тогда зачем им терроризировать сильное региональное государство обстреливая его ракетами и роя тоннели для проникновения ?Спонсоры таких агрессивных действий в Палестине не проживают,а расплачивается за всё пушечное мясо(оглуплённое или идейно-фанатичное,но они те ещё зверьки).Я не одобряю военную гегемонию Израиля в регионе,т.к. он является опорным союзником США.Но его действия по защите территории и своих людей там проживающих для меня логичны и объяснимы.
        Громобой
        1. rruvim Сегодня, 12:34
          Не вполне с Вами согласен. Защищать своё старо-новое Государство необходимо и нужно.
          Но если международное Еврейство вопит во всём мире о главенстве Закона в отдельных странах и международных отношениях, почему их местечковая ветвь в Израиле их "попирает2. Плюёт на резолюции ООН. И Палестинская автономия, и Сирийская арабская республика есть субъекты международного права, которые европейские ж-ды так "качают". Есть территория Государства Израиль, которая прописана в резолюции ООН № 181, одобренная даже Кобой, и на протяжении 70-ти лет нарушаемая самими евреями. То есть есть евреи законники (сидят в любой адвокатской конторе), а есть евреи-Израильтяне, которые на эти законы "с-рать хотели"...
          rruvim
    2. Арон Заави Сегодня, 11:05
      Цитата: 210окв
      Вот что у израильтян не отнять,то это решительность действий при малейшей опасности или тем более теракте.

      У нас при подрыве фугаса четверо раненых. Сапер пограничник потерял руку по плечо. Командир роты 13 батальона "Голани" под ,которая прикрывает сейчас границу с Газой ,под угрозой потери зрения. И двое ранены в ноги осколками. Фугас заложен с палестинской стороны границы. По видимому радиоправляемый.
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:16
        Арон, а что фугас технически -с помощью радиоупровляемого робота, например, обезвредить нельзя было? Вы же знаете, что мирно с арабами не ужеветесь, фугасы будут взрываться! Давно вам пора создать именно роботокомплексы для подрыва фугасов! Естественно, что раненым я пожелаю выздровления! А потерявшему руку, наверняка создадут протез, я так думаю.
        Геркулесыч
      2. 210окв Сегодня, 11:23
        Раненым желаю выздоровления.
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: 210окв
        Вот что у израильтян не отнять,то это решительность действий при малейшей опасности или тем более теракте.

        У нас при подрыве фугаса четверо раненых. Сапер пограничник потерял руку по плечо. Командир роты 13 батальона "Голани" под ,которая прикрывает сейчас границу с Газой ,под угрозой потери зрения. И двое ранены в ноги осколками. Фугас заложен с палестинской стороны границы. По видимому радиоправляемый.
        210окв
      3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
        По видимому радиоправляемый.
        Сочувствую тяжелораненым . Но почему при всей технической продвинутости на блок-постах "глушилок нет . Ведь не первый подобный случай...
        КВУ-НСвД
        1. Арон Заави Сегодня, 11:30
          Цитата: КВУ-НСвД
          По видимому радиоправляемый.
          Сочувствую тяжелораненым . Но почему при всей технической продвинутости на блок-постах "глушилок нет . Ведь не первый подобный случай...

          Не устаем наступать на грабли. no
          Арон Заави
          1. Геркулесыч Сегодня, 11:44
            Арон!!!Вы еще не натоптались? ??Ведь роботокомплесы для армии вы начали создавать раньше нас? Неужели нельзя было грамотно расставить приоритеты, что важнее, и туда бросить все силы и средства? ??
            Геркулесыч
      4. rruvim Сегодня, 11:43
        А взрывотехники апосля смогли определить, где были куплены компоненты для ВУ? Ведь заложить его могли и ортодоксальные хасиды. Глупо самим палестинцам на своей Зоне это закладывать...
        rruvim
  3. Дормидонт Сегодня, 10:54
    Кому превентивная защита, а кому и военные преступления
    Дормидонт
  4. Феникс_Львов Сегодня, 11:05
    Да, Сирию бомбить уже страшновато, вот и срывают злость на Газе )))
    Феникс_Львов
    1. Tiras Сегодня, 11:12
      Цитата: Феникс_Львов
      Да, Сирию бомбить уже страшновато, вот и срывают злость на Газе )))


      Да, очень страшно бомбить Сирию. Вспомните это, когда Израиль снова долбанет по Сирии по инфраструктуре террора wink
      Tiras
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:11
    Создали бы два разных государства, как было когда то решено ООН! А так они вечно будут между собой воевать!
    Геркулесыч
  6. behemot Сегодня, 11:12
    а почему это американцы не орут про права человека? Странно!
    behemot
  7. Теренин Сегодня, 11:13
    Израильские военные поразили 18 целей ХАМАС в секторе Газа Может, в военном плане, для них это и круто, но для России это - мышиная возня crying
    Теренин
    1. rruvim Сегодня, 11:47
      Если бы Россия была в границах Московской области - это было бы достаточно круто. По стеклопакетам на окнах сразу-бы ощутили... От сектора Газа если плюнуть, то в стену плача попасть можно...
      rruvim
      1. Теренин Сегодня, 12:15
        Милости просим жить в Россию. У нас есть места где ни одна крутая ракета не достанет. hi
        Теренин
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:29
    Кирпичами не бросайте, может и не в тему, но только что в Иране разбился пассажирский самолет с 60 пассажирами на борту! !!! hi Вырожаю соболезнования Иранцам!
    Геркулесыч
    1. rruvim Сегодня, 11:51
      Не АН-148. Их в Иране много...
      rruvim
      1. rruvim Сегодня, 12:38
        ATR 72. Региональный, похож на АН-24.
        rruvim
    2. Alexkorzun Сегодня, 11:55
      Присоединяюсь к соболезнованиям.

      (слово, употреблённое Вами, правильно пишется так - "вырАжаю".... а то можно подумать, что Вы рОжать собрались. Вы , я так понимаю, мужчина))))
      Alexkorzun
  9. sabakina Сегодня, 11:57
    Что касается ракеты, то, по данным СМИ, она попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.
    Который раз читаю, что , то не взорвалась, то упала в безлюдной местности...Смахивает на провокацию. Или их делают и запускают дети из кружка космонавтики. Профессор, Аарон и пр., что скажите на это?
    sabakina
    1. rruvim Сегодня, 12:19
      Присоединяюсь. Был около Хайфы на "слёте" моделистов-любителей всяких коптеров. Один товарищ из Ашкелона рассказывал, как он имитирует полёты своего "самолётика" со стороны сектора Газа. Я ему: "А военные?". Он: "Да даже рады! Реальные ведь тренировки..."
      rruvim
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