Израильские военные поразили 18 целей ХАМАС в секторе Газа

Всего (в секторе Газа) было атаковано 18 террористических целей, принадлежащих ХАМАС. (Организация) несет ответственность за инцидент на границе и за любые агрессивные действия, источником которых является сектор Газа,

Израильская армия в ночь на воскресенье нанесла удары по 18-ти объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства страны.Удары нанесены в ответ на подрыв фугаса на границе с анклавом, в результате которого в субботу получили ранения четыре израильских военнослужащих. Кроме того, в тот же день боевики запустили ракету по территории Израиля.говорится в релизе израильской армии.Ранее военные ведомство сообщало о нанесении ударов по шести объектам, среди которых – «прорытый из сектора на территорию Израиля диверсионный тоннель и два тренировочных лагеря радикалов».Сообщается, что двое из четырех раненых в субботу солдат, получили тяжелые травмы. Что касается ракеты, то, по данным СМИ, она попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.Напомним, ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. Они требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.