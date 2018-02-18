Европа создает собственную армию против США?

Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупредил об опасности нового военного противостояния между ведущими мировыми державами. Как отметил политик, растущее недоверие в Москве и в Вашингтоне уже приводит к локальным конфликтам, но вряд ли удастся ограничиться лишь ими.



К открытию конференции Ишингер представил доклад под названием "К краю пропасти и обратно". Эксперт затронул проблемы Корейского полуострова, противостояния Китая, США и России, сирийского конфликта т.д.



Не обошел он стороной и свою родную Европу. В специальном "Европейском оборонном докладе" политик рассказал о планах ЕС по созданию собственной единой армии. Эту идею продвигают две ключевые страны региона - Германия и Франция. Последняя, к слову, собирается вернуть обязательный призыв на воинскую службу.





Основной причиной вынашивания Евросоюзом подобных планов, согласно мнению Ишингера, стал "саботаж мирового порядка американцами".









