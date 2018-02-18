12:39 18 февраля

Европа создает собственную армию против США?

Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупредил об опасности нового военного противостояния между ведущими мировыми державами. Как отметил политик, растущее недоверие в Москве и в Вашингтоне уже приводит к локальным конфликтам, но вряд ли удастся ограничиться лишь ими.

К открытию конференции Ишингер представил доклад под названием "К краю пропасти и обратно". Эксперт затронул проблемы Корейского полуострова, противостояния Китая, США и России, сирийского конфликта т.д.

Не обошел он стороной и свою родную Европу. В специальном "Европейском оборонном докладе" политик рассказал о планах ЕС по созданию собственной единой армии. Эту идею продвигают две ключевые страны региона - Германия и Франция. Последняя, к слову, собирается вернуть обязательный призыв на воинскую службу.


Основной причиной вынашивания Евросоюзом подобных планов, согласно мнению Ишингера, стал "саботаж мирового порядка американцами".



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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 11:15
    Как там на востоке... На Аллаха надейся... а верблюда привязывай... Зная неадекватный характер американцев... нужно быть готовым... на всякий случай...
    Vard
    1. Касым Сегодня, 11:49
      Они (ЕС) частично сами виноваты. Раздули "русскую угрозу" с помощью прибалтов и поляков из-за Грузии и Украины. Гегемон тут же решил поставить на счетчик в 2% от ВВП, зарезал тихоокеанскую интеграцию и начал требовать себе преференции в торговле (например,те энергоносители и СП-2). Малахольные европейцы спохватились наконец - вот только удасться им вылезти из под гегемона (амер. базы и вооружения) или нет!? hi
      Касым
  2. Теренин Сегодня, 11:17
    Вы сначала создайте её (собственную армию)...Россия давно уже в облаках не летает... yes
    Теренин
  3. Egorovich Сегодня, 11:26
    Чем больше военных конфликтов в мире, тем спокойнее себя чувствуют полосатые." Чем хуже всем, тем лучше нам." - политика матрасии.
    Egorovich
    1. Vard Сегодня, 11:42
      Даже название придумали... управляемый хаос...
      Vard
  4. svp67 Сегодня, 11:41
    Европа создает собственную армию против США?
    С приходов Трампа к власти и его "дружелюбной" политикой в отношении своих союзников, при которой у них ничего кроме денег и тупого подчинения не требуют, другого пути у "Соединенных Штатов Европы" просто нет. Им надо, что противопоставить мощи США.
    svp67
  5. Монархист Сегодня, 11:56
    По поводу евроармии это не новость: в 70-х годах в наших СМИ мелькали сообщения о каком-то евроформировании. Относительно недавно на нашем сайте была публикация на эту тему.
    Давайте спокойно без уряканей и идеологических штампов подумаем,возможна ли евроармия?
    Если забыть все истерики, а вспомнить историю: у лягушатников в подсознании сидит давняя" симпатия"к бошам,а " томми"в свою очередь, где-то в подсознании " любят" лагушатников,а макаронники... Создадите евробригаду или еврокорпус,а командовать кто будет:чтоб лягушатник восторгаться бошем командиром? А немец обожал бы командира лягушатник. Не смешите мои портянки! К слову,я не знаю почему С К.портянки" выгнал" из армии? Знал многих мужиков которые всю жизнь носили портянки, мой отец делал из старого одеяльца портянки, а сосед из фланелевых распашонки шил
    Монархист
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