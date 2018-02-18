Трамп пояснил, почему ФБР допустило расстрел в американской школе

Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!

ФБР США слишком много времени тратит на расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы и поэтому пропустило «сигналы» стрелка из Флориды, передает РИА Новости комментарий Дональда Трампа.Напомним, стрельба произошла в минувшую среду в школе городка Паркленд, расположенного в 60-ти километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек.Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения, который, по информации его адвоката, намерен признать вину в том случае, если «прокуроры не станут требовать для него смертной казни».написал Трамп в «Твиттере».Ранее американские издания сообщали, что Круз размещал в соцсети свои фотографии с различным стрелковым оружием и заявлял о намерении пострелять по людям. Кроме того, подросток часто угрожал окружающим и постоянно попадал в неприятности с привлечением полиции. Будучи учеником, он приносил в школу оружие и боеприпасы, тренировался в стрельбе по крысам.