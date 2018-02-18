12:34 18 февраля

Трамп пояснил, почему ФБР допустило расстрел в американской школе

ФБР США слишком много времени тратит на расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы и поэтому пропустило «сигналы» стрелка из Флориды, передает РИА Новости комментарий Дональда Трампа.



Напомним, стрельба произошла в минувшую среду в школе городка Паркленд, расположенного в 60-ти километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек.


Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения, который, по информации его адвоката, намерен признать вину в том случае, если «прокуроры не станут требовать для него смертной казни».

Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!
написал Трамп в «Твиттере».



Ранее американские издания сообщали, что Круз размещал в соцсети свои фотографии с различным стрелковым оружием и заявлял о намерении пострелять по людям. Кроме того, подросток часто угрожал окружающим и постоянно попадал в неприятности с привлечением полиции. Будучи учеником, он приносил в школу оружие и боеприпасы, тренировался в стрельбе по крысам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, twitter/ josh cohen
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Комментарии 35

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  1. Геркулесыч Сегодня, 11:26
    Это просто неуклюжая попытка опровдать бездействие излишне забюрократизированного аппарата ФБР!
    Геркулесыч
    1. Андрей К Сегодня, 11:41
      ...много времени тратит на расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы и поэтому пропустило «сигналы» стрелка из Флориды...

      Трамп троллит.
      Куда же без России. И тут опять русские.
      Скоро обгадившись будут обвинять Россию - это она им в штаны наложила wassat
      Андрей К
      1. Лелёк Сегодня, 11:51
        Цитата: Андрей К
        Куда же без России. И тут опять русские.

        hi
        ГОРЖУСЬ! И по этому поводу - "За всемогущую РОССИЮ".
        Лелёк
      2. Logall Сегодня, 11:51
        Да на самом деле это - трагедия! Трагедия, которая не обошла и наши школы... Посыл идёт от шаблонности мировоззрения которое нам навязывают. Что-то я не слышал о подобном во времена СССР! А сейчас - запросто... Потребительское мышление входит в ступор, когда что-то идёт не по запланированному сценарию, что закрался глубоко в подсознании... Человек мыслящий этим шаблоном думает: всё моё, мир крутится вокруг меня - я прав!
        Иными словами - нужно что-то решать с головами молодёжи! Мы смотрим не то телевидение, не тот интернет! Нужна национальная идея!
        Logall
        1. Андрей К Сегодня, 12:06
          Цитата: Logall
          ...Да на самом деле это - трагедия! Трагедия, которая не обошла и наши школы...

          Трагедия. Не приведи Господь нам такое.
          В Билле о правах (название первых десяти поправок к Конституции США) принятыми 25 сентября 1789 года (вступили в силу 15 декабря 1791 года), пунктом 2 значится "Право хранить и носить оружие":
          ...Поскольку надлежащим образом организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться...

          Продают стволы всем и каждому. Вот и грабли, на которые мерины наступают даже не периодически, а регулярно. С одной стороны гарантированное право на владение оружием, с другой - собственное население, потоком отправляющееся на кладбища.
          Андрей К
          1. Logall Сегодня, 12:15
            Дружище, оружие - это лишь инструмент... Можно прийти в школу и с ножом, и с отверткой... Корень зла забрался куда глубже - в мозг! И с этим нужно что-то делать, что-то решать... Ещё вчера, а завтра уже может быть поздно!
            Logall
            1. Андрей К Сегодня, 12:24
              Цитата: Logall
              ...Корень зла забрался куда глубже - в мозг! И с этим нужно что-то делать, что-то решать... Ещё вчера, а завтра уже может быть поздно!...

              А вот с этим не поспоришь.
              Дитяте, в его неокрепший мозг - нормы поведения, почитание старших, уважение к ближнему закладывают в первую очередь родители, семья.
              Школа, двор тоже вносят свою лепту.
              Андрей К
      3. Tusv Сегодня, 12:17
        Цитата: Андрей К
        Куда же без России. И тут опять русские
        .
        А давай по Нашему, По Американски.
        Расстреливать людей в школах разрешено янковсими законами.
        Tusv
    2. 210окв Сегодня, 11:42
      А я то думал...Почему не нас обвинили в расстреле..Оказалось что ещё не вечер.И то что он сказал что не видит руку Москвы это ещё ничего не значит..
      Цитата: Геркулесыч
      Это просто неуклюжая попытка опровдать бездействие излишне забюрократизированного аппарата ФБР!
      210окв
    3. МИХАН Сегодня, 11:44
      Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа.

      И здесь русские виноваты . laughing .Я прям гордиться сабой начинаю мужики !
      А Трамп очень точно описал ситуацию в мире ..Все слишком увлеклись , травлей русских и России!
      А проблемы то никуда не ушли ваши внутренние ..Мы в России выживем , не впервой уже!
      Это у вас проблемы начинаются .. soldier
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 12:02
        Ну,"гордится" расстрелом детей не надо.А Трам тут кое кого ставит на место.
        Цитата: МИХАН
        Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа.

        И здесь русские виноваты . laughing .Я прям гордиться сабой начинаю мужики !
        А Трамп очень точно описал ситуацию в мире ..Все слишком увлеклись , травлей русских и России!
        А проблемы то никуда не ушли ваши внутренние ..Мы в России выживем , не впервой уже!
        Это у вас проблемы начинаются .. soldier
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 12:22
          Цитата: 210окв
          Ну,"гордится" расстрелом детей не надо.
          Я тут намедни вечером повстречался с "ребёнком"...Мой Ангел Хранитель избавил от убийства меня или его. В мою юность, мы как бы уважали старших...Я потом долго обдумывал варианты...Их нет. По законодательству ты всегда будешь виновен.
          sabakina
    4. ul_vitalii Сегодня, 11:45
      Заявление конечно здравое, как щелчок по носу своим обидчикам, но вот оргвыводы ему не не дадут сделать, сговор с Россией важней, политических плюсов больше.
      ul_vitalii
    5. svp67 Сегодня, 11:52
      Цитата: Геркулесыч
      Это просто неуклюжая попытка опровдать бездействие излишне забюрократизированного аппарата ФБР!

      Это попытка начать процесс смещения не угодно руководителя ФБР, а ведь и может получится, только кто ж придет ему на смену
      svp67
    6. Spartanez300 Сегодня, 12:02
      ФБР нужно думать мозгами а не задницей как это у них зачастую бывает .
      Spartanez300
    7. сибиралт Сегодня, 12:14
      А какая связь между "вмешательством в выборы" и обычной для Штатов школьной трагедии? belay
      Хотя при желании можно связать все что угодно. Но это опять же голая политика, а не дела насущные.
      сибиралт
  2. APASUS Сегодня, 11:28
    Трамп тут сам запутал ситуацию,при чем тут федеральные органы? Почему обычные полицейские по месту жительства стрелка не обратили на него внимания, не могли предотвратить преступление или они тоже заняты в поисках русского следа,во всем что происходит в США ?
    APASUS
    1. 210окв Сегодня, 11:47
      Все силы брошены.Шерифы и дорожная полиция ищет участников вмешательства...Раньше у них во все дела лезли инопланетяне,теперь русские.
      Цитата: APASUS
      Трамп тут сам запутал ситуацию,при чем тут федеральные органы? Почему обычные полицейские по месту жительства стрелка не обратили на него внимания, не могли предотвратить преступление или они тоже заняты в поисках русского следа,во всем что происходит в США ?
      210окв
      1. APASUS Сегодня, 11:49
        Цитата: 210окв
        .Шерифы и дорожная полиция ищет участников вмешательства...Раньше у них во все дела лезли инопланетяне,теперь русские.

        Вот очень похоже! Можно нарушив ПДД сразу получить обвинение в работе на ГРУ России
        laughing laughing laughing laughing
        APASUS
  3. собаковод Сегодня, 11:28
    В Америке не модно расследовать и предотвращать внутренние проблемы и конфликты. На этом не поднимешься. Даже в случае успеха. А вот покричать об угрозе со стороны России - сразу и денег дадут, и почёт, и задел на будущее!
    собаковод
  4. Egorovich Сегодня, 11:33
    Отморозков везде хватает, каждой твари в голову не залезешь. В этом случае ни ФБР, ни ФСБ не помогут и ни одна страна мира от этого не застрахована.
    Egorovich
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:51
      Для ФБР заниматься социалкой на уровне низов не благодарное дело, в бюджете заложены деньги на более важные дела. Ну а как ведёт себя полиция штата по вызову, мы видим, профилактика на прочь отсутствует.
      ul_vitalii
  5. предки с Дона Сегодня, 11:37
    Короче приплыли, отмазка на все случаи жизни опять "виновата Россия".
    предки с Дона
    1. МИХАН Сегодня, 11:45
      Цитата: предки с Дона
      Короче приплыли, отмазка на все случаи жизни опять "виновата Россия".

      Россия щедрая душа ! Мы всех выручаем постоянно и молчим хе хе
      МИХАН
      1. БАРХАН Сегодня, 12:19
        Приветствую ,Ваше Величество hi
        Цитата: МИХАН
        Мы всех выручаем постоянно и молчим хе хе

        Я так сразу и понял что это Ваши проделки...Опять не даёте мерикатосам покоя?
        БАРХАН
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
    Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной) кампанией Трампа.

    Везде Россия, кругом Россия!
    a.s.zzz888
  7. Vard Сегодня, 11:41
    Почему в США стреляют в школах? А всё просто... в 38 штатах запрещено проносить оружие в школы... То есть в обратную не прилетит... Стреляй, пока патроны не кончатся... Что то не слышно о массовых расстрелах в тех местах, где люди находятся с оружием... Например на соревнованиях по родео...
    Vard
  8. фа2998 Сегодня, 11:46
    Цитата: собаковод
    . А вот покричать об угрозе со стороны России -

    В России вместо того что бы порядок навести в стране, лучше покричать -"во всем виноват Госдеп, санкции и США".Делом надо заниматься, воров сажать , экономику востанавливать.А покричать лучше всего! hi
    фа2998
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 11:48
    ФБР США слишком много времени тратит на расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы и поэтому пропустило «сигналы» стрелка из Флориды, передает РИА Новости комментарий Дональда Трампа.
    Троллит свои спецслужбы нещадно..Лояльности в руководстве этих кругов такие ремарки ему не добавит...Либо глуп(в чём сомневаюсь) , либо собирается в тех конюшнях почистить..(посмотрим , как получится)
    КВУ-НСвД
  10. Геркулесыч Сегодня, 11:49
    Может быть, не в тему, повторюсь, в Иране только что разбился пассажирский самолет с 60 человеками на борту! Мое соболезнование Иранцам! hi
    Геркулесыч
  11. Langf Сегодня, 11:51
    Детский лепет. Вообще ни в какие ворота не лезет. Их там что восемь человек живет? И неужто все восемь американцев на континенте были заняты?! Кто-то же должен был в это время какаву хлебать!
    Langf
  12. pafegosoff Сегодня, 12:06
    а слабо мериканцам перестрелять друг друга , чтобы остался один?
    pafegosoff
  13. Теренин Сегодня, 12:10
    Будучи учеником, он приносил в школу оружие и боеприпасы, тренировался в стрельбе по крысам. Вот они этапы логического пути "идеалов свободы и возможностей американцев" - первый этап: - тренировка стрельбы по крысам в школе и последний этап, убийца-одиночка Ли Харви Освальд застрелил 35-го президента США Джона Кеннеди yes Только констатация фактов.
    Теренин
    1. Седой Цинник Сегодня, 12:30
      Уважаемый, вы верите в то, что 35го президента застрелил стрелок-одиночка?
      Седой Цинник
  14. Седой Цинник Сегодня, 12:27
    Оружие в руках жертв ЕГЭ и не такое может сотворить, к сожалению...
    Седой Цинник
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