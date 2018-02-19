12:43 19 февраля

Андерс фог Расмуссен: Украина неизбежно победит Россию в гибридной войне!

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Андерс фог Расмуссен: Украина неизбежно победит Россию в гибридной войне!


Экс-генсек НАТО, а ныне советник украинского президента Петра Порошенко, в своём интервью газете «The Washington Rost» рассказал о мужественной и бескомпромиссной борьбе украинцев против российской агрессии.

Мы входим в кабинет украинского президента на Банковой, куда нас пригласил Андерс фог Расмуссен. Он встречает нас у самых дверей, любезно улыбаясь. Располагаемся в удобных креслах, секретарша приносит кофе. И интервью начинается.


-- Господин фог Расмуссен, как вам в Киеве?

-- Этот город, как и вся Украина, очень мне нравятся. Эта страна успешно продвигается по пути демократии и цивилизованного развития. Я убеждён, что в результате украинцы обязательно достигнут своих целей – вступления в ЕС и НАТО.

-- Какого вы мнения о руководстве Украины?

-- Я думаю, что ей руководят абсолютно честные, принципиальные и бескомпромиссные люди, настоящие патриоты своей страны, прилагающие все силы для того, чтобы навсегда избавить Украину от коррупции, воровства и прочих явлений, которые были настолько типичны для её советского прошлого.
Президент Порошенко является настоящим лидером, пользующимся непререкаемым авторитетом у подавляющего большинства населения Украины. Если бы не эта поддержка, российские войска уже бы давно оккупировали не только Крым и часть Донбасса, но и всю Украину, создав тем самым непосредственную угрозу для всей Европы.

-- В каком состоянии сейчас вооружённые силы Украины?

-- Я могу отметить, что в результате долгой и напряжённой работы украинского руководства и, разумеется, помощи, оказанной Украине НАТО и другими её союзниками, они, как никогда, готовы к отражению российской агрессии. В армии Украины сейчас служит всё мужское население Украины в возрасте от 14 до 70 лет.

В настоящее время в соответствии со стратегией ведения сетецентрических войн военнослужащие ВСУ равномерно рассосредоточены по всей Украине так, что обнаружить их практически невозможно даже в упор. Таким образом, Россия вообще лишена возможности нанести удар по группировкам ВСУ. Думаю, что такой подход уже внёс неоценимый вклад в теорию ведения гибридной войны.

-- -- Весь мир с напряжением следит за тем, как на востоке Украины вот уже несколько лет украинская армия героически противостоит российским оккупационным войскам. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?

-- Переломный момент наступил в последние дни, когда Верховная Рада Украины по представлению СНБО, который возглавляет Александр Турчинов, единогласно приняла Закон «Об организации эффективного противодействия российской гибридной агрессии и неотложных мерах по обеспечению безопасного функционирования органов государственной власти». Этот документ позволит по-настоящему организовать отпор России.

-- И каковы его основные положения?

-- Прежде всего, это то, что в целях исключения проникновения дестабилизирующих элементов в органы государственного управления и предотвращения агрессивных атак со стороны России в области информационной безопасности принято решение о рассредоточении органов государственной власти Украины.

Теперь администрация президента Порошенко будет располагаться на Мальдивских островах, Верховная Рада начнёт проводить свои заседания на Канарских островах, Министерство обороны Украины расположится на острове Пхукет в Таиланде, а Генеральный штаб – на малых Антильских островах. Генеральная прокуратура Украины продолжит свою работу, конечно же, на Сейшельских островах. Разумеется, точно также разместятся и другие структуры управления Украины. В частности, мэрия Киева уже переехала в Ниццу.
Таким образом, Москва уже никогда не сможет нарушить работу органов власти Украины, распространяя вирус «NotPetya».

На цели обустройства органов власти Украины и организации ими управления МВФ уже выделил кредит в размере 12, 6 млрд. евро. Поступит помощь и из США: конгресс уже принял решение о выделении 2,5 млрд. долларов на эти цели.

-- Как показали себя миротворческие силы в урегулировании конфликта на Донбассе?

-- Они действуют весьма эффективно и действенно. Так, например бразильский контингент, несмотря на огромные потери, связанные с низкими температурами и применением русскими на временно оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей своего секретного оружия «Samogon», продолжает доблестно выполнять свои обязанности.

Особо успешно действуют шведские миротворцы. Они устроились, как дома, и живут на месте своего пребывания шведскими семьями, что никак лучше способствует повышению их морального духа.

Зимбабвийские полицейские днем и ночью патрулируют украино-российскую границу. Следует отметить, что тяжёлые условия несения службы каждый день приводят к тому, что приходится для их розыска в снегах отправлять на поиски военнослужащих миротворческого контингента из других стран – Габона, Лесото, Западного Самоа и Тонго.



Наш доверительный разговор прерывают раздающиеся за окном нестройные возгласы и металлический грохот. В кабинете начинает пахнуть каким-то удушливым запахом. На наш немой вопрос мистер фог Расмуссен, улыбаясь, отвечает:

-- Не обращайте внимания… Это народная украинская традиция, которая называется Майданом. Майдан – это свободное волеизъявление мыслей и пожеланий местного населения… приходится с этим мириться для формирования дальнейших условий по развитию демократии в Украине.

Между тем мы начинаем разбирать, что кричат протестующие за окном. Раздаются возгласы «Rasmussen – kozel!», «Bandu – get!», «Zrada!»…

Но мистер фог Расмуссен излучает непоколебимое спокойствие.

Мы продолжаем задавать вопросы.

-- Что требуют протестующие?

-- Требования традиционные… Одни желают, чтобы в их домах включили воду, это преимущественно жильцы верхних этажей в Киеве… Другие настаивают, чтобы воду не включали, это горожане, живущие ниже, у них забита канализация…

Мы покидаем кабинет мистера фон Расмуссена с твёрдой уверенностью, что Украина выстоит в борьбе с российским агрессором.
Автор: Арджил Тернер, Канада


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. амурец Сегодня, 06:21 Новый
    Они действуют весьма эффективно и действенно. Так, например бразильский контингент, несмотря на огромные потери, связанные с низкими температурами и применением русскими на временно оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей своего секретного оружия «Samogon», продолжает доблестно выполнять свои обязанности.

    Это случайно не от страшного оружия «Samogon», у мистера фог Расмуссена глаза стали рачьи. Закусывать надо первач он такой, с непривычки и мозги вышибет, не только глаза. И "Белочка" превратится в зелёных и чёрных человечков бегающих по краю стакана.
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    амурец
    1. Alber Сегодня, 06:43 Новый
      Цитата: амурец
      Это случайно не от страшного оружия «Samogon», у мистера фог Расмуссена глаза стали рачьи. Закусывать надо первач он такой, с

      Не. Попробовал у Петюни Gorilku собственного приготовления
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      Alber
    2. сибиралт Сегодня, 06:48 Новый
      С кем поведешься, того и наберешься. Совсем обандерился, болезненный! Скоро на их культурный лад окончательно перейдет.lol
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      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:21 Новый
    Фото зачетное...ЭТО передается воздушно-капельным путем,а не только половым...Майдауность..
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    210окв
  3. nsws3 Сегодня, 06:22 Новый
    Петюня по ходу и этого законченным алкоголиком сделал с периодической белочкой.
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    nsws3
  4. EvgNik Сегодня, 06:41 Новый
    Похоже, что г-н Расмуссен не долечился в псих диспансере. Но вполне на своём месте,
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    EvgNik
    1. роман66 Сегодня, 09:45 Новый
      Дятел очень увлеченно долбил бетонный столб и потому на территории дурдома смотрелся очень органично. laughing
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      роман66
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:25 Новый
        Рома hi Расмуссена явно в Чернобыль свозили , где он ЛИЧНО с грибами разговаривал - от того и такое выражение морды лица на фото . belay
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        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 12:35 Новый
          Паша hi ладно. разговаривал - жрать-то зачем их было?
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          роман66
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:38 Новый
            Вот за это они ему и отомстили . С запасного входа . lol
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            bouncyhunter
            1. роман66 Сегодня, 12:42 Новый
              вот-вот! видимо, выходят строем, с песнями и знаменами laughing
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              роман66
            2. роман66 Сегодня, 12:42 Новый
              а кто сказал, что у него этот вход запасной? lol
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              роман66
  5. moskowit Сегодня, 06:42 Новый
    ...Ах, у психов жизнь —
    Так бы жил любой:
    Хочешь — спать ложись,
    Хочешь — песни пой!... (А.Галич)
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    Цитировать Жалоба
    moskowit
  6. Аккорд Сегодня, 06:52 Новый
    Ну как же так? Слить в сеть всю секретную информацию....... Даже на календарь взглянул, не 1 апреля ли сегодня))
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    Аккорд
  7. midivan Сегодня, 07:48 Новый
    -- Я думаю, что ей руководят абсолютно честные, принципиальные и бескомпромиссные люди, настоящие патриоты своей страны, прилагающие все силы для того, чтобы навсегда избавить Украину от коррупции, воровства и прочих явлений, которые были настолько типичны для её советского прошлого.
    Президент Порошенко является настоящим лидером, пользующимся непререкаемым авторитетом у подавляющего большинства населения Украины
    . recourse Несколько раз просмотрел, не пойму где написано, что это Фельетон? Или дяденька реально того fool ?
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    midivan
    1. avia12005 Сегодня, 07:56 Новый
      Газета «The Washington Rost»!!! fellow
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      avia12005
      1. midivan Сегодня, 08:12 Новый
        Цитата: avia12005
        Газета «The Washington Rost»!!! fellow

        fellow Не такой смайлик не подходит нужен такой - Или такой-
        Ответить
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        midivan
        1. Аскет Сегодня, 08:31 Новый
          Цитата: midivan
          Не такой смайлик не подходит нужен такой -

          Чубайс нанолампочки рекламирует, laughing
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          Аскет
          1. midivan Сегодня, 08:41 Новый
            Цитата: Аскет
            Чубайс нанолампочки рекламирует,

            А я предположил, ну по его лицу на первой фотке - у меня вооот такой crying но зато в диаметре fellow - А так как вы в первой строке профиля "модератор" я не буду уточнять о чем речь wink сами догадаетесь.
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            midivan
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 07:53 Новый
    ...А чё?... Милое,такое,интервью... Особенно, тут мне понравилось: .." В армии Украины сейчас служит всё мужское население Украины в возрасте от 14 до 70 лет." laughing
    Если мне не изменяет память,то в ВОВ,даже такого небыло))) Надо меньше пить местного чая..
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    Сибирский цирюльник
  9. dragy52rus Сегодня, 08:02 Новый
    у автора календарь сломался. до 1 апреля ещё далеко.
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    dragy52rus
  10. ssergn Сегодня, 08:13 Новый
    Вообще то таким статьям место в журнале "Крокодил", ну или хотя бы в разделе "фельетон".
    [/quote]Они действуют весьма эффективно и действенно. Так, например бразильский контингент, несмотря на огромные потери, связанные с низкими температурами и применением русскими на временно оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей своего секретного оружия «Samogon», продолжает доблестно выполнять свои обязанности.
    Особо успешно действуют шведские миротворцы. Они устроились, как дома, и живут на месте своего пребывания шведскими семьями, что никак лучше способствует повышению их морального духа.
    Зимбабвийские полицейские днем и ночью патрулируют украино-российскую границу. Следует отметить, что тяжёлые условия несения службы каждый день приводят к тому, что приходится для их розыска в снегах отправлять на поиски военнослужащих миротворческого контингента из других стран – Габона, Лесото, Западного Самоа и Тонго.[quote]
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    ssergn
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:18 Новый
    Украина неизбежно победит Россию в гибридной войне!

    Судя по фейсу на фото еще не то можно ляпнуть и за слова не отвечать (справка имеется). Можно с уверенностью сказать, что произошел серьезны сдвиг на генном уровне у созданных в "лаборатории" подготовки западных кадров.
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    rotmistr60
  12. shubin Сегодня, 09:12 Новый
    В армии Украины сейчас служит всё мужское население Украины в возрасте от 14 до 70 лет.
    Они что там, гитлеръюгенд и фольксштурм возродили? belay
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    shubin
    1. Судоплатов Сегодня, 11:13 Новый
      Ответ проще дешевле закопать и забыть,чем платить пенсии и зарплаты, безногим мячи дарить, безруким часы с рынка за 5 грн ведро
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      Судоплатов
  13. мыслитель Сегодня, 09:18 Новый
    "В каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда"
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    мыслитель
  14. Стальнов И.П. Сегодня, 10:04 Новый
    Да, этот СУХОСТОЙ, мозги высушил окончательной, гнилая, тухлая западная демократия теряет человеческий образ полностью.
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    Стальнов И.П.
  15. prior Сегодня, 10:14 Новый
    Спасибо за фото. С такой непокобелимой мордой лица только и бороться с российской агрессией. Ну, если она обнаружится, конечно.
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    prior
    1. Судоплатов Сегодня, 11:10 Новый
      ну, если бы вы дышали перегаром с чесноком и постоянно, там последние извилины сгорели
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      Судоплатов
  16. Судоплатов Сегодня, 11:08 Новый
    От перегара Алкашенко, последние извилины сгорели. ВСУ не сут потери ,а Россия на войну не пришла
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    Судоплатов
  17. BAI Сегодня, 11:21 Новый
    Предупреждать надо, что фельетон публикуется.
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    BAI
  18. datur Сегодня, 11:40 Новый
    хм! стеб из КАНАДЫ!!! wink ВИДИМО там не все обандерложились!!! wassat
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    datur
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