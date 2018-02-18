Военное сотрудничество с РФ и партнерами по ОДКБ является приоритетным для Минска

Странам Запада мы всегда говорим, что Россия – наш стратегический союзник. Мы не будем менять свои отношения в угоду каким-то сиюминутным (выгодам). Поэтому ОДКБ, Союзное государство – наши приоритеты в военной политике,

Это выражается в численности вооруженных сил сопредельных государств, росте военных бюджетов, увеличении количества учений и численности привлекаемых к ним войск,

Мы говорим нашим партнерам, что это их суверенное право, в каких союзах находиться, какие учения проводить. Но мы хотели бы выработать механизмы, которые смогли бы не допустить дальнейшей эскалации,

Это говорит о том, что Республика Беларусь выполняет все взятые на себя обязательства,