12:37 18 февраля

Военное сотрудничество с РФ и партнерами по ОДКБ является приоритетным для Минска

Военно-политическое сотрудничество в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается приоритетным для Минска, передает ТАСС заявление начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Олега Воинова.



Странам Запада мы всегда говорим, что Россия – наш стратегический союзник. Мы не будем менять свои отношения в угоду каким-то сиюминутным (выгодам). Поэтому ОДКБ, Союзное государство – наши приоритеты в военной политике,
сказал Воинов в эфире канала «Беларусь 1».


Он также констатировал факт усиления у западных границ республики сил и средств Североатлантического альянса.

Это выражается в численности вооруженных сил сопредельных государств, росте военных бюджетов, увеличении количества учений и численности привлекаемых к ним войск,
уточнил представитель военного ведомства.

Мы говорим нашим партнерам, что это их суверенное право, в каких союзах находиться, какие учения проводить. Но мы хотели бы выработать механизмы, которые смогли бы не допустить дальнейшей эскалации,
добавил Воинов.

По его словам, в прошлом году объекты белорусской армии «инспектировали 19 государств, было проведено 29 мер контроля, над территорией республики проходило 66 наблюдательных полетов, и ни одного замечания в вопросах верификации выдвинуто не было».

Это говорит о том, что Республика Беларусь выполняет все взятые на себя обязательства,
заключил глава департамента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:10
    А кого и сколько раз белорусы инспектировали или это действует только в одностороннем порядке .Хватит позволять кому не поподя лазить по своим задворкам . И так наверное натовцы знают все дислокации белорусских войск .
    Spartanez300
    1. Андрей К Сегодня, 12:12
      Цитата: Spartanez300
      ...А кого и сколько раз белорусы инспектировали или это действует только в одностороннем порядке...

      Если я не ошибаюсь, союзники действуют в связке с нами. Ответные инспекции - совместные.
      Договор по открытому небу:
      ...участниками договора являются 34 страны ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия...

      ...Договор разрешает создавать группы. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург...

      Квоты:
      ...Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в том числе активных, когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных, когда она принимает инспекции других государств). У США и группы в составе России и Белоруссии - по 42 полета в год...

      Андрей К
      1. МИХАН Сегодня, 12:20
        Странам Запада мы всегда говорим, что Россия – наш стратегический союзник. Мы не будем менять свои отношения в угоду каким-то сиюминутным (выгодам). Поэтому ОДКБ, Союзное государство – наши приоритеты в военной политике,

        Так что либерастня бесполезна , ваша постоянная попытка нас стравить с настоящими братьями из Белоруссии ! Давай Батька действуй ..Россия за тебя!
        МИХАН
        1. Spartanez300 Сегодня, 12:33
          Еще бы этот Батька не ездил в Укропию и не облизывался там с местными упырями , глядишь и совсем за нормального мужика бы сошел .
          Spartanez300
    2. сибиралт Сегодня, 12:19
      Экономическое союзничество России и Белоруссии вообще обсуждению не подлежит. Тогда какой же это союз? Кому выгодна эта фикция?belay Если речь идет о военном союзе, то почему нет договора конфедерации?
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:14
    Положа руку на сердце, войска РБ не слишком помогут России в случае чего. А вот территория - очень пригодится. Как плацдарм. Уж очень поляки на порку напрашиваются. Надо только дождаться, когда пойдут Львов занимать ( не удержатся, гиены laughing )
    Горный стрелок
    1. МИХАН Сегодня, 12:23
      Цитата: Горный стрелок
      Положа руку на сердце, войска РБ не слишком помогут России в случае чего.

      Сдержать конечно лавину крестоносцев с запада не смогут, но как партизаны , те еще вояки..проверенные и Батька ,это все учитывает уже давно! Спасибо Браты ..
      МИХАН
    2. 210окв Сегодня, 12:29
      Ну,это Вы зря.Да,по техническому оснащению уступают.Но идёт перевооружение,армия укрепляется.Лет шесть назад они и только они нас прикрывали с запада .В Смоленской области например войск не было фактически
      Цитата: Горный стрелок
      Положа руку на сердце, войска РБ не слишком помогут России в случае чего. А вот территория - очень пригодится. Как плацдарм. Уж очень поляки на порку напрашиваются. Надо только дождаться, когда пойдут Львов занимать ( не удержатся, гиены laughing )
      210окв
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:15
    Чёткое высказывание человека good , который по своему положению может публично , либо озвучивать позицию государства , либо молчать . Радует , а разногласия излечатся временем . Ответ многим на вопрос "доколе будем кормить" Беларусь...Союзник из братского народа дороже денег !...
    КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:36
    Мой фантастический сон -Белоруссия вернулась в состав России! good
    Геркулесыч
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