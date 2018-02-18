Военное сотрудничество с РФ и партнерами по ОДКБ является приоритетным для Минска
Военно-политическое сотрудничество в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается приоритетным для Минска, передает ТАСС заявление начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Олега Воинова.
Он также констатировал факт усиления у западных границ республики сил и средств Североатлантического альянса.
По его словам, в прошлом году объекты белорусской армии «инспектировали 19 государств, было проведено 29 мер контроля, над территорией республики проходило 66 наблюдательных полетов, и ни одного замечания в вопросах верификации выдвинуто не было».
Странам Запада мы всегда говорим, что Россия – наш стратегический союзник. Мы не будем менять свои отношения в угоду каким-то сиюминутным (выгодам). Поэтому ОДКБ, Союзное государство – наши приоритеты в военной политике,сказал Воинов в эфире канала «Беларусь 1».
Он также констатировал факт усиления у западных границ республики сил и средств Североатлантического альянса.
Это выражается в численности вооруженных сил сопредельных государств, росте военных бюджетов, увеличении количества учений и численности привлекаемых к ним войск,уточнил представитель военного ведомства.
Мы говорим нашим партнерам, что это их суверенное право, в каких союзах находиться, какие учения проводить. Но мы хотели бы выработать механизмы, которые смогли бы не допустить дальнейшей эскалации,добавил Воинов.
По его словам, в прошлом году объекты белорусской армии «инспектировали 19 государств, было проведено 29 мер контроля, над территорией республики проходило 66 наблюдательных полетов, и ни одного замечания в вопросах верификации выдвинуто не было».
Это говорит о том, что Республика Беларусь выполняет все взятые на себя обязательства,заключил глава департамента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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