На границе с Россией скопились грузовые машины, выезжающие с Украины
Скопление грузовых автомобилей, выезжающих с Украины, наблюдается на пункте пропуска «Гоптовка» на украино-российской границе, передает РИА Новости сообщение пресс-службы украинской госпогранслужбы.
По данным украинских пограничников, «очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей, еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом».
В пресс-службе утверждают, что руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе», однако ответа не получило.
Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через «Гоптовку», «учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении».
Комментариями российской стороны агентство не располагает.
Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу,рассказали сегодня в пресс-службе.
По данным украинских пограничников, «очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей, еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом».
В пресс-службе утверждают, что руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе», однако ответа не получило.
Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через «Гоптовку», «учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении».
Комментариями российской стороны агентство не располагает.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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