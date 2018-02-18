00:43 19 февраля

На границе с Россией скопились грузовые машины, выезжающие с Украины

Скопление грузовых автомобилей, выезжающих с Украины, наблюдается на пункте пропуска «Гоптовка» на украино-российской границе, передает РИА Новости сообщение пресс-службы украинской госпогранслужбы.



Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу,
рассказали сегодня в пресс-службе.


По данным украинских пограничников, «очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей, еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом».

В пресс-службе утверждают, что руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе», однако ответа не получило.

Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через «Гоптовку», «учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении».

Комментариями российской стороны агентство не располагает.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Razvedka_Boem Вчера, 13:02
    Флаг сожгли.. Теперь направили официальный запрос -А чЁ не пускают?..)
    Razvedka_Boem
    1. Михаил Крапивин Вчера, 13:04
      Не пускают по каким то неизвестным нам трефовым обстоятельствам. Флаг не при чем, к сожалению.
      Михаил Крапивин
      1. 210окв Вчера, 13:12
        Скорее всего на пункте пропуска ведутся работы.Вот и вся причина.
        Цитата: Михаил Крапивин
        Не пускают по каким то неизвестным нам трефовым обстоятельствам. Флаг не при чем, к сожалению.
        210окв
        1. Андрей К Вчера, 13:18
          ...руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе»...

          Запрос не по адресу. Его надо направить кастрюлеголовым, твердящим про аХХХрессора...
          Андрей К
          1. cniza Вчера, 13:22
            Странная статья , которая ставит вопрос без ответа.
            cniza
            1. Logall Вчера, 13:36
              Цитата: cniza
              Странная статья

              Просто новость! А что, да как - сами, догадываетесь сами...
              Logall
            2. Ююка Вчера, 16:21
              Цитата: cniza
              Странная статья , которая ставит вопрос без ответа.


              Россотрудничество... ответ без вопроса winked
              Ююка
            3. Pete Mitchell Вчера, 22:54
              Да ничего странного: не хотят соображать сами, пусть уроки учат. Вот пусть у прибалтов спросят
              Pete Mitchell
        2. assa67 Вчера, 15:08
          Дима hi .....а зачем пускать?....не стоит ,уж простите
          assa67
          1. Romario_Argo Вчера, 19:35
            готовят очередную потасовку у нас на Болотной площади в Москве на майские праздники
            а у нас фигня такая - рентгеновское оборудование для досмотра "полетело"
            Romario_Argo
      2. Piramidon Вчера, 13:19
        Цитата: Михаил Крапивин
        Флаг не при чем, к сожалению.

        А как хочется, что бы был "при чем". И что бы это было ответом на каждый гавк из под свидомого забора.
        Piramidon
      3. HAM Вчера, 13:22
        Неисправен рентген аппарат для грузовиков,всего лишь.По сообщениям "Интерфакс".
        HAM
        1. Silvestr Вчера, 14:36
          Цитата: HAM
          Неисправен рентген аппарат для грузовиков,всего лишь.По сообщениям "Интерфакс"

          пересекал неоднократно этот пункт- никакого рентген-контроля не было и нет. Ранее все проблемы решались на уровне 20-30 гривен или пару бутылок крыского вина. За большее- можно было хоть ракету вывести, главное, чтобы глаза не мозолила. Счас , вероятно,такса поднялась
          Silvestr
          1. karelia-molot Вчера, 20:09
            В этом сообщении перепутано всё - и тип транспорта, и время, и направление...
            karelia-molot
      4. Vita VKO Вчера, 15:51
        Есть КПП на территориях ЛДНР, пусть через них и едут.
        Vita VKO
    2. LSA57 Вчера, 13:08
      Цитата: Razvedka_Boem
      Флаг сожгли.. Теперь направили официальный запрос -А чЁ не пускают?

      а нас за шо?? belay
      LSA57
    3. сибиралт Вчера, 13:41
      Понятное дело. Команда поступила из Куева. Но какой облом украинским погранцам и мытне!!! belay
      сибиралт
    4. Svarog Вчера, 13:50
      Цитата: Razvedka_Boem
      Флаг сожгли.. Теперь направили официальный запрос -А чЁ не пускают?..)

      Ага, они забавно рассуждают, нагадят, а потом вопросы задают.. типо..а нас за что?
      Svarog
    5. Маз Вчера, 15:48
      Цитата: Razvedka_Boem
      Флаг сожгли.. Теперь направили официальный запрос -А чЁ не пускают?..)

      А вы там были? РАзведка?Шесть раз пересекал гоптовку в этом году - там с российской стороны всегда дурдом, Украинцы,дададада, пропускают автобусы и машины максимум за час=полтора! Русские, наши родные, - минимум держат два часа, а раз я стоял с пяти до двенадцати. А как ехал назад видел очередь грузовиков километров на десять! Туалеты на российской стороне - пинденец, вонь, грязь, ржавчина, битые. Ххоть слово вякнешь, тут же угроза , шо не пустят в Россию или будут мытарить. Курить нельзя, даже на улице, а пересменки у погранцов и таможенников: по два-три часа проходят. За это время скапливается более двухсот машин только на самом КПП. Зимой, просто хана, по шесть-восемь часов в очереди, люди с детьми едут, половина Россияне. Движки не работают. Из салона автобусов не выпускают. Кошмар. Там 12 полос в обе стороны - но служба организована припохабно. если шесть полос работает - это считается огоггогого! А на кой ляд тогда строили? Пограничники болтают друг с другом, женщинами контрактниками лясы точат. Орут на пожилых. Те ни хрена не слышат. Тупец полный. Позор.
      Маз
      1. karelia-molot Вчера, 20:12
        Кошмар какой... Позор. А меня вот в харьков уже и не пропустят. Вообще. Даже через обостранные туалеты...
        karelia-molot
    6. COJIDAT Вчера, 17:20
      Скакуны доскачутся)
      COJIDAT
    7. Metallurg_2 Вчера, 18:19
      Так ведь извечное: а нас за що?
      Metallurg_2
  2. polpot Вчера, 13:06
    Какая жалость однако, а вы больше в Киеве наши учреждения громите ,тогда и зробитчане в Росссию на заработки не доедут ,ни чего личного, снега много выпало ,дороги замело .
    polpot
    1. LSA57 Вчера, 13:09
      Цитата: polpot
      ,ни чего личного снега много выпало ,дороги замело .

      и солярку не подвезли вовремя. ну кто же знал... lol
      LSA57
    2. 210окв Вчера, 13:14
      Доедут.Они тут очень важны для работодателей.И не дай Бог у нас про визовый режим заикнутся.Нужны они,вот и все!
      Цитата: polpot
      Какая жалость однако, а вы больше в Киеве наши учреждения громите ,тогда и зробитчане в Росссию на заработки не доедут ,ни чего личного, снега много выпало ,дороги замело .
      210окв
    3. MOSKVITYANIN Вчера, 13:52
      Цитата: polpot
      Какая жалость однако, а вы больше в Киеве наши учреждения громите

      А что они там делают до сих пор? Видимо в этих учреждениях работают местные, а не как ни росияне....
      тогда и зробитчане в Росссию на заработки не доедут ,ни чего личного

      РФ выгодно, чтобы Украину покинуло как можно больше лиц призывного возраста, все равно куда они поедут в РФ или на Запад...
      MOSKVITYANIN
  3. Сержант71 Вчера, 13:09
    Может и на других то же самое наконец-то сделают? Ибо давно пора бабуинов на место ставить. Пусть официально извиняются и полностью компенсируют весь ущерб.
    Сержант71
  4. demo Вчера, 13:10
    Украина закрыла пункт пропуска «Гоптовка». Перед МАПП «Нехотеевка» многокилометровая очередь

    За двое суток на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» образовалась огромная очередь грузового и легкового автотранспорта на выезд из Российской Федерации. Очередь растянулась на 2 километра, заблокированными оказались более 100 большегрузных и легковых автомобилей, в основном с украинскими номерами, которые не могут выехать из России. Украинская сторона ограничила пропуск транспортных средств на въезд и на выезд. С 17 марта сопредельная сторона пропускает не более 50 грузовых транспортных средств в сутки при проектной пропускной способности пункта пропуска 144 грузовых транспортных средства на выезд и 144 - на въезд. Украина не оформляет не только российские, но и украинские транспортные средства.

    Российской стороной - пограничной и таможенной службой были предприняты все меры по устранению причин затора. Встречи на нейтральной полосе результатов не принесли, и если украинская таможенная служба готова идти на контакт, то украинские пограничники последнюю встречу проигнорировали и свою позицию по поводу сложившейся ситуации на границе не обозначили.

    По словам Игоря Алейникова, первого заместителя начальника Белгородской таможни по таможенному контролю, на встречах речь шла о том, чтобы скоординировать свои действия и узнать причины почему фуры более суток стоят на границе и не могут проехать на территорию Украины при том, что МАПП «Гоптовка» на украинской стороне практически пустая, а с нашей стороны наблюдается коллапс. Все необходимые письменные запросы отправлены, но предпринимаемые меры пока результатов не принесли.
    Остальные МАПП Белгородской таможни: «Шебекино», «Грайворон» и «Ровеньки» работают в штатном режиме.

    Это было ровно год тому назад.
    Но все было наоборот.
    Наши бились-бились, а х.охолики ни в какую.
    Вот и получите.
    demo
    1. rruvim Вчера, 13:54
      Наши погранцы отметили "годовщину". По своему... fellow
      rruvim
    2. Маз Вчера, 16:07
      Не надо врать, милейший, это с нашей стороны я стоял в очереди шесть часов на легковом автомобиле. И ничего в этом году не изменилось. Люди стараются проехать КПП с утра - а господа погранцы и таможенники с российской стороны пересменяются по два часа. Очередь растет как на дрожжах. Украинцы то пропускают быстрее, в разы быстрее. Это только легковушки. А шо с грузовиками творится и автобусами всем до лампочки. не верю тому чего не видел.
      Маз
      1. винторез Вчера, 16:26
        А Вы уважаемый стояли когда нибудь 12 часов на солнцепёке без кондиционера?Или в 10 градусный мороз 10 часов с детьми в машине?И все эти прелести были нормой ещё три года назад на латвийско-российской границе.Хохлы же хотят в ЕС?Так пусть начинают привыкать.
        П.С.А очередь могут создать "бензовозы" из ближайших населённых пунктов незалежной,с помощью таких "бензовозов"очереди могут вырасти до ТРЁХ суток.
        винторез
      2. Николай Грек Вчера, 21:21
        Цитата: Маз
        это с нашей стороны я стоял в очереди шесть часов на легковом автомобиле.

        а нечего в хохляндии шоркаться!!! fool fool negative negative laughing laughing laughing
        Николай Грек
  5. rruvim Вчера, 13:11
    Не дошло Сало до агрессора. В связи с началом Великого Поста граница закрывается! laughing
    rruvim
  6. demo Вчера, 13:11
    Название не верное.
    НЕ на границе с Россией скопились автомобили.
    А НА границе Украины скопились автомашины.
    demo
  7. Bosch Вчера, 13:13
    Закрыть границу с хохлами было бы очень эффективно.
    Bosch
    1. Балу Вчера, 16:00
      Цитата: Bosch
      Закрыть границу с хохлами было бы очень эффективно.

      Не знаток в дипломатии, а почему бы не закрыть границы пока не выдадут тех, кто громил Россотрудничество. Хватит уже терпеть. С российскими пропустить, украинские пусть едут домой. angry
      Балу
    2. Маз Вчера, 16:11
      Да там наших полно, русских по гражданству. Какой эффект? Вы соображаете чего желаете? Закрыть граждан России на территории Украины?
      Маз
      1. ЗВО Вчера, 17:02
        Цитата: Маз
        Да там наших полно, русских по гражданству. Какой эффект? Вы соображаете чего желаете? Закрыть граждан России на территории Украины?


        Зачем они там?
        Или это те граждане России, которые не сдали паспорт Украины?
        ЗВО
  8. mikh-korsakov Вчера, 13:14
    Что происходит? Судя по комментарию demo, это украинцы не пропускают автомобили в Россию. Но цитирую статью. "руководство погранслужбы (получается Украины) «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе», однако ответа не получило[i][/i]" Так кто кого не пускает?
    mikh-korsakov
  9. aksleks Вчера, 13:24
    хохлам нехера ту делать
    aksleks
  10. Геркулесыч Вчера, 13:40
    Когда же мы прочтем новость о введении визового режима с укроиной, и о очередях из депортированных домой скакунов из квазигосударства?
    Геркулесыч
  11. предки с Дона Вчера, 13:40
    Гоните их в зашей!
    предки с Дона
  12. Громобой Вчера, 13:48
    Новость так себе...вот если бы ВСЕ пункты наши погранцы перекрыли,а МИД объяснил причины,то было бы что обсуждать.А так,чего...как я понял дальнобои эту проблемку решают объездом через другие пункты,а скоро и здесь пропуск восстановят ,мне так кажется.
    Громобой
  13. Дормидонт Вчера, 14:03
    Голодомордорцы искренне возмущены поведением агрессора, лишающего сверхчеловеков их скромного гешефта
    Дормидонт
  14. antiamerikan Вчера, 14:19
    правильно делают

    они нас "государством-агрессором" именуют - а мы их машины должны пропускать

    закрыть границу с этим государством
    antiamerikan
  15. Azazelo Вчера, 14:42
    Какие могут быть запросы в таможню со страной агрессором с которой вы собираетесть вступить в вооружённый конфликт? Определитесь уже.
    Azazelo
  16. XXXIII Вчера, 14:43
    На границе с Россией скопились грузовые машины, выезжающие с Украины
    Да "москали" дань собирают с независимых хлопцов, грабят фуры с европейскими ценностями..... lol
    XXXIII
  17. Злой 55 Вчера, 14:52
    Наша ГОПтовка в 90-е закончилась, а УКРАЛинская пятый год продолжается...Есть, видать, у органов информация, что скакуны какую-то каку пытаются устроить, потому и трясут фуры "по-полной"...
    Злой 55
  18. Borik Вчера, 15:48
    Цитата: HAM
    Неисправен рентген аппарат для грузовиков,всего лишь.По сообщениям "Интерфакс".


    Да нет просто бланки закончились Пока лес вырастет, да его спилят. Бумагу сделают, так напечатают а тут и краска засохла. Новую надо разводить. Печать кто-то куда-то посеял.
    Borik
  19. Ураган70 Вчера, 16:13
    Цитата: Маз
    Цитата: Razvedka_Boem
    Флаг сожгли.. Теперь направили официальный запрос -А чЁ не пускают?..)

    А вы там были? РАзведка?Шесть раз пересекал гоптовку в этом году - там с российской стороны всегда дурдом, Украинцы,дададада, пропускают автобусы и машины максимум за час=полтора! Русские, наши родные, - минимум держат два часа, а раз я стоял с пяти до двенадцати. А как ехал назад видел очередь грузовиков километров на десять! Туалеты на российской стороне - пинденец, вонь, грязь, ржавчина, битые. Ххоть слово вякнешь, тут же угроза , шо не пустят в Россию или будут мытарить. Курить нельзя, даже на улице, а пересменки у погранцов и таможенников: по два-три часа проходят. За это время скапливается более двухсот машин только на самом КПП. Зимой, просто хана, по шесть-восемь часов в очереди, люди с детьми едут, половина Россияне. Движки не работают. Из салона автобусов не выпускают. Кошмар. Там 12 полос в обе стороны - но служба организована припохабно. если шесть полос работает - это считается огоггогого! А на кой ляд тогда строили? Пограничники болтают друг с другом, женщинами контрактниками лясы точат. Орут на пожилых. Те ни хрена не слышат. Тупец полный. Позор.

    Кому позор то? Угомонись уже да сиди на месте, вон иди землю паши! А то порядки ему не нравятся! Пусть укролюди у себя делают, что хотят, а уж у себя мы как нибудь сами! Ты чего к нам курить и гадить ездишь? Оставляй незалежное в незалежной, нам своего хватает... Ты по ходу и из Израиля поэтому слинял обратно на окраину, тоже чего то не понравилось...
    Ураган70
  20. федоров Вчера, 18:46
    С одной стороны , они везут проплаченный Россиянами товар. С другой, какого хрена устраивать истерику при въезде в Крым самим украинцам ? к примеру.. Пусть сидят, солярку палят, Пароша благодарят...
    А виноват как всегда будет Путин.

    Я бы вообще украинские экипажи без справки от СПИДА и бешенства,кори и т.д из Брюселя, заверенной Меркель, и проверке в Склифасовского, НЕ пускал .И за две недели документы подавать на пересечении границы. wink
    Что-то неразборчиво - допобачення.
    федоров
  21. федоров Вчера, 19:44
    руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе

    Стране "агресору" ? Типа - Вы будете нас лупашить, нет ? тогда мы пройдем. Во маразм fellow
    федоров
  22. Ментат Вчера, 19:48
    Скопление грузовых автомобилей, выезжающих с Украины

    ВО, вроде уже солидный уровень, выпускающего редактора наймите или корректора. Какое ещё «с Украины»?? Просторечие в СМИ — ни в какие ворота не лезет.
    Ментат
  23. Separ Вчера, 20:12
    Главное что бы Сало не протухло wassat
    Separ
  24. Бензорез Вчера, 20:28
    Гоптовка это где?!.. События в Гоптовке меня озаботили, но не бо́лее того.
    Бензорез
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