На границе с Россией скопились грузовые машины, выезжающие с Украины

Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу,

Скопление грузовых автомобилей, выезжающих с Украины, наблюдается на пункте пропуска «Гоптовка» на украино-российской границе, передает РИА Новости сообщение пресс-службы украинской госпогранслужбы.рассказали сегодня в пресс-службе.По данным украинских пограничников, «очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей, еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом».В пресс-службе утверждают, что руководство погранслужбы «направило официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе», однако ответа не получило.Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через «Гоптовку», «учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении».Комментариями российской стороны агентство не располагает.