00:45 19 февраля

Сенатор: у Вашингтона нет «превентивной политики» в отношении Пхеньяна

Развитие ситуации на Корейском полуострове зависит от лидера КНДР Ким Чен Ына, но в Белом доме не рассматривают «превентивную политику» в отношении Пхеньяна, передает РИА Новости заявление члена сенатского комитета по международным делам Джеймса Риша.



Ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас на Корейском полуострове, действительно очень опасная. Я бы сказал, что сейчас нет более опасного места на планете, чем на Корейском полуострове. И все находится в руках и уме одного человека – Ким Чен Ына. Что он сделает, что он решит делать, будет определять, как будет развиваться ситуация. И она не разрешится хорошо, если он будет продолжать идти тем курсом, которым идет сейчас,
сказал Риш на Мюнхенской конференции по безопасности.


Президент США сказал, и он привержен этому, что Ким Чен Ын не сможет заполучить баллистическую программу и средства доставки ядерного оружия, которыми он сможет нанести удар по США. Он заявил об этом очень четко, и все, кто сомневаются, что президент привержен этому, живут в параллельной реальности. И последствия этого будут поистине катастрофическими. Но нет такого понятия как "превентивная политика", это появилось в СМИ,
пояснил парламентарий.

По его словам, администрация США никогда не рассматривала такой стратегии в отношении Пхеньяна.

Такой вещи нет, и это логично, потому что если вы задумаетесь, к чему это может привести, если подобное произойдет, это будет, наверное, одной из самых страшных катастроф в истории человечества,
заключил Риш.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Андрей К Вчера, 13:36
    Джеймс Риш:
    ...у Вашингтона нет «превентивной политики» в отношении Пхеньяна...

    У Вашингтона, вообще нет политики - сплошные амбиции, с претензией на "исключительность"...
    Андрей К
    1. Logall Вчера, 13:40
      Зато в отношении к собственному разуму «превентивную» процедуру давно провели!
      Logall
      1. Андрей К Вчера, 13:42
        Цитата: Logall
        ...Зато в отношении к собственному разуму «превентивную» процедуру давно провели!...

        "Процедура" с разумом прошла катастрофически - разума не осталось request
        Андрей К
      2. Геркулесыч Вчера, 13:44
        Александр hi -это невозможно, всвязи с полным отсутствием у них разума! hi Там только агрессивные животные инстинкты! !! am
        Геркулесыч
        1. ASed Вчера, 14:00
          “Президент США сказал, и он привержен этому, что Ким Чен Ын не сможет заполучить баллистическую программу и средства доставки ядерного оружия, которыми он сможет нанести удар по США.

          Простите, а разве Ким ее еще не получил? Помоему он четко показал, какие-никакие
          "средства" у него имеются. А иначе что бы штатам так вопить?
          ASed
  2. rruvim Вчера, 13:40
    Почему Кремлеведы, или теперь Кимеведы думают, что Ким Чен Ын что-то из себя представляет. Он - не его легендарный дед. Против объединения двух Корей категорически выступает Япония, и категорически за объединение Китай. Понятно, что объединение произойдёт на финансах и под эгидой Южной Кореи, но после него не останется места ни Американцам, ни Японцам. Выграет от объединения один Китай, но и Россия также.
    rruvim
    1. КВУ-НСвД Вчера, 13:53
      Согласен во всём , кроме того , что Ын ничего из себя не представляет . Его способность в столь молодом возрасте удержать власть в аппаратной борьбе и чёткий курс в отношении продолжающегося кризиса , по моему говорит о нём , как о сильном человеке и лидере.
      Цитата: rruvim
      Почему Кремлеведы, или теперь Кимеведы думают, что Ким Чен Ын что-то из себя представляет. Он - не его легендарный дед. Против объединения двух Корей категорически выступает Япония, и категорически за объединение Китай. Понятно, что объединение произойдёт на финансах и под эгидой Южной Кореи, но после него не останется места ни Американцам, ни Японцам. Выграет от объединения один Китай, но и Россия также.
      КВУ-НСвД
      1. rruvim Вчера, 14:05
        Категорически не согласен! Не Ким Чен Ыну нужны генералы, генералам нужен Ким Чен Ын. Чисто восточная истина. Посмотрите фильм "Тень воина" Куросавы. Сейчас идёт закулисный торг между членами политбюро Рабочей партии с одной стороны и китайцами с Южнокорейцами с другой. Почему Американцы и нервничают. Приезд кучи Северокорейских чиновников и "чекистов" в Пхенчхан для п-сов был полной неожиданностью. Ещё более неожиданно было их уезд (или разЪезд) по всей стране. Повод Олимпиады послужил для Южно-корейских чиновников напрямую встретиться со своими Северо-корейскими братьями, без "опеки" и кураторства США и Японии.
        rruvim
        1. КВУ-НСвД Вчера, 14:21
          Не Ким Чен Ыну нужны генералы, генералам нужен Ким Чен Ын.
          Может Вы и правы..., а может и нет , там наверняка всё переплетено . Я всё же думаю , что после смерти отца вряд ли Ын смог бы удержать власть без лидерских качеств . Желающих поцарствовать или поменять клан у власти в тамошней верхушке было в избытке . А то , что на Олимпиаду приехала делегация из Пхеньяна и неизвестные контакты с неизвестными результатами бесят США - это факт . И тож думаю заслуга Ына как хорошего политического шахматиста.. hi А фильм обязательно скачаю и посмотрю , хотя и не поклонник японского кино..
          КВУ-НСвД
          1. rruvim Вчера, 14:29
            Не тянет он на "шахматиста". Даже если ему "дяденьки" в погонах скажут "конём ходи", он не сможет шахматной доской "морду намылить". Про него столько компромата (буржуазного) нарыли, что опубликуй его в журнале "Maxim", ему бы никто руки не подал. Для системы "Чучхе" есть всегда лакмусовая бумажка. Достаточно посмотреть, как аплодировали его деду, и как теперь аплодируют ему.
            rruvim
            1. КВУ-НСвД Вчера, 14:38
              . Про него столько компромата (буржуазного) нарыли, что опубликуй его в журнале "Maxim", ему бы никто руки не подал.
              Да компромата сейчас на каждого лидера можно нарыть вагон и маленькую тележку . Да и иностранные СМИ там читают мягко говоря немногие и репутацию Ына внутри страны они никак не подмочат А за рубежом закроют глаза если надо . Аплодируют вроде как обычно , по расписанию...Хотя это настолько закрытая страна , что мы с вами можем только строить догадки , что там и как...
              КВУ-НСвД
              1. rruvim Вчера, 14:55
                Это не моё наблюдение (по поводу аплодисментов). Это наблюдение одного северокорейского аспиранта: на мой вопрос, " как вы теперь аплодируете Ыну по сравнении с Иром ?" Он без акцента ответил: "Жиденько..." smile
                rruvim
  3. предки с Дона Вчера, 13:41
    Ын реально красавец, ни на миллиметр не прогнулся, уважаю таких политиков.
    предки с Дона
  4. Геркулесыч Вчера, 13:42
    А авианосцы к берегам Северной Кореи вы гоняете исключительно чтобы намотать десяток тысяч миль "на спидометр " , ради прикола? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Волька Вчера, 17:37
      типа тренируются, но бюджет осваивают с завидным упорством...
      Волька
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:43
    Президент США сказал, и он привержен этому, что Ким Чен Ын не сможет заполучить баллистическую программу и средства доставки ядерного оружия, которыми он сможет нанести удар по США.
    Уже получил . Поэтому и обратку в вопросе превентивного удара влючают
    в Белом доме не рассматривают «превентивную политику» в отношении Пхеньяна,
    .
    КВУ-НСвД
  6. Egorovich Вчера, 13:43
    Матрасники такими заявлениями больше себя запугивают, а ЫН целенаправленно превратил КНДР в страну, имеющую ядерное оружие, не спрашивая ни у кого разрешения. Молодец, да и только! yes
    Egorovich
  7. rruvim Вчера, 13:48
    Основная задача Китая и России объединить две Кореи, не важно на каких условиях. Любое мирное решение объединения лишит легитимности нахождения Американских войск на Корейском полуострове. Поэтому демонизация руководства КНДР, на самом деле скрытая их поддержка американцами, на руку только самим п-сам. Они никогда не допустят объединение двух Корей даже под руководством Сеула. Объединённая Германия и так, как кость в горле. А для Японцев - единая Корея, вообще, страшный сон.
    rruvim
    1. LiSiCyn Вчера, 14:07
      Цитата: rruvim
      Основная задача Китая и России объединить две Кореи,

      Вы, думаете это реально ???
      На каких, условиях возможно обьединение?? Ким отдаст власть, просто так...? Превратиться из практически "божества", в гражданина Об. Кореи...
      Или " южане", поставят его генсеком ?
      LiSiCyn
      1. rruvim Вчера, 14:19
        Есть два варианта объединения:
        Один Китайский - "одна партия-две системы", это устраивает и Политбюро Рабочей партии КНДР, и южно-корейских бизнес воротил, но не устраивает американцев, тем более японцев;
        Второй американский - спровоцировать войнушку или цветную революцию, где американцы проявят себя в очередной раз спасителями свободных корейцев, но против этого варианта только Китайцы, но сами Южно-корейцы а теперь и американцы.
        Потому-что Американцы выбрали третий путь: НИКОГДА не допустить объединения двух Корей. Пару купленных ЦРУ-никами Северо-корейских генералов, которые выпустят десяток снарядов по Сеулу будет достаточно, что-бы похоронить идею объединения на десяток лет.
        rruvim
        1. ML-334 Вчера, 15:38
          Зачем мертвецу деньги? Повезёт- если один уйдёт, но скорее всего родственников прихватит.
          ML-334
          1. rruvim Вчера, 15:43
            Вы таки не знаете количество перебежчиков с Севера. Там не только генералы, там и родственники многочисленной семьи Кимов попадаются. Одного даже в Аэропорту "замочили"...
            rruvim
        2. LiSiCyn Вчера, 16:02
          Цитата: rruvim
          Один Китайский - "одна партия-две системы"

          Вы, думаете жители Ю. Кореи, готовы принять коммунистическую идеологию ? Вы тв шоу, из Ю. К., не разу не смотрели? Такое впечатление, что они с япами соревнуются, кто похабней...
          Матрасы устроили себе классный бордель, из Ю. Кореи и Японии...
          Я не представляю себе, обьединение "корейцев" в ближайшее время. Ни при каких условиях... Возможно, только улучшение отношений.
          LiSiCyn
          1. rruvim Вчера, 16:28
            А вы могли бы представить в 1989-м объединение двух Германий? Или разделение Чехословакии на Чехию и Словакию? Всё решается быстро... 21 век всё-таки...
            rruvim
            1. LiSiCyn Вчера, 17:03
              Цитата: rruvim
              объединение двух Германий

              44 года прошло, на самом деле, на много меньше...
              52г - 2017г, 65 лет... Поколение сменилось, почти...
              К тому же , Вы не путайте, мягкий социализм ГДР, конца 80-х...
              И жесткий тоталитарный режим с коммунистической идеологией...

              Цитата: rruvim
              разделение Чехословакии

              Именно, разделение...
              Увеличение эконом. связей, культурных, ослабление погран. режима.. Возможно.
              Обьединение, в ближайшей перспективе, никогда...
              И если, Вам, интересен мой ответ ? Вы, как нибудь мне, знать дайте... wink
              LiSiCyn
              1. rruvim Вчера, 17:32
                Разделение Чехословакии на два Государства было бессмысленно в НОРМАЛЬНОМ понимании, потому-что они тут-же объединились в рамках ЕС, только со своими якобы независимыми парламентами и президентами. Объединить две Кореи проще-простого. Уберите с политической карты мира только два Государства - Америку и Японию. И всё! Именно они против объединения. Китай и Россия в состоянии это сделать. У нас и Китая большой опыт. Китай разрушил комсистему, но сохранил Партию, Россия разрушила Партию, но сохранила Федерацию. СССР не в счёт, этому Голему и так за 72 года "стукнуло". Голем больше не живёт. Знающие евреи меня поймут...
                rruvim
  8. Дормидонт Вчера, 14:01
    Пхеньяну незачем заполучать технологию баллистической доставки ядерного оружия. У него своя есть
    Дормидонт
  9. лысова Вчера, 14:22
    О как, Трамп сказал, а он что побывал в арсеналах и НИИ КНДР ? Беспокоятся об угрозе, их не трогайте и вас не тронут. Чувствуют, что появилась сила, которая сдачи может дать.
    лысова
  10. МИХАН Вчера, 14:25
    Президент США сказал, и он привержен этому, что Ким Чен Ын не сможет заполучить баллистическую программу и средства доставки ядерного оружия, которыми он сможет нанести удар по США. Он заявил об этом очень четко

    Молодец Трамп ! Нас не трогайте и мы никого не тронем.. И ВСЯ политика !
    И КНДР это предлагал уже давно, вот как ЯО обзавелись , то сразу Ына зауважали ..))))
    А ракеты , если что не проблема.. ..
    МИХАН
    1. rruvim Вчера, 14:42
      Да не будет Северная Корея ни по кому "пулять", если это не захотят сами американцы. Да и сами технологии производства "ядрённых" технологий подкинули Северо-корейцам сами американцы, и не во времена Ына, а во времена его отца, что-бы держать в страхе Японию и Южную Корею. И "подкидывать" ядерные технологии - обычная послевоенная практика. Американцы - Франции и Англии, Мы Китаю и Индии, американцы Пакистану, Пакистан с американцами Израилю, Израиль ЮАР и Бразилии (правда последние отказались). И Северной Корее кто-то передал технологии. Китайцы и Россия не могли, "соседу давать пистолет-себе хуже". Японцы в принцыпе не могли. Остались одни Пакистанцы и те-же Американцы. Я не удивлюсь, что ради того что-бы держать в "узде" (включая военные базы), американцы передали "секрет" ядрённого оружия отцу Ына.
      rruvim
  11. borys Вчера, 14:31
    То, что объединение Кореи не выгодно Японии и США - понятно всем. Но и сегодняшняя Россия тоже не очень этим заинтересована. Так же и Китай. Единая Корея была интересна Советскому Союзу, притом социалистическая.

    borys
    1. rruvim Вчера, 15:30
      В Азии не может быть социализма. Другой менталитет. Социализм может быть в Норвегии, Швеции или в Дании. И в КНДР нет никакого социализма, есть феодализм на других условиях. Это не плохо и не хорошо. Это Азия. Как не "сажай" социализм в Афганистане, так не "посадишь" его в Корее, хоть в Северной, хоть в Южной. Я имею ввиду классический социализм, описанный Марксом и Энгельсом. Поэтому китайцы первыми "прочухались" после последствий "культурной революции", и как-бы КНР и КПК не обзывались, это типичный уклад капитализма, переходящий в его высшую форму - Империализм.
      rruvim
  12. Васян1971 Вчера, 15:56
    " Сенатор: у Вашингтона нет «превентивной политики» в отношении Пхеньяна."
    Брехня-я-я! Манёвры АУГ, пролёты стратегов, ПРО на границе, накачка в СМИ - свидетельствуют.
    Васян1971
  13. Старый26 Вчера, 16:42
    Цитата: rruvim
    Основная задача Китая и России объединить две Кореи.

    Это конечно программа максимум, но не является особенно для России основной задачей. Думаю, что и Китай очень сильно подумает. Нужно ли ему это или нет

    Цитата: rruvim
    не важно на каких условиях.

    Это как раз самое важное. Кто будет "во главе" - группировка Ына, или какая-то из южнокорейских группировок.

    Цитата: rruvim
    Любое мирное решение объединения лишит легитимности нахождения Американских войск на Корейском полуострове..

    Вот-вот. И это вступает в противоречие с вашим предыдущим тезисом, что "не важно на каких условиях". Если объединение происходит под эгидой ТПК и Ына, то легитимность тут же будет потеряна. А если под эгидой Юга? Что мешает, объединенной Корее, во главе которой будут южане заключить с американцами новое соглашение?

    Цитата: rruvim
    Они никогда не допустят объединение двух Корей даже под руководством Сеула. Объединённая Германия и так, как кость в горле. А для Японцев - единая Корея, вообще, страшный сон.

    Ну не стоит зарекаться. Объединенная Германия сейчас член НАТО, хотя Горби и его Политбюро спало и видело "неприсоединившуюся" Германию. Объединенная Корея - это конечно будет пострашнее, чем объединенная Германия. так же бескровно объединение не произойдет. Особенно если произойдет объединение под эгидой запада. Среди северокорейцев найдется немало фанатиков, которые будут сражаться за уже отсутствующего вождя... Объединенная Корея надолго превратится в кипящий котел
    Объединение под эгидой Севера не воспримут южане. Так что просматривается только два варианта. Или под эгидой Юга и возможно длительный период стычек или на некой общей основе. Но только не под эгидой севера. И боюсь, что на нашем веку этого не произойдет

    Цитата: rruvim
    Да не будет Северная Корея ни по кому "пулять", если это не захотят сами американцы. Да и сами технологии производства "ядрённых" технологий подкинули Северо-корейцам сами американцы, и не во времена Ына, а во времена его отца, что-бы держать в страхе Японию и Южную Корею.

    И откуда такие сакральные знания. Значит десятки тысяч северокорейских студентов, обучавшихся в СССР и сотни тысяч обучавшихся в Китае именно по таким критическим темам - это ничто. А подкинули все американцы. Уж что-что а в таком их заподозрить нельзя. "Подкидывать" врагу технологию производства ЯО - это только додуматься нужно. Это все равно, что для того, чтобы нам объединиться в единое с Белорусью государство надо было бы создать угрозу и мы подкинули бы Прибалтике технологию производства ядерного оружия

    Цитата: rruvim
    И "подкидывать" ядерные технологии - обычная послевоенная практика. Американцы - Франции и Англии, Мы Китаю и Индии, американцы Пакистану, Пакистан с американцами Израилю, Израиль ЮАР и Бразилии (правда последние отказались). .

    Конспирология поперла. Вы хотя бы хронологии бы придерживались, когда начинаете писать, что Пакистан с американцами подбросил технологии Израилю. На сколько десятилетий у подбросившего технологии Пакистана позже, чем у Израиля появилось ядерное оружие?
    К тому же как у вас все просто: этот подкинул тому и все тут

    Американцы Франции не подкидывали технологии производства ЯО. Она их разработала сама, хотя "Отец" французской ядерной бомбы Бертран Голдштейн участвовал в Манхэттенском проекте. Но французская ядерная программа стартовала в октябре 1945 года, когда был создан Комиссариат по атомной энергии во главе с нобелевским лауреатом Фредериком Жолио-Кюри. Имея в багаже зрелую научную школу (созданную еще в 1930-е гг.) и неплохую техническую базу, Франция была способна после окончания Второй мировой войны относительно быстро возобновить работы по атомной энергии. Первый французский тяжеловодный ядерный реактор заработал 15 декабря 1948 г., а к началу 1954 г. таких реакторов было уже два. Но до середины 1950-х гг. военно-политическое руководство Франции не помышляло о создании собственного ядерного оружия и полностью полагалось на «ядерный зонтик» США. Ситуация резко изменилась после того, как осенью 1956 г. (в период так называемого Суэцкого кризиса, приведшего к войне Великобритании, Франции и Израиля против Египта) Франция, наряду с Великобританией и Израилем, подверглась угрозе применения ядерного оружия, прозвучавшей в заявлении председателя Совета министров СССР Н. А. Булганина, а Вашингтон, по мнению Парижа, должным образом не отреагировал на эту угрозу. Усомнившись в союзнических гарантиях США, правительство Франции к концу 1956 г. принимает решение о создании собственного ядерного оружия как инструмента, обеспечивающего национальную безопасность и освобождающего страну от опеки США в вопросах военной безопасности. А вы говорите ПОДКИНУЛИ французам американцы

    То же самое и с Англией. Именно там начались работы и параллельный проект возглавляемый т.н. «Мауд Коммити»
    работал даже тогда, когда по сути он был поглощен более мощным проектом - "Манхэттенским". И англичане "разошлись" с американцами за несколько месяцев до окончания 2МВ. И начали работать сами. "Подкидывать" им ничего не нужно было. Они и сами были участниками проекта.

    Более-менее наверно исторически допустимо заявить, что мы "подкинули" технологии китайцам. Хотя наверняка никаких "подкидок" технологий не было. Просто китайские ученые работали и на объектах ядерной инфраструктуры СССР, а советские ученые работали над созданием ядерной промышленности Китая.

    ну то, что, как вы говорите СССР "подкинул" технологии Индии - это вообще не соответствует действительности. У истоков Индийской ядерной программы стояли Англия, Канада, США. Но никак не СССР

    Вот то, что были плотные контакты по линии Израиль-ЮАР - здесь можно согласиться. Бразилия к Израилю никаким боком не стояла. Свою программы она начала, основываясь на помощи США. Когда же отношения с США ухудшились основным поставщиком стала ФРГ....

    Так что не все так просто - "Подкинули" и все. Для того, чтобы "подкинутые" технологии были бы реализованы в странах должна быть завершенная инфраструктура ядерной промышленности
    Старый26
    1. rruvim Вчера, 18:02
      Всё правильно написано, особенно про Де Голльевскую Францию. Но слово "подкинули" я не "отзываю". Если вести параллели, то и ядерный реактор под Дамаском построили французы, а потом Израильтяне сравняли его с землёй. Передача ядерных технологий, обычная мировая практика, и она родилась не сегодня.
      По поводу конспирологии: это точная наука в отличие от математики yes
      [quote][/quote]Если объединение происходит под эгидой ТПК и Ына, то легитимность тут же будет потеряна. А если под эгидой Юга? Что мешает, объединенной Корее, во главе которой будут южане заключить с американцами новое соглашение?
      В том то и дело, что гарантом объединения может быть только Китай.
      1. Он был гарантом и остаётся по линии разграничения (38-й параллели);
      2. Южные Корейцы не смогут заключить новое соглашение с Амерами после объединения, это противоречит даже не резолюциям ООН, а твёрдому соглашению между СССР и Амерами в 1945 г. Т.е. единая Корея перестаёт быть под опекой СССР и США, т.к. СССР нет, осталась только одна "опека".
      3. Сеул не будет после объединения договариваться с Амерами об "новой" опеке. Это даже не конспирология. Основные покупатели товаров из Кореи: Европа, Юго-восточная Азия и Африка.
      Основные инвесторы китайцы. Они вовремя подсуетились. Кроме военных кораблей у П-сов в Южной Корее ничего нет!
      rruvim
  14. Волька Вчера, 17:39
    ну кто накажет нахала (америку), вот в чем вопрос...
    Волька
    1. rruvim Вчера, 18:50
      А зачем её (Америку) наказывать? Она себя каждый день наказывает: Стрельбой по своим гражданам, се-с скандалами, вопросами: кто-у кого украл флэшки или электронную переписку, "был ты с русскими путанами, либо нет ?", хакерами всех мастей, отключением пребывающих людей в Комен от систем жизнеобеспечения (очень популярное в США ШОУ) и т.д. и т.п. И стрельбой, стрельбой !!! Самое страшное, что они это пытаются внушить всему остальному человечеству. Самые популярные сериалы в этой "лоскутной стране", естественно, про Зомби...
      rruvim
  15. Старый26 Вчера, 19:40
    Цитата: rruvim
    Всё правильно написано, особенно про Де Голльевскую Францию. Но слово "подкинули" я не "отзываю". Если вести параллели, то и ядерный реактор под Дамаском построили французы, а потом Израильтяне сравняли его с землёй. Передача ядерных технологий, обычная мировая практика, и она родилась не сегодня

    Все зависит от того, какую направленность выбрала та или иная страна. Если "мирный" атом - то совершенно без разницы, чей это будет реактор. Если речь пойдет о "военном" атоме, то вопрос становится с одной стороны очень скользким, со второй стороны - многовекторным. Взять ту же Индию.
    Первые реакторы для АЭС были американские. А вот уже исследовательские и тяжеловодные реакторы. на которых может нарабатываться плутоний были уже британскими и канадскими. Тяжелую воду Индии поставили американцы. Вот и думайте, кто стоит у истоков "подбрасывания"

    Цитата: rruvim
    В том то и дело, что гарантом объединения может быть только Китай.!

    Мог бы быть и Китай. Но ведь "кто его знает". Несколько лет назад Северная КОрея еще двигалась в русле политики КНР, стараясь выполнять все пожелания "патрона". Но вот с приходом к власти Кима Третьего КНДР откровенно говоря иногда проста "кладет" на мнение своего северного соседа

    Цитата: rruvim
    1. Он был гарантом и остаётся по линии разграничения (38-й параллели);

    Для этого нужно, чтобы на это согласилась Южная Корея. Гарант-гарантом, но в ситуации поменяется знак. теперь вместо 20-тысячного контингента США окажутся на линии ДМЗ китайцы. Захотят ли такого расклада южане? Не уверен. Китай мог бы, наверное, на определенных условиях быть гарантом того, что объединенная Корея останется нейтральной. Но ввод войск даже на разграничительную параллель - не выход. Консенсуса не будет.

    Цитата: rruvim
    2. Южные Корейцы не смогут заключить новое соглашение с Амерами после объединения, это противоречит даже не резолюциям ООН, а твёрдому соглашению между СССР и Амерами в 1945 г. Т.е. единая Корея перестаёт быть под опекой СССР и США, т.к. СССР нет, осталась только одна "опека".

    Соглашение между СССР и США вряд ли можно считать действующим при отсутствии одной из гарантирующих сторон. Все будет зависеть в первую очередь от конституции объединенной Кореи. будет там положение о том, что на территории страны могут быть размещены контингенты дружественных стран для защиты суверенитета - одно, не будет - другое. И все будет зависеть от, скажем так баланса сил "наверху".

    Цитата: rruvim
    3. Сеул не будет после объединения договариваться с Амерами об "новой" опеке. Это даже не конспирология. Основные покупатели товаров из Кореи: Европа, Юго-восточная Азия и Африка.
    Основные инвесторы китайцы. Они вовремя подсуетились. Кроме военных кораблей у П-сов в Южной Корее ничего нет!

    Дай бог, чтобы так все и было.
    Старый26
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