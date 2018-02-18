" Сенатор: у Вашингтона нет «превентивной политики» в отношении Пхеньяна."

Ситуация, с которой мы сталкиваемся сейчас на Корейском полуострове, действительно очень опасная. Я бы сказал, что сейчас нет более опасного места на планете, чем на Корейском полуострове. И все находится в руках и уме одного человека – Ким Чен Ына. Что он сделает, что он решит делать, будет определять, как будет развиваться ситуация. И она не разрешится хорошо, если он будет продолжать идти тем курсом, которым идет сейчас,

Президент США сказал, и он привержен этому, что Ким Чен Ын не сможет заполучить баллистическую программу и средства доставки ядерного оружия, которыми он сможет нанести удар по США. Он заявил об этом очень четко, и все, кто сомневаются, что президент привержен этому, живут в параллельной реальности. И последствия этого будут поистине катастрофическими. Но нет такого понятия как "превентивная политика", это появилось в СМИ,

Такой вещи нет, и это логично, потому что если вы задумаетесь, к чему это может привести, если подобное произойдет, это будет, наверное, одной из самых страшных катастроф в истории человечества,