Порошенко намерен принять участие в суде по событиям на майдане
Президент Украины Петр Порошенко пообещал принять участие в судебном процессе по делу о событиях в центре Киева в 2014 году, передает РИА Новости.
Напомним, майдан Незалежности (площадь Независимости) был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После «революции достоинства» спецподразделение «Беркут» было распущено.
Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше – скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранительные органы) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе,сказал Порошенко на церемонии открытия выставки, посвященной погибшим на Майдане.
Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас,добавил президент.
Напомним, майдан Незалежности (площадь Независимости) был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После «революции достоинства» спецподразделение «Беркут» было распущено.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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