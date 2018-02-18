Порошенко намерен принять участие в суде по событиям на майдане

Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше – скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранительные органы) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе,

Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас,