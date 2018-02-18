00:37 19 февраля

Порошенко намерен принять участие в суде по событиям на майдане

Президент Украины Петр Порошенко пообещал принять участие в судебном процессе по делу о событиях в центре Киева в 2014 году, передает РИА Новости.



Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше – скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранительные органы) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе,
сказал Порошенко на церемонии открытия выставки, посвященной погибшим на Майдане.


Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас,
добавил президент.

Напомним, майдан Незалежности (площадь Независимости) был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После «революции достоинства» спецподразделение «Беркут» было распущено.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Spartanez300 Вчера, 14:50
    Первого кого нужно наказать это тебя жирный свинтус .
    Spartanez300
    1. 210окв Вчера, 15:06
      И этот суд,точнее трибунал должен бытбыть в Донецке или Луганске..Как,Петро?Поедешь?
      210окв
      1. volodya Вчера, 15:08
        А судьи кто?Украинцев этот вопрос не волнует?
        volodya
        1. LSA57 Вчера, 15:53
          Цитата: volodya
          А судьи кто?Украинцев этот вопрос не волнует

          а их уже давно ничего не волнует. мояхатаскраю победила
          LSA57
          1. Владимир16 Вчера, 16:13
            Цитата: LSA57
            а их уже давно ничего не волнует. мояхатаскраю победила

            "мояхатаскраю" победила в 91 году на всей территории Руси (СССР в тот период). Русским просто повезло с Путиным. Но надолго ли?
            За исключением Путина, да Жириновского все кандидаты на должность "главного" желают устроить очередной передел на Руси.
            Что-то не припомню я народного бунта в связи с распадом СССР. Хотя люди в подавляющем большинстве проголосовали за сохранение Союза. Но пришли пара десятков людишек, сместила власть и согнула всех в бараний рог. А жители страны смолчали.

            Так, что не стоит гнать на хохлов. Сами ТАКИЕ же.
            Владимир16
            1. LSA57 Вчера, 16:21
              Цитата: Владимир16
              Русским просто повезло с Путиным.

              он с луны свалился? появился закономернг без бесконечных майданов и чехарды президентов. майданы сами устраивали. и парашу сами выбрали под визг долой олигархов. разговаривал с ними в инете. все как один, плохой юбудет, скинем. вот и скидывают
              LSA57
          2. gurzuf Вчера, 20:23
            Как ничего? Не надо на "велику нацiю" лишнего наговаривать! А кружевные труселя? laughing
            gurzuf
      2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:56
        Уже поехал как-то в Крым. Там Петруччо тумаков надавали по полной))
        Генерал Песчаных Карьеров
      3. собаковод Вчера, 17:28
        210окв Сегодня, 15:06 ↑ Новый
        И этот суд,точнее трибунал должен бытбыть в Донецке или Луганске..Как,Петро?Поедешь?
        Разве что в мешке!
        собаковод
        1. Дембель77 Вчера, 19:38
          Порошенко намерен принять участие в суде по событиям на майдане
          Это обстоятельство является одной из причин срочного катапультирования из Украины опального Михо. Тот был вызван в качестве свидетеля на этот процесс и многое мог рассказать о небезызвестной группе грузинских снайперов Мамбуки, каковая, по версии журналистского расследования, участвовала в расстреле участников евромайдана. Порошенко, ты чувствуешь запах твоего жареного мяса? Тебе страшно?
          Дембель77
  2. НЕКСУС Вчера, 14:53
    Не как обвинителем или свидетелем,а как подсудимым.
    НЕКСУС
    1. фигвам Вчера, 15:27
      Цитата: НЕКСУС
      Не как обвинителем или свидетелем,а как подсудимым.

      Может судьёй?
      Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе,
      сказал Порошенко

      фигвам
    2. Лексус Вчера, 15:29
      ///а как подсудимым

      Давно пора Порося "к стенке прислонить".
      Лексус
      1. LSA57 Вчера, 16:05
        Цитата: Лексус
        Давно пора Порося "к стенке прислонить".

        не его одного
        LSA57
    3. Барбулятор Вчера, 16:19
      Цитата: НЕКСУС
      Не как обвинителем или свидетелем,а как подсудимым.

      Жду с нетерпением сообщения, что Президент Украины Порошенко арестован прямо в зале суда.
      Барбулятор
  3. anjey Вчера, 14:53
    Порошенко намерен принять участие в суде по событиям на майдане
    В качестве обвиняемого там его место ,которое давно его заждалось ,и конечно же вместе с подельниками,групповуха им всем корячится...,а если судить по преступлениям против народа Украины и пролитой крови то высшая мера ,как по закону военного времени , расстрел на месте ,а лучше повесить в Киеве,обернув бандеровским флагом...
    anjey
    1. LiSiCyn Вчера, 15:45
      Цитата: anjey
      лучше повесить в Киеве,обернув бандеровским флагом...

      Ха-ха.. laughing
      А еще лучше, его на этих трЯпках сжечь !!! am Прямо на майдане, привязав к осиновому столбу.. Как главного бандерлога...А рядом, плахи , для бандерлогов пониже рангом, и палачи с топорами... good
      LiSiCyn
  4. Jovanni Вчера, 14:54
    Только в качестве обвиняемого, приговоренного, и повешенного. Как и подобает военным преступникам, положившим тысячи людей.
    Jovanni
  5. предки с Дона Вчера, 14:55
    Забавно организаторы переворота будут искать виновных wink
    предки с Дона
    1. 210окв Вчера, 15:11
      А чего искать?Они уже назначены..
      Цитата: предки с Дона
      Забавно организаторы переворота будут искать виновных wink
      210окв
  6. КВУ-НСвД Вчера, 14:56
    Просто попытка повысить свой рейтинг ничем ему самому не грозящим шагом . А уж местные СМИ распишут это как беспрецендентный и чуть ли не героичесий шаг президента . Главно , чтоб трезвый заявился , а то неровен час такого могёт наболтать... laughing
    КВУ-НСвД
  7. Геркулесыч Вчера, 14:58
    Обещать оно умеет но никогда и не при каких условиях оно своих обещаний не выполняло! am Судилище проведут очередное, как всегда, бессмысленное и бесполезное. Хотя там пора просто начать тотальный отстрел всей укроинской власти.
    Геркулесыч
    1. LiSiCyn Вчера, 15:29
      Верно !!!
      Цитата: Геркулесыч
      не при каких условиях оно своих обещаний не выполняло!

      Обещать, не значит жениться...
      Четыре года прошло, и еще столько пройдет, в связи, с "вновь вскрывшимися фактами"... Расчет на это...
      LiSiCyn
  8. лысова Вчера, 15:07
    --- " ... Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе " - В качестве кого?! - Единственно правильный выбор: ---
    лысова
  9. Egorovich Вчера, 15:11
    В качестве кого, главарь укрошумерии, будет присутствовать на псевдосуде? В качестве очень брехливой, потасканной всеми, собачонки, что ли.
    Egorovich
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. ВЕРЕСК Вчера, 15:16
    Ох,Петя...Видать уже собрался сваливать.
    ВЕРЕСК
  13. rocket757 Вчера, 15:18
    По факту, на майдане он был не при делах, эт очень потом оно вылупилось и начало раздавать обещания налево и опять налево! Сотоварищи его там куролесили, эт да. Так шо почему б не выступить?
    rocket757
  14. mavrus Вчера, 15:18
    Цитата: Spartanez300
    Первого кого нужно наказать это тебя жирный свинтус .

    Он-то только бабло кастрюлеголовым скакунам подбрасывал, а вот те кто беркуовцев, исполнявших свой долг, убивал и калечил, неговоря уж о тех кто печенюшки раздавал и приказал майдayнов отстреливать, вот они то явно под этот, якобы, суд не попадут, а с них и надо бы начинать.
    mavrus
  15. Silvestr Вчера, 15:26
    Все в одном флаконе: свидетель, прокурор, судья и обвиняемый. Главное не перепутать, кому что и где говорить.
    Главное, возьми спиленные деревья с Крещитика с собой в суд, не с пустыми же руками ходить!
    Silvestr
  16. медведик Вчера, 15:30
    Однозначно! В качестве подсудимого!
    медведик
  17. Васян1971 Вчера, 15:52
    Ну, разве что в качестве обвиняемого. Беспрецедентно, конечно, что это президент лично, но надо.
    Васян1971
  18. Балу Вчера, 15:56
    Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе,


    В качестве обвиняемого в соучастии?
    Балу
  19. Azazelo Вчера, 16:29
    В качестве кого? Обвиняемого - я согласен.
    Azazelo
  20. Ferdinant Вчера, 16:42
    Вот и ещу одну зиму пережили,теперь можно и посудиться,так наверное думает.
    Ferdinant
  21. sabakina Вчера, 16:45
    Президент Украины Петр Порошенко пообещал принять участие в судебном процессе по делу о событиях в центре Киева в 2014 году
    belay В качестве потерпевшего?...
    sabakina
  22. ibn.shamai Вчера, 17:21
    Ни какой хохляцкий суд его не осудит! Рыба скользкая, выкрутится. Подставит пару своих соратников, свалит всё на них. Ещё и в заслугу себе это повернёт. Только народ сможет вбить осиновый кол в сердце этой нечисти! am
    ibn.shamai
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