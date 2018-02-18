В Донецке ожидают приезда делегации из ФРГ и Норвегии

В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую народную республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии,

Делегация, в составе которой политики и члены гуманитарных организаций из Германии и Норвегии, посетит Донецкую республику в понедельник, передает РИА Новости сообщили в МИД ДНР.В министерстве уточнили, что основная цель визита – это «развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР».Сообщается, что составе делегации «председатель фракции партии Левые в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель общественной организации "Народная дипломатия" в Норвегии Хендрик Вебер», а также сотрудники гуманитарных организаций Asorix e.V и «Счастливые дети Германии».