00:45 19 февраля

В Донецке ожидают приезда делегации из ФРГ и Норвегии

Делегация, в составе которой политики и члены гуманитарных организаций из Германии и Норвегии, посетит Донецкую республику в понедельник, передает РИА Новости.

В Донецке ожидают приезда делегации из ФРГ и Норвегии


В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую народную республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии,
сообщили в МИД ДНР.


В министерстве уточнили, что основная цель визита – это «развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР».

Сообщается, что составе делегации «председатель фракции партии Левые в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель общественной организации "Народная дипломатия" в Норвегии Хендрик Вебер», а также сотрудники гуманитарных организаций Asorix e.V и «Счастливые дети Германии».

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Аверин
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Комментарии 50

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  1. Балу Вчера, 15:46
    Делегация, в составе которой политики и члены гуманитарных организаций из Германии и Норвегии, посетит Донецкую республику в понедельник

    Мюнхенская речь попрошенко сделала свое дело. Здравомыслящие европейцы решили сами понять происходящее.
    Балу
    1. Гигант мысли Вчера, 15:48
      Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот здесь это определение подходит как нельзя кстати.
      Гигант мысли
      1. avt Вчера, 16:03
        Цитата: Гигант мысли
        Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

        bully А то они ,,не в кугсе ",,Тренд" поменялся - походу после вице короля Байдена , когда шумероукров жёстко держали в ежовых руковицахUSA. Выжимать больше нечего и скидывают токсичные хирургические отходы на эуропэйцив. Мол -разруливайте. Вот и встрепенулись , потянулись ходоки .Но это не значит , что usы хватку ослабят . Теперь они могут развернуть так - повесить на ЕС эту управляемую ими гирю и пустить на дно уже ЕС , заняв его работой ,,над восстановлением" .
        avt
      2. Татьяна Вчера, 16:10
        Гигант мысли
        Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

        Просто здраво мыслящие европейцы потихонечку начинают понимать колониальную политику США в Европейских странах и в отношении России - и поэтому не хотят в составе НАТО под предводительством Пентагона втягиваться в ТМВ с Россией за транснациональные рыночные интересы Вашингтона!
        Милитаризация в Европе стала слишком велика, чтобы её гражданам не понимать и не предчувствовать преддверие ТМВ с Россией из-за происков заокеанских американских провокаторов-"благодетелей"!
        Татьяна
    2. oldseaman1957 Вчера, 15:49
      Цитата: Балу
      В Донецке ожидают приезда делегации из ФРГ и Норвегии
      - Знак хороший. А то раньше Запад уподоблялся страусам: благим матом верещал о российских войсках, но чтобы проверить на месте, почему-то не хватало ума. Тяжко правда даётся...
      oldseaman1957
    3. сибиралт Вчера, 15:49
      Неужто ЛГБТ активисты со всеми флагами на Донбасс пожалуют? belay
      сибиралт
      1. askort154 Вчера, 16:02
        сибиралт..Неужто ЛГБТ активисты со всеми флагами на Донбасс пожалуют?

        Не кощунствуйте. Левые никогда не дружили с ЛГБТ.
        askort154
        1. сибиралт Вчера, 16:49
          А кто у нас сегодня левый? Зюганов и тот в правую грудину нырнул. lol
          сибиралт
    4. 210окв Вчера, 16:02
      Эти представители,депутаты-люди достаточно известные.Ездили в Крым.Но не они к сожалению делают общественное мнение и политику Запада.
      Цитата: Балу
      Делегация, в составе которой политики и члены гуманитарных организаций из Германии и Норвегии, посетит Донецкую республику в понедельник

      Мюнхенская речь попрошенко сделала свое дело. Здравомыслящие европейцы решили сами понять происходящее.
      210окв
    5. 79807420129 Вчера, 16:19
      Цитата: Балу
      Мюнхенская речь попрошенко сделала свое дело

      Конечно сделала,спали многие,включая министера Клима Чугункина. fellow
      79807420129
      1. rocket757 Вчера, 17:09
        Добрые Европейци мож и приедут ... только в гейропе их мнение тож никому не нужно!
        rocket757
  2. APASUS Вчера, 15:58
    Делегации из Норвегии и ФРГ в полном составе потом поместят в Миротворец и Европа проглотит.
    APASUS
    1. Домкрат Вчера, 16:04
      Поскольку путина по миротворцам "дожали" еще в сентябре 2017-го,
      приехали проводить рекогностировку на местности:
      http://www.ntv.ru/novosti/1926981/
      Домкрат
      1. собаковод Вчера, 17:25
        Уважаемый Домкрат! Вы уж относитесь к русскому языку с уважением! Не будьте гопником, и так ВО загадил, дальше некуда.
        собаковод
        1. Домкрат Вчера, 22:06
          Не менее уважаемый собаковод!
          Я чрезвычайно рад, что помимо претензий к моей скромной личности, иных аргументов у Вас за душой не оказалось...
          Домкрат
          1. Домкрат Вчера, 22:09
            P.S. Вынужден напомнить, что общение на "ты" надо еще заслужить...
            Домкрат
  3. Волька Вчера, 15:59
    и это нужно было сделать еще два года назад...
    Волька
  4. МИХАН Вчера, 15:59
    В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую народную республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии,

    Добро пожаловать господа . если вы с миром на Донбасс..! Неплохо все это , вопли у свидомых будут зашкаливать хе хе..
    МИХАН
    1. сибиралт Вчера, 17:27
      Почему так, если иностранец, то сразу нам господин? winked У них там свои херры, сэры, месье и паны.
      сибиралт
      1. МИХАН Вчера, 20:01
        Цитата: сибиралт
        Почему так, если иностранец, то сразу нам господин? winked У них там свои херры, сэры, месье и паны.

        Ну не товарищи они нам точно soldier
        МИХАН
    2. Korax71 Вчера, 17:44
      Не будут.будет такая же показаха как и в Крыму.дырляндия с сельдьмаршалом Захарченко во главе красавцы.нашли какого то левого немца с русскими корнями,который истерит про то,что в Германии по улицам как в 39 одни зигующие ходят.а еще за этим парламентариев несколько уголовных дел по фальсификации выборов,финансовые аферы.голимый популист.Об отношении партии Левые к нацинальной теме исчерпывающе говорят слова одного из лидеров партии Грегора Гизи -- хоршо,что немцы вымирают, в мире будет меньше нацистов. Буквально фраза звучит так -- "все немцы нацисты и к счастью, вымирают". Отличная попытка недопропагандистов.но как то не зашло...... lol
      Korax71
      1. собаковод Вчера, 18:11
        Korax71 Сегодня, 17:44 ↑ Новый
        Не будут.будет такая же показаха как и в Крыму.дырляндия с сельдьмаршалом Захарченко во главе красавцы.нашли какого то левого немца с русскими корнями,который истерит про то,что в Германии по улицам как в 39 одни зигующие ходят.а еще за этим парламентариев несколько уголовных дел по фальсификации выборов,финансовые аферы.голимый популист.Об отношении партии Левые к нацинальной теме исчерпывающе говорят слова одного из лидеров партии Грегора Гизи -- хоршо,что немцы вымирают, в мире будет меньше нацистов. Буквально фраза звучит так -- "все немцы нацисты и к счастью, вымирают". Отличная попытка недопропагандистов.но как то не зашло......
        Может вы более в теме, что в Крыму было показухой? Дырляндия - это где? Cельдьмаршал - это что?"...а еще за этим парламентариев..." - это вообще анекдот! Очень хорошо по этому поводу высказался капитан подводной лодки в фильме "72 метра". Рекомендую!
        собаковод
        1. Korax71 Вчера, 19:01
          Это как в Крым приезжала делегация немецких парламентариев,все тоже самое.от какой то пророссийской общины,причем уровня типа депутат поселка городского типа.но пиари был как будто Европа крым признала.дешевенькая пропаганда.днр и Захарченко.смог разъяснить soldier
          Korax71
          1. собаковод Вчера, 19:33
            Korax71 Сегодня, 19:01 ↑ Новый
            Это как в Крым приезжала делегация немецких парламентариев,все тоже самое.от какой то пророссийской общины,причем уровня типа депутат поселка городского типа.но пиари был как будто Европа крым признала.дешевенькая пропаганда.днр и Захарченко.смог разъяснить
            Да-да-да! На кортах! Да под семечки! В лакированных штиблетах и трениках с пузырями!
            Ну а если серьёзно, при том потоке лжи на западе о России, важны любая делегация или простой человек оттуда, который, пусть даже своим близким, сможет рассказать правду о том, как живут в Крыму, а уж тем более на Донбассе.
            собаковод
            1. Korax71 Вчера, 19:49
              Пригнать своих забугорные холуев,а потом вешать на всю страну о чем то великом?выше есть инфа по части одного из делегатов.посмотрите не поленитесь.и о каком потоке лжи на западе вы говорите? серьезные издания себе стараются такого не позволять.в отличии от центральных каналов и газет в РФ.я не агитирую,решать вам верить или нет.просто ради инначните иногда проверять информацию,которую до вас доводят отечественные СМИ.просто примеров откровенного вранья по поводу Украины я вам могу с километр написать.
              Korax71
              1. собаковод Вчера, 20:34
                Ну так давайте оценим ваши километры! И про "серьезные" издания поподробнее!
                собаковод
                1. Korax71 Вчера, 20:50
                  Про последний обстрел в еленовке автобуса слышали? Захарченко заявил что стреляли в серой зоне.тут же пострадавший заявляет что стрельба была на КПП еленовка.потом Захар переобуваться еще 2 раза.у него оказывается сначала с пулемета с 4.5 км стреляли,потом со снайперской винтовки с 2 км.причем потерпевший говорил,что видел вспышку.и такого навалом.про сбитый Боинг можно вспомнить.про кучу версий и каждая стопроцентная.просто поищите сами.материалов вагон.
                  Korax71
                  1. LASVEGAS Вчера, 21:30
                    Тут с вами полностью соглашусь - Захарченко на один и тот же эпизод мог выдавать до трёх "стопроцентных "и абсолютно противоположных версий. Как Тымчук, аж стыдно !
                    LASVEGAS
                    1. Korax71 Вчера, 22:55
                      Да только толку никакого.на во вряд ли кто то будет оплачиваться и искать.всех устраивает что Украина-вторая Германия и злейший враг.зато молодые республики-святы.в свое время у нас чуть не кононизировали моторолу,хотя по совести я с сослуживцами на это без смеха смотреть не мог.ну КАК может связист из нашей бригады стать комбатом.вдруг по прошествии 10 лет проснулись зачатки стратега????
                      Korax71
        2. Балу Вчера, 19:04
          Цитата: собаковод
          Может вы более в теме, что в Крыму было показухой? Дырляндия - это где? Cельдьмаршал - это что?"...а еще за этим парламентариев..." - это вообще анекдот! Очень хорошо по этому поводу высказался капитан подводной лодки в фильме "72 метра". Рекомендую!

          А не обращайте внимание на Korax71 , их уже трое тут таких из палаты №404 заблудились.
          Балу
  5. Геркулесыч Вчера, 16:04
    Пускай едут из любой страны мира, только чтобы республикам от этого реальная польза была ! hi
    Геркулесыч
    1. Домкрат Вчера, 16:20
      "Республикам" вряд-ли... Не долго им осталось!
      А вот жителям с миротворцами может станет немного легче, прежде чем Украина возмет свои границы под контроль...
      Домкрат
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:52
        "Республикам" вряд-ли... Не долго им осталось!


        Банан на воротник. Не видать украине наших Республик, как порошенко трезвости. Порвем на запчасти, а что останется закопаем. Не впервой.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. rocket757 Вчера, 17:14
          Ну конечно, ВВП всех и всё сдал!!! Поглядим однако, насколько брехливыми есть всякие разные всёсдавальщики и всёпропальщики?
          Сколько они там сдают нас всех, года четыре как, показали б хоть раз кого и чего он сдал? за это время например.
          rocket757
          1. Домкрат Вчера, 22:15
            Например: Украину натовцам, нефтеносную акваторию Баренцева моря площадью 240 000 км Норвегии, остров Даманский Китаю...
            Список не полный...
            Домкрат
        2. Домкрат Вчера, 22:19
          К сожалению, у тех от кого это зависит, иное мнение по данному вопросу...

          http://www.ntv.ru/novosti/1926981/
          Домкрат
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:22
            Милейший, вы сначала изучите вопрос про миротворцев, где они могут располагаться и с какими условиями.

            Так то я каждый день ОБСЕ вижу, тоже по сути миротворцы и что?)))
            Генерал Песчаных Карьеров
  6. КВУ-НСвД Вчера, 16:09
    Всё это конечно прекрасно , но на месте соответствующих органов органов в республиках присмотрелся бы повнимательней к
    Норвегии Хендрик Вебер», а также сотрудники гуманитарных организаций Asorix e.V и «Счастливые дети Германии».
    . Очень любят всякие разные сотрудники непотребных контор подобные "крыши"
    КВУ-НСвД
  7. Керенский Вчера, 16:13
    Высохла ли краска на документах этих "товарищей в штатском"? В СА все "товарищи" носили петлицы медиков и связистов. Ну тут "Счастливые дети Германии"....
    Керенский
  8. Curious Вчера, 16:14
    "Делегация, в составе которой политики и члены гуманитарных организаций из Германии и Норвегии"
    Для понимания вопроса стоит рассмотреть состав делегации.
    Asorix e.V и «Счастливые дети Германии» - действительно гуманитарные организации. Они реально помогают людям в местах гуманитарных катастроф.
    Что касается политиков, то это вопрос совсем другого плана. Политиков в составе делегации нет. От слова "совсем".
    Андреас Маурер - это то, что в последнее время стали называть "активист". Ярый ненавистник своей родины и народа. Находящийся под уголовным расследованием по поводу фальсификации выборов. Воровавший деньги, собираемые на памятники.
    Хендрик Вебер (Hendrik Weber) и его жена Метте Русенлюнд (Mette Rosenlund) из Радэй под Бергеном - тоже активисты. Являются инициаторами создания объединения «Народная дипломатия. Норвегия». К официальной политике и дипломатии Норвегии не имеет никакого отношения.
    МИД Норвегии вояжи Вебера очень не одобряют.
    Так что не стоит трубить в фанфары и стучать в литавры. Едет гуманитарная миссия.
    Curious
    1. Западфшоке Вчера, 16:48
      На Западе их называют "полезными идиотами". Россия через свои каналы СПУТНИК и РТ дает платформу вещания для таких антиглобалистов, псевдоэкономистов, популистов, сторонников теорий заговоров, ультра-правых демагогов, расистов, реднеков, европейских сепаратистов...Просто другие с россией не дружат...А зрителям в самой россии это подают также как алтернативное "мнение Запада ". РТ даже приглашало лидера Ку Клусс Клана США, чтобы он рассказал как ему не нравится политика Обамы...
      Западфшоке
      1. Korax71 Вчера, 18:00
        В России слишком сильно медийное влияние на несознательные массы.до многих вы эту инфу не донесет.даже здесь на ВО найдется куча народу,кто скажет,что это все происки империализма и вывсеврети hi
        Korax71
    2. Korax71 Вчера, 17:56
      Вы бы смской эту инфу отправили б на юнион,эдичке,морочко и главному покоритель Лондона с бабушкой прошедшей рейкявик laughing а то ведь потом во всех газетах и у нас по телеку будут рвать волосы на груди и кричать что Европа с нами.хлопцы!вам бы чуток больше времени и сил уделить бы борьбе с набросами фекалий на вентилятор.тем более что в дырляндии и России с фантазией у сми совсем дела плохо обстоят.обленились yes
      Korax71
      1. Curious Вчера, 20:15
        "...вам бы чуток больше времени и сил уделить бы борьбе с набросами фекалий на вентилятор."
        С расчисткой этих авгиевых конюшен не справится и Геракл. Тем более, что для многих это уже среда обитания. Они без нее не могут.
        Curious
  9. Западфшоке Вчера, 16:18
    Во времена СССР тоже возили этих ручных "леваков", которые обличали загнивающий боржуазный Запад и расказывали про свободу в СССР! Ничего не поменялось.
    Западфшоке
  10. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:49
    Здравая идея. Потом можно потихоньку представительства этих стран открыть. Работы много.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. предки с Дона Вчера, 16:58
    Ничего от них не зависит, все смуты задумываются в США, эти приедут, поглядят и все.
    предки с Дона
  12. Сергей Корягин Вчера, 18:07
    Вернувшись назад,если расскажут правду(как есть на самом деле)и то уже хорошо.Но думаю скорее всего помои выльют!
    Сергей Корягин
  13. рус-5819 Вчера, 19:41
    «развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР».

    Устройте им экскурсию на линию разграничения. может укрошумеры поймут правильно немецко-норвежскую мову.
    Или немецко-норвежские представители определённых кругов убедятся, что укрошумеры неадекватны во главе со своим гарантом.
    рус-5819
  14. LASVEGAS Вчера, 21:21
    Приедут , так сказать" , зицпредседатели, официальные власти мнение своё изменят только после "одобрямс" из США.
    LASVEGAS
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