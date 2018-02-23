Под северным сиянием

Ученый зоотехник Борис Вениаминович выпустил большое количество статей и трудов об оленеводстве, был лауреатом Сталинской премии 2-й степени (1951 г.), кавалером ордена "Знак Почета", кандидатом сельскохозяйственных наук (1954 г.). Он гордился медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны", полученной "за организацию оленно-лыжных батальонов для РККА".

Оленьи транспорта, существующие в составе 14 Армии, за два года Отечественной войны полностью себя оправдали и являются жизненно необходимыми, как дополнение к остальным видам транспорта.

Или, проходя в непосредственной близости от передовой линии, вы вдруг остановитесь перед зрелищем, от которого забьется сердце любого мальчика или любителя географии: с горы со скоростью мотоциклета спускается на лыжах человек в островерхой шапке и меховой малице. Он проносится мимо вас, на мгновение, обернув к вам скуластое коричневое морщинистое лицо без признаков растительности. Это погонщик оленей, ненец, который пришел со своими оленями за три тысячи километров из Большеземельской тундры, чтобы воевать с немцами. Потом вы видите стадо оленей. Они запряжены в длинные высокие нарты. Олени здесь подвозят разведчикам боеприпасы и увозят в тыл раненых.

По материалам:

https://pamyat-naroda.ru/

http://www.nexplorer.ru/news__12277.htm

http://soldatnao.blogspot.ru/2014/12/3_13.html

http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1941.html

Октябрь 1941 г. Шел пятый месяц войны, враг оккупировал республики Прибалтики, большую часть Белоруссии и Украины, вплотную подошел к Москве. Линия фронта растянулась от Баренцева до Черного моря. На карельском направлении фашист рвался к Мурманску и Кандалакше, стремясь отрезать Кольский полуостров от материка и лишить Северный флот военно-морских баз.5 октября 1941 Архангельский комитет партии обратился в ЦК ВКП(б) с предложением использовать на северном участке фронта в качестве транспортных средств ездовых оленей. В Москве инициативу поддержали. И постановили поставить из Ненецкого округа для нужд Карельского фронта 6000 ездовых оленей,1200 грузовых и ездовых нарт с упряжью, а также организовать 600 каюров не позднее 01 января 1942 г.22 ноября 1941 г. военный комиссар ненецкого автономного округа Панов С.Е. получил приказ, согласно которому мобилизации подлежали олени, люди и даже собаки.Первыми приступили к выполнению приказа в Канино-Тиманском районе, там одновременно стали формироваться 1, 2 и 3-й эшелоны. Командирами были назначены: Детятев И., Панюков С., Талеев И. У каждого из них находилось в подчинении по 100 человек, которые обслуживали под 1000 оленей. Им предстояло пройти путь от Нижней Пешы до Архангельска, темп движения был задан 50 км в сутки. Шел ноябрь, месяц большой темноты, стояли страшные морозы. Выбиваясь из сил, люди и олени шли к фронту, в условиях полного бездорожья эшелонам удавалось пройти по 10-15 км в день. Каждый день, каждая минута этого пути были подвигом.В это время в Коткино начал формироваться 4-й эшелон, начальником которого назначен Преображенский Б.В. За трое суток были сформированы четыре команды. Преображенский довел к месту сбора 2 500 ездовых оленей.По нормам питания на каждого участника эшелона в день полагалось хлеба 900 гр., муки 20 гр., крупы 140 гр., макарон 30 гр., мяса 150 гр., масла растительного 20 гр., сахар 35 гр., чая 1 гр., махорки 20 гр., на месяц выдавалось по три коробки спичек. Однако рацион был рассчитан с учетом того, что все эшелоны должны были прийти в Архангельск к первому января. Но даже первые три эшелона, которые формировались ближе всех к Архангельску, добрались с опозданием в полмесяца.Сейчас немногие способны преодолеть дорогу, которым шли олени и люди. Тяжелейший путь продолжался тысячи верст. Эшелоны шли по бескормным местам, олени падали без сил и их укладывали на нарты, а сами пастухи шли рядом, пешком. По законам военного времени потеря оленя каралась сурово. Только в середине января, когда эшелоны подошли под Архангельск, люди и олени получили восемь дней отдыха.Для дальнейшего обучения людей и оленей определяют в 295-й полк, который формируется в Рикасихи и Шихарихи, здесь же находятся мобилизованные бойцы лыжных батальонов.За время боев Карельского фронта оленно-лыжные батальоны прошли по тылам противника 16 тыс. км, взято в плен 47 «языков», уничтожено более 4000 фашистов, вывезено оленьими упряжками 10 тыс. раненых, перевезено более 17 тыс. военных грузов, доставлено из тундры 162 поврежденных самолета. Переправили для выполнения боевых заданий около 8000 партизан и военнослужащих, многих - в дальние тылы врага.Оленеводы спасли много жизней солдат и командиров 14-й армии и Северного флота. Армейское руководство высоко оценивало вклад оленьего транспорта в достижении победы.Командующий 14-й армией Карельского фронта генерал-лейтенант Владимир Иванович Щербаков:Свои впечатления об оленьих частях отразили военкоры того времени, Константин Симонов и Евгений Петров.ЗАПИСКИ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯПосле проведения Петсамо-Киркенесской операции оставшихся оленей передали в польский совхоз, лишь семь ездовых быков вернулись в родную ненецкую тундру.