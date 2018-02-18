В Киеве тысячи демонстрантов требуют отставки Порошенко
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня проводят марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости.
По оценкам столичных правоохранителей, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.
«Начало марша было запланировано на 12.00 (13.00 мск), однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева», – сообщает корреспондент агентства с места события.
Сам Саакашвили принять участие в марше не смог – недавно украинские власти выслали его в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады (фракция «Самопомощь») Егор Соболев.
Колонна направляется на Михайловскую площадь. В руках у демонстрантов флаги Украины красно-черные флаги украинских националистов. Участники марша скандируют «Руки прочь от Миши», «Отставка».
Манифестанты также требуют проведения досрочных выборов в Раду и формирования нового состава правительства. В программе протестной акции говорится, что в новом парламенте должны быть «300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год».
Демонстрантов обходят люди с пластиковыми ящиками, собирая деньги на поддержку Саакашвили.
Напомним, Саакашвили был выслан в Польшу чартерным рейсом в понедельник. Именно с территории этой страны осенью прошлого года политик незаконно попал на Украину, прорвав вместе со своими сторонниками кордоны пограничников и правоохранителей. В минувшую среду Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.
По оценкам столичных правоохранителей, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.
«Начало марша было запланировано на 12.00 (13.00 мск), однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева», – сообщает корреспондент агентства с места события.
Сам Саакашвили принять участие в марше не смог – недавно украинские власти выслали его в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады (фракция «Самопомощь») Егор Соболев.
Колонна направляется на Михайловскую площадь. В руках у демонстрантов флаги Украины красно-черные флаги украинских националистов. Участники марша скандируют «Руки прочь от Миши», «Отставка».
Манифестанты также требуют проведения досрочных выборов в Раду и формирования нового состава правительства. В программе протестной акции говорится, что в новом парламенте должны быть «300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год».
Демонстрантов обходят люди с пластиковыми ящиками, собирая деньги на поддержку Саакашвили.
Напомним, Саакашвили был выслан в Польшу чартерным рейсом в понедельник. Именно с территории этой страны осенью прошлого года политик незаконно попал на Украину, прорвав вместе со своими сторонниками кордоны пограничников и правоохранителей. В минувшую среду Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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