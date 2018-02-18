00:45 19 февраля

В Киеве тысячи демонстрантов требуют отставки Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня проводят марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, передает РИА Новости.



По оценкам столичных правоохранителей, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.


«Начало марша было запланировано на 12.00 (13.00 мск), однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева», – сообщает корреспондент агентства с места события.

Сам Саакашвили принять участие в марше не смог – недавно украинские власти выслали его в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады (фракция «Самопомощь») Егор Соболев.

Колонна направляется на Михайловскую площадь. В руках у демонстрантов флаги Украины красно-черные флаги украинских националистов. Участники марша скандируют «Руки прочь от Миши», «Отставка».

Манифестанты также требуют проведения досрочных выборов в Раду и формирования нового состава правительства. В программе протестной акции говорится, что в новом парламенте должны быть «300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год».

Демонстрантов обходят люди с пластиковыми ящиками, собирая деньги на поддержку Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был выслан в Польшу чартерным рейсом в понедельник. Именно с территории этой страны осенью прошлого года политик незаконно попал на Украину, прорвав вместе со своими сторонниками кордоны пограничников и правоохранителей. В минувшую среду Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. DEZINTO Вчера, 16:25
    Прикольная страна но конкурсы однообразные...
    DEZINTO
    1. volodya Вчера, 16:32
      Совсем у них кастрюльки на бок сехали! Одно на другое менять, только время терять!
      volodya
      1. Kars Вчера, 16:58
        Там кстати на сцене ещё более отмороженные выступают.
        Kars
        1. Татьяна Вчера, 17:05
          Цитата: Kars
          Там кстати на сцене ещё более отмороженные выступают.

          Вот именно так! Но это обстоятельство по своей главной сути проамериканской колониальной политики Вашингтона в Киеве ничего не меняет, кроме усиления интенсивности её проведения в Украине в интересах самих США! А именно.

          Вашингтон использовал и использует Саакашвили всего лишь для политического давления на Порошенко в Киеве, чтобы Петруха из боязни потерять личную власть в Украине был бы Вашингтону более послушным и более управляемым из Пентагона в вопросе войны и "мира" в Украине в интересах США. Именно Вашингтон упорно толкал и толкает Порошенко на активацию эскалации войны Киева с ЛНР и ДНР с прицелом войны против России.
          Именно Вашингтону, находящемуся на безопасном расстоянии от войны за океаном, нужен сейчас до зарезу в Западной Европе второй фронт прокси-войны США с Россией.
          С помощью Саакашвили Вашингтон уже заставил Порошенко шевелиться быстрее с накручиванием эскалации военной напряжённости в украинском регионе.
          Поэтому-то недаром власти Киева отправили Саакашвили в Польшу, а не выдали Грузии. Порошенко просто не осмелился перед Вашингтоном передать Саакашвили Грузии, как бы ему ни хотелось закончить этим дело со своим оппонентом Саакашвили.
          ИТОГО. Партия Вашингтона с Порошенко ещё не сыграна до конца. Вашингтон будет держать у себя на поводке в запасе Саакашвили, как плёточку для послушания Порошенко.
          Татьяна
          1. cniza Вчера, 18:09
            Государство Украина , по своей сути , прекратило существование.
            cniza
            1. Татьяна Вчера, 18:33
              Цитата: cniza
              Государство Украина , по своей сути , прекратило существование.

              По логическому содержанию понятия суверенного государства - да! Украина прекратила своё существование! А вот по форме в геополитическом плане - пока ещё нет!
              Итого. Украина - это уже недогосударство!
              Видимость по форме существования Украины в геополитическом плане пока ещё сохраняется, но уже в виде недогосударства на глиняных ногах. Украина при этом по форме держится исключительно только за счёт США и в интересах миропорядка самих США. А если конкретнее, то для продолжения поддержания во всём мире нефтедолларов США в качестве мировой конвертируемой валюты США.
              Татьяна
        2. Suhow Вчера, 17:20
          на счет отморозков правда,оун собираеться бить стекла Альфа банку,митинг называеться смерть России....в общем для них чем хуже тем лучше...
          Suhow
      2. LiSiCyn Вчера, 17:16
        Возглавляет колонну Егор Соболев...
        Это который гей... Причем на урине, об этом все знают... Не, ему может и нормально... Грузины, парни горячии laughing
        Но вот, тем кто сзади, не ужели пофигу ? Хотя, у них на лице написано..." Когда же мне заплатят ???"
        LiSiCyn
        1. LSA57 Вчера, 18:03
          Цитата: LiSiCyn
          Возглавляет колонну Егор Соболев...
          Это который гей... Причем на урине, об этом все знают... Не, ему может и нормально... Грузины, парни горячии

          не только гей, но и депутат и редкая с...
          недавно отличился
          "Украинский суд - самый гуманный суд в мире. Об этом свидетельствует решение столичного Шевченковского районного суда, отпустившего трех участников столкновений и устроивших стрельбу по полицейским возле Соломенского суда во время слушания дела мэра Одессы Геннадия Труханова.
          Как сообщил нардеп Егор Соболев, активиста движения "Визволення" Александра Федорченко, позывной "Брест", добровольца нацбата "Донбасс" Николая Чудовского, позывной "Чудо", а также добровольца из Грузии Луку Чхетия, позывной "Лука", отпустили на поруки его и нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка. "Чудо, Лука и Брест стали первыми из 8-ми задержанных за четыре месяца протестов наших активистов, которых нам отдали на поруки как народным депутатам. Хочу узнать больше о судье Светлицкой. Нам нужны люди, способные творить правосудие", – написал Соболев на своей странице в Facebook.
          Решение судей Шевченковского суда прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, решение судей является. Очередное свидетельство полного развала правоохранительной системы Украины. «Омерзительная драка между полицией и бандитами-«патриотами» возле здания Соломенского суда города Киева, в ходе которой один полицейский получил пулевое ранение, а несколько человек травмы, получило свое логическое завершение: «справедливый» Шевченковский суд отпустил на поруки 3-х задержанных бандитов, в том числе и того, кто стрелял в полицейского. Вот так, как будто бы эти бандиты не представляют собой социальной опасности для окружающих. Решения принимала судья Виктория Светлицкая, а активно этому способствовал некий отморозок, так называемый депутат Верховной Рады Егор Соболев», - написал Азаров на своей странице в соцсети".
          LSA57
          1. LiSiCyn Вчера, 20:42
            Цитата: LSA57
            его и нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

            За костенко не знаю...
            А вот, остальные просто агресивные пи...- геи...
            Я не понимаю, этот народ request
            Мы же вроде в одной стране жили, как можно верить, таким кам...
            LiSiCyn
            1. LSA57 Вчера, 20:45
              Цитата: LiSiCyn
              Мы же вроде в одной стране жили, как можно верить, таким кам...

              а натуру никуда не спрячешь. им кружевные трусики и халявные пособия пообещали и крыша у них съехала. а когда не сраслось нашли крайнего
              LSA57
              1. LiSiCyn Вчера, 22:04
                Цитата: LSA57
                натуру никуда не спрячешь. им кружевные трусики и халявные пособия пообещали и крыша у них съехала.

                Ну хорошо... Прошло время... Народ должен, уже разобраться . Я, конечно понимаю, что там все за деньги стоят... Но ведь, это деньги, так на "сегодня"... А дальше, что ??? Или они надеются, что " эта музыка будет вечной" ?
                украинцы , посмотрите на "этих" извращенцев... Вы идете за НИМИ !!! fool
                LiSiCyn
                1. LiSiCyn Вчера, 22:07
                  Цитата: LiSiCyn
                  Мы же вроде в одной стране жили, как можно верить, таким кам...

                  Я не знаю, что имели ввиду админы, когда изменили последние слово ??
                  Написано было: "таким уб люд кам"...
                  LiSiCyn
        2. МойВрач Вчера, 18:06
          Цитата: LiSiCyn
          Но вот, тем кто сзади, не ужели пофигу ? Хотя, у них на лице написано..." Когда же мне заплатят ???"

          Присоединяюсь. Лица у людей неодухотворенные.
          МойВрач
          1. Silvestr Вчера, 18:49
            Цитата: МойВрач
            Присоединяюсь. Лица у людей неодухотворенные.


            ну почему?очень даже и одухотворенные. вот только идеи негодные
            Silvestr
        3. Антарес Вчера, 22:52
          Цитата: LiSiCyn
          Возглавляет колонну Егор Соболев...
          Это который гей... Причем на Украине, об этом все знают..

          я даже не знал кто это и что он делает..
          это ж Киев--там никак порядок не могут навести.
          Антарес
          1. LiSiCyn Вчера, 23:55
            Да ладно wink , не знали Вы...
            Соболев и Портников(еще один "активист") в жестком видео ХХХ... Еще до майдана... К стати, Е. Жилин в Харькове, ему в лицо говорил, кто он... А, тот в ответ лепетал, о вторжении в " личную жизнь".. negative
            LiSiCyn
    2. сибиралт Вчера, 16:43
      Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках? winked
      сибиралт
      1. avt Вчера, 16:48
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках?

        Магазины ,,Рыбалка". Гарно удочки идуть под митинги. bully
        avt
        1. сибиралт Вчера, 16:55
          Мне тоже показалось, что это пластиковые удилища.
          сибиралт
          1. Татьяна Вчера, 17:19
            сибиралт
            Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках?

            Да наверняка, с флагами политическим демонстрантам в Киеве, выступающим за Саакашвили и против Порошенко, на халяву "подсобили" в самом посольстве США в Украине!
            Более того, наверняка, в посольстве США протестующим украинцами за выход на эту демонстрацию, как за работу, ещё и денег заплатили!
            Татьяна
      2. фигвам Вчера, 16:50
        Теперь понятно, куда нацисты с оружием самовольно отправились с передовой.
        фигвам
      3. частное лицо Вчера, 16:54
        Тот кто сдаёт в аренду. сибиралт Сегодня, 16:43 ↑ Новый
        Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках? winked
        частное лицо
      4. МИХАН Вчера, 16:55
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках? winked

        Да Петя с Беней....Короче опять перевыборы , госдеп приказал!
        Мишико будет ? Думаю Юлька рвется к власти..
        Все то же самое будет..
        МИХАН
      5. Николай Грек Вчера, 18:29
        Цитата: сибиралт
        Интересно, кто там зарабатывает на флагах и флагштоках? winked

        recourse recourse не факт, что зарабатывают...эти полудурошные могут просто прийти и изъять в пользу хохлятской нескончающейся "революции"!!! what request request laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. 210окв Вчера, 16:48
      Страна хорошая....была.
      Цитата: DEZINTO
      Прикольная страна но конкурсы однообразные...
      210окв
      1. rocket757 Вчера, 17:06
        Ничего личного, просто бизнес!
        Прошлый раз за труселя кружевные скакали, на этот раз??? А за шо на этот раз???
        Типа заберите у нас ваш брак!!! так в замен то дадут такой же, только под вывеской другой!
        Страна ду-ду- ду-майданутых, скачут на "поле чудес"!
        rocket757
      2. Антарес Вчера, 23:03
        Цитата: 210окв
        Страна хорошая....была.
        Цитата: DEZINTO
        Прикольная страна но конкурсы однообразные...

        и лесника нет, или не хотят, бо гарно та весело ж
        Антарес
    4. Офицер запаса Вчера, 17:16
      Цитата: DEZINTO
      Прикольная страна но конкурсы однообразные...


      Конкурсы, действительно, однообразные. Атрибутика, правда, у этих конкурсов разная. В этот раз ни покрышек, ни кастрюлек, ни печенек. Халтура, одним словом.
      Офицер запаса
      1. ASed Вчера, 17:56
        Цитата: Офицер запаса
        Халтура, одним словом.

        И из окон никто не стреляет. Скучно.
        ASed
        1. rocket757 Вчера, 19:09
          За шо оплатили, то и получили ... стрельба и покрышки по повышенной таксе!
          rocket757
          1. ASed Вчера, 19:15
            Цитата: rocket757
            За шо оплатили, то и получили ... стрельба и покрышки по повышенной таксе!

            Мда, я об этом не подумал. Ктож безплатно по демонстрантам стрелять начнет...
            ASed
            1. rocket757 Вчера, 21:39
              Прошли времена романтиков революционеров, пассионариев .... из чего угодно делают бизнес. Думаю на майдане собрались профессиональные попрыгунчики за очень олределенную плату.
              rocket757
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:30
    Демонстрантов обходят люди с пластиковыми ящиками, собирая деньги на поддержку Саакашвили.
    Особенно умилило winked А ещё вот это
    «300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год»
    laughing Какой то не то бред , не то фарс . А ведь кто-то за это платит и с головой у него всё нормально .
    КВУ-НСвД
    1. avt Вчера, 16:49
      Цитата: КВУ-НСвД
      Какой то не то бред , не то фарс

      Цэ Эуропа!Задом Уронили !
      avt
  3. Ирек Вчера, 16:30
    Такого просто так не скинешь...
    Ирек
    1. сибиралт Вчера, 17:00
      Порошенко в любой момент может объявить военное положения, ссылаясь на российскую агрессию, и все выборы автоматически отменяются. Партии прекращают деятельность, губернаторов и мэров заменяют назначенными военными, любое противодействие власти будет приравниваться к измене родине, саботажам или диверсиям с соответственными военному времени последствиями. Во житуха начнется! belay
      сибиралт
      1. APASUS Вчера, 17:34
        Цитата: сибиралт
        Порошенко в любой момент может объявить военное положения, ссылаясь на российскую агрессию, и все выборы автоматически отменяются. Партии прекращают деятельность, губернаторов и мэров заменяют назначенными военными, любое противодействие власти будет приравниваться к измене родине, саботажам или диверсиям с соответственными военному времени последствиями. Во житуха начнется! belay

        Не может! Порошенко хочет сохранить свои миллионы и умереть от старости ,а не как Каддафи.А для этого ему сейчас логичнее развалить страну на республики и возглавить одну их них.
        APASUS
      2. Николай Грек Вчера, 18:32
        Цитата: сибиралт
        объявить военное положения,

        никто не знает, чем это обернется....в том числе и сам парашенка!!! wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
  4. НЕКСУС Вчера, 16:31
    Причем флаги то черно-красные...как крысы ,которых в бочку кинули и месяц не кормили. Едят друг друга.
    НЕКСУС
    1. cniza Вчера, 18:11
      Если их сейчас в зачатке не остановить , то в скором времени будем иметь большие проблемы.
      cniza
  5. Волшебник ЗОЖ Вчера, 16:35
    "...дающее ему право на проживание и работу в ЕС." Хехе
    Работу, Карл !
    Для Михо !
    В Евросоюзе !
    Волшебник ЗОЖ
  6. parusnik Вчера, 16:36
    - Праздники такого рода, - разъяснил водитель "Антилопы",- часто бывают у селян.
    parusnik
  7. Ferdinant Вчера, 16:37
    Целые группы профессиональных демонстрантов сформировались,кинул денежку и они отрабатывают честно,всю сумму.
    Ferdinant
    1. Котище Вчера, 16:43
      Цитата: Ferdinant
      Целые группы профессиональных демонстрантов сформировались,кинул денежку и они отрабатывают честно,всю сумму.

      Кушать хочется - хочется, коммуналку платить надо - надо, а тут, что-нибудь подкинут. Хотя лозунг "руки прочь от - миши"? Ничего не напрягает!
      Котище
  8. Heterosigma Вчера, 16:42
    каждый год майдан и всё не то,почему так происходит ?
    Heterosigma
  9. Сержант71 Вчера, 16:45
    Судя по видео, там тысячи две. Не больше. То ли проплаченные, то ли дурные совсем))
    Сержант71
  10. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:47
    Очередной недо майдан. Уж лучше бы работать попробовали.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Lesorub Вчера, 16:55
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Очередной недо майдан. Уж лучше бы работать попробовали.

      Работать где? В Польше или России? )
      Lesorub
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:58
        Они же вопят что украина - це велика европейска держава. Пусть сами у себя и работают, чтобы это доказать.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Антарес Вчера, 23:08
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Они же вопят что украина - це велика европейска держава. Пусть сами у себя и работают, чтобы это доказать.

          они и работают...какие у них там расценки..час с флагом гривен 20/30..просто побыть дешевле..
          2014 - 200 грн (было 25 дол) в 2018 те же 200 грн..стабильность в гривне(в долларах уже меньше в 3 раза)
          работа не волк, это профессиональные работники. Только не меча и орала..а просто орала...
          Антарес
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:12
            Только не меча и орала..а просто орала...


            Союз бичей и анала. Я то видел майдан в 2013-2014. Так оно и было.
            Генерал Песчаных Карьеров
    2. МИХАН Вчера, 16:59
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Очередной недо майдан. Уж лучше бы работать попробовали.

      Попрошайничать выгодней ...
      МИХАН
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:08
        Чем собственно и занимаются больше четырех лет. Агрессивные бомжи на паперти. Зачем им работать, подымая ввп и престиж страны, если можно поорать пару-тройку часов с флагом, и получить денежку.
        Генерал Песчаных Карьеров
  11. Приговор Вчера, 16:53
    Дуракам всё неймётся. Кастрюли не исправимы..;))
    Приговор
  12. taiga2018 Вчера, 16:53
    как правильно в Украину или на Украину?правильно-в объезд!
    taiga2018
  13. предки с Дона Вчера, 16:56
    Без постороннего вмешательства спецслужб такой "праздник" был бы не возможным, на вопрос зачем можно предположить, что американские кураторы не довольны пассивностью Порошенко в вопросе начала обострения ситуации на Донбассе и выдают ему таким образом "черную метку".
    предки с Дона
  14. afrikanez Вчера, 17:03
    Грузины в Украине пытаются "сбросить" президента, парадокс однако! fool До чего дошел "прогресс" в кастрюльной общаге.
    afrikanez
  15. Vard Вчера, 17:11
    Лежал я как то ещё при Украине на Крымском пляже... и слева были две девушки... за Темошенко и справа две за Ющенко...и была у них дискуссия... в конце я не выдержал и сказал что у них не богатый выбор... между чумой и холерой... После чего я узнал о себе очень много нового...
    Vard
    1. Морской Чёрт Вчера, 19:16
      Не стоит даже пытаться переубедить майданутых. Я тут с одной попытался переписку устроить. И смех и грех. Это не люди, это - генераторы случайных лозунгов. Пытаться давить на логику и приводить факты - бесполезно.
      Морской Чёрт
  16. mavrus Вчера, 17:22
    Печенюшки нет, покрышки по всему Кыеву не горят... Даже в силовиков "коктейли Молотова" не бросают, и головы арматурой им не проламывают, видать, отмашки из Фашингтона нет. Да-с, мельчают скакуасы...
    mavrus
  17. Дормидонт Вчера, 17:25
    Надо границу со свидомией минировать. И всех животных поименно пересчитать, чтобы к нам не просочились
    Дормидонт
    1. Lesorub Вчера, 18:22
      Цитата: Дормидонт
      Надо границу со свидомией минировать. И всех животных поименно пересчитать, чтобы к нам не просочились

      К Вам не просочились - смех и грех! В России сколько с Украины работает - как минимум пару миллионов (с планами на ПМЖ), после таких высказываний понимаешь, что Америкосы выигрывают в разделяй и властвуй!
      Lesorub
  18. Громобой Вчера, 17:40
    Я смотрю "пятая колонна" вольготно себя чувствует в украинской столице,желает неконституционными методами отстранить от власти ихнего Главнокомандующего и посадить на трон этого гражданина мира и самозванца без роду и племени.В этой непростой ситуации важно на чьей стороне окажутся знаменитые грузинские снайперы...
    Громобой
  19. polpot Вчера, 17:41
    Десяток пулеметов на крыши и патронов побольше
    polpot
  20. Ivan.A Вчера, 17:41
    Пока печеньки будут завозить, будут ходить. Майдан головного мозга это надолго, если не на всегда.
    Ivan.A
    1. Smurf Вчера, 18:05
      Ну правильно. А чего им еще делать? Только так, больше ничего они не умеют.
      Smurf
    2. XXXIII Вчера, 18:20
      Цитата: Ivan.A
      Пока печеньки будут завозить, будут ходить. Майдан головного мозга это надолго, если не на всегда.

      хорошая подборка, нехватает только " геть украина".... wink
      XXXIII
  21. Геркулесыч Вчера, 18:06
    Теперь нужно срочно галстукоеда возвращать wassat !А то цирк без него не так интересен! lol
    Геркулесыч
  22. Govorun Вчера, 18:09
    В Киеве тысячи демонстрантов требуют отставки Порошенко
    Все демонстранты я так понимаю агенты КРЕМЛЯ,ФСБ,ГРУ.....
    Govorun
    1. Морской Чёрт Вчера, 19:19
      И представьте себе, эти агенты требуют убрать агентов Кремля, ФСБ, ГРУ... ДБ.
      Морской Чёрт
  23. Metallurg_2 Вчера, 18:15
    Щас против них объявят АТО прямо в центре Киева: новый закон разрешает. Потому что они шатают лодку.
    Metallurg_2
  24. Не либероид Русский Вчера, 19:04
    вот это нонсенс - укрошумерские нацики за грузина :) чет видать наркота там неправильная
    Не либероид Русский
  25. demo Вчера, 19:19
    В минувшую среду Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

    Ну что можно сказать.
    Видите как в ЕС заботятся о людях. Ни одной минуты человек не должен испытывать проблем с законом.
    Мгновенное решение.
    Теперь понятно почему украинцы рвутся в ЕС? Они думают что и им такой прием будут оказывать.
    demo
  26. Вася Васильев Вчера, 19:38
    ..........по бузят,по бузят -по войдотят и опять разойдутся))) потому как боятся что то координально менять! потому как пугает их то,-а что дальше?!))) претендента толкового нет! Михо кокаин не в счёт)))
    Вася Васильев
    1. Антарес Вчера, 23:11
      Цитата: Вася Васильев
      претендента толкового нет! Михо кокаин не в счёт

      ему еще нужно прожить в стране долго долго.а он и не может laughing гастролер.
      В общем чем мне нравиться Киев--это вечный праздник Демократии в Украине laughing . Неудивительно что я туда не хочу. Мне Львов ближе и дороже(ибо порядок лучше), чем праздная демократия в центре Киева. Жаль что увидеть старейший город страны все таки хочется в этой жизни.
      Антарес
  27. мерцание Вчера, 22:58
    Вот что время делает. Даже свидомый мозг и тот начал остывать. Нет той энергетики, что была раньше ... нет всеобщего упоения, мечты вдруг стать европейцами, ... даже утонченной страсти к кружевным труселям и то нет
    мерцание
  28. Zomanus Сегодня, 00:22
    Вот он, управляемый хаос. Вроде бы и хаос,
    но проходящий по сценарию.
    Загоняют Украинию еще глубже в опу.
    Zomanus
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