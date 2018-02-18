Глава МИД Ирана посоветовал не обольщаться насчет разгрома террористов в Ираке и Сирии

Территориальная победа над ИГИЛ стала знаком восстановления некой стабильности, на оккупированных ИГИЛ территориях. Но поражение ИГИЛ не означает, что угрозы экстремизма и терроризма более не существует. Ведь основные причины и идеология продолжает существовать, и может вспыхнуть в любом уголке,

Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение,

Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,