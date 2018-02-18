00:40 19 февраля

Глава МИД Ирана посоветовал не обольщаться насчет разгрома террористов в Ираке и Сирии

Победа над ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) не означает уничтожение идеологии терроризма и экстремизма, передает РИА Новости заявление главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа.



Территориальная победа над ИГИЛ стала знаком восстановления некой стабильности, на оккупированных ИГИЛ территориях. Но поражение ИГИЛ не означает, что угрозы экстремизма и терроризма более не существует. Ведь основные причины и идеология продолжает существовать, и может вспыхнуть в любом уголке,
сказал Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.


Кроме того, он предупредил всех желающих переделать либо отменить соглашение по атому о том, что Тегеран готов ответить на любые нарушения его интересов.

Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение,
завил глава МИД.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что еврейское государство не допустит укрепления иранского присутствия в Сирии. Кроме того, он призвал отменить соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году при посредничестве 6-ти стран (РФ, США, Британия, КНР, Франция, Германия).

Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,
сказал Нетаньяху в своем выступлении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Vard Вчера, 17:06
    Иран вообще то государство в себе... Может добиваться того чего хочет, без оглядки на ту же Америку... тот же Израиль... и прочую Европу... И истерика некоторых... в последнее время означает что делает это с успехом...
    Vard
    1. МИХАН Вчера, 17:13
      Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение,

      Таки хорошее предупреждение...Ну немного конечно злобное, но это знают к кому обращение.. bully Только так !
      А Иранский гражданский самолет все же уничтожили с их спецами , опять?
      МИХАН
      1. Гигант мысли Вчера, 17:19
        Иран всё делает правильно, никакие международные договоры не нарушает, а, если это кому-то не нравится, то это уже не проблема Ирана, а , к примеру, Израиля. Ну и что, мало ли что может не нравиться Израилю, так что теперь весь мир должен плясать под его дудку.
        Гигант мысли
        1. cniza Вчера, 18:06
          Да , на Ближнем Востоке мир наступит не скоро.
          cniza
      2. Deniska999 Вчера, 18:40
        И в падении самолета снова враги виноваты? laughing
        Deniska999
      3. Аскет Вчера, 20:07
        Цитата: МИХАН
        А Иранский гражданский самолет все же уничтожили с их спецами , опять?

        Самолет до этого уже совершал аварийную посадку с тем же пилотом...тогда повезло, сегодня нет. Катастрофа аналогична с нашими "Русскими витязими" во Вьетнаме в 1995г. которые также врезались в гору.
        БиБи в коррупции обвиняют..дело шьют...а то слишком часто к Путину ездит...непорядок, пора напомнить кто в Израиле настоящий хозяин...Вот он и старается,отрабатывает ротом wink Иначе судьба Строскана маячит в полный рост...в отставку попросят, будет у Соловьева "икспердом" как Яша Кедми...
        Аскет
    2. собаковод Вчера, 17:19
      Некоторые всё ещё пытаются давить старыми методами, невзирая на то, что реальность меняется. И отнюдь не в сторону "мирового гегемона" и его группы подтанцовки. Я уже писал ранее, что, возможно, из пыли поднимется злой парень и попытается доставить соседям проблемы. Всем бы на БВ подумать, как обеспечить будущее в мире, а не в угоду гопнику из-за лужи.
      собаковод
    3. сибиралт Вчера, 17:22
      Иран поддерживает Китай. Но делает это без лишнего шума. winked
      сибиралт
      1. Арберес Вчера, 18:06
        Цитата: сибиралт
        Иран поддерживает Китай. Но делает это без лишнего шума. winked

        Вот чем мне нравится Китай: Мало болтает и много делает.
        Еще бы в ООН почаще бы нас поддерживал и цены бы ему (Китаю) не было бы! Хотя воздержание при принятии решений против наших интересов - тоже какая-никакая, но поддержка.
        Арберес
  2. МИХАН Вчера, 17:21
    что еврейское государство не допустит укрепления иранского присутствия в Сирии.

    А русские как без Ирана и Хезболлы..? Ну Нетаньяху , евреи что ли воевать будут с террористами реально ? Там уже разбегаться начали по миру..И нам еще должны ! negative
    МИХАН
  3. предки с Дона Вчера, 17:22
    Вариант мира один, это равное уважение интересов и прав других стран, но одна страна возомнила, что она может все, вот и объяснение причин почему другие страны пытаются обзавестись ядерной дубинкой, это оружие не нападения, а сдерживания.
    предки с Дона
  4. Волька Вчера, 17:22
    сегодня наемный терроризм все больше стал востребованным инструментом в международной политике ...
    Волька
  5. Дормидонт Вчера, 17:22
    Полностью с ним согласен - наши ближневосточные партнёры гтразды на подлости
    Дормидонт
  6. КВУ-НСвД Вчера, 17:31
    Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение,
    Жёсткий ответ на на агрессивные заявления Израиля . Дай Бог , что бы словами всё и ограничилось или хотя бы без "взрослого" месива . Сирия тогда покажется пикничком....
    КВУ-НСвД
  7. Громобой Вчера, 17:33
    Мюнхенская конференция это отличная площадка,где могут свободно высказать свою позицию миру такие явные антагонисты как например эти высокие чиновники из И. и И.В будущем можно было бы и дебаты устраивать.Лучше пусть там спорят до хрипоты и бросаются друг в дружку графинами и тапками,чем это будут делать военные группировки таких стран вместе со всеми их баллистическими ракетами и т.д.
    Громобой
  8. antiexpert Вчера, 17:38
    Цитата: сибиралт
    Иран поддерживает Китай. Но делает это без лишнего шума. winked
    ранее китай поддерживал Каддафи.
    Тоже, без шума, тихенько так )))
    antiexpert
    1. Misha Честный Вчера, 19:20
      Цитата: antiexpert
      ранее китай поддерживал Каддафи

      Это немного разные вещи. Каддафи в Китай нефть не поставлял и не являлся их основным поставщиком. Без Ирана, Китаю останется только покупать нефть у Саудитов. А они подстилки ФША... Могут и перекрыть поставки, если хозяева попросят. Улавливаете логику?
      Так что думаю, что Китай ради Ирана в конкретном случае готов на многое...
      Misha Честный
      1. Аскет Вчера, 21:21
        Цитата: Misha Честный
        Без Ирана, Китаю останется только покупать нефть у Саудитов.

        Ну--! Саудиты, Россия,Ангола лидеры экспорта нефти в Китай, далее идут, Ирак , Оман и только потом Иран.

        Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай
        Аскет
        1. Misha Честный Вчера, 22:48
          Цитата: Аскет
          Ну--! Саудиты, Россия,Ангола лидеры экспорта нефти в Китай, далее идут, Ирак , Оман и только потом Иран.

          Да, тут вы возможно правы. В любом случае из надежных партнеров у Китая только Иран, Венесуэла и пожалуй Ангола.
          Сауды, Оман - под ФША. Ирак - слишком нестабилен, сегодня есть, а завтра нет... То же можно с натяжкой сказать и про РФ - куда у наших олигархов ветер подует, туда они и полетят.
          А в случаи любых возможных конфликтов и санкций Китаю понадобятся именно надежные поставщики. request Имхо )
          Misha Честный
  9. Albatroz Вчера, 17:45
    Никто и не обольщается
    Весь ближний восток - террорист на террористе сидит и террористом погоняет
    Одни финансируют, другие взрывают, а третьи типа огорчаются
    Albatroz
  10. Vita VKO Вчера, 17:55
    основные причины и идеология продолжает существовать, и может вспыхнуть в любом уголке
    Может уже пора называть вещи своими именами: причина терроризма - это финансовая поддержка США и их углеводородных доноров в Саудовской Аравии. А идеология разрабатывалась в недрах ЦРУ, на основе методичек Бзежинского и других идеологов стратегии "разделяй и властвуй". Но самое главное непонятно почему "может вспыхнуть в любом месте"? По моему даже дилетанту давно ясно, что вспыхивает исключительно там, где выгодно американским оружейной мафии.
    Vita VKO
    1. Удав КАА Вчера, 18:47
      Цитата: Vita VKO
      вспыхивает исключительно там, где выгодно американским оружейной мафии.

      Вы еще не знаете, на что способны "простые" фруктовые ТНК!!!
      в 1954 г. американская ТНК United Fruit Company, контролировавшая почти половину сельскохозяйственных земель Гватемалы, в результате земельной реформы правительства лишалась не только земель, но и доминирующего положения на рынке. Невозможность решить данную проблему с властями Гватемалы заставила руководство компании обратиться к администрации президента США Д. Эйзенхауэра и добиться того, что ЦРУ помогло осуществить государственный переворот в этой стране, в результате которого к власти пришло проамериканское правительство, вернувшее земли компании.
      Другая американская корпорация ITT принимала активное участие в свержении режимов в Латинской Америке, в частности в 1964 г. в Бразилии, а в 1973 г. в Чили. Именно поэтому в докладе Конгрессу 1978 г. администрация США прямо указывала, что чрезмерная защита интересов ТНК портит отношения с зарубежными странами и противоречит интересам нации в "холодной войне" с Советским Союзом.

      Так что, с/х ТНК намного прожорливей некоторых "оружейных" мастодонтов! bully
      Удав КАА
  11. Геркулесыч Вчера, 18:10
    Интересно, они там вместе на одной конференции, а хоть кивком головы друг с другом поздоровались? В смысле, он и нетаньяху? recourse
    Геркулесыч
  12. rruvim Вчера, 18:31
    Что-то Мюнхенская конференция по безопасности опять превратилась в площадку для объявления войны. Опять начали евреи. Хорошо, что Бригадир не поехал, а то опять что-нибудь "наплёл"...
    rruvim
  13. XXXIII Вчера, 18:33
    Между строк получается так....
    Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,- сказал Нетаньяху в своем выступлении.
    Нетаньяху не пробовал оставить Иран в покое, чего пристал то к нему, может у него там фатима belay ..... ух хитрец молодец.... laughing
    XXXIII
  14. taiga2018 Вчера, 18:35
    мировой терроризм будет существовать до тех пор,пока существуют США...
    taiga2018
  15. Михаил Крапивин Вчера, 18:43
    Бедные иранцы, не с теми союзниками они связались. Наше бравое МО и так позволяет евреям бомбить своих иранских союзников в любое время и из любого положения, "не замечая" еврейские самолеты. Теперь наш дипломат открыто обещает помочь евреям в избиении Ирана. Видимо, это наши извинения евреям за случайно сбитый с нашей помощью израильский самолёт. Кончится все тем, что пока американцы и евреи будут геноцидить иранцев, наши доблестные военные будут делать вид, что ничего страшного не происходит, как они это хорошо умеют, или, как вариант, ударяет иранцам в спину. Русские ведь теперь своих бросают. А так же кидают.
    Михаил Крапивин
  16. rocket757 Вчера, 18:44
    Да уж, англичанка нагадила в этом регионе на столетия вперёд и ... покоя там не видать.
    Хотелось бы сказать, шо такую беду перемоч можно только всем миром, но только очередь из тех кто готов плеснуть керосинчика в этот костёр слишком много!
    rocket757
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