Глава МИД Ирана посоветовал не обольщаться насчет разгрома террористов в Ираке и Сирии
Победа над ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) не означает уничтожение идеологии терроризма и экстремизма, передает РИА Новости заявление главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа.
Кроме того, он предупредил всех желающих переделать либо отменить соглашение по атому о том, что Тегеран готов ответить на любые нарушения его интересов.
Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что еврейское государство не допустит укрепления иранского присутствия в Сирии. Кроме того, он призвал отменить соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году при посредничестве 6-ти стран (РФ, США, Британия, КНР, Франция, Германия).
Территориальная победа над ИГИЛ стала знаком восстановления некой стабильности, на оккупированных ИГИЛ территориях. Но поражение ИГИЛ не означает, что угрозы экстремизма и терроризма более не существует. Ведь основные причины и идеология продолжает существовать, и может вспыхнуть в любом уголке,сказал Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кроме того, он предупредил всех желающих переделать либо отменить соглашение по атому о том, что Тегеран готов ответить на любые нарушения его интересов.
Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение,завил глава МИД.
Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что еврейское государство не допустит укрепления иранского присутствия в Сирии. Кроме того, он призвал отменить соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году при посредничестве 6-ти стран (РФ, США, Британия, КНР, Франция, Германия).
Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран имеет возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет – нужно отменить соглашение и найти другие варианты,сказал Нетаньяху в своем выступлении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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