00:39 19 февраля

В Киеве националисты забросали камнями здания «Россотрудничества», «Альфа-Банка» и Сбербанка

Члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве на Подоле, передает РИА Новости.



«Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна», – сообщает корреспондент агентства с места событий.


Дежуривший возле здания усиленный наряд полиции в происходящее не вмешивался.

По пути к зданию Россотрудничества националисты побили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка.

Кроме того, радикалы предприняли попытку разгромить офис «Альфа-Банка» на Крещатике, но здесь их намерениям всё же воспрепятствовали спецназовцы.

После этого толпа националистов собралась на улице Сагайдачного недалеко от офиса Сбербанка и Российского центра науки и культуры (РЦНК). Их лидер призвал «всех держаться вместе, чтобы препятствовать задержаниям».

От РЦНК погромщики вновь направились на Крещатик.

Ранее, в субботу, националисты ворвались внутрь здания Россотрудничества. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы причинили организации значительный материальный ущерб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Тралл Вчера, 18:10
    А сейчас все они сидят на пальмах и скалят зубы проходящим внизу киевлянам smile
    Тралл
    1. Proton Вчера, 18:13
      laughing Примерно так
      Proton
      1. Геркулесыч Вчера, 18:15
        А мы их за это скидкой на газ накажем! И уголька с Донбасса халявного, в качестве тоже меры наказания дадим?
        Геркулесыч
      2. 210окв Вчера, 18:17
        Альфа-Банк вещь неприкосновенная Даже в Киеве.Не то что "Россотрудничество"..Там нет защиты от произвола.
        Цитата: Proton
        laughing Примерно так
        210окв
        1. Аскет Вчера, 19:01
          Цитата: 210окв
          Альфа-Банк вещь неприкосновенная Даже в Киеве

          Кто ж позволит тронуть англо-сионисткий банк.Господа Авен и Фридман неприкосновенны,тем более они входят в структуру Ротшильдов
          Британское издание Financial Times опубликовало примечательное интервью с Борисом Березовским в 1996 году. Там он перечислил имена семи человек, которые взяли под контроль большую часть российской экономики и при этом влияли на принятие политических решений в нашей стране. В их числе были Владимир Потанин (ОНЭКСИМ Банк), Владимир Гусинский (Мост-банк), Михаил Ходорковский (МЕНАТЕП), Петр Авен (Альфа-банк), Михаил Фридман (Альфа-банк), Александр Смоленский (СБС-Агро) и сам Борис Березовский (Объединенный банк).
          Уже вскоре после избрания президент России Владимир Путин объявил о диктатуре закона и начал процесс "равноудаления олигархов" в т.ч. и тех, кто входил в "семибанкирщину". И вот сейчас мы с вами стали свидетелями того, что в России вновь формируется группировка, претендующая на вседозволенность. Фактически они формируют русский аналог ФРС, где частным лицам будет принадлежать вся полнота власти как за денежной эмиссией, так и за расстановкой политических сил в стране.

          Передел банковского рынка
          Так что к 2024г. а может и раньше в России готовится почва для олигархического реванша.
          Аскет
      3. san4es Вчера, 18:19
        Цитата: Proton
        laughing Примерно так,...

        san4es
    2. Черный_Ватник Вчера, 18:15
      Вопрос в другом. Зачем мы это еще терпим?
      Черный_Ватник
      1. cniza Вчера, 18:21
        На который , власть имущие , не могут ответить даже себе.
        cniza
        1. Svarog Вчера, 18:38
          Цитата: cniza
          На который , власть имущие , не могут ответить даже себе.

          Я думаю они то, как раз понимают, почему мы терпим.. И интересы тут не государственные, а сугубо шкурные...
          Svarog
      2. san4es Вчера, 18:42
        Цитата: Черный_Ватник
        Вопрос в другом. Зачем мы это еще терпим?

        ...Выдержку тренируем fellow
        san4es
      3. 210окв Вчера, 18:42
        Вопрос другой..Кто терпит?Мы,граждане России?Или те,от которых зависит безопасность,престиж Государства?Мы переживаем за Государство.Они за интересы...Только чьи?
        210окв
    3. svp67 Вчера, 18:21
      Цитата: Тралл
      А сейчас все они сидят на пальмах и скалят зубы проходящим внизу киевлянам

      увы но действительность такова, что это они киян на пальмы по загоняли и заставили там сидеть тихо, как мыши под веником
      svp67
      1. Татьяна Вчера, 19:17
        Цитата: svp67
        Цитата: Тралл
        А сейчас все они сидят на пальмах и скалят зубы проходящим внизу киевлянам

        увы но действительность такова, что это они киян на пальмы по загоняли и заставили там сидеть тихо, как мыши под веником
        Сергей! Вы правы! В Украине с западенцами-ультранационалистами в отношении киевлян дела обстоят как-то так!

        Татьяна
        1. svp67 Вчера, 19:19
          hi
          Цитата: Татьяна
          В Украине с западенцами-ультранационалистами дела обстоят как-то так!

          Скорей уж так...
          svp67
          1. svp67 Вчера, 19:35
            И самое страшное, что и у нас таких "обезьян" еще предостаточно...
            Пять женщин погибли после стрельбы неизвестным по толпе людей в Дагестане, еще четверо с раненными находятся в больнице, сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

            svp67
    4. Геркулесыч Вчера, 18:26
      Сейчас придет на сайт секта "братсконародников " , и будет скрежетать зубами в сторону любого кто не верит, что завтра по манению волшебной палочки укроинцы станут белыми и пушистыми, за ночь восстановят сами все порушенное, а бендеровцы самозастрелятся все вдруг сразу же в одну минуту!И что все укроинцы в душе любят нас так сильно, что не знают как нам это доказать -поэтому видно, нам и гадят вовсю!
      Геркулесыч
      1. м077еа Вчера, 18:32
        Да ладно))) вы уверены, что эта акция из далека не против Вас акция,
        не против ваших выборов?
        не против ваших рабочих мест?
        не против ваших домов?
        Украинцев внутри их дома колошматят, а к вам даже домой не зайдут, но хаос внутри пытаются устроить?)
        и что ваши действия с танками и спецназами уже просчитаны и распланированы как по нотам... ждут, ждут ну когда же у вас терплячка то кончится. как же вы вообще проморгали такое отношение то???
        м077еа
      2. agbykov Вчера, 18:39
        "6. Imago (здесь: подмена - лат.) - шестой прием. Заключается в том, что читателю подсовывается некое невообразимое чучело, не имеющее ничего общего с действительным противником, после чего этот вымышленный противник изничтожается. Например, опровергаются мысли, которые противнику никогда и не приходили в голову и которых он, естественно, никогда не высказывал ; ему показывают, что он болван и глубоко заблуждается, приводя в примеры действительно глупые и ошибочные тезисы, которые, однако, не принадлежат ему."
        Карел Чапек. Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям
        agbykov
        1. sogdy Вчера, 19:00
          Цитата: agbykov
          "6. Imago (здесь: подмена - лат.) - шестой прием.

          Это ответ на статью или Геркулесычу?
          На статью - не в тему, ибо факты и ничего кроме фактов.
          Геркулесычу - не в тему, ибо вводится определение.
          Так с чем Вы не согласны?
          sogdy
    5. Пытливый Вчера, 18:29
      Зато Сбербанк в Крыму не работает, там же аннексия, а В Киеве демократия... смотреть на санкции и брехню как слон на Моську и идти караваном вперед несмотря на собачий лай, предателей стрелять, друзей и соратников вознаграждать. Там вон тренер амерской сборной по хоккею нашему руку не пожал :) Сделал приятное, наш не зашкварился:)
      Пытливый
    6. LSA57 Вчера, 19:02
      Цитата: Тралл
      А сейчас все они сидят на пальмах и скалят зубы проходящим внизу киевлянам

      LSA57
  2. Геркулесыч Вчера, 18:13
    Пора рвать отношения и вводить спецназ с тяжелым вооружением, для вывода оттуда наших дипломатов семьями! Заодно, отсюда за визами отсылать их гастрбайтеров! Визовый режим с тотальным досмотром на границе нам нужно ввести немедленно.
    Геркулесыч
    1. Svarog Вчера, 18:17
      Что то намечается, в черное море второй американский эсминец вошел... Видно бандера обострять будет..
      Цитата: Геркулесыч
      Пора рвать отношения и вводить спецназ с тяжелым вооружением, для вывода оттуда наших дипломатов семьями! Заодно, отсюда за визами отсылать их гастрбайтеров! Визовый режим с тотальным досмотром на границе нам нужно ввести немедленно.
      Svarog
      1. cniza Вчера, 18:23
        Цитата: Геркулесыч
        Пора рвать отношения и вводить спецназ с тяжелым вооружением, для вывода оттуда наших дипломатов семьями! Заодно, отсюда за визами отсылать их гастрбайтеров! Визовый режим с тотальным досмотром на границе нам нужно ввести немедленно.


        Именно этого и добивается США , но что делать реально никто не знает.
        cniza
        1. Svarog Вчера, 18:36
          Цитата: cniza
          Именно этого и добивается США , но что делать реально никто не знает.

          Если предположить, что мы введем войска, то ничего нового не случится... Санкции конечно очередные введут, истерию еще больше начнут нагнетать.. Ну и все..
          Svarog
        2. mikh-korsakov Вчера, 19:27
          Цитирую cniza - именно этого (очевидно нашего ответа) и добивается США[i][/i]. Но вот вопрос, на что Америка решится, если мы удовлетворим желания друзей и партнеров Путина? Сам Путин признал, что наше терпение наши партнеры воспринимают как нашу слабость. Неужели настолько слабы, что ничего противопоставить не можем. Говорят, что надо сначала развить экономику, а уж потом... Но ведь экономика-то и не развивается, не из-за нашего ли терпения? Пример. Хотели ввести санкции по запрету покупки наших облигаций, но передумали, заявив, что может наступить наш чувствительный ответ. И это в условиях гегемонии США в финансовом секторе.
          mikh-korsakov
          1. cniza Вчера, 20:44
            Скажите , Вы сами поняли , что написали ? я нет.
            cniza
          2. МойВрач Вчера, 22:26
            Цитата: mikh-korsakov
            . Неужели настолько слабы, что ничего противопоставить не можем. Говорят, что надо сначала развить экономику, а уж потом... Но ведь экономика-то и не развивается, не из-за нашего ли терпения? Пример. Хотели ввести санкции по запрету покупки наших облигаций, но передумали, заявив, что может наступить наш чувствительный ответ. И это в условиях гегемонии США в финансовом секторе.

            Цитата: Svarog
            Если предположить, что мы введем войска, то ничего нового не случится... Санкции конечно очередные введут, истерию еще больше начнут нагнетать.. Ну и все.

            А Вы думаете будут их с хлебом с солью встречать?
            МойВрач
    2. Silvestr Вчера, 18:46
      Цитата: Геркулесыч
      Пора рвать отношения и вводить спецназ с тяжелым вооружением,

      торопится не надо
      Silvestr
      1. Геркулесыч Вчера, 19:14
        А потом вдруг окажется не просто поздно, а очень поздно?
        Геркулесыч
        1. Silvestr Вчера, 20:25
          Цитата: Геркулесыч
          А потом вдруг окажется не просто поздно, а очень поздно?

          все, что могло и не могло уже случилось. Масса мотивированных нациков и разбегающийся во все стороны народ. Оставшиеся- либо немощны, либо со всем согласные. Вы что хотите там сделать? Перевоспитать? - не получится, уже взрослые
          Уничтожить?- без боя не сдадутся.
          Какова цель и возможные средства ее достижения?Какова цена и каковы последствия?
          По украинским опросам где-то 48-50% идейных украинцев готовы партизанить в случае чего. Бандеровцев до 58-го по лесам гоняли, так всех и не выловили. Так что не все так просто на Украине. Вариант Сирии невозможен
          Silvestr
    3. Чарик Вчера, 22:56
      ага мечтай ща перевыберут и как он попрёт из сбера фантиками раскидыватся,раньше за гараж платил раз в 3 месяца а ща даж февраль не прошёл уже прислали,наверно на повышение пенсий собирают или в филиал укросбера надо отправить а то ведь небось вынесли всё оттуда,знаешь скок этого безвиза в России попробуй их отправь назад
      Чарик
  3. Des10 Вчера, 18:15
    Ранее, в субботу, националисты ворвались внутрь здания Россотрудничества. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы причинили организации значительный материальный ущерб.
    smile ну ведь не ждали же! А тут на тебе, погром. Ни охраны, ни тебе полицмейстеров... Прям - подстава.
    Des10
  4. Northern warrior Вчера, 18:16
    Эх, пройтись бы из "Тунгуски" по шароварам в балаклавах.
    Northern warrior
  5. Михаил177 Вчера, 18:16
    Садо-мазо что ли? Зачем мы подставляем русских под нациков-бандер? Уйти с концами из этой убогой страны 404.
    Михаил177
  6. polpot Вчера, 18:18
    И это в 21 веке ,стадо дикарей , самое страшное что их всех утилизировать надо ,для нормальной жизни они уже не подходят ,манкурты выродки
    polpot
  7. Алексей N Вчера, 18:18
    Тонтон- макуты.
    https://aftershock.news/?q=node/617891
    Бойцы гаитянской гвардии (добровольцы национальной безопасности — Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale, название с 1971 г.), служившие опорой режима Франсуа Дювалье ( он же Папа Док). Отличительной особенностью тонтон-макутов были солнцезащитные очки. Тонтон-макуты были вооружены мачете и огнестрельным оружием. Жертвами тонтон-макутов становились реальные или потенциальные сторонники оппозиции Дювалье, а также бизнесмены, которые отказывались жертвовать средства на государственные проекты. Считается, что от рук тонтон-макутов пали свыше 60 000 гаитян.
    Добровольцы национальной безопасности , я охреневаю , дорогая редакция.
    Алексей N
    1. polpot Вчера, 18:44
      Американцы всегда шаблонны тонтон макуты ,контрас,эскадроны смерти ,бандеровцы - все это стадо подонков
      polpot
  8. Горный стрелок Вчера, 18:19
    Протоукры? Хвосты купировали и решили, что уже к цивилизации приобщились? Да только кастрюли выдают - в мозг вросли...
    Горный стрелок
  9. svp67 Вчера, 18:20
    В Киеве националисты забросали камнями здания «Россотрудничества», «Альфа-Банка» и Сбербанка
    А "ВТБ" почему пропустили? Вовремя откупные получить успели?
    svp67
    1. avt Вчера, 18:24
      Цитата: svp67
      А "ВТБ" почему пропустили?

      Почти соскочил с Руины .Осталось уволить сотрудников оставшихся отделений и закрыть их.
      avt
      1. svp67 Вчера, 18:37
        Цитата: avt
        Осталось уволить сотрудников оставшихся отделений и закрыть их.

        Ну еще ж есть.... А их пропустили. А то, что ушли так ПРАВИЛЬНО. На счет "Альфы" не уверен, а вот "Сберу" уже давно пора от туда уходить. Причем жестко, долги ПРОДАТЬ, пусть их другие банки взыскивают, это что бы жизнь украинцам медом не казалась, а отделения закрыть, кто хочет из сотрудников и стоит того, милости просим в Россию
        svp67
    2. Аскет Вчера, 19:09
      Цитата: svp67
      А "ВТБ" почему пропустили? Вовремя откупные получить успели?


      1.ВТБ у них под санкциями на один год вступили в силу 23 марта 2017г.7 марта 2017 года "Сбербанк России" заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

      В ответ Украина ввела санкции против украинской "дочки" "Сбербанка" и других банков с российским капиталом, в том числе ВТБ.
      2.Летом 2018г. планируется оставить в Киеве один или два офиса из 11.Всего в Украине работает 11 отделений ВТБ: пять в Киеве, по одному – в Херсоне, Харькове, Тернополе, Львове, Запорожье и Днепре.
      Аскет
      1. Антарес Вчера, 22:11
        Цитата: Аскет
        Летом 2018г. планируется оставить в Киеве один или два офиса из 11.Всего в Украине работает 11 отделений ВТБ: пять в Киеве, по одному – в Херсоне, Харькове, Тернополе, Львове, Запорожье и Днепре.

        у нас они не очень работали. Позакрывали(хотя где то спрятался один) Тот же Сбербанк более успешно выживает.

        сегодня проходил-есть как и все 4-5 отделений в городе.
        Альфа банк побольше отделений. 6-7 вроде.
        ЧТо интересно местные националисты(хотя какие местные-Азов не местный) видят исключительно Сбербанк...ВТБ или АЛьфу почти не тронули. А вот Грефа тормошат.
        Антарес
  10. seacap Вчера, 18:21
    Жалко одного,что страдают местные работники,а не упыри,которые загребают деньги в нацистском государстве и жируют в теплых московских кабинетах,оплачивая преступный режим и убийство своих же соотечественников,для них ничего святого нет,одно бабло перед глазами,пусть даже испачканное в крови и дерь**ме русофобии.
    seacap
  11. rruvim Вчера, 18:25
    Братья ж-ды из "Альфа-Банка" перестали давать кредиты русскому ВПК, и таки правильно! Но зачем иметь Контору в этом рассаднике Бендеровцев и антисемитов? А куда смотрит Греф, он хоть и немец, но шо его тянет в это фашистское болото? А куда глядят Гройсман, Бакай и Вальцман? Это же форменное безобразие... Это таки погром!!!
    rruvim
    1. м077еа Вчера, 18:34
      греф не раз давал интервью, причём не только о том, что его там держит, но и о том, что его оттуда ничего не гонит
      м077еа
  12. Ferdinant Вчера, 18:28
    Макаки в самом деле
    Ferdinant
  13. taiga2018 Вчера, 18:28
    у меня только один вопрос:почему эти организации до сих пор представлены на Украине?
    taiga2018
    1. faiver Вчера, 18:33
      вот вот, чего делает на украине какая то таинственная организация - росструдничество, и на кой ляд в киеве российский центр науки и культуры?
      faiver
      1. Антарес Вчера, 22:23
        Цитата: faiver
        таинственная организация - росструдничество, и на кой ляд в киеве российский центр науки и культуры?

        Представительство осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" от 27 февраля 1998 года и руководствуясь "Положением о представительстве Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - Российском центре науки и культуры за рубежом и представителем этого Агентства в составе дипломатического представительства Российской Федерации", утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1283, а также действующим законодательством Российской Федерации и Украины.
        К числу приоритетных задач Представительства относится развитие и укрепление всесторонних российско-украинских гуманитарных связей в интересах взаимопонимания и сотрудничества, а также разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку русского языка, продвижение отечественной культуры, российских образовательных услуг, помощь объединениям соотечественников, ветеранским организациям и т.д.

        То есть одна небольшая организация занимается тем, чем должна была заниматься РФ.
        У них сейчас неделя Шаляпина и гранты на образование в РФ(для российских и не только граждан в Украине)
        http://ukr.rs.gov.ru/ru/news/24625
        Во всей этой истории все чего то забыли что националисты хотели сорвать диктант по русскому(мотив-украинцы не пишут под Диктовку Москвы-во как.)
        Антарес
  14. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  15. rocket757 Вчера, 18:40
    Этим пока на печенюшки дают будут крушить шо укажут ... со временем на самоокупаемость перейдут! они ж дети!
    Нашим толстопузам деньги не пахнут, шоб мы в стране не говорили\ возмущались.
    одно обнадёживает, кормовая база уменьшается по факту и убытки всё равно перебьют выгоду, тут главное не давать добирать этим коз...лорогим у нас и с нас!
    rocket757
  16. Маз Вчера, 18:41
    Надо предложить Израилю взять полукраины в аренду на 99 лет. ВОт это был бы - шутка века.
    Маз
  17. Silvestr Вчера, 18:41
    грустно на все это смотреть. Что стало с людьми?
    Нельзя телевизор смотреть без головы.
    Silvestr
    1. Антарес Вчера, 22:24
      Цитата: Silvestr
      Нельзя телевизор смотреть без головы.

      телевизор-средство массового поражения не только в Украине.
      Так что с успехом можно поставить любую национальность.
      Антарес
      1. Silvestr Вчера, 23:32
        Цитата: Антарес
        телевизор-средство массового поражения не только в Украине.

        это с тонким намеком на толстые обстоятельства
        Silvestr
  18. Silvestr Вчера, 18:55
    в данном случае жив ленинский принцип: "чем хуже, тем лучше". Украина еще не до конца поняла свой выбор. Не нужно им мешать.Без массового сопротивления хунте внутри страны никто ничего сделать и исправить не сможет.
    Silvestr
  19. demo Вчера, 19:04
    То что каменюки кидали, то это в их стиле.А вот что яйцами разбрасываются, так это говорит о том, что не так все плохо с едой на Украине.

    То что Альфа_Банк и Сбербанк под раздачу попали, так это здорово.
    Если бы еще и Грефу морду набили бы, то я был бы в восторге.


    У нас в Дагестане трагедия.
    Неизвестный открыл стрельбу в толпу людей в городе Кизляре, жертвами преступного акта стали восемь человек, четверо из которых погибли, сообщил РИА "Дагестан" источник в силовых структурах республики.

    "По предварительным данным, трагедия произошла сегодня после полудня. Вооруженный преступник открыл стрельбу по людям в городе Кизляре. Погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с ранениями, среди раненных трое сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

    В Прощенное воскресенье и такое горе.
    Пусть земля будет этим людям пухом.
    И Царство им Небесное.
    Аминь.
    demo
    1. Геркулесыч Вчера, 19:18
      Уже пятеро погибли-еще одна раненая женщина скончалась! am
      Геркулесыч
    2. Separ Вчера, 20:03
      у нас когда то были "лимоновцы", а сейчас их нет...разогнали..а жаль.
      Separ
  20. Mamka pula Вчера, 19:05
    Какое безобразие
    Mamka pula
  21. 501Legion Вчера, 19:13
    малолетки же тупые видно по лицам. пушечное мясо которых и на убой пустить не жалко. за ними стоят другие люди.
    501Legion
  22. Piramidon Вчера, 19:14
    Дежуривший возле здания усиленный наряд полиции в происходящее не вмешивался.

    Ничего удивительного. Полиция там набрана из точно таких же бандерлогов.
    Piramidon
  23. gorgo Вчера, 19:19
    Цитата: Геркулесыч
    Сейчас придет на сайт секта "братсконародников " , и будет скрежетать зубами в сторону любого кто не верит, что завтра по манению волшебной палочки укроинцы станут белыми и пушистыми, за ночь восстановят сами все порушенное, а бендеровцы самозастрелятся все вдруг сразу же в одну минуту!И что все укроинцы в душе любят нас так сильно, что не знают как нам это доказать -поэтому видно, нам и гадят вовсю!


    Знаете, с одной стороны вы правы. Но вы не учитываете одного обстоятельства. А именно того, что украинцы-не украинцы - это все вообще к делу не касается. Вы думаете, в России сейчас не ведется та же работа, что велась тут долгие годы? Вы думаете, на улицах Москвы не могут появится молодчики, готовые крушить все, что не вписывается в их квадратное мировоззрение? А разве нет ли их уже и сейчас? Вопрос не в украинцах, поляках, или других немцах. Вопрос в элитах. И если у вас она пока еще держит узды, то завтра никто ничего не гарантирует. И когда (не дай Бог!) по Москве будут шастать строем головорезы в масках, со свастиками и факелами, крушить памятники и магазины зажравшихся банкиров и торгашей (разве их не поддержат?), тогда вы поймете, что не в украинцах было дело. Но я очень надеюсь, что такого в России удастся избежать. А то что это вам готовят, я думаю, не видит только слепой.
    gorgo
    1. rruvim Вчера, 19:39
      Да Россия это проходила! В 1991-м кричали "Ельцын... Ельцын!!!". В 1993-м такие же били выводимых из Белого Дома пенсионеров. Но Россия прошла эту детскую "левизну и правизну". Прошла с кровью и с удачами и неудачами. Я уверен, что Майдана в России не будет, только из-за того, что всё это мы прошли. Надоело! За 100 лет пять революций! Обидно, что братский Окраинский русский народ, никак не может остановиться. А ведь теперь, когда Окраинские правители ж-ды пошлют братьев хохлов на Убой, никто не остановиться. Хватит друг-друга кромсать. Я на 100% уверен, что освобождение Киева - единственный путь к Миру. А Львов пускай себе забирают поляки...
      rruvim
      1. Антарес Вчера, 22:31
        Цитата: rruvim
        А Львов пускай себе забирают поляки...

        многие не понимают внутриукраинских реалий..Каким то образом объединяют народ с националистами. У которых картбланш в связи с войной. А любая идея связанная с русским- априори враждебна из за войны.
        Позиция-Защищаете русский центр-вы заодно с врагом.
        Да и националисты гораздо лучше подготовлены и организованны. Тут спасибо партнерам. Внутри и снаружи. Разрушили все возможные движения, превратили имидж РФ в ничто на Украине. Образ русского мира уничтожен, превращен в пугало..Старательно поддерживается именно такой имидж. Даже украинская идея кажется лучше(если выбирать из 2 сортов кое чего), хотя она противоречит глобальным процессам. Даже вредна экономике...
        Насчет Львова-я вам больше скажу, Львов мы отдавать не намерены никому. Волостями никто раскидывать не собирается. Уж тем более полякам.
        Антарес
  24. Стас Снежин Вчера, 19:33
    Деграданты. Их уже ничем не вылечишь.
    Устали они уже жить..
    Стас Снежин
  25. Jovanni Вчера, 19:53
    А что там делает "Россотрудничество"? С кем сотрудничает? А Греф вон, с Крымом сотрудничать как-то не стремится, а с этими - пожалуйста... А они и его не жалуют...
    Jovanni
    1. казак 471 Вчера, 20:19
      Напрасно мы надеемся . что в Украине будет так плохо . что народ "поймёт" и подымется .Реально работающая экономика без нефти и газа показывает хороший рост .Роптание народа есть . но оно и у нас есть . так что никто никого свергать не будет . Да и без нашего газа они не замёрзли и запас накопили . если будет морозная зима. Где эксперты которые предрекали крах ? А самое главное . то что выросло 2 поколения . которые нас ненавидят .о ВОВ не имеют ни малейшего представления . а проводимая украинизация планомерно плодит свидомых .Мы скидами на газ дали Украине 250 млрд долларов . а америкосы вложили 5 и организовали нам врага . на долгие годы . А вопрос резонный . зачем мы там держим банки . зачем мы с ними торгуем ? Товарооборот за 2017 год - 16 млрд долларов
      казак 471
      1. Антарес Вчера, 22:35
        Цитата: казак 471
        А самое главное . то что выросло 2 поколения . которые нас ненавидят .о ВОВ не имеют ни малейшего представления . а проводимая украинизация планомерно плодит свидомых

        неверно. Но в интернете россияне активно превращают нейтральных украинцев(как и украинцы нейтральных россиян) в ненавистных представителей.
        Падение образования насчет ВОВ обоюдно.
        Цитата: казак 471
        Мы скидами на газ дали Украине 250 млрд долларов . а америкосы вложили 5 и организовали нам врага . на долгие годы

        Было ж 200 и то со слов....уже 50 млдр докинули..почему не трл*?
        Это к вопросу кто кому давал...и что делал. Пилили газовые потоки, а продвижения образа РФ был только в торговых войнах...
        и газового шантажа/шантажа флотом/шантажа трубой(краткое изложение российско украинских отношений, причем народ к этому отношение не имел, но заставляли ненавидеть)
        Антарес
  26. Separ Вчера, 20:01
    Это диагноз и это надолго...лет на 100 не менее..
    Separ
  27. Suhow Вчера, 20:02
    в суд за нанесения ущерба в результате хулиганских действий.и взять в залог имущество Украины в РФ.А в дальнейшем учитывая нынешний посыл властей Украины к запрету находящегося на ее территории Российского бизнеса вывести этот бизнес из Украины с полным закрытием предприятий и высылкой на родину заробитчан -для разбирательств с нынешней властью и нациками.Иначе толку не будет.А те от голодухи и денежных потерь думаю найдут чем "отблагадорить" свидомых дубов.
    Suhow
  28. Separ Вчера, 20:09
    У нас тоже хватает
    "Москвичи едут на работу"
    Separ
  29. Ретвизан 8 Вчера, 20:15
    Гидооцифальная часть украинского общества, как всегда демонстрирует отсутствие ума и агрессивность, обычным и привычным образом удовлетворяет себя "борьбой с ветряными мельницами"!
    Ретвизан 8
  30. друг зверей Вчера, 21:32
    Какая неожиданность, хотя по сути мелкая пакость. Украина отдана на откуп националистам, и там происходят куда более неприятные вещи для русских, чем разгромы сpаных банков.
    друг зверей
  31. mavrus Вчера, 21:56
    Цитата: Черный_Ватник
    Вопрос в другом. Зачем мы это еще терпим?

    Мы???? А какого х... пардон, лешего, эти умники не в Крым с Донбассом деньги вкладывают, а скакуасов "развивают"? Вот и результат. Получите и не благодарите.
    mavrus
  32. sxfRipper Вчера, 21:59
    Почитал комменты. Общая суть - кучка бандероргов (и картинки соответствующие) творит, что хочет. Но если это именно так, то перед кем она это творит? Перед тупым быдлом, которому ваще всё по барабану? Ну так и пусть творит дальше, чё сопли-то жевать?
    sxfRipper
  33. Чарик Вчера, 22:42
    и желательно при следуещем нападении что бы Греф там было а они с мачете и как там где то в Азии у них за такое рубят руки по самые коки
    Чарик
  34. Антарес Вчера, 22:47
    Хорошо националистам. Они ж сразу несколько задач решают
    1-Делают вид что усиленно борятся с "агрессором". "Мужественно" с огоньком против беззащитной организации. Это уже по геройски.Но для блогов украинских сойдет. А вот Рос СМИ раздуют то что нужно уже дальше
    2-СМИ РФ раздувают скандал--украинцы плохие редиски, уничтожают и в общем деградируют. Россияне начинают активно честить всех(неважно кто там был зачинщиком-виноваты все украинцы, хотя отчасти все верно, но мы в "правовом государстве" и стрелять по закону в них мы не можем, есть для этого полиция и НГ)
    3-Имидж Украины подает из за общего вида для Ес и мира. Кто виноват? Националисты? Нет. Вся страна. С радостью бы сдал всех националистов бы Польше. Насколько они враги экономики да и имиджу страны-но они нужны нашим торгашам. Идейные, социальное мясо для любых событий отвлекающих от власти. На фронт бы их..но там стреляют. А тут беззащитные банки/организации.. старики дети(диктант на русском)..а там стреляют. Пусть срочники и контрактники спасают Украину...а они послужат нашим торгашам.
    4-Эффект бумеранга. Россияне ненавидят украинцев за националистов-активно превращая их во врагов. Украинцы(те что не националисты) тоже за угрозу стране и эмоционально за ненависть. Все друг друга ненавидят, что облегчает действия националистов. ВРаг определен. Ненависть как эмоция превалирует над разумом. Раскол.
    Профит...
    Самое тяжелое в этой ситуации всегда понимать что к чему. Эмоции сильнее в каждом.
    Рядовой украинец защищает свою страну. Рядовой националист делает все что нужно для организации идеи(сеет ненависть) плюс вредит стране, но под видом защиты "от агрессии". Фактически является внутренним дестабилизирующим фактором для общества и экономики. За ниточки дергают, на эмоции давят.
    Осуждаю действия националистов.Любых, польских, российских, но особенно своих. Столько проблем, сколько принесли они-никакой враг не принес...
    Антарес
    1. друг зверей Вчера, 23:10
      Понятно, что власть имущие с обеих сторон используют эту ситуацию в своих целях. Так значительно проще укрепить власть, и делать ничего особо не нужно, просто пропагандируй. Но факт остаётся фактом, между русскими и украинцами нет понимания по вопросу событий на майдане.
      друг зверей
  35. Чарик Вчера, 23:00
    интересно после выборов силиконовый будет или железный или мумия Влад Иличь восстанет
    Чарик
  36. Гиви_49 Вчера, 23:32
    Нанесённый ущерб возложить на украинских арендаторов в России.
    Гиви_49
  37. Zomanus Вчера, 23:55
    Ну вот, им показали, что за разгром российских представительств им ничего не будет.
    И думаю что даже похвалили после этого.
    И что дальше ждать, казней российских граждан в этих представительствах?
    Я думаю что наш МИД это отлично понимает,
    потому и потребовал у Украины осуждения данных действий.
    Если данного осуждения не будет, то действительно нужно рвать с ними все связи.
    Zomanus
  38. sauvage Сегодня, 00:33
    Путин обязан как-то реагировать на все это. Уже дошло до того что они призывают запретить российский флаг повсеместно.Хотя бы для начало надо разорвать дипотношения. Я уверен что этим он поднимет свой пошатнувшийся авторитет среди россиян.
    sauvage
  39. словак Сегодня, 00:37
    Сбербанк не жалко. Греф деньги ценит выше всего и, слава богу, на вкладчиках это не отражается никак, потери сказываются только на незначительном снижении премий руководства. По итогам 2017, руководство одарило себя 5 миллиардным бонусом. Может быть, пора сократить присутствие структур Украины в РФ?
    словак
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