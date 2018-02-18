В Киеве националисты забросали камнями здания «Россотрудничества», «Альфа-Банка» и Сбербанка
Члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве на Подоле, передает РИА Новости.
«Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна», – сообщает корреспондент агентства с места событий.
Дежуривший возле здания усиленный наряд полиции в происходящее не вмешивался.
По пути к зданию Россотрудничества националисты побили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка.
Кроме того, радикалы предприняли попытку разгромить офис «Альфа-Банка» на Крещатике, но здесь их намерениям всё же воспрепятствовали спецназовцы.
После этого толпа националистов собралась на улице Сагайдачного недалеко от офиса Сбербанка и Российского центра науки и культуры (РЦНК). Их лидер призвал «всех держаться вместе, чтобы препятствовать задержаниям».
От РЦНК погромщики вновь направились на Крещатик.
Ранее, в субботу, националисты ворвались внутрь здания Россотрудничества. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы причинили организации значительный материальный ущерб.
«Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его камнями и яйцами, краской облили окна», – сообщает корреспондент агентства с места событий.
Дежуривший возле здания усиленный наряд полиции в происходящее не вмешивался.
По пути к зданию Россотрудничества националисты побили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка.
Кроме того, радикалы предприняли попытку разгромить офис «Альфа-Банка» на Крещатике, но здесь их намерениям всё же воспрепятствовали спецназовцы.
После этого толпа националистов собралась на улице Сагайдачного недалеко от офиса Сбербанка и Российского центра науки и культуры (РЦНК). Их лидер призвал «всех держаться вместе, чтобы препятствовать задержаниям».
От РЦНК погромщики вновь направились на Крещатик.
Ранее, в субботу, националисты ворвались внутрь здания Россотрудничества. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы причинили организации значительный материальный ущерб.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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