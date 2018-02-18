Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос
Если целью «российского вмешательства» было создание раскола и хаоса в США, то она достигнута более чем убедительно, передает РИА Новости заявление американского президента Дональда Трампа.
В США не утихает скандал вокруг так называемого «российского вмешательства» в выборы президента в 2016 году. Эта тема продолжает муссироваться в СМИ и американскими политиками.
Так, накануне конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф (член комитета по разведке) заявил, что экс-президент Барак Обама должен нести за «российское вмешательство» большую ответственность, чет Дональд Трамп. По его словам, Обама в то время был у власти и обязан был предпринять «более действенное средство сдерживания» потенциального противника.
При этом Трамп не исключил, что Шифф «начинает винить президента Обаму в российском вмешательстве, чтобы в очередной раз оправдать проигрыш демократов» и их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.
Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий,написал Трамп в «Твиттере».
Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней,добавил он.
В США не утихает скандал вокруг так называемого «российского вмешательства» в выборы президента в 2016 году. Эта тема продолжает муссироваться в СМИ и американскими политиками.
Так, накануне конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф (член комитета по разведке) заявил, что экс-президент Барак Обама должен нести за «российское вмешательство» большую ответственность, чет Дональд Трамп. По его словам, Обама в то время был у власти и обязан был предпринять «более действенное средство сдерживания» потенциального противника.
Наконец, "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!тут же отреагировал на слова конгрессмена действующий президент.
При этом Трамп не исключил, что Шифф «начинает винить президента Обаму в российском вмешательстве, чтобы в очередной раз оправдать проигрыш демократов» и их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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