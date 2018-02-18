00:38 19 февраля

Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос

Если целью «российского вмешательства» было создание раскола и хаоса в США, то она достигнута более чем убедительно, передает РИА Новости заявление американского президента Дональда Трампа.



Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий,
написал Трамп в «Твиттере».


Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней,
добавил он.

В США не утихает скандал вокруг так называемого «российского вмешательства» в выборы президента в 2016 году. Эта тема продолжает муссироваться в СМИ и американскими политиками.

Так, накануне конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф (член комитета по разведке) заявил, что экс-президент Барак Обама должен нести за «российское вмешательство» большую ответственность, чет Дональд Трамп. По его словам, Обама в то время был у власти и обязан был предпринять «более действенное средство сдерживания» потенциального противника.

Наконец, "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!
тут же отреагировал на слова конгрессмена действующий президент.

При этом Трамп не исключил, что Шифф «начинает винить президента Обаму в российском вмешательстве, чтобы в очередной раз оправдать проигрыш демократов» и их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. мерцание Вчера, 18:44
    Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос
    В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.
    мерцание
    1. Shurik70 Вчера, 18:50
      Ванга предсказывала, что 44-ый президент США будет чёрным и последним президентом США.
      Когда выбрали Трампа, с начала я подумал, что Ванга ошиблась на счёт "последний"
      Но всё идёт к тому, что Трампа объявят нелегитимным ... what
      Shurik70
      1. Logall Вчера, 18:55
        Александр, да сломали Трампа! До и после своего избрания он говорил вполне адекватные вещи, но спустя три месяца... И вот США имеют то, что имеют! - Страну окончательно прибрали к рукам лоббисты... А при таком управлении не может быть нормальной внутренней и внешней политики.
        Logall
        1. Соломон Кейн Вчера, 19:01
          Хочешь жить - умей вертеться....
          Или пляши под дудку серых кардиналов мирового империализма, или и на тебя найдется свой Ли Харви Освальд
          Соломон Кейн
          1. Монос Вчера, 19:30
            Интересно девки пляшут... Давят на нас, а хаос вылезает в Америке. smile Где тонко, там и рвётся?
            Монос
            1. Logall Вчера, 19:52
              Цитата: Монос
              Где тонко, там и рвётся?

              Виктор, они возомнили себя "тузиком", а нет - "грелка"!
              Logall
              1. Монос Вчера, 20:35
                Цитата: Logall
                они возомнили себя "тузиком", а нет - "грелка"!

                smile Это грелка-тузик. Сама себя рвёт... laughing
                Монос
                1. volodya Вчера, 21:10
                  Цитата: Монос
                  они возомнили себя "тузиком

                  volodya
        2. Подрезчик Вчера, 19:07
          Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий,

          Если это так, то можно только догадываться о вашей так называемой "безопасности" и "неприкасаемости", о ваших суперспецлужбах, которые оказываются на деле "пузырями".
          Но скорее всего тебя Трамп сейчас имеют все, кроме твоих однопартийцев (и то не всех!): и Конгресс, и Сенат и демократы. А ведь приходил к власти с более разумными лозунгами...
          Подрезчик
        3. МИХАН Вчера, 19:24
          Цитата: Logall
          да сломали Трампа! До и после своего избрания он говорил вполне адекватные вещи, но спустя три месяца... И вот США имеют то, что имеют! -

          А мне кажется Трамп наконец то нормально стал высказывать все что думает..!
          Мы ведь добились этого все же ?

          Спасибо Дональд за смелость! soldier
          МИХАН
          1. Аскет Вчера, 21:11
            Цитата: МИХАН
            А мне кажется Трамп наконец то нормально стал высказывать все что думает..!

            Аскет
        4. Николай Грек Вчера, 20:24
          Цитата: Logall
          Александр, да сломали Трампа!

          а может он просто балаболил??? winked laughing laughing laughing а может ещё чё!! request lol lol lol в любом случае, верх идиотизма идти на пост с определенной программой, не имея при этом команды или имея в штабе тех, кто эту программу не сможет исполнить!!! wassat wassat wassat +ко всему, я как понял, трамп спокойно допускает нарушение конституции своей страны со стороны других ветвей власти!! request request я как полагаю, внешняя политика лежит исключительно в компетенции презика америки, и любая попытка ограничить эти права является грубым нарушением!!! хотя..как показала история, конституцией америкоссов можно спокойно подтереться!!! winked lol lol lol
          Николай Грек
      2. volodya Вчера, 19:04
        Цитата: Shurik70
        Но всё идёт к тому, что Трампа объявят нелегитимным ...

        всё идёт к тому,что Трампа объявят невменяемым!
        volodya
        1. Николай Грек Вчера, 20:30
          Цитата: volodya
          Трампа объявят невменяемым!

          он такой и есть....перед выборами заявлял одно, после выборов - противоположное!!! request request laughing laughing laughing
          Николай Грек
      3. мерцание Вчера, 19:09
        Но всё идёт к тому, что Трампа объявят нелегитимным
        или сам Трамп сделат этих "объявитилей" нелегитимными, проще говоря зачистит. На стороне Трампа один достаточно мощный элитный игрок, но этот игрок не поворотлив во внутренней политике, но вполне себе способен поставить на место элитных банкиров и финансистов.
        мерцание
      4. LASVEGAS Вчера, 20:07
        Мы Трампа ещё и на втором сроке увидим , тут и Ванга не нужна.
        LASVEGAS
      5. медведик Вчера, 21:17
        Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения теории относительности, то Ванга скорее права нежели ошибалась. По вашему Трамп, будучи агентом кремля, может в полной степени соответствовать должности президента США? Если он агент под прикрытием, играющий роль президента, то никак не предидент
        медведик
    2. ASed Вчера, 19:09
      ie
      Цитата: мерцание
      В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.

      Скоро в Георгиевском зале пройдет церемония награждения "программистов" Bassed 75, Kolyan-GP, и Nihatron(a) орденами за Заслуги перед Отечеством. :))) (шутка)
      ASed
      1. LSA57 Вчера, 19:18
        Цитата: ASed
        :))) (шутка)

        в каждой шутке есть только доля шутки laughing
        LSA57
        1. ASed Вчера, 19:30
          Цитата: LSA57
          в каждой шутке есть только доля шутки


          Я ж говорю - шучу. Им бошки прострелят.
          ASed
      2. helmi8 Вчера, 23:49
        Цитата: ASed

        Цитата: мерцание
        В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.
        Скоро в Георгиевском зале пройдет церемония награждения "программистов" Bassed 75, Kolyan-GP, и Nihatron(a) орденами за Заслуги перед Отечеством. :))) (шутка)

        Да неееее... Если бы и вмешивались и назначали, то президентом был бы сейчас кто-то не ниже Лаврова... feel
        helmi8
    3. Балу Вчера, 19:09
      Цитата: мерцание
      Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос
      В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.

      Слава русским хакерам и агентам ФСБ. fellow drinks
      Балу
      1. LSA57 Вчера, 19:31
        Цитата: Балу
        Слава русским хакерам и агентам ФСБ.

        LSA57
    4. Удав КАА Вчера, 19:13
      Цитата: мерцание
      В смысле (Москва) назначила своего агента Трампа президентом США.

      Все-то они знают!

      Удав КАА
      1. куртка бейна Вчера, 19:26
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: мерцание
        В смысле (Москва) назначила своего агента Трампа президентом США.

        Все-то они знают!


        куртка бейна
    5. sgazeev Вчера, 20:10
      [quote=мерцание][quote]Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос[/quote] В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.
      sgazeev
    6. словак Сегодня, 00:33
      Самое забавное, что Россия и не задавалась целью создания бардака в США. Американские идеологи и аналитику придумали проблему, обязали СМИ раздуть истерию, СМИ, дипломаты и политики навязали ее сателлитам, те вынужденно приняли программу к исполнению. Снежный ком вышел из под контроля, превратился в лавину. Теперь и рады, а вылезти не могут. По русски называется "Сам "...
      словак
  2. Logall Вчера, 18:44
    Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве.

    А как он хотел? Особенно после подобных заявлений...
    Раскол в их общество внесли они, сами! Настолько отравили воздух руссофобией, что аж нет ничего хуже, чем стать "агентом кремля". Тратят миллиарды долларов, дабы сдержать Россию, которая никуда не рвётся.
    Мо́зги и закепели! Испаряются!
    Logall
  3. svp67 Вчера, 18:44
    Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве.
    Еще бы и мало того испытывает ПОЛНОЕ удовольствие от того, что "палец о палец не ударили", а как американцы сами все сделали....
    svp67
    1. cniza Вчера, 18:51
      Да , так же как мы сами развалили СССР.
      cniza
  4. Михаил Крапивин Вчера, 18:45
    Ничего, русские исправятся, позволив американским войскам в Сирии безнаказанно убить ещё пару-тройку сотен русских парней. "Ничего страшного, просто бизнес" - так теперь звучит то, что раньше звучало как "русские своих не бросают".
    Михаил Крапивин
    1. Андрей К Вчера, 19:02
      Цитата: Михаил Крапивин
      ...позволив американским войскам в Сирии безнаказанно убить ещё пару-тройку сотен русских парней...

      Выключайте вентилятор. Вы своим навозом весь сайт загадили.
      Андрей К
      1. vovanpain Вчера, 19:14
        Цитата: Андрей К
        Выключайте вентилятор. Вы своим навозом весь сайт загадили.

        Андрей drinks Приветствую Дружище drinks не обращай внимания, дуболомам верчщим гиркиным и эль мюридам, бесполезно что либо доказывать. Как попугаи будут трындеть о сотнях вагнеровцев, Андрей Трошев один из командиров Вагнера говорит о 14 погибших россиянах и никто их не бросал, так у гиркиных с эль мюридами смелости не хватит, как и этим дуболомам признаться в фейкометании на вентилятор. drinks
        vovanpain
        1. Андрей К Вчера, 19:22
          Цитата: vovanpain
          ...не обращай внимания, дуболомам верчщим гиркиным и эль мюридам, бесполезно что либо доказывать....

          Будь здрав Володь drinks
          Захочешь новость почитать, с людьми пообщаться - мнения разные, что-то поспорить, где-то что-то новое для себя выяснить и утыкаешься в эту заезженную пластинку.
          Не удивлюсь, что сей "спец по МО" и в армии не служило.
          Андрей К
          1. Николай Грек Вчера, 20:33
            Цитата: Андрей К
            и утыкаешься в эту заезженную пластинку.

            скучно же без них!!! request lol lol да и в курсе надо быть, какую лажу могут вбросить всякие неадекваты!!! wink а вонь от них - побочный эффект!!! laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. Андрей К Вчера, 20:53
              Цитата: Николай Грек
              ...скучно же без них!!! request lol lol...

              Если только так yes
              Андрей К
              1. Николай Грек Вчера, 21:00
                Цитата: Андрей К
                Цитата: Николай Грек
                ...скучно же без них!!! request lol lol...

                Если только так yes

                как говорится, тяготы службы!!! request soldier soldier soldier lol lol lol
                Николай Грек
  5. Горный стрелок Вчера, 18:46
    Всемогущая Россия, "порватая в клочья"? Ну как же так? Вы или крестик, или трусы...
    Но логика и полосатоухость - это две вещи несовместимые...
    Горный стрелок
  6. 210окв Вчера, 18:46
    Неужели УЖЕ?В хаосе?Не верю!
    210окв
  7. XXXIII Вчера, 18:47
    Читается так ...
    Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос
    recourse
    А думается так....
    Трамп: Сша добилась своего, повергнув США в хаос
    laughing
    XXXIII
    1. алекс-сп Вчера, 18:53
      У них в крови искать врага, или придумать если реально его нет. На этом и выросло их государство...но бревно так и сидит в глазу и в ближайшее время они его не вытащат.
      алекс-сп
  8. предки с Дона Вчера, 18:49
    Может на самом деле признаться что его выбрали и выкинуть клоуна из белого дома, надоел.
    предки с Дона
  9. Egorovich Вчера, 18:51
    В очередной раз матрасники доказывают, что они являются идиотами до мозга костей. И ведь не стесняются доказывать это из раза в раз. Похоже что они и есть таковые на самом деле.
    Egorovich
  10. Геркулесыч Вчера, 18:51
    То есть, наш агент вышел у нас из под контроля да еще и "хату спалил?" wassat belay
    Геркулесыч
  11. Геркулесыч Вчера, 18:53
    Трамп, кайся в том что ты и есть главнейший агент Москвы, а вторым по значимости идет старикан Маккейн! !! wassat
    Геркулесыч
    1. Балу Вчера, 20:12
      Цитата: Геркулесыч
      Трамп, кайся в том что ты и есть главнейший агент Москвы, а вторым по значимости идет старикан Маккейн! !! wassat

      Кажется я начал понимать. Сарай обама-наш агент, но он на пензии. Попрошенко тоже наш агент. Его задача-разорить США, ФРС,МВФ и Сороса. belay
      Слава России!!! fellow drinks
      Балу
      1. poquello Вчера, 23:37
        Цитата: Балу
        Цитата: Геркулесыч
        Трамп, кайся в том что ты и есть главнейший агент Москвы, а вторым по значимости идет старикан Маккейн! !! wassat

        Кажется я начал понимать. Сарай обама-наш агент, но он на пензии. Попрошенко тоже наш агент. Его задача-разорить США, ФРС,МВФ и Сороса. belay
        Слава России!!! fellow drinks

        Ирину Клиторову забыли
        poquello
  12. san4es Вчера, 18:56
    Они (русские) надрывают животики от смеха

    ...Похоже, Дональд на "Военное обозрение" "заходит" bully
    san4es
  13. rruvim Вчера, 18:57
    Молодец Трамп ! Ведь по сути он прав ! Кроме одного: в США всегда был Хаос, от начала и до конца. Но Хаос был управляемый... drinks
    rruvim
  14. demo Вчера, 18:57
    Наконец, "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!
    тут же отреагировал на слова конгрессмена действующий президент.

    Всех ныне здравствующих президентов наказать за то, что потакали России.
    Пожизненно наказать.
    А авианосцы переименовать.
    С почетом более не хоронить.
    Орденов и званий лишить.
    Полученные зарплаты вернуть.

    Чтобы более ни у кого не было желания становиться президентом США.
    demo
    1. rruvim Вчера, 19:05
      Адам Шиффа уважаю. Лучшему сотруднику сразу двух разведок ЦРУ и МОССАДа - респект ! Жалко, что на пенсии... в конгрессмены "заделался" recourse
      rruvim
      1. алекс-сп Вчера, 19:16
        Интересно. но хоть политики и рвутся в президенты..., но по рейтингам престижности эта работа в США чуть ли не на 90-м месте
        алекс-сп
  15. Mamka pula Вчера, 19:05
    Чо уж там добилась Россия
    Трамп как оно говорится - хлен редьки не слаще
    Mamka pula
  16. taiga2018 Вчера, 19:11
    "...разногласия,раскол и хаос?"вообще то в своё время они учили нас,что это признаки свободы слова,плюрализма мнений ну и в общем свободы в полном смысле этого слова...
    taiga2018
  17. куртка бейна Вчера, 19:11
    Просто добавлю от себя. Такое нужно время от времени обязательно пересматривать.
    куртка бейна
  18. рус-5819 Вчера, 19:22
    Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий,
    написал Трамп в «Твиттере». Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумнЕй,

    Мастер-класс от России: ничего не делать, но добиваться нужного руками спецслужб противника
    рус-5819
  19. Jovanni Вчера, 19:44
    Ты попутал, дядя! Это американцы добились своего. В 1991 году. К нашему большому несчастью. Пусть будут прокляты предатели...
    Jovanni
    1. rruvim Вчера, 19:55
      Согласен! Худшего хаоса я в своей жизни не видел. До сих пор шрам на лице, оставленный рьяным приверженцем Ельцына, после "выхода" из Белого Дома в октябре 1993-го.
      rruvim
  20. mavrus Вчера, 19:56
    До сих пор понять не могу, а в чём заключается вмешательство. Если денег Трампу подкинули на выборы, как это делает госдеп "нашим либералам", так у Трампа и без нас бабло девать некуда... Если "русские хакеры" результат подменили, так в ручную давно бы пересчитали, чем столько времени попусту трендеть... А что десяток - другой россиян потролили у них в социальных сетях, так чья бы корова мычала... А то они не знают сколько тысяч отолей для российских соцсетей они содержат на своём бюджете. Чё хотят-то...
    mavrus
    1. rruvim Вчера, 20:09
      Да нет там никакого вмешательства. Базар примерно такой: "Ты пукнул в мужском туалете. Нет я пукнул в женском." Ещё пример: " Каждый раз останавливаясь на ступенях Форума, он провозглашал: Карфаген должен быть разрушен!". Так действуют масс-медиа. И Трампу с утра до ночи твердят: " тебя избрали русские". Я на 100% уверен, что если Фокс-ньюс и CNN твердило, что Трампа избрали Марсиане, то все в это поверили бы. Даже сам Трамп, каким бы он коммерсантом бы не был. Да ему самому в кайф, что его избрали русские или марсиане. Ответственности ведь никакой! Он может менять свой аппарат (аналог нашей администрации президента) как захочет, под Брендом - меняю русских ставленников. В чём прав Трамп, то в позиции психиатра " если ты не можешь обуздать безумие, то возглавь его !". Поэтому он с радостью ищет русских агентов в своей администрации, и на всякий случай. у братьев демократов.
      rruvim
  21. Симон Вчера, 19:56
    Ой! Толи еще будет! Припомним американцам развал Союза! wink laughing
    Симон
    1. Балу Вчера, 20:14
      Цитата: Симон
      Ой! Толи еще будет! Припомним американцам развал Союза! wink laughing

      И за индейцев отомстим. И вообще, вертай Аляску назад Америка. wassat
      Балу
  22. sgazeev Вчера, 20:13
    Цитата: мерцание
    Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос
    В смысле назначила своего агента Трампа президентом США.

    sgazeev
  23. Incvizitor Вчера, 20:26
    Хорошо бы им новую гражданскую войну лет эдак на 20, желательно с расколом, чтобы мир мог вздохнуть спокойно.
    Incvizitor
    1. rruvim Вчера, 20:35
      Ещё дождёмся. Только нам мало не покажется... Для меня в Пин-сии всегда Война. Как не "загружу" их сериалы - постоянное "мочилово" или "зомби". Потом выйдешь в Пятёрочку за пивом: белая красота и тишина! Спокойно... yes
      rruvim
    2. лысова Вчера, 20:40
      Уж больно мягко, но хотя бы и так.
      лысова
  24. лысова Вчера, 20:39
    Спокойно жрите свои гамбургеры с пиццей и запивайте валерьянкой. Это только начало хаоса - результат (бумеранг) деятельности США на планете.
    лысова
  25. 1536 Вчера, 20:44
    Американцы неучи по своей природе, кто бы что ни говорил. Они пренебрегают законами природы просто потому, что не знают, что они существуют в виде первого и второго законов термодинамики, а все их действия по уничтожению России в этом случае обречены на провал. Трамп прав, американское государство заигралось в своем диктате и давлении на другие страны, не заметив при этом, что собственная государственная машина начала давать сбои и погружаться в хаос (энтропию). Так произошло у них в отношениях с Китаем, так происходит в отношениях с Россией. Увы, остановиться американцы сами, видимо, уже не способны (они одурманены своей "исключительностью", безнаказанностью и хамством), но пройдет немного времени и процесс саморазрушения США станет необратимым, а время неопределенности закончится.
    1536
    1. rruvim Вчера, 20:54
      Да в том то и дело, что вся "природа" США децентрализована. Она не может рухнуть, как Россия в феврале 1917-го. Президент в США, как Королева в Англии. Всем заправляют Штаты с собственными правительствами и собственными лоббистами. США есть, буквально США, на некоторый период времени. И только отдельной волей, отдельных личностей, как правило из Масонских лож, вся эта юридически несостоятельная конструкция и держится. Убери масонов (по- фамильно) и вся эта структура лопнет. Об этом доступно "вещает" сериал: "Чёрный список."
      rruvim
      1. Николай Грек Вчера, 21:03
        Цитата: rruvim
        что вся "природа" США децентрализована

        recourse recourse в каком месте??? what what шайка неадекватов решила разрушить Ирак, и никакая ваша "децентрализованность" не смогла этому помешать!!! fool fool negative negative negative
        Николай Грек
        1. rruvim Вчера, 21:11
          Не надо путать децентрализованность власти с логистикой транснациональных корпораций. Заплатили баблос: поплыли сухогрузы, полетели борты, и даже если не нужны лишние снаряды DHL доставит их ещё прямо вам на позицию...
          rruvim
        2. rruvim Вчера, 21:14
          Ещё. Вся Америка держится только на авторитете транснациональных корпораций. У нас, в России также эта манера насильно прививается. Я знаю города (в одном из них я живу) где РОСАТОМ имеет большую власть, чем представители Мэрии из "Единой России".
          rruvim
          1. КОСМОС Вчера, 21:41
            Цитата: rruvim
            Вся Америка держится только на авторитете транснациональных корпораций

            Америка это не государство, это ЗАО закрытое Акционерное общество, назначение которого извлечение прибыли, государственные институты вторичны и подчинены их интересам, псевдодемократия являеться ширмой для народа, а количество либерализма и свобод измеряется величиной ваших финансов.
            В России происходит подобие того же самого, правда менее прикрытое, но в данном случае это уже не является самой целью, это всего лишь в рамках инстинкта самосохранения, адаптация к агрессивным условиям окружающей среды.
            КОСМОС
            1. rruvim Вчера, 21:51
              Ну собственно об этом я и "талдычил"...
              rruvim
              1. КОСМОС Вчера, 22:04
                Да, но в рамках этой глобальной конкуренции двух фирм, и вы и я как винтики принадлежащие к одной из них, вне зависимости осознаете ли вы это или нет, в любом случае мы поневоле становимся заложниками или частью этих механизмов, но у нас есть выбор, подчиняться и способствовать успеху нашего боевого танка, частями которого мы являемся или стать тормозом...
                КОСМОС
                1. rruvim Вчера, 22:14
                  В этом то и дилемма... Каждый выбирает своё.
                  rruvim
  26. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:54
    Россия добилась своего, повергнув США в хаос


    Это было бы так смешно, если не было бы так грустно.
    Ну сколько можно перекладывать с больной головы на здоровую? Америка совсем заигралась в свои тупые игры, напоминает мне террариум, заполненный по самую крышку отвратительными гадами, которые кушают друг друга. И это называется политика США.
    Генерал Песчаных Карьеров
  27. rocket757 Вчера, 21:01
    По моему система почти закончила перенастройку чужеродного организма под вывеской ТРАМП.
    Слегка подкорректировала свой фасад, а по сути тож самое!
    rocket757
  28. rruvim Вчера, 21:07
    Противостояние Слонов и Ослов не выдумка! Это противостояние двух еврейских партий. Саддукеев и Фарисеев. По большому счёту оно было всегда, и не только в Новом Свете, и думаю, до скончания века будет. Что демократы, что республиканцы из одного "корыта". Но цели у них действительно разные. Саддукеи больше прагматики, они хотят сейчас и всё, их не волнует мировое господство и метафизические "измышления" фарисеев. Они не верят в Мессию, и не ждут его. Типичный представитель этой "когорты" - Трамп. А фарисеи "окуклились" вогруг демпартии, для них глобальная победа важная вещь. Они до мозга костей "глобалисты", ждут Мошиаха, ради его встречи готовы на всё! Типичные фарисеи - клан Клинтонов. Все противоречия между двумя течениями в Иудаизме отзываются болью и кровью по всему миру...
    rruvim
  29. Гость Гостев Вчера, 21:23
    Когда сам с успехом занимаешься подобными вещами всегда кажется, что другие непременно только этим и занимаются. США живет за счет бесконечных войн, которые она "создает" по всему миру. Практически ни один мировой военный конфликт не обходится без участия США и под видом благодетели они только усугубляют ситуацию.
    Гость Гостев
    1. rruvim Вчера, 21:39
      Ну это и так понятно. Вопрос в том, что ими движет? Не наше, но нынешнее поколение выросло на Голливудских фильмах. Что, все теперь рвутся в атаку? Китайцы участвовали в последнем конфликте, во Вьетнаме, в 1979-м, на этом и успокоились. Хотя у них одна из сильнейших армий в мире. Что движет американцами? Гренада, Панама, Ливан, Ирак, Сербия, Сомали, затем опять Ирак и Афганистан, Сирия, опять Ирак. Вот в чём вопрос? Какая политическая сила движет всей этой военной мощью. Почему не Куба, и не Венесуэла с Боливией? Почему, постоянно Ближний Восток? Потому что "музыку" заказывает только одно Государство. А остальные "прыгают" вокруг и "прикрывают". Даже Россия.
      rruvim
  30. kefan Вчера, 21:28
    Рыжий опять какую-то чепуху несет, может его Пеця укусил?
    kefan
    1. rruvim Вчера, 22:00
      Он не несёт "чепуху". Он просто стебается. Хотя Армянская диаспора в лице Адама Шиффа Трампу не "простит". Нельзя "гонимых" так оскорблять sad
      Добавим, что Адам Шифф является также автором или сторонником множества проармянских законопроектов, которые обсуждались или принимались в конгрессе США. И сегодня друг-конгрессмен нашей страны и армянской общины США продолжает свою деятельность в пользу большего развития взаимоотношений Армения-США, в пользу дружбы армянского и американского народов.
      rruvim
  31. Борзиков Вчера, 22:41
    Может в Москве и надрывают животики, на три поколения вперёд обеспеченные министры, а вот простой народ как то не очень смеётся. Уровень жизни не смешной.
    Борзиков
  32. _Jack_ Вчера, 22:49
    А некоторые шампанское пили когда его выбрали
    _Jack_
  33. егерь650 Вчера, 22:51
    Я гражданин РФ на подсознательном уровне повлиял на американцев что бы выбрали как оказалось этого придурка. О чем очень сильно жалею и расскаивась.
    егерь650
  34. друг зверей Вчера, 23:21
    Ну Трамп незаметно, но всё же на благо России работает. Вся эта агрессивная риторика по Ирану, Сев.Корее, признание Иерусалима столицей Израиля, общий негатив в сторону мигрантов, заигрывание с курдами - всё это ожесточает старых врагов и добавляет новых.
    друг зверей
  35. shans2 Сегодня, 00:20
    США надоели всем , их безнадежных проигранных рабов не считаем , они и у себя дома все ненавидимы . Кризис американской вместополитики таки неизбежен . Всем кто хочет спастись придёца грести поближе к Кремлю , а там Иран , Китай, Индия , Азия короче придёцца выдавить из своих голов установку про величие америки и ценностяй ея . Шайка идиётов , коя присосалась к печатному станку и рвётся к безусловному обладанию правом рулить всем и вся...сия шайка США таки доконает , так же доконает она влияние США в Европе и короче всюды ..Сие нам хорошо конечно , просто беспокойный табор таки ещо потрепет невры всяму миру, такая моя впечатления ..но опять жи нам хорошо от того.Чем всем хуже от США , тем нам лучше , одно бы сделать - очистить телеки от монстров коие пью кровь с народу и можно жить припеваючи , забив на визги долбодятлоф из разных нор бывшего гегемона. (с) Кот Мотя
    shans2
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