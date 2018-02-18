Трамп: Россия добилась своего, повергнув США в хаос

Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий,

Они (русские) надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней,

Наконец, "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!