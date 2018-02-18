Иракский Курдистан планирует заключение новых контрактов с «Роснефтью»

У нас уже есть контракт с "Роснефтью", мы продолжим наше экономическое сотрудничество с компанией. И мы рады, что российские компании активно работают в Иракском Курдистане. Мы обсуждаем новые контракты, но пока договоренностей нет. Иракский Курдистан открыт к российским инвестициям,

Руководство Иракского Курдистана обсуждает возможность подписания новых контрактов с компанией «Роснефть», передает РИА Новости заявление премьер-министра автономии Нечирвана Барзани.сказал Барзани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.В феврале прошлого года стороны заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре «Роснефть» и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60 процентов.Напомним, в сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором более 90 % избирателей проголосовали за независимость региона. Багдад объявил его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны иракский властей. Они назвали все сделки, заключенные в обход столицы незаконными.Иракское министерство нефти попросило «Роснефть» разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь глава компании Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» добывает сырье в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.В январе глава кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк сообщил агентству, что Багдад не будет преследовать «Роснефть» за ее сделки с курдской автономией, однако придерживаться контрактов компании, заключенных с Эрбилем, также не будут.