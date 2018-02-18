00:40 19 февраля

Иракский Курдистан планирует заключение новых контрактов с «Роснефтью»

Руководство Иракского Курдистана обсуждает возможность подписания новых контрактов с компанией «Роснефть», передает РИА Новости заявление премьер-министра автономии Нечирвана Барзани.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

У нас уже есть контракт с "Роснефтью", мы продолжим наше экономическое сотрудничество с компанией. И мы рады, что российские компании активно работают в Иракском Курдистане. Мы обсуждаем новые контракты, но пока договоренностей нет. Иракский Курдистан открыт к российским инвестициям,
сказал Барзани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.


В феврале прошлого года стороны заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре «Роснефть» и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60 процентов.

Напомним, в сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором более 90 % избирателей проголосовали за независимость региона. Багдад объявил его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны иракский властей. Они назвали все сделки, заключенные в обход столицы незаконными.

"Автозаправочная станция" на севере Ирака

Иракское министерство нефти попросило «Роснефть» разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь глава компании Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» добывает сырье в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В январе глава кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк сообщил агентству, что Багдад не будет преследовать «Роснефть» за ее сделки с курдской автономией, однако придерживаться контрактов компании, заключенных с Эрбилем, также не будут.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. Геркулесыч Вчера, 19:22
    Роснефть ходит по лезвию бритвы -Иракские власти могут и активы изъять у них! Курдистан то по сути дела незаконное образование, а наши коммерсы заигрались, и кончится для них, а соответственно, и для страны нашей все плачевно! Нефиг туда было лезть, пока они между собой грызутся.
    Геркулесыч
    1. Logall Вчера, 19:25
      Курды ходят под амерзами, а значит это может быть амерзский посыл!?! А значит ничего хорошего нам эти контракты не сулят...
      Logall
      1. Андрей К Вчера, 19:37
        Цитата: Logall
        ...Курды ходят под амерзами, а значит это может быть амерзский посыл!?! А значит ничего хорошего нам эти контракты не сулят...

        По осени, когда иракские власти взяли Мосул, «Роснефть» пролетела с уже вложенными несколькими лярдами американских рублей. Иракцы забрали свои нефтяные поля, курды взявшие у «Роснефти» деньги - умыли руки. Речь шла о списании вложенного, как убыток.
        В данной статье эта тема "почему-то" вообще не затрагивается.
        Меринам и не надо санкции против нас вводить, ещё парочка таких супервложений и компания разорится.
        Андрей К
        1. Logall Вчера, 19:44
          Роснефть - гос.компания! Значит большая доля управления этой корпорацией у правительства РФ...
          Цитата: Андрей К
          ещё парочка таких супервложений и компания разорится.

          В голову приходит только - "хитрый план"!
          Logall
          1. Андрей К Вчера, 19:47
            Цитата: Logall
            ...В голову приходит только - "хитрый план"!...

            Надо пять тузов в рукаве иметь, чтоб играть в азартные игры на востоке, да ещё и по правилам, написанным под диктовку меринов.
            Андрей К
            1. Logall Вчера, 20:00
              Раньше, шулерам пальцы ломали. Нам нужно взять в руки молоток... (Тем более, что он в этом регионе имеется!) И кое-кому, из "наших", мозги прополоскать! - засорились денежной пылью...
              Logall
              1. Татьяна Вчера, 20:09
                Цитата: Геркулесыч
                Роснефть ходит по лезвию бритвы -Иракские власти могут и активы изъять у них! Курдистан то по сути дела незаконное образование, а наши коммерсы заигрались, и кончится для них, а соответственно, и для страны нашей все плачевно! Нефиг туда было лезть, пока они между собой грызутся.
                Курдистан сейчас называют «Израилем 21 века»!
                Фактически, Курдистан повторяет путь, избранный Израилем при достижении своего собственного государства в 1940-х годах.

                На пороге объявления своей независимости Израиль вёл сложную дипломатическую игру в мире по всем фронтам, успешно пользуясь конфликтом Запада и СССР. И пока это не произошло, Израиль ловко лоббировал свои интересы в обеих лагерях - странах НАТО и советском блоке.

                То же самое сейчас делают и курды, пользуясь противоречиями между стран-участниц вооружённых конфликтов на БВ.
                В этом плане откровенно ПРОЗАПАДНЫЕ курды тоже вовсе не «белые» и не «пушистые»! И кто кого - Россия или Курдистан, - в конце концов, «поимеет» в плане защиты своих национальных интересов на БВ, покажет время!

                Скорее всего, курды «поимеют» Россию! Поскольку для курдов это исторический шанс в вопросе их независимого национального выживания на территориях их компактного проживания.
                Татьяна
                1. voyaka uh Сегодня, 00:19
                  Спасибо за поддержку независимости Курдистана! Роснефть должна защитить свои интересы всеми средствами. С-300, размещенные в Курдистане, охладят пыл разнузданной иракской военщины. Руки прочь от молодой курдской республики, победившей ИГИЛ и борющейся за свою свободу в кольце шиитских агрессоров.
                  voyaka uh
              2. Андрей К Вчера, 20:17
                Цитата: Logall
                ...И кое-кому, из "наших", мозги прополоскать! - засорились денежной пылью...

                Попробую угадать, кому "мозги прополоскать" feel
                Андрей К
                1. cniza Вчера, 20:52
                  Зачем вброс такой провокации , кто и что обсуждает? Что Сечин редиска так и так понятно , а где интерес России?
                  cniza
                  1. Андрей К Вчера, 21:04
                    Цитата: cniza
                    ...Что Сечин редиска так и так понятно , а где интерес России?...

                    Виктор hi
                    Разговор о том, что человек зазвездился и возомнил себя стратегом. "Партнёры" - тупо "кроликов разводят" request
                    Интереса России, по моему мнению, здесь нет. Есть нефтяные "прожекты" на территории официального иракского правительства, а деньги вбуханы в карман курдского квазиобразования. Каким образом, Сечин пытается соблюсти там интересы России, мне тоже не понятно.
                    Вопрос слишком серьёзен, чтобы ставить "на авось"...
                    Андрей К
            2. Svarog Вчера, 21:20
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Logall
              ...В голову приходит только - "хитрый план"!...

              Надо пять тузов в рукаве иметь, чтоб играть в азартные игры на востоке, да ещё и по правилам, написанным под диктовку меринов.

              Ни каких тузов не надо, просто нужно перевести деньги на чей то счёт..
              Svarog
        2. Аскет Вчера, 19:54
          Цитата: Андрей К
          курды взявшие у «Роснефти» деньги - умыли руки. Речь шла о списании вложенного, как убыток.

          Они взяли у Роснефти 1млрд. и потратили на погашение долга перед эмиратской Dana Gas. Всего контракт оценивается в 3лярда.Эти деньги «Роснефть» дала Курдистану в качестве аванса.сумма контрактов между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» превышает $3 млрд.
          «Роснефть» и Иракский Курдистан заключили соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 г. В частности, стороны договорились о покупке и продаже нефти с 2017 по 2019 г. В сентябре они также провели переговоры о возможности участия «Роснефти» в строительстве газопровода в Курдистане. Соглашение может быть подписано до конца года

          Вот где поле деятельности для ЧВК! Роснефть вполне по силам содержать подобную структуру.Была инфа,что Сечин активно лоббирует закон о ЧВК в правительстве и ГД. Иракцы сразу станут сговорчивее
          "Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом"
          Аскет
          1. Андрей К Вчера, 20:21
            Цитата: Аскет
            ...Они взяли у Роснефти 1млрд. и потратили на погашение долга перед эмиратской Dana Gas. Всего контракт оценивается в 3лярда.Эти деньги «Роснефть» дала Курдистану в качестве аванса.сумма контрактов между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» превышает $3 млрд...

            Об этом и речь hi
            Андрей К
        3. Svarog Вчера, 21:19
          Компания да разорится, но руководитель ее Сечин, не разорится, почему то в этом я уверен..
          Svarog
          1. Вадим237 Вчера, 21:42
            В параллельной вселенной она разорится, с активами в 10 триллионов рублей, а также чистой прибылью в 500 миллиардов - каждый год.
            Вадим237
      2. Sefevi Вчера, 19:56
        Пусть Роснефть особо не обольшается. Муссируется информация,что следующий на очереди у турков- район Кандил в иракском Курдистане.
        Sefevi
        1. Николай Грек Вчера, 21:08
          Цитата: Sefevi
          что следующий на очереди у турков-

          recourse recourse вы так-то с предыдущим на очереди не разобрались!!! what what
          Николай Грек
      3. APASUS Вчера, 20:58
        Цитата: Logall
        Курды ходят под амерзами, а значит это может быть амерзский посыл!

        Американцы уверены что курды под ними,а курды уверены что смогут отказать американцам после получения независимости,идет начало большой игры.
        Цитата: Logall
        А значит ничего хорошего нам эти контракты не сулят...

        Нам?
        Самое интересное что именно от государства делаются такие сделки супер манагерами.Но в случае провала ,это остается проблемой именно государства.
        APASUS
      4. Svarog Вчера, 21:17
        Цитата: Logall
        Курды ходят под амерзами, а значит это может быть амерзский посыл!?! А значит ничего хорошего нам эти контракты не сулят...

        Может конкретно руководству Роснефти что то по сулили?
        Svarog
    2. svp67 Вчера, 19:32
      Цитата: Геркулесыч
      Роснефть ходит по лезвию бритвы

      Это дело уже третье, после вот такой вот новости...
      Пять женщин погибли после стрельбы неизвестным по толпе людей в Дагестане, еще четверо с раненными находятся в больнице, сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

      Мои соболезнование родственникам погибших.
      svp67
      1. Logall Вчера, 19:39
        Сергей hi
        Ну, вот, взял мне настроение испортил... В праздники. Один из которых - святой!
        Цитата: svp67
        Пять женщин погибли после стрельбы неизвестным по толпе людей в Дагестане

        Прощать такое нельзя! Несмотря на"Прощённое Воскресенье"...
        Logall
        1. svp67 Вчера, 19:42
          Цитата: Logall
          Ну, вот, взял мне настроение испортил...

          Не я...сам расстроен. Прихожанок, женщин, самых мирных людей... В ПРОЩЕННОЕ Воскресенье. Такое могут делать только НЕЛЮДИ и им не место в нашем мире.
          svp67
          1. Logall Вчера, 19:45
            Цитата: svp67
            Такое могут делать только НЕЛЮДИ и им не место в нашем мире.

            Солидарен с Вами, Сергей!
            Logall
            1. Svarog51 Вчера, 20:31
              Александр hi И вместо того, чтоб принимать гостей и поздравления сидим на ВО? ЗА СТОЛ К ГОСТЯМ!!! am
              Svarog51
              1. Logall Вчера, 21:16
                Сергей, спасибо за заботу, но праздник закончились! Завтра на работу...
                Logall
    3. Anarchist Вчера, 19:34
      hi
      Цитата: Геркулесыч
      незаконное образование

      И отобрать активы могут запросто, по понятиям. Или отберёт новый, законный владелец этих земель.
      Пссс: ты с почтой не дружишь?
      Anarchist
      1. Svarog51 Вчера, 20:34
        А могу я свой любопытный нос сунуть в проблему почты? Может помогу чем?
        Svarog51
      2. Геркулесыч Вчера, 20:55
        Александр! hi Каюсь, из за нехватки времени в почту захожу редко! hi Но, я ответил тебе только что! hi
        Геркулесыч
    4. faradien Вчера, 20:09
      Курды рискуют сами себя перехитрить. Хотят как ласковое теляти двух маток сосать. Но скоро нарвутся на амеровскую "верность договорённостям", а на наших могут положиться всегда, ну или почти всегда. Курды всё равно будут искать независимости и автономизация территории неизбежна. Так что это контракты на перспективу. Краткосрочно и даже среднесрочно там выгоды много нам не будет. Но на перспективу, а также для того чтоб не терять влияние на курдов, контракты важный шаг. Амерам же на Ближнем востоке постепенно будет становится не сладко и влияние их будет падать.
      faradien
    5. мерцание Вчера, 22:30
      Иракские власти могут и активы изъять у них!
      Могут, но не будут. Думаю, это тот случай, когда это и в интересах и курдов и в интересах иракских властей.
      мерцание
  2. afrikanez Вчера, 19:24
    Курдистана как такого нет, а договор с Россией у него есть. Это как понимать то? Сечину похоже пофигу кого обирать, что свои, что чужие....
    afrikanez
  3. предки с Дона Вчера, 19:36
    Не надежного союзника выбрала Роснефть, одни сплошные минусы Иран,Ирак и Турция будут категорически против, так стоит ли ради призрачной прибыли портить отношения с нынешними попутчиками в борьбе с игил, тем более что иракский курдистан мечтает вырасти в размерах за счет территории Сирии, Ирана, Турции.
    предки с Дона
  4. куртка бейна Вчера, 19:39
    "Роснефть" (читай - Россия) уже попала с этим "контрактом" в Киркуке минимум на 1 млрд. дол. Много свободных денег? good
    куртка бейна
  5. rruvim Вчера, 19:50
    А Сечин не "посадит" друга Примакова Барзани, как Улюкаева? Или после неудачной попытки ЧВК Вагнера отжать у Курдов нефтеперерабатывающий завод пошёл на "попятную"?
    rruvim
    1. Мих1974 Вчера, 22:46
      Ой чет подозреваю что если Севин обратиться "за помощью" к Шойгу, feel то курдам никакие матрасы не помогут good
      Мих1974
  6. Симон Вчера, 19:54
    Цитата: Logall
    Курды ходят под амерзами, а значит это может быть амерзский посыл!?! А значит ничего хорошего нам эти контракты не сулят...

    Согласен! Но выход есть по моему мнению. Надо объединится Сирийцам и Иракцам, а соответственно и курдам обеих государств, в какой нибудь арабский союз. Думаю, что им гораздо лучше было бы жить, но только вряд ли это получится, американцы будут "палки в колеса вставлять". request
    Симон
    1. rruvim Вчера, 20:20
      Блин! Всё это уже пройдено. Сирия и Египет уже объединялись в союз, даже в единое Государство, и Иракцы там были на "подхвате". Называлось это "явление" - ОАР (Объединённая Арабская Республика). Увы, закончилось всё плачевно. Евреи указали каждому участнику "своё место"...
      rruvim
  7. федоров Вчера, 20:04
    Я так и не понял. Роснефть - чья компания ? Типа вроде государственная, но там и Катар, Швейцария...и еще бес знает кто. Хотя бы совет директоров озвучили.
    Лучше бы сотню детских садов отгрохали, да детдомов с десяток с пожизненным Роснефти содержанием , а не лезть в Ирак.
    Все им мало... sad Или их "Труба" действительно зовет ? манит...
    федоров
    1. лысова Вчера, 20:26
      Правильно - я бы не сказал, что она государственная.
      лысова
    2. rruvim Вчера, 20:29
      Кто там из миноритариев? - секрет за "семью" печатями. Но судя по тому, что наняли весь Корпус ЧВК Вагнера в "отжиме" у курдов НПЗ "Коноко" деньги там не малые.
      rruvim
  8. лысова Вчера, 20:23
    Какая то хитрая фиговина получается. Идёт война, воюющих сторон не два и не три. «Роснефть» своими действиями, наживёт врагов России, или бабки глаза затмили.
    лысова
    1. Мих1974 Вчера, 22:50
      Судя по отдаленным "стонам под ковром", Сечин как раз выступает "самым умные явреем" smile пока местные туда сюда что то делят, он заключает договора вообще со всеми. Вообще если "с определенно ракурса" прочесть информацияю от Ирака, то получается - вы русские охринели, но оспаривать мы не будем, так же не будем признавать то что вам наши враги из не завоеванного ими продадут. Переводя на русский - если кто то что то захватил и продал Сечину, то другие вздохнут и пожалеют что не они это Сечину продали. good
      Мих1974
  9. КОСМОС Вчера, 21:00
    Судя по некоторым комментариям, их пишут явно нефтеные магнаты ну или как минимум собственники нефтеных скважин fool ааа вот, ещё видна парочка забористых экспертов по финансам fool и один контуженный СМИ на всю голову военный аналитик fool Какие таланты! Страна должна знать своих патриотов laughing Сечин просто рыдает wassat
    КОСМОС
    1. rruvim Вчера, 21:18
      А Вы по какому поводу талант? Если не зарыли?
      rruvim
  10. друг зверей Вчера, 21:35
    О России думает.
    друг зверей
    1. rruvim Вчера, 22:10
      Сечин всегда о России думает когда рядом с Бригадиром. Только отъедет, сразу вспоминает судьбу Улюкаева... И ведь не скроешься за границей, в граде Лондоне.Ведь под санкцией. Думаю Бригадир лично его фамилию вносил: "Дональд, а внеси ка мне Игорька в списочек. Что-бы не сбежал..."
      rruvim
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