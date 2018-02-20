12:56 20 февраля

Что делать с импортом, якобы замещённым в армии?

Хочется поговорить о дне завтрашнем нашей армии. И не только армии, но армейский вопрос – он как бы сильно животрепещущий.

Когда у меня в квартире каждый бытовой прибор, от телевизора до кофемолки, рассказывает о том, насколько нам помогли санкции стать более независимыми от внешнего мира и какими семимильными шагами идет по стране импортозамещение, я понимаю (особенно оглядывая все эти Sony, Bosch, Philips, Acer и прочие вокруг себя), что все идет как надо. И куда надо.

И даже становится как-то так равнодушно, что все эти «достижения» нашего авиастроения в лице Ан-148 и «Суперджет-100» на самом деле та еще сборная солянка со всего мира.


Возможно, это даже не так и плохо. Нашему легковому автопрому это явно на пользу пошло, изделия из Тольятти и Ижевска с каждой моделью все больше начинают напоминать автомобили в мировом смысле. Еще лет 15-20 такой эволюции, и дисковые задние тормоза, гидроусилители руля и автоматические коробки передач станут такой же неотъемлемой частью ВАЗовской модели. В мультимедийные системы смогли – значит, когда-нибудь и это все появится.

Правда, огромное количество сельхозтехники от западных производителей, честно говоря, не впечатляет пока. Равно как и все возрастающее наличие, например, дорожной техники и экскаваторов.

Но опустим эти нюансы, речь пойдет об армии.

Когда своими глазами наблюдаешь принцип «нет – ну и хрен с ним, у соседа купим», с одной стороны, вроде ничего. Когда это касается микроволновок или телефонов – вполне себе.

А вот когда проявления этого принципа начинаешь наблюдать в армии – тут поневоле затылок начнешь чесать, думая, а не выйдет ли нам боком этакое.

Казалось бы, мелочь – генератор переменного тока. Ну что может быть проще? Неужели в такое «не смогли»?

Получается, что да, не смогли. Постоянно на учениях натыкаешься на импортные. И ладно бы, китайские. Так нет, по отзывам служащих, на классные действительно генераторы от фирмы Lombardini. Не путать с Lamborghini.



Тем не менее, фирма из Италии с 80-летней историей, мировой лидер среди производителей дизельных двигателей мощностью до 50 кВт.

Италия. Член НАТО с 1949 года. Страна, проводящая «открытую и самостоятельную» политику.

И здесь возникает только один вопрос. А если завтра очередной виток санкций? И для огромного количества дизель-генераторов перестанут продавать нам ремкомплекты и запчасти? Дальше что? На Китай уповать?

Вообще, как мы здорово посотрудничали со странами-членами блока НАТО, можно долго говорить. Тут вам и «мистральная» тема с французами, тут же и «Рысь» как выкидыш от итальянского же Iveco.



Но вопрос энергонезависимости армии весьма напрягает своим наличием. Извините, но это бред, если часть не в состоянии будет выполнить задачу, так как для комплексов и систем не будет энергии. По причине выхода из строя и невозможности отремонтировать генераторы.

Дальше. Дальше у нас компьютеры и ноутбуки. Здесь вообще печаль и тоска.

«Панасоник» и его копии как единственные, кто производит защищенные от влаги и механических воздействий ноутбуки.





Да, наши «потенциальные» из армии США используют те же самые модели от той же фирмы. Другой вопрос, кому это выгоднее, и у кого при случае пойдут в поводу японские производители.

Кстати, то же самое я увидел в «новом» топографическом центре. Да, вместо трех грузовиков теперь один. И все благодаря тому, что оборудование от фирмы Canon занимает меньше места.



Остальная такая мелочь, как блоки бесперебойного питания от АРС, мониторы от ASUS, процессоры от IBM — просто как факт. Не более того.







Топогеодезическая аппаратура. Здесь у нас «Лейка». Германия как бы.



Но по сути своей, это все уязвимые места армии. По полной программе.

Причем я не веду речь об импортных комплектующих, которые не вызывают опасений. Например, белорусские прицелы. «Плисса», «Сосна-У», ПКП-Т, «Сож-М», «Весна-К». Их наличие на российской технике от БМП-3 до БМПТ «Терминатор» и танки (все) уязвимым местом не кажутся.

Хотя сильно интересно, чем занимаются специалисты Санкт-Петербурга и Красногорска.

А вот все, что идет из Италии, Японии, Китайской Республики (Тайвань) и прочих наших «партнеров» вызывает не то что озабоченность, вызывает ощущение того, что в «случае чего» нам светит не просто уязвимость.

На сайтах, посвященных импортозамещению и на страницах определенных СМИ весьма много и красочно сегодня рассказывается об успехах этого самого замещения.

Но реальность такова, что заместить помидоры на рынке – это одно, а процессоры в военном компьютере и генератор, питающий этот комп, – другое. И процессор, произведенный на Тайване (даже если это вроде бы отечественный «Эльбрус»), и итальянский дизель-генератор, и все прочее – это никак нельзя назвать победой и уверенностью в дне завтрашнем.

Не поставит Canon наполнитель для картриджей – чем распечатывать карты?

Не поставит Lombardini кольца, щетки и фильтры для генераторов – чем заменить?

О процессорах в наших компьютерах и прочей атрибутике современности вообще разговор особый.

Топогеодезические приборы от «Лейки». Санкции, отсутствие поставок, ЗИПов – и что? Все, на картах крест ставим? На «Кэноне» крест этот напечатаем?

Странное положение, если честно. Вроде война за «свое, российское», а на деле? А на деле я показал только часть импорта. Но – в нашей армии.

Так-то вроде бы мелочи, но именно с мелочей обычно все и начинается.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 58

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
    Роман Скоморохов,вы -"всёпропальщик",и полимеры туда же... lol а по факту-горькая правда,увы. "импортозамещение", имеет технологию "стелс"-не видимо ни фига...может настолько засекречено всё,что даже военным не дают? crying recourse
    андрей юрьевич
    1. svp67 Сегодня, 07:12
      Цитата: андрей юрьевич
      а по факту-горькая правда,увы. "импортозамещение", имеет технологию "стелс"-не видимо ни фига...может настолько засекречено всё,что даже военным не дают?

      А чему кто то удивляется... Столько лет основным принципом было, а деньги за нефть получим и если надо - купим, то ЧЕМУ КТО ТО УДИВЛЯЕТСЯ? Или кто то считает, что любое производство по мановению волшебной палочки появляется? Так нет, его надо еще построить и наладить, на него надо подготовить кадры, и это дело ДЕСЯТИЛЕТИЙ. Так, что эти "импортные" составляющие еще долго у нас будут на глазах. Вопрос сейчас должен ставится по иному, а именно : "Что спланировано и что сделано по налаживанию процесса промышленного суверенитета?" И сейчас именно на него искать ответы. Лично я знаю несколько производств, которые были успешно загублены, после развала СССР, а сейчас восстанавливаются, на совершенно новой основе. Главное сейчас эти "ростки" не загубить
      svp67
      1. Mestny Сегодня, 11:10
        То есть бессвязный набор слов предыдущего оратора не удивляет?
        Главное шарманку "всёпропало" раскрутить?
        Mestny
    2. Лопатов Сегодня, 08:21
      Тут намедни было в новостях о разработке БПЛА "Торос", по сути, аналога уже представленного публике "полярного" дрона с немецким дизелем. Видимо, немцы не дают использовать двигатель для армейской машины, санкции.
      И сколько воплей было насчёт того, что "о ужас, за разработку надо платить деньги"....

      Примерно тот же прикол был с "часовым". Все орали "распил, распил, распил", надо было купить дешёвый китайский аналог, а не самим разрабатывать..

      Так что лично я думаю так: да по барабану, есть это импортозамещение, нет его, публике всё равно
      Вот тот же угломерно-дальномерный комплекс из статьи.
      Есть он в войсках "фсёпропало, где импортозамещение"
      Заменят его на свежеразработанный за большие деньги и закупленный за не менее большие деньги (потому как нужны они фактически в микроскопических количествах), будут орать "фсёпропало, распил, распил, распил".
      Короче, что не делай, всё равно плохо.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 11:20
        Цитата: Лопатов
        Короче, что не делай, всё равно плохо.

        И это самое печальное, так как изменить это НЕ ВОЗМОЖНО.
        svp67
  2. Герман 4223 Сегодня, 07:10
    Вообще это просто безобразие! Надеюсь этот вопрос как то быстрей решаться будет.
    Герман 4223
    1. Артек Сегодня, 07:58
      Цитата: Герман 4223
      Вообще это просто безобразие! Надеюсь этот вопрос как то быстрей решаться будет.

      конечно,голосуйте за Путина и лет через 18 -этот вопрос решён не будет.
      Артек
      1. Mestny Сегодня, 11:12
        Одни дур.к задаст столько вопросов, что и 1000 мудрецов не решат.
        Ваши вопросы никому не интересны. Как впрочем и мои.
        Это вопросы уровня " а вот у меня крыша в доме течёт, и её никто не ремонтирует".
        Mestny
  3. Nix1986 Сегодня, 07:26
    Так оно с роснано, а потому и не видно laughing
    Nix1986
  4. мыслитель Сегодня, 07:47
    Система такая - тендерная, выбирай цена-качество. Ну и глобализация.
    Тендеры Министерства Обороны РФ - всего страниц: 1634
    Топогеодезическая аппаратура. Здесь у нас «Лейка». Германия как бы.

    Leica Geosystems — швейцарская компания, принадлежащая шведской Hexagon AB. what
    мыслитель
    1. Александр69 Сегодня, 08:42
      Плюсану, как геодезист. А вообще у нас есть уомз-выпускает тахеометры уже много десятилетий: ими до импорта всю страну обмерили, но... он тяжелее, батареи держут меньше, бо режим меньше и тп. Поэтому и выбирают для армии лучшее и это здорово. Без приборов не останемся, а вот если нужно будет привязки делать и дадут выбор, я лично выберу лейку, как и вы , думаю, выбирете не «калину», а мерседес или ауди
      Александр69
      1. Архонт Сегодня, 10:31

        у нас очень много денег!!!! Их просто совсем много!!!
        Архонт
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 07:56
    Автор затрагивает весьма важную тему . Но кроме "доколе" ничего из статьи не следует...и не предложено . Да впрочем что тут предложишь . Пользоваться тем что есть , проявлять смекалку при поломках , постепенно заменятся на свои образцы , изворачиватся в контрабанде и тд . Когда всё это оснащение закупали , то где то не было выхода , где то малость подмазали , теперь уж , что есть , с тем пока и "воевать" . Надеюсь эту проблему понимают не только на уровне ВО , но и на уровне людей ответственных за планирование оснащения армии .
    КВУ-НСвД
    1. Mestny Сегодня, 10:25
      Вот именно. Тут единственная цель статьи это пресловутое "доколе".
      Предвыборная агитка в непрямой форме, а для усиления отрицательного впечатления о действующей власти.
      Что характерно, о том, что действительно сделано за эти последние годы - ни слова, как не было. И конечно толпа троллей подвоет про " ничего не сделано".
      Человек взрослый, должен вроде понимать, что не всё делается сразу. Что после стольких лет развала теперь как минимум столько же может понадобится на замещение. И что невозможно 100% замещение в принципе.
      Однако зачем то пишет, дует в западную дудочку.
      Делают люди дело, несмотря на коррупцию и прочее. Ну давайте это всё поломаем во имя светлого будущего, и начнём сначала... в очередной раз.
      Mestny
  6. Гражданин 90 Сегодня, 08:05
    У нас импортозамещение проходит по принципу: "правительство сказало "НАДО" - срочно переделывайте на отечественной компонентной базе, не повышая цены конечного изделия". А то, что наши компоненты в 5-8, а иногда в 20 раз дороже при меньшем функционале и банально номенклатуре (кое что нечем менять просто) - это проблемы разработчиков. Кто не верит - читайте форумы по электронике и сравнивайте цены сами. Цены - информация открытая.

    Зато концерны появились. Куда стекаются отчисления со всех заводов и КБ, которые чуть не пол века существовали на тех же принципах, но без "контроля" концернов, а следовательно имели больше денежных средств на развитие.

    П.С. Глядя на заводы, где вместо 10-15 тысяч работает по 1, становится до боли обидно "За Державу", которую сгнобило и гнобит даже не внешняя угроза, а ворье на всех руководящих ступенях. Заработали на "билеты" за границу всей семьей в случае чего - а в России хоть трава не расти. Ну и молодежь не идет на зп в 15-20 тысяч. Многие видят что происходит. Им проще по магазинам менеджерами мыкаться. Там и то больше перспектив
    Гражданин 90
    1. Pivot Сегодня, 08:50
      Ха ха ха. Все производить не возможно, тем более высокотехнологичные товары. Надо просто купить производителей западных по мере возможности. А статью написал человек который живёт ещё в 1950м.
      Pivot
      1. Герман 4223 Сегодня, 11:14
        А вы наивный,армия не сможет обеспечить суверенитет если сама не является суверенной,в области снабжения всем необходимом.Ну представьте себе ситуацию что генераторы для т-34,СССР покупал бы в фашисткой Германии.Если чего-то нет в производстве то надо вкладывать средства ,в разработку.Если неустраивают характеристики тоже самое,для России это возможно вполне,у нас страна большая и возможности тоже,их надо реализовывать.
        Герман 4223
  7. Vard Сегодня, 08:27
    Не вижу повода для паники... Я на руках выточу щётку для любого генератора за пол часа... И вы что думаете что в деревнях на импортные трактора оригинальные детали ставят?
    Vard
    1. Mestny Сегодня, 10:33
      Авто статьи переживает, что в случае войны немедленно перестанут работать импортные генераторы, мониторы и ИБП. Очевидно потому, что в них скрыты коварные закладки от пентагона.
      Будет война или нет - мы пока точно не знаем. Но можем предположить что будет, если случится революция, то есть приход народной власти вместо жуликов и воров. По аналогии с историческими примерами.
      Так вот. Всё, что можно открутить, откусить и унести - будет немедленно откручено, откушено, унесено и продано. И в первых рядах будут нынешние рядовые борцы за справедливость, так недовольные нынешней властью. Наверху их руководители и вдохновители будут делить финансовые потоки, а внизу, рядовые хватать всё до чего рука дотянется.
      Mestny
  8. EvilLion Сегодня, 08:28
    И даже становится как-то так равнодушно, что все эти «достижения» нашего авиастроения в лице Ан-148 и «Суперджет-100» на самом деле та еще сборная солянка со всего мира.


    Уже одно только упоминание данных машин из которых одна вообще не российская явно демонстрирует абсолютную некомпетентность автора абсолютно во всем.

    Во-1, не надо сюда приплетать гражданские самолеты, которые во всем мире делаются из того, что есть и РФ, для забугорных самолетов тоже кое-что поставляет. Титан, например, просто так в мире не купишь, месторождения только в ЮАР и в России.

    Во-2, протолкнуть в армию импорт сейчас практически невозможно, и до этого через силу проталкивали, а сейчас все эти "Рыси" только ресурс оставшийся отрабатывают.

    Впрочем, есть другой пример, Су-30СМ, который есть ни что иное, как Су-30МКИ с заменой части оборудования на российское. Прикол в том, что только части, самолет этот, очевидно, сделали лишь для того, чтобы дефицит истребителей ликвидировать, т. к. Су-35 поставляется ни слишком активно и находился фактически на испытаниях, в отличие от давно отработанного Су-30МКИ.

    Никаких попыток хоть как-то помешать производству Су-30СМ французы не предпринимали. Оно для них просто бессмысленно, они просто потеряют прибыль, а русские начнут ставить оборудование своего производства, вопрос хуже/лучше тут уже роли не играет, серьезно России не нагадишь, а без денег останешься. Понятно, что в будущем "сушку" полностью импортозаместят, а пока буржуи будут пытаться максимально заработать на ней.

    Что же касается Белоруссии, то ее на российский рынок пустили, но с точки зрения надежности она на порядок хуже, чем самые злобные натовцы, которые хотя бы предсказуемы, в отличие от бацки Рыгорыча. Что характерно наше МО уже в гробу видало тот же МЗКТ, шасси на ракет будет КАМАЗ делать.

    И да, какая-нибудь офисная техника из Японии, которую МО безусловно тоже закупает, никаких вопросов даже в СССР не вызывала, как и поставки на военные заводы импортного оборудования. Просто по логике, что либо они продадут нам и получат прибыль, либо не продадут, тогда мы сделаем сами, может быть хуже, но мы-то выкрутимся, а вот для фирмы, выпускающей какие-нибудь уникальные станки, которых в мире нужно десятка два, это тоска-печаль.

    BTW на территории древней Руси найдено всего 2 меча, возможно, местного производства, все остальное импорт из Германии. Х)

    Автор нуб и опозорился.
    EvilLion
    1. onix757 Сегодня, 10:10
      Во 1-х указанные самолёты используются МО РФ. Так что проблема озвучена правильно.
      Во 2-х импорт при закупках прикрывают переклеиванием шильдиков на комплектующих. Буржуи никогда не будут вкладываться в разработку, если можно банально срубить бабла на операции купи-подкрась-продай.
      Никаких попыток хоть как-то помешать производству Су-30СМ французы не предпринимали. Оно для них просто бессмысленно, они просто потеряют прибыль, а русские начнут ставить оборудование своего производства, вопрос хуже/лучше тут уже роли не играет

      Вам примера мистраля недостаточно? Проблема не в хуже/лучше свое оборудование, а в том что его просто нет и не предвидится.
      Что же касается Белоруссии, то ее на российский рынок пустили, но с точки зрения надежности она на порядок хуже, чем самые злобные натовцы, которые хотя бы предсказуемы, в отличие от бацки Рыгорыча. Что характерно наше МО уже в гробу видало тот же МЗКТ, шасси на ракет будет КАМАЗ делать.

      Ну и что мешает заменить отечественными аналогами? Ах да плохое правительство как всегда виновато и так все 18 лет.. На самом деле у РФ выхода нет, поскольку полный пробел в производстве данной продукци, а значит будут брать хоть при закрытом хоть при открытом рынке. Что касается КАМАЗа, то он так и не смог освоить производство тяжёлых шасси.
      И да, какая-нибудь офисная техника из Японии, которую МО безусловно тоже закупает, никаких вопросов даже в СССР не вызывала, как и поставки на военные заводы импортного оборудования

      Заблуждаетесь товарищ. В СССР военная техника комплектовалась только отечественным оборудованием и стран варшавского договора. На заводы конечно же закупались импортное оборудование но только фрагментарно, аналогов которому не производили. С учётом того что РФ фактически ничего не производит то и закупает все подряд.
      onix757
      1. Alexey RA Сегодня, 10:37
        Цитата: onix757
        В СССР военная техника комплектовалась только отечественным оборудованием и стран варшавского договора.

        Финская компания "Wartsila" работала на отечественный ВМФ аж с 1947 года.
        Alexey RA
        1. onix757 Сегодня, 10:59
          Она не занималась комплектацией боевой техники для ВС СССР.
          onix757
          1. Alexey RA Сегодня, 12:30
            Тем не менее, отечественный ВМФ комплектовался финскими спасательными буксирами, кранами, кабельными судами и плавбазами. Финны построили нам даже большой морской транспорт вооружений. И пару атомных ледоколов.
            Alexey RA
      2. EvilLion Сегодня, 11:00
        Указанные самолеты используются при наличии запчастей, как и любые другие. Других, впрочем и нету, все гражданские самолеты в мире собираются исходя из целей создания конкурентоспособного продукта, а не запихивания в него исключительно отечественных деталек.

        Вам примера мистраля недостаточно?


        А что "мистраль"? Товарищ, вы, как и автор не догоняете ситуацию. Случаев, когда полностью оплаченное вооружение вообще не передавалось заказчику, и даже денег не возвращали, в истории полно, не надо думать, что в МО сидят глупее вас. Кстати, корыта эти очень бы сейчас пригодились в качестве банальных грузовиков в Сирии... Вот только импортное оборудование может появляться по объективным причинам. И по объективным же причинам не поставлять его может быть крайне невыгодно.

        Не надо думать, что Тайвань откажется делать процессоры для нас. В мире ситуация такова, что сопоставимыми технологиями обладают сразу несколько поставщиков. С таким же успехом мы могли бы не продавать Китаю Су-35, никак не повлияв этим на его оборонеспособность и обеспечив доп. заказом его собственные заводы вместо наших.

        Для бестолковых разжевываю предельно четко: доступ на внутренний российский рынок даже для предприятий из СНГ возможен только по спец. разрешениям. Исключение только для РБ сделали, и то зря.

        Ну и что мешает заменить отечественными аналогами? Ах да плохое правительство как всегда виновато и так все 18 лет.. На самом деле у РФ выхода нет, поскольку полный пробел в производстве данной продукци, а значит будут брать хоть при закрытом хоть при открытом рынке. Что касается КАМАЗа, то он так и не смог освоить производство тяжёлых шасси.


        Мешает всегда одна вещь - потребность в ресурсах. Иначе бы тот же "Мотор сич" после отделения УССР не поставил бы в РФ ни одного мотора для военной техники. Про корабельные двигатели молчу. И эти проблемы решались годами, вместо оставшегося в "братской республике" завода строился новый, а до тех пор, приходилось терпеть и как-то договариваться. Как, кстати, и с базированием в Крыму, чубатые и рады бы были нас выгнать сразу, но сразу бы без денег остались, так и шел ползучим образом процесс замещения и разрыва связей. Мы не могли не покупать у них, пока не построим свой завод, они не могли не продавать нам, т. к. подохли бы с голоду.

        И МЗКТ в перспективе имеет только один выход, переезжать в РФ, иначе его заменят. Не надо думать, что КАМАЗ машинки не осилит, деньги и труд всё перетрут.

        Заблуждаетесь товарищ. В СССР военная техника комплектовалась только отечественным оборудованием и стран варшавского договора.


        Не удивлюсь, если найдутся корабли финской постройки, тральщики какие-нибудь.

        На заводы конечно же закупались импортное оборудование но только фрагментарно, аналогов которому не производили.


        Но закупалось же. По твоей логике его надо было безальтернативно разработать и изготовить самим.

        С учётом того что РФ фактически ничего не производит то и закупает все подряд.


        Можно я простой вопрос задам. Вот ты, чтобы булку хлеба купить, деньги на нее из воздуха берешь, или где-то зарабатываешь?

        На какие шиши РФ может что-то купить за рубежом, если она, по твоим словам, ничего не производит? Ты головой хоть думай немного. И да, сказки про нефть с газом не надо рассказывать, на них и половина российского экспорта не приходится.
        EvilLion
        1. onix757 Сегодня, 11:10
          Указанные самолеты используются при наличии запчастей, как и любые другие. Других, впрочем и нету, все гражданские самолеты в мире собираются исходя из целей создания конкурентоспособного продукта, а не запихивания в него исключительно отечественных деталек

          А при отсутствии запчастей в МО разведки руками и начнут использовать гужевой транспорт) Правильно, других нету, поскольку зарубили отечественное самолётом роение в угоду сборной солянки со всего мира.
          Товарищ, вы, как и автор не догоняете ситуацию. Случаев, когда полностью оплаченное вооружение вообще не передавалось заказчику, и даже денег не возвращали, в истории полно, не надо думать, что в МО сидят глупее вас

          В чьей истории полно. Полно только в истории переферийных государств. А в МО видимо не от большого ума перешли на дешёвый троллинг из компьютерных игр.
          .Кстати, корыта эти очень бы сейчас пригодились в качестве банальных грузовиков в Сирии... Вот только импортное оборудование может появляться по объективным причинам. И по объективным же причинам не поставлять его может быть крайне невыгодно.

          Да ну, пригодились бы! Вот это откровение.. А что же время и средство убили на эти корыта вместо того чтобы свой флот развивать?
          onix757
        2. onix757 Сегодня, 11:17
          Не надо думать, что Тайвань откажется делать процессоры для нас. В мире ситуация такова, что сопоставимыми технологиями обладают сразу несколько поставщиков. С таким же успехом мы могли бы не продавать Китаю Су-35, никак не повлияв этим на его оборонеспособность и обеспечив доп. заказом его собственные заводы вместо наших

          Конечно Тайвань с удовольствием впарит комплектующие, другое дело что они почти всегда не отвечают требованиям предъявляемым к военной продукции.
          onix757
        3. onix757 Сегодня, 11:22
          Для бестолковых разжевываю предельно четко: доступ на внутренний российский рынок даже для предприятий из СНГ возможен только по спец. разрешениям. Исключение только для РБ сделали, и то зря

          А какие варианты у МО РФ замены продукции белорусского впк? В Израиле купит?)))) Альтернативы простот нет .
          Не стоит бросаться такими словами тыта "бестолковый", причесать могу.
          onix757
        4. onix757 Сегодня, 11:27
          Мешает всегда одна вещь - потребность в ресурсах. Иначе бы тот же "Мотор сич" после отделения УССР не поставил бы в РФ ни одного мотора для военной техники. Про корабельные двигатели молчу. И эти проблемы решались годами, вместо оставшегося в "братской республике" завода строился новый, а до тех пор, приходилось терпеть и как-то договариваться

          О какой проблеме в ресурсах идёт речь, когда РФ спонсирует экономику США на млрд. долларов, когда кридиты безвозвратные Украине давали, когда Сбербанку роднее Киев чем Крым, когда прокачку ресурсов увеличиваем в ответ на повышение транзита. Отсутствие ресурсов это миф для оболванивания населения.
          И да, чего там построили? Чего выпустили?)))
          onix757
        5. onix757 Сегодня, 11:36
          И МЗКТ в перспективе имеет только один выход, переезжать в РФ, иначе его заменят. Не надо думать, что КАМАЗ машинки не осилит, деньги и труд всё перетрут

          Чем заменят? Аналогом из КНДР или гужевой повозкой?
          onix757
        6. onix757 Сегодня, 11:40
          Не удивлюсь, если найдутся корабли финской постройки, тральщики какие-нибудь

          Не удивляйтесь тральщикам и другим буксирам.
          Но закупалось же. По твоей логике его надо было безальтернативно разработать и изготовить самим.

          Иметь компетентную промышленность, которая в случае необходимости всегда готова произвести необходимое и полное отсутствие компетенции у РФ закупающей все подряд. Разницу не ощущаете?
          onix757
        7. onix757 Сегодня, 11:43
          На какие шиши РФ может что-то купить за рубежом, если она, по твоим словам, ничего не производит? Ты головой хоть думай немного

          На ши ши от продукции низкого передела, сырьем страна живёт. Статистику посмотрите и перестаньте смотреть зомбоящик.
          onix757
      3. EvilLion Сегодня, 11:04
        импорт при закупках прикрывают переклеиванием шильдиков на комплектующих. Буржуи никогда не будут вкладываться в разработку, если можно банально срубить бабла на операции купи-подкрась-продай.


        Во-1 это абсолютно голословное утверждение, тем более что шильдик не приклеишь, например, на радар, или целый танк/самолет.
        Во-2. Буржуй - владелец средств производства. Любой крестьянин, имеющий надел земли и трактор, является мелким сельским буржуем. Не надо употреблять слова, смысла которых не понимаете.
        EvilLion
  9. sergo1914 Сегодня, 08:34
    Хотя бы цыски на снимках нет. Большой шаг вперед. Напрямую в Лэнгли перестали покупать.
    sergo1914
  10. Мур Сегодня, 09:03
    Казалось бы, мелочь – генератор переменного тока. Ну что может быть проще? Неужели в такое «не смогли»?

    Смогли бы, если бы родное МО закупало у российского производителя.
    Делается просто: в конкурсной документации в качестве обязательного условия ставится какая-нибудь фишка от "своего" поставщика. Ну, например, поставить продукцию надо через неделю. "Свой" в курсе фишки, остальные нет. Профит.
    Так в Росрезерве, например, когда-то закупали сварочные аппараты из Португалии (Португалии, Карл!). Т.к. фирма якобы давала гарантию 5лет хранения, а у нашенских это написано не было.
    Ну или второй вариант: шли вместе с закупленными за бугром при Сердюкове лагерными комплектами
    Мур
    1. un-e Сегодня, 11:27
      Такое давным давно практикуется сплошь и рядом.
      un-e
  11. Sancho_SP Сегодня, 09:10
    И на основании чего такие офигительные выводы? В армии есть случаи закупки импортного оборудования высокого качества? Это проблема?

    Аналогов этого оборудования в России совсем не производят, или производят, но оно просто похуже? Статистика где?
    Sancho_SP
    1. EvilLion Сегодня, 11:05
      Да давно уже у "рысей" ресурс кончился, а под "мистрали" продали Ка-52, наварившись на этом, а автор только сейчас спохватился.
      EvilLion
  12. фрезер Сегодня, 09:45
    Я дальше тему разовью. Вот возьмём наше военное производство а именно оборудование на котором производятся "неимеющаяаналогов" современная воен. техника. Так вот, все обрабатываю щите комплексы ЧПУ - это сплошь Америка, Япония и тайвань.
    Так вот представим, что на поставку этих станков и на обслуживание уже имеющихся, наложили санкции. Сразу можно будет попрощаться с новыми СУшками, арматами, искандерами и т.п. "аналоговнетной" техникой.
    фрезер
    1. Mestny Сегодня, 10:44
      Ну, ну, спокойнЕе, товарисч.
      Во первых обслуживание такой техники не требует таких уж частых мероприятий, и на самом деле не так сложно, как многие орут на "всёпропальной" волне. Ничего там, в этой технике, такого неповторимого нет. Это не технологии производства процессоров для КА, попроще и погрубее.
      И таки да - есть, и много нашей техники, которая не имеет аналогов. И кстати некоторые изделия производятся как раз без применения этих загадочных станков из Японии, Америки и прочего.
      Mestny
    2. EvilLion Сегодня, 11:09
      Что будет? Тебя вытащат из кабинета и отправят в ПТУ, или учиться эти самые станки обслуживать. Или ты думаешь их буржуи по интернету чинят? На гражданке еще так можно.

      У тебя вообще представление о заводе, как о выключателе лампочки. Немцы после 22.06.1941 на поддержку поставленного в СССР оборудования тоже санкции предельно жесткие наложили и в СССР прекрасно знали, что так будет, тем не менее, закупались в Германии по полной, а потом засыпали немецких зольдат знарядами зобранными на немецких же станках.
      EvilLion
  13. Egor-dis Сегодня, 10:13
    И процессор, произведенный на Тайване (даже если это вроде бы отечественный «Эльбрус»)

    если мой склероз мне не изменяет, производственную линию уже сделали в России (или делают, но процесс точно идет)
    и итальянский дизель-генератор,
    Ну, братья-китайцы завсегда готовы помочь, и наверняка помогут, хотя бы в счет оплаты за газ.
    Не поставит Canon наполнитель для картриджей – чем распечатывать карты?
    -- наверно рос-армия - это те, единственные в РФ, кто пользуется оригинальными расходниками от кэнона. А так, все давно и успешно юзают расходники сторонних производителей. И запасы их таковы, что, пока они закончатся, можно успеть производство своих наладить. Кстати, и принтеры российские уже подходе.
    Не поставит Lombardini кольца, щетки и фильтры для генераторов – чем заменить?
    Ну, щетки для движков - это вообще даже умельцы в гаражах сами мастырят. Главная проблема - электроника.

    Топогеодезические приборы от «Лейки».
    Думаю, если хорошо покопаться, в закромах Родины тоже что-то найдется.

    Просто процесс идет по линии наименьшего сопротивления. Там, где можно сейчас обойтись без дорогостоящих разработок - обходятся закупками. Сэкономленные деньги направляются на разработку того, без чего обойтись нельзя. Россия - это ж вам не США, военный бюджет не резиновый.
    Egor-dis
    1. onix757 Сегодня, 10:20
      Просто процесс идет по линии наименьшего сопротивления. Там, где можно сейчас обойтись без дорогостоящих разработок - обходятся закупками

      Если не вкладываться в разработку и производство, то это равносильно поставить крест на надеждах о собственных аналогах.
      onix757
      1. Egor-dis Сегодня, 10:32
        Цитата: onix757
        Просто процесс идет по линии наименьшего сопротивления. Там, где можно сейчас обойтись без дорогостоящих разработок - обходятся закупками

        Если не вкладываться в разработку и производство, то это равносильно поставить крест на надеждах о собственных аналогах.
        "По Дерибасовской надо гулять постепенно"(с). Сначала делать то, что нужно было еще вчера, затем делать то, что нужно будет завтра. Потому как, если делать все сразу, придется всю страну на хлебные карточки переводить.
        Egor-dis
        1. onix757 Сегодня, 10:53
          По Дерибасовской надо гулять постепенно"(с). Сначала делать то, что нужно было еще вчера, затем делать то, что нужно будет завтра.

          За 18 догулялись до того что утрачены целые отрасли. Даже то что вчера была актуально, сегодняшней промышленности РФ не позубам.
          Потому как, если делать все сразу, придется всю страну на хлебные карточки переводить

          Проблема в том что ничего неделается. А действующая олигархическая власть не способна развивать промышленность. Население скорее перейдет а карточки при подобном разрушении промышленности, утрате рабочих мест. Экономика это прежде всего обрабатывающая промышленность, а не спекуляции на валютном рынке и вливание бюджетных трл-ов в утопающие банки.
          onix757
          1. Mestny Сегодня, 11:43
            Ну? И что же делать?
            Откройте нам Правъду!
            Mestny
      2. EvilLion Сегодня, 11:14
        Я считаю, что в школах надо преподавать "стратегии реального времени", чтобы люди немного понимали, что ресурсов на всё сразу не бывает. Чтобы изучишь апгрейд на мечи нужно сначала поставить кузницу, и дождаться, пока апгрейд выполнится. Одна беда, пока ты кузницу ставишь и грейд делаешь, враг придет и убьет тебя, если у тебя прямо сейчас войск нету.
        EvilLion
        1. Mestny Сегодня, 11:49
          Это что такое? Привет из компьютерных игр?
          "Поставить" и "дождаться" - этож и есть современный подросток, их так и учат. Электричество из розетки. Надо просто поставить телефон на зарядку, и дождаться пока он зарядится.
          Вот когда у них останется еды на два дня, а следующую еду можно будет добыть-купить-вырастить через неделю - вот только тогда и становится резко непонятно, что куда надо ставить и чего дожидаться.
          Мы же сейчас хотим недостроенное "убрать", а новое "поставить". Только "дожидаться" нам никто не даст - враг у ворот.
          Mestny
  14. BAI Сегодня, 10:25
    «Панасоник» и его копии как единственные, кто производит защищенные от влаги и механических воздействий ноутбуки.

    Ну что значит единственные? На всех специализированных выставках всегда присутствуют отечественные.

    Но почему их нет в армии - другой вопрос.
    А вот то, что элементной базы своей нет, это действительно проблема. Недаром демократы во власти упорно гробили и угробили МЭП, и спасали АвтоВАЗ, который за зря переводит невозобновляемые ресурсы. Все по команде кураторов из США, которые знают свое дело.
    BAI
    1. Mestny Сегодня, 11:02
      Опять "зазря", опять всё плохо, и без вариантов.
      Разумеется аргумент, что АвтоВАЗ производит сейчас вполне конкурентоспособные автомобили в своём классе услышан не будет.
      Всем же и так известно, что это "вёдра с болтами". даже тем, кто на них ни разу не ездил, не то что эксплуатировал.
      Mestny
    2. Чичиков Сегодня, 11:17
      Вместо резонанса, облом, - по выхватывать там, да сям и бежать "на площадь". И процессоры, и системы, и ноутбуки армейские, как и многое другое - есть. Но видимо, пока еще не в том количестве, какое нужно.
      Командир, почти "домашней" части, который ранее "приглашал", просмотрев в какую сторону гнет автор, теперь тоже, задумается, - а стоит?
      Чичиков
    3. EvilLion Сегодня, 11:18
      Ну да, АвтоВАЗ и 70 000 (семьдесят тысяч!) рабочих фигня, его спасать не надо. Ты ведь там не работаешь, а вот ноутбук отечественный делать надо, да, хотя ноут-то как раз купить не самая большая проблема.
      EvilLion
  15. igorra Сегодня, 10:35
    Вопрос истекает - а чем занимался Путин 18 лет? В тучные годы, можно было брать лицензии и открывать производство, да много чего можно было... Помню как Зюганова сношали, когда он требовал стоить заводы, а не вкладывать деньги в США или складывать их в кудринскую кубышку-фонд. Но разве коммунист может сказать что то дельное.
    igorra
    1. Mestny Сегодня, 11:04
      У Зюганова была возможность не только сказать, но и сделать. В 1996 году.
      Что он тогда сказал и сделал?
      Что он сделал за последующие годы, будучи председателем не самой маленькой фракции в Госдуме?
      Вопрос истекает - а чем занимался Путин 18 лет?

      Известно чем - бухал, дома покупал, с тёлками на яхте катался. И каждый год новый айфон бесплатно.
      Именно это должен делать тот, кто дорвался до власти вместо вас?
      Mestny
  16. Mestny Сегодня, 10:59
    Цитата: onix757
    В СССР военная техника комплектовалась только отечественным оборудованием и стран варшавского договора. На заводы конечно же закупались импортное оборудование но только фрагментарно, аналогов которому не производили.

    Ну и где они, эти страны Варшавского договора?
    Помню я некоторые образцы офисного оборудования... в частности например принтеры болгарского производства.
    К сожалению всё это как правило было копиями устройств производимых западными фирмами с отставанием на 5 - 10 лет. Ну и на элементной базе примерно такого же уровня. Правда собрано было культурно, в отличие от отечественного. В СССР вообще была проблема с любым высокотехнологичным оборудованием - практически всё либо упрощённые копии устаревшего, либо поделки местных умельцев, опять же таки сделанные на основе какого то древнего импортного оборудования.
    Кстати при развале СССР это тоже было не последним аргументом тогдашних "борцов за правду". Кто тогда работал понимали - дайте нам ещё лет 10, мы всё таки сделаем своё. и такое, чего никто не делал. И уже делали.
    Но - наскочили нетерпеливые "борцы с отсталым СССР", и всё коту под хвост.
    Теперь опять та же история?
    Mestny
  17. turbris Сегодня, 11:18
    Цитата: Артек
    конечно,голосуйте за Путина и лет через 18 -этот вопрос решён не будет.

    А я думал, кто первым о выборах вспомнит и вот оно нарисовалось, тема безразлична, хоть о канализации - главное выборы, так ведь не заплатят за работу, чего упираться?
    turbris
  18. Гражданин 90 Сегодня, 12:30
    Извините, но вот это
    Цитата: EvilLion
    Во-2, протолкнуть в армию импорт сейчас практически невозможно, и до этого через силу проталкивали, а сейчас все эти "Рыси" только ресурс оставшийся отрабатывают.

    Цитата: EvilLion
    явно демонстрирует абсолютную некомпетентность


    Проблема не в российском названии изделия в целом, а в комплектующих. А если копнуть глубже, то даже отечественные комплектующие делаются часто из импортных "полуфабрикатов" хотя бы на уровне химии, как и в фармацевтике, кстати.

    И насчет "мы не может делать все". Все - да, и американцы не все сами делают, но мы у себя не делаем очень многое из того что можем.

    Правительство не хочет вкладывать деньги в подъем производства, потому что это не дает сиюминутной выгоды. А ни один завод или кб не может на своих мощностях начать производить для самих себя все комплектующие.

    Плохо что в концернах, похоже, одни менеджеры, которые этого не понимают, ну или опять же зарабатывают сейчас, а что будет дальше - до лампочки.
    Гражданин 90
  19. cariperpaint Сегодня, 12:53
    ни одна страна в мире не может производить все что ей нужно. покупать все равно будут и сейчас и потом. тут самое важное не то что покупается а куда.
    cariperpaint
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