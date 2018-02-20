Что делать с импортом, якобы замещённым в армии?

Хочется поговорить о дне завтрашнем нашей армии. И не только армии, но армейский вопрос – он как бы сильно животрепещущий.Когда у меня в квартире каждый бытовой прибор, от телевизора до кофемолки, рассказывает о том, насколько нам помогли санкции стать более независимыми от внешнего мира и какими семимильными шагами идет по стране импортозамещение, я понимаю (особенно оглядывая все эти Sony, Bosch, Philips, Acer и прочие вокруг себя), что все идет как надо. И куда надо.И даже становится как-то так равнодушно, что все эти «достижения» нашего авиастроения в лице Ан-148 и «Суперджет-100» на самом деле та еще сборная солянка со всего мира.Возможно, это даже не так и плохо. Нашему легковому автопрому это явно на пользу пошло, изделия из Тольятти и Ижевска с каждой моделью все больше начинают напоминать автомобили в мировом смысле. Еще лет 15-20 такой эволюции, и дисковые задние тормоза, гидроусилители руля и автоматические коробки передач станут такой же неотъемлемой частью ВАЗовской модели. В мультимедийные системы смогли – значит, когда-нибудь и это все появится.Правда, огромное количество сельхозтехники от западных производителей, честно говоря, не впечатляет пока. Равно как и все возрастающее наличие, например, дорожной техники и экскаваторов.Но опустим эти нюансы, речь пойдет об армии.Когда своими глазами наблюдаешь принцип «нет – ну и хрен с ним, у соседа купим», с одной стороны, вроде ничего. Когда это касается микроволновок или телефонов – вполне себе.А вот когда проявления этого принципа начинаешь наблюдать в армии – тут поневоле затылок начнешь чесать, думая, а не выйдет ли нам боком этакое.Казалось бы, мелочь – генератор переменного тока. Ну что может быть проще? Неужели в такое «не смогли»?Получается, что да, не смогли. Постоянно на учениях натыкаешься на импортные. И ладно бы, китайские. Так нет, по отзывам служащих, на классные действительно генераторы от фирмы Lombardini. Не путать с Lamborghini.Тем не менее, фирма из Италии с 80-летней историей, мировой лидер среди производителей дизельных двигателей мощностью до 50 кВт.Италия. Член НАТО с 1949 года. Страна, проводящая «открытую и самостоятельную» политику.И здесь возникает только один вопрос. А если завтра очередной виток санкций? И для огромного количества дизель-генераторов перестанут продавать нам ремкомплекты и запчасти? Дальше что? На Китай уповать?Вообще, как мы здорово посотрудничали со странами-членами блока НАТО, можно долго говорить. Тут вам и «мистральная» тема с французами, тут же и «Рысь» как выкидыш от итальянского же Iveco.Но вопрос энергонезависимости армии весьма напрягает своим наличием. Извините, но это бред, если часть не в состоянии будет выполнить задачу, так как для комплексов и систем не будет энергии. По причине выхода из строя и невозможности отремонтировать генераторы.Дальше. Дальше у нас компьютеры и ноутбуки. Здесь вообще печаль и тоска.«Панасоник» и его копии как единственные, кто производит защищенные от влаги и механических воздействий ноутбуки.Да, наши «потенциальные» из армии США используют те же самые модели от той же фирмы. Другой вопрос, кому это выгоднее, и у кого при случае пойдут в поводу японские производители.Кстати, то же самое я увидел в «новом» топографическом центре. Да, вместо трех грузовиков теперь один. И все благодаря тому, что оборудование от фирмы Canon занимает меньше места.Остальная такая мелочь, как блоки бесперебойного питания от АРС, мониторы от ASUS, процессоры от IBM — просто как факт. Не более того.Топогеодезическая аппаратура. Здесь у нас «Лейка». Германия как бы.Но по сути своей, это все уязвимые места армии. По полной программе.Причем я не веду речь об импортных комплектующих, которые не вызывают опасений. Например, белорусские прицелы. «Плисса», «Сосна-У», ПКП-Т, «Сож-М», «Весна-К». Их наличие на российской технике от БМП-3 до БМПТ «Терминатор» и танки (все) уязвимым местом не кажутся.Хотя сильно интересно, чем занимаются специалисты Санкт-Петербурга и Красногорска.А вот все, что идет из Италии, Японии, Китайской Республики (Тайвань) и прочих наших «партнеров» вызывает не то что озабоченность, вызывает ощущение того, что в «случае чего» нам светит не просто уязвимость.На сайтах, посвященных импортозамещению и на страницах определенных СМИ весьма много и красочно сегодня рассказывается об успехах этого самого замещения.Но реальность такова, что заместить помидоры на рынке – это одно, а процессоры в военном компьютере и генератор, питающий этот комп, – другое. И процессор, произведенный на Тайване (даже если это вроде бы отечественный «Эльбрус»), и итальянский дизель-генератор, и все прочее – это никак нельзя назвать победой и уверенностью в дне завтрашнем.Не поставит Canon наполнитель для картриджей – чем распечатывать карты?Не поставит Lombardini кольца, щетки и фильтры для генераторов – чем заменить?О процессорах в наших компьютерах и прочей атрибутике современности вообще разговор особый.Топогеодезические приборы от «Лейки». Санкции, отсутствие поставок, ЗИПов – и что? Все, на картах крест ставим? На «Кэноне» крест этот напечатаем?Странное положение, если честно. Вроде война за «свое, российское», а на деле? А на деле я показал только часть импорта. Но – в нашей армии.Так-то вроде бы мелочи, но именно с мелочей обычно все и начинается.