Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы

По результатам завершившихся в Эстонии учений НАТО «Зимний лагерь — 2018» военные Великобритании пришли к выводу, что одним из самых эффективных средств противодействия агрессивным планам, якобы имеющимся у России, будут мощные танковые соединения НАТО.Издание Daily Star, сообщает что британские военные пришли к такому выводу, проведя учения в условиях, максимально «приближенных к боевым» (температура -19 градусов С и 150 км от границы России), и отработав действия ротных групп в обороне и наступлении. В учениях, как сообщает издание, принимали участие 200 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger (вероятно Challenger II, Challenger с вооружения ВС Соединенного королевства снят), боевые машины пехоты CV9035 и Warrior, а также бронетранспортеры Pasi.Возможно, столь оптимистичные мысли у британцев возникли потому, что в ходе учений «Зимний лагерь — 2018» «практически не было отказов техники из-за низкой температуры» (одна из проблем Challenger II).Однако в действительности, воспроизвести противостояние танковых армад в Европе в духе холодной войны будет крайне непросто. По той простой причине, что у европейских членов НАТО просто нет такого количества бронетехники, как в 70-е годы прошлого столетия. Так, в распоряжении той же Британии не более 400 далеко не самых совершенных машин Challenger II.В бундесвере, которому в годы холодной войны отводилась роль бронированного кулака НАТО ситуация не лучше. На днях немецкое издание Die Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ, сообщила, что у германских вооруженных сил не хватает танков для выполнения задач, возложенных на них Северо-атлантическим альянсом.Так, девятая танковая бригада бундесвера в Мюнстере, которая в 2019 году должна стать основой международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» может выставить только девять Leopard-2, вместо 44 машин, и три БМП Marder, вместо 14.Напомним, что в 2015 году военное ведомство ФРГ приняло решение увеличить танковый парк на 103 машины, и довести его к 2017 году до 328 единиц. Но реализовать эти планы, как мы видим, не удалось.При этом Берлин вполне однозначно дает понять, что не видит свою армию в роли ударной силы, или, вернее, главного пушечного мяса альянса.Выступая на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Германии НАТО, прежде всего военно-политический, а не «сугубо военный» блок.«Вообще говоря, у нас двухуровневая среда безопасности. Если США – это в первую очередь оружие и военная сила, то Европа – это мягкая сила для предотвращения будущих конфликтов», - подчеркнула фон дер Ляйен.Но, дело в том, что и «военная сила» США сегодня не слишком готова к масштабным сухопутным боям на европейском ТВД. И дело не только в том, что основной танк ВС США «Абрамс» уже изрядно устарел, и практически исчерпал возможности для модернизации. По мнению американских военачальников он обладает недостаточной проходимостью для действий на территории Восточной Европы, изобилующей реками и болотами. В ходе учений последних лет выяснилось, что значительная часть мостов в Польше и в странах Прибалтики не в состоянии выдержать вес американских танков.Заместитель начальника штаба Командования боевой подготовки и разработки принципов боевого применения сухопутных войск США Рики Смит признал, что состоящие на вооружении США танки M1 Abrams, не всегда способны поддержать стрелков из-за своего солидного веса и ограниченной подвижности. При этом, по словам Смита, боевые пехотные тактические бригады должны будут действовать на оперативном просторе, для чего им будет нужна мобильная огневая поддержка.Кроме этого вес «Абрамса» создает проблемы для его переброски по воздуху - транспортный самолет ВВС США С-17 может перевезти только одну машину. В свете этого Пентагон минувшей осенью объявил программу Mobile Protected Firepower, в рамках которой должен быть создан «легкий танк, превосходящий российские аналоги».Требования военных таковы – получить машину с вооружением не менее мощным, чем у «Абрамса», с аналогичной защитой, но при этом с высочайшей проходимостью и маневренностью. А вес ее должен быть меньше в два раза, чтобы C-17 Globemaster III мог перевозить за один рейс два танка. При этом компания – разработчик должна уже через четырнадцать месяцев после подписания контракта представить готовые прототипы.Победитель конкурса, в котором сегодня участвуют уже практически готовые образцы, должна определить победителя в течение текущего года. Такая поспешность говорит о том, насколько тяжело обстоит у НАТО дело с бронетехникой на европейском направлении.После решения России о модернизации и возвращении в строй находящихся на хранении Т-72 и Т-80, отставание блока от избранного им противника становится и вовсе катастрофично. И вопрос не только в численности танковых парков, но и в том, что у Западного блока, в отличие от нашей страны нет в настоящий момент инновационных разработок новых бронированных машин. А бесчисленные модернизации устаревших машин, уже не могут «дотянуть» их до уровня танков нового поколения, скажем, Т-14.Подводя итог, можно констатировать, что свои мечты о широкомасштабных танковых сражениях с русскими, масштаба Прохоровки или Эль Аламейн, британские военные (а так же их союзники) пока что реализовать не в силах.Собственно, Daily Star указывает, что британские офицеры отдают себе отчет в мощи России, и исходя из этого они рассматривают возможность войну между НАТО и Россией в настоящий момент лишь как «гипотетическую», а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.То есть представители НАТО признают , что пока Россия превосходит Западный блок в бронетехнике, возможность сухопутной войны на европейском ТВД будет оставаться лишь «гипотетической». Похоже, о том, что это заявление содержит фактическое признание в том, что агрессивные намерения вынашивает отнюдь не Россия, а ее оппоненты.