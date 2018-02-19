12:50 19 февраля

Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы

По результатам завершившихся в Эстонии учений НАТО «Зимний лагерь — 2018» военные Великобритании пришли к выводу, что одним из самых эффективных средств противодействия агрессивным планам, якобы имеющимся у России, будут мощные танковые соединения НАТО.
Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы


Издание Daily Star, сообщает что британские военные пришли к такому выводу, проведя учения в условиях, максимально «приближенных к боевым» (температура -19 градусов С и 150 км от границы России), и отработав действия ротных групп в обороне и наступлении. В учениях, как сообщает издание, принимали участие 200 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger (вероятно Challenger II, Challenger с вооружения ВС Соединенного королевства снят), боевые машины пехоты CV9035 и Warrior, а также бронетранспортеры Pasi.

Возможно, столь оптимистичные мысли у британцев возникли потому, что в ходе учений «Зимний лагерь — 2018» «практически не было отказов техники из-за низкой температуры» (одна из проблем Challenger II).


Однако в действительности, воспроизвести противостояние танковых армад в Европе в духе холодной войны будет крайне непросто. По той простой причине, что у европейских членов НАТО просто нет такого количества бронетехники, как в 70-е годы прошлого столетия. Так, в распоряжении той же Британии не более 400 далеко не самых совершенных машин Challenger II.

В бундесвере, которому в годы холодной войны отводилась роль бронированного кулака НАТО ситуация не лучше. На днях немецкое издание Die Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ, сообщила, что у германских вооруженных сил не хватает танков для выполнения задач, возложенных на них Северо-атлантическим альянсом.

Так, девятая танковая бригада бундесвера в Мюнстере, которая в 2019 году должна стать основой международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» может выставить только девять Leopard-2, вместо 44 машин, и три БМП Marder, вместо 14.
Напомним, что в 2015 году военное ведомство ФРГ приняло решение увеличить танковый парк на 103 машины, и довести его к 2017 году до 328 единиц. Но реализовать эти планы, как мы видим, не удалось.

При этом Берлин вполне однозначно дает понять, что не видит свою армию в роли ударной силы, или, вернее, главного пушечного мяса альянса.

Выступая на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Германии НАТО, прежде всего военно-политический, а не «сугубо военный» блок.

«Вообще говоря, у нас двухуровневая среда безопасности. Если США – это в первую очередь оружие и военная сила, то Европа – это мягкая сила для предотвращения будущих конфликтов», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Но, дело в том, что и «военная сила» США сегодня не слишком готова к масштабным сухопутным боям на европейском ТВД. И дело не только в том, что основной танк ВС США «Абрамс» уже изрядно устарел, и практически исчерпал возможности для модернизации. По мнению американских военачальников он обладает недостаточной проходимостью для действий на территории Восточной Европы, изобилующей реками и болотами. В ходе учений последних лет выяснилось, что значительная часть мостов в Польше и в странах Прибалтики не в состоянии выдержать вес американских танков.

Заместитель начальника штаба Командования боевой подготовки и разработки принципов боевого применения сухопутных войск США Рики Смит признал, что состоящие на вооружении США танки M1 Abrams, не всегда способны поддержать стрелков из-за своего солидного веса и ограниченной подвижности. При этом, по словам Смита, боевые пехотные тактические бригады должны будут действовать на оперативном просторе, для чего им будет нужна мобильная огневая поддержка.

Кроме этого вес «Абрамса» создает проблемы для его переброски по воздуху - транспортный самолет ВВС США С-17 может перевезти только одну машину. В свете этого Пентагон минувшей осенью объявил программу Mobile Protected Firepower, в рамках которой должен быть создан «легкий танк, превосходящий российские аналоги».

Требования военных таковы – получить машину с вооружением не менее мощным, чем у «Абрамса», с аналогичной защитой, но при этом с высочайшей проходимостью и маневренностью. А вес ее должен быть меньше в два раза, чтобы C-17 Globemaster III мог перевозить за один рейс два танка. При этом компания – разработчик должна уже через четырнадцать месяцев после подписания контракта представить готовые прототипы.

Победитель конкурса, в котором сегодня участвуют уже практически готовые образцы, должна определить победителя в течение текущего года. Такая поспешность говорит о том, насколько тяжело обстоит у НАТО дело с бронетехникой на европейском направлении.

После решения России о модернизации и возвращении в строй находящихся на хранении Т-72 и Т-80, отставание блока от избранного им противника становится и вовсе катастрофично. И вопрос не только в численности танковых парков, но и в том, что у Западного блока, в отличие от нашей страны нет в настоящий момент инновационных разработок новых бронированных машин. А бесчисленные модернизации устаревших машин, уже не могут «дотянуть» их до уровня танков нового поколения, скажем, Т-14.

Подводя итог, можно констатировать, что свои мечты о широкомасштабных танковых сражениях с русскими, масштаба Прохоровки или Эль Аламейн, британские военные (а так же их союзники) пока что реализовать не в силах.

Собственно, Daily Star указывает, что британские офицеры отдают себе отчет в мощи России, и исходя из этого они рассматривают возможность войну между НАТО и Россией в настоящий момент лишь как «гипотетическую», а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.

То есть представители НАТО признают , что пока Россия превосходит Западный блок в бронетехнике, возможность сухопутной войны на европейском ТВД будет оставаться лишь «гипотетической». Похоже, о том, что это заявление содержит фактическое признание в том, что агрессивные намерения вынашивает отнюдь не Россия, а ее оппоненты.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 28

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  1. Pax tecum Сегодня, 07:04
    ...министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Германии НАТО, прежде всего военно-политический, а не «сугубо военный» блок

    Жим-жим...
    Базовый инстинкт самосохранения как индикатор здравомыслия.
    Да, и воспоминания у них (немцев/европейцев) до жути неприятные от слова Восточный фронт.
    Pax tecum
    1. Зяблицев Сегодня, 07:53
      Ничего нового! Идея столетней давности!Был такой Немецкий деятель,талантливый, впрочем вояка, один из пионеров моторизованных способов ведения войны, родоначальник подобной доктрины по прозвищу "Быстроходный Хайнц"!Так вот, где то под Тулой ему указали на несовершенство его теории... А в районе Берлина поставили окончательно двойку!laughing

      Кстати, одно время командовал так называемой "Железной бригадой" в Латвии, где совершенствовал свою теорию танковых блиц-криков. Историческая параллель однако...
      Зяблицев
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:13
        Евгений, мое почтение! hi Меня вообще умиляют тАкие военные "аналитики" как бриты (что то из разряда британские "ученые" доказали...) и тем более такие "военспецы" как бывший гинеколог, а ныне проктолог, тьфу ты министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Это реально апогей немецкой военной мысли, все эти Маштейны, Гудерианы, Готы, Роммели и прочие в гробу перевернулись, да что там перевернулись, они там вертятся со скоростью ветряной мельницы, видя во что превратились потомки Третьего Рейха.
        Впрочем, статья все таки бравурная, на месте автора я бы не был столь оптимистичен на счет той же Германии, история она знаете штука такая хитрая, повторяется часто. Если вспомнить состояние Рейхсвера в Веймарской республике, то оно было не лучше чем в современном Бундесвере, тем не менее с приходом Гитлера к власти ситуация в корне изменилась. Германия за очень короткий срок создала такую военную машину, равной которой до 41-го года во всем мире не существовало. А появление в Германии фюрера 2.0 я бы не стал исключать в свете последних событий. Меркель со своей мигрантской политикой довела Германию до ручки, недовольство немцев все больше и этим вполне могут воспользоваться крайне правые. И где гарантия, что среди них нет нового фюрера? Учитывая промышленный потенциал Германии и то, что в случае нападения на Россию американцы не станут ставить немцам палки в колеса, я бы не был столь оптимистичен. Это с одной стороны.
        А с другой стороны, английские военные аналитики, как я уже писал, не намного умнее своих собратьев "британских ученых". Какая еще к черту Прохоровка 2.0? При том, что НАТО будет иметь подавляющее превосходство в воздухе, ну по крайней мере количественное, вероятность нанесения ядерного удара в ответ на нападение на нашу страну увеличивается кратно. Нет, я не говорю, что наши будут махать ядерной дубинкой направо и налево, но в случае очевидного поражения в не ядерном конфликте, нам ничего другого просто не останется. В живых нас не оставят, а значит и терять нам будет нечего. Так что на месте их "аналитиков" я озаботился бы одним единственным вопросом, а стоит ли вообще нападать на Россию...?!
        Варяг_0711
        1. Зяблицев Сегодня, 09:32
          Алексей! hi Совершенно правы и меня еще очень интересует такой момент, если брать наш Европейский ТВД, особенно Белоруссию, да и Северо-Запад, как будут двигаться их 63 тонные "Абрамсы", с давление на грунт 1,07 кг/кв. см по тамошним дорогам, которых не так много и мостам, способных выдержать такую массу, с учетом того, что речек и речушек, там хватает...Это же, конечно, мелочи, но явных танкоопасных направлений для этих монстроузлых танков именно здесь не очень много! Вот на юго-западе, да..., но пока на Украину "Абрамсов" не завезли...Мелочь, повторюсь, но приятная мелочь. Колея ж/д полотна у нас другая, то же геморрой для переброски танков на значительные расстояния, увеличение коммуникаций....Много мелочей которые аналитики диванные забывают учитывать! Правда, есть и в их штабах умные головы, но они не публичны и спокойно работают в тиши кабинетов - вот знать что они там нарабатывают? Это для нас важно!
          Зяблицев
          1. Варяг_0711 Сегодня, 09:54
            Опять же полностью согласен коллега! Как у нас говорят, гладко было на бумаге да забыли про овраги, а по ним ходить... Бездорожье и русскую зиму еще никто не отменял. Хотя у нас, в Ростовской области последняя действительно холодная зима была года 4 или 5 назад. Абрамсы в случае переброски их по нашим дорогам очень быстро превратят их в направления, с учетом того, что некоторые дороги у нас без всяких абрамсов уже одни направления. Да и потом, это сколько же танков матрасам надо перебросить морем, чтобы создать здесь более менее большой танковый кулак. И где в нашей доктрине написано, что мы не можем применить ТЯО по этому самому кулаку, будь то в Польше, на Украине или в Трибалтике? Или они думают, что мы молча будем сидеть сложа руки и ждать пока они на своих монстрах до нас доедут? Танки это конечно хорошо и сирийский конфликт тому подтверждение, но кто их аналитикам сказал, что в России будет тоже, что и в Сирии?
            Нет, я конечно понимаю, что их хотелки не имеют границ, но мосК то иногда включать все таки надо, правда если он конечно есть. request
            Варяг_0711
        2. zyzx Сегодня, 09:52
          Цитата: Варяг_0711
          При том, что НАТО будет иметь подавляющее превосходство в воздухе,

          Покажите мне хоть 1н самолет который захватил,хотя бы метр земли? Замет те ни один современный самолет,зоне ответственности современного ПВО не летает. Если даже С200 способен сбить современный самолет,то,что будет против систем на 50 лет старше?
          zyzx
          1. Варяг_0711 Сегодня, 10:07
            Да, это все понятно, что самолетами территорию не захватывают, речь ведь не об этом. Речь о их планах по глобальному обезоруживающему удару по России. На сколько я понял, план состоит в том, что сначала наносится массированный удар крылатыми ракетами, затем авиация подавляет уцелевшее ПВО, а дальше они надеются взять нас голыми руками видимо. Я просто с трудом себе представляю как они будут захватывать территорию? Партизан у нас еще пока никто не отменял, да и армия не из одного ПВО состоит. Так что легкой прогулки им вряд ли приходится ожидать, а готовы ли они на это. Вьетнам и Корея им видимо не урок? А Россия это далеко не Вьетнам!
            Варяг_0711
            1. BAI Сегодня, 10:29
              Я просто с трудом себе представляю как они будут захватывать территорию?

              Поставить либералов и прочую 5-ю колонну во власть и никакой интервенции. Внешний агрессор - могучий фактор, который объединяет все слои общества на борьбу с общей угрозой (именно поэтому на Украине так муссируется посыл о Российской агрессии). А будет - "разделяй и властвуй".
              BAI
              1. Варяг_0711 Сегодня, 11:11
                Это верно, самое страшное оружие американцев, это не "абрамсы", не "апачи", не "фу-35", не "иджисы" и даже не "трайденты", самое страшное оружие это чубайсы, алексеевы, навальные и прочая мерзость.
                Трудно даже сосчитать сколько русской крови было пролито за всю историю России, благодаря этой самой пресловутой пятой колонне. Примеров приводить замучаешься, скорее пальцы о клавиатуру сотрутся.
                Варяг_0711
            2. zyzx Сегодня, 12:42
              Уважаемы еще лет 10-20 такой культуры и образования и нас можно брать голыми руками.
              zyzx
  2. svp67 Сегодня, 07:10
    ...Однако в действительности, воспроизвести противостояние танковых армад в Европе в духе холодной войны будет крайне непросто. По той простой причине, что у европейских членов НАТО просто нет такого количества бронетехники, как в 70-е годы прошлого столетия. Так, в распоряжении той же Британии не более 400 далеко не самых совершенных машин Challenger II....
    ...Так, девятая танковая бригада бундесвера в Мюнстере, которая в 2019 году должна стать основой международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» может выставить только девять Leopard-2, вместо 44 машин, и три БМП Marder, вместо 14....
    Так мы ж их сейчас "одной левой", вон говорят, что только на Донбассе толи 600, толи 900 русских танков...
    Меня всегда это умиляло, что когда говорят о НАТО, то почему то вспоминают только США, Германию и в лучшем случае Британию, но забывают, что :
    - Польша - порядка 900 танков
    - Франция - порядка 550 танков
    - Турция - почти 4000 танков
    - Испания - 500
    - Италия - 500
    svp67
    1. Vard Сегодня, 07:21
      Я знаю пару ребят... Они металлоломом занимаются... Им ФАС сказать и проблема будет решена...
      Vard
      1. svp67 Сегодня, 07:25
        Цитата: Vard
        Я знаю пару ребят... Им ФАС сказать и проблема будет решена....

        Наверное я их то же знаю...
        svp67
        1. Алекс2048 Сегодня, 09:35
          Ну все... До вечера буду весёлым ходить. laughing
          Алекс2048
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:51
      Британия будет люто воевать до последнего союзника.
      Маки Авелльевич
      1. svp67 Сегодня, 07:54
        Цитата: Маки Авелльевич
        Британия будет люто воевать до последнего союзника.

        Что есть то есть, а затем объявят СЕБЯ победителями...
        svp67
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:23
        Цитата: Маки Авелльевич
        Британия будет люто воевать до последнего союзника.

        Уточнение-не англо-саксонской ветви.
        НЕКСУС
        1. svp67 Сегодня, 09:49
          Цитата: НЕКСУС
          Уточнение-не англо-саксонской ветви.

          Почему Вы так решили? Считаете, что им будет особо жаль, каких то там канадцев,


          австралийцев...
          svp67
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:58
            Цитата: svp67
            Почему Вы так решили? Считаете, что им будет особо жаль, каких то там канадцев,

            австралийцев...

            Потому что это все части англо-саксонского мира. Вот никогда не задумывались,почему те же США никогда не вводили санкций против Канады или Австралии? Речь то идет не о отдельных государствах,а ,как это не странно прозвучит,Британской империи,в которую входят США,Канада,Австралия и тд...обратите внимание,что во всех англо-саксонских государствах(кроме самой Англии и ее придатка Шотландии) национальные валюты это доллар. Не приходило на ум почему?
            НЕКСУС
            1. svp67 Сегодня, 10:13
              Цитата: НЕКСУС
              обратите внимание,что во всех англо-саксонских государствах(кроме самой Англии и ее придатка Шотландии) национальные валюты это доллар. Не приходило на ум почему?

              Видимо так исторически сложилось...да к слову не во всех странах Англо-саксонского мира доллар является национальной валютой...
              Гибралтар - гибралтарский фунт, Джерси, Остров Святой Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья - Фунт, ЮАР - рэнд, Индия - рупии.
              А Вас не удивляет, что не меньше, чем доллар, во многих странах национальные валюты носят имя "франк"?
              svp67
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:12
    военные Великобритании пришли к выводу... будут мощные танковые соединения НАТО
    Как подействовало на умы копошение по пояс в снегу на учениях. Подморозив одно место решили, что без танковых соединений не обойтись. Когда немного отогрелись поняли, что с танками почему-то различные проблемы. Вот только интересно, кто же им позволит двинуть танки на Россию, якобы в целях ее "сдерживания"?
    rotmistr60
  4. g1washntwn Сегодня, 08:29
    Британские танки научились добираться до европейских ТВД по дну моря своим ходом?
    Хотелось бы ошибиться, но откуда, и главное на чем поплывут британцы, если сценарий дойдет до открытого противостояния Россия-НАТО? Заранее перебросить что-либо существенное им никто не даст. Неужели не догадываются, что первыми ответные боеголовки лягут в порты и военно-транспортную инфраструктуру этой старой плавучей калоши?
    g1washntwn
  5. sxfRipper Сегодня, 09:23
    Рики Смит признал, что состоящие на вооружении США танки M1 Abrams, не всегда способны поддержать стрелков из-за своего солидного веса и ограниченной подвижности
    И давно этот гроб на гусеницах стал танком поддержки пехоты?
    sxfRipper
  6. Галеон Сегодня, 09:29
    военные Великобритании пришли к выводу, что одним из самых эффективных средств противодействия агрессивным планам, якобы имеющимся у России, будут мощные танковые соединения НАТО

    Вызывает огорчение и озабоченность примитивность мышления военных Великобритании. Ни к какому другому выводу они придти не могли и ничего другого говорить бы не стали: им лучше, как обычно, воевать на чужой территории чужими (европейскими) солдатами, чем готовить оборону своими солдатами на своей английской земле. Скучно, девочки...
    Галеон
    1. AKuzenka Сегодня, 09:48
      Да-да, это просто старая песня "ДАйте бабла, а то нас победят", немного другими словами.
      AKuzenka
  7. роман66 Сегодня, 09:30
    Требования военных таковы – получить машину с вооружением не менее мощным, чем у «Абрамса», с аналогичной защитой, но при этом с высочайшей проходимостью и маневренностью. А вес ее должен быть меньше в два раза,
    - запросто! сделать его из прессованной туалетной бумаги
    роман66
  8. zyzx Сегодня, 09:45
    Если,что бриты бодро уплывают на корабликах,махая платочком...
    zyzx
    1. BAI Сегодня, 10:48
      Они же из Дюнкерка сделали героическую сагу. Не впервой.
      BAI
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